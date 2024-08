10 meilleurs logiciels de CRM B2B pour les équipes de vente 2024

Les ventes B2C peuvent être axées sur les transactions émotionnelles, mais si vous vendez en B2B, vous devez adopter une approche plus rationnelle et plus calculée - et votre système de gestion de la relation client (CRM) doit en tenir compte.

En gros 55% des utilisateurs de logiciels de CRM sont des vendeurs B2B. Le problème, c'est que les Outils CRM sont souvent orientés B2C et peuvent ne pas être parfaitement adaptés aux besoins B2B, qui incluent la gestion de multiples parties prenantes, une communication écrite complexe et des négociations stratégiques à tout bout de champ. 🧑‍💼

Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure dans le domaine du B2B, vous êtes au bon endroit. Nous avons élaboré ce guide complet des 10 meilleurs logiciels de CRM B2B.

Consultez nos évaluations pour chacune d'entre elles et choisissez l'outil adéquat pour stimuler vos équipes commerciales et élargir votre base de clients !

Qu'est-ce qu'un CRM B2B ?

Un système de gestion de la relation client interentreprises (B2B CRM) est un outil logiciel spécialisé pour gérer et optimiser les relations clients complexes (entreprises) et les cycles commerciaux étendus que l'on trouve couramment dans le commerce interentreprises.

Contrairement aux CRM B2C (business-to-consumer), qui se concentrent souvent sur la gestion de transactions à rotation rapide et à faible valeur, les logiciels de CRM B2B sont conçus pour assister des relations et une communication plus personnalisées avec les clients - en fin de compte, vos transactions de plus grande valeur dans votre système de CRM. 💰

Vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités pour :

Capturer les données des prospects à partir de sources telles que les sites Web, les discussions, les appels et les e-mails

Pousser les achats forfaitaires (non émotionnels)

Gestion des équipes commerciales

Suivi des performances des équipes commerciales

Communication personnelle sur les achats répétés (idéal pour les équipes commerciales)

$$$a Les avantages de l'utilisation d'un CRM pour le B2B

L'un des principaux avantages d'un système CRM B2B est qu'il centralise les données et les interactions avec les clients, éliminant ainsi la nécessité de rechercher des informations stockées dans des systèmes ou des dossiers dispersés. Cela se traduit par une efficacité accrue ainsi que l'amélioration de l'expérience client.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Si vous souhaitez rationaliser vos processus de gestion de la relation client (CRM) B2B et de gestion de la relation client (CRM) B2B, vous pouvez utiliser ClickUp gestion de projet commercial la plateforme propose de riches fonctionnalités pour visualiser et gérer votre équipe commerciale et stimuler l'engagement des clients grâce à une solution de gestion de projets commerciaux une suite CRM complète .

Centralisez les données de vos prospects et de vos clients sur Tableaux de bord ClickUp . En plus d'offrir de solides capacités de rapports, les tableaux de bord contiennent plus de 50 widgets personnalisables pour suivre les équipes commerciales, la taille des affaires, etc.

Utiliser 15+ vues d'ensemble pour surveiller des aspects tels que les pistes chaudes et la valeur à vie des clients. Vous disposez de plusieurs Affichages des tâches les vues Gantt, Échéancier, Tableau Kanban et Liste permettent de regrouper, trier et filtrer les tâches de l'équipe. Vous pouvez ainsi créer un pipeline commercial visuel pour l'ensemble de votre équipe afin de gérer les pistes et de visualiser chaque étape.

Essayez Formulaires ClickUp pour collecter des données sur les prospects, les plaintes des utilisateurs et les commentaires des clients et les transformer en tâches exploitables dans votre carnet de commandes. Vous n'êtes pas un adepte des exercices de capture de prospects qui consomment ? Avec Automatisations ClickUp en place, le système peut automatiquement attribuer des tâches en fonction de l'étape du client, déclencher des mises à jour de statut en cas de nouvelle activité et mettre à jour les priorités pour indiquer à votre équipe où elle doit se concentrer ensuite.

ClickUp propose une sélection d'automatismes gratuits Modèles de CRM pour vous aider à construire votre base de données personnalisée . Ajouter de nouveaux documents et wikis à Documents ClickUp le logiciel ClickUp Docs est idéal pour créer et gérer une vaste base de données de documents base de connaissances pour vos équipes commerciales et marketing. 📋

ClickUp meilleures fonctionnalités

plus de 1 000 modèles pour les équipes de gestion des ressources humaines, de marketing et de vente

Création de formulaires pour la saisie de données sur les prospects et les clients

ClickUp Docs pour une documentation et une exécution transparentes des idées

plus de 15 affichages pour la visibilité des tâches et de l'équipe commerciale

Rappels pour les réunions et les échéances

plus de 1 000 intégrations tierces

NatifClickUp AI pour générer des e-mails de prospects, créer des présentations et des pitchs, etc.

L'accessibilité basée sur le cloud garantit que vous pouvez gérer votre flux de travail depuis n'importe où

Fortpolitiques de confidentialité et de sécurité des données Limites de ClickUp

L'application mobile a moins de fonctionnalités que la version web

De nombreuses fonctionnalités personnalisées peuvent entraîner une courbe d'apprentissage plus longue pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 500+ commentaires)

: 4.7/5 (8 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. HubSpot CRM

Via : HubSpot HubSpot CRM propose des solutions évolutives pour les entreprises de toutes tailles. Sa version gratuite assiste les startups et les petites entreprises qui ont besoin d'outils de CRM basiques mais efficaces. En plus d'avoir une interface intuitive, la plateforme impressionne par ses capacités d'automatisation des entrées de données, de génération d'entonnoirs de vente et de suivi des prospects.

L'une de ses offres les plus percutantes est marketing par e-mail . Des premiers e-mails et appels aux réunions, chaque interaction est enregistrée et présentée dans des tableaux de bord visuels pour un accès facile. 📁

HubSpot CRM dispose d'un journal d'activité commerciale qui permet de compiler les opportunités d'affaires, les tickets et même les pièces jointes, c'est-à-dire tout ce que vous souhaitez savoir sur un client. Il dispose également d'outils de planification intégrés pour se connecter avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Outils de gestion des e-mails, des médias sociaux, des prospects et des processus de vente

Aperçu d'une page pour chaque contact qui compile les opportunités d'affaires et les tickets

Logiciel d'e-mail marketing et de CRM automatisé pour prendre en charge l'ensemble du cycle commercial

Extensionintégrations de logiciels tiers Limites de HubSpot CRM

L'installation initiale peut s'avérer difficile, en particulier pour le paramétrage de plusieurs équipes commerciales

Les outils de rapports peuvent être difficiles à utiliser après personnalisation

Prix de HubSpot CRM

Free

Démarrage: 20$/mois (pour les nouveaux clients HubSpot uniquement)

20$/mois (pour les nouveaux clients HubSpot uniquement) Professionnel: 1,600$/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuel

G2 : 4.4/5 (10 500+ avis)

: 4.4/5 (10 500+ avis) Capterra : 4.5/5 (3 500+ avis)

3. Freshsales

Via : Freshworks (site en anglais) Freshsales va au-delà de l'approche unique, vous permettant d'adapter le système à vos besoins en matière de CRM B2B. Personnalisez les devises, les langues et même les modules d'entreprise dans lesquels vous opérez. Son numéroteur téléphonique intégré sophistiqué le rend idéal pour les entreprises de services besoins . 🎧

L'une des fonctionnalités marquantes de Freshsales est Freddy IA, un assistant marketing alimenté par l'IA conçu pour offrir des prévisions intelligentes pour votre processus de vente. Il prédit la conclusion des affaires, automatise les réponses aux tickets, et aide même à prioriser les contacts qui devraient recevoir le plus d'attention.

Le logiciel de CRM B2B propose également des modèles d'e-mails de vente et des formulaires web pour accélérer les tâches répétitives et libérer du temps pour vos processus de vente.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Paramètres hautement personnalisables

Téléphone cloud intégré pour des appels directs dans l'application afin de mieux gérer les relations avec les clients

Assistant IA pour des suggestions intelligentes et des prévisions commerciales

Fonctionnalités de gestion des équipes commerciales et de gestion des affaires

Options d'automatisation

Limites de Freshsales

Les rapports et les analyses pourraient être améliorés

Assistance client limitée dans l'ensemble de l'équipe commerciale

Prix de Freshsales

Free

Croissance: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Pro: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Enterprise: $69/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

: 4.5/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (500+ commentaires)

4. Campagne active

Via : Campagne active ActiveCampaign vous permet d'engager les clients tout au long de leur cycle de vie commerciale avec des e-mails, des médias sociaux, des pages de renvoi et des formulaires. Il apporte également la puissance de l'apprentissage machine à vos efforts de marketing.

les fonctions Envoi prédictif et Contenu prédictif permettent de diffuser des messages personnalisés aux moments où les clients sont le plus susceptibles de s'engager. 🤖

La plateforme l'automatisation du marketing travaille à améliorer la gestion des prospects et à conclure des affaires plus efficacement. Automatisation des équipes commerciales comme l'évaluation des prospects pour les qualifier ou les disqualifier immédiatement.

ActiveCampaign propose des taux de probabilité de gain pour chaque prospect. En connaissant les probabilités, il est facile de décider de l'étendue des efforts de nurturing et de l'allocation des ressources vers une équipe commerciale potentielle.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Engagement des clients sur plusieurs canaux

Outils d'automatisation des ventes et du marketing

Messages personnalisés grâce à l'envoi prédictif et au contenu prédictif

Rapports et informations personnalisés pour analyser le comportement des clients

Limites d'ActiveCampaign

La navigation dans l'interface de création de campagne n'est pas intuitive

Problèmes de performance occasionnels sur l'ensemble du logiciel de CRM B2B

Prix d'ActiveCampaign

Plus: 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Professionnel: 49$/mois par utilisateur

49$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez les équipes commerciales pour un forfait personnalisé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (1 500+ commentaires)

: 4.4/5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2 000+ commentaires)

5. Nutshell CRM

Via : En bref Logiciel de CRM B2B flexible et plateforme de suivi, Nutshell offre différentes vues, telles que Tableau, liste, carte et diagramme, pour le suivi des prospects, des affaires et des performances commerciales. Ses formulaires intégrables permettent de transformer les données soumises en contacts d'entreprise. 🙋

Exploitez vos contacts CRM collectés pour construire des campagnes ciblées. Les modèles préfabriqués de Nutshell pour les diffusions et les newsletters vous aident à engager votre audience avec des messages sur mesure.

Utilisez les capacités d'automatisation de Nutshell pour faciliter les tâches telles que la programmation des abonnements, le paramétrage des statuts des prospects et la notification des nouvelles affaires aux membres de l'équipe. Vous recherchez l'évolutivité ? Profitez des pipelines personnalisables illimités de la plateforme et des intégrations de calendriers avec Google et Microsoft 365 pour gérer des planifications complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Nutshell CRM

Modèles et pipelines personnalisables

Affichages multiples

Automatisation de la planification des abonnements et de l'attribution des tâches

Communications centralisées au sein de l'équipe

Notifications instantanées pour les nouveaux contrats

Limites de Nutshell CRM

Problèmes occasionnels dans le logiciel de CRM B2B

L'application mobile a des fonctions limitées

Prix de Nutshell CRM

Fondation: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Pro: $42/mois par utilisateur

$42/mois par utilisateur Power IA: $52/mois par utilisateur

$52/mois par utilisateur Enterprise: $67/mois par utilisateur

$67/mois par utilisateur Module complémentaire Campagnes: À partir de 5 $/mois pour 100 contacts

À partir de 5 $/mois pour 100 contacts Module complémentaire VisitorIQ: À partir de 19 $/mois pour 50 débloques

À partir de 19 $/mois pour 50 débloques Module complémentaire Revenue Booster: 37$/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (800+ commentaires)

: 4.2/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (400+ avis)

6. Monday.com

Via : Monday.com Monday.com est une plateforme tout-en-un pour les contacts, les pistes et les gestion de projet . Que vous soyez un vendeur B2B indépendant ou que vous fassiez partie d'une petite entreprise, la priorisation des prospects devient moins un jeu de devinettes grâce à la fonctionnalité de notation intelligente des prospects de Monday.com.

La plateforme quantifie la qualité des prospects sur la base d'actions telles que les clics sur les liens, les réponses aux e-mails et la participation à des démonstrations de produits. Ainsi, votre équipe commerciale peut canaliser ses efforts vers les leads plus susceptibles de se convertir. 🏆

Monday.com propose 200+ modèles préfabriqués pour aider votre équipe à mieux se coordonner, organiser les tâches et gérer des projets sans effort. Pour rendre l'affaire plus douce, son application mobile est accessible sur tous les paliers de forfaits !

Monday.com meilleures fonctionnalités

Evaluation intelligente des prospects

Plus de 200 modèles simplifient l'installation du flux de travail

applications mobiles iOS et Android

Capture facile des prospects grâce à des formulaires web

Outils de rapports complets pour les campagnes de vente et de marketing

Limites de Monday.com

Certains utilisateurs ont signalé des bugs et des problèmes de performance

Les importations de données en masse pourraient être plus fluides dans le logiciel de CRM B2B

Prix de Monday.com

Basic CRM: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur CRM standard: $14/mois par utilisateur

$14/mois par utilisateur Pro CRM: $24/mois par utilisateur

$24/mois par utilisateur Enterprise CRM: Contacter pour les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (600+ commentaires)

: 4.6/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (300+ commentaires)

7. Pipedrive

Via : Pipedrive Pipedrive se démarque en tant que CRM conçu avec les professionnels du B2B à l'esprit. Son interface visuellement attrayante et intuitive pour l'équipe commerciale vous permet d'afficher en un coup d'œil l'état d'avancement de chaque opportunité. Si une affaire n'a pas évolué depuis un certain temps, Pipedrive vous envoie une alerte afin qu'aucune piste ne passe entre les mailles du filet.

La fonctionnalité d'appel intégrée à la plateforme vous permet de passer et d'enregistrer des appels directement dans le CRM. De plus, vous pouvez suivre les e-mails et les appels et même intégrer Google Plan pour trouver des contacts à proximité.

Son assistant commercial alimenté par l'IA exploite des algorithmes d'apprentissage automatique pour passer au crible d'importants volumes de données commerciales et offrir des conseils personnalisés pour prioriser les prospects et conclure des affaires. 🤝

Pipedrive meilleures fonctionnalités

Pipelines de vente visuels pour surveiller les équipes commerciales

Assistant commercial alimenté par l'IA pour des conseils sur mesure

Appels intégrés pour de meilleures relations d'entreprise

Smart Docs pour une gestion efficace des documents

Des applications mobiles complètes pour Android et iOS

Limites de Pipedrive

Capacités d'après-vente limitées

Les automatisations pourraient être plus personnalisées

Prix de Pipedrive

Essentiel: $9.90/mois par utilisateur

$9.90/mois par utilisateur Avancé: $19.90/mois par utilisateur

$19.90/mois par utilisateur Professionnel: $39.90/mois par utilisateur

$39.90/mois par utilisateur Power: $49.90/mois par utilisateur

$49.90/mois par utilisateur Enterprise: $59.90/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (plus de 1 500 commentaires)

: 4.2/5 (plus de 1 500 commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 500+ commentaires)

8. QuoteWerks

Via : QuoteWerks QuoteWerks n'est pas un système CRM à part entière - il s'agit plutôt d'un système spécialisé quoting and l'automatisation des équipes commerciales outil qui s'intègre aux systèmes existants de gestion de la relation client (CRM) et de comptabilité.

Le logiciel simplifie la tâche souvent complexe et fastidieuse consistant à devis d'équipe commerciale . Ses options d'application de majorations et de réductions vous permettent de contrôler totalement votre stratégie de prix. 🏷️

Une autre fonctionnalité remarquable est la personnalisation des produits. Avec QuoteWerks, vous pouvez paramétrer les produits pour qu'ils puissent bénéficier de réductions basées sur le volume et suivre des informations spécifiques telles que la couleur, le poids ou la taille.

La sélection des éléments pour un devis est facile, grâce à une liste organisée et consultable et à un regroupement visuel des produits. Vous pouvez configurer la plateforme pour qu'elle actualise les coûts et les prix en fonction des devis actuels de sa base de données.

Meilleures fonctionnalités de QuoteWerks

S'intègre aux systèmes de gestion de la relation client (CRM) et de comptabilité

Génération automatisée de devis

Attributs de produits personnalisables

Étiquettes pour les éléments groupés et de substitution

Fonctionnalité d'actualisation des prix pour les devis établis de longue date

Limites de QuoteWerks

Comme il s'agit d'un outil sur site, sa version cloud a des fonctions limitées

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur dépassée

Prix de QuoteWerks

Édition standard: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Édition professionnelle: 21 $/mois par utilisateur

21 $/mois par utilisateur Édition Entreprise: 30 $/mois par utilisateur

30 $/mois par utilisateur Licence de l'édition standard pour un utilisateur: 199 $ d'avance

199 $ d'avance Licence de l'édition professionnelle pour 1 utilisateur: 279 $ d'avance

279 $ d'avance Licence de l'édition Corporate pour 1 utilisateur: 419 $ d'avance

\NLes frais de maintenance non divulgués sont toujours payés annuellement pour les achats initiaux uniques

G2 : 4.3/5 (180+ commentaires)

: 4.3/5 (180+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (160+ commentaires)

9. Salesflare CRM

Via : Salesflare Salesflare rationalise les tâches clés du CRM, telles que la gestion des prospects et des contacts, et les améliore grâce à des fonctionnalités telles que les pipelines par glisser-déposer et l'automatisation des flux de travail. Sa fonctionnalité intuitive de recherche d'e-mails vous permet de rechercher directement des prospects sur LinkedIn, un outil particulièrement pratique pour élargir votre liste de contacts. 📧

Grâce à la fonctionnalité enrichissement des données de contact conviviale de Salesflare, la plateforme comble les lacunes de vos enregistrements CRM à chaque fois que vous interagissez avec des leads via des e-mails ou des profils sociaux. Vous avez reçu un e-mail avec une pièce jointe ? Salesflare télécharge automatiquement le fichier vers le compte correspondant, ce qui garantit que les documents importants ne sont jamais perdus.

Les meilleures fonctionnalités de Salesflare CRM

Assistance à la vente proactive grâce à l'évaluation avancée des prospects

Pipelines par glisser-déposer

Modèles d'e-mail partagés pour Salesflare et Gmail

Interface utilisateur intuitive

Synchroniser les e-mails, les réunions et les appels

Limites de Salesflare CRM

L'interface utilisateur aurait besoin d'une mise à jour

Le processus de chargement a tendance à être lent

Prix de Salesflare CRM

Croissance: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Pro: 49$/mois par utilisateur

49$/mois par utilisateur Enterprise: $99/mois par utilisateur (prix personnalisé à partir de cinq utilisateurs)

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.8/5 (200+ avis)

: 4.8/5 (200+ avis) Capterra : 4.7/5 (100+ avis)

10. Zoho CRM

Via : Zoho De la gestion des prospects et des transactions aux prévisions commerciales en passant par le marketing par e-mail, Zoho CRM offre une solution complète à vos différents besoins B2B. Il consolide les principaux canaux de communication tels que l'e-mail, les médias sociaux et les appels téléphoniques en une seule interface conviviale.

L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est son application mobile, qui permet aux équipes commerciales de communiquer avec les clients potentiels, d'accéder aux données des clients et même de surveiller les indicateurs de performance clés pendant leurs déplacements.

Dans le domaine de la gestion des leads et des contacts, Zoho CRM aide les entreprises à identifier et à prioriser les leads de qualité. Ses règles de notation et ses multiples points de contact sont idéaux pour faire descendre les leads dans l'entonnoir des ventes plus efficacement, ce qui est central pour accélérer les discussions. 🎯

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Plateforme centralisée pour les ventes, le marketing et le service personnalisé

Application mobile robuste avec suivi des indicateurs de performance clés

Zia, l'assistant IA conversationnel

Gestion des leads avec scoring, priorisation et prévisions commerciales prédictives

Outils de gestion des médias sociaux pour le suivi de la marque et la génération de leads

Limites de Zoho CRM

Les journaux d'appels de l'application mobile pourraient être améliorés

Assistance client limitée

Prix de Zoho CRM

Édition gratuite

Standard: $14/mois par utilisateur

$14/mois par utilisateur Professionnel: 23$/mois par utilisateur

23$/mois par utilisateur Enterprise: 40$/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.0/5 (2,000+ reviews)

: 4.0/5 (2,000+ reviews) Capterra : 4.3/5 (6 000+ commentaires)

Réflexions finales sur la recherche du CRM idéal pour le B2B

Bien que les plateformes CRM B2B que nous avons passées en revue offrent des capacités impressionnantes et divers points forts, l'une d'entre elles se distingue par sa remarquable flexibilité : ClickUp !

En tant qu'outil incroyablement polyvalent, ClickUp a quelque chose à offrir à tout le monde, que vous soyez un vétéran du B2B ou un débutant qui commence à peine à s'intéresser à la relation client. 🌊 Créez un compte gratuit pour découvrir ClickUp dès aujourd'hui !