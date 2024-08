10 Meilleur logiciel de suivi des ventes en 2024 (Critiques & ; Prix)

La vente est une affaire de nombres. Le suivi de la réussite des commerciaux, des chefs d'équipe ou des campagnes nécessite des paramètres et des outils d'analyse et de suivi des résultats très complets. En faisant cela de manière efficace, on peut savoir quels types d'initiatives fonctionnent bien, qui est en tête du peloton lorsqu'il s'agit de conclure des affaires, et quels sont les domaines à améliorer.

Mais le suivi des données n'est pas chose aisée. Il faut beaucoup de recherche, d'organisation et de compétences analytiques pour afficher les détails de ce qui se passe. En outre, vous devrez trouver des moyens de collaborer avec l'équipe et de rendre compte de vos conclusions afin d'apporter des changements.

Heureusement, les logiciels de suivi des ventes peuvent combler le fossé entre la simple collecte de données et leur utilisation effective pour une prise de décision efficace. Ces outils sont conçus pour faire du suivi de la réussite un jeu d'enfant, et la personnalisation vous permet de vous concentrer sur les nombres qui comptent le plus. 🙌

Nous vous présentons ici 10 des meilleures options de logiciels de suivi des ventes de services complets outils de gestion de projet aux logiciels de gestion de la relation commerciale (CRM) et du pipeline de vente. De plus, nous vous montrerons ce qu'il faut rechercher dans ces outils pour choisir celui qui convient le mieux à votre équipe commerciale.

Que faut-il rechercher dans les logiciels de suivi des ventes ? ?

Prêt à découvrir un outil de suivi qui assiste vos objectifs commerciaux ? Le choix d'une plateforme peut sembler écrasant au début, mais avec un peu de recherche, vous trouverez l'outil de vente adapté aux besoins de votre entreprise. 👀

Voici ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de suivi des ventes :

Personnalisable les indicateurs de vente et les données: Les meilleurs outils offriront un contrôle sur les données que vous suivez, qu'il s'agisse du suivi des prospects, du nombre d'équipes commerciales, de la rentabilité ou de la réussite de la génération de prospects

Les meilleurs outils offriront un contrôle sur les données que vous suivez, qu'il s'agisse du suivi des prospects, du nombre d'équipes commerciales, de la rentabilité ou de la réussite de la génération de prospects Outils de prévision commerciale : Il ne suffit pas d'avoir des données. Recherchez un outil de suivi des ventes qui offre une analyse prédictive et des prévisions afin d'améliorer la performance de votre entreprise gérer vos objectifs *Intégrations: Les meilleurs outils travaillent ensemble de manière transparente. Choisissez un logiciel de suivi des ventes qui s'intègre à vos plateformes quotidiennes. y compris les applications de messagerie et les outils de gestion de projet

Il ne suffit pas d'avoir des données. Recherchez un outil de suivi des ventes qui offre une analyse prédictive et des prévisions afin d'améliorer la performance de votre entreprise gérer vos objectifs *Intégrations: Les meilleurs outils travaillent ensemble de manière transparente. Choisissez un logiciel de suivi des ventes qui s'intègre à vos plateformes quotidiennes. y compris les applications de messagerie et les outils de gestion de projet Automatisations et notifications : Surveillez les activités commerciales et définissez des paramètres pour déclencher instantanément des notifications si une affaire est en péril ou assigner des tâches de suivi si un client potentiel a besoin de plus d'engagement

Surveillez les activités commerciales et définissez des paramètres pour déclencher instantanément des notifications si une affaire est en péril ou assigner des tâches de suivi si un client potentiel a besoin de plus d'engagement Modèles:Gagner du temps et travaillez plus efficacement avec un logiciel de suivi des ventes doté de fonctionnalités de modèles, notammentModèles CRMdes modèles de rapports et des fiches de suivi des équipes commerciales

Les 10 meilleurs logiciels de suivi des ventes à utiliser en 2024

Que vous soyez une petite entreprise ou une grande firme, le suivi des ventes vous paramètre pour la réussite et l'amélioration de la rentabilité. Surveillez la performance des ventes avec ces 10 meilleurs logiciels de suivi des ventes qui rationalisent les flux de travail, simplifient la gestion et améliorent les pipelines. ✨

Décomposez les objectifs, les tâches, les points agiles et les statuts des projets dans le tableau de bord ClickUp 3.0 hautement personnalisable

ClickUp est l'un des meilleurs outils de gestion de projet au monde meilleurs logiciels de gestion de projet , offrant plusieurs fonctionnalités pour les équipes commerciales et le suivi.

Utiliser CRM de ClickUp pour suivre les équipes commerciales, visualiser les flux de travail des clients et créer des tableaux de bord de rapports pour mesurer la performance de l'entreprise les indicateurs clés de performance (KPI) des ventes . Analysez les données des clients, et utilisez plus de 15 affichages pour voir la progression vers les objectifs. 💪

Utiliser ClickUp pour les équipes commerciales conserve l'ensemble de votre entonnoir en un seul endroit, ce qui facilite plus que jamais le suivi des indicateurs et la mesure de la réussite. Automatisation des équipes commerciales afin de fermer rapidement les marchés. Utilisez les tableaux de bord pour éliminer les goulets d'étranglement, garder un œil sur les affaires et les personnes qui les concluent, et identifier les domaines à améliorer.

ClickUp dispose également d'une base de données étendue de modèles de vente et de suivi afin que vous puissiez créer des rapports en toute transparence. Utilisez l'outil Modèle de suivi des ventes pour évaluer les performances de l'équipe et gérer l'équipe commerciale, de la prise de contact à froid à la Fermé. Les champs personnalisés vous permettent de suivre les indicateurs importants pour votre équipe commerciale, et les drapeaux de priorité mettent en évidence les tâches les plus urgentes.

L'application Modèle d'indicateurs clés de performance pour les ventes est un autre outil formidable pour mesurer la réussite de votre stratégie commerciale. Définissez rapidement des objectifs mesurables et ajoutez des indicateurs de performance clés dans l'ensemble de votre entonnoir. Attribuez instantanément des tâches aux membres de l'équipe concernés et suivez la progression pour mesurer la réussite de votre équipe commerciale.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Les tableaux de bord visuels offrent des rapports instantanés et une personnalisation pour identifier et suivre les indicateurs qui comptent pour votre équipe commerciale

Plus de 1 000 modèles, dontmodèles de rapports d'équipe commercialefacilitent la création de tableaux de bord, le suivi des évaluations et la progression des objectifs

ClickUp IA permet de créer des rapports de statut, de générer des idées à partir d'analyses et d'attribuer automatiquement des tâches afin de rationaliser les flux de travail et d'accélérer la progression

La collaboration en temps réel permet à l'ensemble de l'équipe de visualiser les flux de travail et d'accomplir des projets en toute transparence, de la prospection à la Fermé

L'interface conviviale permet de personnaliser à l'infini les listes de tâches, les fiches de suivi et les rapports, afin de les organiser de la manière qui vous convient le mieux

Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que sur les forfaits payants, mais les prix commencent à seulement 5 $ par mois

Il y a tellement de fonctionnalités qu'il faut un peu de temps pour les apprendre toutes

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. Pipedrive

via PipedrivePipedrive est l'un des principaux Services de gestion de la relation client (CRM) . Suivez votre pipeline de vente, surveillez l'expérience client et optimisez votre entonnoir de vente, le tout en un seul endroit. Les fonctions telles que les champs personnalisés, les pipelines visuels et les rapports intuitifs vous donnent les informations dont vous avez besoin pour suivre les processus et les équipes commerciales.

Pipedrive meilleures fonctionnalités

Les rapports de vente en temps réel offrent des informations de dernière minute pour vous permettre de fixer des objectifs, de prendre des décisions éclairées et de voir ce qui fonctionne

Personnaliséles indicateurs de l'équipe commerciale pour vous concentrer sur les données les plus importantes pour votre entreprise et ignorer les autres

Travailler en toute transparence avec votre pile technologique grâce à des intégrations avec des outils tels que Slack, Zoom et HubSpot

Utilisez les outils de prévision pour prédire les résultats en fonction des projets passés ou des résultats individuels des équipes commerciales

Pipedrive limites

Certains utilisateurs ont trouvé que la configuration des rapports pouvait être délicate avec de grands paramètres de données

Les forfaits les plus bas ont moins de fonctionnalités et peuvent limiter certaines équipes commerciales

Pipedrive Tarification

Essentiel: 21,90 $/mois par utilisateur

21,90 $/mois par utilisateur Avancé: 37,90 $/mois par utilisateur

37,90 $/mois par utilisateur Professionnel: $59.90/mois par utilisateur

$59.90/mois par utilisateur Power: $74.90/mois par utilisateur

$74.90/mois par utilisateur Enterprise: $119/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (1,700+ reviews)

4.2/5 (1,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,900+ reviews)

3. Zendesk Sell

via ZendeskZendesk est une plateforme personnalisée pour simplifier l'assistance client. Leur Zendesk Sales CRM offre une visibilité sur le pipeline et des données approfondies pour suivre toutes vos initiatives et vos performances individuelles. La plateforme de suivi des ventes stimule la productivité grâce à des automatisations, des notifications et une visibilité complète des données à chaque étape du pipeline commercial. 📈

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk Sell

La plateforme unifiée regroupe tous vos processus de vente en un seul endroit - que vous ayez besoin de vous plonger dans la gestion du pipeline ou d'évaluer les indicateurs de suivi de vos équipes commerciales

Les champs personnalisés et les points de données automatiquement liés aux équipes commerciales vous permettent d'améliorer la gestion des ventes

Les indicateurs de performance et les tableaux de bord personnalisés offrent des guides visuels sur les bénéfices et la réussite commerciale

Les applications et les intégrations tierces offrent des flux de travail transparents dans vos outils favoris

Limites de Zendesk Sell

Il n'y a pas de forfait gratuit, vous devrez donc choisir un forfait payant adapté à votre budget

Les forfaits de niveau inférieur n'offrent pas de fonctionnalités avancées

Zendesk Sell Tarification

Teams: 25 $/mois par agent

25 $/mois par agent Vente Croissance: 69 $/mois par agent

69 $/mois par agent Sell Professional: $149/mois par agent

Évaluations et critiques de Zendesk Sell

G2: 4.2/5 (400+ reviews)

4.2/5 (400+ reviews) Capterra: 4.3/5 (100+ avis)

4. En toute connaissance de cause

via En toute connaissance de cause Insightly est un CRM offrant des solutions personnalisées pour les équipes commerciales, marketing et de service. Le CRM commercial est conçu pour rendre la construction de pipelines plus facile que jamais, tandis que les fonctionnalités de suivi vous permettent de garder une longueur d'avance et d'être prêt à vous adapter en un clin d'œil.

Les meilleures fonctionnalités d'Insightly

Le suivi des équipes commerciales vous permet de surveiller les affaires au fur et à mesure qu'elles progressent dans le pipeline, en identifiant les obstacles et les zones de friction

Les automatisations réduisent les tâches répétitives, ce qui permet aux équipes commerciales d'être plus efficaces et d'obtenir de meilleurs indicateurs

Des permissions personnalisables donnent accès aux données, garantissant que les membres de l'équipe concernés voient les indicateurs dont ils ont besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes

Vous pouvez paramétrer des indicateurs clés de performance personnalisés et surveiller les performances en temps réel grâce aux tableaux de bord et aux outils de rapports

Limites apparentes

L'assistance peut prendre un certain temps pour répondre aux problèmes et aux demandes

La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les débutants

Insightly pricing (en anglais)

Plus: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Professionnel: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Enterprise: $99/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (800+ commentaires)

4.2/5 (800+ commentaires) Capterra: 4/5 (600+ avis)

5. SugarCRM

via SugarCRM SugarCRM est une plateforme en ligne qui vise à améliorer la productivité et les bénéfices des entreprises en connectant les équipes de service, de vente et de marketing en un seul endroit. Utilisez cet outil pour suivre les taux de conversion, surveiller l'ensemble du cycle commercial et élaborer des conclusions clés pour accroître la réussite de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de SugarCRM

Gérez votre pipeline et utilisez des outils de prévision pour évaluer la progression et fixer des objectifs mesurables pour les représentants commerciaux et les chefs d'équipe

Les outils de gestion des tâches éliminent le travail fastidieux afin que votre équipe commerciale puisse se concentrer sur ce qui génère le plus de profits

Les outils IA intégrés offrent des analyses prédictives, des perspectives de vente et des rapports métriques pour rester informé de la réussite commerciale

Connecter les données commerciales d'un large intervalle de sources avec des intégrations simplifiées

Limites de SugarCRM

Les utilisateurs ont trouvé que les outils de marketing par e-mail et de suivi des e-mails peuvent être difficiles à utiliser

Certains vendeurs auraient souhaité que les rapports affichent les détails des indicateurs

SugarCRM Tarification

**Marché : à partir de 1 000 $/mois

**Vendre : à partir de 49 $/mois par utilisateur

Servir: À partir de 80 $/mois par utilisateur

À partir de 80 $/mois par utilisateur Enterprise: À partir de 85 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de SugarCRM

G2: 3.9/5 (900+ reviews)

3.9/5 (900+ reviews) Capterra: 3.8/5 (400+ avis)

6. HubSpot

via HubSpotHubSpot est un outil de CRM de premier plan qui gère tout, de la gestion des prospects à la gestion de la relation client l'automatisation des ventes à gestion des contacts et l'entrée de données. Utilisez l'outil pour construire des équipes commerciales et prendre des décisions basées sur des données grâce à des fonctionnalités clés telles que l'analyse expansive et les rapports de suivi. ✍️

HubSpot meilleures fonctionnalités

Les rapports et les outils d'analyse sont entièrement personnalisables, ce qui vous permet de contrôler les informations que vous surveillez

Les outils de coaching vont plus loin en intégrant le développement professionnel dans vos processus de suivi des ventes

Les intégrations avec plus de 1 400 outils offrent un haut degré de personnalisation pour connecter les sources de données et suivre les indicateurs

L'IA de HubSpot peut tout faire, de la rédaction de campagnes pour les médias sociaux à l'extraction d'insights à partir de données dans des feuilles de calcul

HubSpot limites

Les domaines d'apprentissage et de formation sont vastes, ce qui signifie que cela peut prendre un certain temps pour trouver le guide dont vous avez besoin

La tarification peut être limitante, en particulier pour les grandes équipes avec des dizaines d'utilisateurs

HubSpot prix

Professionnel: À partir de 500 $/mois

À partir de 500 $/mois Enterprise: À partir de 1 500 $/mois

G2: 4.4/5 (10,800+ reviews)

4.4/5 (10,800+ reviews) Capterra: 4.5/5 (400+ avis)

7. SalesNOW

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Sales-Now.jpg Tableau de bord de SalesNOW /$$$img/

via SalesNOW SalesNOW est une équipe commerciale qui offre tout de le suivi des clients à l'analyse du pipeline. Doté d'une application mobile et de personnalisations, utilisez l'outil en déplacement et concevez des tableaux de bord adaptés à vos processus de vente.

Les meilleures fonctionnalités de SalesNOW

L'Assistance mobile et tablette vous permet de rester au top du suivi même lorsque vous n'êtes pas à votre bureau

Les fonctionnalités de Plan vous permettent de segmenter les données clients par emplacement, offrant ainsi une vision plus approfondie des indicateurs ventilés par équipe commerciale régionale

Les champs personnalisés et les comptes vous permettent de contrôler les données que vous surveillez et suivez

Grâce à une mise en œuvre rapide, vous ne passez pas des semaines à mettre en place des tableaux de bord et des outils de suivi

Limites de SalesNOW

Le logiciel est basé sur le web, la vitesse peut donc ralentir en fonction de votre connexion

L'interface utilisateur peut être difficile à utiliser au début

SalesNOW prix

Très bas prix : 19,95 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de SalesNOW

G2: 4/5 (2+ commentaires)

4/5 (2+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (80+ avis)

8. Agile CRM

via CRM agile Agile Logiciel CRM associe le service client, l'automatisation du marketing et l'analyse des ventes en un seul outil pratique. Utilisez-le pour aider votre équipe commerciale à conclure des affaires plus rapidement grâce à des outils de prise de rendez-vous automatique, de gamification et de suivi des ventes.

Agile CRM meilleures fonctionnalités

La gamification offre des incitations amusantes aux vendeurs pour qu'ils concluent plus d'affaires et amènent plus de prospects

Définissez des jalons personnalisés et suivez la progression de vos pipelines et de vos paramètres

Des intégrations supplémentaires sont disponibles moyennant un supplément afin que vous puissiez travailler en toute transparence avec plus de 30 applications

Les outils de rapports CRM génèrent automatiquement des diagrammes, des graphiques et des informations sur la base des indicateurs clés de performance suivis

Agile CRM limites

Les intégrations sont plus limitées par rapport à d'autres outils

La courbe d'apprentissage est très prononcée pour les nouveaux utilisateurs

Agile CRM prix

Free: Jusqu'à 10 utilisateurs

Jusqu'à 10 utilisateurs Débutant: $14.99/mois par utilisateur

$14.99/mois par utilisateur Régulier: 49,99 $/mois par utilisateur

49,99 $/mois par utilisateur Enterprise: $79.99/mois par utilisateur

G2: 4/5 (300+ reviews)

4/5 (300+ reviews) Capterra: 4.1/5 (500+ avis)

9. Fermé

via Fermé Fermé est un CRM qui gère tout, de l'onboarding des prospects à l'analyse des résultats des transactions et au suivi des KPI. Reconnu par des entreprises du monde entier, il existe des forfaits pour les budgets des startups, des petites entreprises et des grandes sociétés. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités de Fermé

Les automatisations intégrées pour chaque membre de l'équipe commerciale vous aident à vendre plus en moins de temps

Les intégrations vous permettent de travailler avec des outils de gestion de projet et des sources de données dans l'ensemble de votre pile technologique

Les tableaux de bord et les aperçus d'activité permettent de mieux comprendre les flux de travail, les charges de travail et les capacités

Les outils de rapports sont personnalisables et vous permettent de définir des objectifs et des paramètres à suivre tout au long de l'année

Fermé les limites

Certains utilisateurs ont trouvé que les outils de suivi horaire n'étaient pas aussi robustes pour leurs équipes commerciales

Les requêtes de recherche pourraient être plus intuitives pour accélérer l'analyse des données

Fermé Tarification

Démarrage: 59 $/mois

59 $/mois Professionnel: 329 $/mois

329 $/mois Enterprise: $749/mois

Évaluations et critiques fermées

G2 : 4.7/5 (700+ commentaires)

: 4.7/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

10. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 est un outil de productivité qui offre une assistance aux entreprises dans les domaines des ressources humaines, des équipes commerciales et de la gestion des ressources humaines gestion des clients . Utilisez cet outil pour suivre la productivité de votre équipe commerciale, qu'il s'agisse du suivi du temps, de l'analyse des campagnes ou de la gestion efficace de la charge de travail de vos vendeurs.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Le suivi du temps de travail et les rapports offrent une visibilité sur la capacité et la gestion efficace du temps de chaque équipe commerciale

Des règles et des déclencheurs personnalisés attribuent automatiquement des tâches et envoient des notifications lorsque des affaires sont fermées ou que de nouveaux prospects sont ajoutés au pipeline

Les intégrations migrent instantanément les données d'autres sources afin que vous disposiez des indicateurs dont vous avez besoin pour le suivi, quelle que soit leur origine

Le CRM intégré simplifie les paiements en ligne, le suivi des prospects et les automatisations commerciales pour établir de meilleures relations avec les clients et conclure des affaires en toute transparence

Limites de Bitrix24

L'interface utilisateur peut être intimidante au début, et davantage de tutoriels seraient utiles pour les débutants

Il existe une application mobile, mais toutes les fonctionnalités n'y sont pas disponibles

Bitrix24 prix

Basic: 61 $/mois pour un maximum de cinq utilisateurs

61 $/mois pour un maximum de cinq utilisateurs Standard: 124 $/mois pour un maximum de 50 utilisateurs

124 $/mois pour un maximum de 50 utilisateurs Professionnel: 249 $/mois pour 100 utilisateurs maximum

249 $/mois pour 100 utilisateurs maximum **Enterprise : à partir de 499 $/mois pour 250 utilisateurs

Bitrix24 évaluations et critiques

G2: 4.1/5 (500+ reviews)

4.1/5 (500+ reviews) Capterra: 4.2/5 (700+ avis)

Track Metrics and Hit KPIs With ClickUp

Ces logiciels de suivi des ventes fournissent les outils dont vous avez besoin pour définir des objectifs mesurables, suivre la progression et évaluer la productivité de votre équipe commerciale. Choisissez-en un qui offre les intégrations, la personnalisation et les fonctionnalités clés dont votre entreprise a besoin pour rester au top. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à gérer votre équipe commerciale et à suivre les indicateurs plus efficacement. Avec des outils tels qu'un CRM personnalisable des modèles de vente et l'automatisation des tâches, vous serez en mesure de suivre la progression du lancement de l'initiative jusqu'à son exécution. Mieux encore, ClickUp s'intègre à des centaines d'outils, offrant ainsi une plateforme tout-en-un pour construire et gérer vos équipes commerciales. 🤩