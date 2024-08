Top 10 des logiciels de suivi des clients pour obtenir des informations et perfectionner votre produit

Dans le paysage en constante évolution des entreprises, les données clients ne sont pas seulement utiles : elles sont le moteur de l'innovation et de la croissance. Chaque clic, achat ou interaction recèle une pépite de sagesse que vous pouvez utiliser pour améliorer votre produit et rester compétitif.

Pour répondre aux attentes souvent insaisissables des clients, vous devez plonger plus profondément que jamais dans leur cœur et leur esprit. C'est là qu'un système de suivi des clients entre en jeu. Ces solutions de pointe vous aident à cartographier et à interpréter les comportements et les préférences complexes de vos acheteurs.

Dans cet article, nous vous présentons le top 10 des logiciels de suivi des clients pour 2024 pour vous aider à adapter votre offre aux besoins de vos clients. 🥳

Qu'est-ce qu'un logiciel de suivi client ?

Le logiciel de suivi des clients est un outil puissant qui permet aux entreprises de surveiller, enregistrer et analyser les interactions et les comportements des clients sur différents points de contact. Il permet d'obtenir des informations précieuses sur votre clientèle, en vous aidant à décrypter les préférences, les besoins et les attentes de votre cible.

Le logiciel recueille des données à partir de sites web, d'applications mobiles, de médias sociaux et d'e-mails pour développer un profil client complet - afin que vous puissiez, à terme, améliorer la satisfaction de vos clients. 📱

Utilisation du modèle CRM de ClickUp pour mapper un flux de travail de Flux de travail CRM automatisation dans les Tableaux blancs ClickUp

Les fonctionnalités clés comprennent généralement le suivi des visites de sites Web, l'analyse de l'historique des achats, le suivi de l'engagement sur les médias sociaux et l'enregistrement des interactions avec le service client. Grâce à l'analyse des données, les logiciels de suivi des clients identifient les tendances, segmentent votre base de clients et personnalisent les efforts de marketing et de service à la clientèle.

Ce logiciel joue un rôle central dans l'amélioration de la satisfaction et de l'expérience des clients, l'optimisation des stratégies marketing et, en fin de compte, la croissance du chiffre d'affaires. Il vous permet, ainsi qu'à votre équipe commerciale, de prendre des décisions éclairées, d'adapter vos offres et d'établir des relations durables avec vos clients en veillant à ce que chaque interaction soit significative et productive.

Voici les cinq qualités essentielles à prendre en compte pour choisir le meilleur logiciel de suivi des clients :

Convivialité : Le logiciel de suivi doit être suffisamment intuitif pour être utilisé par des membres de l'équipe ayant des niveaux de compétences techniques variés Intégration : Il doit se connecter de manière transparente à vos outils et systèmes actuels, tels que le commerce électronique, le système de gestion de la relation client et les plateformes de marketing par e-mail Analyse et rapports : La capacité à générer des informations significatives à partir des données collectées est cruciale pour une prise de décision éclairée et des stratégies de marketing efficaces Évolutivité : Le logiciel de suivi des clients doit être capable de gérer des volumes croissants de données et de s'adapter à l'évolution des besoins en matière de suivi sans perturbations Sécurité : Assurez-vous que le logiciel de suivi est conforme aux réglementations en matière de confidentialité des données et offre des mesures de sécurité solides pour protéger les données sensibles des clients (en anglais) ## 10 meilleurs logiciels de suivi client en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'est un logiciel de suivi du temps client et comment choisir le bon, il est temps d'explorer notre sélection des top 10 solutions disponibles sur le marché. Nous allons plonger en profondeur dans leurs fonctionnalités et avantages et montrer comment ils peuvent supercharger vos efforts de satisfaction et de suivi des clients, alors restez à l'écoute !

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui simplifie les complexités de la gestion de la relation client ( CRM ) et vous permet d'exploiter tout le potentiel de vos données clients. Il intègre de manière transparente le suivi des pipelines de vente, la gestion des comptes clients et faciliter la collaboration interdépartementale.

Le paramètre qui distingue ClickUp est sa polyvalence dans l'analyse des données clients. Avec plus de 15 affichages flexibles à votre disposition, vous pouvez obtenir des informations sur les interactions avec les prospects, les parcours des clients et bien d'autres choses encore. Que vous préfériez une disposition simple sous forme de liste ou de tableau pour le suivi ou une visualisation complexe des informations grâce aux vues Gantt, Échéancier et Tableau, ClickUp vous couvre. 🤩 Objectifs ClickUp et Fonctionnalités des tableaux de bord vous permettent de définir les objets, les échéanciers et les cibles de vos campagnes, tout en assurant un suivi automatique de la progression. Ces fonctions garantissent que votre entonnoir de marketing, le calendrier de l'équipe et l'efficacité de la gestion de l'information sont bien respectés gestion de la charge de travail sont parfaitement alignés, ce qui vous permet d'exécuter votre calendrier marketing sans effort.

Lorsqu'il s'agit d'analyser les variations des tests, la plateforme vous permet de capturer des données sur le comportement des utilisateurs " avant " et " après ", en les consolidant proprement en vue Liste ou Tableau pour faciliter les comparaisons.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Offre de puissantes fonctionnalités de CRM et des modèles gratuits conçus pour simplifier la création et la gestion d'un site webbase de données personnalisée Qualifie les clients potentiels et organise les données vitales avecFormulaires ClickUp Tableaux de bord ClickUp pour une meilleure compréhension de vos données clients et un aperçu achevé de tout le travail lié aux clients

Plus de 15 vues pour gérer les flux de travail et traiter les données, y compris Liste, Tableau, Calendrier et Tableur

Permet d'établir des rapports de progression automatiques avec ClickUp Objectifs

S'intègre à plus de 1 000 applications et services tiers pour améliorer l'expérience CRM

Limites de ClickUp

La plateforme peut être lente, selon certains utilisateurs

Prix ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. HubSpot

via HubSpot HubSpot est un outil réputé et très polyvalent pour le client le suivi et la gestion de vos relations d'affaires. Il offre une suite complète de fonctionnalités qui simplifient l'entrée automatique de données, la gestion des prospects, le suivi des documents, la gestion du pipeline et la billetterie, le tout soigneusement regroupé dans un seul et même package convivial.

Ce logiciel vous permet de suivre divers aspects de la gestion de la relation client, notamment l'engagement sur le web pour identifier de nouveaux prospects, la réalisation des cibles pour les objectifs existants et les activités liées à la relation client via des fonctions de rapports intégrées.

Les intégrations sont un moyen pratique d'améliorer votre productivité - la App Marketplace de HubSpot offre une vaste sélection de plus de 1 000 intégrations, dont une pour ClickUp. 🔗

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Ajoute, suit et engage facilement des contacts avec un échéancier des interactions et des notifications par e-mail

Fournit un aperçu clair du statut de votre équipe commerciale et priorise les tâches de manière efficace

Surveille l'engagement sur le web et par e-mail, l'atteinte des cibles et les activités des clients à l'aide de rapports simples

L'outil CRM s'intègre à plus de 1 000 outils, dont ClickUp

Limites de HubSpot

La durée enregistrée est longue

Un peu cher pour certains utilisateurs par rapport à d'autres logiciels de service à la clientèle

Prix de HubSpot

Free

Démarrage: 20$/mois (pour les nouveaux clients uniquement)

20$/mois (pour les nouveaux clients uniquement) Professionnel: 1 600 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (10 000+ commentaires)

: 4.4/5 (10 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 000+ avis)

3. EngageBay

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Engagebay-The-Ultimate-User-Experience-Easy-to-Navigate-Engagebay-Review.png Logiciel EngageBay /$$$img/

Via : EngageBay EngageBay est un logiciel de suivi des clients performant qui simplifie la façon dont les entreprises gèrent leurs clients. En combinant des fonctionnalités de CRM, d'automatisation du marketing et de service d'assistance, il permet aux organisations de rationaliser les interactions avec les clients, de suivre efficacement les prospects et d'améliorer le service à la clientèle.

Le système permet aux entreprises d'enregistrer et de consigner les communications avec les clients systématiquement. Cette approche centralisée permet de saisir toutes les interactions, ce qui fournit des informations précieuses sur les relations avec les clients. 🤝

Vous pouvez suivre sans effort les e-mails et les discussions en ligne par le biais d'un help desk, en consolidant les contacts et les interactions avec les clients, y compris les achats et les envois de formulaires. Pendant ce temps, le logiciel traduit les données clients en rapports perspicaces, ce qui vous permet de prendre des décisions fondées sur des données, d'identifier les tendances et d'affiner les stratégies d'engagement des clients.

Les meilleures fonctionnalités d'EngageBay

Automatisation des fonctions de CRM, d'automatisation du marketing et de service d'assistance

Stocke les données personnalisées dans le système CRM pour un aperçu complet des clients

Transforme les données clients en rapports pour une prise de décision basée sur les données

Inclut des fonctionnalités robustes pour le service client, notamment le suivi des e-mails et des discussions en ligne

Limites d'EngageBay

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix d'EngageBay

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Basic : 13,79 $/mois par utilisateur

: 13,79 $/mois par utilisateur Croissance : 45,99 $/mois par utilisateur

: 45,99 $/mois par utilisateur Pro : 91,99 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (500+ commentaires)

4. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Goal-Widget-in-monday-1400x707.png Logiciel Monday.com /$$$img/

Via : Monday.com Avec Monday.com, vous pouvez garder l'onglet sur diverses interactions avec vos clients, de l'historique des achats à l'activité des e-mails, en passant par l'historique des ventes gestion des propositions et les signatures numériques. Cette approche globale vous permet d'afficher une vue à 360 degrés de vos relations avec vos clients. 💫

Avec plus de 50 intégrations, le logiciel garantit que votre équipe peut suivre sans effort les interactions avec les clients sur différents canaux, en consolidant vos données et en rationalisant votre flux de travail.

Bien que Monday.com offre de nombreuses fonctionnalités qui répondent à la gestion de projet et d'équipe, certains utilisateurs signalent qu'il n'est pas particulièrement convivial. Vous pouvez explorer quelques solutions alternatives si votre équipe a besoin d'un outil plus simple.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Suivi de l'historique des achats, de l'activité des e-mails, des propositions, des signatures, etc

Surveille les interactions avec les clients sur plusieurs canaux à l'aide de plus de 50 intégrations

Tableau de bord personnalisable

Limites de Monday.com

Compliqué à utiliser, selon certains évaluateurs

Cher pour certains utilisateurs

Prix de Monday.com

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Basic: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Standard: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Pro: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

5. Zoho CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Zoho-CRM-1.jpg Logiciel Zoho CRM /$$$img/

Via : Zoho Zoho CRM simplifie le suivi des clients grâce à de puissantes capacités d'analyse et d'automatisation. Il permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées, de prédire le comportement des clients et de rationaliser les opérations, ce qui en fait un outil essentiel pour entretenir les relations avec les clients. Vous pouvez obtenir de précieuses informations grâce à des outils d'analyse avancés et créer des des parcours clients personnalisés sur différents canaux de communication.

L'assistant IA de Zoho, Zia, aide votre équipe commerciale à naviguer et à effectuer des recherches dans la base de données CRM. En prédisant le moment où un client est susceptible d'effectuer un autre achat, vous pouvez vous engager de manière proactive avec lui, lui proposer des produits ou services pertinents et améliorer son expérience.

Une fonctionnalité qui se démarque est l'application mobile de Zoho CRM, qui permet aux équipes commerciales de s'engager avec des prospects, d'accéder à des données clients essentielles et de surveiller les indicateurs clés de performance (KPI) en déplacement.

Zoho CRM est un choix judicieux, mais pourrait poser une courbe d'apprentissage pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce type de logiciel. Pour trouver un substitut digne de ce nom, explorez nos sélection d'alternatives à Zoho .

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Permet de connaître l'activité des prospects, les préférences des clients et les documents essentiels pour une prise de décision éclairée

Comprend des outils d'analyse avancés qui permettent d'obtenir des renseignements utiles pour créer des parcours clients personnalisés

Engage les clients sur divers canaux de communication

Assistant IA pour prédire le comportement des clients

Limites de Zoho CRM

L'outil de gestion de la relation client peut s'avérer complexe pour les nouveaux utilisateurs

Difficile de télécharger et de collecter des données

Prix de Zoho CRM

Standard: 14 €/mois par utilisateur

14 €/mois par utilisateur Professionnel: €23/mois par utilisateur

€23/mois par utilisateur Enterprise: €40/mois par utilisateur

€40/mois par utilisateur Ultimate: €52/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.0/5 (2,000+ reviews)

: 4.0/5 (2,000+ reviews) Capterra : 4.3/5 (6 000+ commentaires)

6. Salesforce

Via : Salesforce Salesforce est un logiciel basé sur le cloud qui sert de hub global pour la gestion des différentes facettes des relations avec les clients, des coordonnées aux données commerciales en passant par les interactions avec le service client.

L'une de ses fonctionnalités remarquables est le tableau de bord intuitif, qui offre un aperçu rapide et perspicace de vos données commerciales. Cette représentation visuelle simplifie le processus de suivi des interactions avec les clients et de la progression des équipes commerciales. 📊

Vous pouvez rationaliser les informations sur les clients grâce à l'outil de gestion de la clientèle gestion des contacts cette fonctionnalité permet de centraliser toutes les données en un seul emplacement accessible. Elle facilite le suivi des interactions avec les clients et améliore la gestion des relations.

Salesforce donne aux utilisateurs les moyens d'agir grâce à ses capacités d'automatisation qui rationalisent les tâches de routine telles que les e-mails de suivi et les notifications personnalisées basées sur le comportement et les préférences des clients. Cette fonctionnalité permet non seulement de réduire le travail manuel, mais aussi d'améliorer l'exécution des campagnes et l'engagement des clients.

Vous pouvez également intégrer Salesforce avec ClickUp créant ainsi une synergie puissante qui stimule le partage des données, la collaboration des équipes et la gestion de la relation client.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce

Suivi des informations de contact des clients, des données commerciales et des interactions avec les services

Fournit un aperçu rapide des informations commerciales pour un suivi efficace

Centralisation des informations sur les clients pour un suivi et une gestion des relations simplifiés

Limites de Salesforce

Délai de production pour l'ouverture du lead

Cher pour certains utilisateurs

Prix de Salesforce

Démarrage : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Professionnel : 80 $/mois par utilisateur

: 80 $/mois par utilisateur Enterprise : 165 $/mois par utilisateur

: 165 $/mois par utilisateur Unlimited : 330 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (18 000+ commentaires)

: 4.3/5 (18 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (17 000+ commentaires)

7. Pipedrive

Via : Pipedrive Pipedrive est votre chemin vers une superbe efficacité et un aperçu des clients, révolutionnant la façon dont vous suivez, gérez et améliorez les relations avec les clients. Avec ce logiciel, vous pouvez constituer une vaste base de données de contacts et d'organisations tout en maintenant un historique détaillé des interactions, garantissant qu'aucun détail n'est négligé.

L'automatisation prend le devant de la scène, du marketing par e-mail aux abonnements, vous permettant de rediriger votre attention vers ce qui compte vraiment : favoriser de solides relations avec les clients. Avec IA Sales Assistant, vous allez non seulement automatiser les tâches répétitives, mais aussi déterminer quand vos clients pourraient être prêts pour le prochain achat.

Mais ce n'est pas tout ! 🤫

Les tableaux de bord visuels et les rapports personnalisables de Pipedrive agissent comme votre centre de contrôle analytique personnel, vous permettant d'identifier les goulots d'étranglement, de surveiller les indicateurs de performance, de fixer des objectifs réalistes et de prendre des décisions éclairées.

Si vous avez du mal à l'utiliser, vous pouvez toujours essayer certaines des options suivantes Alternatives à Pipedrive .

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Fournit une automatisation et des informations pour améliorer les relations avec les clients

Construit une base de données étendue de contacts et d'organisations avec l'historique des interactions

Dispose de tableaux de bord visuels et de rapports personnalisables pour une prise de décision éclairée

Assistant commercial IA pour prédire les prochains achats des clients

Limites de Pipedrive

Courbe d'apprentissage abrupte

Intégrations limitées

Prix de Pipedrive

Essentiel: $9.90/mois par utilisateur

$9.90/mois par utilisateur Avancé: $19.90/mois par utilisateur

$19.90/mois par utilisateur Professionnel: $39.90/mois par utilisateur

$39.90/mois par utilisateur Power: $49.90/mois par utilisateur

$49.90/mois par utilisateur Enterprise: $59.90/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (1 000+ commentaires)

: 4.2/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 000+ commentaires)

8. Churn360

Via : Churn360 Churn360 est votre logiciel de réussite client, personnalisé pour surveiller le comportement des clients, signaler les risques potentiels de désabonnement, et stimuler les efforts de fidélisation . Il fournit une vue à 360 degrés de vos clients en intégrant les données de votre système CRM, des canaux de communication et des rapports financiers, offrant ainsi un aperçu achevé du parcours client.

Ce logiciel suit les clients tout au long de leur cycle de vie, équipant les représentants CX d'informations de base vitales pour une assistance contextuelle. Il automatise également les processus de réussite des clients, rationalisant ainsi votre flux de travail.

La segmentation de Churn360 basée sur des déclencheurs de comportement permet de mener des campagnes personnalisées pour favoriser l'adoption des produits et la satisfaction. De plus, il offre des tableaux de bord partagés, des notifications push et de solides capacités de suivi des clients. Cet outil s'intègre facilement aux SaaS populaires comme Intercom, HubSpot, Gmail, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Churn360

Suit le comportement des clients pour identifier les risques potentiels de désabonnement

Intègre les données des systèmes CRM, des canaux de communication et des rapports financiers pour un aperçu complet

Suivi des clients tout au long de leur parcours

Limites de Churn360

Nombre limité de contacts avec les clients

Prix de Churn360

Démarrage : 199$/mois

: 199$/mois Professionnel : 499 $/mois

: 499 $/mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.8/5 (20+ commentaires)

: 4.8/5 (20+ commentaires) Capterra : 5/5 (5+ commentaires)

9. Bitrix24

Via : Bitrix24 Bitrix24 CRM n'est pas seulement un système de suivi des clients ; c'est aussi votre porte d'entrée pour les campagnes d'e-mail personnalisées et la génération de leads. Avec la possibilité de saisir ou d'importer des contacts, la plateforme devient votre coffre-fort de données, enregistrant chaque interaction, qu'il s'agisse d'appels téléphoniques, de réunions ou d'e-mails. Ce suivi méticuleux dresse un tableau vivant du statut de votre relation avec chaque client.

La solution CRM est dotée d'un tableau de bord exceptionnel, votre centre de commande pour le suivi de l'entonnoir des ventes. Il vous permet d'obtenir des informations, d'identifier les domaines nécessitant une attention particulière et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie avec vos clients. 🛤️

Meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Achevé les données des appels téléphoniques, des réunions et des e-mails pour maintenir un aperçu achevé du client

Crée des campagnes d'e-mail sur mesure pour engager vos clients potentiels de manière efficace

Favorise la collaboration et la communication entre les équipes au sein de la plateforme pour un suivi transparent des clients

Limites de Bitrix24

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Bitrix24

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Basic : 49 $/mois pour cinq utilisateurs

: 49 $/mois pour cinq utilisateurs Standard : 99 $/mois pour 50 utilisateurs

: 99 $/mois pour 50 utilisateurs Professionnel : 199 $/mois pour 100 utilisateurs

: 199 $/mois pour 100 utilisateurs Enterprise : 399 $/mois pour 250 utilisateurs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.1/5 (500+ commentaires)

: 4.1/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (700+ commentaires)

10. Hiver

Via : Hiver Principalement un logiciel de billetterie par e-mail, Hiver est votre clé pour un service client efficace et fiable directement à partir de votre compte Gmail. Vous pouvez suivre sans effort les requêtes des clients entrants jusqu'à ce qu'ils atteignent une résolution satisfaisante. 🎯

Hiver vous donne les moyens d'automatiser les flux de travail, d'effectuer des automatisations avancées et de garder un œil sur des indicateurs d'assistance cruciaux tels que le temps de résolution moyen et le temps de première réponse, le tout dans l'interface Gmail. Mais il ne s'arrête pas aux e-mails. Il propose une extension Chrome pour les développeurs et un widget de discussion en direct pour des interactions en temps réel avec les visiteurs du site web. Vous pouvez également recueillir les commentaires précieux de vos clients grâce à des sondages SCAT sur votre site web.

Hiver meilleures fonctionnalités

Automatisation des processus pour rationaliser le service client

Recueille des commentaires précieux par le biais de sondages CSAT sur votre site web

Améliore le service client grâce à des données en temps réel et au suivi des indicateurs

Hiver limites

Temps de chargement long

Application mobile médiocre

Prix d'Hiver

Lite : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Pro : 39$/mois par utilisateur

: 39$/mois par utilisateur Elite : 59$/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (800+ commentaires)

: 4.6/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

Une réussite assurée grâce au meilleur système de suivi de la clientèle

Le logiciel de suivi des clients est votre clé pour débloquer des informations précieuses sur vos clients. Ces outils offrent de nombreux avantages, de la gestion des prospects à l'analyse des données en temps réel, garantissant que votre chemin vers des connexions clients plus profondes et la réussite de votre entreprise est clair et direct.

Pour gérer sans effort les relations avec les clients, surveiller les prospects et tirer des enseignements des interactions avec les clients, inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à aligner votre produit ou service sur les besoins et attentes de vos clients. 🙌