16 meilleurs outils SaaS pour 2024 (fonctionnalités, prix)

Ayant passé des années à naviguer dans le paysage technologique, je peux vous dire en toute confiance que les outils SaaS (Software as a Service) changent la donne. Leur approche basée sur le cloud a révolutionné la façon dont nous interagissons avec les logiciels - pas de téléchargements encombrants ni d'installations fastidieuses - juste une accessibilité instantanée depuis n'importe où. Et ce n'est qu'un aperçu de la myriade d'avantages qu'offrent les outils SaaS.

Dans cet article, je vais vous aider à démystifier le concept des outils SaaS, à détailler leurs avantages et à partager ma liste des 16 meilleurs outils SaaS pour 2024. Que vous soyez PDG d'une startup ou responsable technique d'une entreprise internationale, cet article vous sera utile. Plongeons dans le vif du sujet !

Qu'est-ce qu'un outil SaaS ? SaaS (Software as a Service) est un système d'informatique en nuage ou un modèle de distribution de logiciels dans lequel un fournisseur, prestataire héberge des applications et les met à votre disposition sur internet.

Quels outils SaaS votre entreprise devrait-elle essayer en 2024 ?

Voici notre liste d'applications SaaS couvrant les 16 outils que votre entreprise devrait essayer :

1. ClickUp - Le meilleur pour la gestion de projet

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

ClickUp est l'un des plus grands éditeurs de logiciels au monde l'une des évaluations les plus élevées projet outils de gestion SaaS aimés par les grandes, moyennes et jeunes entreprises .

Cet outil tout-en-un peut permettre à votre entreprise de connaître une réussite à long terme.

De la planification des projets à la communication avec les clients, ClickUp est là pour vous.

ClickUp fonctionnalités clés

Voyons pourquoi ClickUp est une plateforme tout-en-un :

A. Définir les étapes de la tâche avec Statuts personnalisés Avec les statuts personnalisés, créez autant d'étapes (En cours, Révision, En attente, Achevé) pour personnaliser les besoins de votre projet.

Continuez à mettre à jour vos statuts et regardez les tâches passer de à-faire à faites !

B. Ajouter plus de détails avec Champs personnalisés Les champs personnalisés vous permettent de personnaliser n'importe quel flux de travail en y ajoutant des informations spécifiques à vos besoins.

Vous avez prévu des vacances ? Ajoutez des emplacements pour ne pas oublier !

Ajoutez n'importe quelle information à suivre, à trier et à filtrer avec les champs personnalisés

C. Tout suivre avec Tableaux de bord Les tableaux de bord sont parfaits pour suivre chaque tâche, projet, objectif et assigné.

Vous pouvez même vérifier si votre collègue de travail est sur la bonne voie pour achever ses tâches afin qu'il ne puisse pas annuler vos forfaits du week-end. 🥂

Créez votre propre contrôle de mission avec Widgets personnalisés tels que les diagrammes à barres, Widgets de portfolio les widgets de portefeuille permettent de représenter vos données à l'aide de diagrammes circulaires, de calculs et bien d'autres choses encore.

Ajoutez des widgets personnalisables pour visualiser votre travail dans les tableaux de bord

**_Vous voulez créer un tableau de bord de gestion de projet ?

D. Définir les paramètres avec des estimations de durée Ajoutez des estimations de durée aux tâches pour une meilleure prévisibilité et un échéancier plus clair.

Cela vous aide également à respecter un calendrier et vous évite d'avoir à chercher vos mots lors des réunions de progression avec vos clients. et voilà, c'est fait !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image23-1.gif estimation de durée ClickUp /$$$img/

Évitez les retards dans les projets en ajoutant des estimations de durée aux tâches

E. Gérer les tâches et la charge de travail avec Vue Tableau Créez un simple et flux de travail agile avec notre vue Tableau.

Il vous permet d'utiliser le tableau kanban de glisser-déposer des tâches d'un statut à l'autre et de gérer les charges de travail à l'aide de la fonction Limite du travail en cours (WIP) .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image7-4.gif clickUp tableau kanban /$$img/

Glisser-déposer rapidement les tâches vers l'étape suivante dans la vue Tableau

F. Gérer les ressources avec Vue Charge de travail Visualisez à tout moment la capacité de votre équipe pour éviter l'épuisement au travail. Répartissez bien le travail, et personne n'aura à travailler le week-end ! 🎉

Mesurez la capacité en heures, en tâches, Points de sprint et Champs personnalisés .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image4-9.gif clickUp charge de travail vue Charge de travail /$$img/

Identifiez facilement les membres de l'équipe qui ont un surplus de travail et gérez les ressources dans l'affichage de la charge de travail

G. Visualisez vos idées et vos tâches avec Cartes mentales Les équipes à distance n'utilisent pas de tableau blanc ; elles utilisent des Cartes mentales .

Utilisez les cartes mentales de ClickUp pour esquisser votre prochain projet forfait de projet , brainstorming a stratégie de marketing de contenu ou de prévoir comment vous allez finir une saison entière de Grace and Frankie pendant le week-end.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image22-2.gif cartes mentales ClickUp /$$$img/

Simplifiez vos sessions de brainstorming avec les cartes mentales pour planifier et organiser visuellement vos idées

**Vous voulez savoir comment des entreprises en pleine réussite utilisent ClickUp comme outil de travail pour les entreprises du secteur de la santé ?

Les avantages de ClickUp

Prix ClickUp *Free Forever

Unlimited : 7$ par utilisateur et par mois

: 7$ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

: Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois

Evaluation des clients ClickUp

Capterra : 4.7/5 (2200+ commentaires)

: 4.7/5 (2200+ commentaires) G2 : 4.7/5 (2800+ commentaires)

2. Zendesk - Le meilleur pour la collaboration en temps réel

vous avez besoin d'offrir rapidement à vos clients une assistance par discussion en direct et en temps réel ?

Zendesk est l'outil qu'il vous faut.

Il s'agit d'une plateforme de discussion en direct basée sur le cloud, conçue pour toutes les tailles d'entreprise.

Utilisez cette application SaaS pour gérer votre propre équipe d'assistance client à travers le monde.

Avec autant de nationalités dans votre masse salariale, vous pourriez bien ramasser quelques mots étrangers à montrer !

Les fonctionnalités clés de Zendesk

Plusieurs canaux de communication avec les clients comme l'e-mail, les médias sociaux, etc.

Des bots alimentés par l'IA pour répondre aux requêtes personnalisées des clients

Gestion des commentaires des clients

Rapports et analyses pour améliorer le service client

Des centaines deIntégrations Zendesk #### Prix de Zendesk

Les forfaits payants de Zendesk commencent à 49 $/utilisateur par mois.

Évaluations des clients de Zendesk

Capterra : 4.3/5 (2500+ commentaires)

: 4.3/5 (2500+ commentaires) G2 : 4.2/5 (2500+ avis)

3. Leadpages -Le meilleur pour la génération de leads

/$$$img/ Leadpages est une plateforme SaaS de génération de leads, vous permettant de créer des pages d'atterrissage mobiles et réactives sans code.

Mettez en avant votre entreprise, collectez des leads et des prospects de qualité, et vendez des produits et services grâce à son constructeur drag-and-drop. Vous pouvez personnaliser le parcours client de vos prospects et optimiser vos taux de discussion grâce aux tests A/B, aux analyses simplifiées, à la conformité GDPR et aux vitesses les plus élevées.

Avec plus de 40 intégrations, Leadpages connecte le CRM de votre entreprise et le flux de travail de lead nurture.

Principales fonctionnalités de Leadpages

Pages et fenêtres contextuelles adaptées aux mobiles

Modèles à fort taux de conversion pour vous permettre de démarrer rapidement

Test de fractionnement A/B

Hébergement gratuit et fonctionnalités de commerce électronique

Prix de Leadpages

Cet outil SaaS offre un essai gratuit et les forfaits payants commencent à 37 $ par mois.

Évaluation des clients de Leadpages

Capterra : 4.6/5 (260+ commentaires)

: 4.6/5 (260+ commentaires) G2 : 4.2/5 (150+ avis)

4. Whatagraph - Le meilleur pour l'automatisation du marketing

Whatagraph est un site de outil de rapports marketing qui vous permet de créer des rapports marketing sur le travail que vous avez effectué. Il suffit de connecter vos outils de marketing et vous pouvez créer des rapports en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Si vous faites un excellent travail de marketing, vous avez besoin d'un excellent moyen de montrer vos résultats. Cet outil SaaS vous permet de créer des rapports à partir de modèles (plus de 100 disponibles). Il vous suffit donc de connecter vos données pour que vos rapports soient terminés en quelques minutes. Vous pouvez également créer des tableaux de bord qui sont toujours à jour avec des données en direct - tout ce dont vos clients ont besoin, c'est d'un lien vers le tableau de bord.

Whatagraph fonctionnalités clés

plus de 40 intégrations de données

plus de 100 modèles de rapports pour un démarrage facile

Marque blanche (suppression de la marque Whatagraph des rapports et tableaux de bord)

Fournir des rapports automatiquement à l'intervalle de votre choix (hebdomadaire, mensuel, trimestriel, etc.)

Prix de Whatagraph

Un essai gratuit est disponible et les forfaits commencent à partir de 199 $ par mois.

Evaluations des clients de Whatagraph

Capterra: 4.4/5 (60+ évaluations)

4.4/5 (60+ évaluations) G2: 4.5/5 (200+ évaluations)

5. JotForm - Le meilleur pour l'annotation des PDF

JotForm Editeur PDF est une solution simple pour créer des documents d'aspect professionnel tels que des contrats ou des factures et transformer automatiquement les données des formulaires collectés en PDF.

Si vous faites partie des ressources humaines vous apprécierez les possibilités de collecte rapide de données et de formulaires pour le recrutement.

quelqu'un est excité à l'idée de quitter le travail plus tôt ?

L'outil propose également plus de 600 modèles afin que vous puissiez facilement modifier un document professionnel en quelques minutes.

Les fonctionnalités clés de JotForm PDF Editor

Fonctionnalité de glisser-déposer

Des tonnes de dispositions PDF

Widget de signature électronique

AssistanceAnnotation PDF #### Prix de l'éditeur PDF de JotForm

Cet outil SaaS dispose d'un forfait gratuit, et les forfaits payants commencent à 24 $/mois.

Évaluation des clients de JotForm PDF Editor

Capterra : 4.6/5 (500+ commentaires)

: 4.6/5 (500+ commentaires) G2 : 4.2/5 (30+ commentaires)

6. Time Doctor - Le meilleur pour le suivi des employés et le suivi du temps

Time Doctor est un outil formidable pour votre productivité et celle de votre équipe, en particulier pour une entreprise à distance .

Il vous aide à créer un synopsis précis du temps passé sur chaque tâche, client et projet.

Ainsi, vous savez où vous faites du bon travail, où vous devez vous améliorer et comment maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

**_Avez-vous vraiment besoin d'un suivi du temps ?

Time Doctor fonctionnalités clés

Alertes de distraction pour rester concentré

Capacités de surveillance des employés

Captures d'écran automatiques des écrans des employés

Surveillance de sites web et d'applications

Prix de Time Doctor

Il n'y a pas de forfait gratuit. Leurs forfaits payants commencent à 7 $/utilisateur par mois.

Evaluation des clients de Time Doctor

Capterra : 4.5/5 (300+ commentaires)

: 4.5/5 (300+ commentaires) G2 : 4.3/5 (150+ avis)

7. Bit.IA - Le meilleur pour la gestion de fichiers et de documents

Bit.IA est un outil de collaboration documentaire et de partage de fichiers qui aide les équipes à créer, organiser et collaborer sur des documents en un seul endroit, depuis n'importe quelle partie du monde.

La fonctionnalité de document collaboratif de cet outil SaaS vous permet de communiquer plus intelligemment grâce à des intégrations de médias comme les GIF, les vidéos, les podcasts musicaux et les présentations.

**Vous cherchez des outils similaires ?

Caractéristiques clés de Bit.IA

Fonctionnalité de gestion de contenu

Formulaires de capture de prospects personnalisables

Assistance au retour d'information sur les documents

Environnements de travail : qui a créé les documents, qui a invité les membres de l'équipe, etc.

Prix de Bit.IA

Cet outil SaaS propose un forfait gratuit, et les forfaits payants commencent à 8 $/utilisateur par mois.

Évaluations des clients de Bit.ai

Capterra : 5/5 (7 avis)

: 5/5 (7 avis) G2 : 4.6/5 (4 commentaires)

8. Fyle - Le meilleur pour la gestion des dépenses

Besoin d'une gestion des dépenses en temps réel sur les cartes que vous possédez déjà ?

Eh bien, c'est possible, Fyle peut vous aider à trouver la solution que vous recherchez.

Il s'agit d'un outil SaaS de gestion des dépenses qui offre des flux de transactions directs à l'utilisateur de n'importe quelle carte de crédit Visa.

Cela signifie que toute PME ou entreprise de taille moyenne peut désormais accéder à la puissante suite de fonctionnalités d'un logiciel de gestion des dépenses sans changer de carte.

De plus, l'intégration avec Mastercard n'est qu'une question de temps Une intégration avec Mastercard n'est prévue que dans quelques mois.

Fyle fonctionnalités clés

Rapports et suivi des dépenses pour des applications telles que G-suite, Slack, Teams, Outlook, etc

Automatisation de la mise en œuvre de la conformité

Intégration transparente avec les principaux logiciels de comptabilité

Notification des dépenses en temps réel pour les cartes Visa

Prix de Fyle

Les forfaits payants de Fyle commencent à 4,99 $ par utilisateur et par mois, facturés annuellement.

Évaluations des clients de Fyle

G2: 4.6/5 (885 commentaires)

4.6/5 (885 commentaires) Capterra: 4.5/5 (14+ avis)

9. Zoom - Le meilleur pour la vidéo conférence

Google "Zoom échoue"

Vous nous remercierez pour ce bon moment de rire. 😛

Les utilisateurs de Zoom peuvent avoir leurs moments de oops!, mais l'outil est la plateforme cloud parfaite pour tout.. équipe à distance de s'aligner et d'organiser des réunions et des webinaires en ligne en toute transparence.

Le plus beau, c'est que vous pouvez organiser une réunion avec plus de 100 participants !

**_Curieux à propos de Zoom ?

Les fonctionnalités clés de Zoom

Assistance à l'intégration de calendriers

Offre des arrière-plans virtuels

Salle d'attente pour vérifier qui veut se joindre à la réunion

Recherche facile pour trouver des contacts, des messages, des fichiers ou des canaux de discussion

Prix de Zoom

Zoom propose un forfait gratuit pour les réunions personnelles. Les forfaits payants pour les petits groupes et les équipes plus importantes commencent à 14,99 $ par utilisateur et par mois.

Evaluation des clients de Zoom

Capterra : 4.6/5 (8000+ commentaires)

: 4.6/5 (8000+ commentaires) G2 : 4.5/5 (35 500+ avis)

10. Salesforce - Le meilleur pour la gestion de la relation client

Salesforce est une véritable force en matière de gestion de la relation client (CRM).

Ce logiciel permet aux entreprises d'utiliser la technologie du cloud pour se connecter avec les clients existants, les clients potentiels et les parties prenantes.

Espérons que le cloud ne soit pas plein de pluie ! 🤞

Avec cette Application CRM SaaS, vous pouvez :

Recueillir des pistes et les suivre

Prévoir et forfaiter les cycles commerciaux

Dialoguer directement avec les clients potentiels

En principe, Salesforce vous aide à suivre chaque étape de votre vente, des premiers appels téléphoniques au travail avec les collègues. Il vous permet également de vous engager plus efficacement auprès de vos clients potentiels.

Caractéristiques clés de Salesforce

Génération de leads et gestion

Automatisation du marketing

Suivi des devis et des commandes

Intégration avec un outil de prospection comme Ring.io

Tarification Salesforce

Les forfaits commencent à 25 $/utilisateur par mois et vont jusqu'à 300 $/utilisateur par mois.

Évaluations des clients de Salesforce

Capterra : 4.4/5 (9 000+ commentaires)

: 4.4/5 (9 000+ commentaires) G2 : 4.2/5 (11 000+ avis)

11. Hootsuite - Le meilleur pour le marketing des médias sociaux

Tout ce que vous voulez, que ce soit pour développer votre entreprise, attirer des clients ou acheter un million de paires de chaussures, les médias sociaux sont une option de choix pour tout !

Pour vous aider dans le marketing des médias sociaux, vous pouvez utiliser Hootsuite, un logiciel de premier plan plateforme de gestion des médias sociaux de premier plan . Cet outil de marketing SaaS vous permet de forfaiter des campagnes sur les médias sociaux, de publier votre contenu et d'engager le dialogue avec votre public.

Les fonctionnalités clés de Hootsuite

Surveillez les messages et les posts des canaux de médias sociaux

Assistance à l'automatisation du marketing sur plusieurs plateformes de médias sociaux

Analyse des performances des médias sociaux

Plusieurs intégrations avec des outils populaires, notamment HubSpot, Airtable etc.

Prix de Hootsuite

Cet outil de marketing propose des forfaits payants à partir de 49 $ par mois.

Évaluations des clients de Hootsuite

Capterra : 4.3/5 (2600+ commentaires)

: 4.3/5 (2600+ commentaires) G2 : 4.1/5 (3000+ avis)

12. Google Analytics - Le meilleur pour l'intelligence d'entreprise

Google - le moteur de recherche dont l'algorithme nous échappe 😛

Avec Google Analytics, un logiciel de business intelligence, vous pourriez (essayer) de battre le moteur de recherche. C'est un peu comme si Google était à la fois votre meilleur ami et votre ennemi.

De la mesure de toutes sortes de indicateurs de trafic sur les sites web à la catégorisation des visiteurs par type de trafic, Google Analytics est là pour vous.

Il fait également office de Outil de référencement pour beaucoup d'entreprises !

Google Analytics fonctionnalités clés

Rapports sur le trafic

Suivi des conversions

Tableaux de bord d'analyse personnalisés

Rapports d'audience

Prix de Google Analytics

Cet outil d'analyse propose un forfait Free et un forfait Premium (tarification personnalisée).

Evaluations des clients de Google Analytics

Capterra : 4.7/5 (5800+ avis)

: 4.7/5 (5800+ avis) G2 : 4.5/5 (5200+ avis)

13. Calendly - Le meilleur pour la prise de rendez-vous

Vous oubliez toujours d'assister aux réunions Zoom ? 🤦

Pas si vous utilisez Calendly. Cette solution SaaS est un outil facile à utiliser logiciel de planification d'équipe conçu pour aider à gagner du temps et à ne jamais manquer un rendez-vous ou une réunion.

Il vous suffit, à vous et au participant, de définir vos paramètres de disponibilité.

Une fois terminé, la date et l'heure sont automatiquement ajoutées à vos deux calendriers. 📅

Désormais, vous ne risquez plus de manquer la réunion !

Calendly a récemment mis en place une nouvelle fonctionnalité Forfait Enterprise qui offre aux entreprises une sécurité de niveau entreprise, une équipe dédiée à la réussite des clients et des forfaits de gestion du changement. Ses nombreuses intégrations, dont un système de L'intégration de ClickUp permettent aux équipes d'intégrer facilement Calendly dans les processus existants.

Calendly fonctionnalités clés

Rappels et abonnements automatiques

Calendrier partageable

Modèles d'évènements

Affichez les rapports d'activité de l'équipe, de l'évènement et de l'utilisateur

Prix de Calendly

Calendly propose un forfait Free et des forfaits payants à partir de $8/mois.

Évaluations des clients de Calendly

Capterra : 4.6/5 (plus de 1500 commentaires)

: 4.6/5 (plus de 1500 commentaires) G2 : 4.7/5 (900+ commentaires)

14. Slack - Le meilleur pour la communication et la collaboration

Slack est un excellent outil de communication SaaS pour les la communication au sein d'une équipe .

Il permet aux équipes de créer des groupes de messagerie appelés canaux pour une communication ouverte.

Je suppose que vous n'aurez plus besoin d'e-mails !

Il assiste également des tonnes d'emojis pour que vous et votre équipe puissiez communiquer dans votre langue secrète.

Slack s'intègre à presque toutes les applications du lieu de travail, même.. ClickUp !

Slack pour la gestion de projet ?

Les fonctionnalités clés de Slack

Canaux pour organiser votre communication

Créateur de flux de travail pour l'automatisation des tâches

Intégration avec plus de 2000 outils

Assistance pour les visioconférences et les appels vocaux

Prix de Slack

Slack propose un forfait gratuit, et les forfaits payants commencent à 6,67 $/utilisateur par mois.

Évaluation des clients de Slack

Capterra : 4.7/5 (9000+ commentaires)

: 4.7/5 (9000+ commentaires) G2 : 4.5/5 (27 000+ commentaires)

15. Zapier - Le meilleur pour les intégrations et les automatisations

Il existe de nombreux outils de marketing et de d'équipes commerciales mais il arrive que des différences créatives les empêchent de travailler ensemble.

Entrez : Zapier .

Avec Zapier, vous pouvez construire des connexions qui prennent un évènement d'un outil et déclenchent une action dans un autre outil.

Par exemple, un coéquipier qui change le statut d'une tâche en " Révision " dans l'outil ClickUp peut déclencher l'envoi d'un message à votre adresse e-mail vous rappelant de jeter un coup d'œil.

Zapier fonctionnalités clés

Ajoute des conditions personnalisées à vos automatisations

Propose des modèles de zaps

Se connecte à plus de 3000 applications

Automatisations sans code

Prix de Zapier

Zapier propose un forfait gratuit avec cinq zaps. Les forfaits payants commencent à 19,99 $.

Évaluations des clients de Zapier

Capterra : 4.7/5 (1700+ commentaires)

: 4.7/5 (1700+ commentaires) G2 : 4.5/5 (700+ avis)

16. Acquire - Meilleur pour le service à la clientèle

Acquire.io est un logiciel multicanal en direct ou une plateforme SaaS d'engagement client conversationnel.

Il vous aide à capturer les connexions avec les clients en temps réel et à résoudre leurs problèmes rapidement. En conséquence, vous pouvez améliorer la satisfaction des clients et votre taux de fidélisation.

Ses fonctionnalités avancées telles que le partage d'écran, les chatbots, les capacités de co-navigation et les fonctions d'appel vocal font du service client un jeu d'enfant.

Acquire fonctionnalités clés

Échéancier client pour le suivi des activités et de l'historique

Boîte de réception partagée pour les équipes

Suivi des indicateurs de performance

Tableaux de bord en temps réel

Prix d'acquisition

Acquire propose des devis sur demande.

Évaluation des clients d'Acquire

Capterra : 5/5 (15+ commentaires)

: 5/5 (15+ commentaires) G2 : 4.3/5 (20+ avis)

FAQ sur les outils SaaS

Vous cherchez d'autres réponses ? Vérifions-les.

1. Quels sont les avantages des outils SaaS ?

Les outils SaaS présentent d'autres avantages que l'absence d'installation et le travail à domicile.

En voici quelques-uns :

Accessibilité : étant donné que les fournisseurs de SaaS livrent des applications sur Internet, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel appareil et emplacement disposant d'une connexion Internet

: étant donné que les fournisseurs de SaaS livrent des applications sur Internet, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel appareil et emplacement disposant d'une connexion Internet Mises à jour automatiques : au lieu d'acheter de nouveaux logiciels ou d'installer des mises à jour, vous pouvez compter sur un fournisseur SaaS pour effectuer automatiquement les mises à jour et les corrections de bugs

: au lieu d'acheter de nouveaux logiciels ou d'installer des mises à jour, vous pouvez compter sur un fournisseur SaaS pour effectuer automatiquement les mises à jour et les corrections de bugs Personnalisation : un produit ou une application SaaS comporte souvent des fonctionnalités personnalisables, ce qui permet aux utilisateurs de l'adapter à leurs goûts

: un produit ou une application SaaS comporte souvent des fonctionnalités personnalisables, ce qui permet aux utilisateurs de l'adapter à leurs goûts Sécurité du SaaS : la responsabilité de la protection des données est partagée par les fournisseurs de SaaS

: la responsabilité de la protection des données est partagée par les fournisseurs de SaaS Paiements flexibles : vous pouvez obtenir un abonnement SaaS en fonction de votre budget et vous pouvez également y mettre fin quand vous le souhaitez

Voici quelques questions à se poser pour choisir le bon outil :

Quels sont les outils dont votre entreprise dispose déjà ?

L'outil vous fera-t-il gagner du temps ?

Mon travail sera-t-il plus efficace et de meilleure qualité ?

Est-il évolutif ?

À fait-il des applications iOS et Android pour vous aider à accéder à l'application SaaS lors de vos déplacements ?

3. Quels sont les outils SaaS que toute startup devrait posséder ?

SaaS pour les petites entreprises et les startups peut inclure un :

Outil de gestion de projet

Outil de vidéoconférence

Outil de communication

Outil de sensibilisation

Outil d'analyse

Pour n'en citer que quelques-uns !

Optimisez vos flux de travail avec les outils SaaS

Nous vous avons présenté les meilleurs outils SaaS outils pour les startups et les grandes entreprises.

Sans frais d'installation ni assistance matérielle, ils vous permettent de travailler avec les meilleurs talents du monde entier. Ils peuvent également automatiser la plupart de vos processus d'entreprise.

Et si ce n'est pas l'achevé, nous ne savons pas ce que c'est !

N'oubliez pas que la sauce secrète de la réussite consiste à empiler dans votre kit les meilleurs produits SaaS, notamment le suivi du temps, l'analyse, le service client, le marketing des médias sociaux, etc.

Mais surtout, un logiciel de gestion de projet achevé pour vous aider à tout synchroniser et à rester sur la bonne voie.

