10 Meilleures alternatives et concurrents de Slack en 2024

Une application de messagerie robuste est l'épine dorsale d'un flux de travail bien huilé, et Slack s'est imposé comme l'une des options les plus populaires. Considérez-la comme un bureau virtuel où votre équipe peut passer pour des discussions autour de la fontaine d'eau, des annonces importantes ou pour se souhaiter un joyeux anniversaire. 🎂

En plus de permettre une communication sans effort , Slack peut favoriser le sentiment d'appartenance à une communauté grâce à diverses intégrations et d'atténuer certains des problèmes d'isolement liés à l'utilisation de l'outil travail télétravail .

Pourtant, Slack est loin d'être parfait - il n'est pas à la portée de toutes les bourses, et quelques.. suivi de projet et des fonctionnalités de gestion ne seraient pas de trop.

Pour vous aider à trouver une application qui vous permet de rassembler votre équipe en un seul endroit sans avoir à jongler avec des plateformes supplémentaires ou à vous ruiner, nous allons vous présenter les 10 meilleures alternatives à Slack qui valent la peine d'être vérifiées.

Comprendre Slack : Limites et révision

Avant de plonger dans l'univers détaillé des alternatives à Slack, il est essentiel de comprendre Slack lui-même, y compris ses forces et ses faiblesses. Slack, en tant qu'outil de collaboration, est devenu populaire pour sa capacité à rationaliser la communication au sein des équipes. Son interface est intuitive, ce qui simplifie la collaboration en temps réel, le partage de fichiers et l'archivage des messages. Cependant, comme toute autre plateforme, Slack a ses limites.

Via : Microsoft Teams De nombreux géants de la tech ont sorti des applications de collaboration, mais l'option de Microsoft se démarque pour plusieurs raisons. Teams est une application riche en fonctionnalités focalisée sur la conférence plutôt que sur la simple messagerie, puisqu'elle vous permet d'organiser de grandes réunions avec jusqu'à 300 participants. Les sessions peuvent durer jusqu'à 30 heures et vous bénéficiez de diverses fonctionnalités pratiques, telles que :

Arrière-plans personnalisés

Suppression du bruit

Réunions programmées

Si vous préférez toujours laisser vos doigts gérer la communication plutôt que votre voix, vous pouvez tirer parti d'une interface de discussion propre et conviviale. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire preuve de créativité en matière de polices et de styles, car les fonctionnalités de modification en cours sont assez limitées : vous avez le choix entre trois tailles de texte et des options de mise en forme de base (gras, italique, etc.).

Le bon côté des choses, c'est que vous pouvez partager divers types de fichiers et coécrire des documents via l'application Microsoft 365, qui englobe Word, Excel et PowerPoint. 📄

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Jusqu'à 300 participants à des discussions ou à des réunions vidéo

Collaboration en temps réel

Participation aux réunions sans compte

Sous-titres et annotations en direct pour les réunions

Limites de Microsoft Teams

Pas de fonctionnalités avancées de gestion des tâches ou des projets

Options limitées de mise en forme du texte

Prix de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 $/mois par utilisateur

: 4 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Microsoft Teams évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (14 400+ avis)

: 4.3/5 (14 400+ avis) Capterra : 4.5/5 (9 300+ avis)

3. Discord - Le meilleur pour créer une communauté

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Discord-1400x765.png Interface Discord /$$$img/

Via : Discord Si vous cherchez une plateforme de discussion simple, sans cloches ni sifflets, Discord peut être une application amusante et utile (et non, elle n'est pas réservée aux joueurs). 🕹

Mon travail est assez simple : vous créez un serveur, que vous pouvez diviser en canaux thématiques tout en laissant le groupe de discussion principal pour les annonces concernant l'ensemble de l'entreprise et/ou les discussions décontractées.

Les canaux sont basés sur les invitations, et vous pouvez paramétrer différentes permissions et utiliser des paramètres de modération pour décider qui peut contribuer à la discussion et de quelle manière. Par exemple, vous pouvez créer un canal dédié aux mises à jour sur lequel vous êtes le seul à pouvoir envoyer des messages, tandis que les autres peuvent lire les messages et y réagir.

Discord propose également des appels audio et vidéo, bien qu'il soit loin d'être aussi performant que les outils de conférence dédiés : il n'autorise que 25 utilisateurs, ce qui peut s'avérer trop limite pour les grandes équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Discord

Appels vidéo et audio à faible latence

Canaux publics et privés

Limite de téléchargement de 500 Mo par fichier

Emojis et réactions personnalisés

Limites de Discord

Ne convient pas à la gestion de projet globale

Des plaintes ont été déposées concernant la qualité des appels audio sur les appareils mobiles

Prix de Discord

Free Version

Nitro Basic : 2,99 $/mois

: 2,99 $/mois Nitro : 9,99 $/mois

: 9,99 $/mois Server boost : 4,99 $/serveur par mois

Capterra : 4.7/5 (370 commentaires)

: 4.7/5 (370 commentaires) TrustRadius : 8.7/10 (160 commentaires)

4. Rocket.Chat - Le meilleur pour la personnalisation open-source

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Rocket.Chat\_-1400x747.png Interface Rocket.Chat /$$$img/

Via : Rocket.Chat Si nous nous concentrons uniquement sur la collaboration en équipe, Rocket.Chat peut ne pas sembler époustouflant à première vue - vous obtenez des fonctionnalités standard que l'on retrouve dans la plupart des plateformes, telles que :

Des canaux privés et publics, ainsi que des discussions en tête-à-tête

Le partage de fichiers

Reçus de lecture

Historique de recherche

Malgré des fonctionnalités apparemment basiques, cette application mérite assurément de figurer sur notre liste pour une raison : les fonctions de discussion orientées client. Plus précisément, elle offre des interactions client omni-canal pour vous permettre de discuter avec les consommateurs, quelle que soit la plateforme de messagerie qu'ils utilisent. Toutes les communications sont canalisées dans Rocket.Chat, qui peut rationaliser votre l'assistance client efforts.

Si cela n'est pas assez impressionnant, vous pouvez également utiliser l'API Rocket.Chat pour intégrer un moteur de discussion dans votre site web ou votre application mobile ! 📱

Dans l'ensemble, cette plateforme vise à servir de solution unifiée pour tous vos besoins de discussion interne et externe. Elle est également chiffrée de bout en bout, ce qui constitue une mesure de sécurité que les utilisateurs soucieux de leur confidentialité apprécieront.

Les meilleures fonctionnalités de Rocket.Chat

Historique achevé des messages

Modèles de messages

Automatisation du flux de travail

Analyse en temps réel pour les discussions omnicanales avec les clients

Source ouverte et chiffré de bout en bout

Limites de Rocket.Chat

Peut être trop complexe pour un utilisateur moyen

Certains utilisateurs ont rapporté des bugs importants

Prix de Rocket.Chat

Communauté : Free

: Free Enterprise (pour la communication interne) : $$$$a par utilisateur avec un minimum de 25 utilisateurs

(pour la communication interne) : $$$$a par utilisateur avec un minimum de 25 utilisateurs Enterprise (pour la communication externe) : 35 $$$a par agent avec un minimum de cinq agents

G2 : 4.2/5 (320+ commentaires)

: 4.2/5 (320+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (140+ commentaires)

5. Google Discussion - Idéal pour les utilisateurs de l'environnement de travail de Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Google-Chat-1.png Interface de Google Chat /$$img/

Via : Google Chat Si vous utilisez d'autres applications de l'environnement de travail de Google (Gmail, Google Docs ), Google Chat pourrait être parfaitement adapté car il fait partie du même écosystème. Il s'agit d'une application légère sans trop de fonctionnalités avancées qui devrait être suffisamment robuste pour une application de discussion d'équipe moyenne.

En plus des discussions individuelles, vous pouvez créer des espaces de groupe pouvant accueillir jusqu'à 50 000 participants ! Cela débloque définitivement quelques possibilités pour la communication en équipe. Rien que pour cela, l'application vaut la peine d'être considérée si vous voulez assurer l'évolutivité du point de vue de la taille de votre équipe. 📈

Parmi les autres fonctionnalités notables de Google Disc, citons :

Smart Compose et autocorrection

Discussions vocales et réunions vidéo

Intégration avec d'autres applications de l'environnement de travail Google et des plateformes tierces (Asana, Workday, etc.)

Emojis personnalisés, GIFs en ligne et réactions

Un petit avantage notable de Google Chat est le fil de discussion en ligne, qui vous permet de démarrer un fil de discussion lié à un message individuel sans quitter la fenêtre de discussion. Le fil s'affiche à côté de la discussion principale, ce qui vous permet de ne pas perdre de vue les deux.

Les meilleures fonctionnalités de Google Chat

Interface minimaliste

Accès des invités aux discussions

Résumatisation automatisée des discussions

Diverses intégrations natives et tierces

La version gratuite est très polyvalente par rapport à d'autres alternatives à Slack

Limites de Google Discussions

Les fonctionnalités utiles sont maintenues derrière un paywall (Smart Compose, prévention de la perte de données, etc.)

Les messages ne peuvent pas dépasser 4 096 caractères

Prix de Google Chat

free : Google Workspace Business Starter : Google Workspace Business Starter

Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Starter Environnements de travail Business Starter de Google : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Google Workspace Business Standard : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Environnement Business Plus de Google : 18 $/mois par utilisateur

: 18 $/mois par utilisateur Environnement de travail Enterprise : Personnalisé

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Capterra : 4.5/5 (2 200+ avis)

: 4.5/5 (2 200+ avis) TrustRadius : 8.0/10 (140+ avis)

6. Flock - Meilleur pour la simplicité et la facilité d'utilisation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Flock-app.png Interface de discussion de Flock /$$$img/

Via : Troupeau Flock est une application simple et bien conçue qui répond à toutes les attentes des applications de communication d'équipe : discussions de groupe, appels audio et visioconférences. En creusant sous la surface, vous découvrirez également plusieurs fonctionnalités précieuses qui vous aideront à rester productif, telles que :

Sondages intégrés qui accélèrent la prise de décision

qui accélèrent la prise de décision La recherche intégrée qui vous permet de trouver des messages, des fichiers, des liens, etc. spécifiques.

qui vous permet de trouver des messages, des fichiers, des liens, etc. spécifiques. Notes vocales pour les cas où la saisie est trop fastidieuse

La plateforme offre également une riches bibliothèque d'applications qui comprend des intégrations avec Google Docs, Dropbox, les applications de médias sociaux et d'autres plateformes populaires. Vous trouverez également des outils de développement utiles qui vous permettent de tout faire, de l'ajout d'extraits de code à l'envoi de notifications en cas de plantage ou de bug. 👾

Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin dans la bibliothèque d'applications, vous pouvez créer vos propres applications Flock pour étendre davantage les fonctions de la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Flock

Différentes façons de communiquer (texte, notes et appels audio, et visioconférences)

Des dizaines d'intégrations et d'applications tierces

Recherche complète

À faire avecdates d'échéance et des rappels

Limites du troupeau

Pas de canaux privés avec le forfait Free, contrairement à d'autres alternatives à Slack

Stockage limité (jusqu'à 20 Go par membre, même avec le niveau le plus élevé)

Prix de Flock

Démarrage : Free (jusqu'à 20 utilisateurs)

: Free (jusqu'à 20 utilisateurs) Pro : 4,5$/mois par utilisateur (avec facturation annuelle)

: 4,5$/mois par utilisateur (avec facturation annuelle) Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (240+ commentaires)

: 4.4/5 (240+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (320+ commentaires)

7. Troop Messenger - Idéal pour les équipes soucieuses de leur sécurité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/TroopMessenger-app.png Interface de Troop Messenger /$$img/

Via : Messager des troupes Troop Messenger est une application avancée axée sur la collaboration et l'organisation. Lorsque vous créez un canal, vous verrez de nombreux outils utiles en plus de la messagerie et du partage de fichiers, notamment :

Les filtres de discussion qui vous permettent de séparer les images, les documents et autres fichiers de la discussion principale

qui vous permettent de séparer les images, les documents et autres fichiers de la discussion principale L'éditeur de code qui permet à plusieurs développeurs d'écrire du code en même temps

qui permet à plusieurs développeurs d'écrire du code en même temps La modification en cours et le rappel de messages (qui supprime le message pour l'expéditeur et le destinataire)

Une fonctionnalité particulièrement pratique est Forkout, qui vous permet d'envoyer des messages et des fichiers à plusieurs personnes ou groupes sans créer de nouveau canal. Cela peut s'avérer utile pour envoyer des mises à jour ponctuelles ou des documents qui ne méritent pas de faire l'objet d'une discussion spécifique.

Si un membre de l'équipe ne se sent pas bien, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Burnout qui ouvre une fenêtre privée et vous permet de discuter en tête-à-tête avec lui. Tous les messages disparaissent à l'expiration du chronomètre prédéfini, de sorte que tout ce qui est dit reste confidentiel. 🔒

Troop Messenger meilleures fonctionnalités

Organisation pratique par le biais de groupes communs et de groupes placés dans les favoris

Partage de fichiers et d'écrans avec prévisualisation des pièces jointes

Groupes Airtime pour la diffusion d'annonces

Arrière-plans de discussion pour la personnalisation et options de partage d'écran

Possibilité de discuter en groupe

Limites de Troop Messenger

Pas de forfait Free

Partage de médias restreint (jusqu'à cinq Mo par photo et 20 Mo par vidéo) qui se démarque par rapport à d'autres alternatives à Slack

Prix de Troop Messenger

Entreprise : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Supérieur : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Premium : 25 $/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (70+ commentaires)

: 4.6/5 (70+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (15+ commentaires)

8. Chanty - Le meilleur pour les petites équipes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/chanty-1400x876.png Interface Chanty /$$img/

Via : Chanty Chanty est une application propre et intuitive qui organise facilement votre environnement de travail. Lorsque vous entrez dans l'application, vous voyez ce que l'on appelle le Teambook, un hub centralisé à partir duquel vous pouvez ouvrir les tâches de l'équipe, les canaux publics et privés, les fichiers et les liens partagés, et tout ce que l'application propose.

Lorsque vous créez un canal, vous pouvez décider qui peut envoyer des messages et qui peut seulement les lire. Vous pouvez également créer des tâches directement depuis la discussion, ce qui fait de la délégation un jeu d'enfant. Les tâches peuvent ensuite être affichées sur un Tableau Kanban pour un aperçu complet.

Chanty s'intègre à de multiples logiciels, y compris les solutions cloud populaires et autres applications de gestion de projet comme Asana et Trello. Zapier est préinstallé dans l'application, vous permettant de la connecter avec d'autres plateformes au-delà des intégrations natives. 🔗

Chanty meilleures fonctionnalités

Accès centralisé aux discussions, tâches et autres fonctionnalités

Appels vocaux et visioconférences

Délégation de tâches et gestion des tâches

Rôles et permissions des canaux

Options de discussion en groupe

Limites de Chanty

Peu d'intégrations natives

Problèmes potentiels avec les notifications

Prix de Chanty

Free

Business : 3$/mois par utilisateur (avec facturation annuelle)

G2 : 4.5/5 (30+ commentaires)

: 4.5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (30+ commentaires)

9. Ryver - Le meilleur pour la communication sur le forum

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Ryver.jpg Interface de discussion Ryver /$$$img/

Via : Ryver Ryver est une application moins connue mais performante qui vous permet de bien structurer vos discussions. Il y a trois types de discussions que vous verrez divisés dans le menu de gauche :

Forums pour les discussions ouvertes avec l'ensemble de l'équipe Teams pour les canaux privés dédiés Personnes pour des discussions en tête-à-tête

Lorsque vous créez un canal, vous pouvez le diviser en sujets, ce qui permet à votre équipe de contribuer aux sujets pertinents. Vous pouvez également isoler toutes les tâches au sein d'un canal, afin de ne pas avoir à les rechercher dans l'historique des discussions. ✅

L'application propose également des appels audio et vidéo, mais ils sont encore en bêta à l'heure où nous écrivons ces lignes. À l'heure où nous écrivons ces lignes, elles sont encore en version bêta. Vous faites appel à des fonctionnalités utiles comme le partage d'écran, mais vos appels ne peuvent réunir que cinq participants, ce qui est beaucoup trop limite pour les grandes équipes.

Ryver meilleures fonctionnalités

Diverses options d'organisation des discussions

Intégration avec des services cloud et Zapier

Gestion des tâches

Partage de fichiers illimité

Limites de Ryver

Seulement cinq participants par appel

Pas de forfait Free

Prix de Ryver

Pack Médium : 4$/utilisateur

: 4$/utilisateur Starter : 69$/mois (jusqu'à 12 utilisateurs)

: 69$/mois (jusqu'à 12 utilisateurs) Standard : 129 $/mois (jusqu'à 30 utilisateurs)

: 129 $/mois (jusqu'à 30 utilisateurs) Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (150+ commentaires)

: 4.4/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (40+ commentaires)

10. Twist - Meilleur pour les équipes asynchrones

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Twist-1400x674.png Interface du canal Twist /$$img/

Via : Tordre Twist vise à rendre la communication asynchrone en équipe plus décontracté. Contrairement à la plupart des applications, elle ne centralise pas les discussions et ne vous donne pas un aperçu de la disponibilité de votre équipe. Vous bénéficiez d'une interface de type forum, où les canaux sont divisés en sujets auxquels votre équipe peut contribuer.

Cela peut être une arme à double tranchant : certes, cela crée un environnement détendu, mais ce n'est peut-être pas la solution idéale lorsque vous avez un délai à respecter ou que vous devez joindre quelqu'un rapidement. Il n'y a pas de collaboration en temps réel ni de visioconférence, vous êtes donc limité à des discussions asynchrones de base. 📨

Lorsque les fils ne sont plus nécessaires, vous pouvez les marquer comme achevés afin qu'ils soient n'encombrent pas la boîte de réception . Vous pouvez également enregistrer des fils de discussion spécifiques pour y accéder plus facilement, ce qui peut s'avérer pratique si vous en créez beaucoup.

Twist meilleures fonctionnalités

Communication asynchrone basée sur des fils

Réactions Emoji, GIFs et pièces jointes

Sauvegarde et partage des fils de discussion

Recherche approfondie

Limites de Twist

Pas de collaboration en temps réel

Pas de statut de disponibilité pour les membres de l'équipe

Prix de Twist

Gratuit

Unlimited : 6$/mois par utilisateur (avec facturation annuelle)

Twist évaluations et critiques

G2 : 3.9/5 (10+ commentaires)

: 3.9/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (30+ commentaires)

Commencer à collaborer avec les alternatives de Slack

Il est facile de rencontrer une paralysie d'analyse en parcourant les alternatives à Slack, car il y a tellement d'options à choisir. Si vous voulez la plus complète, mettons la modestie de côté une seconde et recommandons ClickUp. 🥇

Non seulement vous faites appel à toutes les fonctionnalités que vous attendez d'une plateforme de communication d'équipe à part entière, mais vous pouvez également gérer toutes sortes de projets du début à la fin grâce à un tableau de fonctionnalités supplémentaires.

Si vous voulez un moyen gratuit de resserrer votre flux de travail, créez un compte ClickUp gratuit .