30 meilleurs outils de travail à distance pour la collaboration en équipe en 2024

Nous savons que s'installer dans le travail à distance peut donner l'impression de naviguer en eaux inconnues, même si c'est devenu la norme.

Les défis ne manquent pas : fluctuations de la productivité, sentiment d'isolement et de déconnexion, problèmes de communication et lutte pour trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Mais avec les bons outils à distance, vous pouvez transformer le désordre en harmonie et l'isolement en collaboration. Qu'il s'agisse de s'adapter à une politique de travail hybride, de gérer une équipe de nomades numériques ou de stimuler la productivité quotidienne, il est essentiel de constituer la boîte à outils parfaite pour transformer les défis du travail à distance en opportunités.

Mais comment faire le tri parmi les différents outils logiciels pour trouver celui qui convient le mieux à votre équipe ?

Comme choisir l'application idéale pour la collaboration à distance pour choisir les meilleurs outils, il faut d'abord comprendre les besoins de votre équipe à distance.

Ce guide définitif sur le choix des meilleurs outils de travail à distance pour la collaboration d'équipe vous aidera à choisir la bonne combinaison - ou peut-être une seule application qui fait tout.

Prêt à découvrir les meilleurs outils qui rendent le travail à distance moins distant ?

Commençons.

Que rechercher dans les outils de travail à distance ?

Lorsqu'il s'agit de choisir le bon outils de travail à domicile vous devez tenir compte de deux aspects : ce qui rend votre journée de travail plus agréable et ce qui rapproche votre équipe.

Voici quelques caractéristiques à garder à l'esprit :

Fonctions de communication complètes: Les outils dotés de fonctions de communication variées, telles que les appels vidéo et la messagerie instantanée, permettent de reproduire l'ambiance du bureau et de garder tout le monde connecté et informé, quel que soit l'endroit où il se trouve. C'est essentiel pourmaintenir l'engagement vous disposez d'outils de collaboration, de productivité et de gestion de projet spécialement conçus pour le travail à distance.

Créez des screencasts et partagez des vidéos avec votre équipe grâce à ClickUp Clips

Assignez des tâches à votre équipe

organisez vos projets de manière transparente, en veillant à ce que chaque détail soit suivi et géré efficacement avec ClickUp Tasks_

ClickUp vous permet d'assigner très facilement des tâches à tous les membres de votre équipe à distance. Vous pouvez :

Ajouter des tâches et les assigner à des membres spécifiques de l'équipe

Découper les tâches en sous-tâches pour une gestion plus facile

Hiérarchiser les tâches pour s'assurer que les projets importants sont terminés en premier

Personnaliser l'accès pour plus de sécurité

Vous pouvez personnaliser les droits d'accès au sein de ClickUp. Partagez les tâches et les messages avec les employés à temps plein, les freelances et les clients, en veillant à ce que tout le monde ait accès sans compromettre la sécurité.

Suivre les progrès

visualisez vos progrès, adaptés au flux de travail de chaque équipe avec ClickUp's Views_

Il est facile de suivre l'avancement de votre projet grâce à Vues ClickUp permet d'organiser et de suivre le travail à distance pour ceux qui travaillent avec une équipe hybride ou à distance.

Lire aussi : Parcourez ces modèles de freelance Slack offre de multiples méthodes de communication : messagerie directe, canaux de groupe, appels vocaux et vidéo. L'outil dispose également d'une interface intuitive qui facilite le partage de fichiers, le brainstorming et la collaboration en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Créez des canaux pour chaque projet, sujet ou équipe. Cette configuration permet de maintenir les discussions claires et organisées, afin que rien ne se perde dans le flot

Intégrez de nombreux autres outils dans Slack, pour en faire votre centre de commandement pour tout ce qui concerne le travail

Partagez des fichiers, lancez des chats vocaux ou même des appels vidéo rapides

Définissez des déclencheurs pour les notifications et les réponses automatisées afin que la communication entre les équipes reste fluide et rapide

Limites de Slack

Le flux constant de messages et de notifications peut distraire les membres de l'équipe de leur travail

La tarification de Slack peut devenir une dépense importante pour les entreprises

Prix de Slack

**Gratuit

Pro : 7$/utilisateur par mois

: 7$/utilisateur par mois Business+ : 11,70 $/utilisateur par mois

: 11,70 $/utilisateur par mois Grille d'entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (30 000+ commentaires)

: 4.5/5 (30 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (20 000+ commentaires)

3. Microsoft Teams - La suite collaborative tout-en-un

via Microsoft Teams Microsoft Teams est l'outil idéal si vous êtes déjà dans l'écosystème Microsoft Office. Il est conçu pour vous permettre de discuter, de partager et de collaborer sans jamais quitter l'environnement Office. Teams est excellent pour les équipes distantes car il inclut la messagerie en temps réel, les réunions, les appels, les applications Office 365 et les outils tiers en un seul endroit centralisé, ce qui facilite la productivité pour les équipes distribuées.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Intégration à Microsoft 365 et travail sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations sans changer d'application

Chat, appels vocaux et vidéo, et événements en direct avec jusqu'à 10 000 personnes

Créez des canaux personnalisés avec des onglets pour vos documents et applications les plus utilisés afin de rationaliser votre espace de travail

Définissez des messages d'état pour indiquer votre disponibilité et vos activités, tels que "Absent du bureau jusqu'à..." ou "En réunion"

Limites de Microsoft Teams

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver l'interface encombrée et accablante, ce qui entraîne une courbe d'apprentissage abrupte

La qualité des appels vidéo et vocaux dépend fortement de la stabilité de l'internet et de la bande passante, ce qui peut constituer une limitation dans les zones où la connectivité est médiocre

Prix de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4,80 $/utilisateur par mois

: 4,80 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/utilisateur par mois

: 7,20 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Standard : 15 $/utilisateur par mois

G2 : 4.3/5 (14 000+ commentaires)

: 4.3/5 (14 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (9 000+ avis)

4. Google Chat - Une communication simplifiée pour les équipes

via Chat Google Si vous et votre équipe faites déjà partie de l'écosystème Google, Google Chat vous permet de rester connecté en toute simplicité. Il s'agit d'une messagerie simple et d'une collaboration d'équipe transparente.

Il s'agit d'un outil de référence pour les chats et les discussions rapides, tout en restant synchronisé avec les autres applications Google. Elle est idéale pour les équipes qui recherchent un moyen simple et intégré de communiquer sans se prendre la tête.

Les meilleures fonctionnalités de Google Chat

Travaillez avec votre équipe sur Google Drive, Docs, Sheets, Slides et Agenda, directement depuis Chat

Créez des espaces pour chaque projet ou équipe afin de partager des fichiers, d'assigner des tâches et de suivre l'avancement des travaux en un seul endroit

Localisez les messages et les fichiers antérieurs grâce à la recherche avancée de Google, afin d'avoir toujours à portée de main toutes les informations dont vous avez besoin

Limitations de Google Chat

Google Chat est idéal pour une utilisation interne, mais il manque de fonctionnalités pour une communication externe plus large, contrairement à Slack ou Microsoft Teams

Certains trouveront Google Chat trop simple, manquant de fonctions avancées de gestion de projet et d'intégration avec des produits non Google

Prix de Google Chat

Business Starter : 6 $/utilisateur par mois

: 6 $/utilisateur par mois Business Standard : 12 $/utilisateur par mois

: 12 $/utilisateur par mois Business Plus: 18 $/utilisateur par mois

18 $/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: 4.5/5 (2000+ commentaires)

Outils d'IA pour le travail à distance

5. Otter.ai - Transcription innovante de la voix au texte

via Loutre.ai Otter.ai révolutionne la prise de notes et l'efficacité des réunions grâce à ses services de transcription de la voix au texte.

Il est parfait pour les équipes qui ont besoin de transcriptions précises de réunions, de conférences ou de contenus parlés. Otter AI s'intègre à Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et à d'autres outils de réunion pour faciliter l'enregistrement, la transcription et le partage des notes de réunion, ce qui favorise l'efficacité des équipes distribuées.

Les meilleures caractéristiques d'Otter.ai

Utilise l'IA avancée pour des transcriptions en temps réel et très précises qui capturent les nuances de la conversation

Enregistrez et transcrivez des réunions grâce à une intégration transparente avec Zoom et d'autres outils

Partagez, surlignez et commentez les transcriptions pour renforcer la collaboration au sein de l'équipe

Limitations d'Otter.ai

Otter.ai prend principalement en charge l'anglais, ce qui peut ne pas convenir à des équipes multilingues ou à des contextes internationaux

La transcription automatique de réunions sensibles peut présenter des risques de sécurité en l'absence de contrôles rigoureux de la part des utilisateurs

Prix d'Otter.ai

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: $16.99/utilisateur par mois

$16.99/utilisateur par mois Business : 30$/utilisateur par mois

: 30$/utilisateur par mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.2/5 (100+ commentaires)

: 4.2/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (50+ commentaires)

6. Jasper AI - Votre partenaire créatif en copywriting d'IA

via Jasper AI Jasper AI excelle dans la production de contenu écrit de haute qualité, qu'il s'agisse de textes marketing ou de blogs, et aide les équipes à accroître leur productivité et leur créativité. Il est idéal pour les équipes distantes qui souhaitent augmenter leurs besoins en matière de production de contenu.

Pro-tip: Il existe plusieurs alternatives à Jasper AI que vous pouvez également explorer. Essayez ClickUp Brain si vous avez besoin d'un assistant à la rédaction doté d'une IA perfectionnée et formée à des contextes professionnels.

Les meilleures caractéristiques de Jasper AI

Produire un contenu diversifié et attrayant, en réduisant le temps de rédaction

S'adapte à différents styles d'écriture pour correspondre à la voix de votre marque

Lancez des idées et améliorez votre contenu grâce à un moteur d'IA performant

Les limites de l'IA de Jasper

Les brouillons doivent souvent être peaufinés manuellement pour en améliorer le ton et la précision

Il faut du temps pour maîtriser les invites de rédaction qui produisent de bons résultats

Prix de Jasper AI

Creator: 49 $/mois par poste

49 $/mois par poste Pro: 69 $/mois par poste

69 $/mois par poste Business: Tarification personnalisée

Jasper AI ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

: 4.7/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (plus de 1500 commentaires)

7. ChatGPT - IA conversationnelle avancée

via ChatGPT Le ChatGPT d'OpenAI est un outil de conversation IA gratuit. Il génère des réponses semblables à celles d'un humain sur la base de vos données et peut comprendre le contexte, répondre à des questions et fournir des explications.

ChatGPT est un excellent outil pour les équipes à distance, en particulier pour les individus, car il permet de rationaliser considérablement des tâches telles que la rédaction de documentation logicielle, la génération d'idées et l'édition de textes.

ChatGPT peut rapidement produire un texte grammaticalement correct, libérant ainsi du temps pour des tâches plus complexes et créatives. Cependant, il existe plusieurs limites, telles que des informations limitées et obsolètes (dans la version gratuite) et de faibles niveaux de précision dans certains contextes.

Les meilleures caractéristiques de ChatGPT

Générer une variété de formes de contenu, telles que des courriels, des textes publicitaires, des descriptions de produits, etc

Engagez des interactions de type humain, car ChatGPT imite de vraies conversations avec une compréhension contextuelle et des réponses

Résumer et extraire des informations précises à partir de longs textes, ce qui permet de gagner du temps

Limites de ChatGPT

Peut parfois mal interpréter des requêtes complexes ou fournir des réponses non pertinentes si le contexte n'est pas clair

Nécessite des mises à jour et des réglages réguliers pour rester précis et pertinent au fur et à mesure qu'il apprend des interactions

Prix de ChatGPT

**Plan gratuit

Plan Plus: 20$/utilisateur par mois

20$/utilisateur par mois Plan d'équipe: 30$/utilisateur par mois

30$/utilisateur par mois Plan Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (500+ commentaires)

4.7/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (50+ commentaires)

Outils de partage et d'enregistrement d'écran

8. Loom-Messagerie vidéo sans effort pour les équipes

via Métier à tisser Loom est un outil polyvalent d'enregistrement d'écran qui favorise la collaboration entre les équipes distantes en échangeant des vidéos sur une plateforme simple et intuitive.

Vous pouvez capturer de l'audio et de la vidéo sans filigrane sur toutes les plateformes, annoter les enregistrements d'écran en temps réel et partager des vidéos sans téléchargement.

L'extension Chrome de Loom est bénéfique. Elle vous permet d'enregistrer votre écran sans ouvrir une autre console.

Pro-tip: Il y a beaucoup d'excellents alternatives à Loom dont certaines offrent des fonctionnalités avancées même dans leur version gratuite, telles que ClickUp Clips .

Les meilleures caractéristiques de Loom

Enregistrez votre écran, votre voix et vous-même (avec une webcam) pour créer des vidéos attrayantes afin d'expliquer des idées complexes ou de fournir des instructions claires à vos équipes

Partagez vos vidéos en générant un lien qui peut être envoyé par chat, par courrier électronique ou intégré dans des documents

Suivez les personnes qui ont visionné vos vidéos et recueillez des données sur l'engagement pour comprendre comment vos vidéos ont fonctionné

Limitations de Loom

La version gratuite limite le temps d'enregistrement à 5 minutes et 25 vidéos, ce qui peut ne pas suffire pour des présentations détaillées

Les outils d'édition simples de Loom peuvent ne pas convenir à ceux qui ont besoin d'une production vidéo avancée

Prix de Loom

Débutant: Gratuit

Gratuit Entreprise: 12,50 $/créateur par mois (facturé annuellement)

12,50 $/créateur par mois (facturé annuellement) Entreprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (1500+ commentaires)

: 4.7/5 (1500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (400+ commentaires)

9. Wistia - Hébergement vidéo professionnel pour les entreprises

via Wistia Wistia est parfait pour les entreprises qui souhaitent héberger des vidéos de marketing, car il stocke vos vidéos et analyse les interactions avec les spectateurs.

En plus d'être une plateforme de marketing vidéo complète, Wistia offre des fonctionnalités telles que la personnalisation du lecteur vidéo, des options d'accessibilité intégrées, des intégrations transparentes, des outils de génération de leads, et bien plus encore.

Les meilleures caractéristiques de Wistia

Hébergez des vidéos avec des lecteurs personnalisables qui peuvent correspondre à votre marque

Suivez et analysez les interactions des spectateurs grâce à des analyses d'engagement détaillées, y compris des cartes thermiques et des taux d'engagement

Capturez des prospects et générez des conversions en intégrant des formulaires et des appels à l'action directement dans les vidéos

Limitations de Wistia

L'ajout de vidéos et d'analyses détaillées peut rapidement augmenter les coûts

Convient principalement au marketing, pas idéal pour les communications internes ou la formation

Prix de Wistia

Gratuit (jusqu'à 10 vidéos)

(jusqu'à 10 vidéos) Plus: 24 $/mois

24 $/mois Pro: 99 $/mois

99 $/mois Advanced:$399/month

G2 : 4.6/5 (500+ commentaires)

: 4.6/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

10. Vidyard - Un outil vidéo puissant pour les ventes et le marketing

via Vidyard Vidyard est une plateforme vidéo alimentée par l'IA qui vous aide à créer des vidéos de haute qualité pour vos écrans d'ordinateur et de téléphone, telles que des cours de formation, des ressources éducatives pour les clients, des démonstrations de produits, et bien plus encore.

Cet outil est particulièrement adapté aux spécialistes du marketing et aux équipes de marketing. Il permet d'augmenter le nombre de prospects, d'accélérer la construction de pipelines et d'améliorer la satisfaction des clients.

Vidyard offre une excellente expérience utilisateur. Les utilisateurs peuvent collaborer en temps réel pour produire, éditer et publier des vidéos.

Les meilleures caractéristiques de Vidyard

Créez et personnalisez des vidéos avec des outils conçus pour la production rapide de contenu de haute qualité et attrayant

Stocker et distribuer des vidéos sur différentes plateformes ou les partager directement avec les clients par courrier électronique

Extraire des informations de l'analyse des performances des vidéos pour optimiser les stratégies de marketing et le contenu

Limitations de Vidyard

Le large éventail de fonctionnalités peut s'avérer écrasant pour les nouveaux utilisateurs ou les petites équipes ne disposant pas de ressources dédiées au marketing vidéo

L'accès complet aux fonctionnalités avancées nécessite un abonnement premium, ce qui peut représenter un investissement important pour les petites entreprises

Prix de Vidyard

**Gratuit

Pro: 29 $/mois

29 $/mois Plus: 89 $/mois

89 $/mois Entreprise:Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (700+ commentaires)

: 4.5/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

Outils de vidéoconférence

11. Zoom-Premier outil de vidéoconférence

via Zoom Zoom est un nom familier pour la vidéoconférence, connu pour son son cristallin et sa fiabilité. Outre la vidéoconférence, Zoom propose des fonctionnalités telles que les tableaux blancs, les chats d'équipe, l'enregistrement des appels vidéo et la transcription automatique.

Il est très facile à utiliser et offre de nombreux outils de collaboration utiles, ce qui en fait un outil indispensable pour toute équipe organisant régulièrement des réunions à distance.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

La vidéo et l'audio sont d'une grande clarté, ce qui rend la collaboration avec les équipes à distance agréable et pratique

Gère l'évolutivité en douceur, des réunions individuelles aux grandes conférences, avec des options pouvant accueillir jusqu'à 1 000 participants et 10 000 spectateurs

Sécurisez vos réunions grâce à un chiffrement de bout en bout et à des contrôles complets de l'hôte

Limitations de Zoom

Malgré les améliorations, Zoom a été confronté à un examen minutieux de la protection de la vie privée, concernant la manière dont Zoom traite les informations sensibles

La qualité des appels Zoom dépend fortement de l'accès à l'internet, ce qui peut poser problème dans les régions où la connectivité est médiocre

Prix de Zoom

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: $14.99/utilisateur par mois

$14.99/utilisateur par mois Business: $21.99/utilisateur par mois

$21.99/utilisateur par mois Business Plus: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Entreprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (50 000+ commentaires)

: 4.6/5 (50 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (13 000+ commentaires)

12. Google Meet-Vidéoconférence transparente par Google

via Google Meet Google Meet est un outil de vidéoconférence simple et fiable qui s'intègre dans l'écosystème Google. Si vous utilisez déjà l'espace de travail Google, il est facile d'y accéder et d'organiser des réunions.

Google Meet est apprécié pour la simplicité de son interface, la fluidité des performances de l'appareil et les vérifications de la qualité vidéo et audio avant la réunion.

Les meilleures fonctionnalités de Google Meet

Planifiez et rejoignez des réunions à partir de Google Agenda et partagez les liens de réunion sur tous les appareils

Bénéficiez d'une vidéo et d'un son clairs, même sur les connexions les plus lentes, ce qui est essentiel pour les équipes virtuelles

Utilisez des sous-titres en temps réel pendant les réunions grâce à la reconnaissance vocale de Google, qui constitue une excellente fonctionnalité d'accessibilité

Partagez un onglet Chrome, une fenêtre ou l'intégralité de votre écran

Limites de Google Meet

Absence de fonctions avancées dans des outils plus spécialisés

Meilleures performances au sein des services Google, ce qui limite les fonctionnalités pour les utilisateurs non Google

Prix de Google Meet

Débutant : 6 $/utilisateur par mois

: 6 $/utilisateur par mois Business Standard: 12 $/utilisateur par mois

12 $/utilisateur par mois Business Plus: 18 $/utilisateur par mois

18 $/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (2 000+ commentaires)

: 4.6/5 (2 000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (11 000+ commentaires)

13. GoToMeeting - Solution professionnelle de réunion en ligne

via GoToMeeting A Zoom alternatif conçu exclusivement pour les entreprises, GoToMeeting est une plateforme de réunion en ligne fiable et sécurisée. Ses principales caractéristiques sont les réunions vidéo haute définition, le partage d'écran, les capacités d'enregistrement et les salles de réunion.

Ses fonctions de sécurité sont particulièrement importantes : Le cryptage AES-256 bits et la conformité HIPAA en font un outil idéal pour les conférences, les réunions d'équipe et les scénarios de travail à distance.

Les meilleures caractéristiques de GoToMeeting

Partage d'écran avancé, tableaux blancs et édition collaborative de documents pour un travail d'équipe efficace

Sécurisez les conversations grâce à des mesures de sécurité strictes, telles que le cryptage et le verrouillage des réunions, afin de préserver la confidentialité

Transférez le contrôle du clavier et de la souris aux participants pendant les réunions, ce qui est utile pour la collaboration

Limites de GoToMeeting

Moins intuitif que les outils plus récents, ce qui peut nuire à son adoption

Plus cher que les autres solutions, en particulier pour les petites équipes qui n'ont pas besoin de fonctions avancées

Prix de GoToMeeting

Professionnel: 14 $/utilisateur par mois

14 $/utilisateur par mois Entreprise : 19 $/utilisateur par mois

: 19 $/utilisateur par mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (10 000+ commentaires)

4.2/5 (10 000+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (10 000+ commentaires)

Tableau blanc et outils de cartographie mentale

14. Miro-Tableau blanc interactif pour la collaboration en équipe

via Miro Miro est un excellent espace de travail numérique qui permet aux équipes distantes de collaborer visuellement grâce à divers outils et fonctionnalités, notamment les tableaux blancs, la cartographie mentale et la gestion de projet. Il vous permet également d'organiser des réunions vidéo, ce qui améliore la collaboration et la communication.

La caractéristique la plus remarquable de Miro est son tableau blanc en ligne, un outil parfait pour les équipes qui ont besoin d'avoir des idées, de planifier ou simplement de faire preuve de créativité. Vous pouvez utiliser ce tableau blanc pour créer des flux de travail, pour la conception de produits ou pour créer des maquettes de sites web.

Miro meilleures caractéristiques

Synchronisation avec des outils tels que Slack, Asana et Google Workspace pour améliorer sa fonctionnalité dans votre flux de travail

Visualisez et collaborez facilement avec des notes autocollantes, des outils de dessin et des modèles pour aider les équipes

Accueillez un nombre illimité d'utilisateurs, ce qui est idéal pour les grandes équipes et les projets complexes

Utilisez la minuterie intégrée, la fonction de vote, le chat vidéo et l'application d'estimation pour organiser des sessions de collaboration productives

Limitations de Miro

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par le large éventail de fonctionnalités et d'outils

Les tableaux de bord au contenu volumineux peuvent parfois présenter un décalage, ce qui nuit à l'expérience de l'utilisateur dans les grandes équipes

Prix de Miro

**Gratuit

Débutant: 10 $/membre par mois

10 $/membre par mois Entreprise: 20 $/membre par mois

20 $/membre par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.8/5 (5 000+ commentaires)

: 4.8/5 (5 000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1000+ commentaires)

15. Mural - Collaboration visuelle pour les équipes innovantes

via Murale Mural est une plateforme de collaboration construite autour d'un tableau blanc riche en fonctionnalités, à l'instar de son modèle miro Lucidchart est un outil de création de diagrammes polyvalent qui permet aux utilisateurs de créer des diagrammes techniques complexes, des organigrammes, des schémas de processus et des wireframes de produits, facilitant ainsi une communication visuelle claire au sein des équipes.

L'outil favorise la collaboration en temps réel et asynchrone grâce à plusieurs outils utiles : coauteur en temps réel, boîtes de dialogue en édition, curseurs collaboratifs, commentaires, etc.

Les meilleures caractéristiques de Lucidchart

Créez des diagrammes complexes à l'aide d'une vaste gamme de modèles et de formes

Modifiez les diagrammes avec votre équipe en temps réel, grâce au chat et aux commentaires intégrés

Intégration avec Google Workspace, Microsoft Office et Jira

Limitations de Lucidchart

Moins d'options de personnalisation des conceptions par rapport aux outils de création de diagrammes spécialisés

La fonctionnalité mobile peut ne pas correspondre à l'expérience de l'ordinateur de bureau, ce qui affecte la facilité d'utilisation en déplacement

Prix de Lucidchart

**Gratuit

Licence individuelle: 7,95 $/mois (facturé annuellement)

7,95 $/mois (facturé annuellement) Équipe (3 licences d'équipe): 27 $/utilisateur par mois

27 $/utilisateur par mois Entreprise: Tarification personnalisée

Lucidchart ratings and reviews

G2: 4.5/5 (5,000+ reviews)

4.5/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2000+ avis)

Online Office Suites

17. Google Workspace - Suite intégrée pour une collaboration transparente

via Espace de travail Google Google Workspace, autrefois connu sous le nom de G Suite, intègre tous les outils populaires de Google basés sur l'informatique en nuage dans un seul et même ensemble. Les équipes trouvent Google Workspace inestimable pour son large éventail d'outils basés sur le cloud qui stimulent la productivité et le travail d'équipe : Gmail, Docs, Sheets, Drive, Calendar, Meet, etc.

Cette suite complète d'outils facilite les opérations quotidiennes en permettant un accès rapide aux documents, une communication transparente avec les collègues et une planification des réunions en toute simplicité.

Tout comme Clickup, la suite complète d'outils de productivité et de collaboration fonctionne aussi bien pour les grandes entreprises que pour les petites équipes et les particuliers.

Les meilleures fonctionnalités de Google Workspace

Passez de l'envoi d'e-mails à l'édition et à la planification grâce à l'intégration unifiée des outils Google

Travaillez ensemble sur des documents grâce à la sauvegarde instantanée dans le nuage

Protégez vos données grâce à des mesures de sécurité strictes telles que l'authentification à deux facteurs

Limites de l'espace de travail Google

L'écosystème Google peut s'avérer restrictif pour la plupart des besoins en matière de gestion de projet

Les applications Google ne disposent pas des fonctionnalités avancées et des options de personnalisation que l'on trouve dans certains logiciels spécialisés

Prix de Google Workspace

Démarrage de l'entreprise : 7,20 $/utilisateur par mois

: 7,20 $/utilisateur par mois Business Standard : 14,40 $/utilisateur par mois

: 14,40 $/utilisateur par mois Business Plus: 21,60 $/utilisateur par mois

21,60 $/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (40 000+ commentaires)

: 4.6/5 (40 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (15 000+ avis)

18. Zoho Workplace - Outil complet pour la communication d'entreprise

via Zoho Workplace Zoho Workplace réunit tout ce dont votre équipe a besoin pour être connectée, productive et organisée - courriels, gestion de fichiers, création et stockage de documents, gestion des tâches, hébergement de courriels et vidéoconférence - sur une plateforme pratique.

Zoho Workplace offre également des fonctions de gestion de projet telles que le suivi des tâches, les diagrammes de Gantt, les calendriers et les feuilles de temps.

Bien que limité dans ses capacités de gestion de projet, Zoho Workplace est excellent pour les petites et moyennes entreprises, car il allie prix abordable et fonctionnalité.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Workplace

Centralisez vos courriels, votre messagerie instantanée et vos vidéoconférences en un seul endroit pour améliorer la connectivité et le travail d'équipe

Tirez parti de la suite bureautique complète, qui comprend des outils de traitement de texte, des feuilles de calcul et des présentations, tous compatibles avec les formats de Microsoft Office

Utilisez des options de personnalisation étendues et adaptez-vous facilement à la croissance de votre entreprise, pour une expérience personnalisable et évolutive

Limites de Zoho Workplace

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur moins intuitive que celle d'autres suites bureautiques

Bien qu'excellente au sein de son écosystème, l'intégration avec des outils et services externes peut parfois être limitée

Prix de Zoho Workplace

Standard: 3 $/utilisateur par mois

3 $/utilisateur par mois Professionnel: 6$/utilisateur par mois

6$/utilisateur par mois Courriel seulement: 1 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

G2: 4.5/5 (2000+ reviews)

4.5/5 (2000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (10+ commentaires)

19. Microsoft Office 365 - Des outils essentiels pour les lieux de travail modernes

via Microsoft Office 365 Microsoft Office 365, aujourd'hui rebaptisé Microsoft 365, associe les applications Office telles que Word, Excel et PowerPoint à des services en nuage robustes tels que OneDrive et Microsoft Teams.

Les entreprises peuvent ainsi créer, communiquer et collaborer plus efficacement, où qu'elles se trouvent.

Bien qu'un Alternative à Google Workspace Calendly facilite la planification des réunions en permettant à d'autres personnes de prendre des rendez-vous en fonction de vos disponibilités. Il est largement apprécié pour sa simplicité et la touche professionnelle qu'il ajoute aux interactions de planification.

C'est un excellent outil pour les indépendants, les agences, les prestataires de services professionnels et les recruteurs.

Pro tip : En intégrer Calendly dans votre espace de travail ClickUp vous obtenez un calendrier robuste et une combinaison de gestion de projet qui est parfaite pour les environnements d'équipe à distance.

Les meilleures caractéristiques de Calendly

Éliminez les allers-retours pour trouver des créneaux de réunion appropriés en permettant à votre équipe de choisir parmi les créneaux disponibles sur votre calendrier

Synchronisation transparente avec votre calendrier (Google, Outlook, Office 365) et intégration avec des outils tels que ClickUp, Salesforce et Slack

Configurez des messages de confirmation, des rappels et des suivis personnalisés pour améliorer l'expérience de la réunion pour tous les participants

Limitations de Calendly

La version gratuite est quelque peu limitée en termes de fonctionnalités, et les utilisateurs doivent souscrire à un abonnement payant pour bénéficier de fonctionnalités plus étendues

La plateforme étant basée sur le web, elle nécessite une connexion internet stable pour gérer et accéder aux réservations

Prix de Calendly

**Gratuit

Standard: 12 $ par siège et par mois

12 $ par siège et par mois Équipes : 20 $ par siège et par mois

**Entreprise : à partir de 15 000

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3000+ commentaires)

21. Microsoft Outlook - Outil complet de messagerie et de calendrier

via Microsoft Outlook Microsoft Outlook est plus qu'un simple client de messagerie. Il s'agit d'une solution intégrée pour les courriels, les calendriers, les contacts et les tâches, conçue pour stimuler la productivité dans les environnements personnels et professionnels. Atteindre la boîte de réception zéro devient plus facile avec des outils comme Outlook et ClickUp, qui aident à la gestion des courriels, à la planification et à l'automatisation des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Outlook

Gérez vos courriels, vos tâches et vos rendez-vous à partir de la même application, ce qui améliore la productivité et l'organisation

Tirez parti d'outils puissants pour gérer les courriels, tels que les catégories, les drapeaux et les règles, qui vous aideront à garder votre boîte de réception propre et organisée

Fonctionne de manière transparente sur tous les appareils et avec différents services de messagerie, offrant une expérience cohérente quel que soit l'endroit où vous l'utilisez

Limitations de Microsoft Outlook

Les nouveaux utilisateurs peuvent être déconcertés par la multitude de fonctionnalités et de paramètres

Il peut être gourmand en ressources système, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer de gros volumes d'e-mails ou d'intégrer plusieurs comptes

Prix de Microsoft Outlook

Inclus dans les abonnements à Microsoft 365

Microsoft Outlook ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (2000+ commentaires)

: 4.5/5 (2000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1000+ avis)

22. Google Calendar - Un outil de gestion du temps efficace

via Agenda Google Google Agenda, qui fait partie de l'espace de travail Google, offre une solution simple pour gérer les emplois du temps de votre équipe. Cet outil vous permet de vous organiser en toute simplicité.

Vous pouvez vous abonner aux calendriers de votre équipe, trouver des créneaux communs pour planifier des réunions et générer des liens Google Meet, ce qui est parfait pour les équipes à distance qui travaillent de manière cohérente. De plus, en intégrant Google Calendar à ClickUp, vous pouvez conserver l'ensemble de votre flux de travail sur une seule et même plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Google Calendar

Simplification de la gestion des rendez-vous et des horaires grâce à une interface claire et conviviale

Augmentation de la productivité et de la collaboration grâce à l'intégration aisée avec d'autres services Google

Accédez à votre agenda de n'importe où et à n'importe quel moment

Limitations de l'agenda Google

Bien qu'il soit efficace pour la planification, il ne dispose pas de certaines des fonctionnalités les plus avancées que l'on trouve dans les outils de gestion de projet spécialisés

La gestion des tâches de Google Agenda est moins complète que celle des outils spécialisés, ce qui complique le suivi des tâches complexes et la gestion des projets

Prix de Google Agenda

Gratuit pour une utilisation avec n'importe quel compte Google

pour une utilisation avec n'importe quel compte Google Inclus dans les abonnements à Google Workspace pour des fonctionnalités professionnelles supplémentaires

G2: Non disponible

Non disponible Capterra : 4.8/5 (3 000+ commentaires)

Applications de gestion des distractions et de concentration

23. Focus Bear - Assistant de productivité numérique

via Focus Bear Focus Bear est un outil de productivité numérique conçu pour aider les utilisateurs à rester concentrés et à gérer les distractions. Le travail à distance s'accompagne souvent de distractions qui nuisent à la concentration et à la productivité.

Cette application est idéale pour les professionnels et les étudiants qui cherchent à améliorer leur concentration pendant les périodes de travail ou d'étude.

Les meilleures fonctionnalités de Focus Bear

Bloque les sites web et les applications distrayants, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la tâche à accomplir sans interruption

Définit des sessions de concentration chronométrées qui encouragent les périodes de travail approfondi suivies de courtes pauses, favorisant ainsi un rythme de travail sain

Suivi du temps passé sur les tâches et aperçu des schémas de productivité, aidant les utilisateurs à optimiser leur emploi du temps

Limites de Focus Bear

Disponibilité limitée sur tous les appareils, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs qui travaillent sur plusieurs plates-formes

Bien qu'efficaces, les fonctionnalités peuvent être trop basiques pour les utilisateurs à la recherche d'une suite de productivité plus complète

Prix de Focus Bear

4,99 $/mois

Focus Bear ratings and reviews

Non disponible

24. Forêt - Rester concentré, être présent

via Forêt Forest est une autre application unique qui aide les utilisateurs à rester concentrés grâce à la gamification du travail concentré et au renforcement positif.

Vous pouvez faire pousser un arbre virtuel en accomplissant des périodes de travail concentré, et l'arbre commence à mourir si l'utilisateur quitte l'application pour consulter d'autres sites ou applications.

Les meilleures caractéristiques de Forest

Restez concentré grâce à un outil ludique qui fait pousser des arbres virtuels représentant la durée de la concentration. Plus la concentration est longue, plus la forêt est grande

Contribuer à des causes environnementales en collaborant avec des organisations qui plantent de vrais arbres - un impact réel

Tirez parti de la prise en charge multiplateforme, disponible à la fois sous forme d'application mobile et d'extension de navigateur, ce qui permet des scénarios d'utilisation polyvalents

Limites de la forêt

La nature ludique de l'application pourrait ne pas plaire aux utilisateurs qui préfèrent un outil de productivité plus traditionnel sans besoin de motivation externe

L'application se concentre principalement sur la gestion du temps et ne dispose pas des fonctionnalités avancées que l'on trouve dans les outils de gestion de projet complets

Prix de Forest

Application mobile: 3,99 $ pour un achat unique sur les plates-formes mobiles

3,99 $ pour un achat unique sur les plates-formes mobiles **Extension pour navigateur : gratuite

Google Play store: 4.7/5 (669,000+ reviews)

25. Taskade - Listes de tâches collaboratives et gestion des tâches

via Taskade Taskade est un outil flexible de gestion de projet et de collaboration qui aide les équipes à organiser les tâches, à gérer les projets et à lancer des idées dans un espace de travail synchronisé.

Grâce à la communication en temps réel, aux modèles personnalisables et à l'automatisation de l'IA, les responsables d'équipes à distance peuvent rationaliser les tâches, déléguer le travail, fixer des délais et suivre les progrès de manière transparente.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Travaillez ensemble en temps réel, en modifiant et en mettant à jour les tâches simultanément depuis n'importe quel endroit

Exploiter un large éventail de modèles personnalisables pour différents types de projets et de flux de travail

Passer d'une option de visualisation à l'autre, comme les listes de tâches, les cartes mentales et les organigrammes, pour répondre aux différents besoins et préférences

Limitations de Taskade

En tant que nouvel entrant, Taskade n'a peut-être pas le même niveau de capacités d'intégration que ses concurrents plus établis

Bien qu'il propose des intégrations de base, il ne prend pas encore en charge une gamme aussi large d'applications et de services tiers que d'autres outils

Prix de Taskade

**Gratuit

Taskade Pro: 10$/utilisateur par mois

10$/utilisateur par mois Taskade for Teams: $20/utilisateur par mois

G2: 4.6/5 (40+ reviews)

4.6/5 (40+ reviews) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

Outils de conversion de temps pour les équipes à distance

26. WorldTimeBuddy - Gestion simplifiée des fuseaux horaires

via WorldTimeBuddy WorldTimeBuddy est l'outil de référence pour tous ceux qui doivent jongler avec des horaires sur plusieurs fuseaux horaires.

Cet outil convivial est très apprécié des professionnels qui doivent planifier des réunions et collaborer à des projets avec des équipes internationales.

Personnalisez votre vision du temps grâce à des options telles que la mise en surbrillance des week-ends, les avertissements relatifs à l'heure d'été et un format mixte 12/24 heures. Vous serez ainsi sûr de maîtriser votre emploi du temps, où que vous soyez et quel que soit votre mode de travail.

Les meilleures caractéristiques de WorldTimeBuddy

Sélectionnez et ajustez les plages horaires à l'aide d'une interface glisser-cliquer, créez des pages d'événements partageables et intégrez les heures de réunion directement dans vos calendriers ou applications Web

Utilisez l'application mobile pour vérifier et planifier en toute commodité lors de vos déplacements

Limitations de WorldTimeBuddy

La gestion de plusieurs fuseaux horaires peut s'avérer encombrante et déroutante

La gamme d'options de personnalisation, telles que les formats d'heures mixtes et la mise en évidence des week-ends, peut nécessiter une période d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs afin de naviguer efficacement

Prix de WorldTimeBuddy

**Gratuit

Pas disponible

27. Miranda App-Convertisseur de fuseaux horaires intuitif

via Application Miranda Avec Miranda, jongler avec les fuseaux horaires devient un jeu d'enfant. Le convertisseur de fuseaux horaires est conçu pour aider les utilisateurs à planifier des réunions et des appels internationaux sur différents fuseaux horaires.

Il est idéal si vous et votre équipe devez surveiller plusieurs fuseaux horaires : La carte du monde interactive et la roue de réglage de l'heure vous aident à planifier des réunions directement via l'application et par e-mail.

Les meilleures caractéristiques de l'application Miranda

Visualisez l'affichage des fuseaux horaires à l'aide d'une carte du monde visuellement attrayante, montrant la lumière du jour et la nuit en temps réel dans les différents fuseaux horaires

Exploiter les widgets pour un accès rapide sur les appareils mobiles afin de voir les informations sur les fuseaux horaires d'un coup d'œil sans ouvrir l'application

Personnaliser les fuseaux horaires affichés et adapter l'application à vos besoins spécifiques

Limitations de l'application Miranda

Conçue principalement pour les appareils mobiles, ce qui peut limiter son utilité pour les utilisateurs qui préfèrent les applications de bureau pour le travail

Elle est axée sur la simplicité, ce qui signifie qu'elle n'offre pas toujours les fonctionnalités nécessaires pour répondre à des besoins de planification plus complexes

Prix de l'application Miranda

**Gratuit

Miranda App ratings and reviews

Pas disponible

via Timeanddate.com Les équipes à distance peuvent utiliser Time Zone Converter de Timeanddate.com pour effectuer des conversions de fuseaux horaires délicates. Que vous gériez des horaires transfrontaliers pour le travail, les voyages ou des raisons personnelles, cet outil vous fournira tous les détails dont vous avez besoin.

Utilisez les informations complètes sur les fuseaux horaires, y compris les ajustements d'heure d'été et les différences d'heure locale

Planifiez des événements et des réunions avec un public international en trouvant les heures les plus pratiques à travers les fuseaux horaires

Bien que complète, l'interface web peut s'avérer moins pratique qu'une application mobile dédiée pour un accès en déplacement

**Gratuit

Non disponible

Outils de sécurité pour les équipes à distance

29. 1Password - Gestion sécurisée des mots de passe

1Password est un gestionnaire de mots de passe puissant qui conserve tous vos mots de passe, licences logicielles et informations sensibles dans un coffre-fort virtuel. Un seul mot de passe maître vous permet d'y accéder, ce qui en fait un choix de confiance pour les besoins de sécurité personnels et professionnels.

1Password meilleures caractéristiques

Assurez-vous que toutes les données stockées sont protégées contre les accès non autorisés grâce à un cryptage de pointe

Utiliser l'outil sur plusieurs appareils sous Windows, macOS, iOS, Android et par le biais d'extensions de navigateur

Remplir automatiquement les mots de passe sur les sites web et les applications, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la sécurité en évitant l'utilisation répétée des mêmes mots de passe

Limitations de 1Password

Contrairement à d'autres gestionnaires de mots de passe qui proposent un achat unique, 1Password nécessite un abonnement mensuel ou annuel

L'éventail des fonctionnalités et des paramètres peut être écrasant pour les nouveaux utilisateurs ou ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des gestionnaires de mots de passe

Prix de 1Password

Individuels: 2,99 $/mois (facturé annuellement)

2,99 $/mois (facturé annuellement) Familles: 4,99 $/mois (facturation annuelle)

4,99 $/mois (facturation annuelle) Équipes : 19,95 $/mois

Entreprises: 7,99 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

1Password ratings and reviews

G2: 4.7/5 (1000+ commentaires)

4.7/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (2000+ commentaires)

Outils de messagerie et d'appel

30. Signal - Messagerie et appels privés

via Signal Signal prend au sérieux la protection de la vie privée de votre équipe en offrant un moyen sécurisé de discuter et de passer des appels vocaux et vidéo. C'est l'outil de prédilection des personnes qui attachent de l'importance à leur sécurité. Il a été plébiscité par les professionnels de la cybersécurité et les défenseurs de la protection de la vie privée du monde entier.

Les meilleures fonctionnalités de Signal

Garantir que seuls les utilisateurs qui communiquent ont accès aux messages et aux appels grâce au chiffrement de bout en bout

Améliorer la confidentialité des utilisateurs en collectant un minimum de données et en ne stockant pas les métadonnées des messages ou les journaux de communication

Limites du signal

La base d'utilisateurs plus restreinte de Signal, comparée à des applications comme WhatsApp ou Facebook Messenger, peut limiter la communication avec un réseau plus large

L'interface et les fonctionnalités de l'application peuvent sembler moins raffinées ou moins fonctionnelles que celles d'applications plus commerciales

Prix de Signal

**Gratuit

Signal ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (400+ commentaires)

: 4.4/5 (400+ commentaires) Capterra: Non disponible

Choisir les bons outils pour votre équipe

Faire le tri dans la vaste gamme d'outils disponibles pour le travail à distance, la collaboration et la sécurité peut sembler insurmontable. Que vous cherchiez à rationaliser la communication, à améliorer la productivité ou à garantir la sécurité des données, les bons outils peuvent faire la différence dans la manière dont votre équipe fonctionne et prospère dans un environnement numérique.

Lorsque vous évaluez ces outils, réfléchissez à la manière dont ils peuvent être intégrés dans les flux de travail de votre équipe afin de stimuler la productivité et l'efficacité.

N'oubliez pas qu'une gestion de projet efficace est essentielle à la réussite de la collaboration au sein de l'équipe. L'intégration d'outils tels que ClickUp dans votre configuration permet de simplifier les tâches de gestion et de maintenir une bonne coordination au sein de votre équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve.

Si vous êtes freelance, utilisez les astuces du freelancing

pour optimiser vos projets indépendants tout en explorant les fonctionnalités de travail à distance de ClickUp pour vos besoins de gestion de projet. Commencer avec ClickUp

dès aujourd'hui pour découvrir les avantages d'une plateforme intégrée de gestion du travail bureau à domicile

en une centrale de productivité.