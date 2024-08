Miro ou Mural : Quel est le meilleur logiciel de tableau blanc ?

Quel est l'avantage de la collaboration en équipe ? À faire cohabiter une myriade d'idées dans un même espace ? Logiciel de tableau blanc numérique comme Miro et Mural ont construit leurs plateformes sur ces questions. Qu'il s'agisse de recueillir les diverses idées des membres de l'équipe ou de rendre la collaboration plus rapide et plus efficace, les logiciels de tableau blanc ont marqué de leur empreinte la productivité des équipes.

Il n'y a pas si longtemps, les équipes devaient se réunir dans une seule pièce et dessiner manuellement des idées sur le tableau noir. Aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une réunion d'équipe ou d'une réunion de travail, le tableau blanc est devenu un outil indispensable session de brainstorming , documenter une réunion ou enseigner à des clients un flux de travail particulier à travers le monde, les tableaux blancs numériques sont aujourd'hui une nécessité.

Cependant, avec autant d'options sur le marché, vous pourriez être perdu sur le tableau blanc numérique qui répond à vos besoins. Nous sommes ici pour comparer deux des plus grandes options de tableau blanc numérique sur le marché et voir ce qui est le mieux quand il s'agit de Miro vs. Mural.

Plongeons dans le vif du sujet. 🤿

Qu'est-ce que Miro ? Miro est une plateforme de tableau blanc collaboratif en ligne où les équipes organisent des réunions, des ateliers et des séances de remue-méninges sur un tableau blanc numérique.

Peu importe que vos équipes soient à distance ou au bureau, Miro connecte les équipes avec des expériences de collaboration créatives et engageantes. Cette nouvelle connexion est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Miro est devenu un choix courant pour les équipes qui cherchent à acheter un logiciel de tableau blanc.

Principales fonctionnalités de Miro

Miro offre de nombreuses fonctionnalités qui sont à la fois communes et uniques dans l'industrie. Et entre Miro et Mural, il y a quelques fonctionnalités spécifiques à connaître.

Voici notre analyse des principales fonctionnalités de Miro :

Tableau blanc en ligne

Exemple d'une Miro tableau en action

Le Tableau blanc en ligne de Miro est infini, ce qui vous permet de faire autant de brainstorming que vous le souhaitez sans limite d'espace. Le tableau blanc est également zoomable, ce qui vous permet de vous concentrer sur une seule partie ou un seul détail de votre toile importante et infinie.

Vous pouvez également créer des hubs d'information centraux sur le tableau blanc en y joignant des fichiers, des notes autocollantes et des idées d'équipe. Miro vous permet d'intégrer la plupart des types de fichiers, y compris les PDF, les GIF, les images, les feuilles de calcul, etc.

En outre, vous pouvez numériser votre tableau blanc physique. Il suffit de prendre une photo et Miro transforme instantanément le contenu du tableau blanc en version numérique ! Votre tableau blanc numérisé est alors modifiable et facile à modifier.

Vidéoconférence

Miro propose la vidéo conférence sur ses tableaux blancs

Miro dispose également d'une fonctionnalité de visioconférence très pratique qui vous permet de participer à des réunions rapides tout en collaborant sur le tableau blanc numérique. En fait, vous pouvez utiliser Miro en tant que Alternative à Zoom pour que les équipes n'aient pas à se soucier de sessions de partage d'écran désordonnées ou d'être le seul conducteur de tous les participants.

Cartes mentales

Utilisation du modèle Miro Modèle de carte mentale Il existe de nombreux modèles de exemples de cartes mentales et d'autres options. Cependant, les cartes mentales de Teams sont un moyen rapide pour votre équipe de structurer les processus, les idées de conception ou tout autre flux de travail que vous avez à l'esprit. Les cartes mentales sont intuitives et faciles à créer.

Les membres de l'équipe peuvent collaborer à la création en temps réel, et il existe de nombreux thèmes, couleurs et formes de lignes pour rendre votre carte mentale passionnante et attrayante. Les cartes mentales sont également illimitées pour votre Tableau blanc.

Créez des cartes mentales à partir de zéro ou utilisez des modèles existants. Vous pouvez même intégrer ces cartes mentales à des sites web externes et les exporter sous forme de fichier PDF haute résolution pour les utiliser sur une autre plateforme.

vous voulez en savoir plus sur les cartes heuristiques nous avons tout ce qu'il faut pour vous aider à créer votre propre carte mentale. 🗺

Modèles

Miro dispose d'une offre étendue de modèles sur son Miroverse. 🪐

Vous trouverez des modèles couvrant les cartes mentales, les diagrammes en arête de poisson les cadres de processus, la génération d'idées, Tableaux Kanban et les processus agiles. Vous pouvez également transformer une carte mentale ou un processus de flux de travail en cours en un modèle à partager, à modifier ou à utiliser dans une autre situation.

Il est facile de publier votre modèle pour que la communauté Miro puisse l'utiliser et répandre l'amour du modèle.

Flux de travail agiles

Flux de travail agile Miro pour une réunion de rétrospective

Ne peut pas faire sans flux de travail agile ? Alors votre équipe va adorer Miro. Miro vous permet de collaborer à la planification du sprint, aux réunions quotidiennes et à l'élaboration d'un plan de travail rétrospectives . À Terminé peut être la solution idéale pour les agences qui s'appuient sur des pratiques agiles pour faire le travail terminé.

Vous obtenez également plus de 120 modèles liés à l'agilité pour vous aider à faire fonctionner les choses en quelques minutes. Pour simplifier les flux de travail, vous pouvez également importer des tâches d'Asana et de Jira en tant que cartes natives pour des collaborations en temps réel .

Intégrations

Les intégrations tierces constituent l'un des points forts de Miro. En fait, l'API de Miro permet de s'intégrer à plus de 100 outils. Vous trouverez quelques options d'intégration populaires, notamment Google Agenda, Airtable, Notion, Slack et Box.

De plus, Miro permet des intégrations avec d'autres outils de gestion du temps logiciels de gestion de projet comme Jira, Asana, et dans les favoris clickUp, notre intégration préférée afin que vous disposiez du meilleur environnement de travail numérique qui soit.

Miro Pros

Un tableau blanc numérique infini à utiliser autant que vous le souhaitez

Vidéo-conférence intégrée pour améliorer la collaboration en temps réel

Des centaines de modèles de cartes mentales, de flux de travail et de Kanban qui simplifient la collaboration

Une interface rapide et facile à utiliser

Une grande communauté et des ressources pour vous aider à démarrer avec Miro

Les inconvénients de Miro

Le manque de liens et d'étiquettes rend difficile la création d'un hub de connaissances approfondies

Le prix est élevé pour les petites agences

Fonctionnalité hors ligne limitée

Prix de Miro

Free : Membres d'équipe illimités, modèles pré-fabriqués, gestion de l'attention de base, trois tableaux blancs modifiables

: Membres d'équipe illimités, modèles pré-fabriqués, gestion de l'attention de base, trois tableaux blancs modifiables Teams : 8 $ par membre, par mois, avec la fonction de vidéoconférence, un nombre illimité de tableaux, un nombre illimité de visiteurs, des tableaux privés et une assistance par e-mail

: 8 $ par membre, par mois, avec la fonction de vidéoconférence, un nombre illimité de tableaux, un nombre illimité de visiteurs, des tableaux privés et une assistance par e-mail Business : 16 $ par membre, par mois, avec tout ce qui se trouve dans le forfait Teams de Miro, plus la sauvegarde manuelle des tableaux, les diagrammes intelligents et le SSO

: 16 $ par membre, par mois, avec tout ce qui se trouve dans le forfait Teams de Miro, plus la sauvegarde manuelle des tableaux, les diagrammes intelligents et le SSO Enterprise : Contactez Miro pour connaître les tarifs et bénéficier d'une gestion de compte centralisée, d'un responsable réussite dédie, d'Azure DevOps et d'intégrations CA Rally,sécurité et conformité de niveau entreprisela gouvernance des données et une assistance de premier ordre

Évaluation de Miro

G2 : 4.8/5 (3 650+ avis)

Capterra : 4.7/5 (690+ avis)

J'ai récemment travaillé sur un projet de forfait de contenu qui impliquait l'organisation d'idées de contenu dans une stratégie plus large et, éventuellement, un calendrier de publication. Nous avions besoin de capturer plus de détails qu'il n'était possible de le faire sur une note autocollante. La fonctionnalité de carte de Miro était parfaite. Je pouvais avoir un titre pour un élément de contenu qui était visible sur le Tableau, mais nous pouvions toujours capturer des notes, des idées ou des questions dans la description de la carte.

Qu'est-ce qu'une peinture murale ?

Mural est un autre outil de collaboration visuelle pour aider votre équipe à faire du brainstorming. En fait, Mural et Miro sont des concurrents proches, à quelques différences près.

Mural vous permet de réunir plusieurs personnes sur un tableau blanc numérique pour réfléchir à des idées, forfaiter des objectifs ou suivre des projets existants. Avec Mural, votre équipe peut collaborer à la fois en temps réel et de manière asynchrone.

Principales fonctionnalités de Mural

Mural offre quelques options uniques par rapport à Miro en matière de technologie de tableau blanc. Voici ce que vous obtenez avec le tableau blanc numérique de Mural.

Tableau blanc en ligne

Aperçu de Fonctionnalité du Tableau blanc de Mural L'interface de Mural permet de collaborer sur des tableaux blancs avec un nombre illimité de membres de l'équipe. Vous pouvez jointe des notes autocollantes numériques , des images et des cartes mentales ou utiliser une pléthore de formes, d'icônes et de dessins. Il est facile de partager les créations de Mural avec les autres membres de l'équipe à l'aide d'un simple lien hypertexte.

Collaboration au sein de l'équipe

Fonctionnalité d'invocation de Mural

L'une des meilleures fonctionnalités de Mural est sa fonction de outils de collaboration en équipe et des fonctions d'animation. Par instance, vous pouvez chronométrer les activités avec le chronomètre natif et convoquer les collaborateurs à un endroit particulier du tableau blanc. Mon travail est donc idéal pour ceux qui travaillent dans le cadre d'un sprint de conception. 👏

En outre, les membres de l'équipe peuvent commenter un tableau blanc Mural et sauter sur des appels audio rapides pour de meilleures sessions de collaboration en temps réel.

Si vous souhaitez que chaque individu contribue, utilisez le mode privé. De cette façon, les idées de chaque collaborateur sont privées, ce qui vous permet d'éviter la pensée de groupe.

Mon travail dispose également de fonctionnalités de facilitation permettant de verrouiller certains objets sur un tableau blanc afin de rationaliser la collaboration et les sessions de réunion pour travailler sur le même tableau.

Modèles

Enregistrement d'un nouveau modèle avec Mural

Mural est livré avec plus de 300 modèles couvrant les rétrospectives, les lancements de projets , des cartes mentales, des flux de travail agiles et des forfaits de projet. Les équipes peuvent également créer des modèles à partir de zéro ! Entre les modèles des deux plateformes, ce que vous aimerez des modèles de Mural, c'est la facilité avec laquelle il est possible de commencer à les utiliser.

Intégrations

Mural vous permet de vous connecter à d'autres outils pratiques pour faciliter la collaboration. Par exemple, étant donné que Mural ne dispose pas d'une fonction de vidéo-conférence, vous pouvez connecter Mural à Zoom pour bénéficier de cette fonction. Parmi les autres intégrations de premier plan figurent Airtable, Microsoft Teams, Adobe, Microsoft Word, Dropbox et GitHub.

Les avantages de Mural

Assistance étendue en matière de fichiers pour les tableaux blancs

Facile à utiliser, à partager des idées et à personnaliser les modèles

Nombre infini de peintures murales

Excellentes fonctionnalités d'animation de tableau blanc (mode présentation)

Inconvénients de la peinture murale

Absence de fonctionnalité de vidéo discussion

Il n'est pas possible de créer des diagrammes, des tableaux ou des rapports interactifs

Un peu plus cher que ses concurrents

L'interface utilisateur ressemble à un casse-tête pour un grand nombre de nouveaux utilisateurs

Tarifs de Mural

Free : 3 Teams, membres de l'équipe illimités, toutes les fonctionnalités visuelles et de collaboration, accès aux visiteurs en un clic, toile infinie

: 3 Teams, membres de l'équipe illimités, toutes les fonctionnalités visuelles et de collaboration, accès aux visiteurs en un clic, toile infinie Teams + : 9,99 $ par mois, par membre, avec un nombre illimité de peintures murales, le contrôle de la confidentialité des pièces et des peintures murales, l'e-mail et le chat, et l'assistance

: 9,99 $ par mois, par membre, avec un nombre illimité de peintures murales, le contrôle de la confidentialité des pièces et des peintures murales, l'e-mail et le chat, et l'assistance Business : 17,99 $$$$$ par mois, par membre avec SSO, assistance prioritaire et nombre illimité d'invités (10 membres minimum)

: 17,99 $$$$$ par mois, par membre avec SSO, assistance prioritaire et nombre illimité d'invités (10 membres minimum) Enterprise : Tarification personnalisée disponible pour obtenir un contrôle administratif centralisé, une confidentialité et un contrôle améliorés pour plusieurs environnements de travail, une API d'entreprise, des examens de sécurité, une assistance MSA et une gestion des applications mobiles

Évaluation murale

G2 : 4.6/5(960+ commentaires)

Capterra : 4.5(80+ avis)

Achevé, Mural nous a donné la possibilité de concevoir une expérience complète pour nos clients et partenaires - grâce à des barres d'outils personnalisées, des parcours utilisateurs chorégraphiés et des outils d'interface utilisateur attrayants. Nous en tirons parti pour offrir non seulement un atelier, mais une expérience inoubliable. Cela fait écho et assiste notre quête incessante de libération du potentiel... quelque chose que nous partageons avec tous ceux avec qui nous travaillons.

Comparaison des fonctionnalités de Miro et de Mural

Dans la bataille qui oppose Miro à Mural, les deux logiciels présentent de nombreuses similitudes. Par instance, leur objectif principal est d'améliorer la collaboration à l'aide d'un tableau blanc numérique. Et comme ils offrent un espace de tableau blanc numérique illimité, ces outils mettent pratiquement fin au besoin de réunions en personne.

De plus, sur ces deux plateformes, les utilisateurs peuvent voter sur des idées, contribuer avec des notes autocollantes, dessiner, ajouter du texte et joindre des pièces.

Mais il existe quelques différences entre Mural et Miro.

Découvrons la principale différence entre Miro et Mural :

Miro travaille mieux avec son interface utilisateur

Mural et Miro ont tous deux une interface assez simple par rapport à d'autres applications. Cependant, Mural peut sembler un peu difficile pour les utilisateurs débutants. Par exemple, la mise en place de connecteurs ou d'autres formes sur un canevas Mural peut s'avérer problématique.

Les performances peuvent également être moindres si vous travaillez avec un grand groupe sur Monural (plus de 50 membres). Les cartes mentales sont également plus difficiles à concevoir et à modifier si l'on compare Mural à Miro. En général, le menu de Miro est plus clair et plus facile à travailler.

Les deux outils disposent d'applications iOS et Android qui fonctionnent sur les appareils mobiles iPhone et Android. Avec les deux, vous pouvez créer de nouveaux tableaux blancs, les modifier, les commenter et partager des tableaux blancs partiels ou entiers sur les applications mobiles.

Miro offre davantage de collaboration en temps réel grâce au chat vidéo

Mural et Miro permettent tous deux aux participants à la réflexion sur la conception de commenter et de participer aux sessions en joignant des notes autocollantes numériques, des images et d'autres types de fichiers. Mais Miro va encore plus loin en fournissant des services de vidéo-conférence pour un travail efficace entre les groupes.

Mural est dépourvu de cette fonctionnalité, mais se rattrape avec la fonction Quick Talk, qui permet aux participants de passer des appels rapides dans l'application pour participer en temps réel. Cependant, si vous souhaitez diviser les participants en groupes sur les deux outils, vous devrez faire appel à Zoom ou à une autre option de vidéoconférence.

Mon entreprise a été chargée d'assister un forfait stratégique visant à renommer deux écoles de danse et d'animer deux sessions de brainstorming. Nous avons utilisé Miro pour co-créer le forfait et avons constaté qu'il s'agissait d'un outil précieux pour créer facilement un mapper de processus à l'aide d'un partage d'écran avec Zoom. Lorsque nous avons animé les sessions de brainstorming, nous avons utilisé Mural pour trouver des thèmes de noms et nous avons pensé qu'il s'agissait d'un meilleur outil pour le brainstorming avec les participants au sein du programme.

Mural a des modèles plus faciles, mais moins d'options que Miro

Miro propose plus de 1 000 modèles qui vous permettront de démarrer en un rien de temps. En revanche, le catalogue de Mural compte environ plus de 300 modèles. Les modèles Miro sont également plus diversifiés et peuvent convenir à différentes équipes, quelle que soit leur taille ou leur fonction.

Cependant, les modèles de Miro peuvent être plus simples à travailler. Miro fait un starter view utile pour personnaliser les modèles. Mais si vous voulez un modèle simple et rapide, Mural est probablement votre meilleure option. Si vous recherchez quelque chose de plus robuste, essayez les modèles de Miro.

Plus de facilitation avec Mural

Les deux outils permettent aux animateurs de contrôler le chronomètre et de déplacer les collaborateurs ou les membres vers une certaine partie du tableau blanc. Mais Mural offre davantage de possibilités dans ce domaine.

Par instance, les facilitateurs peuvent utiliser un pointeur laser pour attirer l'attention sur des détails spécifiques du tableau blanc. Ils peuvent également verrouiller ou masquer certains objets de la barre d'outils dont les participants à la session n'ont pas besoin.

Miro n'est pas achevé en ce qui concerne les capacités de facilitation. Les animateurs peuvent utiliser la fonctionnalité bring to me pour amener les participants là où ils le souhaitent. Actuellement, la possibilité de verrouiller certaines fonctionnalités du tableau blanc sur Miro est en bêta.

Avec Miro et Mural, les animateurs peuvent voir ce que fait un participant en cliquant sur son avatar. Cette fonctionnalité est très pratique si vous organisez des ateliers ou des sessions de formation.

Mural possède une fonction qui fait défaut à Miro : le chronomètre. Grâce à cette fonctionnalité, je peux programmer des activités pour tous les membres de l'équipe pendant nos visioconférences. J'ai découvert que depuis que je l'utilise, je contrôle beaucoup mieux les réunions, ce qui se traduit par un travail d'équipe plus efficace.

Les prix de Mural et de Miro sont pratiquement les mêmes

Les prix des deux applications sont assez similaires. Mural et Miro proposent toutes deux quatre forfaits, avec chacun un forfait gratuit. Vous pouvez tester Miro avec sa version tableau blanc sans inscription, mais vous devrez vous inscrire pour tester Mural.

Dans les deux cas, vous avez la possibilité d'accueillir un nombre illimité de membres de l'équipe, mais vous êtes limité à 3 tableaux blancs. Mural vous permet d'inviter un nombre illimité de visiteurs, ce qui n'est pas le cas avec Miro.

Les forfaits payants ont une différence de $$$a, Mural étant techniquement l'option la plus chère. En cette période économique où les budgets sont plus serrés que jamais, les équipes qui utilisent plusieurs outils de productivité et de collaboration risquent de ne pas en avoir pour leur argent.

Mural vs Miro sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour connaître l'avis des internautes sur le débat Miro vs Mural. Lorsque vous recherchez Miro vs Mural sur Reddit , de nombreux utilisateurs semblent préférer les fonctionnalités visuelles et la convivialité de Miro :

"Ils innovent et s'améliorent à un rythme fou. Utilisé par les startups. Souvent introduit de manière ascendante par les employés qui commencent à l'utiliser."

D'autres utilisateurs de Reddit ont noté que malgré le design et l'UX de Miro, il peut devenir léthargique avec beaucoup d'informations. Certains utilisateurs ont noté que Mural est parfait pour les équipes plus grandes et les entreprises :

"J'adore Mural ! Je me disais que c'était un moyen puissant de collaborer. Nous organisons nos cérémonies de sprint, nos OKR et tout ce sur quoi vous voulez que d'autres personnes mettent la main... Pour vous donner un ordre d'idée, je suis PM junior dans une grande banque."

Cela conduit finalement à des décisions difficiles sur ce qu'il convient d'utiliser ou de supprimer.

Heureusement, il existe une solution à tout cela 🙂

ClickUp : La meilleure alternative à Miro vs. Mural

Avec ClickUp vous obtenez plus qu'un logiciel de Tableau blanc.

L'environnement de travailUp fournit aux équipes un hub centralisé pour la collaboration, le brainstorming, l'attribution des tâches, la communication entre les projets et les documents, le suivi du temps, affichages ClickUp personnalisés et bien d'autres choses encore.

Dessinez des connexions entre n'importe quelle forme ou support sur votre Tableau blanc pour construire votre organigramme dans ClickUp

ClickUp est vraiment une application pour les remplacer toutes et la dernière version de ClickUp Tableaux blancs en fait la meilleure option entre Miro et Mural.

Organisez facilement des sessions de brainstorming, surveillez les projets en cours, planifier de nouveaux processus ou animer des ateliers, le tout en un seul endroit.

L'avantage le plus important de la Tableaux blancs ClickUp est la façon dont vous pouvez transformer les idées de votre équipe en tâches réalisables en un seul clic. Vous pouvez ensuite assigner ces tâches, fixer des dates d'échéance et suivre la progression, le tout dans ClickUp.

Signification : Vous n'avez pas besoin de plusieurs outils pour faire du brainstorming, forfaiter des projets et communiquer efficacement

ClickUp vous permet de lier vos tableaux blancs à des documents, des fichiers et des tâches pour faciliter votre travail gestion plus facile dans un hub centralisé.

ClickUp Tableaux blancs fonctionnalités

Voici ce que vous gagnerez en choisissant ClickUp pour vos besoins en matière de Tableau blanc.

Un Tableau blanc en ligne infini

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Tableau blanc-GA_Convert-to-Task_V2-1.gif Fonctionnalité de conversion en tâche du Tableau blanc ClickUp /$$img/

Convertit facilement les éléments d'un Tableau blanc ClickUp en tâches

ClickUp offre un tableau blanc infini où vous pouvez dessiner, joindre des pièces jointes et des images, et ajouter des objets pour connecter des idées. Les tableaux blancs sont disponibles dans tous les forfaits, y compris le forfait gratuit. Vous pouvez travailler sur des fichiers, des cartes Plan, des tâches et concevoir des cartes mentales sur les Tableaux blancs ClickUp pour faciliter les processus et les flux de travail.

Nombreuses intégrations

ClickUp assiste plus de 1 000 intégrations, notamment Zoom, Google Drive, Slack et Microsoft Teams, afin de rationaliser vos flux de travail

Vous voulez des outils supplémentaires pour faire des tableaux blancs de bureau basés sur le web un jeu d'enfant pour votre équipe ? ClickUp vous couvre. Vous bénéficiez d'une assistance étendue de plus de.. 1 000 intégrations allant des applications de stockage à l'optimisation du flux de travail en passant par la communication.

Grâce à ces intégrations, vous obtenez toutes les fonctions dont vous avez besoin de votre Tableau blanc, sans les limites ressenties des outils alternatifs du secteur. ClickUp est tout simplement une option plus robuste avec des fonctionnalités qui vont au-delà des autres logiciels de Tableau blanc et des plateformes de collaboration.

Modèles personnalisés

Paramétrez des flux de travail complexes en quelques paramètres avec le modèle Agile Management Kanban Tableau de ClickUp

Si vous êtes le genre de personne qui aime les modèles et les ressources gratuites, ClickUp pourrait correspondre parfaitement à vos besoins. Avec ClickUp, vous pouvez créer vos propres modèles à partir de zéro ou utiliser des des modèles pré-construits pour que votre Tableau blanc soit rapidement opérationnel.

Il vous suffit de cliquer sur le bouton des modèles, et ClickUp vous présente des modèles à personnaliser et à modifier en fonction de vos besoins. Vous aurez également accès à plus de 50 automatisations ClickUp personnalisables pour simplifier la collaboration en réduisant les tâches répétitives.

Automatisez vos tâches répétitives en quelques clics avec l'une des centaines d'applications de ClickUp automatisation du flux de travail modèles

Réduisez votre palette d'outils et investissez dans une solution unique : ClickUp

ClickUp est l'outil idéal si vous recherchez un tableau blanc numérique avec des capacités de gestion de projet en un seul et même produit. Vous et votre équipe allez adorer la polyvalence, la simplicité et les riches fonctionnalités de ClickUp Tableaux blancs.

Si vous souhaitez une option plus économique, la vaste gamme de tableaux blancs ClickUp fonctionnalités complètes de ClickUp vous permettront de travailler à partir d'un espace unique pour mieux gérer les projets, simplifier les flux de travail de l'entreprise et collaborer sur les projets, tout en respectant le budget. Essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui et commencez à améliorer votre collaboration numérique.