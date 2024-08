Top 10+ Zoom Alternatives & Concurrents (Fonctionnalités, Prix, & Evaluations)

Lorsque le COVID-19 a été lancé, les équipes internes ont dû réfléchir à la manière dont elles pourraient fonctionner sans réunions en personne.

Elles sont parvenues à le faire en s'appuyant sur des les applications de vidéo conférence comme Zoom pour les aider.

Et alors que Zoom a commencé comme le remède parfait pour les équipes à distance avec des problèmes de communication, quelques problèmes de confidentialité et de brèches de sécurité sont apparus. Depuis, plusieurs mises à jour ont été publiées pour résoudre ces problèmes, et le système est aujourd'hui beaucoup plus sûr qu'il ne l'était en mars 2020.

Mais si vous êtes encore prudent, il existe des tonnes d'autres applications de vidéoconférence, qui vous aideront toutes à répondre à vos besoins de communication à distance.

Dans cet article, nous allons passer en revue ce qui n'allait pas avec le Zoom et de mettre en évidence 10 autres outils pour vous aider à choisir l'alternative parfaite à Zoom.

Zoomons tout de suite ! 💨

Qu'est-ce que Zoom ?

Collaborez en temps réel avec vos équipes et vos clients grâce à l'application Zoom Zoom est une plateforme de vidéoconférence populaire qui vous permet de rencontrer virtuellement d'autres personnes sur différentes plateformes matérielles comme les bureaux, les ordinateurs portables et les applications mobiles pour les smartphones Android et Apple.

Elle dispose de plusieurs fonctionnalités comme :

Outils intégrés pour la collaboration audio et vidéo

Messagerie instantanée

Connexion mobile

Partage d'écran

Enregistrement et transcription des réunions

Au cours de l'année écoulée, l'outil de réunion vidéo Zoom est devenu très populaire pour les raisons suivantes les réunions d'entreprise et les réunions personnelles .

la raison ?

Le coronavirus, bien sûr !

Autant d'équipes adaptées aux au travail télétravail ils avaient besoin d'un outil de communication virtuelle pour le travail à distance les réunions de lancement du projet et d'autres discussions.

Les solutions de vidéoconférence de Zoom, Zoom Meeting et Zoom Webinar, se sont imposées pour deux raisons :

Il est très facile à paramétrer et à utiliser

La version gratuite est riche en fonctionnalités

Mais comme dans le film, les choses ont un peu dérapé.

Familiary with the term 'zoombombing'?

Le zoombombing, c'est lorsqu'un invité non sollicité, généralement un pirate informatique, se joint à votre réunion Zoom.

Il s'avère que ce phénomène est principalement dû au fait que les hôtes des réunions ne savaient pas vraiment qu'ils devaient activer certaines fonctionnalités de sécurité pour sécuriser les liens et les appels de leurs réunions.

on ne peut pas vraiment dire que c'est la faute de Zoom, n'est-ce pas ?

Cependant, Zoom s'est empressé de répondre à ces préoccupations en matière de confidentialité. La société a publié plusieurs mises à jour au cours de l'année écoulée. Par exemple, elle a modifié les paramètres par défaut pour rendre les visioconférences plus sûres.

Il dispose également d'une authentification à deux facteurs, utilise la norme de cryptage avancée (AES) 256, et est GDPR et... CCPA .

Ainsi, malgré les problèmes de sécurité antérieurs, l'application Zoom est désormais un choix assez sûr.

Cependant, si vous voulez toujours vérifier quelques alternatives à Zoom, nous vous avons couvert.

après tout, il reste encore beaucoup d'entre nous dans le monde de la vidéoconférence

Quelles sont les 10+ meilleures alternatives à Zoom en 2024 ?

Tout comme le choix d'une nouvelle émission Netflix à binge, vous devez d'abord évaluer soigneusement la situation actuelle et prendre des décisions judicieuses.

pourquoi ?

Choisir le bon outils de conférence web est une étape cruciale pour votre entreprise. Après tout, vous l'utiliserez pour communiquer les demandes de projets et d'autres informations vitales à votre équipe.

Et toutes les applications de visioconférence existantes ne conviendraient pas aux besoins de votre entreprise.

Par exemple, les outils de visioconférence tels que Google Duo et FaceTime sont principalement utilisés pour les discussions vidéo personnelles. En revanche, Google Meet (anciennement connu sous le nom de Hangout) et Teams de Microsoft sont mieux adaptés aux visioconférences de groupe.

So what do you choose? (Alors, que faites-vous ?)

Voici un aperçu détaillé de quelques-unes des meilleures applications de vidéo conférence pour vous aider à déterminer l'alternative Zoom la mieux adaptée à vos besoins.

1. Google Meet

Anciennement connu sous le nom de Google Hangout, Google Meet est une plateforme de vidéo conférence proposée par les gens de Google. L'application est achevée et gratuite si votre équipe dispose déjà d'un compte Google G Suite ou un environnement de travail Google compte.

Bien que Google Meet soit principalement destiné aux utilisateurs professionnels, les particuliers peuvent également utiliser cet outil de vidéoconférence et de collaboration pour discuter en vidéo avec leur famille.

En outre, les enseignants peuvent utiliser Meet pour créer une classe virtuelle.

Principales fonctionnalités

Assistance jusqu'à 100 participants par réunion, avec 16 participants visibles à la fois

Possibilité de prévisualiser votre écran pour vérifier votre caméra, votre micro et les personnes déjà présentes avant d'entrer dans la réunionréunion en ligne* Le partage d'écran est disponible pour des explications détaillées

Les organisateurs de la réunion peuvent contrôler la réunion à l'aide de paramètres tels que la suppression de participants, la mise en sourdine, etc.

Avantages

Les participants à la réunion peuvent utiliser la fonctionnalité de sous-titrage en direct pourprendre des notes détaillées sur la réunion au cours d'un évènement virtuel

Dispose de la même installation de sécurité que n'importe quelle autre application Google et crypte également toutes les données

S'intègre à d'autres applications Google telles que Gmail et Google Agenda pour une plus grande facilité d'utilisation

Inconvénients

Peut planter pendant queenregistrement d'écran sur certains appareils Mac* Limité à des réunions de 60 minutes

Pas de discussion privée (vous devez envoyer un message à l'ensemble du groupe)

Évaluation des utilisateurs

G2: 4.4/5 (5000+ commentaires)

4.4/5 (5000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (10000+ avis)

Tarifs

Google Réunion propose deux options de prix :

Google Meet (gratuit) :

réunions de groupe de 60 minutes 24 heures réunions individuelles Maximum de 100 participants à la réunion Réunions illimitées Et plus encore

(gratuit) : Environnements de travail de Google Essentiels ($8/utilisateur actif par mois) :

réunions de groupe 24 heures sur 24 réunions individuelles de 24 heures Maximum de 150 participants à la réunion Fonctionnalité de levée de main Et plus encore

($8/utilisateur actif par mois) :

2. Microsoft Teams

Microsoft Teams est une plateforme de messagerie de groupe basée sur le cloud pour les utilisateurs d'Office 365.

Si vous cherchez à discuter, à vous réunir, à appeler et à partager des fichiers avec des des Teams à distance , le recours à une réunion de l'équipe Microsoft est un bon choix.

Principales fonctionnalités

Assistance à 250 participants dans la salle de réunion

Fonctionnalités de partage d'écran et de diffusion de présentations pour des explications détaillées

Fonction d'enregistrement des conférences importantes

Les canaux de messages permettent d'organiser les discussions

Avantages

Les utilisateurs peuvent rejoindre directement une conférence téléphonique sans nécessiter de téléchargement

Les versions disponibles comprennent une application mobile, une application iOS et une application bureau. Elle est également assistée par des navigateurs tels que Firefox, Chrome, Edge et Safari

Les managers peuvent afficher le calendrier de travail de leur équipe et suivre leur disponibilité

Inconvénients

Il arrive que les messages ne soient pas synchronisés entre les différents appareils

L'interface de MS Teams peut être déroutante

Le gel de l'écran est un problème fréquemment signalé

Évaluations des utilisateurs

G2: 4.3/5 (9000+ commentaires)

4.3/5 (9000+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (4000+ avis)

Prix

Microsoft Teams propose trois options de tarification :

Free (gratuit) Appels vocaux et vidéo 100 participants réunions de 60 minutes Partage d'écran Et plus encore

(gratuit) Microsoft 365 Basic Business ( 5 $/utilisateur par mois en cas de paiement annuel) :

300 participants réunions 24 heures sur 24 Enregistrements des réunions Discuter et collaborer Et bien d'autres choses encore

5 $/utilisateur par mois en cas de paiement annuel) : Microsoft 365 Business Standard (12,50 $/utilisateur par mois en cas de paiement annuel) :

300 participants réunions 24 heures sur 24 Arrière-plans personnalisés Réunions à distance programmées Et bien d'autres choses encore

(12,50 $/utilisateur par mois en cas de paiement annuel) :

3. Livestorm

Livestorm est une plateforme d'engagement vidéo qui facilite la gestion de chaque partie de vos réunions, webinaires ou vidéoconférences.

En tant que plateforme basée sur un navigateur, Livestorm est super facile à utiliser. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un lien.

Principales fonctionnalités

Les pages d'inscription vous aident à optimiser les taux d'inscription grâce à des pages de destination entièrement personnalisables et préconstruites

Fonctionnalités d'engagement telles que les réactions emoji, les tableaux blancs d'équipe, les sondages en direct et les votes positifs sur les questions

Analyses : analysez facilement toutes vos données grâce à notre puissant outil de rapports intégré au tableau de bord

Pros

Les profils des inscrits vous permettent d'accéder à des informations détaillées sur chaque inscrit

Les e-mails d'invitation peuvent vous aider à améliorer la fréquentation grâce à des rappels et des e-mails de suivi personnalisables

Super adaptable à n'importe quel évènement, commeles réunions tous azimutsl'accueil et la formation des employés, les démonstrations de produits et les cours en ligne

Inconvénients

Convient mieux aux réunions à plusieurs personnes

Le forfait Free est limité à 20 minutes par évènement

Les enregistrements sont limités à 4 heures

Evaluation des utilisateurs

G2: 4.5/5 (340+ commentaires)

4.5/5 (340+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (350+ commentaires)

Prix

Livestorm propose trois options de prix :

Starter (Gratuit) :

Toutes les fonctionnalités sont incluses Événements illimités Nombre illimité de modérateurs Réunions instantanées avec jusqu'à 4 personnes

(Gratuit) : Premium (99 $ par mois) Événements illimités Modérateurs illimités Jusqu'à 16 intervenants simultanés Jusqu'à 4 heures par évènement Nombre illimité d'inscrits à l'évènement

(99 $ par mois) Entreprise (Devis personnalisé) Nombre illimité d'hôtes Jusqu'à 3 000 participants en direct SLA CSM dédié et assistance prioritaire SAML SSO

(Devis personnalisé)

4. Zoho Réunion

Zoho Meeting est un outil de vidéoconférence open-source qui vous permet d'organiser des vidéoconférences. Il protège les informations de l'utilisateur et la confidentialité des réunions grâce à son grâce à sa technologie avancée de cryptage de bout en bout.

Principales fonctionnalités

Enregistrement d'une réunion en ligne

Fonctionnalités de sondage de l'auditoire et de levée de la main pour faire participer un participant ou l'ensemble de l'auditoire

Fonctionnalités avancées telles que le contrôle du modérateur pour couper le son des distractions et verrouiller les réunions en ligne

Le forfait de base autorise jusqu'à 100 participants par réunion

Avantages

Plateforme conviviale assistée sur les ordinateurs de bureau, les appareils Android et iOS

Pour les webinaires en direct, vous pouvez désigner des co-organisateurs pour une assistance et une modération supplémentaires

S'intègre à d'autres applications Zoho telles que Zoho Projects zoho Projects, CRM et Bookings

Cons

Limité à un maximum de 250 participants à un webinaire

Il n'est pas possible de personnaliser l'outil, y compris les invitations aux réunions

Le forfait Free ne permet pas de verrouiller les réunions en ligne

Évaluation des utilisateurs

G2: 4.5/5 (700+ commentaires)

4.5/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (400+ commentaires)

Prix

Zoho Meetings propose trois options de tarification :

Forfait Free: Limité à deux participants pour les réunions Limité à deux participants10 pour les webinaires Jusqu'à trois flux vidéo Partage de webcam Et plus encore

Meeting (à partir de 3 $/hôte par mois) :

Jusqu'à trois participants Stockage de 10 enregistrements Vidéoconférence (jusqu'à 25 flux vidéo) Plusieurs rappels par e-mail Et bien d'autres choses encore

(à partir de 3 $/hôte par mois) : Séminaire Web (à partir de 19 $/hébergeur par mois) :

Jusqu'à 25 participants Stockage de 25 enregistrements Modération des inscriptions Enregistrement du webinaire Et plus encore

(à partir de 19 $/hébergeur par mois) :

5. Voyelle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Screenshot-1-17-2024-10-43-26-AM-1400x689.png

/$$$img/ Voyelle permet aux équipes distantes d'organiser, de capturer, de rechercher et de partager des réunions vidéo, sans module complémentaire. Il offre tous les éléments de base de la visioconférence : appels vidéo sécurisés, paramètres du micro et de la caméra, partage d'écran, arrière-plans virtuels, intégration du calendrier, et bien plus encore.

Mais ce qui le distingue, c'est la fonction intégrée qui permet de rechercher et de partager les réunions, notamment la transcription en direct, l'enregistrement instantané sur le cloud (pas d'attente !) et les comptes rendus de réunion avec des liens partagés et des éléments d'action.

Principales fonctionnalités

Enregistrement en un clic et transcription en direct (plusieurs langues)

Ordres du jour et notes de réunion partagés

Recherche universelle dans le contenu des réunions

Récapitulatifs instantanés des réunions avec liens partagés et éléments d'action

Avantages

Pas besoin de télécharger une application ou de payer pour des modules complémentaires

Interface utilisateur simplifiée et réactions emoji amusantes

Forfait Free qui vous permet d'enregistrer et de transcrire des réunions

Inconvénients

Limite de 50 participants par réunion

Pas de discussion privée (vous devez envoyer un message à l'ensemble du groupe)

Pas de salles de réunion

Évaluation des utilisateurs

G2: 4.5/5 (130+ commentaires)

4.5/5 (130+ commentaires) Capterra: N/A

Prix

Vowel propose deux options de tarification :

Gratuit Enregistrez et transcrivez toutes vos réunions Organisez des réunions d'une durée maximale de 40 minutes chacune Révision et recherche dans les réunions passées pendant 7 jours Jusqu'à 12 participants par réunion Intégrations de base (Slack, Google, Calendly)

Business (16,49 $/utilisateur/mois pour un paiement annuel) Pas de limite de temps pour les réunions Revoir et rechercher les réunions passées pour toujours Jusqu'à 50 participants par réunion Assistance prioritaire (Prochainement) Résumés de réunion alimentés par l'IA et a**intégrations avancées

a**intégrations avancées

6. GoToMeeting

GoToMeeting est une plate-forme de vidéoconférence hébergée sur le web qui convient le mieux aux équipes d'entreprise. Elle utilise plusieurs techniques de cryptage pour maintenir la sécurité de ses utilisateurs.

Qu'est-ce qui la différencie des autres applications de vidéo discussion ?

Il n'est pas nécessaire de passer à un forfait supérieur pour bénéficier d'un temps de réunion illimité.

Principales fonctionnalités

Possibilité de transférer le contrôle du clavier et de la souris à n'importe quel participant pendant la réunion (c'est la fonctionnalité la plus intéressante dont nous parlions)

Enregistrez les réunions d'équipe en temps réel et partagez-les ultérieurement

Dispose d'une fonction de partage de fichiers et decollaboration documentaire l'outil

Possibilité de planifier des réunions à l'avance

Avantages

Permet de lancer des réunions en un seul clic

Peut afficher jusqu'à 25 participants vidéo en même temps pour une meilleure visibilité de l'équipe

S'intègre aux applications d'Office 365 comme Outlook et Calendrier

Inconvénients

Doit télécharger l'application avant de lancer une réunion, ce qui peut entraîner des retards

Nécessité de payer pour des fonctionnalités supplémentaires comme les sondages, les documents à distribuer, les intégrations marketing, les outils de webinaire avancés, et plus encore

Peut être plus cher que la plupart des outils de vidéoconférence

Évaluation des utilisateurs

G2: 4.2/5 (12,000+ reviews)

4.2/5 (12,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (8000+ commentaires)

Tarifs

GoToMeeting propose deux forfaits :

Professionnel (14 $/organisateur par mois) :

Vidéo HD Audio Web Partage d'écran Pas de limite de temps pour les réunions Et plus encore

(14 $/organisateur par mois) : Business (19 $/organisateur par mois) :

Co-organisateurs Enregistrement cloud illimité Transcription Prise de notes Et plus encore

(19 $/organisateur par mois) :

7. Skype

Skype est un outil de vidéoconférence populaire principalement utilisé pour les discussions vidéo personnelles.

Toutefois, grâce à sa nouvelle fonctionnalité "Skype Meet Now", il peut être utilisé comme logiciel de vidéoconférence pour les entreprises.

Principales fonctionnalités

Partage d'écran pour partager des présentations, des images ou tout ce qui se trouve sur votre écran

Enregistrement des appels avec sous-titres générés automatiquement en direct

Flou d'arrière-plan pourréunions virtuelles dans Skype Meet Now

La messagerie intelligente vous permet de réagir à n'importe quel message à l'aide d'emoji

Avantages

Interface intuitive

Assistance pour les plates-formes Android et Apple

Vidéo et son de haute qualité, même dans Skype Meet

Inconvénients

De nombreux rapports de clients font état d'un gel de l'image

La fonctionnalité SMS est uniquement sortante ; vous ne pouvez pas recevoir de SMS sur Skype

Peut nécessiter une bande passante Internet élevée

Évaluations des utilisateurs

G2: 4.3/5 (19 000+ commentaires)

4.3/5 (19 000+ commentaires) Capterra: N/A

Prix

Skype propose un forfait gratuit et ses forfaits payants commencent à 2,99 $/mois par utilisateur.

8. Eyeson

Eyeson est un logiciel de vidéo conférence basé sur le cloud qui s'adresse aux entreprises de toutes tailles.

Contrairement à la plupart des autres services de vidéo conférence, vous n'avez pas besoin de télécharger ou d'installer Eyeson pour l'utiliser. Il suffit d'envoyer le lien d'appel aux participants, et ils peuvent se joindre directement via leur navigateur.

Un gain de temps considérable, n'est-ce pas ?

Principales fonctionnalités

Assistance jusqu'à 100 participants par appel

Diffusion en direct de votre visioconférence sur Facebook et YouTube en temps réel

Fonction d'enregistrement permettant d'enregistrer uneconférence vidéo* Possibilité d'activer le mode ECO (audio uniquement) pour économiser la bande passante

Avantages

Il suffit de cliquer sur le lien d'une réunion pour y participer

Permet de créer plusieurs salles de réunion pour une meilleure organisation et un plus grand confort d'utilisationcadence des réunions* Permet de consulter l'historique de vos visioconférences passées

Inconvénients

Limité à neuf personnes sur la caméra

Pas de fonctionnalité de tableau blanc pour la collaboration vidéo

Aucun forfait Free n'est disponible

Évaluation des utilisateurs

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (17+ avis)

Prix

Eyeson propose deux options de prix :

Pro (9$/hôte par mois) :

Temps de réunion illimité Nombre illimité de réunions Salles de réunion illimitées Et plus encore

(9$/hôte par mois) : Corporate (devis personnalisé) :

Licence de domaine optionnelle Fournisseur, prestataire de cloud à la demande Un domaine dédié la réussite du client responsable Toutes les fonctionnalités incluses Et plus encore

(devis personnalisé) :

9. Jitsi Réunion

Jitsi Meet est un service de vidéo conférence crypté et open-source. Vous n'avez même pas besoin de créer un compte pour rejoindre une salle de réunion dans Jitsi Meet !

Principales fonctionnalités

Collaborez sur des documents à l'aide de la fonctionnalité Etherpad

URL personnalisables pour toutes les réunions

Application de discussion intégrée pour les réunions vidéo

Assistance jusqu'à 100 participants aux réunions

Avantages

Un invité peut rapidement rejoindre une salle de réunion grâce à un lien d'invitation (aucune inscription ni téléchargement n'est nécessaire)

Plusieurs utilisateurs peuvent partager leur écran simultanément

Comme il s'agit d'un logiciel libre, il est convivial pour les développeurs et personnalisable

Inconvénients

Plusieurs rapports d'utilisateurs font état de problèmes de stabilité et de bande passante

Impossible d'enregistrer les réunions

Lorsque vous partagez votre écran, vous ne pouvez pas voir votre caméra ni celles des membres de la réunion

Évaluations des utilisateurs

G2: 4.3/5 (40+ commentaires)

4.3/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (40+ avis)

Prix

Jitsi Meet est une solution de vidéo conférence gratuite.

10. Cisco Webex Meetings

Cisco Webex Meetings est une application de visioconférence qui vous permet d'organiser des visioconférences de groupe, des appels audio et bien plus encore.

Cette application de visioconférence fournit même des traductions en temps réel de vos réunions dans plus de 100 langues, ce qui est super utile lorsque vous devez passer des appels internationaux dans une émission de téléréalité via un programme informatique.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image2-1.gif téléviseur fixé au mur avec le graphique "welcome to the circle" (bienvenue dans le cercle) /$$$img/

Caractéristiques clés

Accès aux chats de groupe et aux espaces de discussion personnels

Transformation de votre contenu partagé en arrière-plans personnalisés

Fonctionnalité de Tableau blanc permettant aux équipes de faire du brainstorming ensemble

Enregistrement des réunions et obtention immédiate des transcriptions

Avantages

Organisez et rejoignez des réunions sur votre navigateur web, votre application bureau ou votre appareil mobile

Utilisez l'intégration des calendriers Google ou Microsoft pour gérer les horaires

L'application dispose d'une fonctionnalité de visioconférence et d'appel audio qui réduit les bruits de fond

Inconvénients

L'application bureau n'est pas aussi robuste que la version web

Plus cher que la plupart des alternatives à Zoom

Pas d'enregistrement vidéo etoptions de partage de fichiers dans le forfait Free

Evaluations des utilisateurs

G2: 4.2/5 (12,000+ reviews)

4.2/5 (12,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (5000+ avis)

Tarifs

Cisco Webex Meetings propose trois options de tarification :

Gratuit Un hôte réunions de 50 minutes Jusqu'à 100 participants Partage d'écran Et plus encore

Starter (14,95 $/hôte par mois) :

1 à 50 hôtes réunions 24 heures sur 24 Jusqu'à 150 participants 5 Go de stockage cloud pour les enregistrements Et plus encore

(14,95 $/hôte par mois) : Business (29,95 $/hôte par mois) :

1-100 hôtes réunions 24 heures sur 24 Jusqu'à 200 participants Enregistrements MP4 Et plus encore

(29,95 $/hôte par mois) :

11. Chanty

Chanty est un outil de collaboration en équipe qui promet de faire plus de travail, ensemble ! Cela signifie qu'avec votre équipe, vous pouvez être plus productif qu'avant et achever toutes vos tâches de manière efficace.

Principales fonctionnalités

Discussions audio, vidéo et messages vocaux

Historique des messages illimité et consultable

Gestion des tâches avec Tableau Kanban

Avantages

L'application dispose de fonctions de recherche efficaces qui permettent de trouver l'information recherchée

Les fonctionnalités de messagerie et de discussion mettent l'accent sur l'attribution et l'achèvement des tâches

Intégration avec des outils de gestion de projet

Inconvénients

Manque d'emojis personnalisés

L'abonnement gratuit ne fait pas appel à certaines fonctionnalités importantes

Le lien d'invitation à participer à une réunion vidéo n'est pas encore disponible

Evaluations des utilisateurs

G2: 4.9/5 (30+ reviews)

4.9/5 (30+ reviews) Capterra: 4.9/5 (30+ avis)

Tarifs

Chanty a deux options de prix

*Free Discussions publiques et privées illimitées Historique illimité avec possibilité de recherche Appels audio individuels illimités Jusqu'à 10 membres de l'équipe, 1 utilisateur invité et 1 invité en multi-conversation 20 Go de stockage de fichiers par équipe Et plus encore

Business (3$/membre par mois) :

Appels audio et vidéo de groupe illimités Ligne d'assistance dédiée Rôles et permissions 3 utilisateurs invités gratuits par membre 20 Go de stockage de fichiers par membre Et plus encore

(3$/membre par mois) :

à quoi ressemble le point commun entre un gestionnaire de projet et un candidat de télé-réalité isolé dans un appartement ?

Ils ont tous les deux besoin d'une communication virtuelle .

Dans l'émission, les candidats doivent communiquer avec les autres membres du casting via un programme informatique. Il n'y a aucun moyen pour eux d'interagir en personne.

D'où la question suivante :

à faire communiquer les gestionnaires de projet de manière efficace ?

Attention : les e-mails et les textes ne suffisent pas.

Bien sûr, vous pouvez essayer d'envoyer des e-mails ou des textes pour discuter d'un projet. Mais il sera impossible de tout suivre.

En fait, les problèmes liés à l'utilisation d'outils de messagerie tels que le Slack pour la gestion des tâches auquel nous avons consacré un article entier La gestion de projet Slack .

Si vous voulez vraiment des discussions et des explications approfondies, vous devez utiliser la vidéo discussion pour vos réunions de projet.

Une fois que vous aurez choisi le bon outil de vidéo conférence, vous aurez déjà fait la moitié du chemin.

Il y a encore une chose dont vous avez absolument besoin.

Tout comme le programme informatique du Cercle, vous avez besoin d'une solution tout-en-un comme ClickUp pour soigner tous vos problèmes de gestion de projet .

**Mais attendez... qu'est-ce que ClickUp ? ClickUp est l'un des plus grands l'une des évaluations les plus élevées logiciel de gestion de projet utilisé par les équipes super-productives dans les petites et grandes entreprises.

Voici comment ClickUp a la fonction de travailler avec votre outil de visioconférence préféré pour créer le processus de gestion de projet parfait :

Étape 1 : Intégrer votre outil vidéo à ClickUp

Avant de commencer tout projet, vous devez garder vos outils verrouillés et chargés.

Par exemple, si vous utilisez un outil de conférence comme Zoom, vous pouvez facilement l'intégrer à ClickUp pour que tout soit prêt.

Voici comment procéder :

A. Activez la ClickApp Zoom

Voici les étapes pour le faire :

Ouvrez le fichierEnvironnements de travail (vous devez être un utilisateur de l'espace de travail /%href/)propriétaire ou administrateur)

SélectionClickApps* Trouver le ClickApp Zoom et activez-le/désactivez-le

L'activer pour tous les besoinsEspaces* Une fois que vous l'aurez activé, une icône Zoom apparaîtra en haut de chaque espaceTâche ClickUp pour vous aider à démarrer les réunions instantanément (vous pouvez également utiliser la commande /zoom pour le faire)

B. Connectez votre Zoom à ClickUp

Voici comment procéder :

Allez à l'intégration de Zoom sous la section "My Apps" dans vos paramètres

Cliquez sur "Connecter"

Connectez-vous à votre compte Zoom

Acceptez la demande d'intégration de l'application ClickUp à votre compte

C. Démarrez une réunion Zoom dans ClickUp

Voici les étapes pour démarrer rapidement une réunion Zoom dans ClickUp :

Ouvrez n'importe quelle tâche

Cliquez sur l'icône Zoom (ou utilisez la commande /zoom)

Liez votre compte Zoom dans la fenêtre contextuelle

Rejoignez la réunion instantanément

Étape 2 : Organisez une première visioconférence avec votre équipe pour discuter des forfaits du projet

Vous voudriez éviter que les membres de votre équipe se sentent ainsi au début d'un projet. Heureusement, il existe une solution simple.

Il suffit d'organiser une visioconférence initiale avec votre équipe pour que tout le monde soit sur la même page avant de commencer le travail.

Vous devez les informer sur les points suivants du projet livrables du projet et les objets ultimes pour s'assurer qu'ils savent ce qu'ils visent. Pour cela, organisez une vidéoconférence avec votre équipe et informez-la du processus de planification.

Utilisez ces Fonctionnalités de ClickUp qui permet de tout paramétrer pour faciliter la tentative de projet :

Etape 3 : Vérifier l'état d'avancement du projet avec votre équipe

Maintenant que vos forfaits sont mis en œuvre, vous devez prendre contact quotidiennement avec les membres de votre équipe pour connaître leur progression.

Ne vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire d'organiser de longues réunions vidéo qui les mettent mal à l'aise. Il peut s'agir de brèves réunions de 10 à 15 minutes au début de la journée pour aider tout le monde à être sur la même page.

C'est ce que la plupart des agile et teams scrum à faire. Et elles sont connues pour être parmi les équipes les plus efficaces au monde.

Mais n'oubliez pas qu'il ne suffit pas de prendre des nouvelles de votre équipe par le biais d'une visioconférence. Vous avez besoin de beaucoup plus pour assurer le suivi de vos projets et de vos suivre les comptes rendus de vos réunions ! Voyons comment ClickUp peut vous aider :

Félicitations, vous avez terminé votre projet ! Mais vous n'êtes pas encore Terminé.

Il est temps d'organiser une visioconférence avec votre équipe et d'en discuter :

qu'est-ce qui s'est bien passé ?

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?

Quelles sont les difficultés auxquelles ils ont été confrontés au cours du processus ?

Mon travail vous aidera à apporter les changements nécessaires à votre processus de travail pour que tous vos projets futurs se déroulent sans accroc.

Bonus : en savoir plus sur comment gérer les réunions dans ClickUp et obtenir notre liste de meilleures alternatives à ClickUp .

Il est temps de Zoomer sur une alternative 🏃

Disposer du bon outil de vidéo conférence est l'une des choses les plus essentielles pour les équipes modernes à distance. Et bien que Zoom soit toujours un outil décent, il y a des tonnes d'autres solutions de vidéo conférence sur le marché.

À cela s'ajoute la question suivante : avec tant d'options, quelle alternative Zoom faire ?

ne vous inquiétez pas

Il vous suffit de parcourir notre liste de logiciels de vidéo conférence pour trouver le choix parfait pour les besoins de votre entreprise. Mais n'oubliez pas que si vous voulez vous attaquer à la gestion de projet à distance vous aurez besoin de plus qu'un juste outil de vidéo conférence.

ClickUp a tout ce qu'il faut pour gérer les membres de votre équipe, créer des tâches et suivre votre progression à distance. Alors pourquoi ne pas zoomer sur ClickUp gratuitement aujourd'hui ?