15 conseils pour le bureau à domicile afin d'améliorer la productivité du travail à distance (2024)

vous avez besoin de paramètres pour aménager le bureau à domicile idéal ?

La pandémie de grippe A (COVID-19) a contraint des millions de personnes à travailler télétravail.

mais cela ne signifie pas que votre productivité doive chuter comme les marchés boursiers mondiaux !

Vous pouvez facilement poursuivre votre vie professionnelle en transformant votre chambre en un espace de bureau génial pour le travail télétravail.

Mon travail depuis votre Accueil peut ressembler à celui de votre bureau habituel, mais avec beaucoup plus de confort !

Dans cet article, nous allons vous donner quelques conseils essentiels sur le travail à domicile et partager quelques outils qui peuvent vous aider à stimuler la productivité de votre travail télétravail. Et comme le travail à l'Accueil est censé être amusant, nous allons faire appel aux Beatles pour nous aider !

il n'y a rien de mieux que le groupe le plus célèbre du monde pour vous aider à traverser ces moments difficiles, n'est-ce pas ?

C'est parti pour le rock et le roulis !

Étape 1 : Créer l'environnement idéal pour le bureau à domicile

Il n'y a rien de plus facile que de travailler dans le confort de son propre lit.

il suffit de se réveiller, d'attraper son _ordinateur portable et d'y aller, n'est-ce pas ?

C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'un sondage d'étude de marché a révélé que 80 % des jeunes professionnels de la ville de New York travaillaient régulièrement depuis leur lit !

Mais ce n'est pas parce que les gens le font que c'est une bonne idée

Votre cerveau associés votre bureau comme un espace de travail, ce qui stimule automatiquement votre productivité. Ainsi, dès que vous entrez dans votre bureau, votre cerveau est prêt pour le travail !

En revanche, lorsque vous commencez à travailler depuis votre lit, votre cerveau perd cette connexion et la productivité qui en découle.

heureusement, tout espoir n'est pas perdu

La meilleure façon de créer une atmosphère professionnelle à l'Accueil est de créer un bureau à domicile productif !

Voici quelques conseils d'aménagement de bureau à domicile pour vous aider à démarrer :

1. 'There's A Place' : Choisissez la bonne pièce

Si vous vivez seul, vous pouvez rapidement installer votre espace de travail dans votre salon et créer un petit bureau à domicile puisque personne ne vous dérangera.

Mais pour ceux qui ont des colocataires ou de la famille dans les parages, le choix d'une pièce peut poser problème.

Lorsque vous cherchez un emplacement productif pour votre bureau à domicile, gardez les points suivants à l'esprit :

Il doit s'agir de préférence d'une pièce calme avec une porte - pour s'assurer que personne ne fait irruption et ne perturbe votre flux de travail (si vous avez une chambre d'invité ou une chambre d'amis, vous êtes paré)

Elle doit disposer d'une solide connexion wi-fi

Il doit y avoir suffisamment d'espace pour vos meubles et votre équipement

Il doit avoir une fenêtre pour la ventilation et la lumière naturelle

N'oubliez pas que les Beatles aimaient tellement leur studio d'enregistrement qu'ils ont donné son nom à un album.

Ne sous-estimez jamais l'importance d'une bonne pièce !

2. il n'y a pas d'autre solution que d'aller à la rencontre des autres : Identifiez ce dont vous avez besoin

Vous allez passer au moins un tiers de votre journée à travailler.

Vous devez donc rendre votre espace de travail aussi confortable que possible

Je ne veux pas dire que vous devez faire un fort de couverture !

Commencez par vous procurer une bonne chaise de bureau.

qu'est-ce qu'une bonne chaise de bureau ?

Il s'agit d'une chaise dont le dossier est droit pour vous empêcher de vous avachir. En outre, elle doit être dotée d'un mécanisme de réglage de la hauteur pour vous aider à trouver la bonne position !

je ne peux pas acheter de chaise de bureau à cause des restrictions imposées par le COVID-19..

Pas de problème !

Si vous ne pouvez pas acheter une bonne chaise de bureau, utilisez la meilleure chaise de la maison.

mais les chaises ne sont pas tout ce dont vous avez besoin

Si vous êtes un oiseau de nuit, vous devez vous équiper d'une lampe de bureau !

Lire à la lumière d'une lampe de bureau peut aider à réduire la consommation d'énergie la fatigue oculaire .

Si votre travail vous oblige à faire beaucoup de paperasse, votre bureau est forcément encombré.

Pensez à vous procurer des classeurs pour vous faciliter la vie. Et si vous ne pouvez pas vous procurer de classeurs, utilisez simplement les étagères de votre vieille commode comme solution temporaire !

Astuce bonus

Lorsque vous travaillez à l'Accueil, vous allez avoir faim... souvent !

Au lieu de vous rendre à la cuisine, pourquoi ne pas garder une station de collation à proximité ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image27-2.gif manger une pizza /$$img/

3. ' Here Comes The Sun' : Laissez entrer la lumière naturelle

nous n'insisterons jamais assez sur le fait que s'exposer au soleil est essentiel pour la santé mentale et la productivité

Un manque de lumière du soleil peut provoquer des DÉPRESSION SAISONNIÈRE (trouble affectif saisonnier).

(Comme ce nom est approprié !?)

Mon travail, comme son nom l'indique, est de réduire la motivation et même de provoquer une dépression dans les équipes de travail télétravail.

heureusement, il suffit d'un peu de soleil pour ne pas en souffrir

Non seulement le fait de s'exposer suffisamment au soleil augmente votre taux de vitamine D (importante pour le développement de l'immunité), mais la lumière naturelle peut également contribuer à améliorer la qualité de vie vous aider à mieux dormir !

Centrez votre installation de bureau à domicile autour d'une fenêtre pour laisser entrer la lumière naturelle.

Si vous souhaitez illuminer davantage votre pièce, pensez à placer un miroir en face de la fenêtre pour profiter au maximum de la lumière du soleil.

et si votre espace de travail ne bénéficie que d'un ensoleillement limité ?

Heureusement, il existe des appareils de luminothérapie comme le HumanCharger ! Il stimule votre cerveau avec de la lumière blanche - un peu comme le fait la lumière naturelle !

4. il n'y a pas d'autre solution que de s'asseoir à la même table que les autres : Stay active with a standing desk (Restez actif avec un bureau debout)

les Beatles ont achevé la musique telle que nous la connaissons, n'est-ce pas ?

de la même manière, le bureau debout transformera votre vie !

Ikea propose des tonnes de bureaux debout à des prix abordables, et ils vont changer votre vie.

Faites-nous confiance.

L'impact du fait de ne pas être assis toute la journée va vous surprendre !

Le fait de passer de la position assise à la position debout ajoute de la variété à votre journée de travail télétravail, ce qui permet à votre cerveau d'être plus actif et productif. Si vous ne pouvez pas vous contenter d'un bureau debout, veillez au moins à vous lever et à marcher de façon semi-régulière.

Peu importe que vous soyez un travailleur acharné, il est bon de donner à votre esprit une seconde de détente et de faire circuler votre sang. Et vous pouvez toujours prévenir la fatigue oculaire en faisant une pause pour ne pas fixer l'écran de votre ordinateur portable !

Étape 2 : Créez l'ambiance idéale

la meilleure partie d'un bureau à l'Accueil ?

Vous pouvez personnaliser votre espace de travail pour qu'il soit exactement comme vous le souhaitez !

Et personne ne peut perturber votre installation productive de bureau à domicile.

Mais la décoration du bureau ne suffit pas.

Vous devez paramétrer l'atmosphère parfaite pour vous mettre dans l'ambiance du travail.

voici quelques idées pour vous aider à créer la bonne atmosphère dans votre espace de travail

5. ici, là et partout : Désencombrez votre bureau

Take a look at your desk.

Il y a de fortes chances qu'il soit encombré de feuilles de papier aléatoires, de bibelots ou d'une ou deux vieilles tasses à café.

maintenant, jetez un coup d'œil à ce _desk:

Source : https://unsplash.com/photos/9q3I8XhesQI _Il semble étrangement satisfaisant, n'est-ce pas ?

Lorsque nous désencombrons notre bureau, nous ressentons un sentiment d'accomplissement. Et lorsque nous éprouvons un sentiment de fierté, nous sommes motivés pour atteindre nos objectifs !

Un bureau bien rangé minimise également les distractions, de sorte que votre esprit peut se concentrer sur la tâche à accomplir et ne pas se perdre dans le désordre.

à faire, à commencer..

Votre bureau ne doit pas être trop vide - gardez toujours une pile de fournitures de bureau sur votre bureau.

C'est aussi une bonne idée de trier vos papiers importants, comme les factures d'électricité et les documents d'entreprise, et de les ranger dans des dossiers de couleur.

et si vous recevez autant de courrier que les Beatles, vous devriez absolument créer une station de courrier !

6. 'While My Guitar Gently Weeps' : Choisir la bonne musique de fond

Selon la personne à qui vous posez la question, écouter de la musique pendant que vous travaillez peut vous distraire ou vous mettre dans un mode zen hyperconcentré !

Lorsqu'il s'agit de choisir une musique d'ambiance, il y a cinq types de personnes :

Pas de bruit, merci beaucoup. J'ai besoin de ma musique.. Lofi hip hop radio binges on Youtube Ambiance de fond (vagues, eau) Bruit blanc/brun uniquement

vous n'êtes pas sûr de ce que vous aimez ?

C'est le meilleur moment pour vous redécouvrir !

Si les bavardages du bureau vous manquent alors que vous travaillez à télétravail, nous vous recommandons Noisli.

Il génère un bruit de fond comme celui d'un café ou d'un paysage urbain qui peut noyer les distractions.

Si vous recherchez quelque chose d'achevé, jetez un coup d'œil à Brain.fm. Il génère de la musique instrumentale dans des longueurs d'onde spécifiques, dont il est scientifiquement prouvé qu'elles permettent de stimuler votre concentration .

7. 'Strawberry Fields Forever' (Champs de fraises pour toujours) : Add calming scents to your workplace (Ajoutez des senteurs apaisantes à votre lieu de travail)

Les parfums comme le romarin, la lavande et la fraise peuvent vous faire sentir bien - c'est commun scents_, en fait

mais maintenant, ces conseils pour le bureau à domicile sont scientifiquement prouvés

Des études ont montré que la lavande et le romarin peuvent augmenter la vigilance.

Et il s'avère que " le bonheur n'est pas un pistolet chaud "... mais c'est le parfum des fraises !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image28.gif levez votre verre /$$img/

Gardez un diffuseur d'huiles essentielles près de votre bureau et laissez le stress s'évanouir pendant que vous travaillez ! Si vous n'avez pas d'huiles sous la main, des bougies parfumées ou des herbes fraîches peuvent aussi faire l'affaire.

Étape 3 : Créer une routine parfaite

je me réveille, je me réveille, je me réveille, je me réveille, je me réveille, je me réveille..

'Café',

'Commute', _ 'Commute'

'Work'.

Cela vous semble familier ?

Nos routines quotidiennes nous permettaient de rester sains d'esprit pendant nos jours de semaine et nos heures de travail.

Cependant, à cause du COVID-19, la même routine ne fonctionne plus.

il faut quelque chose de nouveau

Au début des années 60, les Beatles jouaient de la musique pop-rock traditionnelle, mais tout a changé lorsqu'ils ont sorti _"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"

L'album ne ressemblait à rien de ce qui avait existé auparavant - et ce fut un succès retentissant !

Voici comment vous pouvez revoir votre routine et votre style, comme les Beatles :

8. 'Baby's In Black' : Get dressed up

Beaucoup de gens assimilent le travail à domicile à un travail sans pantalon

Et nous savons qu'il est tentant de sortir du lit et de travailler en sous-vêtements, mais..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image6-8.gif s'il vous plaît, ne le faites pas /$$img/

Vous devez vous forcer à vous lever et à vous préparer, comme pour une journée de travail normale.

Cependant, vous n'êtes pas obligé de porter des chemises de travail guindées si vous ne le voulez pas - un tee-shirt noir fera l'affaire... mais n'oubliez pas le pantalon!

En vous préparant pour le travail, vous vous sentirez plus professionnel et plus productif.

De plus, vous ne serez pas pris au dépourvu si quelqu'un vous demande de passer rapidement une visioconférence !

9. ne me dérangez pas : Conservez votre téléphone dans une autre pièce

Notre monde est devenu dépendant de la connexion d'une manière qu'aucune génération précédente n'aurait pu concevoir.

Bien que cela puisse être extrêmement utile, cela a également créé des moyens illimités de procrastiner.

La prochaine fois que vous travailler à l'Accueil essayez ceci :

Mettez votre téléphone dans une autre pièce, et ne le consultez qu'en cas de besoin qu'à des intervalles prédéterminés .

Si votre travail à distance vous oblige à prendre un appel toutes les quelques minutes, procurez-vous une un téléphone séparé pour le travail .

Ce téléphone "brûleur" ne doit contenir que le strict nécessaire - afin que vous ne soyez pas absorbé par le visionnage d'une quantité infinie de vidéos sur le café Dalgona!

Bonus: Consultez notre guide sur le désencombrement numérique pour plus de conseils!

10. 'Eight Days A Week' : Maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

_Auparavant, une fois que vous aviez franchi la porte du bureau, vous pouviez passer à autre chose

Mais aujourd'hui, sans bureau à quitter, votre vie professionnelle est devenue votre vie personnelle

Il y a de fortes chances que vous travailliez sur une présentation PowerPoint à 4 heures du matin !

Ou..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image25-2.gif faire du pudding à 4 heures du matin /$$img/

Ne perdez pas le contrôle de votre vie!

Définissez vos propres horaires de travail télétravail en bloquant environ 6 heures par jour pour le travail. Si vous avez des enfants ou une famille à l'Accueil, vous devez établir des règles de base.

Sinon, votre productivité risque d'en pâtir.

Voici quelques paramètres que vous pouvez mettre en place :

Fermez la porte de votre bureau à domicile pendant que vous travaillez

Répartissez les règles et les responsabilités avec votre conjoint(e)

Évitez de travailler sur les tâches ménagères pendant les heures de travail

Prévoyez des moments de jeu avec vos enfants après vos heures de travail

11. 'Getting Better' : Rester hydraté et en bonne santé

Le cerveau n'est rien d'autre qu'une masse d'eau gluante.

Sans eau, vous n'avez pas de cerveau.

Mais la plupart des gens ne boivent pas la quantité d'eau nécessaire par jour.

La déshydratation peut avoir pour résultat direct (et tout à fait prévisible) un énorme intervalle de conséquences physiques et mentales.

Gardez de l'eau à portée de main et buvez-en constamment. Um...sans en abuser bien sûr !

L'eau permet de rester alerte et en bonne santé - deux bonnes choses si l'on veut être productif.

12. 'I'm So Tired'' : Prise des pauses régulières

Si votre cerveau avait un favori Hashtag Instagram

ce serait #Wanderlust.

Notre esprit vagabonde en moyenne de 15 à 20 % du temps .

Ainsi, si vous essayez de travailler pendant une longue période - disons 2 heures sans pause - vous risquez fort de perdre le fil de votre pensée à mi-parcours.

alors, comment faites-vous pour rester concentré lorsque vous travaillez à distance ?

En faisant beaucoup de pauses !

C'est là que le Technique Pomodoro est disponible.

L'idée est de diviser vos tâches en blocs de 25 minutes, avec une pause de 5 minutes entre deux blocs. Lorsque vous avez terminé quatre blocs de ce type, vous êtes récompensé par une pause de 15 minutes !

Cette technique peut vous aider à faire votre travail plus rapidement que jamais et vous évite de perdre la tête !

Étape 4 : Choisir les outils parfaits

Les Beatles ne seraient rien sans leurs instruments.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image29-1.gif les Beatles jouent de la guitare /$$img/

De même, vous avez besoin des bons outils pour vous aider à travailler à distance :

13. mon travail, c'est possible !"_ Simplifiez votre flux de travail avec ClickUp

quelle est la chose la plus ennuyeuse dans le fait de travailler _depuis l'Accueil ?

Un barrage constant d'e-mails et de textes provenant d'autres employés.

Savoir ce que l'on doit faire pour la journée est généralement chaotique.

Et la coordination des tâches est encore plus chaotique lorsque vous travaillez tous à domicile !

Mais ne vous inquiétez pas.

Si vous et vos employés souhaitez un moyen plus efficace de travailler à distance, utilisez ClickUp.

**Qu'est-ce que ClickUp ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image13-4.png page d'accueil du site ClickUp /$$$img/

ClickUp est l'un des plus grands sites Internet au monde outils de gestion de projet à distance les mieux notés au monde .

Il possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour simplifier votre flux de travail à distance et bien plus encore !

Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp pour gérer votre équipe à distance :

1. Assignez des tâches à vos employés à distance

ClickUp facilite considérablement la distribution du flux de travail au sein de votre entreprise équipe virtuelle :

Vous pouvez :

Ajouter des tâches et les assigner à des membres individuels de l'équipe

Décomposer les tâches en sous-tâches plus petites

Classer par ordre de priorité les tâches qui doivent être achevées le plus rapidement possible

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/multiple-assignees.png plusieurs assignés dans ClickUp /$$img/

Ne vous inquiétez pas pour les tâches manquantes !

Les membres de votre équipe télétravail reçoivent une notification instantanée dès qu'un travail leur est assigné.

2. Vérifier facilement le statut des projets

Vous souhaitez connaître le statut d'un projet à tout moment de la journée - sans bombarder votre équipe à distance de textes ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image3-8.gif sommes-nous arrivés à destination ? /$$$img/

Vérifiez vous-même avec ClickUp !

ClickUp est livré avec plusieurs vues de projet pour vous aider à vérifier le statut des tâches de votre équipe à distance.

Vous pouvez opter pour :

Une vue Tableau tableau : les tâches du projet sont listées sous forme de cartes dans un tableau Kanban/Scrum

Une vue Liste : où les tâches du projet sont présentées sous forme de checklist

Chacun de ces affichages permet de classer les tâches en fonction de leur statut : "Ouvert", "Travail en cours", "Terminé", etc.

De cette façon, vous pouvez instantanément suivre la progression du projet pendant que vous travaillez à distance dans votre bureau à domicile.

Cette simple fonctionnalité vous fera gagner des heures par semaine ! Plus qu'il n'en faut pour s'attaquer à la vaisselle sale !

3. Vérifier en permanence qui travaille sur quoi

que fait votre équipe virtuelle aujourd'hui ?

Entrez dans le système ClickUp Afficher la vue de l'Équipe .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Box-View-Transparent-Background.png vue Équipe Box dans ClickUp /$$$img/

Cette vue affiche les tâches sur lesquelles les membres de votre équipe travaillent individuellement. Vous pouvez également voir qui est surchargé de travail et qui peut prendre quelques tâches supplémentaires.

4. Communiquez avec votre équipe en temps réel

Alors, comment faire pour parler des tâches avec vos employés à distance sans ces discussions en face à face ?

Vous envisagez de les remplacer par des e-mails ?

Mon travail, ça ne marche que dans les romcoms des années 90 ! Ou si vous êtes nostalgique ET amoureux.

Et il n'y a qu'un nombre limité de visioconférences par jour sans voir quelque chose que l'on ne pourra jamais "effacer" !

Heureusement, ClickUp vous épargnera cette peine !

Laissez tomber la boîte réception des e-mails et discutez dans ClickUp !

Dans ClickUp, chaque tâche dispose d'un espace de discussion dédié section de commentaires afin que vous puissiez avoir une discussion en temps réel sur la tâche.

Votre équipe à distance peut même partager des fichiers, des liens et d'autres données importantes dans les commentaires.

Mais ce n'est pas tout !

Vous pouvez même attribuer des commentaires à votre équipe à distance membres de votre équipe virtuelle

pour s'assurer qu'ils agissent en fonction de ce que vous leur demandez de faire !

Astuce bonus : ClickUp s'intègre à Slack !

14. it Won't Be Long:_ Use a time tracker (utiliser un outil de suivi du temps)

Lorsque nous travaillons dans un bureau, nos yeux sont constamment rivés sur l'horloge.

Que ce soit à 5 minutes de la pause déjeuner ou à 20 minutes de l'heure de Fermé, nous sommes toujours conscients du temps qui passe.

Mais lorsqu'on travaille à l'Accueil, le temps perd toute signification.

Nous ne savons pas quelle heure, quel jour ou quelle semaine il est !

Et si vous êtes l'un de ces programmeurs de génie, cela pourrait même vous arriver !

Résultat : vous risquez de travailler 12 à 13 heures par jour sans même vous en rendre compte !

C'est un problème, car le fait de faire régulièrement des heures supplémentaires peut vous briser le cœur

littéralement !

Le suivi du temps n'empêchera pas seulement le burnout, il vous aidera aussi à maintenir vos heures de travail.

à faire ?

Le site de ClickUp Extension Chrome vous permet de suivre le temps passé sur vos tâches.

Il suffit de créer une tâche dans ClickUp et de commencer le suivi !

Vous pouvez même paramétrer une estimation de durée pour une tâche afin de ne pas passer un temps excessif au travail.

vous utilisez déjà un outil de suivi du temps ?

ClickUp s'intègre à un grand nombre d'outils de suivi du temps outils de suivi du temps dont - Toggl, Everhour, Time Doctor, Harvest, Timely, et plus encore. De cette façon, vous pouvez toujours gérer le temps que vous passez sur vos projets !

15. 'I Want To Tell you': Communiquez régulièrement avec votre équipe

_L'isolement social ne signifie pas qu'il faut se terrer dans son sous-marin jaune !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image12-6.gif sous-marin jaune /$$$img/

La solitude au travail peut nuire à votre productivité, la créativité et la capacité à prendre des décisions .

Il est plus que jamais temps de maintenir les connexions avec vos collègues employés à distance.

Utilisez des outils tels que Google Meet (désormais appelé Google Meet) et Zoom ( s'intègre à ClickUp ) pour organiser des réunions avec votre équipe.

Essayez de passer un appel vidéo tous les jours, ne serait-ce que pour 5 minutes, afin de vérifier la progression et le bien-être de l'équipe.

Vous n'imaginez pas à quel point cela peut faire la différence !

Conclusion

Quelle que soit la taille de votre entreprise, le travail télétravail est à la portée de tout le monde.

Et puisque nous ne pouvons pas changer la situation, nous devrions simplement laisser faire.

Cependant, laisser les choses aller ne signifie pas que nous ne pouvons pas être productifs.

♪ Imagine all the people ♪

travaillant depuis leur Accueil en toute tranquillité"

En suivant ces conseils et idées sur le bureau à domicile, vous pouvez être plus productif que vous ne l'avez jamais été.

Mais vous ne pouvez pas faire cela avec un bureau à domicile alone... vous devez vous associer avec quelques free outils de productivité gratuits comme ClickUp. Il possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer votre travail télétravail, stocker vos idées, assurer la maintenance de votre entreprise et gérer vos employés à distance !

alors pourquoi ne pas laisser ClickUp être le Paul McCartney de votre John Lennon, et laisser votre productivité s'envoler ? S'inscrire à ClickUp aujourd'hui, c'est gratuit !