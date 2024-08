Les 10 meilleures astuces et stratégies pour réussir en tant que freelance

N'aimez-vous pas l'idée de gagner plus d'argent ? Et gagner de l'argent tout en travaillant de manière flexible - depuis un endroit qui vous plaît et pour le nombre d'heures qui vous convient - cela semble être un rêve.

Seulement, c'était la réalité pour 64 millions d'Américains en freelance en 2023 .

Si les freelances apprécient l'autonomie et la flexibilité dans leur travail, la gestion d'une entreprise de freelance s'accompagne de son lot de chaos et d'imprévisibilité.

Mais que se passerait-il si vous pouviez travailler selon vos conditions ET éviter les maux de tête ? C'est là qu'interviennent les astuces de freelance. Il s'agit d'une formule magique qui vous permet de gagner du temps sur le travail administratif fastidieux, de trouver des clients et de dire adieu à l'épuisement professionnel.

Grâce aux astuces de freelance éprouvées dont nous parlons dans cet article, vous pouvez faire en sorte que votre journée soit un flux productif et vous rapprocher de l'équilibre travail-vie privée dont vous avez toujours rêvé.

Comprendre le freelancing : Mon travail

Le travail en free-lance consiste à travailler de manière indépendante sur la base d'un projet ou d'un contrat pour plusieurs clients plutôt que d'être employé à long terme par une seule organisation. S'il présente de nombreux attraits, comme des horaires flexibles et un travail varié, il s'accompagne également de défis.

Voici quelques connaissances et compétences procédurales essentielles dont vous aurez besoin pour réussir et vous développer en tant que freelance.

Connaissances procédurales

Voici quelques connaissances procédurales en freelance :

Comprendre comment évaluer les projets et les clients potentiels pour s'assurer qu'ils conviennent

Savoir comment fixer des paramètres appropriés en fonction de ses compétences, de son niveau d'expérience et du budget du client

Apprendre les bonnes pratiques en matière de contrats, par exemple avoir un contrat de freelance solide et un contrat d'assurancede paiement avant de commencer le travail* Se familiariser avec la facturation, le suivi du temps, la déclaration d'impôts et d'autres procédures financières

Par exemple, le fait de bloquer deux heures chaque lundi matin pour l'envoi des factures et le suivi des paiements peut être une simple tactique procédurale qui vous permet de gagner beaucoup de temps dans la recherche des paiements.

Compétences essentielles

Au-delà des procédures, voici quelques compétences essentielles pour la réussite d'un freelance :

Compétence en communication : Il est essentiel de communiquer efficacement avec les différents clients et de paramétrer les attentes. Par exemple, le fait de répondre promptement aux e-mails des clients et de clarifier les ambiguïtés permet d'éviter les frustrations

: Il est essentiel de communiquer efficacement avec les différents clients et de paramétrer les attentes. Par exemple, le fait de répondre promptement aux e-mails des clients et de clarifier les ambiguïtés permet d'éviter les frustrations Autodiscipline : Étant donné que vous êtes votre propre patron en tant que travailleur indépendant, vous devez faire preuve d'autodiscipline pour faire votre travail terminé sans supervision. Par exemple, le fait de s'en tenir à un horaire de travail déterminé plutôt que de travailler à des heures irrégulières stimule la productivité

: Étant donné que vous êtes votre propre patron en tant que travailleur indépendant, vous devez faire preuve d'autodiscipline pour faire votre travail terminé sans supervision. Par exemple, le fait de s'en tenir à un horaire de travail déterminé plutôt que de travailler à des heures irrégulières stimule la productivité Gestion du temps : La gestion de votre temps entre les différents projets et les priorités concurrentes est essentielle en tant qu'indépendant. La maintenance d'un calendrier pour suivre toutes les échéances peut vous aider à achever plus de projets dans les temps et à ne pas vous surengager

: La gestion de votre temps entre les différents projets et les priorités concurrentes est essentielle en tant qu'indépendant. La maintenance d'un calendrier pour suivre toutes les échéances peut vous aider à achever plus de projets dans les temps et à ne pas vous surengager L'image de marque personnelle : Construire une marque personnelle solide qui résonne avec votre cible permet d'attirer des clients qui correspondent bien à vos compétences. Cela renforcera également votre crédibilité à long terme

Maintenant que vous savez ce qu'il faut pour être un freelance, explorons quelques hacks de freelance testés et éprouvés pour vous simplifier la vie en tant que freelance.

10 astuces pour réussir en tant que freelance

Voici 10 conseils et astuces éprouvés pour vous aider à rester productif et rentable en tant que freelance et propriétaire de petite entreprise.

1. Automatisation des tâches répétitives

En tant que freelance, vous faites des tâches administratives spécifiques de manière répétée - envoi d'e-mails de rappel aux clients, création de factures, préparation de contrats, etc. La répétition manuelle de ces tâches peut consommer beaucoup de temps et réduire la productivité. La solution ? L'automatisation.

Les flux de travail automatisés s'exécutent en pilote automatique en fonction des déclencheurs que vous définissez, ce qui vous permet de rester concentré sur le travail de projet à haute valeur ajoutée et de servir plutôt les clients.

Les plateformes de productivité telles que ClickUp offrent diverses fonctionnalités d'automatisation qui peuvent aider les freelances à mettre en œuvre ce hack.

Sélectionnez parmi plus de 100 Automatisations pour rationaliser les flux de travail, les tâches de routine, les transferts de projets, et plus encore dans ClickUp

Choisissez parmi plus de 100 Séquences d'automatisation dans ClickUp pour rationaliser votre flux de travail. Ou construisez vos automatisations en utilisant le langage naturel via ClickUp Brain .

Vous pouvez automatiser les mises à jour du statut des projets, assigner des tâches à votre équipe et même envoyer des notifications pour que tout soit fluide sans qu'il soit nécessaire d'intervenir à une quelconque étape.

Par exemple, vous pouvez dire : _Lorsque le statut de la tâche passe à Terminé, appliquer le modèle de facture mensuelle et envoyer un e-mail demandant l'approbation de la facture à l'adresse e-mail du client associée à la tâche

2. Bloquez votre journée

Avec des clients qui sollicitent votre attention par le biais d'e-mails et de pings, sans parler de vos propres distractions comme les médias sociaux, votre concentration peut facilement se relâcher. Le travail en profondeur prend plus de temps, et la qualité de votre réflexion et de votre production en pâtit.

Un excellent remède est le bloc de temps. Placé dans les favoris des freelances et des employés à temps plein, il consiste à réserver des blocs de temps spécifiques dans votre Calendrier pour un travail ciblé sur une seule tâche.

La clé pour tirer le meilleur parti des sessions de travail en temps bloqué est d'éliminer les distractions pendant ces intervalles. Évitez également le multitâche, car le changement de contexte peut réduire considérablement votre productivité.

Organisez des projets, planifiez des échéanciers et visualisez votre travail sur l'affichage flexible du Calendrier dans ClickUp

Les freelances peuvent utiliser L'affichage du Calendrier de ClickUp de planifier leurs journées et leurs semaines. Cette fonctionnalité vous permet de faire glisser et de déposer des tâches dans des plages horaires, créant ainsi une structure claire pour votre journée de travail. Synchroniser les blocs horaires au sein de ClickUp avec Google Agenda ou d'autres calendriers externes vous permet également de garder tous vos emplois du temps à jour.

ClickUp est également doté d'un mode "Focus" à l'intérieur Documents ClickUp . Utilisez-le pour vous concentrer sur ce que vous tapez en éliminant les autres distractions sur votre document pendant que vous tapez.

Vous avez le choix entre deux options :

Mode de mise au point par bloc

En mode bloc, le texte et le contenu environnants de votre document s'effacent pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous tapez.

Utilisez le mode de mise au point par bloc dans ClickUp Docs pour vous concentrer sur ce que vous tapez

Mode de mise au point de la page

Le mode de focalisation sur la page crée une expérience d'écriture minimaliste en masquant les barres latérales du document pendant la saisie.

Utilisez le mode page focus dans ClickUp Docs pour cacher la barre latérale et minimiser les distractions

3. Dites non aux pertes de temps

En tant que petite entreprise, il est tentant de dire oui à tous les projets et à tous les clients qui se présentent. Mais tous les projets ne correspondent pas forcément à vos compétences ou à vos tarifs.

Accepter des projets qui vous paient mal ou qui ne correspondent pas à vos points forts engendre de la frustration, un travail de qualité moyenne et de l'épuisement au fil du temps.

C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à dire non, poliment mais fermement. Refusez les projets qui ne vous passionnent pas ou qui ne correspondent pas à votre expertise, à vos taux de rémunération et à votre disponibilité. Cela peut sembler inconfortable au début, mais c'est de plus en plus facile avec la pratique.

Et comment faites-vous pour déterminer les projets à accepter et ceux à écarter ?

Avec Les capacités de suivi du temps de ClickUp !

Suivez votre temps, définissez des paramètres d'estimation, ajoutez des notes et affichez des rapports sur votre temps depuis n'importe quel endroit de ClickUp

En surveillant le temps passé sur différentes tâches, les freelances peuvent analyser leurs flux de travail et repérer les domaines où le temps n'est pas utilisé efficacement. Enregistrez votre temps depuis votre bureau, votre mobile ou votre navigateur web avec L'extension Chrome gratuite de ClickUp .

L'ajout de notes et de libellés à vos entrées de temps vous permet de lier facilement le temps suivi à la tâche sur laquelle vous travaillez dans ClickUp.

4. Planifier le travail administratif

En tant que travailleur indépendant, il est facile d'être tellement absorbé par le travail sur les projets que les tâches administratives sont ignorées. À l'inverse, le travail en free-lance exige aussi de faire du travail administratif :

L'envoi de factures

Le suivi des paiements

Remplir les déclarations d'impôts

La gestion des contrats

Bien que ces tâches semblent banales, les négliger peut entraîner des problèmes importants, tels que des problèmes de flux de trésorerie ou des pénalités fiscales.

Rendez votre parcours de freelance plus fluide en consacrant régulièrement du temps à ces tâches. Dans ClickUp, vous pouvez planifier des tâches administratives à l'aide de tâches récurrentes et de rappels.

Vous pouvez allouer des plages horaires spécifiques au travail administratif et définir des tâches récurrentes pour celles qui doivent être terminées régulièrement, comme la facturation hebdomadaire, afin de vous assurer de ne jamais manquer ces tâches essentielles.

5. Alignez votre marque et vos antécédents sur les attentes des clients

Vous voulez attirer des clients qui vous correspondent ? L'une des meilleures astuces de freelance consiste à donner une image appropriée de vos compétences et de votre expérience.

Par exemple, si vous aimez travailler avec des startups technologiques sur des projets de contenu créatif, assurez-vous que votre site web, vos propositions et votre portfolio mettent en avant cette spécialité.

Étudiez le secteur d'activité, le style et la voix du client, et adapter vos propositions et votre portfolio en conséquence.

L'effet de levier Champs personnalisés de ClickUp et des étiquettes pour suivre chacun de vos projets clients en fonction de critères tels que l'industrie, la formalité, le niveau de compétence, etc. L'examen de ces étiquettes permet d'identifier les types de clients et de projets avec lesquels vous travaillez le mieux. Vous pouvez alors positionner votre marque de manière cohérente pour attirer ces clients.

Télécharger le modèle

Un petit conseil : utilisez Le modèle de proposition de projet client de ClickUp pour rationaliser votre processus de proposition de projet et garantir une expérience d'accueil du client sans heurts.

6. Attention aux fuseaux horaires

Lorsque l'on travaille en free-lance avec des clients internationaux sur des fuseaux horaires différents, la communication peut s'avérer délicate.

Par instance, programmer une réunion Zoom à 10 heures du matin à votre heure sans réaliser qu'il est minuit pour le client à l'étranger peut être source de frustration. Ou encore, envoyer des messages Slack urgents alors que le client est endormi peut avoir un impact négatif sur l'impression qu'il a de votre fiabilité.

C'est pourquoi il est crucial de prendre en compte les différences de fuseau horaire lorsque vous collaborez à l'échelle mondiale.

ClickUp vous facilite la tâche. Paramétrez votre fuseau horaire personnel dans ClickUp pour éviter toute confusion avec les autres membres de votre environnement de travail, y compris vos clients et votre équipe (dispersée). De cette manière, vous pouvez contrôler vos tâches récurrentes et vos dates d'échéance.

En tenant compte des fuseaux horaires, vous pouvez programmer de manière proactive les communications et les échéances des tâches à des heures qui conviennent à tous. Le résultat ? Des clients internationaux plus heureux et une réputation mondiale plus solide.

7. Faites des pauses régulières et fixez une heure limite

En tant qu'indépendant, vous n'avez probablement pas d'horaires de travail stricts. Avec la possibilité de travailler à tout moment, le travail peut facilement se mêler à votre temps personnel. Et vous pouvez continuer à travailler sans relâche pendant des heures, en essayant de jongler avec plusieurs clients et échéances.

Vous le savez : fixer des paramètres n'est pas négociable. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire.

Voici quelques moyens d'y parvenir :

Faites des pauses : Vous n'avez pas le temps de faire une véritable pause ? Ce n'est pas grave, prenez plutôt une pause d'une virgule. Levez les yeux de votre écran et laissez-les se concentrer sur un objet éloigné pendant une minute pour leur permettre de se reposer. À faire un exercice rapide de respiration ou de méditation pendant deux minutes. Vous pouvez également vous lever de votre bureau et faire quelques pas ou simplement vous dégourdir les jambes

: Vous n'avez pas le temps de faire une véritable pause ? Ce n'est pas grave, prenez plutôt une pause d'une virgule. Levez les yeux de votre écran et laissez-les se concentrer sur un objet éloigné pendant une minute pour leur permettre de se reposer. À faire un exercice rapide de respiration ou de méditation pendant deux minutes. Vous pouvez également vous lever de votre bureau et faire quelques pas ou simplement vous dégourdir les jambes Mon travail est terminé: Fixez une heure limite à laquelle vous n'acceptez plus de nouvelles demandes de travail pour la journée et faites de la place pour le repos et le ressourcement. Toute demande en dehors de ces heures peut attendre le lendemain Le chronomètre Pomodoro dans ClickUp est un outil pratique qui vous invite à faire des pauses régulières. En fermant les sessions de travail à l'aide de pauses intégrées, il est possible de maintenir une productivité maximale sans frôler l'épuisement.

8. Développer des processus et créer des procédures opératoires normalisées (SOP)

En tant que responsable de vos propres opérations, vous devez mettre au point des processus et des systèmes efficaces pour achever votre travail. Vous avez probablement des processus et des tâches spécifiques qui se répètent d'un projet à l'autre, comme l'accueil de nouveaux clients, la création de dossiers de stratégie de contenu, etc.

Se souvenir de chaque étape chaque fois que vous faites ces tâches répétitives peut s'avérer difficile. Des détails mineurs mais importants peuvent passer inaperçus.

Des procédures opératoires normalisées, des checklists et des modèles pour ces processus peuvent être la solution.

Identifiez les flux de travail communs à vos projets et créez des processus normalisés autour d'eux à l'aide de Checklists de tâches ClickUp et des modèles. Elle apportera plus de structure et de clarté à votre travail.

Utilisez les checklists de tâches dans ClickUp pour ne pas perdre de vue vos validations tout en créant des modèles de processus

Par exemple, votre checklist pour la rédaction d'un article pourrait ressembler à ceci :

Recherche d'idées de sujets

Définir la structure de l'article

Rédiger la première version

Modification en cours

Ajouter des graphiques

Soumettre la version finale

Vous pouvez utiliser des checklists pour :

Créer des tâches et imbriquer des sous-tâches sous forme de listes de tâches à faire au sein des projets

Ajouter des assignés à chaque tâche ou sous-tâche

Modéliser des flux de travail fréquents

9. Investissez en vous-même

Ne tombez pas dans le trou du lapin de la complaisance lorsque vous travaillez à domicile ; garder vos compétences à jour et apprendre de nouvelles compétences pertinentes vous donne un avantage concurrentiel dans le monde des freelances. Cela rend également votre travail plus stimulant.

Paramétrez un budget et un temps dédiés chaque mois à l'apprentissage continu. Utilisez ce budget pour suivre des cours, assister à des conférences, acheter des outils - tout ce qui peut vous permettre de développer vos compétences.

Avec ClickUp Objectifs, restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression

Utiliser Objectifs ClickUp pour renforcer votre dynamique d'amélioration des compétences. Fixez un Objectifs comme "Achevé 16 heures de développement professionnel ce mois-ci" pour vous tenir au courant. Divisez cet objectif en petites tâches d'apprentissage hebdomadaires ou quotidiennes et planifiez-les comme n'importe quelle autre tâche de travail.

Par instance, un graphiste indépendant pourrait bloquer 2 heures chaque vendredi pour mettre en pratique de nouvelles compétences en matière de conception à l'aide de tutoriels en ligne.

Traitez les objectifs d'apprentissage comme des livrables de travail. L'investissement sera largement rentabilisé lorsque vous pourrez proposer à vos clients des compétences élargies ou améliorées à des tarifs plus élevés.

10. Socialiser

Le fait de travailler en permanence dans l'isolement en tant que travailleur indépendant peut avoir des conséquences néfastes. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps d'avoir des interactions sociales significatives. Planifiez des visioconférences pour rencontrer vos amis, participez à des évènements de réseautage, organisez des moments de coworking avec d'autres freelances et socialisez régulièrement.

Les connexions sociales fournissent un rajeunissement émotionnel et une assistance qui stimulent votre productivité. Monter des relations peut également conduire à des recommandations, des collaborations et un sens de la communauté, ce qui est particulièrement important pour ceux qui travaillent de manière indépendante.

Les freelances peuvent s'appuyer sur ClickUp pour programmer des évènements de réseautage, garder une trace des contacts et gérer les suivis. Utilisation de Détection de collaboration de ClickUp , vous pouvez travailler avec d'autres personnes en temps réel, ce qui favorise le travail d'équipe et l'engagement au sein de la plateforme.

Maintenez l'élan dans votre parcours de freelance avec ClickUp

La mise en œuvre de ces hacks et bonnes pratiques de freelancing nécessite quelques efforts au départ. Mais l'épanouissement dans votre carrière en vaut la peine.

Lorsque vous automatisez les tâches répétitives, bloquez du temps sans distraction, établissez des limites et entretenez vos compétences, votre productivité et votre rentabilité en tant que freelance augmentent de façon exponentielle.

Tout aussi important, ces astuces de freelance permettent d'éviter la frustration et l'épuisement, ce qui favorise une réussite durable. La clé est de commencer petit. Concentrez-vous sur la mise en œuvre d'une seule astuce à la fois - jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude - avant d'en ajouter une autre. Utilisez des outils comme ClickUp pour rationaliser le processus.

En quelques mois, vous atteindrez un niveau de travail supérieur à celui que vous avez atteint précédemment. Et vous apprécierez encore plus l'aventure du freelancing. Inscrivez-vous à ClickUp et débloquez tous ces avantages dès aujourd'hui !

FAQ

1. Quel est le moyen le plus simple pour devenir freelance ?

La façon la plus simple de travailler en freelance est de commencer par proposer des services qui correspondent à vos compétences et de contacter des clients potentiels au sein de vos réseaux immédiats et étendus. De nombreux freelances trouvent également leur premier projet sur des sites de freelance populaires tels que Fiverr et Upwork.

Voici un guide rapide pour vous aider à démarrer :

Identifiez un ensemble de compétences que vous pouvez monétiser. Par exemple, la rédaction, la conception graphique, le développement de logiciels, etc. Cela vous aidera à définir votre créneau

Créez une présence en ligne où votre cible peut vous trouver - sites et plateformes de freelancing ou plateformes de réseautage professionnel telles que Twitter et LinkedIn

Développez votre portfolio en proposant vos services et en acquérant une expérience pertinente ou en créant des échantillons de travail

Commencez à travailler en réseau avec d'autres freelances et professionnels. Restez humain dans vos interactions et ne vous adressez pas à eux uniquement pour obtenir des contrats

Contactez directement des clients potentiels et présentez-leur vos services comme des solutions à leurs problèmes

Conseils de pro : La création d'un profil sur LinkedIn et le réseautage peuvent vous connecter à des clients potentiels sans les inconvénients du cold pitching ou des appels d'offres sur les plateformes de freelance. Proposer des compétences en freelance telles que la conception de sites web, la rédaction ou le conseil au sein de votre communauté locale vous permet de démarrer sans infrastructure en ligne complexe.

Mettez en œuvre des astuces de freelance telles que le développement de vos compétences de base et de vos compétences non techniques. Rationalisez les flux de travail en utilisant des outils de gestion de projet comme ClickUp et utilisez des modèles et des procédures opératoires normalisées pour gagner du temps sur les tâches répétitives.

Recherchez le mentorat de freelances expérimentés, suivez des cours en ligne sur les compétences d'entreprise et continuez à étendre vos services pour renforcer vos capacités.

Enfin, n'oubliez pas de bloquer du temps pour un travail approfondi, de prévoir des pauses régulières, de dire non aux projets qui vous font perdre du temps et de trouver un partenaire pour vous motiver.

3. Quelle est la meilleure compétence pour travailler en free-lance ?

Plus que des compétences spécifiques, les compétences non techniques telles que l'auto-motivation, la discipline, la communication et la gestion du temps sont essentielles à la réussite en tant que freelance.

Les compétences très demandées comme la programmation, la rédaction, la conception graphique, le marketing numérique et le conseil permettent d'attirer plus facilement des clients.

Être un généraliste adaptable capable de fournir des services divers comme les médias sociaux, la conception de sites web, l'assistance administrative, etc. ouvre davantage d'opportunités.