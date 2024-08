10 modèles gratuits de proposition de projet dans Word, Excel et ClickUp

Les proposition de projet la phase d'élaboration de la proposition de projet permet de saisir les détails essentiels. Sans un cadre solide, les chefs d'équipe ne savent pas qui est responsable de quoi, et les collaborateurs individuels ne savent pas ce que l'on attend d'eux. ResearchGate montrent que près de 40 % des projets échouent en raison d'une planification insuffisante. Et s'il y a une rupture de communication, le taux d'échec du projet passe à près de 60 %.

Les équipes sont conscientes de ce risque, c'est pourquoi de plus en plus de prospects utilisent des modèles de proposition de projet avant d'appuyer sur le bouton launch. Si vous gérez une équipe, un modèle de proposition de projet doit servir de checklist détaillée pour toutes les parties prenantes.

Les modèles de proposition de projet font plus que fournir les détails de détail. Un forfait solide favorise l'adhésion des parties prenantes. Il vous aide également à obtenir des approbations budgétaires tout en soulignant l'impact de la réussite.

Pour vous aider à mettre toutes les chances de votre côté, nous avons rassemblé 10 des meilleurs modèles de proposition de projet que vous pouvez utiliser, et ce, tout à fait gratuitement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons d'abord ce qu'est une proposition de projet.

Qu'est-ce qu'une proposition de projet ?

Une proposition de projet est un processus documenté qui décrit et définit tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un projet du projet les parties prenantes doivent accomplir dans un délai précis. Un forfait bien planifié fournit aux parties prenantes des informations essentielles telles que budgets , échéanciers , objectifs et l'objectif général.

L'objectif est d'obtenir l'adhésion de tous et, plus important encore, l'accord de tous sur le cadre du projet.

Obtenir l'adhésion des parties prenantes et des chefs d'équipe est essentiel à la réussite de votre projet, alors pourquoi ne pas exposer les détails les plus importants pour que cela fonctionne ? Considérez la proposition de projet comme votre seule chance de montrer à tout le monde qu'il s'agit d'un projet :

Pourquoi il s'agit vraiment d'une excellente idée

Comment les parties prenantes peuvent utiliser leur magie pour vous aider à gagner

Pourquoi les parties prenantes ont la chance de travailler sur ce grand projet

D'accord, peut-être que "chanceux" n'est pas le bon mot. Mais une proposition de projet solide attire l'attention des parties prenantes et les incite à s'impliquer. Elle doit également mettre en évidence la réussite potentielle que les parties prenantes verront en travaillant avec vous - car qui n'aime pas avoir une nouvelle réalisation de projet dans sa poche au moment de l'évaluation ?

10 modèles de proposition de projet gratuits pour impressionner les parties prenantes

Si nous ne vous avons pas encore convaincu, nous le répétons : les propositions de projet sont essentielles à la réussite de votre projet et aux efforts de collaboration de votre équipe. Malheureusement, tous les modèles de proposition de projet ne se valent pas.

Un bon modèle ne se contente pas de cocher toutes les cases, il facilite le forfait, la collaboration et la structuration du cadre proposé. Consultez ces 10 modèles de proposition de projet les plus utiles pour convaincre vos parties prenantes :

1. ClickUp Modèle de projet Tableau blanc

ClickUp Modèle de tableau blanc de proposition de projet

types de propositions idéales: Sollicitée, non sollicitée, informelle, renouvellement, continuation et supplémentaire

Documenter votre proposition de projet ne signifie pas toujours que vous devez travailler uniquement avec du texte écrit. En fait, les propositions visuelles peuvent aider à présenter plus clairement vos idées et votre cadre de travail.

C'est pourquoi le Modèle de Tableau blanc de proposition de projet ClickUp est l'une des meilleures options pour présenter visuellement votre forfait. Ce modèle utilise la fonctionnalité Tableau blanc de ClickUp pour promouvoir de manière vivante votre proposition dans un format achevé et modifiable en cours.

La personnalisation est reine en matière de gestion de projet, c'est pourquoi le modèle de ClickUp est parfait pour les chefs de projet qui souhaitent adapter leurs propositions aux besoins spécifiques de leurs parties prenantes. Les graphiques préconstruits sur le Tableau blanc simplifient le processus de connexion des différentes parties du cadre, de sorte que tout le monde sait qui est responsable de quoi.

2. Modèle de proposition d'agence créative ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Creative-Agency-Proposal-Planning-Template.png Modèle de proposition d'agence créative ClickUp https://clickup.com/templates/creative-agency-proposal-planning-t-2x1ucy1 Télécharger ce modèle /$$cta/

types de propositions idéales: sollicitées, non sollicitées, informelles, de renouvellement et de continuation

Si vous gérez des clients pour le compte d'un agence de création les agences de création doivent mettre en évidence ce qui les distingue des autres et montrer aux clients comment ils peuvent y parvenir et dans quels délais. Les agences créatives doivent mettre en évidence ce qui les distingue des autres et, en fin de compte, montrer aux clients comment elles peuvent le faire et dans quel délai.

À faire : une Sprout Social selon un sondage réalisé auprès d'agences de marketing, plus de 4 agences sur 5 personnalisent leurs propositions pour chaque client ?

Si vous souhaitez vraiment mettre en valeur et personnaliser votre proposition pour un client spécifique, l'utilisation de l'outil Modèle de proposition d'agence créative ClickUp est un excellent point de départ. Ce modèle simplifie la présentation à vos clients grâce à des étiquettes et des champs personnalisés, ainsi qu'à une barre de progression visible.

3. Modèle de demande de proposition ClickUp

Modèle de demande de proposition ClickUp

types de propositions idéales: Sollicitée, Renouvellement, Continuation, et Supplémentaire

Les Modèle de demande de propositions ClickUp est idéal pour ceux qui travaillent dans un champ non concurrentiel, ou du moins moins concurrentiel, et qui doivent mettre en valeur leur expertise dans une proposition de projet. Ce type de proposition sollicitée a besoin d'un modèle qui peut aller au-delà des détails afin que tous les aspects du projet soient couverts.

Les appels d'offres doivent être méticuleux et informatifs afin que toutes les personnes concernées connaissent leurs responsabilités. Le modèle ClickUp Modèle de demande de propositions vous permet de travailler à partir d'une large checklist personnalisée par les spécialistes de ClickUp project managers !

Tous les appels d'offres ne sont pas identiques, mais ce modèle ClickUp comporte une tonne de similitudes et de demandes communes. Lancez-le pour commencer votre processus de proposition de projet ou utilisez-le pour ajouter des détails plus spécifiques à votre cadre.

4. ClickUp Développement Web Modèle de demande de proposition

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Web-Development-RFP-Template.png Modèle de demande de proposition pour le développement Web ClickUp https://clickup.com/templates/web-development-rfp-kkmvq-6021268 Télécharger ce modèle /%cta/

types de propositions idéales: Sollicitée, non sollicitée, informelle, renouvellement, continuation et supplémentaire

Les équipes de développement sont connues pour avoir besoin d'informations sur le projet rapidement et de la solution ou des attentes du projet encore plus rapidement.

Mon travail dans un environnement où le nombre de projets est élevé fait de la développeurs web sont très précis dans l'échéancier de leurs projets, car ils travaillent généralement à partir de sprints.

Utilisez ce modèle pour vous aider à rechercher des soumissionnaires pour votre projet de développement web. En fait, le modèle Modèle de demande de proposition ClickUp a été spécialement conçu pour les projets de développement web et pour créer une proposition de projet claire.

5. Modèle de proposition commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ca1b0eeb-1000.png Modèle de proposition commerciale ClickUp https://clickup.com/templates/commercial-proposal-kkmvq-6057667 Télécharger ce modèle /%cta/

types de propositions idéales: Sollicitées, non sollicitées, de continuation et supplémentaires

Bien sûr, il existe une tonne de modèles de proposition de projet et de documents de proposition d'entreprise de l'entreprise. Mais pour les entreprises qui ont spécifiquement besoin d'une proposition commerciale à remettre à des investisseurs, des propriétaires fonciers ou des entreprises de construction, vous devez tout documenter minutieusement.

Les Modèle de proposition commerciale ClickUp est parfait pour ceux qui souhaitent présenter leurs propositions d'entreprise à des partenaires actuels ou potentiels et tous les problèmes potentiels liés à la portée du projet. En outre, le fait de disposer d'une proposition de projet adaptée à votre entreprise donne une bien meilleure impression.

6. Modèle de narration de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Project-Narrative-Template.png Modèle de narration de projet ClickUp https://clickup.com/templates/project-narrative-kkmvq-6043590 Télécharger ce modèle /$$cta/

types de propositions idéales: sollicitées, non sollicitées, informelles et de renouvellement

Les descriptifs de projet peuvent être de longs documents qui regroupent toutes vos pensées, idées et propositions en un seul endroit. Ils permettent d'organiser l'échéancier global du projet et de poser les questions essentielles qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment.

Les Modèle de narration de projet ClickUp fonctionne comme un élément principal de votre projet tout en donnant un aperçu du résumé, des objectifs, de l'échéancier du projet, des parties prenantes, et plus encore.

7. Modèle de proposition de service Microsoft Word

Via Microsoft

les types de propositions idéales : Non sollicitée, informelle, renouvellement, continuation et supplémentaire

Si vous cherchez un modèle de proposition de projet Microsoft Word gratuit et très simple à utiliser pour votre prochaine proposition de projet, le voici. Le modèle Modèle de proposition de service Microsoft vous aide à diviser votre proposition d'entreprise en sections distinctes.

En outre, ce modèle de proposition d'une page vous permet de présenter les objets de l'entreprise, les produits livrables du projet et l'approche globale de la tarification et du calendrier de votre projet. Ses tableaux préformatés vous permettent de fournir des détails précis et pertinents sur votre projet, le tout dans un seul document Word.

8. Modèle de proposition Microsoft Word par Template.net

Via Template.net

les types de propositions idéales : spontanées, informelles et de continuation

Microsoft Word n'est pas réputé pour être la plateforme de choix pour les modèles de projet bien conçus, mais le Template.net Modèle de proposition de projet va encore plus loin. Ce modèle gratuit de proposition de projet vous permet de présenter votre projet aux parties prenantes sans qu'elles aient à consulter un document Word insipide.

Cependant, sa personnalisation, au-delà de la modification en cours du texte, est assez limitée. Le modèle fournit un paramètre de décomposition d'un projet résumé le modèle est composé de trois parties : le problème, la solution et les objets. En même temps, le modèle ne laisse pas beaucoup de place à la créativité.

9. Modèle de proposition de projet final Microsoft Word par Template.net

Via Template.net

les types de propositions idéales : sollicitées, non sollicitées et supplémentaires

Pour les universitaires, les enseignants et les étudiants, cette proposition de projet académique est utile pour proposer des projets de recherche à venir avec un découpage simpliste, mais professionnel. Les détails Template.net Modèle de proposition de projet final d'université comprend une section permettant aux institutions d'obtenir davantage d'informations sur vous ou votre équipe.

10. Modèle de proposition de projet de site Web Microsoft Word par Template.net

Via Template.net

les types de propositions idéales: Informelle, Renouvellement, Continuation et Supplémentaire

Vous souhaitez proposer votre projet de site web à une entreprise ou fournir des détails sur votre processus via une proposition demandée ? Les Template.net Modèle de proposition de projet de site web pourrait vous convenir.

Dans ce modèle de proposition de projet, vous obtenez une ventilation simpliste pour mettre en évidence :

Qui vous êtes et ce que vous faites

L'échéancier du projet et les dates importantes

La structure tarifaire que vous proposez pour la création du site web

Les conditions du projet de site web proposé

Les 6 types de propositions de projet

Les gestionnaires de projet et les chefs de projet travaillent généralement avec six types différents de propositions de projet, qui documentent leurs propres spécificités objectifs du projet . Avant d'adopter un nouveau schéma de proposition de projet, il est bon de se familiariser d'abord avec les six types de propositions :

1. Proposition de projet sollicitée

Comme son nom l'indique, ce type de proposition de projet se produit lorsque quelqu'un vous sollicite ou vous demande une proposition. L'objectif est d'obtenir votre avis d'expert ou vos conseils dans le cadre d'un projet spécifique. Cela se fait souvent par le biais d'un appel d'offres ou d'une demande de proposition et ne fait pas concurrence à d'autres propositions (c'est-à-dire à des entreprises ou des agences concurrentes).

2. Proposition de projet non sollicitée

En revanche, les propositions non sollicitées sont généralement envoyées sans avoir reçu de demande spécifique ou d'appel d'offres. L'objectif de cette forme est de mettre en évidence les raisons de la supériorité de votre cadre, ce qui explique pourquoi les propositions spontanées sont fréquemment utilisées dans les appels d'offres des entrepreneurs.

3. Proposition de projet informelle

Les propositions informelles sont demandées par des clients ou des entreprises qui ne recherchent pas nécessairement un appel d'offres, mais une approche plus axée sur la discussion pour présenter un projet. L'objectif de cette forme est plus souple car elle exige moins de spécificité.

4. Proposition de projet de renouvellement

Les propositions de projet de renouvellement sont envoyées aux clients actuels dans le but de poursuivre, d'étendre ou d'améliorer les services dans le cadre que vous proposez. En règle générale, l'objectif de cette proposition est de mettre en évidence les résultats ou la productivité antérieurs afin de susciter une plus grande adhésion.

5. Proposition de projet de continuation

Au lieu de convaincre les clients ou les entreprises de votre forfait, une proposition de projet de continuation communique ou rappelle aux parties prenantes le début ou la progression actuelle du projet. L'objectif est de tenir les parties prenantes informées et à jour, plutôt que de les persuader d'accepter la proposition.

6. Proposition de projet complémentaire

Une proposition de projet complémentaire travaille comme une proposition de continuation. Cependant, ce type de proposition ne se contente pas de fournir une mise à jour, il demande des ressources supplémentaires, qu'il s'agisse de main-d'œuvre ou de financement monétaire. L'objectif est de convaincre les parties prenantes que des ressources supplémentaires sont nécessaires pour achever le forfait initial.

$$a qui profite l'utilisation d'une proposition de projet ?

Les entreprises: Les propositions de projet sont importantes pour les entreprises, car elles leur permettent de comprendre l'étendue d'un projet et de s'assurer qu'il sera achevé dans les délais. Ce document les aide à suivre la progression et à s'assurer que toutes les parties prenantes sont informées des changements ou des mises à jour nécessaires pour le projet.

Gestionnaires de projet: Les propositions de projet sont essentielles pour les gestionnaires de projet afin de fixer les paramètres et de s'assurer que le projet est achevé dans les délais. Ce document décrit l'échéancier, le budget, la portée, les objectifs, les produits livrables et toute autre information nécessaire relative à un projet.

Que faut-il inclure dans un document de proposition de projet ?

Résumé du projet: Décrivez brièvement l'objet du projet, son but et le résultat escompté. Cela sert d'introduction à votre forfait et aide les parties prenantes à en comprendre la pertinence.

Décrivez brièvement l'objet du projet, son but et le résultat escompté. Cela sert d'introduction à votre forfait et aide les parties prenantes à en comprendre la pertinence. Objectifs du projet: Illustrez clairement l'objectif ou les résultats finaux souhaités du projet. Cette partie met l'accent sur ce que votre projet a l'intention d'accomplir.

Illustrez clairement l'objectif ou les résultats finaux souhaités du projet. Cette partie met l'accent sur ce que votre projet a l'intention d'accomplir. Échéancier du projet: Fournissez un échéancier estimatif pour l'achèvement du projet, y compris les principaux jalons. Cette partie aide les parties prenantes à évaluer la faisabilité de votre projet.

Fournissez un échéancier estimatif pour l'achèvement du projet, y compris les principaux jalons. Cette partie aide les parties prenantes à évaluer la faisabilité de votre projet. Estimation du budget: Présentez un forfait détaillé qui englobe l'affectation des ressources, les coûts de main-d'œuvre et les autres dépenses liées au projet, ce qui permet aux parties prenantes de prévoir les besoins d'investissement potentiels.

Présentez un forfait détaillé qui englobe l'affectation des ressources, les coûts de main-d'œuvre et les autres dépenses liées au projet, ce qui permet aux parties prenantes de prévoir les besoins d'investissement potentiels. Évaluation des risques: Soulignez les risques et les défis potentiels qui pourraient survenir pendant la durée de vie du projet, montrant ainsi que vous êtes prêt à faire face à des circonstances imprévues.

Soulignez les risques et les défis potentiels qui pourraient survenir pendant la durée de vie du projet, montrant ainsi que vous êtes prêt à faire face à des circonstances imprévues. Méthodologie: Expliquez l'approche ou les méthodes qui seront utilisées pour atteindre les objets du projet. Cette section révèle la manière dont vous avez l'intention d'aborder le projet.

Expliquez l'approche ou les méthodes qui seront utilisées pour atteindre les objets du projet. Cette section révèle la manière dont vous avez l'intention d'aborder le projet. Ressources nécessaires: Détaillez la main-d'œuvre, le matériel et les autres ressources nécessaires au projet. Ces informations permettront de clarifier les besoins du projet.

Détaillez la main-d'œuvre, le matériel et les autres ressources nécessaires au projet. Ces informations permettront de clarifier les besoins du projet. Rôles et responsabilités des parties prenantes: Détaillez le rôle de chaque participant, en soulignant sa contribution à la réalisation des objectifs du projet. Cela favorise le compte rendu et la clarté pour l'équipe.

Détaillez le rôle de chaque participant, en soulignant sa contribution à la réalisation des objectifs du projet. Cela favorise le compte rendu et la clarté pour l'équipe. Évaluation du projet: Cette section précise comment la réussite du projet sera mesurée et évaluée. Identifiez les indicateurs clés de performance (ICP) qui seront utilisés pour mesurer l'efficacité et la réussite du projet.

Cette section précise comment la réussite du projet sera mesurée et évaluée. Identifiez les indicateurs clés de performance (ICP) qui seront utilisés pour mesurer l'efficacité et la réussite du projet. Conclusion du projet: Une conclusion réfléchie résumant tout ce qui concerne les objectifs, les tâches, l'échéancier et les résultats escomptés du projet. Cela permet de relier tous les aspects cruciaux de la proposition.

Une conclusion réfléchie résumant tout ce qui concerne les objectifs, les tâches, l'échéancier et les résultats escomptés du projet. Cela permet de relier tous les aspects cruciaux de la proposition. Annexes supplémentaires: Inclure tout matériel, ressource ou documentation supplémentaire qui apporterait plus de clarté ou d'assistance à votre proposition de projet. Il peut s'agir de diagrammes de données, de maquettes, de recherches existantes, etc.

Séduire les entreprises avec les modèles de proposition de projet de ClickUp

Les propositions de projet n'ont pas à être ennuyeuses - ni d'ailleurs à être rédigées dans un document Word terne. Heureusement, ClickUp a des centaines de modèles préfabriqués pour vous aider à lancer votre prochain forfait de projet , une proposition ou des demandes entrantes.

Que vous ayez besoin d'inclure des parties prenantes, d'assigner du travail à des coéquipiers ou simplement de fournir une proposition de projet plus attrayante sur le plan visuel, ClickUp est la solution qu'il vous faut.

Et le meilleur ?

Tous nos modèles sont achevés et gratuits. Créez votre propre environnement de travail, mettre en œuvre un modèle préétabli et commencez dès aujourd'hui !