Récupérez vos heures : 10 meilleurs outils de gestion de la boîte de réception pour une efficacité maximale

E-mail Les statistiques disent qu'un professionnel moyen traite quotidiennement 200 e-mails non lus et un afflux de 120 nouveaux messages, et qu'il ne parvient pourtant à répondre qu'à seulement 25 % d'entre eux. 😅

Que vous soyez un créateur d'entreprise, un travailleur à distance ou simplement quelqu'un qui s'efforce de reprendre le contrôle de sa vie numérique, il ne fait aucun doute qu'une gestion habile de la boîte de réception est nécessaire pour utiliser son temps de manière réfléchie.

Un outil de gestion de la boîte de réception vous permet de gagner du temps dans la gestion quotidienne des e-mails. Au lieu de suivre frénétiquement une avalanche d'e-mails, vous hiérarchisez, distribuez, suivez et organisez vos messages avec une précision chirurgicale.

Le résultat ? Un regain de productivité qui vous fera vous demander comment vous avez pu survivre sans ces outils. Dans cette quête électrisante pour conquérir votre jungle d'e-mails, nous vous présentons les 10 outils de gestion de la boîte de réception les plus pratiques !

Qu'est-ce qu'un outil de gestion de la boîte de réception ?

Un outil de gestion de la boîte de réception est conçu pour simplifier l'organisation des e-mails et de la boîte de réception. Il est doté de fonctionnalités permettant d'organiser, d'envoyer, de répondre et de suivre les e-mails de manière efficace, ce qui permet une communication plus efficace avec vos partenaires externes et internes, vos équipes commerciales et vos clients.

De nombreuses applications et solutions de gestion des e-mails utilisent l'IA et des fonctionnalités d'automatisation pour rendre vos interactions plus fluides, plus rapides et plus efficaces. Vous pouvez vous attendre à des paramètres dédiés à la gestion de gros volumes de messages et aux notifications distrayantes qui les accompagnent.

Connectez votre e-mail à ClickUp pour trier facilement les messages dans une liste de tâches et assigner des messages aux membres de votre équipe

Il convient de noter que ces outils jouent un rôle important dans la réduction du niveau de stress des informaticiens et des employés de l'entreprise des équipes d'assistance client les spécialistes du marketing par e-mail, et les gestionnaires de projet qui se retrouvent souvent submergés par les e-mails en attente et les réunions tout au long de la journée .

Quelles sont les fonctionnalités essentielles à rechercher dans un outil de gestion de la boîte de réception ?

Voici une checklist des fonctionnalités clés à rechercher dans un logiciel de gestion des e-mails :

Priorisation des e-mails : Les outils de gestion des e-mails doivent automatiquement classer les e-mails par ordre de priorité en fonction de critères tels que l'expéditeur, l'importance ou des mots-clés sur une page Web tableau de bord facile à consulter 2. Automatisation et IA : Recherchez des options permettant d'automatiser des tâches telles que le filtrage des spams, la planification intelligente et les réponses automatiques. Les meilleurs outils de gestion des e-mails peuvent avoir des capacités alimentées par l'IA pour rédiger, répondre, résumer et vérifier la langue et le ton des messages Intégration : Intégration transparente avec votre système de gestion de courrier électronique existant applications de productivité existantes , les calendriers et les outils de collaboration est cruciale pour un flux de travail cohérent Capacités de recherche : Une fonction de recherche robuste avec des filtres avancés simplifie le processus de localisation d'e-mails spécifiques au sein d'archives étendues Sécurité et confidentialité : Privilégiez les outils avecdes mesures de sécurité solides, notamment le chiffrement, l'authentification à deux facteurs et la protection contre le phishing et les logiciels malveillants, ce qui garantit que vos communications restent sécurisées Planification et contrôle des notifications: Les entreprises très occupées souhaitent généralement une planification efficace des e-mails et des réunions, avec la possibilité de configurer les notifications

10 meilleurs outils de gestion de boîte de réception en 2024

Voici une liste de 10 outils de gestion de la boîte de réception remarquablement efficaces et.. logiciels de gestion des e-mails sur lesquels vous pouvez compter pour révolutionner la façon dont vous traitez vos e-mails. Nous avons couvert une variété d'outils personnalisés à différents secteurs de travail comme le service client, le marketing et l'assistance aux employés. 🤩

ClickUp AI permet aux équipes commerciales d'être plus confiantes dans leurs communications en révisant, en raccourcissant ou en rédigeant le texte des e-mails

Si vous en avez assez de jongler avec plusieurs canaux de communication pour maintenir vos projets sur la bonne voie faites confiance à la solution tout-en-un de ClickUp Solution de gestion de projet e-mail pour transformer le chaos en clarté ! La plateforme unifie les tâches éparses liées aux projets et à la communication, en mettant tout à portée de main dans un hub centralisé.

ClickUp est plus qu'un alternative à l'e-mail -c'est une révolution en matière de productivité. Dites adieu à la corvée de passer d'un onglet à l'autre pour gérer les e-mails ! Avec le La fonctionnalité de boîte de réception vous pouvez connecter vos comptes d'e-mail, tels que Gmail et Outlook directement à ClickUp.

Consolidez toutes vos discussions par e-mail dans Tâches pour désencombrer votre journée. ClickUp vous aide :

Créer des tâches exploitables directement à partir de votre boîte de réception - idéal pour les campagnes de marketing par e-mail, les demandes de renseignements des clients ou pour mettre en place des paramètres de travail automatisés

Planifier des tâches et des réunions en fonction de la disponibilité de l'équipe (grâce à un calendrier intégré)

Personnalisez les notifications de priorité et les rappels pour minimiser les distractions

Joignez des e-mails aux fils de tâches pour centraliser la communication

Gérez vos e-mails et votre travail en un seul endroit - envoyez et recevez des e-mails n'importe où dans ClickUp, et créez des tâches à partir d'e-mails, mettez en place des automatisations, joignez des e-mails à n'importe quelle tâche, et bien plus encore

Avec Automatisations ClickUp avec ClickUp Automatisations, vous pouvez automatiser les actions d'e-mailing, en quelques clics. Prenez le contrôle de votre gestion des e-mails en envoyant des e-mails de prospects, en mettant à jour les statuts et en appliquant des priorités et des étiquettes en mode automatique.

Et voici la cerise sur le gâteau ! 🍒 ClickUp AI est là pour améliorer encore votre efficacité. De résumer des notes de réunion à l'élaboration d'e-mails avec des invitations spécifiques, c'est à vous de jouer de productivité . Utilisez-le pour générer des e-mails clairs, concis et attrayants avec une mise en forme pré-structurée pour plaire au(x) destinataire(s).

Pour ceux qui gèrent de vastes campagnes de marketing , utiliser le Modèle de marketing par e-mail ClickUp pour simplifier le processus de création et d'envoi d'e-mails et de suivi des délais, en veillant à ce que votre pipeline soit efficace et visuellement cohérent à tout moment.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Gestion des tâches par e-mail et communication centralisée

Actions d'automatisation personnalisables pour l'envoi d'e-mails

Efficacité accrue grâce aux modèles d'e-mail et aux réponses enregistrées

Connexion transparente avec d'autres fournisseurs, prestataires de services d'e-mail

Assistant de rédaction IA pour des tâches telles que résumer et rédiger des e-mails

Réduction du changement de contexte en répondant aux notifications directement depuis la boîte de réception

Importation transparente d'e-mails

Options de recherche et de filtrage sans effort

Protocoles de sécurité et de confidentialité robustes

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs ont besoin de temps pour découvrir toutes les fonctionnalités

Pas de fonctionnalité de visioconférence intégrée, mais s'intègre à des outils de communication populairespopulaires comme Zoom* Ne fait pas de fonctionnalités traditionnelles d'analyse du marketing par e-mail par rapport à certains autres logiciels de gestion des e-mails de cette liste

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter l'entreprise pour connaître les tarifs

: Contacter l'entreprise pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Hiver

Via : Hiver Hiver est un excellent outil de gestion des e-mails pour simplifier les e-mails et la collaboration au sein des environnements Gmail et G Suite. Son extension Chrome vous permet d'attribuer des e-mails, d'ajouter des notes internes, de définir des statuts, d'utiliser le chat en direct et même d'essayer la communication vocale avec un abonnement Aircall. 🎙️

Hiver transforme Gmail en un environnement de travail hub robuste, vous fournissant une visibilité en temps réel sur les charges de travail de l'équipe et les statuts des requêtes. Convertissez les e-mails en tâches exploitables et assignez-les aux membres de l'équipe en un seul clic, le tout à partir de votre interface Gmail habituelle.

Cette option de logiciel de gestion des e-mails vous paramètre avec les éléments essentiels suivants fonctionnalités essentielles de gestion de projet e-mail comme l'organisation, l'établissement de priorités et des capacités de recherche efficaces, ce qui facilite la responsabilisation à l'égard des tâches et la productivité de l'équipe.

Hiver meilleures fonctionnalités

S'intègre à Gmail et à l'environnement de travail de Google

Permet de convertir les e-mails en tâches exploitables et assignables

Visibilité en temps réel des statuts de requête pour les messages entrants ou sortants

L'extension Chrome assiste les discussions en direct, la messagerie WhatsApp et la communication vocale

Limites de Hiver

Pas d'option permettant d'attribuer plusieurs personnes à un e-mail

L'application mobile doit être améliorée

Prix d'Hiver

Lite : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Pro : 39$/mois par utilisateur

: 39$/mois par utilisateur Elite : 59$/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (800+ commentaires)

: 4.6/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

3. Zendesk

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/uc\_sample\_ticket\_ocr\_sc-1400x706.png Zendesk /$$img/

Via : Zendesk En tant que solution d'assistance client, Zendesk veille à ce que les interactions par e-mail laissent une impression durable à vos clients. Avec des fonctionnalités telles que les réponses planifiées, ses outils logiciels de gestion des e-mails permettent à votre équipe d'assistance de traiter efficacement les problèmes courants liés aux e-mails et de stimuler la productivité.

Mais ce qui paramètre vraiment Zendesk, c'est son exceptionnelle personnalisation de la gestion des e-mails. Vous pouvez créer des rapports et des visualisations de données sur mesure pour obtenir des informations inestimables sur les performances de votre boîte de réception, ce qui vous aide à rationaliser vos processus d'e-mails entrants et sortants. Cela permet non seulement d'améliorer l'efficacité de la gestion des e-mails à l'échelle de l'équipe, mais aussi d'améliorer l'expérience client au fil du temps. 📩

Les outils IA de Zendesk affinent encore la gestion des e-mails en prenant en charge des tâches cruciales telles que le triage des e-mails et la suggestion de réponses.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

S'intègre au CRM pour des demandes de renseignements et des interactions personnalisées avec les clients

Rapports personnalisés et visualisations de données - idéal pour les campagnes d'e-mail marketing et les équipes de service client

Automatisation du triage des e-mails et des suggestions de réponse aux e-mails entrants

Améliore l'expérience client sur tous les canaux de communication

Limites de Zendesk

Le panneau d'administration pourrait être amélioré

Fonctionnalité de recherche médiocre

Prix de Zendesk

Pour les équipes commerciales Teams : 19 $/mois par utilisateur Croissance : 55 $/mois par utilisateur Professionnel : 115 $/mois par utilisateur

Pour le service * Teams: $55/mois par utilisateur * Croissance : 89 $/mois par utilisateur pour le service Professionnel : 115 $/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Teams: Croissance : 89 $/mois par utilisateur

\NTous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle et un essai gratuit est disponible

G2 : 4.3/5 (5 000+ commentaires)

: 4.3/5 (5 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (3 000+ commentaires)

4. Aide Scout

Via : Aide Scout Help Scout est personnalisé pour rationaliser les discussions avec les clients sans effort dans une boîte de réception partagée. Vous disposez d'une adresse e-mail et d'un login utilisateur pour vous seul, mais les utilisateurs de la boîte de réception partagée peuvent travailler ensemble sur les e-mails qui arrivent à une seule adresse, comme hello@ ou info@.

Il n'y a pas de réponses en double grâce à la fonctionnalité de détection de collision. En principe, si un autre membre apporte des modifications à une discussion pendant qu'un utilisateur rédige une réponse, l'outil met la réponse en pause et permet à l'utilisateur d'examiner les mises à jour.

Des indices visuels apparaissent chaque fois que d'autres personnes sont engagées dans la même discussion, que ce soit dans un affichage de dossier ou dans la conversation elle-même.

Help Scout meilleures fonctionnalités

Boîte de réception partagée qui centralise les discussions avec les clients

plus de 75 raccourcis clavier pour plus d'efficacité

Messages disponibles dans l'application

Détection des collisions pour éviter les chevauchements de communication des e-mails entrants

Limites de Help Scout

Les modèles pourraient être plus variés

Options de rapports limitées

Prix de Help Scout

Standard : 20 $/mois par utilisateur

: 20 $/mois par utilisateur Plus : 40 $/mois par utilisateur

: 40 $/mois par utilisateur Pro : 65$/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (400+ commentaires)

: 4.4/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ avis)

5. Gmelius

Via : Gmelius Gmelius se synchronise de manière transparente avec Gmail, Slack, Trello, et d'autres outils de communication, assurant ainsi une collaboration en temps réel dans votre environnement de travail. Unifiez les discussions internes et externes grâce à des fonctionnalités telles que les boîtes de réception partagées, les libellés et les tableaux de projet.

Le logiciel simplifie le processus de prise de rendez-vous grâce à son planificateur de réunions Gmail. Vous pouvez partager vos la disponibilité du Calendrier vous pouvez envoyer des questionnaires ou des rappels avant la réunion et vous intégrer de manière transparente à votre outil de vidéoconférence préféré.

D'autres fonctionnalités axées sur la productivité comprennent des séquences d'e-mails, des modèles et des notes internes. Cet outil permet d'utiliser des modèles Gmail ou des extraits d'e-mails d'un simple clic directement dans la fenêtre de composition. Vous pouvez même créer un référentiel d'e-mails prêts à l'emploi, soigneusement référencés pour être facilement retrouvés.

Gmelius meilleures fonctionnalités

Synchronisation en temps réel pour la planification

Boîtes de réception partagées avec libellé

Possibilité d'ajouter des notes internes aux e-mails

Séquences d'e-mails pour une prise de contact automatisée et structurée par e-mail

Moteur de recherche d'e-mails intégré

Limites de Gmelius

Certains utilisateurs ont besoin de matériel de formation pour utiliser la plateforme

Il n'est pas possible d'assigner des tâches à plus d'une personne

Prix de Gmelius

Flex : à partir de 15 $/mois (jusqu'à cinq utilisateurs)

: à partir de 15 $/mois (jusqu'à cinq utilisateurs) Croissance : 24 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

: 24 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Pro : 36 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

G2 : 4.4/5 (700+ commentaires)

: 4.4/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (40+ commentaires)

6. Front

Via : Front Front propose un intervalle de fonctionnalités de gestion des e-mails qui vous aident à développer votre entreprise tout en maintenant un contact personnalisé avec vos clients. Chaque discussion est enrichie de l'historique du client et de données pertinentes, ce qui facilite une communication adaptée et efficace.

L'outil offre des fonctionnalités pratiques de gestion des e-mails telles que des flux de travail automatisés pour l'attribution des messages, l'escalade et les réponses. Les capacités de collaboration permettent à votre équipe de service de gérer efficacement les requêtes, les membres de l'équipe pouvant facilement commenter les e-mails, partager les brouillons et s'envoyer des messages dans l'espace de travail partagé de Front. Front intègre avec diverses applications tierces, notamment Facebook, Twitter et WhatsApp, afin de rationaliser vos e-mails et vos flux de travail de communication . 📨

Les meilleures fonctionnalités du Front

Fournit des données sur l'historique des clients pour des discussions contextuelles

Automatisation de l'attribution des messages, de l'escalade et des réponses

Gestion de différents canaux de communication

plus de 60 intégrations

Limites du Front

La fonctionnalité Calendrier doit être améliorée, selon certains utilisateurs

Les capacités d'administration pourraient être améliorées

Prix du Front

Démarrage: 19$/mois par place

19$/mois par place Croissance : 59$/mois par place

: 59$/mois par place Echelle : 99 $/mois par place

: 99 $/mois par place Premier : $229/mois par siège 229 $/mois par place

*Tous les prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (1 800+ commentaires)

: 4.7/5 (1 800+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (200+ commentaires)

7. Surhumain

Via : Surhumain Contrairement aux autres plateformes de notre liste, Superhuman se concentre uniquement sur la fourniture d'un client e-mail simplifié pour les utilisateurs de Gmail et de Google Workspace sur les plateformes Mac et Windows.

Ce client conforme à la norme SOC-2 est très utile pour les équipes internationales, car il permet la création d'évènements dans n'importe quel fuseau horaire ! Avec Superhuman IA, vous pouvez accélérer une multitude de tâches avec rapidité et précision, qu'il s'agisse de peaufiner vos messages ou d'envoyer des réponses instantanées.

La plateforme dispose de raccourcis clavier pratiques pour des tâches telles que lancer le centre de commande et sélectionner les conversations. Elle est également dotée de fonctionnalités de rappel de répétition et de suivi pour vous aider à rester organisé et à maîtriser votre super boîte de réception. 🦸

Les meilleures fonctionnalités de Superhuman

Client d'e-mail propre et efficace

Triage automatique des e-mails basé sur l'IA

Rappels de suivi pratiques

Raccourcis clavier facilitant la navigation

Limites du surhomme

Options limitées pour mettre en forme une réponse

L'application mobile pourrait être améliorée

Prix de Superhuman

Débutant : 25$/mois par utilisateur

: 25$/mois par utilisateur Croissance : 25$/mois par utilisateur (pour un minimum de cinq utilisateurs)

: 25$/mois par utilisateur (pour un minimum de cinq utilisateurs) Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

\NTous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle et offrent un essai gratuit

G2 : 4.8/5 (300+ commentaires)

: 4.8/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (10+ commentaires)

8. Brevo

Via : Brevo Brevo propose de nombreux services de marketing et de CRM couvrant plusieurs canaux de communication, notamment l'e-mail, le SMS et le chat en direct. Avec ses marketing par e-mail capacités, vous pouvez créer des campagnes de marketing par courriel visuellement attrayantes campagnes d'e-mailing et les distribuer à un large public sans effort.

La plateforme vous permet de gérer un nombre illimité de contacts et offre une segmentation automatisée des contacts en fonction du comportement, des intérêts et d'autres attributs. 👥

Brevo aide également avec les e-mails transactionnels, tels que les réinitialisations de mot de passe, les confirmations de commande et les mises à jour d'expédition. Dans l'ensemble, il fournit un tableau de bord propre pour vous aider à surveiller et à optimiser vos campagnes d'e-mail pour une plus grande efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de Brevo

Orienté vers les spécialistes du marketing par e-mail

Contacts illimités gratuits

Segmentation intelligente des prospects pour les campagnes d'e-mail marketing

Tableau de bord pour le suivi et l'optimisation des campagnes

Assistance à l'envoi d'e-mails transactionnels

Limites de Brevo

Limites de l'assistance client

Variété de modèles insuffisante

Prix de Brevo

Free Forever : gratuit pour toujours

: gratuit pour toujours Starter : à partir de 22$/mois

: à partir de 22$/mois Business : à partir de 58$/mois

: à partir de 58$/mois BrevoPlus : Contactez-nous pour connaître les tarifs

\NTous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle et les forfaits payants offrent un essai gratuit

G2 : 4.6/5 (900+ commentaires)

: 4.6/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 700+ commentaires)

9. Missive

Via : Missive Missive est une boîte de réception collaborative et une application de discussion conçue pour améliorer le travail d'équipe autour de.. les communications par e-mail . Il facilite une collaboration transparente en vous permettant d'attribuer des discussions à des membres ou à des équipes spécifiques, de créer des flux de travail, de gérer des tâches et d'appliquer des libellés pour une organisation efficace de la boîte de réception. 📬

Missive fournit également des outils de gestion d'e-mail essentiels comme le snoozing, l'assistance pour plusieurs comptes et des filtres robustes. Ce qui le distingue, c'est sa boîte à outils de collaboration avancée, qui englobe les discussions, les boîtes de réception des équipes, l'écriture collaborative, les affectations, les calendriers, les mises à jour de statut, et bien plus encore.

Pour réduire la surcharge d'e-mails au sein de l'équipe, la plateforme propose l'automatisation par le biais de règles, permet le partage de réponses standard et permet de fusionner des discussions connexes afin de réduire la surcharge de messages.

Les meilleures fonctionnalités de Missive

Permet des commentaires internes dans les e-mails

Salles de discussion internes pour une communication en temps réel au sein de l'équipe

Partage sans effort de réponses types et de modèles

Fusionne les discussions connexes en un seul fil

Limites de Missive

Options de recherche limitées avec le forfait Free

Pourrait bénéficier de plus de ressources d'accueil

Prix de Missive

Free Forever : Formule gratuite : Formule de démarrage : Formule d'essai : **Formule d'évaluation

: : : : **Formule d'évaluation Débutant : 14$/mois par utilisateur

: 14$/mois par utilisateur Productif : 18$/mois par utilisateur

: 18$/mois par utilisateur Business : 26$/mois par utilisateur

G2 : 4.8/5 (30+ commentaires)

: 4.8/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (50+ commentaires)

10. SaneBox

Via : SaneBox Contrairement à de nombreux outils de gestion des e-mails qui ciblent les entreprises et les équipes qui traitent de gros volumes d'e-mails, SaneBox est conçu pour les utilisateurs quotidiens. Il emploie l'IApour classer automatiquement vos e-mails dans différents dossiers, vous permettant de retrouver votre concentration et de réduire l'encombrement de votre boîte de réception.

L'outil fonctionne comme un assistant de boîte de réception utile, s'adaptant continuellement à vos habitudes et préférences. Sanebox se connecte à votre compte e-mail et crée des dossiers spécialisés tels que SaneLater pour les e-mails distrayants, SaneNews pour les newsletters et SaneCC pour les e-mails en CC. Sympathique, non ?

La beauté de SaneBox réside dans son intégration transparente avec votre service d'e-mail existant, éliminant ainsi le besoin de maîtriser une nouvelle application. 💌

Les meilleures fonctionnalités de SaneBox

Catégorise automatiquement les e-mails dans des dossiers

Assistance IA

S'intègre à votre service d'e-mail existant

Dossiers personnalisés pour personnaliser la communication et l'organisation des e-mails

Limites de SaneBox

Manque d'instructions pour l'utilisation de nombreuses fonctionnalités

La navigation dans le tableau de bord pourrait être améliorée

Prix de SaneBox

Snack : 7$/mois

: 7$/mois Déjeuner : 12$/mois

: 12$/mois Dîner : 36 $/mois

G2 : 4.9/5 (170+ commentaires)

: 4.9/5 (170+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (60+ avis)

Harmonie des e-mails avec le meilleur outil de gestion de boîte de réception

Que vous travailliez seul ou en équipe, les outils de gestion de la boîte de réception font en sorte que vous restiez sain d'esprit et productif tout au long de la journée. Les options que nous avons présentées vous aideront à dire adieu à l'épuisement par e-mail et bonjour à une boîte de réception mieux organisée et plus efficace. 🫡

Pas facile de se décider ? Essayez ClickUp pour atteindre une harmonie de communication comme jamais auparavant. Avec des fonctionnalités d'IA et de productivité bien pensées et des intégrations sympas, il peut être la pièce manquante dont vous avez besoin pour communiquer comme un pro !