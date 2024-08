10 meilleurs outils de productivité pour le courrier électronique en 2024

Malgré les progrès des technologies de communication, le courrier électronique fait toujours partie intégrante de notre vie personnelle et professionnelle.

Qu'il s'agisse d'envoyer des documents de travail importants, de communiquer avec des amis et des membres de la famille ou de recevoir des mises à jour de la part d'entreprises, le courrier électronique reste l'une des formes de communication les plus fiables et les plus universelles, reposant sur un système de messagerie électronique protocole ouvert de sorte qu'un compte Gmail peut facilement collaborer avec un compte Outlook.

Cependant, avec l'afflux de courriels, il est facile pour nos boîtes de réception de devenir encombrées et surchargées, ce qui entraîne des délais non respectés, des messages perdus et une baisse de la productivité. Sans ces outils, le courrier électronique devient inutilisable et vous vous retrouvez à la recherche d'une solution alternatives au courrier électronique . C'est ici que l'email outils de productivité sont très utiles.

Avec les bons outils, vous pouvez transformer votre boîte de réception en un centre de productivité rationalisé. De la programmation des courriels à l'automatisation des tâches, ces outils peuvent vous aider à maîtriser votre courrier électronique et à vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Ce blog explore 10 des meilleurs outils de productivité de messagerie à utiliser en 2024. Ces outils ont été soigneusement sélectionnés en fonction de leur efficacité, de leur facilité d'utilisation et de leur compatibilité avec divers fournisseurs de messagerie afin de vous aider à choisir la meilleure option pour votre entreprise et vos besoins ! 📧⚡️

Qu'est-ce qu'un outil de productivité par courriel ?

Les applications de productivité de messagerie sont des applications logicielles conçues pour améliorer l'expérience de la messagerie électronique en automatisant les tâches, en hiérarchisant les messages et en s'intégrant à d'autres outils de productivité et de gestion du courrier électronique outils de communication .

Les applications de productivité de messagerie peuvent vous aider à gérer votre boîte de réception plus efficacement, à réduire l'encombrement et à améliorer votre productivité gagner du temps ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Ce qui différencie les outils de productivité de la messagerie des clients de messagerie traditionnels, c'est leur capacité à étendre l'expérience de la messagerie au-delà de l'envoi et de la réception de messages. Ils peuvent s'intégrer à votre calendrier, à votre gestionnaire de tâches, à vos applications de messagerie et à d'autres outils, créant ainsi un flux de travail transparent qui rationalise vos tâches quotidiennes.

Avantages de la mise en œuvre d'outils de productivité de messagerie

Le courrier électronique est l'une des formes de communication les plus utilisées à des fins personnelles et professionnelles. Cependant, le fait de ne compter que sur le courrier électronique de base peut conduire à des boîtes de réception désorganisées et surchargées, à des délais non respectés et à une baisse de la productivité.

C'est là que les outils de productivité par courriel entrent en jeu.

**Dans un monde plein de distractions et de bruits, les outils de productivité par courriel peuvent vous aider à vous concentrer sur ce qui est important.

10 meilleurs outils de productivité de messagerie en 2024

1. ClickUp

Le meilleur pour la gestion de projet, la collaboration d'équipe et la gestion des courriels

Suivez les mises à jour du projet, gérez les flux de travail et collaborez avec l'équipe, le tout à partir de votre espace de travail ClickUp

ClickUp est un outil de gestion de projet et de collaboration tout-en-un conçu pour les équipes de toutes tailles dans différents secteurs d'activité. Il offre des centaines de fonctionnalités pour vous aider à gérer votre travail et à stimuler votre productivité afin d'obtenir plus de résultats en moins de temps.

Ce qui fait de ClickUp l'un des meilleurs outils de productivité aujourd'hui, c'est sa liste complète de fonctionnalités pour la gestion de projet et tout autre cas d'utilisation, ainsi que sa plateforme entièrement personnalisable qui permet à chaque individu, équipe et organisation de configurer ClickUp pour qu'il réponde à leurs besoins uniques et croissants.

Choisissez parmi plus de 15 vues personnalisées pour configurer et visualiser votre travail à votre façon, des champs personnalisés pour personnaliser chaque partie de votre espace de travail ClickUp, et des statuts personnalisés pour créer un flux de travail rationalisé. Vous pouvez également utiliser ClickApps pour personnaliser complètement l'expérience de votre équipe dans ClickUp.

Et pour faciliter la gestion des courriels, ClickUp offre un outil de messagerie, Email dans ClickUp clickUp est un logiciel qui vous permet d'envoyer et de recevoir des courriels dans le cadre de vos tâches afin de regrouper toutes vos communications en un seul endroit et de simplifier votre flux de travail.

Il suffit d'intégrer ClickUp à votre fournisseur de messagerie, tel que Gmail et Perspectives et commencez à gérer vos courriels sans quitter votre lieu de travail.

Envoyer et recevoir des courriels dans ClickUp pour rationaliser la gestion des courriels

La fonction Email in ClickUp, ainsi que les centaines de fonctions offertes par ClickUp, font de cet outil un outil efficace de gestion du courrier électronique de gestion des courriels pour chaque utilisateur. en savoir plus sur la façon d'améliorer la productivité de votre équipe et de votre messagerie avec ClickUp !

Meilleures caractéristiques

Gestion des tâches : Permet aux équipes de créer, d'assigner et de suivre les tâches et les sous-tâches

: Permet aux équipes de créer, d'assigner et de suivre les tâches et les sous-tâches Suivi du temps : Gérez plus efficacement le temps de votre équipe et restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs

: Gérez plus efficacement le temps de votre équipe et restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs Gestion de projets : Permet aux équipes de créer et de gérer plusieurs projets simultanément

: Permet aux équipes de créer et de gérer plusieurs projets simultanément Collaboration : Collaboration : permet une collaboration et une communication en temps réel entre les membres de l'équipe, quel que soit l'endroit où ils se trouvent

: Collaboration : permet une collaboration et une communication en temps réel entre les membres de l'équipe, quel que soit l'endroit où ils se trouvent Intégration : Intégration : Intégration avec des milliers d'applications, y compris Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox, et même d'autres outils CRM

: Intégration : Intégration avec des milliers d'applications, y compris Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox, et même d'autres outils CRM Automatisation personnalisée : Utilisez l'automatisation prédéfinie ou personnalisez la vôtre pour automatiser les tâches répétitives et maintenir la cohérence des processus

: Utilisez l'automatisation prédéfinie ou personnalisez la vôtre pour automatiser les tâches répétitives et maintenir la cohérence des processus ClickUp AI pour vous aider à générer des courriels, à trouver des idées de campagne et à automatiser les réponses

pour vous aider à générer des courriels, à trouver des idées de campagne et à automatiser les réponses Touches de raccourci et raccourcis clavier : Utilisez les raccourcis clavier pour accélérer la navigation dans votre espace de travail

: Utilisez les raccourcis clavier pour accélérer la navigation dans votre espace de travail Bibliothèque de modèles : Accédez à plus de 1 000modèles de productivité personnalisables pour chaque équipe et chaque cas d'utilisation

: Accédez à plus de 1 000modèles de productivité personnalisables pour chaque équipe et chaque cas d'utilisation L'application mobile : Accédez à ClickUp à tout moment et de n'importe où grâce à l'application mobile

: Accédez à ClickUp à tout moment et de n'importe où grâce à l'application mobile Capacités d'intégration : Connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail pour consolider vos applications et centraliser tout votre travail en un seul endroit

Limitations

Il y a une courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités disponibles

Prix

Gratuit : Offre des fonctionnalités de base pour un maximum de 100 Mo de stockage et un nombre illimité d'utilisateurs

: Offre des fonctionnalités de base pour un maximum de 100 Mo de stockage et un nombre illimité d'utilisateurs Illimité : 7 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

: 7 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) Entreprise : 12 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) : 12 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

: 12 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) : 12 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle) Entreprise : Vente par contact

G2 : 4.7 sur 5 (3 000+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (6 000+ commentaires) Essayez ClickUp gratuitement ### 2. TextExpander

Le meilleur pour l'expansion de texte et la productivité

Réduire la saisie en développant automatiquement les abréviations courtes en extraits de texte complets avec TextExpander TextExpander est un outil d'expansion de texte et de productivité du courrier électronique conçu pour aider les utilisateurs à gagner du temps et à augmenter leur productivité. Ses fonctionnalités incluent les raccourcis clavier, l'expansion de texte, les Snippets, le remplissage automatisé de formulaires et les groupes partagés, qui peuvent tous aider les utilisateurs à rationaliser leurs flux de travail et à réduire la saisie répétitive. TextExpander s'intègre à diverses applications, notamment Slack, Google Docs, Microsoft Teams et toutes vos applications de messagerie, ce qui facilite son utilisation sur différentes plateformes et services.

Découvrez quelques exemples de la façon dont TextExpander peut améliorer votre flux de travail : Que vous ayez besoin de des déclarations d'empathie pour le service à la clientèle , scripts d'appels de recruteurs par email à froid ou notes de bienvenue pour les nouveaux employés textExpander vous couvre !

Meilleures fonctionnalités

Les snippets : Permet aux utilisateurs de stocker et d'organiser des extraits de texte pour les rendre facilement accessibles et réutilisables

: Permet aux utilisateurs de stocker et d'organiser des extraits de texte pour les rendre facilement accessibles et réutilisables Remplissage de formulaires : Remplissage automatique des formulaires avec des informations couramment utilisées, telles que le nom et l'adresse

: Remplissage automatique des formulaires avec des informations couramment utilisées, telles que le nom et l'adresse Personnalisation : Personnalisation : permet aux utilisateurs de personnaliser leurs Snippets

: Personnalisation : permet aux utilisateurs de personnaliser leurs Snippets Intégration : Intégration : intégration à diverses applications, notamment Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs et Microsoft Teams

: Intégration : intégration à diverses applications, notamment Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs et Microsoft Teams Modèles : Créez facilement vos propres modèles d'e-mails pour répondre rapidement aux e-mails des clients

: Créez facilement vos propres modèles d'e-mails pour répondre rapidement aux e-mails des clients Idéal pour les équipes de vente et de marketing : Réutilisez rapidement le même contenu sans avoir à le retaper manuellement

Limitations

Certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'avec un abonnement premium

La courbe d'apprentissage pour la mise en place et l'utilisation des Snippets personnalisés peut être difficile pour certains utilisateurs

Prix

Individuel : 3,33 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) ou 4,16 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) pour les fonctionnalités de base et un nombre illimité de Snippets

: 3,33 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) ou 4,16 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) pour les fonctionnalités de base et un nombre illimité de Snippets Entreprise : 8,33 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle) ou 10,41 $ par utilisateur et par mois (facturation mensuelle) pour les fonctions avancées et les snippets illimitéspartage d'équipe jusqu'à 9 utilisateurs

: 8,33 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle) ou 10,41 $ par utilisateur et par mois (facturation mensuelle) pour les fonctions avancées et les snippets illimitéspartage d'équipe Croissance : 10,83 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) ou 13,54 $ par utilisateur et par mois pour une gestion avancée des utilisateurs et des informations sur les données

G2 : 4.7 sur 5 (plus de 60 avis)

: 4.7 sur 5 (plus de 60 avis) Capterra : 4.7 sur 5 (50+ commentaires)

3. SaneBox

Le meilleur pour une gestion efficace des e-mails

SaneBox vous envoie des mises à jour quotidiennes sur ce qui a été trié et sur d'autres activités de messagerie, afin que vous ne manquiez jamais rien d'important SaneBox est un outil de productivité du courrier électronique conçu pour vous aider à maîtriser une boîte de réception débordante. Ses fonctionnalités comprennent la gestion de la boîte de réception, la fonction "snooze", les rappels et la fonction "Ne pas déranger", qui peut vous aider à rester concentré et à réduire les distractions si votre boîte de réception déborde.

Meilleures fonctionnalités

Gestion de la boîte de réception : Déplace les e-mails non importants hors de votre boîte de réception et les place dans un dossier séparé pour les consulter ultérieurement

: Déplace les e-mails non importants hors de votre boîte de réception et les place dans un dossier séparé pour les consulter ultérieurement Ne pas déranger : Bloque tous les courriels entrants pendant une période déterminée afin de réduire les distractions

: Bloque tous les courriels entrants pendant une période déterminée afin de réduire les distractions SaneForward : Transférer automatiquement certains types d'e-mails vers une autre adresse e-mail ou un autre service

: Transférer automatiquement certains types d'e-mails vers une autre adresse e-mail ou un autre service SaneBlackHole : Se désabonner des messages indésirableslettres d'information et courriels promotionnels en un seul clic

: Se désabonner des messages indésirableslettres d'information et courriels promotionnels en un seul clic SaneAttachments : Téléchargez automatiquement les pièces jointes des emails vers des services de stockage en nuage comme Dropbox, OneDrive, Box, ou Google Drive

: Téléchargez automatiquement les pièces jointes des emails vers des services de stockage en nuage comme Dropbox, OneDrive, Box, ou Google Drive SaneBox fonctionne parfaitement avec Google Workspace

Limitations

Les personnes possédant plusieurs comptes de messagerie auront besoin de l'offre la plus chère

SaneBox n'est pas compatible avec tous les fournisseurs d'email

Prix

Snack : 7$ par mois ou 59$ par an pour un compte email

: 7$ par mois ou 59$ par an pour un compte email Déjeuner : 12 $ par mois ou 99 $ par an pour deux comptes e-mail

: 12 $ par mois ou 99 $ par an pour deux comptes e-mail Dîner : 36 $ par mois ou 299 $ par an pour un nombre illimité de comptes e-mail

G2 : 4.9 sur 5 (150+ commentaires)

: 4.9 sur 5 (150+ commentaires) Capterra : 4.9 sur 5 (60+ commentaires)

4. Grammarly

Le meilleur pour l'amélioration et la correction de l'écriture

Utilisez Grammarly pour vous aider à écrire sans fautes dans Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn et toutes les autres applications Grammarly est un outil d'amélioration et de correction de l'écriture qui vous aide à améliorer vos écrits en vous proposant des suggestions en matière de grammaire, d'orthographe et de style. Grammarly s'intègre à diverses plateformes de rédaction, notamment Microsoft Word, Google Docs et les navigateurs web, ce qui facilite son utilisation sur différents appareils et systèmes de messagerie basés sur le web.

Meilleures caractéristiques

Vérification de la grammaire et de l'orthographe : Vérifie les erreurs de grammaire et d'orthographe dans vos écrits

: Vérifie les erreurs de grammaire et d'orthographe dans vos écrits Vérifications de style : vérifie la clarté, la concision et le ton de votre écriture

: vérifie la clarté, la concision et le ton de votre écriture Suggestions de vocabulaire : Suggestions de vocabulaire : suggère des mots et des phrases alternatifs pour améliorer votre rédaction

: Suggestions de vocabulaire : suggère des mots et des phrases alternatifs pour améliorer votre rédaction Détection du plagiat : Détection du plagiat : vérifie le plagiat et fournit des suggestions de reformulation ou de citation des sources

Statistiques d'écriture : Statistiques d'écriture : fournit des informations sur votre écriture, telles que le nombre de mots, le score de lisibilité et la longueur des phrases

: Statistiques d'écriture : fournit des informations sur votre écriture, telles que le nombre de mots, le score de lisibilité et la longueur des phrases Intégration : Intégration : intégration à diverses plates-formes de rédaction, notamment Microsoft Word, Google Docs et les navigateurs web

Limites

Les fonctionnalités avancées ne sont disponibles qu'avec un abonnement premium

L'intégration avec certaines plateformes d'écriture peut être limitée

Prix

Gratuit : vérifications de base de la grammaire et de l'orthographe

: vérifications de base de la grammaire et de l'orthographe Premium : 12 $ par mois (facturés annuellement) ou 30 $ par mois (facturés mensuellement) pour des vérifications et des fonctionnalités avancées

: 12 $ par mois (facturés annuellement) ou 30 $ par mois (facturés mensuellement) pour des vérifications et des fonctionnalités avancées Comptes d'entreprise : 15 $ par mois et par utilisateur

G2 : 4.6 sur 5 (1200+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (1200+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (6 800+ commentaires)

5. Spike

Le meilleur pour le chat en équipe

Spike transforme vos courriels en conversations de chat simples et faciles à naviguer qui ressemblent à un fil de messages texte Spike est un outil de communication par courriel et de collaboration en équipe qui transforme les courriels en chats en temps réel, rendant la communication plus rapide et plus efficace. Ses fonctionnalités comprennent le chat de groupe, la vidéoconférence, la gestion des listes de tâches, les notes, le chat vidéo et un calendrier intégré, qui peuvent tous contribuer à rationaliser la collaboration au sein de l'équipe.

Bien que les fonctionnalités avancées ne soient disponibles qu'avec un abonnement premium, Spike propose un plan de base gratuit pour ceux qui souhaitent essayer le service, avec des options de mise à niveau premium pour ceux qui souhaitent approfondir la plateforme.

Meilleures fonctionnalités

Email conversationnel : Transforme les courriels en chats en temps réel, ce qui permet une communication plus rapide et plus efficace

: Transforme les courriels en chats en temps réel, ce qui permet une communication plus rapide et plus efficace Chat de groupe : Permet la collaboration en équipe dans un format similaire à celui d'un chat

: Permet la collaboration en équipe dans un format similaire à celui d'un chat Vidéoconférence : Permet de faire des appels vidéo directement dans l'application

: Permet de faire des appels vidéo directement dans l'application Gestion des tâches : Gestion des tâches : comprend une liste de tâches intégrée et des fonctions de gestion des tâches

: Gestion des tâches : comprend une liste de tâches intégrée et des fonctions de gestion des tâches Notes : Prise de notes : permet de prendre et de partager des notes rapidement et facilement dans l'application

: Prise de notes : permet de prendre et de partager des notes rapidement et facilement dans l'application Intégration du calendrier : Intégration de l'agenda : Intégration avec divers calendriersapplications de calendrier pour faciliter la planification et l'organisation

Limites

Les fonctionnalités avancées ne sont disponibles qu'avec un abonnement premium

Spike n'est pas compatible avec tous les fournisseurs de messagerie

L'application peut demander un certain temps d'adaptation pour ceux qui sont habitués aux clients de messagerie traditionnels

Prix

De base : Gratuit, avec des fonctionnalités limitées

: Gratuit, avec des fonctionnalités limitées Pro pour les petites équipes : 5 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) ou 10 $ par utilisateur et par mois pour les clients Entreprise (facturé mensuellement) pour les fonctionnalités avancées et les intégrations

G2 : 4.7 sur 5 (plus de 60 commentaires)

: 4.7 sur 5 (plus de 60 commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (40+ commentaires)

6. Boomerang pour Gmail

Le meilleur pour la productivité et la planification des e-mails

Boomerang permet de savoir si quelqu'un répond à un e-mail et de programmer des rappels pour les messages importants Boomerang pour Gmail est un outil de productivité et de planification des courriels qui vous permet de programmer des courriels, de mettre en pause les courriels entrants pour réduire les distractions dans Gmail, et de définir des rappels de suivi. Ses fonctionnalités comprennent le nettoyage de la boîte de réception, les accusés de réception et l'intégration du calendrier, ce qui peut vous aider à rationaliser votre boîte de réception et à augmenter votre productivité.

Meilleures fonctionnalités

Pause dans la boîte de réception : Arrête temporairement les courriels entrants pour réduire les distractions

: Arrête temporairement les courriels entrants pour réduire les distractions Rappels de suivi : Vous rappelle de suivre les courriels importants qui n'ont pas reçu de réponse

: Vous rappelle de suivre les courriels importants qui n'ont pas reçu de réponse Nettoyage de la boîte de réception : supprime les courriels non essentiels de votre boîte de réception et les archive en vue d'une consultation ultérieure

Limitations

Boomerang pour Gmail n'est compatible qu'avec les comptes Gmail et Google Workspace

Prix

De base : Gratuit, avec des fonctionnalités limitées

: Gratuit, avec des fonctionnalités limitées Personnel : 4,98 $ par mois (facturé annuellement) pour des fonctionnalités avancées et des intégrations

: 4,98 $ par mois (facturé annuellement) pour des fonctionnalités avancées et des intégrations Pro : 14,98 $ par mois (facturé annuellement) pour des fonctionnalités avancées et des intégrations

: 14,98 $ par mois (facturé annuellement) pour des fonctionnalités avancées et des intégrations Premium : 49,98 $ par mois (facturé annuellement) qui inclut l'intégration Salesforce/CRM

G2 : 4.7 sur 5 (150+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (150+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (150+ commentaires)

7. Otter.ai

Le meilleur pour la transcription voix-texte et la prise de notes

Utilisation d'Otter.ai pour transcrire la parole en texte en temps réel Otter.ai est un outil de transcription voix-texte et de prise de notes qui vous permet de transcrire des enregistrements vocaux en texte en temps réel. Cet outil peut transcrire automatiquement et créer des notes consultables pour vos réunions, entretiens, cours, notes personnelles et bien plus encore.

Meilleures caractéristiques

Transcription de la voix en texte : Transcrit les enregistrements vocaux en texte en temps réel

: Transcrit les enregistrements vocaux en texte en temps réel Ponctuation automatique : Ponctuation automatique : ajoute la ponctuation aux transcriptions pour une meilleure précision et lisibilité

: Ponctuation automatique : ajoute la ponctuation aux transcriptions pour une meilleure précision et lisibilité Identification du locuteur : Identification du locuteur : identifie les différents locuteurs d'une conversation pour un meilleur contexte

: Identification du locuteur : identifie les différents locuteurs d'une conversation pour un meilleur contexte Synchronisation entre les appareils : Synchronisation des transcriptions et des notes sur plusieurs appareils

Limites

Les fonctions avancées ne sont disponibles qu'avec un abonnement premium

Certains utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes de précision de la transcription, en particulier dans les environnements bruyants

Prix

De base : Gratuit, avec des fonctionnalités et des téléchargements limités

: Gratuit, avec des fonctionnalités et des téléchargements limités Premium : 8,33 $ par mois (facturé annuellement) ou 16,99 $ par mois (facturé mensuellement) 8,33 $ par mois (facturé annuellement) ou 16,99 $ par mois (facturé mensuellement) pour les fonctionnalités avancées et les intégrations

: 8,33 $ par mois (facturé annuellement) ou 16,99 $ par mois (facturé mensuellement) 8,33 $ par mois (facturé annuellement) ou 16,99 $ par mois (facturé mensuellement) pour les fonctionnalités avancées et les intégrations Business : 20 $ par mois (facturés annuellement) pour les fonctions avancées et les intégrations : 20 $ par mois (facturé annuellement) ou 30 $ par mois (facturé mensuellement) pour des fonctions d'administration supplémentaires

G2 : 4.5 sur 5 (60+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (60+ commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (50+ commentaires)

8. Gingembre

Le meilleur pour l'aide à la rédaction et la correction

Ginger, un assistant d'écriture doté d'une IA, vous aide à corriger vos textes, à améliorer votre style et à stimuler votre créativité Ginger est un logiciel de assistant d'écriture ce site est conçu pour améliorer votre écriture en vous fournissant des suggestions en matière de grammaire, d'orthographe et de style. Ses fonctionnalités comprennent la reformulation de phrases, la traduction et un dictionnaire personnel, ce qui peut vous aider à améliorer la qualité générale de votre écriture tout en augmentant votre production.

Meilleures fonctionnalités

Vérification de la grammaire et de l'orthographe : Vérifie les erreurs de grammaire et d'orthographe dans vos écrits

: Vérifie les erreurs de grammaire et d'orthographe dans vos écrits Vérification du style : Vérifie la clarté, la concision et le ton de vos écrits

: Vérifie la clarté, la concision et le ton de vos écrits Reformulation de phrases : Suggère d'autres formulations pour les phrases afin d'améliorer votre rédaction

: Suggère d'autres formulations pour les phrases afin d'améliorer votre rédaction Traduction : Traduit votre contenu dans différentes langues

: Traduit votre contenu dans différentes langues Intégration : S'intègre à diverses plateformes de rédaction, y compris Microsoft Word, Google Docs et les navigateurs Web

Limites

Pas d'intégration avec Google Docs

Les suggestions de l'IA ne sont pas toujours exactes

Prix

Gratuit : Vérifications de base de la grammaire et de l'orthographe

: Vérifications de base de la grammaire et de l'orthographe Premium : 6,99 $ par mois (facturé annuellement) ou 33,57 $ par trimestre pour des vérifications et des fonctionnalités avancées

G2 : 4.3 sur 5 (30+ commentaires)

: 4.3 sur 5 (30+ commentaires) Capterra : 4.0 sur 5 (80+ commentaires)

9. Chasseur

Le meilleur pour trouver des adresses email professionnelles

Utiliser Hunter.io pour trouver des adresses email professionnelles en quelques secondes et entrer en contact avec les personnes qui comptent pour votre entreprise Chasseur est un outil de recherche d'adresses électroniques qui vous permet de trouver des adresses électroniques professionnelles pour des particuliers ou des entreprises. Ses fonctionnalités incluent la vérification des emails, la recherche par domaine et les campagnes d'emailing, ce qui peut vous aider à vous connecter avec les personnes qui comptent pour votre entreprise. Hunter s'intègre à diverses applications, notamment Salesforce, HubSpot et Google Sheets, ce qui facilite son utilisation sur différentes plateformes.

Meilleures fonctionnalités

Recherche d'adresses électroniques : Recherche d'adresses électroniques professionnelles pour des particuliers ou des entreprises

: Recherche d'adresses électroniques professionnelles pour des particuliers ou des entreprises Vérification d'adresses électroniques : Vérification de l'exactitude des adresses électroniques afin d'améliorer la délivrabilité

: Vérification de l'exactitude des adresses électroniques afin d'améliorer la délivrabilité Recherche de domaine : Recherche de toutes les adresses électroniques associées à un domaine spécifique

: Recherche de toutes les adresses électroniques associées à un domaine spécifique Intégration : Intégration : intégration à diverses applications, notamment Salesforce, HubSpot et Google Sheets

Limitations

Toutes les adresses électroniques ne peuvent pas être trouvées ou vérifiées

L'exactitude des adresses électroniques peut varier en fonction de l'entreprise recherchée

Prix

Gratuit : permet des recherches et des vérifications limitées

: permet des recherches et des vérifications limitées Démarrage : 35 $ par mois (facturé annuellement) ou 49 $ par mois (facturé mensuellement) pour un maximum de 500 recherches et 1000 vérifications par mois

: 35 $ par mois (facturé annuellement) ou 49 $ par mois (facturé mensuellement) pour un maximum de 500 recherches et 1000 vérifications par mois Croissance : 104 $ par mois (facturés annuellement) ou 149 $ par mois (facturés mensuellement) pour un maximum de 5 000 recherches et 10 000 vérifications par mois

: 104 $ par mois (facturés annuellement) ou 149 $ par mois (facturés mensuellement) pour un maximum de 5 000 recherches et 10 000 vérifications par mois Entreprise : 499 $ par mois (facturés annuellement) ou 349 $ par mois (facturés mensuellement) jusqu'à 50 000 recherches et 1 000 vérifications par mois

G2 : 4.4 sur 5 (450+ commentaires)

: 4.4 sur 5 (450+ commentaires) Capterra : 4.6 sur 5 (500+ commentaires)

Bonus:_ *Modèles de campagnes d'e-mailing au goutte-à-goutte*

10. Avant

Le meilleur pour la gestion collaborative des courriels et la communication d'équipe

Utilisation de Front pour créer des boîtes de réception partagées, gérer les courriels, etc Front est un outil de productivité de messagerie pour la communication d'équipe conçu pour le travail collaboratif. Ses fonctionnalités comprennent les boîtes de réception partagées, l'automatisation du flux de travail, l'affectation et le suivi, et la visibilité de la boîte de réception de l'équipe, qui peuvent toutes aider les équipes à gérer le courrier électronique de manière efficace et efficiente.

Meilleures fonctionnalités

Boîtes de réception partagées : permet aux équipes de collaborer à la gestion du courrier électronique en temps réel

: permet aux équipes de collaborer à la gestion du courrier électronique en temps réel Attribution et suivi : attribue des e-mails aux membres de l'équipe et suit la progression

: attribue des e-mails aux membres de l'équipe et suit la progression Visibilité de la boîte de réception de l'équipe : permet aux membres de l'équipe de voir les boîtes de réception des autres et de collaborer sur les réponses pour un meilleur service à la clientèle

Limitations

Vous ne pouvez pas utiliser une application de messagerie tierce avec le service de Front

L'application peut demander un certain temps d'adaptation pour ceux qui sont habitués aux applications de messagerie traditionnelles

Prix

Croissance : 49 $ par poste et par mois (facturé annuellement) pour les fonctionnalités de base et les intégrations avec un minimum de 5 membres de l'équipe

: 49 $ par poste et par mois (facturé annuellement) pour les fonctionnalités de base et les intégrations avec un minimum de 5 membres de l'équipe Échelle : 99 $ par poste et par mois (facturé annuellement) pour les règles intelligentes et la gestion d'équipe

: 99 $ par poste et par mois (facturé annuellement) pour les règles intelligentes et la gestion d'équipe Premium : 229 $ par poste et par mois (facturé annuellement) pour l'intégration, l'accès à l'API et l'assistance à la visioconférence

G2 : 4.7 sur 5 (1700+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (1700+ commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (225+ commentaires)

Try intégration de Front avec ClickUp *%href/_* *_intégration de Front avec ClickUp !

Qu'est-ce qui fait un bon outil de productivité par email ?

Tous les outils de productivité de messagerie ne se valent pas. Lors du choix d'un outil, il est important de prendre en compte quelques facteurs clés qui peuvent faire une grande différence dans l'efficacité de l'outil.

Du haut de ses 40 000 pieds, un bon outil de productivité par courriel doit offrir plus que les fonctionnalités de base de la messagerie électronique. Cela signifie qu'il doit aller au-delà des fonctionnalités de base de la messagerie et offrir des fonctions telles que la planification des courriels, les modèles, l'automatisation, les modèles de courriels et les intégrations avec d'autres outils et services.

Un autre facteur important est la compatibilité. Un bon outil de productivité de messagerie doit fonctionner avec presque toutes les applications et tous les services que vous utilisez, qu'il s'agisse de votre calendrier et la liste des choses à faire dans votre CRM et gestion de projet de gestion de la relation client (CRM) et de gestion de projet. Cela vous permet d'intégrer facilement le courrier électronique dans votre flux de travail existant, d'éviter les erreurs et d'améliorer la qualité de votre travail de passer d'un outil à l'autre et établir un ordre de priorité dans votre travail .

En choisissant un outil qui répond à ces critères, vous pouvez vous assurer que vous tirez le meilleur parti de votre courrier électronique et maximiser votre productivité tout en améliorant la qualité de votre travail la gestion d'équipe .

Obtenir plus de résultats avec les outils de productivité par courriel

Comme nous l'avons vu dans ce tour d'horizon, il existe différents outils de productivité de messagerie qui peuvent vous aider à rester organisé, à gagner du temps et à rationaliser votre flux de travail. Des outils comme ClickUp, TextExpander et d'autres mentionnés dans cet article, les options ne manquent pas lorsque vous êtes prêt à faire passer le courrier électronique traditionnel à la vitesse supérieure.

Les outils de productivité de la messagerie électronique peuvent également servir de plaque tournante centralisée pour toutes les communications internes et externes. Grâce à leur capacité d'intégration avec d'autres outils et plateformes, ces outils peuvent vous aider à tout gérer, des demandes des clients à la collaboration des équipes, le tout à partir d'une boîte de réception centrale.

En regroupant vos communications à partir de votre messagerie électronique, vous restez organisé, vous gagnez du temps et vous n'avez pas besoin de passer d'une application à l'autre tout au long de la journée.

Si vous êtes à la recherche d'une application de productivité de messagerie plus efficace, l'un des outils que nous avons mentionnés ici pourrait bien être la pièce manquante que vous recherchez. ---

Rédacteur invité:

Clive Hanks est un journaliste technique indépendant qui vit actuellement à Seattle avec sa femme et son jeune fils. Il est connu pour sa couverture approfondie des dernières tendances technologiques en matière d'automatisation et de productivité.