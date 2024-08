Combiner CRM et gestion de projet – ; Logiciel CRM tout-en-un

Les clients sont la cerise sur le sundae d'une entreprise. 🍧

Sans eux, les entreprises n'auraient tout simplement aucun sens.

C'est précisément pour cette raison que vous avez besoin d'une gestion efficace de la relation client (CRM).

La GRC permet à toute entreprise d'entretenir des relations privilégiées avec ses clients.

Toutefois, vous devez également gérer des projets, des budgets, des ressources et bien d'autres choses encore pour vous assurer de répondre aux besoins de vos clients dans les délais impartis.

à faire pour gérer tous ces aspects sans perdre la tête ?

En utilisant CRM et gestion de projet combiné.

Dans cet article, nous examinerons les différences entre la gestion de la relation client et la gestion de projet, la manière dont vous pouvez les utiliser ensemble et ce qu'il faut rechercher dans une solution tout-en-un. Nous présenterons également les meilleures solutions de CRM logiciels de gestion de projet que vous pouvez utiliser aujourd'hui.

Commençons.

Qu'est-ce que la gestion de la relation client ?

La gestion de la relation client (GRC) est un processus axé sur la gestion des interactions avec vos clients. Elle consiste à entretenir les relations afin d'accroître la satisfaction des clients et les équipes commerciales.

Mon travail consiste à faire travailler ensemble la gestion de la relation client et la gestion de projet pour atteindre leurs objets, mais elles ont aussi leurs différences :

Différences entre la gestion de la relation client et la gestion de projet ?

Les logiciels de gestion de projet sont conçus pour livrer un projet dans les délais et le budget impartis. Les logiciels de CRM sont utilisés pour gérer les interactions avec les prospects et les clients existants. Voici un diagramme pratique résumant quelques-unes des différences clés entre le CRM et la gestion de projet :

différences essentielles entre la gestion de la relation client et la gestion de projet | Paramètre | CRM | Gestion de projet | | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | /href/ https://clickup.com/fr-FR/blog/65218/strategie-crm/Strategy/%href/ | Pour /href/ https://clickup.com/blog/proposal-management-software/manage interactions avec les prospects/%href/ et les clients existants | Pour livrer le projet dans les délais et dans les limites du budget | | Objectifs - Établir des relations avec les clients et les fidéliser - Aider votre équipe de service à la clientèle à collaborer facilement - Améliorer les efforts de sensibilisation d'une équipe de vente - Résoudre efficacement les requêtes des clients - Planifier les moyens d'atteindre les objectifs - Fournir des résultats dans les délais et dans les limites du budget - Rendre les clients et les employés heureux - Améliorer la communication et la collaboration - Améliorer l'efficacité de l'équipe de service à la clientèle - Améliorer l'efficacité de l'équipe de vente - Améliorer l'efficacité de l'équipe de vente - Améliorer l'efficacité de l'équipe de vente - Améliorer l'efficacité de l'équipe de vente - Améliorer l'efficacité de l'équipe de vente - Améliorer l'efficacité de l'équipe de vente - Résoudre efficacement les requêtes des clients - Planifier les moyens d'atteindre les objectifs - Fournir des résultats dans les délais et dans les limites du budget - Rendre les clients et les employés heureux - Améliorer l'efficacité de la communication et de la collaboration | Les employés, les résultats attendus, les budgets et la gestion /href/ https://clickup.com/fr-FR/blog/8439/gestion-des-ressources/resource/%href/ de l'entreprise sont autant d'éléments qui permettent d'atteindre les objectifs fixés | Échéancier - En continu, car l'amélioration des relations avec les clients est un processus à long terme. Échéancier - Temporaire ou sur la base d'un projet, car les projets ont une date début et une date fin spécifiques | Le cycle de vie d'un projet est le suivant : - Marketing : identifier les clients en menant des campagnes de marketing - Vente : identifier les clients potentiels et les convertir en clients - Assistance : se concentrer sur le service et l'assistance aux clients - Initiation : déterminer la faisabilité du projet - Planification : déterminer les objectifs, le calendrier et les ressources nécessaires - Exécution : mettre le plan en action - Suivi : garder un œil sur les performances et les progrès - Achevé : déterminer ce qui s'est bien passé et les tâches qui n'ont pas été achevées - Suivi : déterminer ce qui s'est bien passé et les tâches qui n'ont pas été achevées - Suivi : déterminer ce qui s'est bien passé et les tâches qui n'ont pas été achevées - Accompagnement : Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients - Accompagnement des clients

Certes, les processus de gestion de projet et de gestion de la relation client ont leurs différences. Mais en y regardant de plus près, vous constaterez qu'ils ont des points communs des objectifs et des buts communs .

Ils visent tous deux à fournir des projets, des services ou des produits de haute qualité dans les délais impartis afin de satisfaire les clients. Et ils vous aident tous deux à gagner plus d'argent.

Qu'est-ce que le CRM dans la gestion de projet ?

La gestion de projet se concentre sur la livraison de ce dont le client a besoin, dans les délais et dans le respect du budget. C'est très important si vous voulez maintenir de bonnes relations avec vos clients, n'est-ce pas ?

Et c'est là que la gestion de la relation client s'avère utile.

Le CRM peut vous aider à gérer des projets en vous donnant des informations en temps réel sur les réactions des clients et en améliorant la communication entre les différents services. Rapport de LinkedIn sur l'état des ventes a révélé que 64 % des entreprises déclarent que les outils de gestion de la relation client (CRM) sont utiles .

En outre, placer les clients au centre de la gestion de projet peut vous aider à fournir les bons produits/services et à conserver les relations avec les clients.

Mais comment les outils CRM font-ils cela ?

Grâce à des fonctionnalités de suivi des interactions avec les clients, de budgétisation et de gestion de la relation client, les outils de gestion de la relation client peuvent vous aider à atteindre vos objectifs gestion de l'équipe commerciale , Les CRM aident les entreprises :

Voici comment ces fonctionnalités aident les équipes de projet :

Le suivi des jalons: aide les équipes d'identifier des objectifs et des cibles réalisables *Rôles dans le projet: la définition des rôles permet aux coéquipiers de gérer plus facilement leurs responsabilités

aide les équipes d'identifier des objectifs et des cibles réalisables *Rôles dans le projet: la définition des rôles permet aux coéquipiers de gérer plus facilement leurs responsabilités Les rapports du tableau de bord: permettent au gestionnaire du projet d'analyser la progression

permettent au gestionnaire du projet d'analyser la progression Tâches récurrentes: Automatisation des tâches répétitives pour aider les équipes à se concentrer sur des choses plus importantes, AKA faire de l'argent 🤑

Maintenant que nous avons compris ce qu'est le CRM dans la gestion de projet, voyons comment vous pouvez cibler l'outil adéquat pour vos besoins.

Cependant, avant d'expliquer ce que vous devez rechercher dans un outil de CRM, voyons d'abord en quoi il diffère d'une solution de gestion de projet traditionnelle :

Quelles sont les différences entre un logiciel de CRM et un logiciel de gestion de projet ?

Voyons quelles sont les différences clés entre Les logiciels de gestion de la relation client (CRM) et des logiciels de gestion de projet gratuits :

Les différences clés entre les logiciels de CRM et les logiciels de PM. | Paramètre | Logiciel de CRM | Logiciel de PM | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | - Planification de projet - Gestion des délais - Outils avancés /href/ https://clickup.com/blog/online-collaboration-tools/collaboration/%href/ /href/ https://clickup.com/blog/agile/agile-project-management/Agile de gestion/%href/- Gestion de budget - Diagrammes de Gantt/ /href/ https://clickup.com/blog/automate-tasks/Workflow/%href/- Gestion de portefeuille | - Gestion de projets - Gestion de l'assistance client - Suivi du suivi - Devis et /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/46493/proposition-de-projet/proposal gestion/%href/- Suivi des références - Gestion de la performance des ventes - Automatisation du marketing | - Comprendre les relations avec les clients au fil du temps - Maintenir une /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/57991/logiciel-de-base-de-donnees-clients/centralized base de données clients/%href/ dans toute votre entreprise - Accélérer les boucles de rétroaction grâce à l'automatisation des approbations et des rétroactions - Améliorer la productivité de votre équipe de vente - Obtenir un aperçu de la progression du projet - Planifier efficacement et /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/66110/logiciel-de-planification-des-taches/schedule les tâches/%href/ - Promouvoir le travail /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/4320/comment-etre-plus-productif/productivity /%href/ - Éliminer les coûts inutiles et /href/ https://clickup.com/fr-FR/blog/12212/gestion-de-la-charge-de-travail/workload/%href/ /href/ https://clickup.com/fr-FR/blog/12212/gestion-de-la-charge-de-travail/workload/%href/ la productivité de votre équipe de vente - Améliorer la productivité de votre équipe de vente Prix moyen | 12 à 90 $ par utilisateur et par mois. Les outils les plus coûteux peuvent avoir un intervalle de 150 à 300 $/mois | 5 à 90 $ par utilisateur/mois. Les outils les plus coûteux peuvent avoir un intervalle de 150 à 300 dollars par mois | Les outils les plus chers peuvent aller de 150 $ à 300 $ par mois. Exemples | /href/ https://clickup.com/teams/crmClickUp/%href/ , Salesforce, /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/39900/alternatives-a-microsoft-dynamics/Microsoft Dynamics/%href/, /href/ https://clickup.com/blog/?p=16364Zoho/%href/ , et HubSpot CRM | /href/ https://clickup.com/teams/project-managementClickUp/%href/ , /href/ https://clickup.com/compare/asana-alternativeAsana/%href/ , /href/ https://clickup.com/blog/basecamp-review/Basecamp/%href/ , et /href/ https://clickup.com/blog/?p=14228Microsoft Gestion d'un projet/%href/ |

Note: même si vous pouvez utiliser deux outils distincts pour gérer chaque processus, il est préférable d'utiliser un outil tout-en-un avec des fonctions de gestion de projet et de CRM entièrement intégrées, comme ClickUp.

Qu'est-ce qui fait une bonne solution de gestion de projet CRM ?

Une excellente solution de solution de gestion de projet client doit être très conviviale, flexible et robuste. Vous pouvez opter pour des intégrations ou deux outils distincts pour gérer chaque processus, mais vous pouvez également utiliser une solution tout-en-un pour gérer les deux processus.

L'utilisation d'un CRM avec des fonctionnalités de gestion de projet vous permet de gérer les données de vos projets et de vos clients sur une plateforme centrale, et vous n'aurez pas à passer d'une application à l'autre toute la journée.

Et, bien sûr, vous voulez éviter les outils trop complexes (et coûteux 👀).

Pour vous aider à prendre votre décision, voici dix éléments à prendre en compte lors du choix d'un logiciel de gestion de projet CRM :

1. Facilité d'utilisation

Le logiciel que vous choisissez doit avoir un processus de mise en œuvre simple et une interface conviviale pour vos employés et vos clients.

pourquoi les clients ?

Ils doivent accéder à l'outil car ils jouent un rôle essentiel dans les processus de retour d'information et d'approbation. Le fait de donner accès à vos clients entraînera également plus de transparence, moins d'e-mails, et contribuera à ce que tout le monde soit sur la même page.

En outre, assurez-vous que l'outil que vous choisissez s'intègre à vos processus d'entreprise actuels. Vous ne voudriez pas vous rendre compte que l'outil perturbe l'ensemble de votre flux de travail à mi-chemin de la mise en œuvre de votre CRM.

2. Personnalisation

Chaque entreprise étant unique, il arrive qu'une approche unique ne suffise pas.

C'est pourquoi vous avez besoin d'un outil personnalisable.

Une solution personnalisable vous permet de refléter fidèlement vos besoins.

Par exemple, une fonctionnalité de gestion de projet telle que Les statuts de tâche personnalisés de ClickUp peuvent aider votre équipe d'assistance à personnaliser son flux de travail en fonction des problèmes, des clients et des tickets.

3. Collaboration avec les clients

Choisissez une solution qui vous permet de faire entrer le client dans votre espace de projet de gestion de la relation client pour lui montrer la progression de ses projets. Cela vous permettra également d'accélérer les processus de révision et d'approbation.

Et c'est super important car le client a toujours raison.

mais vous ne pouvez pas laisser vos clients accéder à tous les documents de votre logiciel, n'est-ce pas ?

Ne vous inquiétez pas. Assurez-vous que votre outil offre des paramètres de permissions granulaires pour vous permettre de contrôler qui a accès à quoi.

Le client n'a peut-être pas toujours raison, mais les outils de gestion des tâches CRM dotés de fonctionnalités de collaboration le sont.

4. Gestion des documents et des données

Que vous optiez pour une application de bureau ou une application CRM et de gestion de projet basée sur le cloud, l'outil que vous choisissez doit vous permettre de gérer les documents et d'analyser les informations des clients en toute simplicité.

imaginez que vous ayez à parcourir des tonnes d'applications différentes juste pour trouver le document que vous cherchez._ 😵

En outre, le logiciel devrait vous permettre de créer et de partager des bases de connaissances, des guides utilisateurs et des documents d'onboarding. De cette façon, vous pouvez partager des informations pertinentes avec vos clients en fonction des besoins.

5. Gestion du portfolio

Un outil doté de fonctionnalités de gestion de portefeuille de clients aide les entreprises à suivre les activités de leurs clients.

Il vous permet essentiellement d'analyser et de personnaliser l'ensemble de votre base de clients afin d'identifier les clients fidèles (ceux qui vous rapportent le plus 💰).

De cette façon, vous pouvez créer un système de gestion de la relation client (CRM) un forfait de projet qui vise à fidéliser vos clients les plus précieux. Et vous pouvez réfléchir à des moyens pour faire renaître l'étincelle dans une relation qui bat de l'aile.

6. Gestion de projet visuelle Gestion de projet visuelle aide les équipes à mieux comprendre les échéanciers, les tâches et les délais. Il suffit d'un seul coup d'œil pour voir la progression des projets et des relations avec les clients.

Recherchez des logiciels dotés de fonctionnalités visuelles telles que Diagrammes de Gantt , échéanciers et vues Tableau kanban affichées .

Cela vous aidera :

Centraliser la communication et faire en sorte que tout le monde soit sur la même page

Prendre rapidement des décisions fondées sur des données précises

Identifier les goulets d'étranglement potentiels dans le système de gestion des ressources humainesFlux de travail CRM ### 7. Gestion de l'équipe commerciale

La gestion des équipes commerciales est au cœur des systèmes de gestion de la relation client.

**Mais qu'est-ce qu'une équipe commerciale ?

Une équipe commerciale est un aperçu de l'état d'avancement de vos prospects tout au long du processus de vente. Il aide le chef de projet CRM à suivre le flux de prospects et de clients tout au long de l'équipe commerciale.

L'outil de gestion de projet CRM que vous choisissez doit offrir des fonctionnalités telles que le suivi des prospects, la gestion du pipeline, les tableaux de bord commerciaux, etc. Il s'agit là des exigences de base d'un outil de gestion de projet CRM Logiciel CRM pour, par exemple, l'immobilier .

Vous pourrez ainsi déterminer à quelle vitesse les représentants commerciaux peuvent convertir les pistes en équipes commerciales.

Si vous souhaitez améliorer les performances commerciales, un examen approfondi de votre outil de gestion de projet CRM pourrait vous indiquer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

8. Communication rationalisée

Disposer d'un outil de CRM et de gestion de projet avec des fonctionnalités de communication ou d'assistance en ligne dédiées peut aider les entreprises à se débarrasser des silos et de l'inaccessibilité des données.

Les membres de l'équipe doivent pouvoir déposer des commentaires, joindre des pièces jointes et participer à des visioconférences sans quitter l'outil. Cela permet de rationaliser la communication, car il n'est plus nécessaire de passer d'une application à l'autre tout au long de la journée.

9. Des informations basées sur les données

Les informations basées sur les données vous donnent des informations en temps réel sur la façon dont chaque aspect de votre entreprise se fait.

Le logiciel de CRM et de gestion de projet que vous choisissez doit vous fournir des rapports et des tableaux de bord détaillés. Cela vous aidera à identifier les goulets d'étranglement, à surveiller les performances des employés et à vous assurer que les équipes atteignent les objectifs de l'entreprise.

Il est ainsi beaucoup plus facile de prendre des décisions d'entreprise en connaissance de cause.

10. Intégrations

Des systèmes bien intégrés garantissent un flux de données adéquat et une rationalisation de la gestion des ressources humaines gestion du flux de travail sur différentes plates-formes.

Sélectionnez une solution logicielle de gestion de projet CRM qui peut s'intégrer à d'autres outils de votre environnement de travail. Ainsi, vous n'aurez pas à vous séparer de vos applications favorites. 😌

Voici une liste de quelques intégrations dont vous pourriez avoir besoin :

Outils de vidéoconférence

Applications de messagerie instantanéeLogiciels de suivi des bugs can get!

4. Alignement interdépartemental

N'oubliez pas qu'un outil tout-en-un vous fournit une source unique de vérité. Cela aide vos équipes de projet, de marketing, de vente et de service à la clientèle à créer une compréhension partagée des besoins des clients et de la progression du projet.

Il vous permet également de créer un système unifié de gestion des tâches et de rapports qui aide les équipes à collaborer en toute simplicité.

Par exemple, les équipes marketing peuvent utiliser les rapports de l'outil pour déterminer le niveau d'intérêt d'un client et décider s'ils peuvent lui proposer une vente. Et si c'est un oui, vous pouvez lancer un nouveau projet ciblant le client.

Cons

Voici deux inconvénients liés à l'utilisation d'un seul outil pour gérer les deux processus :

1. Échéanciers différents

L'un des problèmes posés par la combinaison des deux processus est qu'ils reposent sur des échéanciers différents.

Un projet de gestion de la relation client se concentre sur l'établissement d'une relation à long terme puisqu'il s'agit d'un processus continu. En revanche, la gestion de projet est plus temporaire car les projets ont une date de début et une date de fin.

Il est logique de séparer les deux si vous ne voulez pas que des informations sur les clients sans rapport avec le projet encombrent votre application de gestion de projet.

2. Certaines applications tout-en-un peuvent être coûteuses

S'il peut être plus économique d'utiliser un outil qui remplit plusieurs fonctions logicielles, certaines solutions tout-en-un peuvent être assez onéreuses.

Mais n'oubliez pas qu'il existe aussi des outils tout-en-un tels que ClickUp qui offrent de puissants forfaits gratuits !

Ce qui nous amène à..

La meilleure solution CRM pour votre équipe

Une bonne solution tout-en-un est robuste, abordable et simple à utiliser.

il existe une grande _solution qui remplit toutes ces conditions ?

La réponse est non... il existe une excellente cRM flexible tout-en-un qui remplit toutes les conditions ci-dessus et bien plus encore : ClickUp !

Qu'est-ce que ClickUp ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image5-3-1400x666.png dispositifs ClickUp /$$$img/

ClickUp est l'un des outils de gestion de projet et de CRM les mieux évalués au monde, utilisé par des équipes très productives dans des petites et grandes entreprises.

Avec des fonctionnalités telles que l'affichage du Calendrier, Dépendances des tâches et Stockage cloud grâce à ClickUp, la satisfaction des clients et l'amélioration de la qualité des services sont des priorités pour l'entreprise d'atteindre les objectifs du projet un jeu d'enfant.

Voici pourquoi ClickUp est le meilleur CRM pour la gestion de projet :

ClickUp Views : utilisez une variété de vues de projet multiples comme les tableaux Kanban, une vue Liste ou une vue Équipe pour gérer tout, des équipes commerciales aux statuts des projets

Docs: créer des documents d'accueil pour les clients, des guides d'utilisateur,propositions d'entrepriseet bien d'autres choses encore

créer des documents d'accueil pour les clients, des guides d'utilisateur,propositions d'entrepriseet bien d'autres choses encore Jalons : voir quand vous avez atteint une cible importante, comme l'obtention de l'approbation des clients

Statuts de tâches personnalisés: créez des flux de travail personnalisés pour vos équipes de projet, de marketing, de vente et de service à la clientèle

créez des flux de travail personnalisés pour vos équipes de projet, de marketing, de vente et de service à la clientèle Modèles CRM : Utilisez les modèles de CRM de ClickUp pour configurer votre CRM pour la gestion de projet

Champs personnalisés : créez des champs de tâches uniques pour gérer les numéros de téléphone des clients, les e-mails, les notes, les éléments des prospects, ou vraiment tout ce que vous pouvez imaginer

créez des champs de tâches uniques pour gérer les numéros de téléphone des clients, les e-mails, les notes, les éléments des prospects, ou vraiment tout ce que vous pouvez imaginer Portfolios: gardez une trace de toutes vos initiatives clients en un seul endroit etpartager les Portfolios avec les parties prenantes pour que tout le monde soit au courant

gardez une trace de toutes vos initiatives clients en un seul endroit etpartager les Portfolios avec les parties prenantes pour que tout le monde soit au courant Tableaux de bord et Widgets: obtenez un aperçu de la progression des projets, des goulots d'étranglement et de la performance de l'équipe

obtenez un aperçu de la progression des projets, des goulots d'étranglement et de la performance de l'équipe ClickApp E-mail: gardez toute la communication avec vos clients en un seul endroit en envoyant et en recevant des e-mails directement à partir deTâches ClickUp *Assigner des tâches: assigner des tâches de l'équipe commerciale et des projets à des assignés uniques, des assignés multiples ou des Teams

gardez toute la communication avec vos clients en un seul endroit en envoyant et en recevant des e-mails directement à partir deTâches ClickUp *Assigner des tâches: assigner des tâches de l'équipe commerciale et des projets à des assignés uniques, des assignés multiples ou des Teams Affichage du formulaire: collecterrapports de bugles demandes des clients et leurs commentaires et transformez-les en tâches exploitables

collecterrapports de bugles demandes des clients et leurs commentaires et transformez-les en tâches exploitables Confidentialité, permissions et invités: ajoutez des clients et d'autres parties prenantes en tant qu'invités à vos projets et contrôlez ce à quoi ils peuvent accéder

ajoutez des clients et d'autres parties prenantes en tant qu'invités à vos projets et contrôlez ce à quoi ils peuvent accéder Intégrations : intégrer ClickUp avec des outils populaires tels queZoom,Basecamp,Jiraet d'autres encore pour une fonction maximale

Bonus: CRM Tools for Mac !

Modèle CRM par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image3-4-1400x623.png Modèle CRM par ClickUp /$$$img/

gérer vos prospects, vos relations personnalisées et vos équipes commerciales en un seul endroit avec ce modèle de CRM de ClickUp_

Si c'est votre équipe qui gère vos relations avec les clients, vous trouverez peut-être ce modèle de CRM de ClickUp Modèle de CRM par ClickUp utile. Il offre 30 états détaillés de progression des tâches et quatre vues différentes pour visualiser votre travail, ce qui facilite l'organisation logique de vos comptes.

Grâce à ce modèle, vous pouvez afficher les informations relatives à vos clients dans un Calendrier, un document ClickUp ou un Tableau Kanban, et glisser-déposer facilement les éléments selon vos besoins. Il sépare également les détails de vos comptes et les affaires fermées dans des listes différentes, éliminant ainsi toute confusion sur la position de vos clients dans l'équipe commerciale. Télécharger ce modèle

Développez votre Business et votre base de clients avec ClickUp

Une part importante de l'activité de la fidélisation des clients implique de fournir aux clients des produits et des services de haute qualité.

c'est pourquoi vous avez besoin de la gestion de projet

Vous pourriez gérer ces deux éléments séparément, mais ce n'est pas pratique. Heureusement, ClickUp fait de ce travail une promenade de santé.

ClickUp peut vous aider à gérer vos tâches et vos relations avec les clients d'un seul coup grâce à des fonctionnalités telles que les tâches récurrentes, les relations entre les tâches et les commentaires attribués. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !