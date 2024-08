12 meilleurs modèles de campagnes d'emailing pour un marketing efficace

Si vous êtes fan de rap, le terme "drip" vous a peut-être fait croire que, dans cet article, nous parlerons de marques de mode haut de gamme, de bijoux coûteux et de styles de vie luxueux. Or, si nous n'aborderons rien de très cool sur le plan matériel, nous parlerons en revanche d'une stratégie de communication très cool : les campagnes d'e-mailing au goutte-à-goutte. 😎

Ces campagnes, lorsqu'elles sont correctement exécutées, peuvent être extrêmement bénéfiques pour les entreprises car elles s'accompagnent de taux de clics et d'ouverture plus élevés par rapport aux e-mails à envoi unique.

En outre, les campagnes d'e-mails au goutte-à-goutte sont conçues pour fournir des informations pertinentes au bon moment, ce qui est utile pour rencontrer le client là où il se trouve dans le processus d'achat parcours client et à chaque point de l'entonnoir des ventes.

Pour vous aider à démarrer votre travail et à mener des campagnes d'e-mail réussies, voici 12 modèles de campagnes de goutte-à-goutte utiles, ainsi qu'un modèle de campagne de goutte-à-goutte outil de gestion de projet pour maintenir votre marketing par e-mail au top !

Qu'est-ce qu'une campagne d'e-mailing ?

Les campagnes d'email drip représentent une série d'e-mails automatisés envoyés à une liste d'abonnés en réponse aux actions d'un utilisateur. Sur la base d'un ensemble de paramètres prédéterminés, ces e-mails sont envoyés dans une séquence et délivrés sur un paramètres prédéterminés .

Dans un scénario réel, une campagne d'e-mailing au goutte-à-goutte ressemblerait à ceci :

Une personne s'inscrit à votre liste d'adresses électroniques et, après son inscription, vous lui envoyez un premier e-mail (dans la plupart des cas, un message de bienvenue)

Quelques jours plus tard, généralement deux ou trois, vous lui envoyez un deuxième e-mail présentant vos fonctionnalités les plus populaires, si votre entreprise est axée sur un produit ou un service

Au bout de cinq jours environ, vous envoyez un troisième e-mail contenant un CTA qui encourage les destinataires à réserver une démonstration, à s'inscrire à un essai gratuit ou simplement à effectuer un achat

Quel est donc l'intérêt de consacrer autant d'efforts à l'envoi d'e-mails ? Eh bien, il y en a beaucoup ! Avec une campagne d'e-mailing au goutte-à-goutte et un logiciel de campagne au goutte-à-goutte adaptés, vous obtiendrez les résultats suivants :

Créer une communication personnalisée et ciblée

Nourrir les prospects et les clients dans le cadre d'une campagne de marketing directchaque étape du parcours personnalisé Paramétrerl'automatisation etaméliorer la productivité Établir une communication cohérente et opportune

Augmenter les taux d'engagement, de conversion et de discussion

Obtenir des informations précieuses et mesurables sur vos efforts en matière d'e-mail marketing

Et bien d'autres choses encore

Exemple de flux de travail d'une campagne d'e-mail construit avec ClickUp Tableaux blancs

Et pour faciliter la gestion de l'e-mail marketing, il existe des outils de gestion de projet et d'aide à la décision outils de test d'e-mail disponibles, ainsi qu'un intervalle de modèles d'e-mails de goutte-à-goutte pour vous faire gagner du temps et produire des e-mails de goutte-à-goutte de qualité.

Coordonnez efficacement avec votre équipe, simplifiez votre programmation de contenu et le suivi des performances des e-mails, et rationalisez vos e-mails flux de travail du marketing par courriel

Planifiez un flux de travail continu et systématique pour votre campagne d'e-mailing en Tableaux blancs ClickUp

12 modèles de campagne de goutte-à-goutte par e-mail pour booster le taux d'ouverture et l'engagement

Voici 12 exemples de campagnes de goutte-à-goutte par e-mail pour vous aider à démarrer votre campagne et vous donner des idées sur la façon d'aborder votre message et votre stratégie !

1. Campagne d'e-mailing de bienvenue

Les e-mails de bienvenue sont utilisés depuis des décennies comme premiers messages dans les entonnoirs de marketing par e-mail l'email marketing est un outil de communication qui permet d'accueillir les nouveaux abonnés et de leur présenter une entreprise, un produit ou un service. En plus de cela, ils sont également connus pour donner le paramètre de toutes les communications futures envoyées par une entreprise.

Lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une séquence d'e-mails, les e-mails de bienvenue peuvent contenir une partie des articles de blog les plus performants d'une entreprise ou du contenu très pertinent, tel que des tutoriels et des études de cas utiles. Et si vous vous sentez généreux, vous pouvez ajouter un cadeau tel qu'un code de réduction.

Lancez votre campagne d'e-mailing de la bonne manière en utilisant la fonction Modèle de campagne de goutte-à-goutte par ClickUp . Démarrez plus rapidement avec un plan structuré et créez facilement votre e-mail de bienvenue et d'autres e-mails au goutte-à-goutte dans ClickUp Docs. Ce modèle comprend également trois autres pages pour les campagnes d'e-mails au goutte-à-goutte, telles que les offres promotionnelles, les notifications de renouvellement et les abonnements.

De plus, ce modèle est personnalisable ; modifiez la page entière, ajoutez du texte personnalisé, intégrez des liens, des images et bien plus encore.

De plus, ce modèle est personnalisable ; modifiez la page entière, ajoutez du texte personnalisé, intégrez des liens, des images et bien plus encore.

Cette Campagne Drip vous offre l'option d'envoyer une succession d'e-mails automatisés et planifiés à l'avance à des clients existants et nouveaux afin de favoriser l'interaction et les équipes commerciales

Parce que ce modèle est disponible en format Documents ClickUp , vous et votre équipe pouvez utiliser ClickUp AI pour créer, modifier, résumer et même améliorer votre texte. En outre, ClickUp Docs vous permet, à vous et à vos équipes, de collaborer au sein des pages Doc - modifiez votre texte et les changements seront répercutés en temps réel - et de laisser des commentaires assignés pour répondre aux questions. La fonctionnalité IA de ClickUp vous aidera à affiner vos messages, tandis que ses fonctionnalités de collaboration accéléreront le processus de rétroaction afin que vous puissiez livrer des e-mails plus rapidement.

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

Pour plus d'idées de textes pour les e-mails de bienvenue, jetez un coup d'œil aux exemples de campagnes de goutte-à-goutte ci-dessous :

EMAIL 1 Subject : Bienvenue chez \N[Nom de votre entreprise]!_ Cher Monsieur [Prénom], Bienvenue chez \N[Nom de votre entreprise\N]- nous sommes ravis de vous compter parmi nous !

Chez [Nom de votre entreprise], nous sommes passionnés par [Ce que votre entreprise fait ou fournit]. Notre mission est de [Déclaration de mission de votre entreprise].

Au cours des prochaines semaines, nous vous enverrons une série d'e-mails pour vous aider à vous familiariser avec notre entreprise, nos produits/services et notre équipe. Vous pouvez vous attendre à.. : \N- [Brève description du premier e-mail de la série \N] \N- [Brève description du deuxième e-mail de la série \N] \N- [Brève description du troisième e-mail de la série \N]

Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est là pour vous assister à chaque étape.

Merci d'avoir choisi \N[Nom de votre entreprise \N] !

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, \N- [Votre nom] \N- [Le nom de votre entreprise]

EMAIL 2 Subject : Bienvenue à \N-[Nom de votre entreprise]*

Bonjour [Prénom] !

En tant que nouveau membre de notre communauté, nous voulions vous donner quelques conseils pour vous aider à démarrer avec \N-[Nom de votre entreprise].

Voici trois choses à faire pour tirer le meilleur parti de votre adhésion : 1. Paramétrez votre compte : Assurez-vous d'avoir accès à tous nos outils et ressources en paramétrant votre compte. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter notre équipe d'assistance.

2. Explorez nos produits/services : Nous fournissons un intervalle de \Nproduits/services pour vous aider \Nà savoir ce que vos produits/services peuvent faire pour eux. Prenez le temps de parcourir nos offres et de voir ce qui vous convient.

3. Connectez-vous avec notre communauté : Notre communauté est composée de \N[qui votre communauté est composée de \N].

Connectez-vous avec d'autres membres, partagez vos expériences et apprenez les uns des autres.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous assister à chaque étape !

\Signature

EMAIL 3 Subject: Tips and Tricks for [Your Company Name]

Bonjour [Prénom],

Nous avons rassemblé quelques conseils pour vous aider à être plus productif et efficace lorsque vous utilisez nos produits/services :

\N- [Conseil 1] : \N- [Brève description de l'astuce 1\N] \N- [Conseil 2] : \N- [Brève description du conseil 2] \N- [Conseil 3] : \N- [Brève description du conseil 3] : [Brève description de la pointe 3] : \N- [Brève description de la pointe 3]

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est là pour vous assister à chaque étape !

\Signature

EMAIL 4 Subject: Merci d'avoir choisi \N[Nom de votre entreprise]

Bonjour [Prénom],

Merci de nous avoir choisis comme fournisseur, prestataire !

Nous sommes validés à vous fournir la meilleure expérience possible. Veuillez prendre un moment pour nous faire part de vos commentaires en répondant à ce bref sondage : [Lien vers le sondage].

Nous vous remercions de votre assistance !

\Signature

2. Abandon de panier campagne d'e-mail goutte à goutte

Les campagnes d'e-mailing ciblées sur les clients potentiels qui n'ont pas finalisé l'achat des éléments de leur panier peuvent contribuer à l'évaluation des pertes de revenus et à la lutte contre les taux d'abandon de panier des entreprises de commerce électronique qui, selon la Institut Baymard peut atteindre 69%.

Dans la plupart des cas, ces campagnes goutte-à-goutte se composent d'environ trois e-mails : le premier rappelle les éléments du panier abandonné, le deuxième présente une sorte d'offre et le troisième est un dernier rappel concernant le panier ainsi que l'offre.

À faire : lors de l'élaboration de votre campagne d'e-mails d'abandon de panier, évitez les formulations trop promotionnelles et/ou compliquées et optez plutôt pour un rappel ou un abonné subtil.

Voici un exemple de campagne d'e-mailing pour rappeler à vos clients de revisiter leur panier :

EMAIL 1 objet : Rappel : Votre panier est prêt !**_ Bonjour [Prénom],

Nous avons remarqué que vous avez laissé certains éléments dans votre panier sans achevé votre achat. Nous comprenons que la vie peut être bien remplie, mais nous ne voulons pas que vous passiez à côté des produits qui vous intéressent.

Voici un petit rappel des éléments laissés dans votre panier :

Produit 1 Produit 2 Produit 3

Ne laissez pas passer ces produits fantastiques - achevez vos achats dès aujourd'hui !

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est toujours là pour vous aider.

\Signature

EMAIL 2 Subject : Dernier rappel : Ne manquez pas votre panier et votre offre!

Bonjour [Premier nom] !

Vous avez encore des éléments dans votre panier, et pour vous remercier d'avoir pensé à nos produits, nous vous offrons \N[Code de réduction/Frais de port gratuits/Autre offre] à utiliser lors du paiement.

Voici un petit rappel des éléments restants dans votre panier :

Produit 1 Produit 2 Produit 3

Ne laissez pas ces éléments vous échapper. Utilisez le code de réduction et achevez votre achat aujourd'hui !

\Signature

Bonus: Modèles d'annonces & Modèles de lettres d'information!

3. Campagne de réengagement par e-mail au goutte-à-goutte

L'objectif principal du marketing est d'inciter les gens à agir, surtout si ces personnes n'ont pas effectué d'achats ou n'ont même pas ouvert vos messages d'e-mail marketing récemment.

Pour réengager les clients/abonnés inactifs, il convient de déclencher une campagne de réengagement au goutte-à-goutte.

Dans le cadre de cette campagne, vous pouvez inclure des éléments tels qu'une équipe commerciale de retour, la mention des améliorations que vous avez apportées à votre produit/service, ainsi que la liste des avantages offerts par votre produit/service. Veillez simplement à rester amical et respectueux.

À faire également, gardez à l'esprit qu'il suffit d'envoyer une campagne de réengagement au goutte-à-goutte par destinataire, et que si ce dernier ne montre aucun intérêt, il est temps de le retirer de votre liste de contacts.

Voici un exemple de campagne de réengagement et de réactivation de clients :

EMAIL 1 Objet : Revenez et économisez [Pourcentage] sur votre prochain achat

bonjour [Nom du client]

vous nous manquez !

_En tant que client personnalisé, nous voulons vous montrer notre reconnaissance avec une vente spéciale de retour

pour une durée limitée, économisez $$$a sur votre prochain achat chez nous. Utilisez le code [Code] au moment du paiement pour bénéficier de la réduction

ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle. Nous sommes impatients de vous revoir chez \N[Nom de l'entreprise]!

\Signature

EMAIL 2 Subject : Nouvelles passionnantes ! Notre produit/service vient d'être amélioré Bonjour [Nom du client] !

Chez \N[Nom de la société \N], nous améliorons constamment nos produits/services afin de vous offrir la meilleure expérience possible. Nous sommes ravis de partager avec vous certaines des améliorations que nous avons apportées depuis votre dernière visite.

[Insérer des améliorations spécifiques telles qu'une livraison plus rapide, des matériaux plus performants, des fonctionnalités améliorées, etc.]

Nous sommes convaincus que ces changements feront une grande différence dans votre expérience avec nous. Nous serions ravis de connaître votre avis sur nos récentes améliorations.

\Signature

EMAIL 3 objet : N'oubliez pas les avantages de notre produit/service**_

Bonjour [Nom du client],

Nous espérons que ce message vous trouvera en bonne santé et de bonne humeur !

En tant que client fidèle de \N[Nom de l'entreprise\N], nous souhaitons réitérer les avantages exceptionnels de notre produit/service.

Nos offres présentent des avantages inégalés [Insérer des avantages spécifiques tels que la commodité, la fiabilité, la qualité, le prix, etc.] et notre équipe s'efforce constamment d'améliorer et d'innover afin d'offrir à nos clients une expérience incomparable.

Nous comprenons que vous avez de nombreuses options - nous vous remercions de nous avoir choisis comme fournisseur, et nous sommes impatients de vous servir à nouveau bientôt !

\Signature

4. Lead nurturing email drip campaign

Tenir la main de votre public tout au long du processus de vente est un moyen d'instaurer la confiance et la crédibilité et de le rapprocher de l'objectif final : effectuer un achat.

Cette prise en main au sens figuré peut se faire par le biais de Flux de travail CRM les campagnes de lead nurturing, qui doivent expliquer efficacement en quoi votre produit/service apporte de la valeur.

Dans le premier e-mail de votre campagne de maturation de prospects, vous pouvez envoyer du matériel pédagogique. Dans l'e-mail suivant, vous pouvez inclure des preuves sociales, par exemple des exemples de réussite fournis par vos clients existants. Enfin, dans le troisième et éventuellement dernier e-mail, envoyez une offre spéciale pour couronner le tout.

Voici un exemple de campagne d'e-mailing de maturation de prospects :

EMAIL 1 Subject : [Topic] 101 : Tout ce que vous devez savoir_

Bonjour [Nom de la personne à contacter]

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à \NVotre entreprise et à \NVotre produit/service. Nous savons qu'il peut être difficile de comprendre le sujet [topic], c'est pourquoi nous avons élaboré un guide complet pour vous aider à naviguer dans ce sujet complexe.

\N- Insérez un bref résumé du matériel pédagogique tel qu'un article de blog, un e-book, un livre blanc ou une vidéo

Nous espérons que ce matériel vous sera utile dans votre quête pour en savoir plus sur le sujet [topic]. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur nos offres, n'hésitez pas à nous contacter.

\Signature

EMAIL 2 Subject : Témoignages de nos clients satisfaits Bonjour [Nom de la personne à contacter] !

Nous savons que le choix d'un fournisseur, prestataire peut être une décision difficile, et nous voulons vous aider à rendre le processus plus facile pour vous. C'est pourquoi nous vous proposons de partager quelques témoignages de nos clients satisfaits.

\Insérez des témoignages de clients qui mettent en évidence des avantages spécifiques et des expériences positives avec votre produit/service

Nous espérons que les témoignages de nos clients satisfaits vous aideront à vous sentir plus confiant dans votre décision de choisir \N[Nom de l'entreprise \N]. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur nos offres, n'hésitez pas à nous contacter !

\Signature

EMAIL 3 Subject : \Offre exclusive juste pour vous [Nom de votre entreprise] Bonjour [Nom de l'entreprise] !

Nous apprécions l'intérêt que vous portez à \NVotre entreprise $$$a et souhaitons vous proposer une offre spéciale pour vous remercier d'avoir pris en compte nos offres.

Pour une durée limitée, nous offrons [offre spécifique telle qu'une réduction, un essai gratuit ou une consultation] aux nouveaux clients qui s'inscrivent avant le [date]. Il vous suffit d'utiliser le code [Code] au moment du paiement pour bénéficier de l'offre.

Nous espérons que cette offre exclusive vous aidera à franchir la prochaine étape de votre voyage avec \N[Nom de l'entreprise\N] !

\Signature

5. Campagne d'e-mailing basée sur les évènements

La promotion d'un évènement, surtout s'il est important, nécessitera la programmation de plusieurs e-mails dans votre campagne d'emailing calendrier marketing . Par conséquent, l'envoi d'une campagne de goutte-à-goutte par e-mail basée sur un évènement sera votre meilleur pari.

Grâce à ces types de campagnes, vous pouvez développer la liste des participants et envoyer des communications avant et après l'évènement.

Pour le premier e-mail de votre campagne d'envois d'e-mails en fonction de l'évènement, vous pouvez opter pour un message du type "Réservez la date" et l'assortir de l'invitation proprement dite.

Peu avant l'évènement, envoyez un e-mail contenant les informations nécessaires, puis un e-mail de rappel.

Quant à la communication postérieure à l'événement, il peut s'agir d'un message de remerciement pour la participation, d'un récapitulatif de l'évènement et d'un lien vers un formulaire permettant de recueillir les commentaires des participants.

Bonus: Logiciel de calendrier marketing !

Voici un exemple de campagne de goutte-à-goutte pour des e-mails basés sur des évènements :

EMAIL 1 Subject : Réservez la date - \N[Nom de l'évènement]_ Bonjour [Prénom],

Notez bien votre Calendrier - nous sommes ravis de vous annoncer que [Nom de l'entreprise] organise [Nom de l'évènement] le [Date de l'évènement] et nous serions ravis que vous y assistiez !

\Incluez de brefs détails sur l'évènement, tels que l'emplacement, le thème et tout orateur ou activité notable

Nous vous enverrons bientôt plus d'informations sur l'évènement, mais pour l'instant, retenez la date et attendez notre invitation officielle dans les semaines à venir !

[Signature]

EMAIL 2 Subject : Informations importantes sur \N-[Nom de l'évènement]_* Bonjour [Prénom],

Comme \Nle nom de l'évènement approche à grands pas, nous voulions nous assurer que vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour rendre votre expérience aussi agréable que possible.

\Incluez tous les détails importants tels que les instructions de stationnement, les informations relatives à l'accessibilité, les itinéraires ou les demandes spéciales

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt !

\Signature

EMAIL 3 **S_ubject : N'oubliez pas que l'évènement a lieu cette semaine ! Bonjour [Prénom],

Juste un rappel amical que $$$a [Nom de l'évènement] a lieu cette semaine ! Nous avons hâte de vous y voir.

$$$a [Inclure un bref rappel des détails de l'évènement et toute information importante]

Si vous n'avez pas encore répondu à l'invitation, faites-le avant le [Date limite de réponse] pour vous assurer une place.

\Signature

EMAIL 4 Subject : Merci d'avoir participé à \N[Nom de l'évènement]_ Bonjour [Prénom],

Nous espérons que vous avez apprécié \N-[Nom de l'évènement] !

\Indiquez les points forts ou les moments les plus marquants de l'évènement

Nous attachons une grande valeur à votre opinion et vous serions très reconnaissants de prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.

\N- Inclure un lien vers un sondage ou un formulaire de retour d'information.\N- Votre retour d'information nous aidera à nous améliorer et à continuer à organiser des évènements de grande qualité. Nous vous remercions par avance du temps que vous nous avez consacré et des informations que vous nous avez communiquées.

Nous apprécions votre assistance et espérons vous voir à nos prochains évènements. Restez en contact et suivez-nous sur \N[Plateforme de médias sociaux\N] pour les mises à jour et les nouvelles !

\Signature

6. Campagne de goutte-à-goutte d'e-mails d'intégration

Lors de l'achat d'un produit ou de l'inscription à un service, la plupart des gens ont besoin d'un onboarding si le produit/service est un tant soit peu complexe.

Ce processus d'intégration peut également être achevé à l'aide d'une campagne d'e-mails d'intégration qui consiste généralement en une introduction, un tutoriel d'utilisation, ainsi qu'un code de réduction ou un autre formulaire de cadeau pour les nouveaux clients/utilisateurs.

Les campagnes d'e-mailing d'intégration facilitent la tâche des clients/utilisateurs, les rassurent sur le fait qu'ils ont fait le bon choix et les encouragent à rester dans votre entreprise.

Bien qu'elles présentent quelques similitudes avec les campagnes d'e-mailing de bienvenue, les campagnes d'e-mailing d'intégration sont différentes en ce sens qu'elles se concentrent davantage sur la fourniture d'informations pratiques que sur un simple accueil chaleureux.

Voici un exemple de campagne d'e-mailing pour l'intégration des clients :

EMAIL 1 **Subject Line : Bienvenue chez [Nom de votre produit/service]

Bonjour [Prénom],

Bienvenue sur le site de \N[Nom de votre produit/service] !

Notre mission est de vous fournir la meilleure expérience possible. Pour ce faire, nous avons créé une série d'e-mails destinés à vous guider tout au long du processus, avec des conseils et un code de réduction spécial en guise de jeton de remerciement.

Merci de nous avoir choisis !

\Signature

EMAIL 2 Subject Line : Premiers pas avec \N-[Nom de votre produit/service]_* Subject Line : Getting Started with \N-[Nom de votre produit/service]_*

Bonjour [Prénom],

Maintenant que vous avez eu l'occasion d'explorer $$$a [Nom de votre produit/service], nous aimerions vous aider à démarrer.

Tout d'abord, vous devez savoir que [Insérez les fonctionnalités clés ou les avantages]. Ces fonctionnalités vous aideront à atteindre l'objectif principal de [Nom de votre produit/service]. Nous avons élaboré un tutoriel étape par étape pour vous guider dans l'utilisation de ces fonctionnalités.

\N- [Insérer les étapes du didacticiel ou le lien vers le didacticiel vidéo \N]

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance !

\Signature

EMAIL 3 Subject Line : Réduction exclusive pour les nouveaux clients de [Nom de votre produit/service]

Bonjour [Prénom],

Pour vous remercier d'avoir choisi $$$a [Nom du produit/service], nous sommes heureux de vous offrir un code de réduction exclusif pour votre prochain achat !

Utilisez le code [Code de réduction] lors de votre commande pour recevoir [Insérer le pourcentage de réduction ou le cadeau]. Ce code n'est valable que pour la prochaine période de temps, alors assurez-vous de l'utiliser avant qu'il n'expire !

\Signature

7. Campagne d'e-mailing de vente croisée et de vente incitative

Il n'est pas nouveau que conserver un client existant coûte moins cher que l'acquisition d'un nouveau client, ce qui signifie que les campagnes de vente croisée ou de vente incitative peuvent contribuer à réduire votre budget.

Dans le premier e-mail de votre campagne de vente croisée ou incitative, vous ou votre équipe commerciale devez présenter des produits/services ou des mises à niveau complémentaires à ceux que le destinataire a achetés, ainsi que les avantages de l'offre.

Ensuite, dans un e-mail de suivi, créez un sentiment d'urgence en utilisant des expressions telles que "réduction à durée limitée", "vente rapide", etc. pour que le destinataire soit plus enclin à accepter l'offre.

Veillez à ce que votre campagne se déclenche peu de temps après l'achat d'un client pour une efficacité maximale.

Voici des modèles d'e-mails qui vous aideront à concevoir vos propres campagnes de vente croisée et de vente incitative :

EMAIL 1 **Ligne d'objet : Améliorez votre expérience de [Nom du produit/service] dès aujourd'hui ! Bonjour [Prénom],

En tant que client privilégié de \N[Nom du produit/service], nous aimerions vous offrir quelques nouvelles options passionnantes pour améliorer votre expérience avec nous. Nous avons soigneusement sélectionné quelques produits/services ou améliorations qui, selon nous, complèteront parfaitement votre achat actuel.

Voici quelques-unes de nos recommandations :

[Insérer la liste des produits/services ou mises à niveau gratuits avec leur description]

Ces ajouts porteront votre expérience avec nous à un niveau supérieur en [Insérer les avantages]. Vous pouvez facilement ajouter l'une de ces options à votre achat existant en cliquant sur le lien ci-dessous.

\N- [Insérer un bouton d'appel à l'action ou un lien]

Nous vous remercions de votre assistance et espérons que vous apprécierez les avantages supplémentaires de ces produits/services ou mises à niveau !

\Signature]

EMAIL 2 Subject Line : Ne manquez pas cette occasion ! Offre limitée dans le temps sur \N[Produit/service gratuit ou mise à niveau]*

Bonjour [Prénom] !

Bonne nouvelle ! Pour une durée limitée, nous offrons une réduction spéciale sur le produit/service complémentaire ou la mise à niveau que nous avons suggéré dans notre dernier e-mail. C'est une excellente occasion pour vous de profiter d'avantages et de fonctionnalités supplémentaires à une valeur encore plus élevée.

N'attendez pas trop longtemps ! Cette offre n'est valable que pour la prochaine période de [insérer le délai]. Voici le lien pour ajouter le produit/service gratuit ou la mise à niveau à votre achat existant :

[Insérer un bouton d'appel à l'action ou un lien]

Nous pensons que cela améliorera encore votre expérience avec nous, et nous ne voulons pas que vous manquiez cette opportunité spéciale. Nous vous remercions d'être un client personnalisé de \N[Nom du produit/service] !

\Signature

8. Recommandation d'une campagne d'e-mailing au goutte-à-goutte

Partageant de nombreuses similitudes avec les campagnes de vente croisée et de vente incitative par e-mail, les campagnes de recommandation par e-mail peuvent être utilisées pour les clients potentiels comme pour les clients existants.

Pour les clients existants, ces campagnes doivent être déclenchées lorsqu'un achat a été effectué et consistent en des e-mails contenant des recommandations de produits/services très pertinentes basées sur l'achat.

Pour les prospects, en revanche, vous pouvez baser ces recommandations sur les produits qu'ils ont affichés sur votre site web et/ou laissés sur leur liste de souhaits.

Avec les campagnes de recommandation par e-mail, vous pouvez potentiellement augmenter les conversions mais aussi faire en sorte que les prospects et les clients se sentent spéciaux car vous envoyez des e-mails personnalisés ainsi que des recommandations et anticipez leurs besoins au lieu de simplement recommander votre produit/service le plus cher ou le plus rentable.

Voici des modèles d'e-mails que vous pouvez utiliser pour créer vos propres e-mails de recommandation :

EMAIL 1 Objet : Produits recommandés juste pour vous!_

Bonjour [Prénom] !

Nous vous remercions pour votre récent achat chez \N[Nom de l'entreprise\N]. Nous espérons que vous appréciez votre produit et nous voulions vous recommander quelques éléments connexes que nous pensons que vous aimerez !

Jetez un coup d'œil à notre collection de \Nproduits apparentés\N. Nous proposons actuellement une $$$a [réduction/promotion] sur ces éléments.

Faites vos achats maintenant et utilisez le code \N[code\N] à la caisse pour recevoir votre réduction !

\Signature

EMAIL 2 Subject : Bestsellers in \N- [Catégorie de produit\N] _*

Bonjour [Prénom], Nous espérons que vous appréciez votre récent achat chez \N[Nom de l'entreprise\N]. En tant que client apprécié, nous souhaitions vous recommander quelques-uns de nos best-sellers dans la catégorie \N[Catégorie de produit \N].

Nos meilleurs choix incluent \N[produit 1], \N[produit 2], et \N[produit 3]. Ces éléments sont très bien évalués par nos clients et nous pensons que vous les aimerez aussi !

N'oubliez pas que nous offrons la livraison gratuite pour toutes les commandes d'un montant supérieur à 1 000 €.

Merci d'avoir choisi \N[Nom de l'entreprise \N] !

\Signature

9. Campagne de désabonnement par e-mail

Lorsque vous constatez que la relation avec un client touche à sa fin, que ce soit parce qu'il s'est désabonné ou parce qu'il ne s'engage pas, vous pouvez tenter une dernière fois de le reconquérir grâce à une campagne de désabonnement par e-mail.

La campagne peut être simple, avec un message "Nous sommes désolés de vous voir partir" comme point principal du premier e-mail. Ensuite, vous devez envoyer au maximum un ou deux e-mails de suivi - l'un recueillant les commentaires du client sur son expérience et sur les améliorations possibles, l'autre lui rappelant qu'il peut toujours se réabonner.

OPTION 1 **Sujet : Nous sommes désolés de vous voir partir Bonjour [Prénom],

Nous accordons une grande valeur à votre confidentialité et comprenons qu'un trop grand nombre d'e-mails peut être accablant.

Suivez-nous sur les médias sociaux ou consultez notre blog pour des mises à jour. Nous vous remercions pour votre assistance passée, et nous espérons que vous resterez connecté avec nous d'autres façons.

\Signature

OPTION 2 **_Subject : Nous aimerions connaître votre avis

Bonjour [Prénom],

Nous avons remarqué que vous vous êtes récemment désinscrit de notre liste d'e-mails, et nous voulions profiter de cette occasion pour recueillir votre avis sur votre expérience avec nous.

Nous comprenons que les besoins de chacun sont différents et nous aimerions savoir ce que nous aurions pu faire de mieux pour maintenir votre engagement. Vos commentaires sont importants pour nous et nous aideront à améliorer nos services pour nos futurs clients.

Si vous êtes prêt à partager vos idées, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour répondre à un court sondage. Cela ne vous prendra que quelques minutes et vos commentaires seront totalement achevés.

[Insérer le lien du sondage]

Nous vous remercions de votre temps et de votre attention.

\N- [Signature\N]

10. Campagne d'e-mailing éducative

Lorsqu'il s'agit des incontournables de la l'e-mail marketing les campagnes d'e-mailing éducatif sont l'une d'entre elles.

Avec ces campagnes, vous êtes en mesure d'offrir des informations précieuses aux abonnés et de vous positionner comme une entreprise crédible et experte. De plus, comme le contenu éducatif aide les gens à résoudre leurs problèmes par le biais de conseils, d'astuces, de modes d'emploi, d'instructions, etc., il permet d'établir une relation solide entre votre entreprise et les abonnés, ce qui augmente les chances qu'ils veuillent acheter chez vous.

Les campagnes d'e-mailing éducatif peuvent être envoyées aux nouveaux clients/utilisateurs juste après leur inscription à votre liste d'e-mail ou aux clients/utilisateurs existants et aux prospects lorsque vous lancez un nouveau produit/service.

Une campagne d'e-mails éducatifs au goutte-à-goutte standard se compose des éléments suivants :

Un e-mail d'invitation à un cours, un atelier, etc. qui donne un aperçu des e-mails/contenus que vous enverrez au cours des prochains jours ou semaines

Des e-mails consacrés à chaque étape du cours ou de l'atelier

Un e-mail de synthèse avec un aperçu de tout ce qui a été abordé, ainsi qu'un lien vers un fichierformulaire de retour d'information encourageant les participants à donner leur avis

EMAIL 1 Subject : Rejoignez notre [Cours/Atelier] et améliorez vos connaissances

Bonjour [Prénom],

Nous sommes ravis de vous inviter à notre prochain cours/atelier ! Ce programme vous permettra d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour atteindre vos objectifs en matière d'éducation.

Au cours des prochains jours/semaines, nous vous enverrons une série d'e-mails informatifs et attrayants qui couvriront chaque étape du cours/atelier. Voici un bref aperçu de ce que vous pouvez attendre de chaque e-mail :

[Insérer un bref aperçu de chaque e-mail ici]

Une fois le cours/atelier achevé, nous vous enverrons un e-mail de synthèse résumant tout ce qui a été abordé et vous fournissant un formulaire de retour d'information. Nous serions ravis de connaître vos impressions et vos opinions, car elles nous aideront à améliorer nos futures offres.

Pour vous inscrire au cours/atelier, veuillez cliquer sur ce lien : [Insérer le lien ici].

Nous vous remercions d'avoir choisi \N[Nom de l'établissement/de l'organisation] pour répondre à vos besoins en matière d'éducation. Nous sommes ravis de nous embarquer dans ce voyage d'apprentissage avec vous !

\Signature

EMAIL 2 Subject : \N- [Cours/Atelier] Étape 1 : \N- [Insérer le titre ici\N] _

Bonjour [Prénom],

Nous sommes ravis de donner le coup d'envoi de la première étape de notre [Cours/Atelier] et de partager avec vous des informations, des conseils et des ressources précieuses qui vous aideront à atteindre vos objectifs en matière d'éducation.

Dans cet e-mail, nous aborderons le thème de \N[Insérer un bref aperçu ici]. À la fin de cette étape, vous aurez acquis une meilleure compréhension de \N[Insérer les résultats d'apprentissage et les informations complémentaires ici]

Nous nous réjouissons de votre participation au cours/atelier et de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs éducatifs.

\Signature]

EMAIL 3 Subject : \N- [Cours/Atelier] Étape 2 : \N- [Insérer le titre ici\N] _

Bonjour [Prénom],

Nous espérons que vous appréciez le cours/atelier jusqu'à présent. Nous sommes ravis de partager avec vous la deuxième étape de notre [Cours/Atelier], qui s'appuiera sur les connaissances et les compétences acquises lors de la première étape.

Cet e-mail couvre \N[Insérer un bref aperçu ici]. À la fin de cette étape, vous aurez acquis une compréhension plus approfondie de \N[Insérer les résultats d'apprentissage et les informations supplémentaires ici]

Nous vous remercions de votre participation continue au cours/atelier et nous nous réjouissons de vous aider à atteindre vos objectifs éducatifs !

\Signature

EMAIL 4 _Subject : \N- [Cours/Atelier] Récapitulation et retour d'information* *_Subject : \N- [Cours/Atelier] Récapitulation et retour d'information

Bonjour [Prénom],

Nous vous félicitons d'avoir achevé notre cours/atelier ! Nous espérons que les connaissances et les compétences que vous avez acquises vous aideront à atteindre vos objectifs éducatifs.

En guise de conclusion, voici un aperçu de tout ce qui a été abordé. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos opinions en remplissant le formulaire de retour d'information. Vos commentaires sont précieux et nous aident à améliorer nos futures offres.

Pour nous faire part de vos commentaires, cliquez sur ce lien : [Insérer le lien ici]

Nous vous remercions d'avoir choisi \N[Nom de l'établissement/de l'organisation] pour votre éducation. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets futurs !

\Signature

11. Campagne de goutte-à-goutte d'e-mails post-achat

Envoyer un e-mail de remerciement après un achat est une pratique courante. Mais cela ne veut pas dire que c'est suffisant.

La liste des courriels à envoyer après chaque achat est une campagne d'e-mailing visant à confirmer la commande/l'abonnement, à remercier les clients, à dresser la liste des données de suivi, à recueillir les commentaires des clients et à formuler des recommandations.

Et si vous voulez aller plus loin avec votre campagne d'e-mails postachat, vous pouvez également inclure une invitation à votre programme d'acheteurs fréquents et des conseils pour tirer le meilleur parti d'un produit ou d'un abonnement.

Ainsi, vous pouvez fidéliser vos anciens clients, leur témoigner votre reconnaissance, faire de la vente croisée ou de la vente incitative, recueillir leurs commentaires, les éduquer et faire bien d'autres choses encore avec une seule campagne d'envoi d'e-mails.

EMAIL 1 **Objet : Merci pour votre achat ! Bonjour [Prénom],

Merci d'avoir choisi \N[Nom de l'entreprise] et pour votre récent achat !

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe du service clientèle est toujours disponible pour vous aider.

\Signature

EMAIL 2 Subject : Votre commande a été expédiée !

Bonjour [Prénom],

Réjouissez-vous, votre commande a été expédiée !

Voici les détails de votre suivi : \N- [Insérez les détails de suivi ici\N]

\Signature

EMAIL 3 Subject: Your Order Has Been Delivered!

Bonjour [Prénom],

Nous espérons que vous appréciez votre récent achat : [Liste des éléments du nom de l'entreprise] !

Nous serions ravis de connaître votre avis sur votre expérience. Vos commentaires nous sont précieux et nous aideront à améliorer nos produits et services pour nos futurs clients. Veuillez prendre quelques minutes pour achever notre formulaire de commentaires :

[Insérer le lien du formulaire de retour d'information ici]

Merci de nous avoir accordé votre temps et d'avoir choisi \N[Nom de l'entreprise] !

\Signature

12. Campagne de renouvellement par e-mail

Lorsqu'il s'agit de renouveler manuellement un abonnement, les campagnes d'emailing peuvent s'avérer utiles pour rappeler à l'abonné qu'il doit renouveler son abonnement et l'inciter à le faire.

C'est également une excellente occasion de vendre aux clients des essais gratuits à des forfaits payants ou des forfaits de base à des forfaits plus haut de gamme.

Pour les renouvellements automatiques, vous pouvez envoyer des e-mails d'alerte concernant le prélèvement à venir sur leur compte et inclure les coordonnées du service clientèle ainsi que des liens vers le centre d'aide ou les pages de ressources afin de rendre l'expérience du client aussi fluide que possible.

Et pour les abonnés qui renouvellent leur abonnement, n'oubliez pas d'envoyer un e-mail de remerciement, voire un e-mail de suivi proposant une incitation à inviter les amis et la famille à s'abonner à leur tour.

EMAIL 1 Objet : Votre abonnement expire bientôt - Mettez-le à jour pour bénéficier de plus d'avantages!_

Bonjour [Prénom],

Votre abonnement à Nom du produit/service expirera le \N[Date d'expiration]. Ne laissez pas votre accès à \N[Avantages du produit/service] s'épuiser !

Pour vous assurer de continuer à recevoir la meilleure valeur, nous vous offrons une mise à niveau exclusive vers nos forfaits d'abonnement plus élevés. Avec le [Nom du forfait d'abonnement], vous bénéficierez d'encore plus de [Avantages du produit/service], y compris des [Fonctionnalités/avantages supplémentaires].

Ne manquez pas cette opportunité de maximiser votre expérience avec \N[Nom du produit/service]. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus et mettre à jour votre abonnement.

\N- Insérez le lien de mise à niveau \N]

Merci d'être un abonné de valeur. Nous espérons pouvoir continuer à vous servir !

\Signature

EMAIL 2 Subject : Merci d'avoir renouvelé votre abonnement à \N[Nom du produit/service]_*

Bonjour [Prénom],

Merci d'avoir renouvelé votre abonnement à \N[Nom du produit/service\N]. Nous apprécions votre confiance et votre assistance continue !

En tant qu'abonné fidèle, vous continuerez à profiter de \N- [Avantages du produit/service]. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous accordons une grande valeur à votre entreprise et sommes impatients de vous fournir la meilleure expérience possible avec \N[Nom du produit/service] !

\Signature

EMAIL 3 Partagez \Nle nom du produit/service avec vos amis et votre famille et soyez récompensés!_

Bonjour [Prénom],

Nous espérons que vous appréciez votre abonnement à \N[Nom du produit/service\N]. À saviez-vous que vous pouviez le partager avec vos amis et votre famille et être récompensé ?

Pour chaque personne que vous recommandez et qui s'abonne à $$$a [Nom du produit/service], vous recevrez $$$a [Récompense/avantage]. De plus, vos amis et votre famille recevront une $$$a [Réduction/Essai gratuit/Autre avantage] lorsqu'ils s'inscriront.

C'est une situation gagnant-gagnant ! Cliquez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus et commencer à partager [Nom du produit/service] avec votre réseau.

\Insérer un lien de parrainage

Merci d'être un abonné de valeur. Nous apprécions votre Assistance et sommes impatients de vous récompenser pour le partage de \N[Nom du produit/service] avec d'autres !

\Signature

7 étapes clés pour l'exécution d'une campagne d'e-mailing au goutte-à-goutte

Derrière chaque séquence d'e-mail drip, il y a un certain nombre d'étapes qui doivent être achevées pour que son exécution se passe bien. Les étapes les plus courantes sont les suivantes :

1. Déterminer la cible 🎯

Les messages de votre campagne de goutte-à-goutte par e-mail ne seront efficaces que s'ils atterrissent dans les bonnes boîtes de réception. C'est pourquoi il est clé de déterminer votre cible et de la segmenter.

Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez adapter le message spécifiquement pour chaque segment et utiliser des déclencheurs appropriés également.

Et puisque nous parlons de déclencheurs, assurez-vous de bien connaître les déclencheurs d'action et les déclencheurs démographiques, les premiers étant des éléments tels qu'un abonnement, un achat, un téléchargement, etc. et les seconds l'anniversaire d'une personne, son emplacement, etc.

Vous cherchez des moyens de mieux dialoguer avec vos clients ? Le ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de segmentation de l'audience par ClickUp peut vous aider à créer des campagnes ciblées qui augmenteront l'engagement et les discussions.

Envoyer et recevoir des e-mails dans ClickUp pour rationaliser la gestion des e-mails

Intégrez n'importe quel compte e-mail de Gmail, Outlook, Office 365 ou IMAP pour rationaliser les communications par e-mail : accédez à tous vos e-mails et gérez-les en un seul endroit.

4. Créer le contenu de l'e-mail 📝

Passons maintenant à l'essentiel : le contenu. Lors de la rédaction de vos e-mails, vous devrez choisir avec soin le texte, la ligne d'objet, les images, les liens, ainsi que tous les autres éléments dont se compose votre e-mail. Tous ces éléments doivent être pertinents, attrayants, séduisants et convaincre les destinataires de prendre les mesures souhaitées.

De plus, comme chacun de vos segments d'audience est différent, il faudra créer un contenu d'e-mail différent ou, du moins, des variantes du même contenu.

Vous cherchez des moyens de tirer le meilleur parti de vos campagnes d'e-mail marketing ? Le Invitations, instructions pour le marketing par e-mail de ClickUp peut vous aider à trouver des arguments pour des lignes d'objet et des contenus efficaces et à créer des e-mails attrayants et efficaces.

5. Connecter ClickUp à une application d'automatisation du flux de travail 🧩

Envoyez vos e-mails directement depuis ClickUp ou intégrez ClickUp à des apps d'automatisation du flux de travail pour gérer des campagnes d'e-mails au goutte-à-goutte plus complexes.

Construisez un flux de travail automatisé et transparent en connectant ClickUp à une plateforme de marketing par e-mail au goutte-à-goutte telle que Drip à l'aide d'une application d'automatisation du flux de travail telle que Réaliser et Zapier .

6. Testez votre campagne d'e-mailing 🧑🏻‍🔬

La dernière étape à achever avant de lancer une campagne d'e-mails au goutte-à-goutte consiste à la soumettre à des tests pour s'assurer que tout se présente et fonctionne parfaitement, et que les e-mails s'adaptent bien aux différentes tailles d'écran.

Une excellente solution de test d'e-mail est proposée par Mailtrap mailtrap est une plateforme d'envoi d'e-mails qui couvre tous les besoins liés à l'e-mail en un seul endroit.

Mailtrap's Email Testing est destiné à l'inspection et au débogage en toute sécurité des e-mails dans les environnements de test, de développement et d'assurance qualité, sans risque de spammer les destinataires avec des e-mails de test.

La solution de test comprend un intervalle de fonctionnalités, y compris la prévisualisation des e-mails, l'analyse des modèles d'e-mails HTML/CSS, la vérification du score de spam, les rapports de liste noire, et plus encore, pour vous aider à vous assurer que vos e-mails se présentent comme prévu et ne sont pas marqués comme du spam.

Quelles sont les étapes à suivre pour commencer l'inspection et le débogage avec Mailtrap Email Testing ?

Tout d'abord, créez un fichier Mailtrap et trouvez l'adresse e-mail dédiée de la boîte de réception virtuelle d'Email Testing à laquelle vous souhaitez envoyer un e-mail de test.

/%href/

