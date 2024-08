11 modèles gratuits de cartes de parcours client efficaces

La création d'un parcours client efficace est essentielle à la réussite de toute entreprise.

Elle nécessite une planification et une réflexion approfondies, ainsi qu'une connaissance approfondie des besoins et des préférences de vos clients. Mais cela n'a pas à être décourageant. Avec les bons outils et modèles, vous pouvez créer une expérience client exceptionnelle qui incitera vos clients à revenir.

L'un de ces outils est le modèle de parcours client, qui fournit aux entreprises une approche structurée pour créer leurs parcours d'achat.

Dans cet article, nous verrons ce que sont les modèles de parcours client et ce qui fait un bon modèle. Nous examinerons ensuite 11 exemples de modèles de parcours client de qualité, afin que vous puissiez constater par vous-même comment ces outils permettent de créer des expériences exceptionnelles pour les clients tout au long de leur cycle de vie.

Qu'est-ce qu'un modèle de parcours client ?

Une carte de parcours client représente visuellement l'expérience client du début à la fin. Elle s'apparente à un outil de gestion de projet sauf qu'il aide les entreprises à comprendre comment les différentes parties de leur parcours client contribuent à la satisfaction et à la fidélisation des acheteurs. Les modèles de cartes de parcours client sont des versions préconçues de ces calendriers qui donnent aux utilisateurs un point de départ solide.

En règle générale, un modèle de parcours client comprend les étapes clés du cycle de vie du client, telles que l'onboarding et le follow-up. Il inclut également des indicateurs clés tels que la satisfaction des clients et le taux de recommandation net, qui peuvent aider à la prise de décision lorsqu'il s'agit d'affiner l'expérience client.

En utilisant un modèle dans le cadre de votre procédures opérationnelles standard pour planifier votre parcours client, vous pouvez rapidement obtenir des informations sur les performances des différents points de contact et identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour façonner le parcours client de votre entreprise habitudes de travail autour d'une expérience client exceptionnelle.

En outre, les modèles constituent un point de départ pour les entreprises qui ne disposent pas des ressources ou des compétences internes nécessaires pour concevoir leur propre carte du parcours client à partir de zéro.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de cartographie du parcours client ?

Si vous souhaitez créer un parcours client fantastique, il est essentiel de disposer d'un bon modèle. Un parcours client exceptionnel doit être à la fois agréable et instructif, et permettre à vos clients de se sentir informés et responsabilisés tout au long du processus.

De même, un bon modèle de parcours client doit être facile à suivre et à utiliser, et offrir une structure logique pour vous et vos clients.

**Un bon modèle de parcours client doit comporter des étapes claires et distinctes qui représentent les différents points de contact ou interactions entre le client et votre entreprise.

Montre le point de vue du client : Le modèle doit être conçu du point de vue du client, en mettant en évidence ses besoins, ses attentes et ses difficultés à chaque étape du parcours.

: Le modèle doit être conçu du point de vue du client, en mettant en évidence ses besoins, ses attentes et ses difficultés à chaque étape du parcours. **Le modèle doit être visuellement attrayant et facile à comprendre. Une représentation visuelle du parcours peut aider à identifier les domaines dans lesquels l'expérience client pourrait être améliorée.

Il est flexible et personnalisable: Un bon modèle de parcours client doit être flexible et personnalisable pour s'adapter à différents types de parcours client dans différents secteurs ou entreprises.

Un bon modèle de parcours client doit être flexible et personnalisable pour s'adapter à différents types de parcours client dans différents secteurs ou entreprises. Inclut des mesures et un retour d'information: Le modèle doit inclure des mesures et un retour d'information des indicateurs commerciaux qui mesurent le succès de chaque étape du parcours, ainsi que des mécanismes de retour d'information qui recueillent les commentaires des clients et leurs suggestions d'amélioration.

Le modèle doit inclure des mesures et un retour d'information des indicateurs commerciaux qui mesurent le succès de chaque étape du parcours, ainsi que des mécanismes de retour d'information qui recueillent les commentaires des clients et leurs suggestions d'amélioration. **Le modèle doit faciliter la collaboration entre les différents services de votre organisation afin de garantir une expérience cohérente et homogène à tous les points de contact avec le client.

Avec un modèle solide et une outil de cartographie du parcours client grâce à cet outil, vous pouvez créer un parcours client qui non seulement répond aux attentes de vos clients, mais les dépasse. Et le fait d'avoir une feuille de route à suivre rendra le processus plus facile et plus efficace que jamais.

Parce que le parcours client de chaque entreprise est légèrement différent, nous avons rassemblé 11 de nos modèles de parcours préférés pour différents cas d'utilisation.

1. Modèle de parcours client ClickUp

la carte du parcours client vous donne la liberté de prendre des notes au tableau blanc sur la sensibilisation, la considération et la conversion

Si vous ne savez pas par où commencer pour établir votre carte du parcours client, pourquoi ne pas rester simple avec les éléments suivants Modèle de carte du parcours client de ClickUp ?

Ce modèle style tableau blanc présente le cycle de vie du client du début à la fin. Il propose des questions sur les actions du client, les points de contact, l'expérience et les solutions, et divise le parcours en trois étapes principales :

Sensibilisation: Étape 1 du parcours client, au cours de laquelle les clients prennent conscience de l'existence de l'entreprise et de ses produits ou services.

Étape 1 du parcours client, au cours de laquelle les clients prennent conscience de l'existence de l'entreprise et de ses produits ou services. **La deuxième étape du parcours du client est celle où les clients commencent à considérer l'entreprise comme une solution potentielle à leurs besoins. À ce stade, les clients peuvent commencer à faire des recherches sur l'entreprise et ses produits ou services, à la comparer à d'autres options et à en évaluer les caractéristiques et les avantages.

**La conversion : la dernière étape du parcours client, où les clients prennent une décision d'achat et deviennent des clients payants.

Chaque étape comporte six notes autocollantes préchargées, mais les notes autocollantes de la page d'accueil sont les suivantes espace de travail du tableau blanc permet également d'ajouter des notes autocollantes supplémentaires, de dessiner à main levée, d'ajouter des formes, des flèches et du texte, et d'inclure des liens vers des documents, des sites web, des fichiers Figma et des applications Google Workspace.

Dans l'ensemble, ce modèle fournit une feuille de route complète du parcours du client et aide les entreprises à réfléchir aux possibilités d'amélioration.

2. Suivi de la santé des clients de l'agence ClickUp par Zenpilot

Restez à l'écoute des besoins de vos clients et améliorez leur satisfaction grâce à ce modèle personnalisable de ZenPilot et ClickUp

Gardez une longueur d'avance sur les besoins de vos clients et augmentez leur satisfaction grâce à ce modèle personnalisable de ZenPilot et ClickUp Suivi de la santé des clients de l'agence ClickUp de ZenPilot . Ce modèle personnalisable vous permet de suivre la santé de vos relations avec vos clients, de gérer les détails de vos comptes, et plus encore - le tout en un seul endroit pratique.

Ce modèle vous permet de visualiser facilement votre parcours client du début à la fin. Ses champs personnalisables, son interface conviviale et ses puissantes capacités de suivi facilitent la gestion de vos relations avec vos clients et vous permettent de rester à l'écoute de leurs besoins.

L'outil de suivi de la santé des clients de l'agence ClickUp de Zenpilot comprend :

8 vues préconfigurées

14 champs personnalisés

Fonctionnalités de suivi d'activité intégrées

3. Modèle de cartographie de l'histoire de l'utilisateur ClickUp

le modèle de story mapping vous aide à construire des personas clients et à créer des histoires clients uniques pour chaque persona

La cartographie du parcours client décompose le parcours d'un utilisateur, de la prise de conscience à la conversion, en plusieurs éléments et étapes, puis les représente sur une carte visuelle. Ce processus permet aux entreprises de mieux comprendre le point de vue du client et d'identifier les points à améliorer dans l'expérience de l'utilisateur.

Si c'est ce dont votre entreprise a besoin, Modèle de cartographie des histoires d'utilisateurs de ClickUp est fait pour vous !

Au cours du processus de cartographie de l'histoire de l'utilisateur, les équipes interfonctionnelles travaillent ensemble pour identifier les différentes étapes du parcours de l'utilisateur. Il peut s'agir d'identifier des personas d'acheteurs, des activités d'utilisateurs, des étapes d'utilisateurs, etc.

Notre modèle utilise les mêmes fonctions de tableau blanc que notre Modèle de cartographie du parcours client, mais avec une mise en page différente et des champs pré-remplis spécifiques à la cartographie de l'histoire.

Fonctionnalité: Toute la flexibilité de notre espace de travail classique. La possibilité d'ajouter ou de supprimer des notes autocollantes, de créer des liens vers des documents et des sites Web, d'ajouter des photos, des formes, des flèches et du texte, et même de dessiner à main levée.

Toute la flexibilité de notre espace de travail classique. La possibilité d'ajouter ou de supprimer des notes autocollantes, de créer des liens vers des documents et des sites Web, d'ajouter des photos, des formes, des flèches et du texte, et même de dessiner à main levée. Guide de l'utilisateur: Les étapes sur le côté gauche vous montrent comment utiliser le modèle, et il y a des sections prédéfinies pour l'activité de l'utilisateur, les étapes de l'utilisateur, les versions et les personas des clients.

En créant une compréhension commune du parcours de l'utilisateur, les entreprises peuvent développer des solutions et des produits plus efficaces qui répondent mieux aux besoins de leurs clients.

4. Modèle de tableau blanc de la carte d'empathie ClickUp

le modèle de carte d'empathie vous aide à mieux comprendre les points de douleur, les besoins et les sentiments de vos clients

La cartographie de l'empathie permet aux équipes de mieux comprendre leurs acheteurs. Comme un user persona , cartes d'empathie représentent un segment ou un profil de clientèle spécifique. Elles sont conçues pour aider les équipes à développer l'empathie et à s'identifier aux besoins, aux sentiments, aux pensées et aux motivations de leurs clients. Modèle de tableau blanc de la carte d'empathie de ClickUp permet aux membres de l'équipe de partager des idées et des observations sur les comportements, les expériences et les défis de leurs clients. En utilisant un modèle de persona utilisateur et en créant une représentation visuelle des perspectives de leurs clients, les équipes peuvent développer une meilleure compréhension des états émotionnels et psychologiques de leurs clients, ce qui conduit en fin de compte à des solutions plus centrées sur le client.

Le modèle comporte six sections conçues pour vous aider à comprendre le parcours de vos clients :

**Les préoccupations et les aspirations du client, ce qui fait la différence pour lui, et ce que son état d'esprit et son caractère révèlent de lui

**Voir : l'environnement, le marché et les préférences culturelles du client

**Entendre : ce que les personnes influentes, les amis, la famille, le patron, les pairs et les collègues de travail disent au client

**Dis et fais : le comportement du client envers les autres, son attitude en public et son apparence

**Les craintes et les frustrations du client

**Les désirs, les besoins et les critères de réussite du client

Le modèle de tableau blanc de la carte d'empathie est un outil essentiel pour toute équipe cherchant à mieux comprendre ses clients. Mais il peut également être utilisé en interne par les équipes RH qui souhaitent mieux comprendre leurs employés. Envisagez de mettre en œuvre la cartographie de l'empathie dans votre Logiciel RH ou faites de la cartographie des employés l'une de vos priorités Objectifs RH .

5. Modèle de plan de réussite client ClickUp

utilisez le modèle de plan de réussite client pour visualiser rapidement où se trouve chaque client dans votre pipeline

Le succès des clients est un aspect essentiel du maintien et de la croissance d'une base de clients fidèles pour toute entreprise. A est un outil essentiel qui peut vous aider à offrir une expérience client exceptionnelle, conduisant à la satisfaction et à la fidélisation à long terme des clients. Modèle de plan de réussite client de ClickUp est un moyen facile de visualiser les informations critiques sur les clients en un seul endroit pour une efficacité rationalisée et un support client plus rapide.

Filtrez par statut : Visualisez rapidement toutes les informations sur les clients en fonction de leur stade d'avancement dans votre pipeline - soit "onboarding", "ongoing", "retention", "on hold", "complete", ou "inactive"

Visualisez rapidement toutes les informations sur les clients en fonction de leur stade d'avancement dans votre pipeline - soit "onboarding", "ongoing", "retention", "on hold", "complete", ou "inactive" Affichage rapide important informations sur les clients : Nom du client, numéro de téléphone, adresse électronique, lieu, type de service, prix convenu, barre de pourcentage de progression et pièce jointe au contrat

informations sur les clients : Nom du client, numéro de téléphone, adresse électronique, lieu, type de service, prix convenu, barre de pourcentage de progression et pièce jointe au contrat Ajouter des sous-tâches: Ajoutez des sous-tâches personnalisées à la carte du client et vérifiez visuellement combien de tâches ont été accomplies juste en dessous du nom du client.

L'utilisation de ce modèle vous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'état d'avancement de chaque client dans votre cycle de vie et des tâches qui restent à accomplir pour qu'il passe à l'étape suivante. Il permet de rendre des comptes et d'assurer un suivi en un seul coup d'œil.

6. Modèle ClickUp Voix du client

le modèle de la Voix du Client vous permet de mieux comprendre les frustrations de vos clients afin de trouver des solutions

Dans le paysage commercial concurrentiel d'aujourd'hui, il est important de fournir un service à la clientèle de premier ordre pour assurer le succès de toute organisation. Pour y parvenir, vous devez acquérir une connaissance approfondie des besoins, des attentes et des préférences de vos clients. C'est là qu'intervient le Modèle de voix du client de ClickUp est disponible.

Ce modèle vous aide à mieux comprendre l'expérience de vos clients et à améliorer leur satisfaction globale. Il permet de saisir les commentaires des clients par le biais de divers canaux tels que les enquêtes, les études de cas, les médias sociaux, les interactions avec le service clientèle et les commentaires en ligne, vous aide à trouver une solution.

La voix du client: Cette section vous permet d'insérer un extrait de l'avis ou du retour d'un client (par exemple, "Ce produit est trop difficile à utiliser")

Cette section vous permet d'insérer un extrait de l'avis ou du retour d'un client (par exemple, "Ce produit est trop difficile à utiliser") Besoin du client: Espace pour interpréter ce que le client recherche et qu'il n'obtient pas d'après la plainte (par exemple, "Le client a besoin d'instructions plus faciles à comprendre")

Espace pour interpréter ce que le client recherche et qu'il n'obtient pas d'après la plainte (par exemple, "Le client a besoin d'instructions plus faciles à comprendre") Solution: Espace pour déterminer comment vous allez répondre au besoin du client (par exemple, "fournir des instructions alternatives par le biais d'une présentation vidéo et d'enregistrements en ligne")

Ce format "problème-besoin-solution" peut vous aider à améliorer la satisfaction de vos clients et à les fidéliser. Lorsque les clients se sentent écoutés et voient que leurs commentaires sont pris en compte, ils sont plus susceptibles de devenir fidèles à votre marque et de recommander votre entreprise à d'autres personnes.

7. Modèle d'énoncé du problème du client ClickUp

utilisez le modèle de l'énoncé du problème pour identifier les défis de votre client et faire un plan pour l'aider à les surmonter

Faites un plan

pour les aider à les surmonter

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un produit ou un service peut ne pas répondre aux attentes du client. C'est pourquoi il est si important de prendre le temps de comprendre les défis et les problèmes de vos clients. L'une des façons d'y parvenir est d'utiliser Modèle d'énoncé du problème du client de ClickUp pour identifier les problèmes des clients et créer des stratégies pour les résoudre.

Le modèle d'énoncé du problème du client modèle d'énoncé de problème comprend 5 sections :

Profil du client: Vous y trouverez une description du client et des informations personnelles permettant d'identifier les segments auxquels il appartient.

Vous y trouverez une description du client et des informations personnelles permettant d'identifier les segments auxquels il appartient. Objectifs du client: Vous y indiquerez ce que votre client espère accomplir grâce à votre produit ou service.

Vous y indiquerez ce que votre client espère accomplir grâce à votre produit ou service. Les obstacles du client : Vous y dressez la liste des obstacles qui empêchent votre client d'atteindre ses objectifs.

Vous y dressez la liste des obstacles qui empêchent votre client d'atteindre ses objectifs. Cause fondamentale de l'obstacle : Vous identifierez le problème plus profond qui est à l'origine des obstacles.

Vous identifierez le problème plus profond qui est à l'origine des obstacles. L'impact émotionnel : C'est là que vous rédigerez votre plan pour cibler les points de douleur et aider les personnes concernées à atteindre leurs objectifs.

Ce modèle vous aidera à clarifier les frustrations et les points de douleur de vos clients afin de mieux les comprendre, d'améliorer les opérations commerciales et les produits pour répondre aux besoins des clients, et d'éduquer votre équipe pour qu'elle devienne plus empathique dans la défense des intérêts des clients.

8. Modèle d'accueil du client ClickUp

le modèle d'accueil du client vous aide à suivre les tâches que vous devez accomplir pour que chaque nouveau client soit pleinement opérationnel au sein de votre entreprise

L'organisation de l'accueil des clients est essentielle à la réussite des nouveaux clients et de l'entreprise.

Bon à savoir l'embarquement du client peut conduire à une amélioration de la satisfaction du client, à sa fidélisation, à des possibilités de vente incitative et croisée, et à une fidélité à long terme à la marque. À l'inverse, une expérience négative peut entraîner la frustration du client et sa désaffection. Utiliser Modèle d'accueil du client de ClickUp pour vous assurer que votre entreprise en tire les bénéfices - et évite les pièges.

Le modèle propose 4 étapes prédéfinies d'accueil (qui peuvent toutefois être modifiées pour répondre à vos besoins) :

Cadeau de bienvenue: La première étape consiste à envoyer un e-mail de bienvenue, un cadeau et des informations complémentaires à un nouveau client.

La première étape consiste à envoyer un e-mail de bienvenue, un cadeau et des informations complémentaires à un nouveau client. **La deuxième étape consiste à désigner une personne ou une équipe chargée de gérer et d'aider le nouveau client.

**Questionnaire d'intégration : la troisième étape consiste à envoyer une série de questions au nouveau client, à recevoir ses réponses et à les examiner.

**La quatrième étape consiste à programmer et à organiser une réunion d'intégration avec le nouveau client.

Chaque étape propose des champs pour le nom du nouveau client, l'assigné, le niveau de priorité, les informations de contact du client, la date de l'appel d'intégration les étapes de l'onboarding sont les suivantes : les étapes de l'accueil, les services, le type de client, ainsi que les sous-tâches de chaque étape. Ce modèle est spécifique à l'accueil des clients, mais nous disposons d'un grand nombre d'excellentes ressources sur le thème de l'accueil des clients l'intégration des employés et l'accueil des nouveaux embauchés aussi !

9. Modèle d'escalade du service client ClickUp

utilisez ce modèle pour suivre et gérer toutes les demandes de service à la clientèle

Fournir un excellent service à la clientèle peut permettre à une entreprise de se démarquer de ses concurrents et de créer une base de clients fidèles. Cependant, même les meilleures équipes de service à la clientèle peuvent être confrontées à des situations difficiles qui nécessitent une escalade vers des niveaux de gestion plus élevés. C'est là que le Modèle d'escalade du service client de ClickUp est disponible.

Ce modèle vous permet de voir tous les tickets du service client dans une seule vue, ainsi que des vues supplémentaires pour le support de niveau et la capacité de l'équipe. Les tickets sont organisés par nouveaux tickets, niveau 1, niveau 2 et au-delà, en fonction des besoins du client.

Chaque section d'assistance dispose du champ suivant pour donner à votre équipe d'assistance tout le contexte dont elle a besoin pour résoudre les problèmes des clients.

Nom de la tâche: Le sujet du problème ou de la demande en question (par exemple, "Demande de démonstration de produit" ou "Statut du remboursement").

Le sujet du problème ou de la demande en question (par exemple, "Demande de démonstration de produit" ou "Statut du remboursement"). ID de tâche personnalisé: Pour catégoriser, identifier et suivre facilement les tickets d'assistance.

Pour catégoriser, identifier et suivre facilement les tickets d'assistance. Assigné: Pour assigner un membre particulier du personnel d'assistance à la demande. Les données relatives à l'assigné peuvent être extraites ultérieurement pour aider le personnel d'assistanceles évaluations de performance.

Pour assigner un membre particulier du personnel d'assistance à la demande. Les données relatives à l'assigné peuvent être extraites ultérieurement pour aider le personnel d'assistanceles évaluations de performance. Informations sur le client: Nom, numéro de téléphone, adresse électronique, adresse, numéro de commande et message de demande d'assistance.

Nom, numéro de téléphone, adresse électronique, adresse, numéro de commande et message de demande d'assistance. Catégorie de problème: Pour vous aider à identifier le type d'assistance demandé par le client (remboursement, message de suivi, remplacement, etc.).

Pour vous aider à identifier le type d'assistance demandé par le client (remboursement, message de suivi, remplacement, etc.). **Champs facultatifs pour capturer les images ou les fichiers fournis par le client, et pour joindre une copie de son reçu.

Niveau d'impact: Détermine le degré de criticité ou d'urgence de la résolution de cette tâche.

Traiter les demandes d'escalade du service client de manière rapide et organisée peut améliorer la satisfaction des clients, réduire le taux de désabonnement, augmenter l'efficacité, améliorer la communication et fournir des données utiles pour l'amélioration continue .

10. SlidesGo PowerPoint Modèle de cartographie du parcours client

Via SlidesGo

Même si nous pensons que ClickUp fournit les meilleurs modèles de parcours client possibles, nous savons que parfois, vous n'avez pas la possibilité de choisir le logiciel que vous utilisez pour mener vos affaires. Pour ceux qui doivent s'en tenir aux solutions Microsoft, SlidesGo propose une solution de gestion des parcours clients Modèle de carte d'itinéraire du client pour vous aider à suivre le cycle de vie de vos clients.

Ce jeu de diapositives comprend des modèles de haut niveau, essentiellement visuels, à utiliser dans les présentations, ainsi que quelques cartes de parcours plus détaillées qui vous font passer par les étapes de sensibilisation, d'acquisition, de service et de fidélisation des clients. Ce téléchargement comprend :

Une grande variété d'options: 30 différentes infographies et cartes de parcours client 100% modifiables

30 différentes infographies et cartes de parcours client 100% modifiables Format le plus courant: Format grand écran 16:9 pour tous les types d'écran

Format grand écran 16:9 pour tous les types d'écran Guide de l'utilisateur: Informations et instructions supplémentaires sur la personnalisation des graphiques

Ces modèles ne sont pas aussi détaillés ou variés que les options ClickUp, mais si vous souhaitez créer rapidement un diaporama pour une présentation, ils constituent une solution parfaite.

11. SidesGo Google Slides Modèle de carte du parcours client

Via SlidesGo

Si votre entreprise utilise Google Workspace et que vous devez conserver vos modèles de parcours client au sein de la famille Google, voici les modèles suivants SlidesGo Modèles de cartes de parcours client Google Slides sont pour vous.

Il est important de bien comprendre les besoins, les opinions, les motivations, les doutes et les interactions de vos clients avec votre produit. Cette analyse approfondie de l'expérience du client est un aspect essentiel du développement d'un produit. Cette série d'infographies a été créée pour aider à la réalisation de ces études.

Ce téléchargement comprend :

Une grande variété d'options: 32 infographies et cartes de parcours client différentes et 100% modifiables

32 infographies et cartes de parcours client différentes et 100% modifiables Format le plus courant: Format grand écran 16:9 pour tous les types d'écran

Format grand écran 16:9 pour tous les types d'écran Guide de l'utilisateur: Informations et instructions supplémentaires sur la personnalisation des graphiques

Ces infographies sont faciles à utiliser et peuvent contribuer à rehausser n'importe quelle présentation sur les études d'expérience client. Bien qu'elles aient été conçues pour Google Slides, elles peuvent également être téléchargées pour être utilisées avec Microsoft PowerPoint.

Maintenant que vous avez le choix entre plusieurs modèles, vous vous demandez peut-être comment créer une carte de parcours client. Voici quelques étapes simples à suivre :

Identifier votre public cible: La première étape de la création d'une carte de parcours client réussie est de savoir qui sont vos clients. Identifiez les données démographiques, les centres d'intérêt et les problèmes de vos clients actuels et potentiels. Cela vous aidera à comprendre leurs besoins et leurs motivations. Cartographiez les étapes de votre parcours client: Ensuite, cartographiez les différentes étapes par lesquelles passe un client lorsqu'il interagit avec votre marque. Il s'agit généralement de la sensibilisation, de la considération, de l'achat, de la fidélisation et de la défense des intérêts. Recueillir des données: Pour créer une carte précise du parcours client, recueillez des données provenant de diverses sources, telles que des enquêtes, des entretiens et des retours d'information. Cela vous permettra de mieux comprendre l'expérience de vos clients. Créez des personas: Développez des personnages fictifs qui représentent les différents types de clients que vous avez. Ces personas doivent être basés sur des données réelles et vous aider à vous identifier à vos clients pour mieux comprendre leur parcours. Analyser les émotions: Les émotions des clients jouent un rôle crucial dans leur parcours. Identifiez ce qu'ils peuvent ressentir à chaque étape du parcours et notez les points de douleur ou les moments de plaisir. Cela peut vous aider à améliorer leur expérience globale. **Enfin, reportez toutes les étapes, tous les points de contact et toutes les émotions sur une carte visuelle afin de bien comprendre le parcours de vos clients. Cela vous aidera à identifier les points à améliorer et à aligner vos stratégies sur les besoins de vos clients.

Optimisez votre flux de travail avec des modèles de parcours client

Les modèles de parcours client sont un outil précieux pour les entreprises qui cherchent à cartographier et à suivre efficacement le cycle de vie de leurs clients. En utilisant ces modèles, les entreprises peuvent identifier les opportunités d'amélioration de l'expérience client et rester compétitives sur le marché actuel.

L'espace de travail de ClickUp vous permet de visualiser facilement le cycle de vie de vos clients, et nos modèles vous aident à l'organiser rapidement et intuitivement, que vous travailliez seul ou au sein d'une équipe plus importante. Et lorsque vous avez besoin de collaborer avec d'autres contributeurs, ClickUp vous permet d'obtenir un retour d'information en toute simplicité.

L'utilisation de ClickUp est gratuite essayez-nous dès aujourd'hui pour voir comment un peu de planification en amont peut maximiser votre production à long terme.