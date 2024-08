Comment automatiser votre flux de travail CRM : Avantages et meilleures pratiques

"Les relations sont difficiles" est probablement la pensée qui vous a traversé l'esprit après votre première rupture au collège. Maintenant que vous êtes plus âgé, la même pensée peut vous venir à l'esprit lorsque vous essayez d'établir et de maintenir des relations avec des clients. 😅

Heureusement, de nos jours, la plupart des entreprises peuvent se permettre d'accéder à des gestion de la relation client (CRM) et, plus important encore, créer des flux de travail CRM !

Ces flux de travail facilitent et automatisent un intervalle de tâches d'assistance aux clients, de gestion des comptes, de vente et même de tâches terminées par des les équipes de marketing permettant ainsi aux employés d'être plus productifs et de consacrer leur cerveau et leurs efforts à des tâches autres que répétitives.

Dans cet article, nous allons approfondir ce que sont les flux de travail CRM et les avantages de la mise en œuvre d'un CRM outil de gestion des flux de travail pour donner à votre entreprise et à vos équipes l'avantage concurrentiel dont elles ont besoin pour gagner des clients et travailler au mieux.

Qu'est-ce qu'un flux de travail CRM ?

Alors que CRM est une stratégie de gestion des relations avec les clients un flux de travail CRM représente des actions liées à la gestion de la relation client effectuées dans une séquence qui a été soigneusement conçue. Chaque action de cette séquence n'est initiée dans un système CRM que lorsque des conditions définies ont été réunies et est destinée à vous rapprocher d'un objectif spécifique.

Ce qui est particulièrement intéressant dans cette approche, c'est qu'elle vous permet d'avoir un aperçu de l'ensemble d'un processus et donc de suivre la progression. En d'autres termes, avec un flux de travail CRM, vous saurez exactement quelles actions doivent être réalisées pour fermer une équipe commerciale, mais aussi quand vous pourrez supprimer certaines actions de votre système de gestion de la relation client liste à faire .

Et bien que certains flux de travail CRM puissent encore exister uniquement sous le formulaire de diagrammes ou graphiques la plupart d'entre eux sont encodés en Logiciel CRM servant de base à l'achèvement efficace des processus d'entreprise.

Qu'est-ce que l'automatisation des flux de travail dans le domaine de la gestion de la relation client ?

Jusqu'à présent, nous avons couvert l'aspect théorique des flux de travail CRM, mais il y a encore une chose que nous devons aborder avant d'entrer dans les étapes techniques ou les explications, et c'est l'automatisation des flux de travail CRM.

Avec l'automatisation des flux de travail CRM, vous pouvez partiellement ou totalement automatisation des processus ou des parties du flux de travail conformément à des règles de flux de travail prédéfinies. Cela s'est avéré bénéfique pour stimuler la productivité et l'efficacité, ainsi que pour réduire la quantité de données humaines nécessaires pour achever les processus.

Rédacteur invité:

dzenana Kajtaz est rédactrice de contenu technique chez le courrier électronique _avec des années d'expérience en tant qu'écrivain, éditeur et spécialiste du marketing de contenu. Elle se spécialise dans la couverture de sujets liés à la technologie, mais adore créer du contenu amusant et engageant pour d'autres niches de contenu également. $$a