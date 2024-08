10 meilleurs outils logiciels de cartographie du parcours client en 2024

Comprendre les besoins de votre équipe et les attentes de vos clients est essentiel à la réussite de votre entreprise. L'une des façons de parvenir à cette compréhension est de mapper leur parcours, de leur première interaction à leur achat final, et oui, il existe des outils pour automatiser ce processus et le rendre beaucoup plus facile !

Cet article explore les outils de cartographie du parcours client et présente notre top 10 de la culture, chacun avec des fonctionnalités et des avantages uniques. Poursuivez votre lecture pour trouver le logiciel idéal qui vous permettra d'améliorer vos efforts en matière d'engagement client.

Que sont les outils de mappage du parcours client ?

Un outil de cartographie du parcours client est une application logicielle ou une plateforme qui aide les entreprises à créer des représentations visuelles des points de contact et des expériences des clients. La cartographie du parcours client consiste à comprendre et à documenter les différentes interactions d'un client avec une entreprise, depuis sa prise de conscience et son engagement jusqu'à l'achat final ou.. onboarding et l'expérience post-achat.

Le meilleur outil de cartographie du parcours client fournit généralement des interfaces conviviales qui permettent aux entreprises de créer des diagrammes visuels sur des Tableaux blancs numériques ou des cartes mentales du parcours client. Ces cartes de parcours comprennent souvent différentes étapes ou phases de l'expérience du client et d'autres aspects tels que la sensibilisation, la considération, la prise de décision, l'achat et l'après-achat.

À l'intérieur de chaque étape, l'outil de cartographie du parcours de l'utilisateur permet à l'utilisateur de définir et d'exposer les points de contact, les interactions, les canaux et les émotions spécifiques que le client peut ressentir.

La maîtrise du processus de cartographie du parcours client vous aide à donner un sens aux données clients, à acquérir des connaissances et à identifier les domaines d'amélioration de l'expérience de votre client moyen.

10 meilleurs logiciels de cartographie du parcours client à utiliser en 2024

Vous êtes fatigué d'entendre parler de l'essence de la cartographie de votre parcours client, mais vous ne savez pas par où commencer ? Ne craignez rien, car nous sommes sur le point de vous donner "le thé" sur le meilleur logiciel de cartographie du parcours client pour que vous puissiez commencer.

Nos 10 meilleurs choix d'outils de cartographie du parcours client comprennent les suivants :

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées avec votre équipe dans ClickUp Tableaux blancs

ClickUp est un excellent outil de cartographie du parcours client qui vous permet de créer le meilleur visuel flux de travail avec ses fonctionnalités de Tableau blanc et de carte mentale maker. Ces fonctionnalités vous permettent d'afficher les différents points de contact de votre cycle de vie client, de la sensibilisation à la conversion, en passant par les achats répétés, le désabonnement, etc.

ClickUp offre également de multiples fonctionnalités de modèles de plans de parcours client afin que vous n'ayez pas à créer le vôtre à partir de zéro. Créer des flux de travail détaillés et des processus d'approbation à l'aide de cartes mentales afin de créer facilement des dépendances pour chaque étape.

Flux de travail pour l'approbation de la conception dans les cartes mentales ClickUp

Les fonctionnalités clés de ClickUp

Tableau blanc de ClickUp : ClickUp dispose d'une fonctionnalité de tableau blanc qui permet aux individus et aux équipes de visualiser des idées, d'améliorer la communication et de créer des uniquesFlux de travail CRM pour améliorer les parcours des clients

: ClickUp dispose d'une fonctionnalité de tableau blanc qui permet aux individus et aux équipes de visualiser des idées, d'améliorer la communication et de créer des uniquesFlux de travail CRM pour améliorer les parcours des clients Cartes mentales : La fonctionnalité de cartes mentales de ClickUp permet de créer des schémas visuels dynamiques etorganigrammes pour des idées, des projets ou des tâches existantes

: La fonctionnalité de cartes mentales de ClickUp permet de créer des schémas visuels dynamiques etorganigrammes pour des idées, des projets ou des tâches existantes Des modèles personnalisables : ClickUp fournit des modèles pour de multiples cas d'utilisation, notamment la création de des feuilles de route pour les projets et des plans de cheminement des clients - afin que vous ayez une base de départ

: ClickUp fournit des modèles pour de multiples cas d'utilisation, notamment la création de des feuilles de route pour les projets et des plans de cheminement des clients - afin que vous ayez une base de départ Affichages personnalisés : Choisissez parmi plus de 15 vues Gantt différentes pour la gestion des tâches, la cartographie des parcours, la création de diagrammes ou de diagrammes de Gantt personnalisés

Les limites de ClickUp

ClickUp dispose d'une tonne de personnalisations, il peut donc être un peu difficile de tout apprendre tout de suite

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée disponible - si vous avez besoin d'un logiciel pour gérer votre entreprise, contactez-nousVentes pour vous aider à mettre en place un paramètre lorsque vous serez prêt

Evaluations des clients ClickUp

G2 : 4.7/5 (6 700+ commentaires)

: 4.7/5 (6 700+ commentaires) Capterra:4.7/5 (3,600+ commentaires)

2. Custellence

via Custellence Custellence est un outil de mappage du parcours client qui aide les équipes et les organisations à comprendre et à améliorer les expériences client. Grâce à ses fonctions simples de glisser-déposer et à ses fonctionnalités de collaboration en temps réel, Custellance permet aux utilisateurs de créer des plans de parcours client en quelques minutes, d'obtenir l'adhésion des parties prenantes, d'accroître l'engagement des clients et de conduire des changements centrés sur le client.

Meilleures fonctionnalités de Custellence

Collection d'images unique

Structure flexible de la carte du parcours client

Icônes sélectionnées

Large palette de couleurs

Plusieurs modèles pour un démarrage rapide

Possibilité d'exporter vers des versions PNG, CSV ou PDF

Liens profonds

Fonctionnalité de commentaire pour une collaboration transparente

Possibilité de choisir votre système de code préféré

Limites de Custellence

Les mises à jour de texte prennent parfois du temps

Pas d'offre gratuite pour créer des plans de parcours client à partir de modèles

Prix de Custellence

Standard : $0

: $0 Professionnel : 30$/mois par utilisateur

: 30$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (5+ avis)

4.2/5 (5+ avis) Capterra: 4.3/5 (10+ avis)

3. Smaply

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/6282572423b662a73d4ec4db\_journey-map-examples.jpg Image du produit Smaply /$$img/

via Smaply Smaply est l'un des meilleurs outils de cartographie du parcours client de cette liste car il aide à créer des plans de parcours visuellement attrayants et facilite.. outils de feedback client pour une collaboration en ligne en temps réel.

Sur Smaply, les équipes peuvent collaborer sur différents plans, échanger des commentaires de clients et visualiser des informations sur l'expérience client.

Les meilleures fonctionnalités de Smaply

Fonctionnalités de collaboration en ligne et hors ligne avec une interface intuitive

Éditeur par glisser-déposer pour des plans de parcours détaillés

Conforme à la GDPR

Sécurité élevée des données

Pas de carte de crédit nécessaire

Limites de Smaply

Pas assez de modèles de persona

Pas de bouton de retour en arrière

Prix de Smaply

Free: 0 eur/mois par utilisateur

0 eur/mois par utilisateur Basic: 19 eur/mois par utilisateur

19 eur/mois par utilisateur Pro: 29 eur/mois par utilisateur

29 eur/mois par utilisateur Enterprise: Contactez Smaply pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (10+ reviews)

4.6/5 (10+ reviews) Capterra : 4.4/5 (15+ commentaires)

4. Lucidchart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Lucidchart-flowchart.png

/$$$img/

via Diagramme lucide Lucidchart est un logiciel de diagramme intelligent qui permet de créer des parcours clients et des plans des parties prenantes. Il permet aux équipes de travailler efficacement et de manière collaborative de créer des présentations visuelles de processus complexes des systèmes et des idées.

Avec Lucidchart, vous pouvez facilement créer des cartes de parcours pour comprendre comment les clients trouvent, achètent et utilisent vos produits - et les améliorer pour capturer plus de revenus.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Données liées

Auto-visualisation

Options d'intégration comme Google environnement de travail, Atlassian, Slack, et plus encore.

Filtres de visualisation pour mettre en évidence des parcours clients spécifiques

Documentation automatique dans le cloud pour sauvegarder et partager les personas des clients

Limites de Lucidchart

Parfois des décalages lors du travail sur de grands diagrammes complexes avec de multiples éléments

Courbe d'apprentissage abrupte, contrairement à de nombreuses alternatives

Exportations en basse résolution

Certains utilisateurs se plaignent du nombre limité d'icônes, d'images et de formes pour illustrer les parcours des utilisateurs

L'importation de graphiques externes est compliquée et parfois impossible

Prix de Lucidchart

Free: $0

$0 Individuel: $7.95/ mois par utilisateur

$7.95/ mois par utilisateur Teams: $9/mois par utilisateur

$9/mois par utilisateur Enterprise: Contacter Lucidchart pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (2300+ commentaires)

: 4.6/5 (2300+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1900+ commentaires)

Check out these Lucidchart alternatives!_*

5. Paradigme visuel

Via Paradigme visuel Visual Paradigm est une suite d'outils de projets agiles permettant de booster la productivité. La plateforme offre des fonctionnalités de modélisation visuelle et de diagramme qui peuvent être utilisées pour construire des plans de voyage et obtenir un aperçu des émotions des clients lorsqu'ils interagissent avec votre marque.

Visual Paradigm dispose de plusieurs types de diagrammes pour mener des recherches sur les utilisateurs et construire des représentations visuelles plus précises des comportements des clients et des cartes de parcours.

Les meilleures fonctionnalités de Visual Paradigm

Outil de conception de l'expérience client

Concepteur de plans de processus pour mettre en évidence les points de contact avec le client

Outil de diagramme en ligne pour des plans détaillés des clients et des parties prenantes

Génération de rapports sur les parcours clients

Analyse textuelle

Outil de cartes mentales pour les parcours clients

Editeur de projet

Editeur d'infographies et de diagrammes

Éditeur de diagrammes par glisser-déposer pour une cartographie simple des parcours

Limites de Visual Paradigm

Les connexions de diagrammes peuvent être compliquées pour certains lors de la construction de cartes de parcours client

Certains utilisateurs ont trouvé que les raccourcis de l'application ne fonctionnaient pas toujours

Certaines des fonctionnalités collaboratives recherchées par les utilisateurs font défaut

Prix de Visual Paradigm

Modeler: $6/mois par utilisateur

$6/mois par utilisateur Standard: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Professionnel: $35/mois par utilisateur

$35/mois par utilisateur Enterprise: $89/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (2+ reviews)

4.5/5 (2+ reviews) Capterra: 4.2/5 (15+ commentaires)

6. UXPressia

via UXpressia UXPressia est une logiciel de collaboration visuelle pour créer non seulement des plans de parcours client, mais aussi des plans d'affaires des personas d'utilisateurs et des plans d'impact. Le logiciel permet une collaboration en temps réel et propose des cours sur l'expérience client pour aider les individus et les équipes à être plus performants.

Les meilleures fonctionnalités d'UXPressia

Exportations de haute qualité avec un marquage personnalisé

plus de 70 modèles de plans de parcours client, de personas et de cartes d'impact

Cours en ligne interactifs

Créateur de persona en ligne pour mettre en évidence les points de douleur

Graphique d'expérience

Analyse web intégrée pour détailler l'expérience du client

Pièces jointes

Mode présentation pour afficher les plans de voyage en ligne

Limites d'UXPressia

Certains utilisateurs se sont sentis limités par des fonctionnalités restreintes et un flux de travail peu intuitif

L'absence d'intégration avec Jira ou Confluence peut compliquer la tâche des utilisateurs qui utilisent ces logiciels dans leur flux de travail

Courbe d'apprentissage abrupte pour certains utilisateurs créant des plans de parcours client

Prix d'UXPressia

Free : $0

: $0 Débutant : 16$/mois par utilisateur

: 16$/mois par utilisateur Pro : 36$/mois par utilisateur

: 36$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez UXPressia pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (10+ reviews)

4.4/5 (10+ reviews) Capterra: 4.7/5 (70+ commentaires)

7. Esquisse

Via Esquisse Sketch permet aux utilisateurs de créer différents designs pour leurs projets. Grâce à ses fonctionnalités robustes, comme le copier-coller, la modification et l'ajustement d'images, la gestion de bibliothèques, et plus encore, Sketch permet de mapper des parcours sur l'ensemble des points de contact avec les clients.

Récemment, la société spécialisée dans les cartes de parcours a introduit un menu de fonctionnalités expérimentales pour que les utilisateurs puissent essayer des fonctionnalités inédites et partager leurs commentaires avant le lancement.

Meilleures fonctionnalités de Sketch

Disponible sur plusieurs plateformes - MacOS et web

Modification vectorielle avancée grâce à son outil de mappage

Modèles de conception réutilisables

Prototypage intuitif

Bibliothèques partagées

Conception en solo ou collaboration en temps réel

Barres d'outils personnalisables

Limites de Sketch

L'outil de cartographie n'est pas disponible sur l'iPad, ce qui complique la tâche des utilisateurs de Mac en déplacement

Il faut du temps pour apprendre l'ensemble des fonctionnalités de cartographie de voyage

Ne travaille pas sur les appareils Windows

Prix de Sketch

Standard: 12$/mois par éditeur

12$/mois par éditeur Business: 20$/mois par éditeur

G2 : 4.5/5 (1,100+ reviews)

: 4.5/5 (1,100+ reviews) Capterra : 4.6/5 (750+ commentaires)

8. Figma

via Figma Figma est un logiciel de conception d'interface collaborative célèbre pour ses capacités de prototypage. Avec Figma, les individus et les équipes peuvent créer des designs à partir de zéro, y compris des plans de parcours client qui peuvent être utilisés pour visualiser et améliorer la satisfaction des clients.

Cet outil de cartographie de l'expérience client et des parcours se distingue dans cette liste par sa fonction de tableau blanc à main levée wireframing et la conception. Figma est ciblé sur l'utilisateur interface/expérience utilisateur (UI/UX) plutôt que la cartographie du parcours client, contrairement à de nombreux autres outils de cette liste.

Figma meilleures fonctionnalités

Outil de stylo moderne

Plugins pour l'automatisation des tâches et l'amélioration des flux de travail

Styles flexibles

Bibliothèques accessibles

Visionneuses illimitées

Exportation facile pour partager l'expérience client avec votre équipe

Limites de Figma

Non disponible hors ligne, ce qui peut s'avérer difficile si vous voyagez dans un endroit où le wifi n'est pas disponible

Il peut être difficile de trouver des ressources dans la section communautaire

Certains utilisateurs ont trouvé qu'il n'y avait pas assez d'options de manipulation d'images, en particulier lors de la création de cartes de parcours client

Prix de Figma

free : Figma professionnel : gratuit

Figma professionnel : gratuit Figma professionnel : 12 $/mois par éditeur

: 12 $/mois par éditeur Figma organisation : 45 $/mois par éditeur

G2: 4.7/5 (800+ avis)

4.7/5 (800+ avis) Capterra: 4.7/5 (600+ avis)

9. FlowMapp

via FlowMapp L'un des principaux outils UX pour les flux de travail pour la conception de sites web flowMapp permet aux individus et aux équipes de créer et d'itérer des sitemaps. Il offre également des fonctionnalités qui permettent de suivre le statut et les commentaires / conversations en cours sur chaque conception.

Les fonctions de conception de FlowMapp s'avèrent pratiques pour la gestion de l'expérience client, la cartographie des parcours et la création de personas clients.

Les meilleures fonctionnalités de FlowMapp

Des sitemaps intuitifs pour visualiser les flux de travail des équipes

Diagrammes de flux pour le parcours de l'utilisateur et la planification du site Web

Diagrammes de flux d'utilisateurs pour le forfait d'un meilleur parcours client et l'amélioration de l'expérience utilisateur

Possibilité de partager, de transférer ou d'archiver des projets ou des journaux d'expérience client

Interface glisser-déposer

Limites de FlowMapp

Nœuds et modèles peu flexibles par rapport à d'autres solutions

Pas de champ de saisie distinct pour les informations relatives aux pages de résultats des moteurs de recherche (SERP)

Certains utilisateurs ont eu du mal à naviguer entre les projets

Pas assez d'intégrations pour certains utilisateurs d'outils de cartographie de parcours

Prix de FlowMapp

Free : $0

: $0 Pro : 18$/mois par utilisateur

: 18$/mois par utilisateur Teams : teams : $54/mois pour jusqu'à cinq membres de l'équipe

: teams : $54/mois pour jusqu'à cinq membres de l'équipe Agence : 180$/mois pour un nombre illimité de membres de l'équipe

FlowMapp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (80+ reviews)

4.7/5 (80+ reviews) Capterra: Indisponible

10. Microsoft Visio

via Microsoft VisioMicrosoft Visio utilise des pochoirs, des modèles préfabriqués, des diagrammes de démarrage et des organigrammes pour aider les gestionnaires du parcours client et les personnes cherchant à créer des visuels faciles à comprendre.

Avec Visio, vous pouvez créer, modifier et collaborer dans Microsoft Teams et d'autres produits Microsoft.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Visio

Modèles intégrés pour la création d'organigrammes

Diagramme d'organisation

Fonctions d'exportation et d'importation

Diagrammes et graphiques hautement personnalisables

Limites de Microsoft Visio

Difficulté à lier des éléments et à partager des fichiers volumineux

Options de collaboration limitées

À ne pas bien s'intégrer à divers programmes de wireframe

Incompatible avec des outils extérieurs à la suite Microsoft

Prix de Microsoft Visio

Visio plan 1: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Visio forfait 2: 15 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Microsoft Visio

G2: 4.2/5 (600+ avis)

4.2/5 (600+ avis) Capterra: 4.5/5 (3000+ avis)

Que rechercher dans les outils de cartographie du parcours client ?

Les logiciels de cartographie du parcours client sont indispensables aux entreprises qui souhaitent améliorer l'expérience de leurs clients. Lors de la sélection d'un logiciel de cartographie du parcours client, il est crucial de prendre en compte les éléments suivants :

Cartographie de parcours multicanal : Votre logiciel de cartographie du parcours client doit assister la cartographie multicanal, ce qui vous permet de capturer et d'analyser les interactions sur différents canaux, notamment les sites Web, les applications mobiles, les médias sociaux, les magasins physiques, les centres d'appels, etc.

: Votre logiciel de cartographie du parcours client doit assister la cartographie multicanal, ce qui vous permet de capturer et d'analyser les interactions sur différents canaux, notamment les sites Web, les applications mobiles, les médias sociaux, les magasins physiques, les centres d'appels, etc. Intégration des données et automatisation : Recherchez un logiciel qui s'intègre de manière transparente à d'autres sources de données, comme par exCRM et gestion de projet les systèmes de gestion de la relation client et de gestion de projet, les plateformes d'automatisation du marketing ou les outils d'automatisation. Cette intégration vous permet de recueillir des données en temps réel et d'automatiser le processus de mappage, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la précision des informations.

: Recherchez un logiciel qui s'intègre de manière transparente à d'autres sources de données, comme par exCRM et gestion de projet les systèmes de gestion de la relation client et de gestion de projet, les plateformes d'automatisation du marketing ou les outils d'automatisation. Cette intégration vous permet de recueillir des données en temps réel et d'automatiser le processus de mappage, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la précision des informations. Fonctionnalités de collaboration et de partage : Le logiciel doit faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe, en leur permettant de travailler simultanément, de laisser des commentaires et de suivre les modifications.

: Le logiciel doit faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe, en leur permettant de travailler simultanément, de laisser des commentaires et de suivre les modifications. Analyse et suivi des indicateurs : Recherchez des plans de parcours client dotés de fonctionnalités intégrées d'analyse et de suivi des indicateurs pour mesurer l'efficacité de vos initiatives en matière de parcours client. Elles doivent vous permettre de paramétrer et de suivre les indicateurs clés de performance (KPI) liés à l'expérience client et à d'autres indicateurs pertinents.

: Recherchez des plans de parcours client dotés de fonctionnalités intégrées d'analyse et de suivi des indicateurs pour mesurer l'efficacité de vos initiatives en matière de parcours client. Elles doivent vous permettre de paramétrer et de suivre les indicateurs clés de performance (KPI) liés à l'expérience client et à d'autres indicateurs pertinents. Évolutivité et flexibilité : Vous voulez des outils de mappage de parcours qui peuvent gérer de grands ensembles de données, assister des parcours clients complexes et s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise. Recherchez des fonctionnalités personnalisables qui vous permettent d'adapter le logiciel à vos besoins spécifiques, garantissant ainsi la flexibilité et l'utilisabilité à long terme.

: Vous voulez des outils de mappage de parcours qui peuvent gérer de grands ensembles de données, assister des parcours clients complexes et s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise. Recherchez des fonctionnalités personnalisables qui vous permettent d'adapter le logiciel à vos besoins spécifiques, garantissant ainsi la flexibilité et l'utilisabilité à long terme. Assistance client et formation : Évaluez le niveau d'assistance client et de formation offert par le fournisseur prestataire. Il s'agit notamment d'éléments tels quedocumentationdes tutoriels et des ressources de formation pour aider les utilisateurs à maximiser le potentiel du logiciel.

Un outil de cartographie du parcours client doté de la bonne combinaison de ces fonctionnalités vous aidera à obtenir des informations précieuses sur les clients, à améliorer la satisfaction des utilisateurs et à favoriser une croissance durable de l'entreprise.

ClickUp - Votre meilleur logiciel de cartographie du parcours client

ClickUp est le meilleur logiciel de gestion de l'expérience client et de cartographie de parcours qui existe. C'est comme si vous aviez un assistant super intelligent qui connaît les tenants et les aboutissants de vos clients.

Dites adieu au mal de tête que représente l'organisation manuelle des données clients, et bonjour à un outil qui rend votre processus d'analyse client tellement plus facile. Essayez le modèle de carte de parcours client de ClickUp dès aujourd'hui .