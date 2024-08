5 précautions en matière de sécurité des données que toute équipe professionnelle devrait prendre

Aujourd'hui, toutes les équipes professionnelles savent à quel point les données sont importantes. Qu'il s'agisse de feuilles de calcul financières, de fichiers graphiques vectoriels, de documents ou de présentations collaboratives, ou de tout autre chose, les données sont ce qui permet à votre équipe de faire son travail terminé chaque jour. Il est donc logique que gouvernance des données doit faire partie des préoccupations de votre équipe à chaque étape du processus.

Assurer la sécurité des données de votre équipe n'est pas forcément compliqué. Nous avons dressé une liste de cinq outils et stratégies que toute équipe professionnelle peut (et doit !) utiliser pour assurer la sécurité de ses informations.

Sauvegardez tôt, sauvegardez souvent

Choisissez une plateforme de stockage cloud avec possibilité d'effacement à distance

Contrôlez l'accès aux fichiers et aux dossiers

Les mots de passe restent un élément important de la sécurité des données

Ne laissez aucun appareil sans surveillance

_Sauvegarder les données de votre équipe sur les serveurs sécurisés d'un fournisseur de stockage cloud est un excellent moyen de se protéger contre la perte de données

Sauvegarder tôt, sauvegarder souvent

Lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de vos données, le monde est fou. Beaucoup de choses peuvent mal tourner. Que se passe-t-il si le matériel de votre appareil tombe en panne et que vous perdez vos fichiers enregistrés localement ? Que se passe-t-il si vos données sont corrompues par un virus ? Que se passe-t-il si votre appareil est volé ou détruit ? Sans une sauvegarde des données de votre équipe, l'une ou l'autre de ces situations pourrait signifier que vos données ont disparu pour de bon.

Le moyen le plus simple de prévenir la perte de données est sauvegarder vos données dans le cloud . Lorsque vous sauvegardez des données sur le cloud, une copie de vos informations est créée et stockée sur le serveur sécurisé de votre fournisseur de stockage cloud.

De toute évidence, plus vous sauvegardez souvent vos données, moins vous perdez d'informations en cas d'urgence. La fréquence à laquelle votre équipe doit sauvegarder ses données dépend de divers facteurs, comme la nature du travail de votre équipe.

Choisissez une plateforme de stockage cloud dotée de fonctionnalités d'effacement à distance

En cas de perte ou de vol de votre appareil, le fait de disposer d'une sauvegarde à jour de vos données permettra à votre équipe de poursuivre son travail sans perdre une miette. Mais que se passe-t-il si votre appareil tombe entre de mauvaises mains ? Toutes les données sensibles avec lesquelles votre équipe a pu travailler (numéros de compte, noms de clients, etc.) pourraient être compromises.

Heureusement, certains fournisseurs de services de stockage cloud proposent des services de l'effacement à distance par mesure de sécurité. Cela signifie qu'en cas de perte ou de vol d'un appareil, vous pouvez effacer les fichiers associés à l'application de votre fournisseur de stockage cloud, même si vous n'avez pas l'appareil entre les mains.

Comme vos données sont déjà sauvegardées dans le cloud, vous pouvez toujours y accéder à partir d'autres appareils, et vous n'avez pas à vous soucier du risque de sécurité lié à l'accès à vos données par des personnes non autorisées.

si vous perdez la trace de votre appareil, vous ne savez jamais qui peut accéder à vos données. L'effacement à distance vous permet de protéger vos données en toute circonstance

Maîtrisez le contrôle d'accès aux fichiers et aux dossiers

À ce propos, il est également important de surveiller qui accède à vos données et ce qu'il en fait. La plupart des stockage cloud les fournisseurs facilitent le travail collaboratif - et donc le partage de l'accès aux fichiers et aux dossiers - ce qui vous donne une longueur d'avance. Outils de collaboration sécurisés accordent également différents niveaux de permissions en fonction des rôles de l'équipe.

En règle générale, n'accordez l'accès aux fichiers et aux dossiers qu'aux personnes qui en ont absolument besoin. Même s'il est peu probable que des membres d'autres équipes fassent intentionnellement quelque chose qui mette vos données en danger, le fait de limiter l'accès aux fichiers et aux dossiers limite les possibilités d'accident.

_Il est certainement important de faire travailler plusieurs personnes sur un projet, mais il est également important de garder une trace de qui a accès à quelles données

Les mots de passe restent un élément important de la sécurité des données

C'est le b.a.-ba de la sécurité des données, et pourtant, nombreux sont ceux qui ne font pas des bonnes pratiques en matière de mots de passe une habitude. Avec tous les comptes personnels et professionnels auxquels nous accédons chaque jour, il peut être difficile de se souvenir d'un mot de passe unique pour chacun d'entre eux, et l'idée de changer chacun de ces mots de passe uniques tous les 6 mois (comme la plupart des cybersécurité ) est carrément intimidant.

Ne laissez aucun appareil sans surveillance

En cas de perte ou de vol d'un appareil, nous nous inquiétons immédiatement de la sécurité de nos données. Après tout, qui sait qui peut accéder à nos données à partir de l'appareil lorsqu'il est hors de vue ?

Mais qu'en est-il lorsque vous laissez le téléphone portable que vous utilisez pour accéder à vos e-mails de travail sur la table du café, alors que vous vous levez pour aller chercher de la crème ? Et que se passe-t-il lorsque vous quittez votre ordinateur portable ou de bureau au travail sans vous déconnecter de votre compte ?

Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ou la rapidité avec laquelle vous prévoyez de revenir à votre appareil, la meilleure pratique pour maintenir la sécurité des données consiste à vous déconnecter avant de partir ou à d'emporter l'appareil avec vous si possible.

En outre, activez la fonction l'authentification à deux facteurs pour rendre plus difficile l'accès à vos informations.

en utilisant ces outils simples de sécurité des données et ces bonnes pratiques, votre équipe peut faire un grand pas vers la sécurité de vos données

La sécurité des données est extrêmement importante pour les équipes professionnelles d'aujourd'hui, mais l'adoption de bonnes pratiques en matière de sécurité des données ne doit pas être difficile. Ces cinq outils et stratégies font partie de nos favoris pour assurer la sécurité des données et le bon fonctionnement de votre équipe. Quelles mesures de sécurité votre équipe fait-elle ? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires !

Ceci est un article sponsorisé par Dropbox. Toutes les opinions sont les miennes. Dropbox n'est pas affilié à d'autres produits ou services mentionnés et ne les approuve pas.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/Melissa-Pallotti-150x150.jpg

/$$$img/

Melissa Pallotti est une rédactrice professionnelle, une férue d'informatique et une fan de hockey basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Vous pouvez vous connecter avec Melissa sur Twitter ou LinkedIn .