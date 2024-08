14 Outils de collaboration puissants et sécurisés pour 2024

De l'habilitation une communication efficace au sein de l'équipe au suivi de l'avancement des travaux, la collaboration au sein de l'équipe sont le moteur des lieux de travail modernes.

Cependant, l'utilisation d'un outil de collaboration en ligne avec un système de cybersécurité faible pourrait augmenter le risque de cybermenaces et mettre à terre n'importe quelle entreprise si elle n'est pas sécurisée. 🥊

qu'est-ce que vous pouvez faire alors ?

regarder plus de documentaires sur la cybercriminalité ? Non

Pour bénéficier d'une croissance constante sans compromettre la sécurité de votre espace de travail, vous devez utiliser les outils de collaboration les plus sécurisés disponibles aujourd'hui.

Dans cet article, nous verrons ce que sont les outils de collaboration sécurisés et nous présenterons 13 excellents logiciels de collaboration sécurisés, avec leurs principales caractéristiques, leurs prix et leurs évaluations par les clients.

pour plus d'informations sur les outils de collaboration sécurisés, consultez le site de la Commission européenne

Que sont les outils de collaboration sécurisés ?

Avec des fonctionnalités telles que la planification, l'ordonnancement et la création de rapports, outils de collaboration en ligne sont devenus l'épine dorsale des équipes de travail internes et à distance.

Ils peuvent vous éviter de gros maux de tête (et peut-être aussi guérir votre addiction à la caféine). 😁

mais vous ne pouvez pas compter sur n'importe quel outil de collaboration pour le travail en interne ou à distance, n'est-ce pas ?

Vous avez besoin d'une plateforme de collaboration sécurisée.

Une plateforme de collaboration sécurisée dispose de mesures d'authentification et d'autorisation appropriées pour minimiser les risques de fuite de données. Cet aspect est crucial car les informations sont constamment partagées entre les employés, les clients et les partenaires sur les outils de collaboration.

En outre, un logiciel de collaboration sécurisé peut empêcher les personnes de hameçonnage dans votre réservoir d'informations organisationnelles ! 🎣

Mais quel outil est adapté à vos besoins ?

Découvrons-le..

Top 14 des outils de collaboration sécurisés pour 2022

Voici les 14 outils de collaboration les plus sécurisés disponibles aujourd'hui :

ClickUp est l'un des plus grands sites Internet au monde la plus cotée au monde de productivité et de outils de collaboration sécurisés utilisés dans les petites et grandes entreprises.

Qu'il s'agisse de vous aider à gérer le travail d'équipe interfonctionnel ou de vous fournir des des paramètres de sécurité avancés clickUp est aussi sûr que Fort Knox ! 💰

les violations de données..

et les cyber-menaces peuvent conduire à des nuits blanches pour de nombreux propriétaires d'entreprises

Caractéristiques principales de ClickUp

Voyons de plus près comment les fonctions de sécurité de ClickUp peuvent vous aider à dormir comme un bébé 😴 :

Données Centre Sécurité : gérés par Amazon Web Services (AWS), les centres de données de ClickUp sont dispersés à travers le monde, sécurisés par une variété de contrôles physiques pour empêcher toute entrée non autorisée

gérés par Amazon Web Services (AWS), les centres de données de ClickUp sont dispersés à travers le monde, sécurisés par une variété de contrôles physiques pour empêcher toute entrée non autorisée Application Sécurité : toutes les communications sur les applications web de ClickUp sont cryptées sur 256-bit SSL

toutes les communications sur les applications web de ClickUp sont cryptées sur 256-bit SSL Infrastructure Sécurité : notre infrastructure est hébergée dans un environnement sécurisé de premier ordre et protégée par un pare-feu. Même l'équipe du Money Heist n'a pas pu y accéder 🔐

: notre infrastructure est hébergée dans un environnement sécurisé de premier ordre et protégée par un pare-feu. Même l'équipe du Money Heist n'a pas pu y accéder 🔐 Sécurité Politique: nous mettons en place une sécurité à toute épreuve en formant chaque membre de l'équipe aux derniers protocoles de sécurité et en mettant fréquemment à jour nos politiques

nous mettons en place une sécurité à toute épreuve en formant chaque membre de l'équipe aux derniers protocoles de sécurité et en mettant fréquemment à jour nos politiques Cadre de gestion des risques : de l'identification des menaces potentielles à l'évaluation des mesures de sécurité actuelles, notre cadre de gestion des risques couvre tous les aspects de la question

: de l'identification des menaces potentielles à l'évaluation des mesures de sécurité actuelles, notre cadre de gestion des risques couvre tous les aspects de la question Authentification à deux facteurs *: Protégez votre espace de travail contre tout accès non autorisé grâce à l'authentification à deux facteurs (2FA). Elle vous offre un environnement de travail sécurisé où vous ne pouvez être distrait que par des bobines de chat et non par des cyber-risques 🐱

Protégez votre espace de travail contre tout accès non autorisé grâce à l'authentification à deux facteurs (2FA). Elle vous offre un environnement de travail sécurisé où vous ne pouvez être distrait que par des bobines de chat et non par des cyber-risques 🐱 Permissions personnalisées : donner aux différents membres de l'équipe des paramètres de permission uniques, afin qu'ils n'aient accès qu'aux informations dont ils ont besoin

donner aux différents membres de l'équipe des paramètres de permission uniques, afin qu'ils n'aient accès qu'aux informations dont ils ont besoin Rôles personnalisés : créez de nouveaux rôles personnalisés (autres qu'invité, membre, administrateur) comme : super administrateur, éditeur, membre limité, ou n'importe quel rôle qui vous convient

Confidentialité des espaces, dossiers et listes : vous avez un contrôle total sur qui voit quoi, quelles sont les permissions qu'ils ont, et qui est ajouté à votre espace de travail, à vos dossiers et à vos listesEspace de travail Signature unique Google *etMicrosoft Single Sign On: gagnez du temps et préservez la sécurité en reliant ClickUp à vos comptes Google, Microsoft Office 365 ou Azure

Les avantages de ClickUp

Prix ClickUp *Plan gratuit pour toujours : Tâches illimitées, membres, et plus encore, sans aucun frais

Plan illimité : 5 $ par membre, par mois

: 5 $ par membre, par mois Plan d'affaires : 12 $ par membre et par mois

: 12 $ par membre et par mois Business Plus : 19 $ par membre et par mois

: 19 $ par membre et par mois Entreprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

Evaluation des clients de ClickUp

Des fonctionnalités telles que le chat en continu, les réunions en ligne, la gestion de projet et le partage de fichiers collaboration documentaire faire Microsoft Teams un projet populaire en ligne collaboration sur le lieu de travail outil.

Cette plateforme de collaboration en nuage intègre les mêmes protocoles de sécurité que la suite Office 365. Voici d'autres caractéristiques qui font de Microsoft Teams une plateforme de collaboration sécurisée :

Caractéristiques principales de Microsoft Teams

Mise en œuvre de l'authentification à deux facteurs à l'échelle de l'équipe et de l'organisation

Bloque les contenus malveillants grâce à la fonctionnalité Advanced Threat Protection (ATP)

La fonction de sécurisation des pièces jointes permet d'examiner les pièces jointes suspectes

S'intègre facilement à d'autres applications MS Office telles que PowerPoint et Outlook

Prix de Microsoft Teams

Microsoft Teams propose un plan gratuit. Les plans payants commencent à 5 $/utilisateur par mois.

Évaluations des clients de Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (10 000+ commentaires)

En tant que logiciel de collaboration, Asana vous aide à respecter vos délais et à rester en phase avec votre équipe.

Asana dispose également de protocoles de sécurité qui garantissent qu'aucune personne extérieure ne voit ou ne modifie vos précieuses données.

Ainsi, même l'équipage de l'Ocean's 11 ne peut pas s'en sortir !

Caractéristiques principales d'Asana

Utilise le service de base de données relationnelle (RDS) d'Amazon pour faciliter la réplication, la sauvegarde et la récupération des données

Offre un service de hachage de mot de passe pour vérifier l'intégrité de votre mot de passe

Met en œuvre des évaluations de sécurité régulières et un développement logiciel axé sur la sécurité

Équipes de sécurité disponibles 24 heures sur 24 pour repérer toute activité suspecte 🔎

Prix d'Asana

Asana propose un plan gratuit et des plans payants à partir de 13,49 $/utilisateur par mois.

Notes des clients d'Asana

G2: 4.3/5 (7000+ avis)

4. Hutte

Huddle est un travail collaboratif outil de travail collaboratif qui permet un échange d'informations fluide entre les équipes, les partenaires et les clients. Il fournit également divers contrôles administratifs pour gérer l'authentification, l'accès et l'audit des utilisateurs.

Cet outil de collaboration en ligne permet aux membres de l'équipe d'accéder à leur propre portail de tâches et de rester en phase avec leurs tâches.

mais quelle est la sécurité du huddle avec Huddle ?

_C'est ce que nous allons découvrir... ♪

Caractéristiques principales de Huddle

Utilise l'authentification multifactorielle et le SSO d'entreprise

Contrôle des autorisations des utilisateurs au sein des équipes avec plusieurs niveaux d'accès

Portails clients sécurisés permettant aux utilisateurs d'échanger des fichiers et des informations sensibles

Mesures de protection administratives, techniques et physiques pour assurer la sécurité de vos données

Prix de Huddle

Demandez un devis personnalisé à Huddle.

Notes des clients de Huddle

G2: 4.1/5 (70+ reviews)

Clarizen est un logiciel de collaboration doté d'une interface conviviale et personnalisable. Il peut aider les équipes à accomplir leur tâche dans les délais et le budget impartis. 🕔💰

En outre, ils disposent de mécanismes de sécurité tels que l'antivirus et la surveillance des apps pour protéger vos données.

Caractéristiques principales de Clarizen

Toutes les données sont cryptées à l'aide d'un cryptage AES 256 bits avancé

L'infrastructure de sécurité du réseau à plusieurs niveaux permet d'éviter les violations de la sécurité

Équipé de pare-feu pour protéger le système contre les activités malveillantes

Le service de gestion de projet en ligne est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Prix de Clarizen

Demandez un devis personnalisé à Clarizen.

Notes des clients de Clarizen

G2: 4.1/5 (490+ commentaires)

6. Nira

Nira est un système de contrôle d'accès en temps réel qui offre une visibilité et une gestion des personnes ayant accès aux documents de l'entreprise en Google Workspace et plus encore .

Certifié SOC 2 Type 2, Nira permet aux équipes informatiques de toutes tailles de trouver et de résoudre facilement les problèmes liés aux risques d'accès, en donnant une vue unique et complète des personnes qui ont accès aux données précieuses de l'entreprise basées sur le cloud. Il permet également aux employés de gérer et de contrôler qui a accès à leurs informations, sans avoir besoin de beaucoup d'expertise technique.

Caractéristiques principales de Nira

Trouver et identifier les risques d'accès, en utilisant le filtrage et l'interface intuitive

Contrôler rapidement les accès et résoudre les problèmes critiques grâce à des actions de remédiation en masse

Automatiser efficacement le processus grâce à l'application de politiques et à la délégation de la remédiation

Gérer les accès externes et des fournisseurs, y compris les comptes archivés et personnels

Prix de Nira

Demandez un devis personnalisé à Nira.

Évaluations des clients de Nira

N/A

7. Fil

Wire est une application de collaboration open source qui aide les travailleurs à distance à sécuriser leurs communications internes contre les cybermenaces externes.

Wire met également en œuvre des protocoles de sécurité avancés pour aider les organisations à accroître leur productivité.

nous pensons que l'on peut dire que l'application empêche les cybercriminels de _câbler les données vers eux-mêmes. 😉

Caractéristiques principales de Wire

Sécurise toutes les communications avecchiffrement de bout en bout* Une clé de session unique est générée pour chaque session initiée par un utilisateur. Ainsi, si une session est compromise, seules les données de cette session seront affectées

Conforme au GDPR, l'application n'aura accès à aucune donnée personnelle ou officielle de votre organisation

Correspond aux empreintes digitales des clés pour vous protéger d'un pirataged'une attaque de l'homme du milieu (intervention d'un tiers inconnu)

Prix des fils

Wire propose un plan gratuit et des plans payants à partir de 5,83 $/mois.

Évaluation des clients de Wire

G2: 4.3/5 (25+ commentaires)

8. Camp de base

Basecamp est un outil de collaboration populaire qui transmet les données via des connexions HTTPS sécurisées et crypte les sauvegardes de données à l'aide de la technologie GnuPrivacy Guard (GPG).

Comme il permet aux chefs de projet de superviser l'avancement du projet et de suivre les mises à jour des tâches, il n'est pas nécessaire d'organiser des réunions en tête-à-tête.

et nous n'aimons pas tous cela ? 😋

Caractéristiques principales de Basecamp

Mise en place d'une surveillance intérieure et extérieure 24 heures sur 24

Une équipe dédiée à la sécurité, à l'infrastructure et aux performances (SIP) supervise la gestion des accès, la connectivité du réseau et les pare-feux

Effectue des audits pour s'assurer que ses systèmes sont sécurisésConformes à la norme PCI* Exécute des programmes de recherche de bogues dans HackerOne afin d'examiner et de vérifier ses politiques de sécurité

Prix de Basecamp

Basecamp propose un tarif forfaitaire de 99 $ par utilisateur et par mois.

Notes des clients de Basecamp

G2: 4.1/5 (4000+ commentaires)

Des interactions individuelles aux discussions de groupe à l'échelle de l'équipe, Slack favorise une collaboration sécurisée et fluide au sein de l'entreprise.

En outre, son outil de sécurité interne, Slack Enterprise Key Management (Slack EKM), garantit la protection des données des utilisateurs. Ainsi, votre équipe peut échanger des idées à un million de dollars sans craindre que quelqu'un ne les vole.

Caractéristiques principales de Slack

Entièrement intégré aux principaux fournisseurs de solutions de prévention des pertes de données (DLP)

Offre des capacités de gouvernance et de gestion des risques

S'aligne sur les principes de sécurité en nuage du National Cyber Security Centre, basé au Royaume-Uni

Cet outil de collaboration en nuage offre un contrôle d'accès administratif et une surveillance du système

Prix de Slack

Slack propose un plan gratuit et des plans payants à partir de 8 $/utilisateur par mois.

Notes des clients de Slack

G2: 4.5/5 (27 000+ avis)

10. Trello Trello est un logiciel de collaboration en équipe de type Kanban.

Il vous permet de travailler dans de multiples dispositions, des tableaux aux listes, rendant la délégation des tâches simple et efficace.

Pour renforcer sa sécurité en ligne, Trello s'est associé à des experts de la sécurité informatique de la cybersécurité sur HackerOne pour détecter et résoudre les vulnérabilités.

Caractéristiques principales de Trello

Effectue des analyses hebdomadaires des vulnérabilités et des tests annuels sur les violations de données

Permet à n'importe quel membre d'un espace de travail d'afficher des cartes ou de les rendre publiques ou privées

Authentification à deux facteurs dans toutes les formules, y compris la version gratuite

Effectue une sauvegarde complète chiffrée toutes les 24 heures

Prix de Trello

Trello propose une version gratuite et des versions payantes à partir de 12,50 $ par utilisateur et par mois.

Notes des clients de Trello

G2: 4.4/5 (11 000+ commentaires)

11. Google Drive

Google Drive est un outil de collaboration qui répond aux besoins polyvalents de presque toutes les équipes. Il garantit également une sécurité de premier ordre pour protéger les données des utilisateurs et de l'entreprise.

En outre, la fonction de partage de liens restreint permet de le partage sécurisé de fichiers pour les utilisateurs travaillant sur un document Google.

avec cet outil de collaboration documentaire, aucun invité indésirable ne peut s'incruster dans votre fête de travail

Caractéristiques principales de Google Drive

Stockage dans le nuage pour un partage de fichiers en toute sécurité

Authentification à deux facteurs pour empêcher tout accès non autorisé

Mise en œuvre des étapes de récupération du compte par la sauvegarde des données stockées

Cryptage des chargements et téléchargements de fichiers, ainsi que de l'accès à ces derniers, à l'aide d'un puissant cryptage AES 256 bits

Prix de Google Drive

L'utilisation de Google Drive est gratuite.

Notes des clients de Google Drive

G2: 4.7/5 (12 000+ avis)

12. Zoom

Des conférences professionnelles aux webinaires publics, Zoom est l'application de vidéoconférence par excellence. Ses fonctions d'enregistrement vidéo et de partage d'écran en font un outil de choix outil de collaboration en équipe .

En plus d'être conformes au GDPR, vos conférences audio et vidéo dans Zoom sont cryptées de bout en bout.

Voyons maintenant les caractéristiques de sécurité les plus remarquables..

Caractéristiques principales de Zoom

La fonction "salle d'attente" permet à l'organisateur de contrôler le moment où un participant rejoint la réunion

Évitez une menace interne en décidant quels participants peuvent enregistrer l'appel

Utilisez des codes d'accès pour protéger vos réunions

Verrouillez une réunion lorsque vous ne voulez pas que d'autres invités la rejoignent

Prix de Zoom

Zoom propose une formule gratuite et une formule payante à partir de 14,99 $/utilisateur par mois.

Evaluation des clients de Zoom

G2: 4.5/5 (35 000+ avis)

Toggl ouvre la voie à une collaboration d'équipe et à une gestion des tâches efficaces. Avec son tableaux kanban vous pouvez planifier et suivre les tâches en toute simplicité.

L'application vous protège également contre Les attaques DDoS et les pannes matérielles. En outre, il effectue des sauvegardes complètes des données toutes les 24 heures.

En résumé, Toggl vous protège toujours, vous et vos données.

Caractéristiques principales de Toggl

Cryptage des données en transit avec les protocoles TLS 1.2, le cryptage AES-256 et les signatures SHA2

Intègre un système de journalisation centralisé pour contrôler la sécurité à tout moment

Collabore avec des fournisseurs de services de premier plan pour les solutions de sécurité

Les nouvelles caractéristiques ou les fonctionnalités ajoutées font l'objet d'examens de sécurité systématiques

Prix de Toggl

Toggl propose un plan gratuit et des plans payants à partir de 9$/utilisateur par mois.

Notes des clients de Toggl

G2: 4.6/5 (1400+ avis)

14. HubSpot CMS

Connu pour son CRM tout-en-un primé, HubSpot's cMS gratuit (système de gestion de contenu) est l'un des fournisseurs de contenu les plus sûrs pour héberger votre site web et son contenu.

La plateforme CMS permet à votre équipe de contenu de travailler ensemble pour produire un contenu attrayant et interactif afin d'améliorer le trafic du site web et d'optimiser les conversations sans aucun risque pour la sécurité.

Le CMS gratuit de HubSpot comprend des outils tels qu'un constructeur de site web, un marché de thèmes et de modèles, ainsi que des fonctions de sécurité intégrées pour de scanner et de détecter les attaques nuisibles et les menaces.

Caractéristiques principales de HubSpot CMS

Authentification à deux facteurs (2FA)

Signature unique (SSO) pour les entreprises

SPF, DKIM,DMARCet les normes d'authentification BIMI

Pare-feu d'application web (WAF) gratuit et certificats SSL

Prix du CMS HubSpot

Outils gratuits disponibles avec des plans premium à partir de 23 $ par mois.

Évaluation des clients de HubSpot CMS

G2 : 4.5/5 (1 220 commentaires)

Renforcez votre sécurité

Les besoins des équipes distribuées et la nature des cybermenaces devenant chaque jour plus complexes, les outils de collaboration en ligne ont trouvé de nouveaux moyens de vous protéger.

Et avec une plateforme de collaboration comme ClickUp, vos données seront aussi inaccessibles que l'antre d'un dragon ! 🐉

Nous travaillons aux côtés d'experts en sécurité, de chercheurs et d'entreprises de cybersécurité de premier plan et adhérons aux normes de sécurité les plus élevées

Mais ce n'est pas tout.

Des commentaires aux mentions de l'équipe nous avons également d'excellentes fonctions de collaboration sécurisées pour vous permettre, à vous et à votre équipe, de rester dans le coup. Utilisez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour stimuler la croissance de votre entreprise sans vous soucier d'un quelconque risque de sécurité !