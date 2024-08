Gestion des risques de cybersécurité : Comment mettre en œuvre un cadre de gestion des risques de cybersécurité

Avec l'émergence de la technologie, les risques de cybersécurité sont en augmentation, ce qui représente une réelle menace pour les entreprises de toutes tailles. En conséquence, les organisations ont commencé à prendre davantage de mesures préventives dans leur approche de la cybersécurité afin d'éviter les cyberattaques.

Vous devez mettre en place un cadre de gestion des risques de cybersécurité pour protéger votre organisation. Un tel cadre fournira une approche structurée pour identifier, évaluer et gérer les risques dans le cadre d'un processus systématique.

N'attendez pas qu'il soit trop tard. Prenez dès aujourd'hui des étapes proactives pour protéger votre entreprise.

Cet article illustrera comment évaluer votre posture en matière de cybersécurité, créer des objectifs appropriés, sélectionner un cadre pour votre processus de gestion des risques, mettre en œuvre des stratégies d'atténuation et apprendre à examiner le processus de risque que vous suivez. 🔐

Qu'est-ce que la gestion des risques en matière de cybersécurité ?

La gestion des risques de cybersécurité est un processus qui aide les organisations à identifier, évaluer et hiérarchiser les risques potentiels pour leurs actifs numériques. Cela inclut les données, le matériel, les logiciels, les réseaux et autres composants numériques.

Elle implique la mise en œuvre de politiques et de procédures visant à atténuer ces risques et à protéger l'organisation contre les cyberattaques. En gérant de manière proactive les risques de cybersécurité, les entreprises peuvent prévenir ou minimiser l'impact des menaces potentielles.

Qu'est-ce qu'un cadre de gestion des risques de cybersécurité ?

Un cadre de gestion des risques de cybersécurité est une approche systématique qui peut protéger les organisations contre les cybermenaces.

Il s'agit de reconnaître les risques potentiels, d'évaluer la probabilité d'impact et les conséquences possibles des risques, de proposer des mesures de sécurité pour minimiser l'impact et d'assurer une surveillance continue pour s'adapter aux risques émergents.

La procédure est rigoureuse et responsabilise les organisations qui prennent des mesures supplémentaires pour sécuriser leurs informations et leurs actifs contre les cybercriminels.

Quelle est la définition du processus de gestion des risques de cybersécurité :

Le processus de gestion des risques liés à la cybersécurité est une approche structurée qui permet d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques au sein d'une organisation . Ce processus aide les organisations à prendre des décisions éclairées sur le niveau de risque acceptable pour leurs entreprises et.. créer un forfait pour atténuer ces risques.

L'importance de la mise en œuvre d'un cadre de gestion des risques de cybersécurité

Dans le Sondage de PwC sur les perspectives mondiales de la confiance dans le numérique , les données montrent que certaines entreprises ont amélioré leur cybersécurité au cours de l'année écoulée, mais que seules quelques-unes ont réellement achevé d'atténuer tous les cyberrisques. La cybersécurité n'est pas seulement la responsabilité du RSSI, mais aussi l'entreprise de tous, y compris du PDG, qui a le rôle important d'instaurer et de maintenir la confiance par des actions concrètes.

PwC 2023 Global Digital Trust Insights Sondage sur l'atténuation des risques liés aux nouvelles initiatives cyber via PwC Une approche et un cadre structurés peuvent gérer les risques potentiels et permettre aux organisations de faire ce qui suit :

Évaluer leur posture de sécurité

Identifier les lacunes existantes dans leurs mesures de sécurité

Effectuer une évaluation des risques et évaluer les menaces internes et externes

Hiérarchiser les risques et mettre en place un processus de gestion

Mettre en œuvre les contrôles nécessaires pour atténuer les risques potentiels en matière de cybersécurité

Les mesures préventives assureront à vos clients et parties prenantes que vous prenez la cybersécurité au sérieux. En conséquence, ils se sentiront plus en sécurité et seront plus enclins à continuer à utiliser vos produits et services.

Exemples de menaces pour la cybersécurité

Avant de plonger dans la manière de mettre en œuvre un cadre de gestion des risques de cybersécurité, commençons par comprendre les risques potentiels auxquels les organisations sont confrontées :

Attaques de phishing: Utilisation d'e-mails ou de messages frauduleux pour obtenir des informations sensibles de la part des utilisateurs.

Attaques de phishing: Utilisation d'e-mails ou de messages frauduleux pour obtenir des informations sensibles de la part des utilisateurs.

Les attaques de malware : un type de logiciel malveillant conçu pour accéder à un système informatique ou l'endommager.

Menaces d'initiés: Employés ou anciens employés qui ont accès à des informations sensibles et les utilisent à des fins malveillantes.

Employés ou anciens employés qui ont accès à des informations sensibles et les utilisent à des fins malveillantes. Attaques d'ingénierie sociale: Manipuler des individus pour qu'ils divulguent des informations sensibles par des tactiques telles que l'usurpation d'identité ou le chantage.

Manipuler des individus pour qu'ils divulguent des informations sensibles par des tactiques telles que l'usurpation d'identité ou le chantage. Attaques par déni de service distribué (DDoS): Effort coordonné pour inonder un système de trafic, avec pour résultat des interruptions de service et des violations de données.

Étape 1 : Évaluer votre position actuelle en matière de cybersécurité

L'évaluation de votre position en matière de cybersécurité est essentielle pour la gestion des risques de cybersécurité. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre :

Évaluer les mesures de sécurité actuelles

Identifier et passer en revue le processus actuel de gestion des risques de cybersécurité : Décrivez toutes les mesures de sécurité et incluez le processus nécessaire pour gérer les incidents liés à la sécurité et la manière de répondre aux menaces

: Décrivez toutes les mesures de sécurité et incluez le processus nécessaire pour gérer les incidents liés à la sécurité et la manière de répondre aux menaces Évaluer la sécurité de votre réseau : Effectuez une évaluation des risques de cybersécurité en inspectant vos pare-feu, logiciels antivirus et autres outils de détection et de prévention des accès non autorisés. Ils doivent être mis à jour et configurer les derniers correctifs de sécurité. Si l'un d'entre eux est obsolète, votre réseau est plus susceptible de devenir vulnérable

: Effectuez une évaluation des risques de cybersécurité en inspectant vos pare-feu, logiciels antivirus et autres outils de détection et de prévention des accès non autorisés. Ils doivent être mis à jour et configurer les derniers correctifs de sécurité. Si l'un d'entre eux est obsolète, votre réseau est plus susceptible de devenir vulnérable Revoyez votre cyber Stratégie de gestion des risques : Vérifiez comment votre organisation gère les données et les systèmes sensibles (privilèges d'accès, politique en matière de mots de passe et authentification multifactorielle), puis procédez à une évaluation des vulnérabilités internes et externes afin de mettre en évidence les faiblesses

Stratégie de gestion des risques : Vérifiez comment votre organisation gère les données et les systèmes sensibles (privilèges d'accès, politique en matière de mots de passe et authentification multifactorielle), puis procédez à une évaluation des vulnérabilités internes et externes afin de mettre en évidence les faiblesses Revoyez votre forfait d'intervention en cas d'incident : Testez votre forfait de réponse aux incidents pour vous assurer qu'il est efficace, et vérifiez si vous êtes en mesure de détecter les incidents de sécurité, d'y répondre et d'y remédier

: Testez votre forfait de réponse aux incidents pour vous assurer qu'il est efficace, et vérifiez si vous êtes en mesure de détecter les incidents de sécurité, d'y répondre et d'y remédier Vérifiez auprès de vos employés : Proposez à vos employés des programmes de formation sur la sensibilisation à la sécurité et les bonnes pratiques en matière de cybersécurité, ainsi que d'autres évaluations telles que :

Des tests de rétention des connaissances Le comportement des employés et conformité observations pour s'assurer qu'ils mettent en œuvre ce qu'ils ont appris lors de la formation Des tests de simulation d'hameçonnage pour évaluer leur capacité à identifier et à signaler les tentatives d'hameçonnage. Évaluer leur réponse aux incidents de sécurité

: Proposez à vos employés des programmes de formation sur la sensibilisation à la sécurité et les bonnes pratiques en matière de cybersécurité, ainsi que d'autres évaluations telles que : Évaluez vos fournisseurs tiers : Si vous avez des fournisseurs tiers, ils auront accès à vos systèmes. Vous devrez évaluer leurs mesures de cybersécurité et vérifier également leur historique

Identifier les lacunes dans les mesures de sécurité

D'après Indice de renseignement sur les menaces 2023 d'IBM en outre, 27 % des victimes de cyberattaques ont été victimes d'extorsion, ce qui met la pression sur les victimes. Vous devrez identifier les lacunes de votre stratégie de gestion des risques afin de déterminer les domaines susceptibles de faire l'objet de menaces en matière de cybersécurité.

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur place IBM Après avoir évalué vos mesures de sécurité actuelles, recherchez les lacunes qui peuvent exposer votre organisation à des cybermenaces. Faites-vous appel à des solutions de sécurité obsolètes, à des logiciels non corrigés et à des mots de passe faibles ? À faites-vous appel à des employés non formés ?

Comparez les mesures de sécurité et procédez à une évaluation de la cybersécurité : Comparez vos mesures de sécurité aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur dans votre secteur d'activité. Procédez ensuite à une évaluation des risques afin d'identifierles menaces et les vulnérabilités potentielles *Simulez une cyber-attaque : Utilisertest de pénétration et un scanner de vulnérabilité pour identifier immédiatement les faiblesses de votre réseau. Observez la réaction des employés lors d'une attaque

: Comparez vos mesures de sécurité aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur dans votre secteur d'activité. Procédez ensuite à une évaluation des risques afin d'identifierles menaces et les vulnérabilités potentielles *Simulez une cyber-attaque : Utilisertest de pénétration et un scanner de vulnérabilité pour identifier immédiatement les faiblesses de votre réseau. Observez la réaction des employés lors d'une attaque Vérifiez vos rapports d'incidents : Passez en revue votre sécuritérapports d'incidents et analysez-les pour y déceler des schémas ou des tendances susceptibles d'indiquer des zones de faiblesse

: Passez en revue votre sécuritérapports d'incidents et analysez-les pour y déceler des schémas ou des tendances susceptibles d'indiquer des zones de faiblesse Déterminer les domaines à améliorer : Une fois les points faibles de vos mesures de sécurité identifiés, vérifiez ce qui doit être amélioré. Établissez un ordre de priorité pour les points les plus importants. Élaborez ensuite un forfait pour y remédier

: Une fois les points faibles de vos mesures de sécurité identifiés, vérifiez ce qui doit être amélioré. Établissez un ordre de priorité pour les points les plus importants. Élaborez ensuite un forfait pour y remédier Évaluer les menaces et les vulnérabilités internes et externes : Effectuez des audits de sécurité et des évaluations des risques pour déterminer où se situent vos vulnérabilités

PRO TIP Utilisez l'outil Modèle de Tableau blanc pour l'évaluation des risques par ClickUp pour aider à documenter les menaces potentielles sur un Tableau blanc numérique et collaborer facilement et de le partager avec votre équipe. Ce modèle propose un processus systématique d'identification, d'évaluation et de maîtrise des dangers et des risques afin d'améliorer les chances de réussite du projet achevé.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Risk-Assessment-Tableau blanc-Template-by-ClickUp.png Modèle de Tableau blanc pour l'évaluation des risques par ClickUp /$$img/

Créez un processus systématique d'identification, d'évaluation et de contrôle des dangers et des risques avec le modèle de tableau blanc d'évaluation des risques de ClickUp

Étape 2 : Définir vos objectifs et vos buts

Effacées objectifs et buts vous permettront de vous concentrer sur vos priorités clés et de répartir correctement vos ressources.

Déterminez ce que vous voulez atteindre

Vérifiez les exigences en matière d'intégrité et de disponibilité : Quels sont les domaines de votre organisation qui ont besoin d'être protégés ? À quoi doit-elle parvenir en termes de gestion des risques de cybersécurité ? Soyez précis dans vos objectifs. Vérifiez les exigences en matière d'intégrité et de disponibilité de vos actifs informationnels. Assurez-vous qu'ils sont conformes et répondent à toutes les exigences réglementaires

: Quels sont les domaines de votre organisation qui ont besoin d'être protégés ? À quoi doit-elle parvenir en termes de gestion des risques de cybersécurité ? Soyez précis dans vos objectifs. Vérifiez les exigences en matière d'intégrité et de disponibilité de vos actifs informationnels. Assurez-vous qu'ils sont conformes et répondent à toutes les exigences réglementaires Développez un programme de gestion des risques liés à la cybersécurité : Examinez les effets possibles des cybermenaces et des attaques sur votre organisation, et créez des objectifs pour cibler la diminution de l'impact de ces incidents Développez vos propres stratégies de prévention, de détection et de réponse

Fixez vos paramètres et vos objectifs

Une approche structurée est nécessaire pour établir des objectifs réalisables et clairs qui s'alignent sur votre stratégie de gestion des risques liés à la cybersécurité. Adhérer à la stratégie de gestion des risques de cybersécuritéCadre des objectifs SMART permet de s'assurer que les objectifs sont bien définis et réalisables Spécifiques : Lors de la définition des objectifs de la gestion des risques de cybersécurité, l'organisation sera plus spécifique et concise Exemple : Diminuer le nombre d'attaques d'hameçonnage réussies de 80 % au cours des trois prochains mois mesurables : Une cible mesurable vous permettra de déterminer et de suivre votre progression Exemple : réduire le nombre d'attaques de phishing réussies de 80 % au cours des trois prochains mois : Réduire de 80 % le nombre d'attaques d'hameçonnage réussies" et le mesurer par le nombre d'incidents signalés Atteignable : Vérifiez si l'objectif peut être atteint par votre organisation avec les ressources et les capacités existantes.

Exemple : Appliquer l'authentification à deux facteurs pour tout le personnel dans les trois prochains mois Pertinent : Assurez-vous que votre objet s'aligne sur la mission et les objectifs de l'organisation.

Exemple : Renforcer la posture de sécurité de votre organisation et atténuer le risque de violation de données en déployant un programme de gestion des vulnérabilités au cours des 12 prochains mois." Limité dans le temps : Fixez un échéancier précis pour la réalisation de l'objet.

Exemple : Fixer un objectif en établissant un forfait de reprise après sinistre dans les six prochains mois qui permet de restaurer les systèmes critiques dans les 4 heures suivant toute perturbation



PRO TIP Organisez vos objectifs et suivez votre progression grâce aux outils suivants Objectifs dans ClickUp . Créez facilement des objectifs à suivre et restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression. Vous pouvez également tirer parti de des modèles de définition d'objectifs pour vous aider à définir plus rapidement vos objectifs.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11-1-1400x1149.png ClickUp Suivi des objectifs /$$img/

Gérez tous vos objectifs en un seul endroit avec Objectifs dans ClickUp

$$$a Étape 3 : Sélection d'un cadre de gestion des risques

Le choix de votre cadre de gestion des risques de cybersécurité est essentiel pour la création d'un forfait de cybersécurité. Vous pouvez sélectionner l'un des quatre cadres les plus largement reconnus : NIST, ISO, CIS et FAIR. Chaque cadre a ses avantages et ses inconvénients ; étudiez et comparez ces cadres de gestion des risques pour trouver celui qui correspond à vos besoins.

Cadre de cybersécurité du National Institute of Standards and Technology (NIST)

Le cadre de cybersécurité du NIST est un outil volontaire fourni par le ministère américain du commerce pour aider les entreprises de toutes tailles à gérer la cybersécurité. Les entreprises peuvent utiliser ce cadre pour aborder cinq domaines clés : l'identification, la protection, la détection, la réponse et la récupération.

Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001

La norme ISO 27001 est un cadre mondialement reconnu pour la gestion de la sécurité de l'information qui permet de protéger et de contrôler systématiquement les données confidentielles à l'aide d'une approche de gestion des risques. Ce cadre comprend un ensemble d'exigences et de paramètres pour la mise en œuvre d'un système de gestion de la sécurité de l'information (SGSI) afin d'aider les organisations à assurer la sécurité de leurs actifs informationnels. Les thèmes abordés sont les suivants l'évaluation et la gestion des risques , le contrôle d'accès, la cryptographie, la continuité des entreprises et la conformité.

Les organisations ont souvent besoin D'une certification ISO 27001 pour montrer aux clients et aux partenaires leur attachement à la sécurité de l'information.

Contrôles du Centre pour la sécurité Internet (CIS)

Les contrôles CIS sont des lignes directrices qui offrent une approche hiérarchisée de la gestion des risques de cybersécurité. Il comprend 20 protocoles de sécurité essentiels que vous pouvez adopter pour améliorer votre posture en matière de cybersécurité. Ces contrôles sont conçus en fonction des cybermenaces réelles et offrent un cadre complet pour gérer et atténuer les cyberrisques.

Analyse factorielle des risques liés à l'information (FAIR)

FAIR est un cadre quantitatif de gestion des risques qui aide les organisations à évaluer et à analyser les risques de sécurité de l'information en termes financiers. Il fournit une approche systématique de l'analyse des risques et aide les organisations à comprendre l'impact potentiel et la probabilité des différentes menaces. FAIR aide également les organisations à hiérarchiser leurs efforts de gestion des risques et à allouer les ressources de manière efficace.

Vous serez plus confiant dans la sélection du cadre à personnaliser pour votre organisation lorsque vous effectuerez les recherches et analyses indispensables, un cadre capable de gérer efficacement vos risques de cybersécurité.

$$$a étape 4 : mettre en place un processus de gestion des risques

Mettez en place votre propre processus de gestion des risques pour vous aider à identifier les risques possibles et à prévoir la probabilité qu'ils se concrétisent. Il vous permettra également d'établir une prévision de l'ampleur des dommages qu'ils causeraient.

Élaborez vos stratégies de mise en œuvre pour réduire et contrôler les risques, et contrôlez en permanence leur efficacité. Les organisations peuvent ainsi minimiser les cyberattaques de manière proactive.

PRO TIP Gérez vos projets et évitez les risques grâce à cette Modèle de registre des risques par ClickUp . Ce modèle est livré avec des affichages ClickUp, des champs personnalisés et des statuts personnalisés prédéfinis pour faciliter le suivi des risques potentiels et l'adoption de mesures préventives efficaces.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Risk-Register-Template-by-ClickUp.png Gérez vos projets et évitez les risques en utilisant ce modèle de dossier de registre des risques de ClickUp /$$img/

Gérez vos projets et évitez les risques en utilisant ce modèle de dossier du registre des risques Registre des risques Modèle de dossier par ClickUp

Étape 5 : Mettre en œuvre des stratégies d'atténuation

Commencez à gérer les risques de cybersécurité dans votre organisation et à mettre en œuvre des stratégies d'atténuation. Vous pouvez commencer à le faire une fois que vous avez identifié et évalué tous les risques potentiels.

Mettre en œuvre de nouvelles mesures de sécurité

Lorsque vous mettez en œuvre de nouvelles mesures de sécurité, vous incluez l'installation de logiciels, la segmentation du réseau, les contrôles d'accès, les systèmes de détection d'intrusion et d'autres contrôles pour aider à atténuer les cyber-attaques.

Mettre à jour les mesures de sécurité existantes

Tenez-vous au courant de l'évolution constante du paysage numérique. Vérifiez périodiquement vos paramètres de sécurité existants et réservez un budget à cet effet. Allouez un budget pour la mise en œuvre des mises à jour et des correctifs des logiciels et la mise à niveau du matériel afin de remédier aux vulnérabilités, d'améliorer le contrôle d'accès et de renforcer les mots de passe et les protocoles de cryptage.

Élaborer un forfait d'intervention en cas d'incident

Définissez vos procédures de détection, d'évaluation de la gravité et de rapports sur les incidents. Chaque organisation doit affecter des personnes spécifiques au forfait d'intervention. Chaque membre doit avoir un rôle spécifique pour communiquer avec vos clients et les parties prenantes évènement.

PRO TIP Les données sont généralement l'actif le plus précieux de la plupart des organisations. Elles sont la clé de la génération de revenus, ce qui rend leur protection cruciale pour leur réussite dans son ensemble. C'est pourquoi la création d'un système de cybersécurité viable est essentielle forfait de mise en œuvre est important. Utiliser le plan de mise en œuvre /%ref/ est important Modèle de plan d'action pour la cybersécurité par ClickUp pour donner à votre équipe un aperçu organisé et détaillé de vos forfaits.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Cyber-Security-Action-Plan-Template-by-ClickUp.png Utiliser le modèle de plan d'action de cybersécurité de ClickUp pour créer un plan de mise en œuvre de la cybersécurité organisé et détaillé /$$img/

Utiliser le modèle de plan d'action en matière de cybersécurité de ClickUp pour créer un plan de mise en œuvre de la cybersécurité organisé et détaillé

Étape 6 : Suivi et révision

Il est essentiel de contrôler l'efficacité des mesures de cybersécurité pour s'assurer qu'elles offrent une protection suffisante contre les menaces émergentes, et l'examen de la stratégie de cybersécurité et du forfait d'intervention en cas d'incident peut aider à identifier les domaines nécessitant des mises à jour.

Évaluer régulièrement le processus de gestion des risques

Des activités telles que l'évaluation des vulnérabilités, les tests de pénétration, la surveillance des journaux de sécurité, l'analyse des rapports de réponse aux incidents, et la formation pour les défense des intérêts des employés sur la sensibilisation à la sécurité sont des moyens d'y parvenir.

Évaluer les stratégies d'atténuation

L'évaluation des stratégies d'atténuation sera un processus continu, car il est inévitable que de nouvelles menaces et vulnérabilités apparaissent. Les organisations doivent donc rester proactives et toujours prêtes à répondre aux incidents potentiels.

Mettre à jour le cadre si nécessaire

Une fois l'évaluation effectuée et les lacunes de sécurité identifiées, il est essentiel de mettre à jour le cadre de sécurité. L'organisation peut être amenée à modifier ou à remplacer le cadre actuel par un cadre plus adapté. Toute modification apportée à l'infrastructure, aux applications ou aux processus d'entreprise doit faire l'objet d'une évaluation visant à déterminer si les risques potentiels en matière de cybersécurité et intégrées dans le cadre existant. Lorsque le cadre de cybersécurité est constamment mis à jour et amélioré, les organisations peuvent garantir qu'elles sont correctement préparées contre les cybermenaces.

PRO TIP Gardez le contrôle de votre processus de gestion des risques et planifiez, gérez et suivez votre processus de cybersécurité en un seul endroit grâce à ClickUp clickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un et sécurisé. Vous aurez également accès à une bibliothèque de modèles, dont le Modèle de rapport d'incident informatique par ClickUp . Utilisez ce modèle pour vous aider à enregistrer les rapports d'incidents et à sauvegarder des enregistrements fiables de tous les incidents passés associés à leur environnement, qui peuvent être utilisés pour évaluer la posture de sécurité actuelle et planifier les menaces futures en conséquence.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-IT-Incident-Report-Template.png Modèle de rapport d'incident informatique par ClickUp /$$img/

Créer une tâche ClickUp lorsqu'un incident se produit afin de conserver des enregistrements précis

Améliorez votre cybersécurité avec un cadre de gestion des risques

En mettant en place un cadre de gestion des risques, toutes les données et informations sensibles de votre entreprise restent à l'abri des cybermenaces. Vous pouvez également identifier facilement les risques de sécurité potentiels, hiérarchiser vos actions en fonction de leur impact et, surtout, prendre des mesures pour les atténuer.

Des outils tels que ClickUp, un outil très puissant et outil de gestion de projet très puissant et très sûr clickUp est un outil de gestion de projet sécurisé qui peut vous aider à gérer plus efficacement les protocoles et les projets de votre organisation. ClickUp offre un intervalle de fonctionnalités de sécurité comme le cryptage des données, l'authentification à deux facteurs et les permissions basées sur les rôles. Il sécurise votre travail et responsabilise les membres de votre équipe. Et pour prouver que la sécurité et la confidentialité des clients sont la priorité absolue de ClickUp, ClickUp a passé avec succès les normes de sécurité les plus élevées et obtenu les certifications ISO 27001, ISO 27017 et ISO 27018.

En plus de ClickUp, le partenariat avec UpGuard upGuard, une société de cybersécurité, vous fournira une couche supplémentaire de sécurité. La plateforme d'UpGuard propose un intervalle de solutions de cybersécurité, comme la gestion des risques liés aux fournisseurs, la détection des fuites de données et l'évaluation de la sécurité. Elle vous permet de gérer vos risques de sécurité et de vous assurer que vous êtes en conformité avec les réglementations du secteur.

Dans l'ensemble, si vous souhaitez protéger votre entreprise contre les attaques en ligne, des outils comme ClickUp et UpGuard vous seront utiles. En prenant des mesures pour protéger votre organisation, vous pouvez assurer sa longévité et sa croissance.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Marites-Hervas-UpGuard.jpeg Marites Hervas UpGuard /$$img/ marites Hervas _est une professionnelle expérimentée dans l'industrie du référencement avec plus d'une décennie d'expérience. Elle a commencé sa carrière en tant que rédactrice de contenu avant de faire la transition vers une assistante administrative à temps plein. Ces dernières années, elle s'est concentrée sur le développement de ses compétences en marketing de proximité et s'est tenue au courant des dernières tendances en matière de référencement. En 2021, elle a rejoint UpGuard en tant que spécialiste du marketing de croissance, apportant ses vastes connaissances et son expertise à l'équipe.Teams