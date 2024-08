15 Meilleur logiciel de gestion des risques 2024 | Outils de gestion des risques

Commençons par un conseil de pro : le logiciel de gestion des risques est un outil indispensable dans l'environnement commercial actuel.

Écoutez-nous :

Et si vous connaissiez le résultat à long terme de chaque décision avant de la prendre ? Ou si, à chaque fois que vous lancez un nouveau produit, vous saviez déjà comment les clients vont l'accueillir ?

Ces scénarios éliminent le risque naturel inhérent à la plupart des entreprises et au développement de produits, et TBH, ces scénarios sont également virtuellement impossibles. En fait, ces scénarios sont pratiquement impossibles, 62% des organisations ont déjà été confrontées à un incident de risque critique au cours des 3 dernières années. 😳🤯

Il y a cependant un côté positif à tout cela : le risque est un élément tout à fait normal de toute entreprise. De plus, il existe des moyens de se préparer et de gérer les obstacles qui peuvent se dresser sur votre chemin à l'aide d'un logiciel puissant conçu pour gérer cette tâche !

entrez : Logiciel de gestion des risques. ✅

Heureusement, il existe plusieurs outils de gestion des risques parmi lesquels vous pouvez choisir, mais tous ces outils ne sont pas aussi utiles les uns que les autres.

Avant de confier l'avenir de votre entreprise à n'importe quel logiciel de gestion des risques, assurez-vous d'avoir fait le travail nécessaire pour investir dans celui qui est adapté aux besoins de votre équipe. Inutile de transpirer sur cette tâche, nous sommes là pour ça. 🙂💜

Nous vous proposons de découvrir tout ce que vous devez savoir sur les logiciels de gestion des risques - ce qu'ils sont, les fonctionnalités indispensables et 15 plateformes performantes.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des risques ?

Les logiciels de gestion des risques surveillent de nombreux problèmes potentiels susceptibles de nuire aux résultats de votre organisation et proposent des solutions pour éviter la crise. Il ne s'agit pas toujours de risques qui mettent fin à l'emploi, mais de risques dont la gravité peut aller d'une baisse mineure des ventes à des atteintes à la sécurité des données, en passant par la non-conformité aux réglementations.

Ces outils peuvent sembler être un "souhait" plutôt qu'un "besoin" lorsqu'il s'agit de dépenses - vous pouvez même penser que vous avez couvert ce domaine avec vos pratiques d'équipe habituelles et vos systèmes d'analyse.

Mais en fait, investir dans un logiciel de gestion des risques est l'un des moyens les plus recommandés pour réduire les coûts à l'échelle de l'entreprise .

Pensez-y : si elle permet de prédire ou de prévenir la moindre baisse des ventes, votre plateforme de gestion des risques a fait son travail. Comme l'assurance pour votre maison, votre voiture ou votre vie, cet outil ne sera peut-être pas utilisé tous les jours, mais vous serez très heureux qu'il soit là quand vous en aurez besoin.

Alors, comment un logiciel de gestion des risques fait-il en réalité tout cela ? Ne cherchez pas plus loin. ⬇️

Critères pour les logiciels de gestion des risques

Tous les outils de gestion des risques ne sont pas identiques. Ou pire encore, certaines solutions promettent de l'or mais ne donnent que de la poussière. 😔

Comment savoir quel logiciel dépassera vos attentes ? Tout d'abord, tenez compte des facteurs suivants :

Les besoins de l'organisation

Ce sont vos besoins spécifiques qui détermineront en fin de compte l'outil qui vous conviendra le mieux.

Cherchez-vous à éviter que des finances ne passent entre les mailles du filet ? Dans ce cas, il est inutile d'opter pour un outil spécialisé dans les risques liés à la conformité, comme l'HIPAA. Tenez compte des indicateurs clés de performance (ICP) et objectifs de l'entreprise que vous souhaitez cibler, puis affinez votre recherche de logiciel de gestion des risques à partir de là. ✅

Contrat et budget

Excellente nouvelle : il n'est pas nécessaire de braquer une banque pour s'emparer d'un outil de gestion des risques sophistiqué !

Il existe suffisamment d'options pour les entreprises et les budgets de toute taille, mais tous les outils ne serviront pas de la même manière à toutes les équipes. Si vous avez affaire à une grande entreprise, votre budget et vos objectifs en matière de logiciel de gestion des risques seront naturellement très différents de ceux d'une petite agence ou d'un solopreneur.

Intégration avec les applications existantes

Assurez-vous que votre solution s'intègre dans votre pile technologique existante. Vous avez peut-être l'impression d'avoir trouvé le logiciel de gestion des risques de vos rêves, mais s'il ne s'aligne pas sur les outils dans lesquels vous avez déjà investi, cela peut être une question de réussite ou d'échec. 😕

Qu'il s'agisse de modules, de fonctionnalités ou de plugins, assurez-vous que votre nouveau logiciel potentiel s'intègre à vos pare-feux, à la détection et à la réponse des points d'extrémité et à l'analyse du comportement des utilisateurs. Vous ne voulez pas de failles de sécurité ou des révisions coûteuses des outils.

15 solutions logicielles de gestion des risques pour votre équipe de gestion des risques

Pour vous aider à faire le choix le plus judicieux dans votre recherche du meilleur logiciel de gestion des risques, consultez nos 15 meilleures options ci-dessous :

1.

ClickUp

Suivez les mises à jour du projet, gérez les risques et travaillez avec l'équipe, le tout à partir de votre espace de travail ClickUp

Considérez ClickUp comme votre guichet unique pour tout ce qui concerne la productivité. Avec des centaines d'outils entièrement transparents, personnalisables, et fonctionnelles clickUp est la plateforme idéale pour permettre aux équipes de toute taille de suivre les mises à jour des projets, de gérer les risques et de travailler ensemble, le tout en un seul endroit.

L'expérience riche en fonctionnalités de ClickUp fait de la gestion du travail un jeu d'enfant et profite aux équipes de tous les secteurs d'activité. Qu'il s'agisse d'un brainstorming sur Tableaux blancs numériques de ClickUp à la création de wikis détaillés dans son docs collaboratifs votre espace de travail ClickUp vous offre bien plus que le logiciel de gestion des risques auquel vous êtes habitué. Commentaires assignés à ClickUp , chat in-app les fonctions de gestion des ressources humaines, les automatismes et les rapports en temps réel vous aident à rester organisé et informé en évitant les surprogrammations et en atténuant les facteurs de risque qui peuvent hanter votre organisation. Voici comment. ⬇️

Nos fonctionnalités ClickUp favorites pour la gestion des risques

Comme la combinaison parfaite du risque, projet et logiciel de collaboration en un seul package dynamique, ClickUp vous aide à à rester au fait des risques potentiels et l'équipe se sent responsable et propriétaire de ses tâches.

Tableaux de bord Tableaux de bord dans ClickUp offrent une vue d'ensemble de tous les aspects de l'état d'avancement de votre projet en un seul endroit personnalisable et informatif. Pensez-y comme votre centre de contrôle de mission pour n'importe quel projet. 🛸

Le pouvoir est entre vos mains pour construire votre tableau de bord à partir de zéro. Choisissez les informations que vous souhaitez voir et la façon dont vous les visualisez dans votre tableau de bord à partir de plus de 50 widgets conçus pour être adaptés à vos processus de travail. Parmi les widgets utiles, citons les tableaux, l'intégration d'applications externes, le suivi de la charge de travail des membres de l'équipe , feuilles de route des graphiques personnalisés, et bien plus encore. 🤯

Si vous voulez être au courant de tous les détails d'un projet et de tous les risques possibles, commencez par les tableaux de bord.

Suivi du temps en mode natif

Nous connaissons tous - et aimons secrètement - ce sentiment de se perdre dans une tâche. Lorsque vous consacrez le meilleur de vous-même à une seule chose pendant si longtemps qu'avant même de vous en rendre compte, il est déjà 17 heures. 😳

Mais soyons réalistes, c'est aussi un facteur important de stress tueur de productivité .

La solution ? Le suivi du temps ! ClickUp en a fait une science. 💪🏼

Qu'il s'agisse d'établir des estimations de temps, de suivre le temps passé sur n'importe quel projet, ClickUp est une véritable science Tâche ClickUp enregistrer le temps passé en n'importe quel navigateur web ou de garder le contrôle de vos heures facturables, Les fonctions de suivi du temps de ClickUp vont bien au-delà d'un simple chronomètre.

Vous pouvez même afficher un récapitulatif combiné de tout le temps passé sur vos tâches et sous-tâches afin d'entrer dans les détails de la façon dont vous passez votre journée. Et si vous vous demandez quel est le lien entre le suivi du temps et le risque, presque tous les indicateurs clés de performance commencent ici. Sachez comment vous et votre équipe passez votre temps afin de pouvoir déléguer les tâches importantes aux bonnes personnes.

Automatiser les tâches répétitives

L'un des principaux avantages des logiciels de gestion des risques est de connaître les tenants et les aboutissants de votre équipe, de votre produit ou de vos performances, sans faire de microgestion ni adopter l'énergie redoutée de la mère-hélicoptère. 🚁

Ce type de logiciel peut vous aider à réduire le temps inutile consacré aux tâches répétitives ou aux occupations de base de votre journée, afin que l'équipe puisse rester concentrée sur ce qui compte le plus.

C'est là que les automatismes dans ClickUp entrent en jeu 🙂

Il y a plus de 100 façons d'automatiser votre flux de travail dans ClickUp pour créer des changements dans les statuts des tâches, les assignés, les priorités, les dates, et plus encore. De plus, plus de 50 actions déclenchent les automatisations personnalisées dont vous avez besoin.

En fait, rien n'est interdit en matière d'automatisation dans ClickUp, alors sortez des sentiers battus. 📦

Des centaines de modèles personnalisables

C'est bien cela ! Des centaines. 😍

ClickUp a créé un modèle pour pratiquement tout ce qu'il a à offrir, y compris modèles de gestion des risques . Ainsi, bien qu'il soit doté d'une multitude de fonctionnalités personnalisables, ClickUp offre de nombreux moyens - même au-delà du support client - pour aider votre équipe à atteindre ses objectifs et à réduire les risques de la manière la plus productive possible.

A partir de Tableaux Kanban à Tableaux blancs docs d'aide à l'utilisation, Cartes mentales , diagrammes de Gantt dynamiques et plus encore- Le centre de modèles de ClickUp, qui ne cesse de s'agrandir offre un modèle gratuit aux utilisateurs de tous niveaux.

Vous ne trouvez toujours pas le modèle qu'il vous faut ? Ou bien vous avez personnalisé un modèle préconstruit que vous aimeriez réutiliser ? Pas de problème, enregistrez n'importe quel processus, tâche ou vue en tant que modèle dans votre espace de travail en quelques clics. ✅

ClickUp pricing

Restez productif et sans risque tout au long de l'année grâce aux plans tarifaires de ClickUp :

Gratuit pour toujours : Des tonnes de fonctionnalités puissantes de gestion des risques et des projets, un nombre illimité de tâches et de membres, 100 Mo de stockage, et plus encore

: Des tonnes de fonctionnalités puissantes de gestion des risques et des projets, un nombre illimité de tâches et de membres, 100 Mo de stockage, et plus encore Illimité (7$/membre/mois) : Tableaux de bord, stockage et intégrations illimités, rapports agiles, etc

(7$/membre/mois) : Tableaux de bord, stockage et intégrations illimités, rapports agiles, etc Business (12 $/membre/mois) : Automatisation avancée et partage public, équipes illimitées, Google SSO, exportation personnalisée

(12 $/membre/mois) : Automatisation avancée et partage public, équipes illimitées, Google SSO, exportation personnalisée Entreprise (Contactez ClickUp pour connaître les tarifs) : gestionnaire de succès dédié, onboarding guidé, white labeling, API d'entreprise

Revues ClickUp

G2 : 4.7/5 (4,510+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,970+ avis)

2. Risk Cloud

Gestion des risques et évaluation de la conformité en Nuage de risques La plateforme de gestion des risques Risk Cloud de LogicGate élimine les fils de courriels et les feuilles de calcul pour faire place à un système central et rationalisé, pas de code pour toutes vos activités liées au risque et à la conformité.

La base de données graphique améliore l'agilité et la flexibilité au fur et à mesure que vos projets évoluent. Vous pouvez la configurer pour résoudre des problèmes critiques tels que la gestion des risques informatiques et des risques liés aux tiers.

Nos fonctionnalités favorites de Risk Cloud

plus de 30 applications pour les cas d'utilisation courants de la GRC

Intégrations personnalisées

Les pros de Risk Cloud

Structure complète d'archivage et de gouvernance

Interface utilisateur intuitive

Risk Cloud contre

Fonctionnalité de reporting limitée

Risk Cloud Pricing (en anglais)

Les détails de la tarification sont disponibles sur demande

Risk Cloud Reviews

G2 : 4.6/5 (110+ avis)

Capterra : 4.7/5 (20+ avis)

3. Vendor360

Gestion des risques liés aux tiers et aux fournisseurs Vendor360 Vendor360 de CENTRL est une plateforme de gestion des risques d'entreprise qui vous aide à gérer les risques liés aux fournisseurs et aux tiers. Elle comprend des questionnaires prédéfinis pour analyser les fournisseurs et s'assurer que chacun d'entre eux respecte les directives réglementaires. Elle offre également des fonctions d'automatisation pour rationaliser les processus pour l'attribution et l'approbation des documents !

Nos fonctionnalités Vendor360 préférées

Connecteurs intégrés pour échanger des détails entre entreprises

Démarrage rapidemodèles de listes de fournisseurs* Outils d'automatisation pour améliorer l'efficacité du traitement des documents

Vendor360 pros

Il s'agit d'un outil utile pour la gestion de tous les documents et détails relatifs aux tiers

Catégorisation des fournisseurs en fonction des niveaux de risque inhérents et de la criticité

Vendor360 contre

Intégrations limitées avec les principales applications de travail

Pas d'avis sur G2 ou Capterra pour savoir ce que les vrais clients pensent de leur expérience

Tarifs de Vendor360

Contactez Vendor360 pour toute information sur les prix

Vendor360 reviews

G2 : N/A

Capterra : N/A

4. Lendflow

Outils de crédit intégrés dans Lendflow Lendflow est une plateforme de crédit qui aide les entreprises à intégrer et à lancer des produits basés sur le crédit. Elle vise à mettre les clients en relation avec le capital plus rapidement et prend en charge une partie des tâches lourdes liées à la mise en place de vos produits de crédit.

En ce qui concerne la gestion des risques, et grâce à son code convivial, Lendflow vous aide à gérer la conformité, les flux de travail basés sur des règles et les évaluations des risques.

Nos fonctionnalités préférées de Lendflow

Widgets d'application pré-construits

Alertes sur les conditions et les offres en temps réel pour vos clients

Sécurité avancée des données

Un composant de re-partage qui peut vous aider à gagner une commission supplémentaire !

Lendflow pros

Interface utilisateur personnalisable pour s'adapter à la voix de votre marque

Sécurité de niveau bancaire

Diverses intégrations tierces

Lendflow contre

Peu de guides et de ressources en ligne

Tarifs de prêt

Contactez Lendflow pour toute information sur les prix

Revues Lendflow

G2 : N/A

Capterra : 5/5 (2 avis)

5. Resolver

Analyse des risques en Résolveur La planification et la préparation font partie des points forts de Resolver.

Bien qu'aucun logiciel de gestion des risques ne puisse prédire l'avenir, Resolver estime qu'une bonne base de planification est nécessaire à toute entreprise.

Le logiciel se concentre sur l'identification précoce des risques et la planification avant le début d'un projet en évaluant les besoins et les objectifs réglementaires afin d'identifier les éventuels problèmes futurs.

Nos fonctionnalités Resolver préférées

Pistes d'audit agiles basées sur le risque

Rapport d'incident pour permettre aux membres de l'équipe de s'exprimer

Actions correctives et préventives (CAPA) pour sauver le bateau le plus tôt possible

Les pros de la résolution de problèmes

Support client réactif

Plusieurs membres peuvent travailler simultanément sur un fichier

Création facile de rapports

Resolver contre

L'installation peut être difficile et peut nécessiter l'aide de l'équipe d'assistance

Certains utilisateurs disent que la mise à jour peut être perturbante

Limite le transfert de fichiers dans le logiciel

Prix du résolveur

Contactez Resolver pour toute information sur les prix

Revues de presse Resolver

G2 : 4.3/5 (40+ avis)

Capterra : 4.4/5 (10+ avis)

6. OneTrust

Rapport d'incident en OneTrust OneTrust est une solution qui permet aux entreprises de renforcer la confiance mutuelle et de favoriser le respect des meilleures pratiques. Le logiciel centralise flux de travail agiles dans les domaines du risque de tiers, de la gouvernance des données, de la protection de la vie privée, de l'éthique et de la conformité.

Nos fonctionnalités OneTrust préférées

Intégrations pour une collecte de données rationalisée

Rapports en temps réel

Les pros de OneTrust

Interface utilisateur conviviale

Outils de mesure du risque et de remédiation

OneTrust contre

Mise en œuvre compliquée

Tarifs OneTrust

Contactez OneTrust pour toute information sur les prix

Revues de presse OneTrust

G2 : 4.3/5 (110+ avis)

Capterra : 4.2/5 (10+ avis)

7. Gestionnaire des risques du projet

Via Gestionnaire des risques du projet Bien que Project Risk Manager soit simplement une solution de gestion des risques de projet facile à installer, à configurer et à utiliser, les fonctionnalités de l'interface utilisateur sont encore très poussées. L'outil utilise des catégories d'impact prédéfinies et des descriptions de classement pour mieux hiérarchiser les menaces potentielles.

Nos fonctionnalités favorites de Project Risk Manager

Plusieurs copies d'installation et une base de données sécurisée

Alertes automatiques sur les risques

Paramètres personnalisables

Project Risk Manager pros

Applications de gestion des risques et fonctions d'analyse puissantes

Agrégation organisée des risques pour une action rapide

Project Risk Manager contre

Application réservée aux ordinateurs de bureau

L'achat, la licence et la formation des membres peuvent être coûteux

Il peut être difficile de définir les paramètres appropriés pour votre équipe

Tarifs du Project Risk Manager

Gratuit (jusqu'à 5 membres) : paramètres personnalisables, nombre illimité de projets et de risques, classement automatique des risques

(jusqu'à 5 membres) : paramètres personnalisables, nombre illimité de projets et de risques, classement automatique des risques Pro (19$/mois d'hébergement + 1$ par membre/jour) : Exportation des données, hébergement personnalisé dans le nuage ou sur un serveur

Project Risk Manager reviews

G2 : 5/5 (1 avis)

Capterra : 4.4/5 (5 commentaires)

8. LogicManager

Analyse des comptes en Gestionnaire logique La technologie de pointe de LogicManager en matière de taxonomie vous permet de disposer d'une centaine de variantes de forfaits pour les besoins de votre équipe. Cette plateforme est fière d'augmenter les performances des entreprises en tant qu'outil de gestion des risques opérationnels.

Nos fonctionnalités préférées de LogicManager

Listes de tâches pour contrôler les tâches de gestion des risques

Bibliothèques de risques pré-construites et configurables pour améliorer la détection des menaces

Technologie de taxonomie pour montrer les dépendances

Avantages de LogicManager

Excellente assistance de la part des analystes de comptes

Une plateforme unique pour des données précises et exploitables

Les organisations peuvent évoluer avec les mises à jour du produit

LogicManager contre

Les grandes entreprises ne bénéficieront peut-être pas de l'ensemble de ses fonctionnalités

Les flux de travail intégrés et les rapports prêts à l'emploi pourraient être améliorés

Tarifs de LogicManager

Contactez LogicManager pour obtenir toutes les informations sur les prix

Revues de presse LogicManager

G2 : 4.5/5 (30+ avis)

Capterra : 4.6/5 (10+ avis)

9. nTask

Gérer les risques liés à vos projets en nTâche Vous en avez assez des logiciels de gestion des risques complexes et encombrants ?

nTask est convivial et son tableau de bord intuitif présente des tons neutres et agréables. Ce logiciel de gestion des risques de sécurité vous permet de hiérarchiser les problèmes, d'évaluer les risques potentiels et de les confier à différents membres de l'équipe.

Nos fonctionnalités nTask préférées

La matrice de risque personnalisée pour une analyse appropriée des risques

Recherche et filtres pour trouver les actifs et les tâches

Catégorisation personnalisée pour une gestion plus rapide

nTask pros

Les fonctions d'évaluation des risques identifient les problèmes potentiels

Interface utilisateur intuitive

Suivi du temps et tableaux Kanban

Abordable

nTask contre

Intégration limitée avec des applications populaires comme Zoom

Courbe d'apprentissage importante pour s'adapter à son flux de travail et à ses fonctionnalités

La création de rapports peut s'avérer difficile

prix de Task

nTask propose un essai gratuit et plusieurs plans payants en fonction du nombre d'utilisateurs.

Premium (3 $/mois) : Pour les équipes ou les individus qui débutent

(3 $/mois) : Pour les équipes ou les individus qui débutent Business (8$/mois) : Pour les équipes qui souhaitent élaborer des projets et des plans comme des professionnels.

(8$/mois) : Pour les équipes qui souhaitent élaborer des projets et des plans comme des professionnels. Entreprise (Contactez nTask pour connaître les tarifs) : Pour les équipes souhaitant une sécurité de niveau entreprise, des personnalisations et des fonctionnalités avancées

nTask reviews

G2 : 4.4/5 (10+ avis)

Capterra : 3.9/5 (90+ avis)

10. CURA

Gestion de la gouvernance, du risque et de la conformité CURA Certaines menaces sont prévisibles, d'autres sont récurrentes et d'autres encore sont sournoises. C'est pourquoi les outils de gestion des risques doivent permettre de suivre les risques permanents et ceux qui refont surface.

CURA s'efforce de faire exactement cela avec ses solutions de surveillance des risques. Les rapports de risque du logiciel déterminent la probabilité d'impact dans des secteurs allant des banques aux entreprises de services publics en passant par les télécommunications.

Les fonctionnalités de CURA que nous privilégions

Rapports sur les risques configurables avec des tableaux de bord flexibles

Fonctionnalité d'objectifs pour surveiller les risques et les performances de chaque membre de l'équipe

Rapports visuellement interactifs sous forme de graphiques, de tableaux et de listes

CURA pros

Évaluation des vulnérabilités à chaque étape de votre projet

Exportation des rapports au format PDF, Excel, Word doc et par courrier électronique

Remédiation aux risques et audit interne basé sur les risques

CURA cons

La courbe d'apprentissage de l'interface utilisateur est un peu raide

Prix CURA

Contactez CURA pour toute information sur les prix

Revues de presse CURA

G2 : N/A

Capterra : 5/5 (2 commentaires)

11. TimeCamp

Suivre le temps pour anticiper les risques potentiels avec TimeCamp Le temps vous file entre les doigts ? TimeCamp est une application de minuterie en ligne dotée d'un grand nombre de fonctions intégrées permettant d'évaluer des risques simples ou apparemment bénins.

Nos fonctions préférées de TimeCamp

Des rapports simples et pertinents pour mesurer la rentabilité des projets et suivre le budget

Approbation des feuilles de temps en un clic

Les pros de TimeCamp

Trier et contrôler les fuites de dépenses est simple

Libérez jusqu'à 5 places

TimeCamp contre

Peut être un peu lent lors du chargement du contenu

L'application mobile pourrait être améliorée

TimeCamp prix

Gratuit : Nombre illimité d'utilisateurs, de projets et de tâches, application mobile et de bureau

: Nombre illimité d'utilisateurs, de projets et de tâches, application mobile et de bureau Basique (6,3$/utilisateur/mois) : Rapports personnalisés, rôles de gestion, intégrations illimitées, exportation de rapports XLS

(6,3$/utilisateur/mois) : Rapports personnalisés, rôles de gestion, intégrations illimitées, exportation de rapports XLS Pro (9$/utilisateur/mois) : Rôles d'utilisateur personnalisés, facturation, authentification à 2 facteurs, captures d'écran

(9$/utilisateur/mois) : Rôles d'utilisateur personnalisés, facturation, authentification à 2 facteurs, captures d'écran Entreprise (discuter de la tarification avec le service des ventes) : Formation personnalisée, serveur auto-hébergé, implémentation en nuage privé

TimeCamp reviews

G2 : 4.6/5 (180+ avis)

Capterra : 4.7/5 (550+ avis)

Check out these TimeCamp alternatives !

12. A1 Tracker

Via Youtube A1 Tracker est un logiciel de gestion des risques convivial qui offre des fonctionnalités telles que l'évaluation des menaces et des risques, les alertes, l'historique des journaux, l'audit des risques, le portail web, l'évaluation des risques, etc.

Nos fonctionnalités préférées d'A1 Tracker

Automatisation du flux de travail pour la révision et l'approbation des données

Notifications automatiques en temps réel

Options d'hébergement sur le web, dans le nuage et sur site

A1 Tracker pros

Flexibilité et personnalisation de premier ordre

Rapports détaillés

Permet une adaptabilité et une migration transparentes à partir de solutions existantes

A1 Tracker contre

Certains utilisateurs ont signalé des difficultés à créer des vues personnalisées

Prix du tracker A1

Contactez A1 Tracker pour toute information sur les prix

A1 Tracker reviews

G2 : 4.8/5 (10+ commentaires)

Capterra : 4.9/5 (50+ commentaires)

13. Qualys

Analyser les risques potentiels en Qualys Qualys est un autre outil de gestion de la sécurité et de la conformité utilisé pour identifier l'exposition aux risques. Ce logiciel complet peut détecter les moindres possibilités de risque. Son système dédié fonctionne en traquant les failles dans vos processus afin que vous puissiez résoudre les problèmes de manière proactive.

Nos fonctionnalités Qualys préférées

Découverte continue pour inventorier tous vos actifs sur un écosystème IT hybride global

Un outil de recherche puissant pour localiser les actifs

Marquage personnalisé des actifs pour une organisation parfaite

Qualys pros

Quelques possibilités de personnalisation

Toutes les applications sont accessibles à partir d'une seule page

Facile à utiliser

Qualys contre

L'interface utilisateur peut différer en raison de sa mise à jour indépendante

Processus d'installation compliqué

Tarif de Qualys

Contactez Qualys pour toute information sur les prix.

Revues de presse Qualys

G2 : 4.2/5 (60+ avis)

Capterra : 3.6/5 (10+ avis)

14. ServiceNow

Cartes de chaleur et diagrammes pour prioriser les risques dans le cadre de la gestion des risques ServiceNowServiceNow est un logiciel de gestion des risques d'entreprise qui unifie vos processus en programmes de gouvernance, de risque et de conformité (GRC). L'objectif est de mettre en place un processus centralisé et complet de gestion des risques afin d'établir des rapports précis et de hiérarchiser les risques.

Nos fonctionnalités ServiceNow favorites

Application mobile de gestion des risques pour rester au courant des activités de risque où que vous soyez

Indicateurs de risque clés qui identifient automatiquement les contrôles non conformes

Rapports personnalisés

ServiceNow pros

Un guichet uniqueregistre des risques pour une gestion complète des données essentielles

Évolutivité

ServiceNow contre

Peut être un peu lent

Intégrations limitées

Tarifs de ServiceNow

Contactez ServiceNow pour toute information sur les prix

Revues de ServiceNow

G2 : 4.3/5 (10+ avis)

Capterra : 4.5/5 (100+ avis)

15. Riskonnect

Aperçu des risques à l'aide de diagrammes, de cartes et de graphiques dans Riskonnect Riskonnect est un outil d'entreprise qui permet à votre organisation d'appréhender, de surveiller et de contrôler les risques de manière globale afin d'accroître la valeur actionnariale. Il catégorise les risques comme tout ce qui peut nuire à votre réputation, à votre compétitivité et à votre croissance stratégique.

Nos caractéristiques Riskonnect favorites

Outil d'administration qui intègre les systèmes, les personnes et les demandes d'indemnisation

Audit interne pour la gestion des procédures complexes

Des messages simples dans le module de déclaration d'accident

Riskonnect pros

Facilité d'utilisation

Fonctions hautement configurables

Consolidation des données provenant de sources multiples

Riskonnect contre

Personnalisation limitée

Manque de fonctionnalités dans son application mobile

Prix de Riskonnect

Contactez Riskconnect pour toute information sur les prix

Riskonnect reviews

G2 : 4/5 (2 commentaires)

Capterra : N/A

Mitiger les risques avec ClickUp - La meilleure plateforme de gestion des risques pour votre équipe

Bien qu'il existe des tonnes d'outils promettant des rapports en temps réel, le suivi du temps et du budget, ou l'audit. En fin de compte, votre entreprise bénéficiera davantage d'une plateforme qui peut tout faire - sans perturber votre pile technologique actuelle ou ajouter une autre fenêtre à votre navigateur déjà encombré.

ClickUp est la solution idéale pour la gestion des risques. Optimisez vos processus de produits et de projets tout en repérant les risques à des kilomètres grâce à des centaines de fonctionnalités personnalisables, notamment des tableaux de bord, des objectifs, de multiples façons de discuter, et bien plus encore.

Il n'en coûte absolument rien pour commencer à réduire les risques sur Le plan gratuit et permanent de ClickUp .

Arrêtez les risques dans leurs traces et signez ClickUp aujourd'hui.💯