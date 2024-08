10 modèles gratuits de registre des risques pour la gestion de projet dans Excel et ClickUp

La gestion d'un projet complexe peut être aussi excitante que d'appuyer sur l'accélérateur d'une voiture de sport. Mais si l'on y ajoute les risques potentiels, la situation peut rapidement passer de gérable à "Où est le frein d'urgence ?"

C'est là que notre fidèle acolyte, le modèle de registre des risques du projet, entre en jeu. Il ne s'agit pas seulement d'une liste de "et si", mais d'un guide qui permet de repérer, de comprendre et d'affronter ces risques de front.

Le registre des risques est en quelque sorte notre propre observateur de la circulation dans le cadre de la gestion de projet !

Imaginez un peu : un risque menace le calendrier du projet. Sans hésiter, votre équipe de projet sort le modèle de registre des risques pour suivre le risque, attribuer la responsabilité du risque et élaborer rapidement un plan de réponse au risque. Et le tour est joué ! La crise est évitée.

Un projet sans risque est aussi rare qu'une licorne. Mais un projet avec un registre des risques et un processus de gestion des risques solide ? C'est quelque chose que vous pouvez gérer. Adoptons donc les modèles de registre des risques et transformons ces maux de tête potentiels en une autre journée au bureau.

Qui est avec nous ?

Qu'est-ce qu'un modèle de registre des risques ?

Un modèle de registre des risques est une sorte de liste de contrôle stratégique pour votre projet, qui aide votre équipe à identifier, évaluer et surveiller les risques afin que vous puissiez respecter les délais et éviter les scénarios de risque potentiels. Le registre des risques du projet est un centre où toutes les informations relatives aux risques sont regroupées, ce qui signifie qu'il est parfait pour une prise de décision rapide et éclairée.

Dans un modèle type de registre des risques, vous trouverez des sections pour chaque description de risque, l'impact potentiel et les chances qu'il se produise. Le registre des risques du projet décrit également les mesures prises pour minimiser le risque et précise qui est le propriétaire du risque responsable de sa gestion.

Le fait d'avoir tous ces détails sous un même toit signifie que vous n'avez pas à vous démener pour trouver des informations au moment de prendre des décisions. Un registre des risques vous donne une vue d'ensemble de tous les défis potentiels qui pourraient survenir au cours de votre projet et vous prépare à y faire face.

Ainsi, votre modèle de registre des risques vous soutient chaque fois qu'un risque se présente. La prise de décision est facilitée.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de registre des risques ?

Voyons un peu plus en détail ce qui fait qu'un modèle de registre des risques se distingue vraiment des autres. Tout d'abord, un modèle de registre des risques de premier ordre doit être complet, facile à utiliser et suffisamment souple pour s'adapter à votre projet comme un gant. Il doit permettre à votre équipe de détailler chaque risque, d'évaluer son impact potentiel et d'estimer la probabilité qu'il se produise.

Voyez l'activité de chacun et travaillez en étroite collaboration avec votre équipe, même à distance. Faites un brainstorming, ajoutez des notes et rassemblez vos meilleures idées sur un canevas créatif avec ClickUp Whiteboards sur un canevas créatif avec ClickUp Whiteboards

Mais il ne s'agit pas seulement d'identifier les risques : un bon modèle permet également de réfléchir à des stratégies d'atténuation et de décider qui gérera chaque risque. En d'autres termes, un registre des risques est un outil qui favorise la responsabilisation au sein de votre équipe.

Le plus beau dans ces modèles de registre des risques ? Ils sont dynamiques et non statiques. Votre projet est en constante évolution, tout comme ses risques. Un modèle bien conçu le comprend et permet des mises à jour et des ajustements continus à mesure que de nouveaux risques apparaissent ou que les risques existants changent.

Ainsi, au fur et à mesure que votre projet évolue et se développe, votre modèle de registre des risques évolue avec lui. Cette adaptabilité fait d'un modèle non seulement une bonne chose, mais une excellente chose.

10 modèles de registre des risques à utiliser en 2024

Sans plus attendre, nous allons vous présenter les modèles de registre des risques qui vous aideront à mener à bien votre prochain projet.

1. Modèle de registre des risques ClickUp

Modèle de registre des risques ClickUp

Le modèle Modèle de registre des risques ClickUp est un outil de gestion des risques qui vous aide à identifier les risques potentiels avant qu'ils ne se transforment en problèmes importants.

Votre équipe peut utiliser des modèles de registre des risques comme celui-ci pour normaliser votre approche de l'évaluation et du suivi des risques. Grâce à cette cohérence, il est plus facile de diagnostiquer efficacement et précisément les solutions une fois le risque identifié.

Grâce aux fonctions de collaboration de ClickUp, votre équipe peut mettre à jour le registre en temps réel, ce qui favorise la transparence et une réponse rapide de la part des responsables des risques. Télécharger ce modèle

2. ClickUp Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet

Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet ClickUp

Anticipez les menaces potentielles à la réussite du projet grâce au modèle d'analyse des risques de ClickUp Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet ClickUp . Ce modèle fonctionne de manière transparente avec les autres fonctions de gestion de projet de ClickUp, telles que gestion des ressources et hiérarchisation des projets . ClickUp facilite l'intégration de l'analyse des risques en tant que partie intégrante de la planification de votre projet.

Obtenez une vue d'ensemble de votre projet grâce à la vue en liste de la vue d'ensemble, ou suivez l'avancement du projet grâce à un tableau d'analyse. Vous pouvez également centraliser les risques potentiels du projet dans une seule liste afin que l'équipe dispose d'informations actualisées et qu'aucun problème ne passe inaperçu.

Cette approche organisée de l'analyse des risques renforce la communication au sein de l'équipe, améliore la prise de décision des dirigeants et aide l'entreprise à respecter les estimations budgétaires. Téléchargez ce modèle de registre des risques du projet dès aujourd'hui ! Télécharger ce modèle

3. ClickUp Modèle de tableau blanc d'analyse des risques

Modèle de tableau blanc d'analyse des risques ClickUp

Parfois, une approche visuelle de votre plan de gestion des risques est plus facile pour les équipes de projet. Si c'est votre cas, le Modèle de tableau blanc d'analyse des risques ClickUp c'est ton truc !

Collaborez simultanément à l'élaboration d'une carte des pièges potentiels, tels que les contraintes en matière de ressources dans votre prochain projet et les solutions possibles à ces risques. Ce modèle de tableau blanc permet de créer rapidement des liens vers des tâches, des documents, des images et d'autres fichiers afin que tous les membres de l'équipe disposent du contexte nécessaire pour passer rapidement de l'idée à l'exécution.

Ce modèle de gestion des risques fournit aux chefs de projet tout ce dont ils ont besoin pour comprendre la catégorie de risque, suivre le statut du risque et enregistrer la description du risque. Télécharger ce modèle

4. ClickUp Modèle de tableau blanc pour l'évaluation des risques

Modèle de tableau blanc ClickUp pour l'évaluation des risques

L'évaluation des risques est essentielle à la gestion de tout projet. C'est notre arme secrète pour éviter les mauvaises surprises. Grâce à ce modèle, nous disposons d'une feuille de route pratique qui nous permet de repérer, d'évaluer et de gérer les risques potentiels.

Le modèle Modèle de tableau blanc pour l'évaluation des risques ClickUp ajoute une dimension visuelle à votre processus d'évaluation des risques. Il aide à catégoriser et à évaluer les risques, encourageant votre équipe à collaborer et à partager des idées dans un format visuel et attrayant.

Avec des fonctions qui vous permettent de dessiner, d'écrire et d'ajouter des notes autocollantes, ce modèle de tableau blanc de gestion des risques est parfait pour les sessions de brainstorming dynamiques visant à évaluer les risques d'un projet. Télécharger ce modèle

5. Modèle d'analyse risque-bénéfice ClickUp

Modèle d'analyse des risques et bénéfices ClickUp

Le modèle Modèle d'analyse risque-bénéfice ClickUp guide votre équipe dans l'évaluation des risques et des avantages potentiels d'un projet. Les avantages et les inconvénients d'une action donnée étant clairement exposés, votre équipe peut décider quels risques valent la peine d'être pris.

L'outil ClickUp's gestion des tâches vous aident à suivre ces décisions et leur impact sur vos activités kPIs de votre projet . Nous avons des dizaines de ClickApps que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre flux de travail de gestion des tâches. Gagnez encore plus de temps grâce à l'automatisation des tâches.

Vous pouvez même utiliser des widgets pour connecter votre modèle aux flux de travail existants. Ainsi, les changements dans l'état des projets, les attributions de tâches, les échéances, etc. sont mis à jour de manière transparente dans votre modèle. Télécharger ce modèle

6. Modèle de matrice des risques de la valeur ClickUp

Modèle de matrice de risque de valeur ClickUp

Vous avez probablement des centaines d'idées de fonctions et de services que votre entreprise pourrait proposer. Mais chaque direction que vous prenez comporte des risques inhérents et une valeur commerciale variable. Alors, comment décider par où commencer ?

C'est là qu'intervient le Modèle de matrice des risques de la valeur ClickUp est très utile. Ce modèle présente une méthode organisée de classement et de hiérarchisation des risques qui complète votre approche de la logiciel de gestion des risques . Utilisez le système de grille simple et visuel pour classer les risques en fonction de leur probabilité et de leur impact, ce qui vous permet de prendre des décisions mieux informées sur les points suivants l'affectation des ressources et la hiérarchisation des projets. Il s'agit d'un moyen systématique de trier vos idées afin d'évaluer leur valeur en fonction du risque lié à leur exécution.

Cette approche stratégique permet de mettre en lumière ce qui mérite une attention immédiate. Télécharger ce modèle

7. Modèle de liste de questions ouvertes ClickUp

Modèle de liste de questions ouvertes ClickUp

Le modèle Modèle de liste de questions ouvertes ClickUp est un outil puissant pour suivre et gérer les problèmes non résolus qui pourraient avoir un impact sur la réussite de votre projet. Ce modèle est un moyen simple et efficace de dresser la liste de tous les problèmes en suspens, de leur état actuel et du membre de l'équipe responsable. Vous disposerez ainsi d'une vue d'ensemble de toutes les tâches en suspens.

En ayant une vision claire de tous les problèmes auxquels votre équipe est confrontée, vous pouvez créer un processus standardisé pour les classer, les assigner et les supprimer de la file d'attente.

Combiné avec le logiciel ClickUp outils de rétrospective ce modèle peut vous aider à éviter des problèmes similaires dans des projets futurs. Télécharger ce modèle

8. Modèle de liste de suivi des problèmes ClickUp

Modèle de liste de suivi des problèmes ClickUp

Le modèle Modèle de liste de suivi des problèmes ClickUp est conçu pour aider les chefs de projet à garder un œil sur tous les problèmes liés au projet.

Le suivi des nouveaux problèmes vous permet de formuler des plans d'action ciblés et d'identifier les risques potentiels susceptibles d'apparaître à l'avance. Cette organisation et cette approche proactive vous permettent d'atteindre vos objectifs étapes du projet plus rapidement et avec moins de risques.

Avec des champs personnalisables pour la description du problème, la personne assignée et le statut, ce modèle garantit qu'aucun problème ne passe entre les mailles du filet. Il s'intègre bien à la suite de produits ClickUp de d'outils de gestion de projet pour une expérience de gestion de projet sans faille. Télécharger ce modèle

9. Modèle de registre des risques simple pour Microsoft Excel par Stakeholdermap

Si vous avez besoin d'une feuille de calcul simple pour documenter les risques d'un projet, ne cherchez pas plus loin que le modèle de registre des risques simple de Microsoft Excel

Le modèle simple de registre des risques Microsoft Excel de Stakeholdermap est un outil simple et facile à utiliser pour gérer les risques d'un projet. Sa conception basée sur Excel le rend familier et accessible, tandis que sa mise en page structurée vous permet de couvrir tous les détails nécessaires.

Ce modèle permet de suivre les sources de risque, les impacts, les scores et les stratégies d'atténuation dans un format clair et tabulaire. Télécharger ce modèle

10. Microsoft Word Modèle de registre des risques de l'audit interne par Template.Net

Facilitez les audits internes avec le modèle de registre des risques d'audit interne Microsoft Word de Template.net

Le modèle de registre des risques d'audit interne Microsoft Word de Template.net est un modèle gratuit de registre des risques conçu pour faciliter le processus d'audit interne.

Il permet de documenter et de suivre les risques identifiés au cours des audits internes, ce qui facilite la planification des mesures d'atténuation et l'évaluation des contrôles. Son format Word permet de l'éditer et de le personnaliser facilement, ce qui en fait un outil polyvalent pour n'importe quel projet. Télécharger ce modèle

Maintenant que vous avez accès à divers modèles de registre des risques, voyons comment rédiger et tenir à jour un registre des risques efficace pour votre projet. Voici les principales étapes à suivre :.

Identifier les risques potentiels: La première étape de la rédaction d'un registre des risques consiste à identifier tous les risques susceptibles d'avoir un impact sur votre projet. Il peut s'agir de contraintes en matière de ressources ou de facteurs externes tels que les conditions météorologiques ou l'instabilité politique. Organisez une séance de remue-méninges avec votre équipe pour vous assurer que tous les risques potentiels sont pris en compte. Évaluer les risques et les classer par ordre de priorité: Une fois les risques identifiés, évaluez leur probabilité et leur impact sur votre projet. Cela vous aidera à classer par ordre de priorité les risques qui requièrent une attention immédiate et ceux qui peuvent être traités ultérieurement. Catégoriser les risques: Pour mieux comprendre l'impact global de chaque catégorie de risque, regroupez les risques similaires dans des catégories différentes, telles que les risques financiers, techniques ou environnementaux. Désigner des responsables et des actions: Désigner un membre de l'équipe pour chaque risque et déterminer les actions potentielles susceptibles d'atténuer ou d'éliminer le risque. Prévoyez des échéances pour ces actions afin de vous assurer qu'elles sont prises en compte en temps voulu. **Il est important de revoir et de mettre à jour régulièrement votre registre des risques au fur et à mesure de l'avancement du projet. De nouveaux risques peuvent apparaître, ou les risques existants peuvent changer en termes d'impact ou de probabilité. Tenez compte de ces changements pour vous assurer que votre plan de gestion des risques reste efficace.

Qui bénéficie de l'utilisation des modèles de registre des risques ?

Les chefs de projet: Ils sont essentiellement le pilote de chaque projet et le registre des risques constitue donc un élément essentiel de leur arsenal. Il permet d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les risques de manière opportune et efficace. En outre, il stimule l'efficacité en aidant à maintenir le projet sur la bonne voie et en minimisant la prise de décisions hasardeuses et réactionnaires en réponse à des risques inattendus.

**Les registres des risques aident les organisations à être proactives plutôt que réactives lorsqu'il s'agit de gérer les risques d'un projet. Ils peuvent permettre d'améliorer la planification stratégique et la prise de décision, et de mieux comprendre le paysage des risques à travers les différentes facettes de l'organisation.

Utilisez les modèles de registre des risques pour réduire les risques de votre prochain projet

Que vous cherchiez à atténuer les risques ou à suivre les problèmes, ces modèles peuvent répondre aux besoins de votre projet. Associés à des outils pratiques tels que Logiciel ERP et la bonne approche pour plan d'urgence ces modèles peuvent améliorer considérablement l'efficacité de votre gestion de projet.

Choisissez le modèle qui correspond le mieux aux besoins de votre projet et donnez à votre équipe les outils nécessaires pour naviguer et atténuer les risques potentiels avec succès.