Les 12 meilleures intégrations frontales en 2024

Front a été créé en tant que boîte de réception partagée pour les équipes afin d'aider à stimuler les la communication avec les clients et réduire la frustration et l'inefficacité causées par un service client natif outils . Désormais, de nombreux utilisateurs profitent de l'application et explorent également les différentes options d'intégrations de Front.

Avec l'application Front, les équipes restent concentrées sur le client et non sur le processus. Considérez-la comme une réceptionniste en ligne qui fait toutes les démarches pour votre équipe en contact avec les clients, tout en se concentrant sur ce qu'elle fait le mieux : développer des relations solides et intemporelles !

D'un autre côté, sa fonctionnalité de communication in-app n'est pas suffisante pour pousser votre équipe à un niveau de productivité supérieur. Heureusement, vous pouvez utiliser Front pour vous connecter à une application tierce pour la gestion de projet, la communication, la gestion de la réussite des clients, et plus encore.

Cela rend la collaboration beaucoup plus fluide, car vous n'aurez pas à ouvrir d'innombrables onglets ou fenêtres pour gérer vos tâches. Discutons des différentes intégrations de Front et mettons en évidence vos 12 meilleures options, y compris leurs fonctionnalités clés et leurs prix.

Qu'est-ce que les intégrations Front?

Les intégrations Front sont des outils que vous incorporez à la plateforme pour étendre vos capacités de communication et de collaboration avec vos clients. Elles vous permettent d'accéder à davantage de fonctions à partir d'une seule interface. Et voici le meilleur : Front s'intègre à 67 applications différentes gratuitement !

La connexion de Front à d'autres applications peut vous aider :

Stimuler la communication au sein de l'équipe car les informations existent sur une plateforme centralisée accessible à tous

Promouvoir la facilité d'utilisation car vos coéquipiers n'auront pas à suivre de formation logicielle séparément

Réduire les erreurs commises lors de la saisie manuelle de données dans plusieurs systèmes disparates

Faciliter le flux transparent d'informations entre les différentes plateformes

Examinons les meilleures intégrations de Front qui peuvent améliorer la communication de votre équipe et faire en sorte qu'elle aille au-devant de ses.. objectifs de productivité !

12 des meilleures intégrations Front pour 2022

1. ClickUp

Accédez à ClickUp sur n'importe quel appareil, n'importe où et n'importe quand

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui permet à chaque équipe de gérer des projets, de collaborer plus intelligemment et de rassembler tout le travail sous un seul outil. Que vous soyez novice en matière d'applications de gestion de projet ou que vous soyez un utilisateur chevronné, la personnalisation de ClickUp peut s'étendre à n'importe quelle taille d'équipe - à distance ou au bureau - pour la meilleure productivité de votre vie.

L'application Intégration du Front avec ClickUp offre plus que n'importe quel outil de communication standard. Par exemple, vous pouvez ajouter des informations sur les tickets à vos tâches ClickUp, affecter des membres et fixer des dates d'échéance dans Front.

Vous pouvez même afficher votre tâche liée dans ClickUp, passer en revue tous les détails pertinents et agir instantanément ! Connexion Front avec ClickUp

🔑 Les fonctionnalités clés de ClickUp

L'e-mail dans ClickUp : Qui a dit que la création et l'envoi d'e-mails devaient être une tâche ardue et fastidieuse ? Envoyez des e-mails automatiquement en fonction des envois de formulaires, des champs personnalisés ou des évènements de la tâche

Qui a dit que la création et l'envoi d'e-mails devaient être une tâche ardue et fastidieuse ? Envoyez des e-mails automatiquement en fonction des envois de formulaires, des champs personnalisés ou des évènements de la tâche Tableaux de bord : Affichez une vue à 360 degrés de votre système de gestion de l'information Environnements de travail et gardez le pouls de la progression de votre projet

Affichez une vue à 360 degrés de votre système de gestion de l'information Environnements de travail et gardez le pouls de la progression de votre projet Modèles : conserver la structure de vos projets, Espaces, Checklists et Listes favoris pour une utilisation ultérieure

✅ ClickUp pros

Enregistrez le temps à partir de votre navigateur web, de votre ordinateur de bureau ou de votre appareil mobile grâce à l'application de gestion du temps de travail l'extension Chrome gratuite ClickUp pour faciliter le suivi du temps

Choisissez parmi 100 intégrations natives ainsi que des milliers disponibles via Zapier et Achevé pour une gestion achevée du travail

Profitez d'une gestion de projet par e-mail transparente directement à partir de ClickUp

❌ ClickUp cons

Tous les affichages ClickUp ne sont pas disponibles sur l'application mobile...pour l'instant !

Pas de couloirs dans la vue Tableau (bientôt disponible)

💸 Prix ClickUp

Free Forever Plan (idéal pour un usage personnel) Tableaux Kanban Tâches et membres illimités Documents collaboratifs assistance 24/7, et plus encore

(idéal pour un usage personnel) Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes (5$/membre par mois)) Tout ce qui se trouve dans le forfait Free Forever Gestion des ressources Stockage illimité, tableaux de bord, champs personnalisés Rapports agiles, et plus encore

(idéal pour les petites équipes (5$/membre par mois)) Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne (12 $/membre par mois)) Tout ce qui se trouve dans le forfait Unlimited Rapports personnalisés Automatisation avancée, suivi du temps et fonctionnalités du tableau de bord Échéanciers, cartes mentales, etc

(idéal pour les équipes de taille moyenne (12 $/membre par mois)) Forfait Business Plus (idéal pour les équipes multiples (19 $/membre par mois)) Tout ce qui se trouve dans le forfait Business Tâches secondaires dans plusieurs listes Permissions personnalisées Capacité personnalisée dans la charge de travail Formation personnalisée des administrateurs, et plus encore

(idéal pour les équipes multiples (19 $/membre par mois))

💬 Evaluations des clients ClickUp "Nous adorons la version gratuite et envisageons sérieusement de la mettre à niveau. Nous sommes une équipe relativement petite, mais nous nous développons, et ClickUp jusqu'à présent semble très bien adapté à notre organisation." -

Capterra "J'adore que ClickUp remplace tant d'applications différentes que j'utilisais pour gérer mon entreprise en ligne ! J'avais construit un monstre de Frankenstein d'applications et d'intégrations pour que les choses soient fluides, et ClickUp en a éliminé beaucoup et a consolidé mon travail, mes tâches, mes documents et mes formulaires en un seul endroit pour un accès facile. J'adore le fait que je n'ai plus besoin d'avoir 100 onglets ouverts." - G2Crowd

2. Twilio

via Twilio Twilio est une plateforme d'engagement client de premier plan faite pour construire des expériences client uniques et personnalisées.

Elle vous aide à rationaliser les communications avec les clients en comblant le fossé entre les applications basées sur le web et les téléphones. De cette façon, vous pouvez construire des campagnes de marketing qui sont infiniment flexibles et instantanément réactives.

Ce qui rend Twilio particulièrement unique, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un logiciel de messagerie ou d'une application de communication d'équipe. Au lieu de cela, il se double d'une plateforme de développement qui ouvre des solutions de communication flexibles pour les entreprises de toutes formes et tailles.

🔑 Les fonctionnalités clés de Twilio

Envoyez, recevez et répondez à des messages SMS directement depuis votre boîte de réception

Conservez les communications avec les clients en un seul endroit

Créez un canal SMS Twilio dans Front

✅ Les avantages de Twilio

Des tonnes de fonctionnalités de messagerie et d'API rendent Twilio polyvalent pour les équipes de tous les secteurs d'activité

S'intègre avec d'innombrables autres outils, notamment ClickUp

❌ Les inconvénients de Twilio

Les tonnes de fonctionnalités peuvent rendre l'expérience accablante

Il manque une interface utilisateur pour les projets ponctuels

Les fonctionnalités de la version gratuite sont limitées

💸 Prix de Twilio

Twilio propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 15 $ par mois

💬 Évaluation des clients de Twilio

"Twilio est l'une des API les plus fiables pour les SMS et les messages sur le marché, également les prix sont assez compétitifs et il vous permet d'effectuer la validation de code par SMS et Achevé et pour Whatsapp, il a déjà une API achevée." - G2Crowd "Les nouvelles fonctionnalités ouvrent des possibilités pour de nombreuses choses à l'avenir. Flex semble pouvoir être assez bon, et la chose des paiements introduite aujourd'hui semble prometteuse. Le trunking SIP sécurisé fonctionne globalement assez bien et je n'ai eu que quelques problèmes mineurs avec lui jusqu'à présent." - G2Crowd

3. Salesforce

via Salesforce Salesforce étant l'un des principaux logiciels de gestion de la relation client au monde, les cas d'utilisation sont nombreux et variés. Mais plus spécifiquement, Salesforce est l'une des intégrations Front les plus idéales, car elle vous aide à augmenter votre portée marketing, à générer plus de revenus commerciaux et à fournir avec succès tous vos services de base.

🔑 Fonctionnalités clés de Salesforce

Ajoutez ou supprimez des personnes dans Front pour décider qui peut voir les enregistrements CRM

Créez, affichez et mettez à jour les enregistrements CRM directement depuis votre boîte de réception Front

Donnez à votre équipe une visibilité achevée sur vos enregistrements Salesforce

✅ Les pros de Salesforce

Téléchargez un tableau de bord sous forme de fichier $$$a

Obtenez des informations commerciales de haut niveau qui permettent de débloquer des équipes commerciales compliquées

❌ Les inconvénients de Salesforce

La courbe d'apprentissage ne semble jamais se terminer

Il faut payer des modules complémentaires pour tirer le meilleur parti du logiciel

L'interface encombrée rend la navigation et les tâches simples inutilement complexes

💸 Prix de Salesforce

Demander un devis personnalisé à Salesforce

💬 Évaluations des clients de Salesforce

"Les inconvénients que j'ai trouvés sont peu nombreux. Si je devais en choisir un, ce serait le calendrier et sa fonction. J'aimerais qu'il y ait quelques améliorations à ce niveau, mais à part cela, j'ai plus d'avantages que d'inconvénients." - Capterra " Salesforce est un outil achevé. Bien qu'il soit difficile à appréhender pour les non administrateurs, si nous faisons bien notre travail, c'est un bon moyen d'enlever la pression du développement en termes de nouvelles automatisations et de gestion d'entreprise" - - G2Crowd Check out these Salesforce alternatives !

4. HubSpot

via HubSpot Hubspot est l'une des intégrations Front les plus puissantes avec sa plateforme de marketing, de vente et de service qui vous aide à attirer des visiteurs, à convertir des prospects, ainsi qu'à fermer et à fidéliser des clients. Elle le fait grâce à une source unique de vérité, une UX intuitive et une base de code unifiée.

Avec plus de cinq hubs différents, Hubspot vous permet d'introduire l'automatisation dans vos flux de travail et de mieux connaître vos prospects comme vous ne l'avez jamais fait auparavant.

🔑 Les fonctionnalités clés de Hubspot

Synchroniser les données du service client -penser aux données d'identité, d'engagement ou de comportement entre Front et HubSpot sans effort et en temps réel

Créez de nouveaux contacts, entreprises, contrats ou activités directement à partir de Front

Modifiez vos données CRM sans jamais quitter Front

✅ Les pros de HubSpot

Une fonctionnalité intégrée de mappage des champs par défaut permet une mise en place rapide et garantit la propreté et l'organisation de vos données

Les utilisateurs peuvent activer les champs personnalisés pour plus de flexibilité

Possibilité de synchroniser uniquement les données que vous souhaitez

❌ Les inconvénients de HubSpot

Vous devez payer pour une assistance technique supplémentaire

Les modèles sont difficiles à modifier

💸 Prix de Hubspot

HubSpot propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 45 $ par mois

💬 Évaluation des clients de Hubspot

" Les automatisations et la création de listes basées sur les activités, les propriétés de l'utilisateur et le profil du lead sont très bien. J'aime aussi beaucoup la création de groupes, cela facilite la gestion de l'équipe. Enfin, la possibilité de créer des dossiers aide beaucoup à organiser les choses." - G2Crowd "HubSpot a toutes les fonctionnalités sous le soleil - tant que vous payez pour cela. La version gratuite est excellente pour commencer, mais vous la dépasserez rapidement. En particulier si vous avez l'intention d'utiliser les fonctionnalités marketing ou CMS de HubSpot, qui ne sont pas disponibles dans la version gratuite. " - G2Crowd Check out these Hubspot integrations !

5. Slack

via SlackSlack est une messagerie et un lieu de travail tout en action qui permet aux gens de travailler ensemble en tant qu'équipe unifiée. Remplacez sans effort la messagerie texte, la messagerie instantanée et l'e-mail par cette seule application, et créez plusieurs canaux pour organiser différentes conversations ou groupes dans des espaces dédiés.

Quant aux intégrations Front, vous passerez moins de temps à basculer d'un outil de communication à l'autre et à perdre des fils de discussion dans votre boîte de réception débordante d'e-mails ! Faites passer cet outil de communication de premier ordre et convivial au niveau supérieur et intégrez-le à Front pour faire plus que discuter avec vos coéquipiers.

🔑 Slack fonctionnalités clés

Partagez manuellement un message de Front vers Slack pour obtenir l'avis de vos coéquipiers, même s'ils ne font pas partie de votre équipe Front

Envoyez automatiquement des messages à Slack à l'aide de règles d'escalade, ou envoyez-les un par un

Créer des discussions Front directement à partir des messages Slack

✅ Les pros de Slack

Vos données au sein de la plateforme sont toujours sécurisées grâce à une superbe sécurité in-app

Gagnez du temps en voyant toutes les discussions et tous les fichiers concernant un projet en un seul endroit : un canal

❌ Les inconvénients de Slack

Avec les notifications push et les emojis, Slack a beaucoup de la qualité addictive des médias sociaux (pour info : c'est mauvais pour la productivité de votre équipe !)

Slack évolue rapidement, et il peut être difficile de suivre ce qui se passe

💸 Prix de Slack

Slack propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 6,67 $/mois par personne

💬 Évaluation des clients de Slack

"J'aime le fait qu'il soit vraiment facile à utiliser. Même ma grand-mère pourrait l'utiliser, donc c'est absolument un énorme plus. Il est super simple de créer des canaux, et de rester en contact avec ses collègues au quotidien. Il est facile de partager un fichier ou de longs textes. Il suffit simplement de glisser-déposer l'image et voilà, elle est déjà partagée." - G2Crowd "L'idée de Slack est géniale, et elle aide mon équipe à communiquer plus rapidement et plus efficacement que quelque chose comme Google Meet. Cependant, avec l'introduction des réunions quotidiennes, et apparemment avec l'achat de Slack par Salesforce, il semble y avoir beaucoup plus de bugs que dans les versions précédentes du logiciel." - Capterra

6. Marque

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/make.png faire l'intégration avec Front /$$$img/

via FaireIntegromat (maintenant Make) est une plateforme visuelle qui vous permet de concevoir, de construire et d'automatiser n'importe quoi - des tâches simples aux flux de travail complexes - en quelques minutes.

Avec Integromat, vous pouvez déplacer des données entre vos applications favorites en quelques clics. Connue sous le nom de "colle de l'Internet", cette intégration est l'une des plus populaires de Front car elle est rapide, visuellement intuitive et ne nécessite aucune expérience en matière de codage.

Intégrez cet outil à votre application Front pour gagner en efficacité et en productivité.

🔑 Make fonctionnalités clés

Améliorez la collaboration et la communication au sein de l'équipe en créant des discussions Front à partir de Google Sheets

Accélérez la résolution des problèmes en créant des tickets Asana à partir des conversations Front

Organisez vos données en créant des enregistrements Airtable à partir des conversations Front

✅ Faire des pros

Offre une flexibilité inégalée lorsqu'il s'agit de construire et de mettre à jour des intégrations complexes

Abrite une riche bibliothèque de certaines des meilleures applications de productivité existantes

❌ Make contre

De nombreuses erreurs sont difficiles à corriger et peuvent nécessiter une intervention technique

Courbe d'apprentissage relativement raide

💸 Prix de Make

Demander un devis personnalisé à Make

💬 Évaluation des clients de Make

"La gestion des tableaux est un peu maladroite, mais une fois que j'ai eu un coup de main de leur service d'assistance, tout va bien. L'interface graphique a nécessité un temps d'adaptation, mais reste beaucoup plus efficace qu'une simple liste d'automatisations (scénarios) créées. Le blog et d'autres sources en ligne m'ont également aidé à traverser les moments de "hmmm, comment faire ça"." - Capterra "Ce que j'aime le plus chez integromat, c'est la liste infinie d'intégrations disponibles. Et même lorsque l'intégration n'existe pas, les outils internes d'integromat comblent assez bien le vide." - G2Crowd

7. CloudTalk

via Parole de nuage (CloudTalk) CloudTalk est un logiciel téléphonique convivial, basé sur le cloud, conçu pour les petites et moyennes entreprises les équipes des grandes entreprises . Pour les intégrations Front, cet ajout est formidable car il permet de gérer les appels entrants/sortants, d'extraire l'historique des interactions à partir de sources disparates et de fournir une assistance personnalisée aux clients - où qu'ils se trouvent dans le monde.

Pour couronner le tout, cet outil dispose d'un réseau solide et bien établi de partenaires télécoms du monde entier. Cela signifie que votre équipe bénéficiera d'appels internationaux de haute qualité avec une latence garantie et une gigue minimale !

🔑 Principales fonctionnalités de CloudTalk

Appelez vos clients et prospects sans jamais quitter Front

Synchroniser automatiquement les données clients entre les deux plateformes

Voir les informations sur l'appelant avant de prendre un appel dans CloudTalk

✅ Les avantages de CloudTalk

Suivi facile des statistiques d'appels

Superbe système de message d'attente

Contrôle transparent de la qualité des appels

❌ CloudTalk contre

Problèmes de décalage de temps en temps

💸 Prix de CloudTalk

CloudTalk propose des forfaits payants à partir de 15 $ par utilisateur et par mois

💬 Évaluation des clients de CloudTalk

"Fonctionnement plutôt fluide. Un peu difficile à comprendre au début. Mais dans l'ensemble, assez simple à utiliser." - G2Crowd L'idée que le logiciel puisse relier des téléphones cellulaires à distance est merveilleuse, mais elle n'est pas entièrement concrétisée. L'interface du SVI semble excellente sur la page web, mais elle a souvent des ratés et les appels sont renvoyés vers une boîte vocale sans message." - Capterra

8. Nicereply

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/nicereply.png intégration de nicereply avec Front /$$$img/

via Réponse de Nicereply Tout le monde sait qu'il coûte 5 fois plus cher pour acquérir un nouveau client que de conserver un client existant. Nicereply garantit que vous ne perdrez jamais un client à cause d'un mauvais service.

Qu'est-ce qui distingue cet outil des autres intégrations Front ? Des sondages entièrement personnalisables en un clic qui vous permettent de poser les questions qui sont importantes pour vous.

Mais en ce qui concerne les capacités de Nicereply, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le tableau de bord analytique vous permet d'afficher et de segmenter vos scores d'évaluation moyens par période, agent, département ou type de sondage. Créez des rapports complets pour afficher les paramètres d'amélioration, fixer des objectifs, prévoir les tendances futures et vous comparer aux leaders du secteur.

Que se passe-t-il lorsqu'un outil de sondage intelligent rencontre une application de communication puissante ? Nicereply assiste les intégrations avec diverses applications, y compris Front. L'intégration des deux applications peut faciliter la gestion des deux comptes sur le même compte, ainsi que d'autres avantages clés pour la gestion de la relation client.

🔑 Les fonctionnalités clés de Nicereply

Pousser les évaluations et les commentaires directement dans les conversations Front pertinentes sous forme de note

Sauvegarde des évaluations de satisfaction client dans l'étiquette de conversation personnalisée

Synchronisez tous vos utilisateurs de Front avec Nicereply en un seul clic

✅ Les pros de Nicereply

L'interface utilisateur est intuitive, basique et utile

Assistance de premier ordre et rapide

❌ Nicereply contre

Les cookies intégrés sur le site sont quelque peu excessifs, ce qui peut éventuellement ouvrir votre compte à des problèmes de sécurité

💸 Prix de Nicereply

Nicereply propose des forfaits payants à partir de 39 $ par mois

💬 Évaluation des clients de Nicereply

"Ce que j'ai vraiment aimé à propos de Nicereply, c'est qu'il étend les fonctionnalités de mon logiciel de helpdesk existant et devient le référentiel central pour tout ce qui concerne les sondages clients." - G2Crowd "J'aime beaucoup le service, cependant, j'ai l'impression que son interface utilisateur peut être améliorée dans une disposition plus moderne pour avoir une meilleure expérience." - Capterra

9. Instabug

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/instabug.png intégration d'instabug avec Front /$$$img/

via Instabug Instabug est un outil de feedback et de rapports in-app pour les applications mobiles. D'une simple secousse, vos coéquipiers et utilisateurs peuvent signaler des bugs ou envoyer des commentaires in-app à la volée.

Instabug vous fournit également, à vous et à votre équipe, un rapporteur de bogue fiable qui capture automatiquement un rapport détaillé de l'environnement en cours d'exécution, les étapes pour reproduire le crash, les journaux de requêtes réseau, etc. C'est comme avoir un correcteur de bug automatisé qui travaille sans relâche en arrière-plan, pour que vous n'ayez pas à le faire !

🔑 Principales fonctionnalités d'Instabug

Envoyerdes rapports de bug directement sur votre tableau de bord Front, achevé avec tous les détails contextuels dont votre équipe a besoin.

Triage des bugs et suivi des utilisateurs sans passer d'un outil à l'autre

Avoir des discussions riches avec les utilisateurs dans l'application

✅ Instabug pros

L'interface elle-même est simple et facile à utiliser

Une assistance client étonnante qui est toujours prête à répondre aux problèmes et aux plaintes

❌ Instabug contre

Cette intégration Front n'a pas de version web

Pourrait être moins cher

N'est pas une plateforme adaptée à la gestion du flux de travail par rapport à d'autres applications de ce récapitulatif

💸 Prix d'Instabug

Instabug a un forfait Free, et les forfaits payants commencent à 149 $ par mois

💬 Évaluation des clients d'Instabug

"Il fait le travail - les clients peuvent signaler des bugs, et vous pouvez y répondre. Les rapports sont décents, et les exécutions sont assez faciles à mettre en place." - G2Crowd "Nous avons utilisé Instabug comme outil de rapports de bug à partir de nos tests d'automatisation des tests d'interface utilisateur, et il a semblé être excellent pour cela." - Capterra

10. Sunshine Conversations

via Sunshine Conversations Vous cherchez une plateforme pour propulser l'assistance conversationnelle dans vos applications et produits et sur tous les canaux ? L'outil Sunshine Conversations vous permet de construire une expérience entièrement personnalisée dans vos applications iOS, Android et web grâce à de puissants SDK intégrés.

Et ce n'est pas tout. Sunshine Conversations assiste également la messagerie sur WhatsApp, les SMS, les e-mails, Twitter et une multitude d'autres applications de communication ! Augmentez encore plus votre assistance à la discussion en intégrant Sunshine Conversations à Front.

🔑 Principales fonctionnalités de Sunshine Conversations

Répondez aux messages Smooch directement depuis votre boîte de réception

Synchronisez les discussions de Front directement avec Smooch

Rassemblez toutes les interactions avec les clients en un seul endroit

✅ Sunshine Conversations pros

Surveillez la santé et le statut de vos sources internes ou de l'ensemble de votre équipe commerciale en un coup d'œil et en déplacement

Facile à utiliser avec une interface intuitive et conviviale

❌ Sunshine Conversations contre

Peut avoir des problèmes lorsqu'on fait des mises à jour sur les informations des clients

Cette intégration de Front n'a pas de forfait gratuit

💸 Prix de Sunshine Conversations

Sunshine Conversations a des forfaits payants qui commencent à 495 $ par mois

💬 Évaluation des clients de Sunshine Conversations

"J'aime la cohésion de toutes les informations- Achevé toutes vos données client pour un contexte achevé du client." - G2Crowd "Il est rapide, puissant, et vous donne la liberté de construire n'importe quelle application ou service client, c'est le mieux que je puisse dire de ce logiciel, bien qu'il puisse être un peu délicat parfois." - G2Crowd

11. Zoom

via Zoom En termes d'intégrations Front, nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour convaincre. Zoom est une plateforme de vidéo conférence qui vous permet d'organiser et de participer virtuellement à des réunions avec d'autres détenteurs de comptes Zoom dans le monde entier.

Au cours des deux dernières années environ, Zoom a consolidé sa position au sommet de la vidéo des outils de réunion et continue de modifier la façon dont nous organisons les réunions de travail, en particulier pour ceux qui travaillent à distance.

🔑 Principales fonctionnalités de Zoom

Ajouter un Réunion Zoom lors de la création d'évènements dans le Calendrier

Générer automatiquement des réunions Zoom avec des liens de planification

Démarrer un appel à partir de la barre de commentaires en un seul clic

✅ Zoom pros

Ajoutez jusqu'à 100 participants dans un forfait gratuit et plus dans les abonnements payants

Créez jusqu'à 50 salles de réunion pour des discussions séparées

Créez des salles d'attente, enregistrez des vidéos et sauvegardez les discussions

❌ Les inconvénients de Zoom

Expérience utilisateur fade et interface utilisateur quelque peu primitive

L'application mobile n'est pas aussi intuitive que l'application web

💸 Prix de Zoom

Zoom propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 19,99 $ par hôte et par mois

💬 Évaluation des clients de Zoom

"J'aime le principe de ce que Zoom fait. La plupart du temps, lorsque nous l'avons utilisé, il était assez fiable." - G2Crowd "Il est bon et utile, mais il a besoin de beaucoup d'améliorations sur sa fonctionnalité d'arrière-plan virtuel, ainsi que sur les exigences de vitesse d'internet." - Capterra

12. Vue d'ensemble

via Vue d'ensemble Gainsight est l'un des logiciels les plus populaires au monde outils de réussite client et les intégrations Front. Cet outil de réussite client de premier ordre, basé sur le cloud, vous aide à piloter de manière programmatique les résultats de vos clients dans tous vos segments de clientèle.

Vous souhaitez quantifier les signes avant-coureurs du désabonnement de la meilleure façon qui soit ? À faire en un clic au lieu de cinq.

Que diriez-vous d'identifier d'excellents personnalisés pour les demandes de plaidoyer et de gérer une opération de marketing client de classe mondiale à l'échelle ? C'est aussi l'un des points forts de Gainsight.

🔑 Les fonctionnalités clés de Gainsight

Visualisez des informations contextuelles sur l'organisation et la personne dont vous lisez un message dans Front

Appliquez des étiquettes et déclenchez des alertes lorsque les discussions proviennent de comptes dont le score de santé est inférieur à un certain seuil

Acheminer ou escalader automatiquement les discussions directement depuis votre boîte de réception

✅ Gainsight pros

Fournir rapidement et précisément des informations de haut niveau sur les clients

Générer des tâches pour les utilisateurs en fonction des évènements clients

❌ Les inconvénients de Gainsight

Cette intégration de Front ne propose pas d'essai gratuit ni de forfait gratuit

💸 Prix de Gainsight

Demander un devis personnalisé à Gainsight

💬 Évaluations des clients de Gainsight

"Gainsight est polyvalent par nature. Il existe des configurations pour presque tout ce dont une équipe de CS aurait besoin." - G2Crowd " Gainsight est depuis longtemps un leader dans l'espace de la SC. Le nombre de possibilités et d'intégrations est sans fin. L'équipe est bien informée et ils offrent tellement de ressources gratuites pour les personnes qui débutent dans la réussite des clients." - Capterra

Quelles intégrations Front choisir ? Commencez par ClickUp pour garder le contrôle de votre boîte de réception

Les intégrations Front peuvent rendre vos journées de travail moins frustrantes et certainement plus productives en plaçant toutes vos applications favorites sous un même toit.

S'il y a une chose à retenir de ce blog, c'est que les meilleures intégrations pour Front peuvent stimuler l'efficacité de vos coéquipiers et leur permettre d'atteindre leurs objectifs de productivité toute la journée, tous les jours.

Cependant, tous ces outils ne sont pas égaux. Que vous le vouliez ou non, certaines intégrations pour Front sont inévitablement meilleures que d'autres. ClickUp est l'une de ces intégrations.

Une entreprise de premier plan évaluée par le outil de gestion de projet depuis des années, ClickUp vous aide à faire votre travail de manière invitée, instructions et précise. Plus précisément, il vous permet de diviser les tâches importantes en sous-tâches plus faciles à gérer, d'assigner des tâches, de définir des rappels, etc. En outre, il sert également d'outil de discussion et de collaboration pour que vous n'ayez jamais à chercher ailleurs.

À fait-il sa place dans votre pile de productivité ? Nous pensons que oui !

Qu'est-ce qui vous retient ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et préparez-vous à découvrir toute la magie de votre application Front !