10 meilleures applications de messagerie professionnelle en 2024

Rester en contact avec vos collègues et vos clients peut parfois s'avérer délicat, surtout avec l'augmentation du nombre de personnes travaillant à distance. Heureusement, il existe un nombre croissant d'applications de messagerie Business conçues pour vous aider à rester en contact, à suivre vos projets et à collaborer, où que vous soyez.

Nous allons examiner 10 des applications de messagerie d'équipe les plus en vue et expliquer pourquoi elles pourraient bien convenir à votre entreprise.

Qu'est-ce qu'une application de messagerie d'entreprise ?

Une application de messagerie professionnelle permet d'envoyer des messages instantanés sous forme de texte dans un environnement professionnel. Elle offre aux employés un moyen de communiquer rapidement et facilement avec les prospects, les clients et les autres employés.

Elles offrent un grand nombre des mêmes avantages que les plateformes de messagerie instantanée standard, comme la possibilité de communiquer en temps réel et de fournir des alertes, des notifications et des accusés de réception.

Outre les fonctions de messagerie instantanée, les applications de messagerie d'entreprise présentent souvent un intervalle d'autres fonctionnalités, notamment facilitent une meilleure collaboration et contribuent à rationaliser les flux de travail.

Avantages d'une application de Business Messaging

1. Augmente la productivité des employés

Les applications de messagerie fournissent aux employés un moyen simplifié d'interagir entre eux et avec les clients. La majorité des employés estiment que les plateformes de discussion au travail les rendent plus productifs.

Les plates-formes de discussion au travail vous rendent-elles plus ou moins productif via Nulab Il n'est pas nécessaire de programmer des appels pour les moments où les deux parties sont disponibles avec une application de messagerie Business, vous pouvez simplement envoyer le message, et toutes les informations importantes qu'il contient seront prêtes et attendront lorsque l'autre personne sera libre d'y accéder.

C'est ce que l'on appelle la communication asynchrone et cela signifie que les deux parties sont gratuites pour accomplir d'autres tâches importantes dans l'intervalle, en augmentant leur productivité .

2. Garantit une messagerie sécurisée

De nombreuses applications de messagerie d'entreprise sont sécurisées par un chiffrement de bout en bout et d'autres fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise. Cela garantit que tous les messages ou pièces jointes envoyés par leur intermédiaire sont sécurisés et ne peuvent être consultés que par les destinataires prévus.

3. Réduit le coût de la communication

De nombreuses applications de messagerie d'entreprise offrent une méthode de communication rentable, constituant une alternative moins coûteuse aux forfaits d'appels internationaux.

Qu'est-ce qui fait une bonne application de messagerie d'entreprise ?

Votre choix d'une application de messagerie instantanée doit dépendre en grande partie des besoins de votre Business, mais il existe plusieurs facteurs à prendre en compte :

Interface conviviale

Cela garantit une facilité de déploiement dans l'ensemble de l'organisation et augmente la probabilité d'être adopté par vos équipes. Un outil trop complexe pourrait finir par être plus un frein qu'une aide en matière de communication.

Messagerie sécurisée

Il est impératif que l'application de messagerie d'équipe que vous choisissez soit en mesure de préserver la sécurité et la confidentialité des messages. Le coût des violations de données peut être extrêmement élevé pour de nombreuses Business, en particulier lorsque le travail télétravail entre en ligne de compte.

Si vous partagez des informations sensibles, telles que des données clients ou des stratégies marketing, via votre application de messagerie d'équipe, l'utilisation d'une solution dotée de fonctionnalités de sécurité robustes vous aidera à éviter les fuites de données et vous permettra de rester en conformité avec les réglementations relatives à la protection des données. Une application de messagerie sécurisée peut contribuer à préserver la confidentialité de ces informations.

Intégration facile avec vos outils actuels

Une nouvelle application de messagerie Business peut contribuer à rapprocher vos employés et à les faire collaborer plus efficacement, mais seulement si elle s'intègre bien aux outils qu'ils utilisent déjà. Tout ce qui n'est pas le cas pourrait vous coûter plus de temps et d'argent en essayant de tout synchroniser.

Il est également utile de rechercher des solutions qui fonctionnent sur un intervalle d'appareils et de systèmes d'exploitation. Ainsi, vos employés, clients et prospects pourront rester connectés, qu'ils utilisent iOS, Android, Mac ou PC.

10 Meilleures applications de Business Messages

Nous avons dressé une liste des 10 meilleures applications de messagerie professionnelle meilleurs outils de communication asynchrone pour votre considération.

1. ClickUp #### Meilleur pour la gestion de projet, la collaboration d'équipe, la messagerie instantanée

Envoyer et recevoir des e-mails dans ClickUp pour rationaliser la gestion des e-mails Essayez l'e-mail dans ClickUp Outre ses fonctions de messagerie instantanée et de fonctionnalités de gestion des e-mails clickUp offre également une fonctionnalité d'enregistrement d'écran pour aider à conserver les données de l'entreprise communication interne aussi fluide et claire que possible. Clip par ClickUp vous permet de créer et d'envoyer des messages vidéo dans ClickUp afin de vous assurer que votre message est clair et concis. Cette fonctionnalité est extrêmement utile pour expliquer des sujets et des instructions complexes, ainsi que pour les personnes qui apprennent visuellement.

Et si vous cherchez à améliorer votre productivité en matière de rédaction, ClickUp IA est la fonctionnalité qu'il vous faut. Quel que soit votre rôle ou votre fonction, ClickUp AI peut transformer votre travail. Ses outils basés sur la recherche garantissent un contenu de haute qualité en utilisant des invites adaptées à des rôles spécifiques - utilisez ClickUp AI pour les tâches quotidiennes telles que la génération instantanée d'un e-mail, les blogs, et bien plus encore.

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

Mieux encore, ClickUp a réussi à obtenir la certification ISO 27001:2013, la norme la plus élevée de l'Union européenne en matière de sécurité informatique normes les plus élevées de sécurité pour les données des clients dans les logiciels ce qui signifie que vos discussions, votre travail et vos informations importantes sont protégés au plus haut niveau.

Ces fonctionnalités clés pour la communication et la collaboration, ainsi que des centaines de fonctionnalités personnalisables font de ClickUp l'une des meilleures applications de messagerie d'entreprise disponibles aujourd'hui.

Meilleures fonctionnalités

Plateforme entièrement personnalisable : Personnalisez chaque partie de ClickUp pour l'adapter aux besoins de votre équipe et de votre entreprise

: Personnalisez chaque partie de ClickUp pour l'adapter aux besoins de votre équipe et de votre entreprise 15+ affichages personnalisés : Choisissez parmi plus de 15 façons d'afficher votre travail, y compris l'affichage Chat

: Choisissez parmi plus de 15 façons d'afficher votre travail, y compris l'affichage Chat Affichage de discussion : Envoyez des messages instantanés à votre équipe et conservez les discussions à côté de votre travail

: Envoyez des messages instantanés à votre équipe et conservez les discussions à côté de votre travail L'e-mail dans ClickUp: Gérez toutes vos communications par e-mail en un seul endroit, sans avoir besoin de programmes ou de logiciels supplémentaires. Envoyez des nouvelles de l'entreprise, des missions, des tâches, des informations et des messages critiques dans ClickUp sans avoir besoin de changer d'onglet

Gérez toutes vos communications par e-mail en un seul endroit, sans avoir besoin de programmes ou de logiciels supplémentaires. Envoyez des nouvelles de l'entreprise, des missions, des tâches, des informations et des messages critiques dans ClickUp sans avoir besoin de changer d'onglet Tableaux blancs : Créez des supports visuels pour les réunions virtuelles, et mappez des projets et des idées pour communiquer des forfaits à vos équipes

: Créez des supports visuels pour les réunions virtuelles, et mappez des projets et des idées pour communiquer des forfaits à vos équipes Observateurs : Lorsque quelqu'un est désigné comme observateur, il reçoit automatiquement des notifications lorsque des mises à jour sont effectuées sur une tâche, ce qui élimine le besoin d'effectuer un suivi manuel

: Lorsque quelqu'un est désigné comme observateur, il reçoit automatiquement des notifications lorsque des mises à jour sont effectuées sur une tâche, ce qui élimine le besoin d'effectuer un suivi manuel Commentaires et mentions attribués : Créez des éléments d'action dans une tâche et assignez-les à d'autres personnes ou même à vous-même, et utilisez la fonctionnalité de mention pour attirer leur attention sur des éléments dans les tâches ou dans l'affichage du chat

: Créez des éléments d'action dans une tâche et assignez-les à d'autres personnes ou même à vous-même, et utilisez la fonctionnalité de mention pour attirer leur attention sur des éléments dans les tâches ou dans l'affichage du chat Confidentialité, permissions et invités : Invitez des membres complets à votre environnement de travail et contrôlez entièrement ce qu'ils peuvent voir et ce à quoi ils ont accès

: Invitez des membres complets à votre environnement de travail et contrôlez entièrement ce qu'ils peuvent voir et ce à quoi ils ont accès Capacités d'intégration : Connectez ClickUp à plus de 1 000 applications de travail pour consolider vos applications et regrouper tout votre travail en un seul endroit

: Connectez ClickUp à plus de 1 000 applications de travail pour consolider vos applications et regrouper tout votre travail en un seul endroit Application mobile : Accédez à votre travail et à vos discussions à tout moment et de n'importe où grâce à l'application mobile ClickUp

Limites

Certains utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage abrupte en raison du nombre de fonctionnalités disponibles. ClickUp offre une assistance client 24/7 et de multiples ressources pour atténuer ce problème

Prix

Free Forever: Forfait Free Forever riche en fonctionnalités

Forfait Free Forever riche en fonctionnalités Unlimited: $7 par utilisateur/mois

$7 par utilisateur/mois Business: 12 $ par utilisateur/mois

12 $ par utilisateur/mois Enterprise: Contact pour une tarification personnalisée

G2: 4,7 sur 5 (6 500+ commentaires)

4,7 sur 5 (6 500+ commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (3 500+ avis) est un fournisseur prestataire qui permet de réunir les équipes. Mon travail s'articule autour de canaux et d'Espaces organisés pour discuter de projets et partager des ressources, Slack vise à offrir la flexibilité nécessaire pour travailler quand et comme on le souhaite, ce qui en fait l'une des applications de messagerie instantanée les plus utilisées et les plus populaires aujourd'hui.

Meilleures fonctionnalités

Intégrations: Slack propose des intégrations tierces avec un certain nombre d'outils de productivité couramment utilisés, ce qui signifie que vous pouvez faire plus en un seul endroit. Des plateformes telles que Google Drive, Outlook Calendrier et ClickUp sont toutes assistées. Des intégrations sont également proposées avec d'autres applications, comme par exlogiciel de marketing par e-mail comme Mailchimp

Slack propose des intégrations tierces avec un certain nombre d'outils de productivité couramment utilisés, ce qui signifie que vous pouvez faire plus en un seul endroit. Des plateformes telles que Google Drive, Outlook Calendrier et ClickUp sont toutes assistées. Des intégrations sont également proposées avec d'autres applications, comme par exlogiciel de marketing par e-mail comme Mailchimp Canaux: Les canaux facilitent l'organisation de plusieurs projets, en tenant tout le monde au courant de la progression et en les synchronisant, ce qui stimule la productivité

Les canaux facilitent l'organisation de plusieurs projets, en tenant tout le monde au courant de la progression et en les synchronisant, ce qui stimule la productivité **Réunions quotidiennes : les membres de l'équipe peuvent facilement passer de la messagerie à un appel. Il n'y a pas de perte de productivité, et ils peuvent même partager des écrans pour un coup de pouce collaboratif supplémentaire

Sécurité: Slack offre une protection des données de niveau entreprise, de sorte que vous savez que seules les personnes et les appareils approuvés peuvent accéder à vos communications. Vous pouvez également avoir l'esprit tranquille en sachant que vous êtes en parfaite conformité avec les réglementations en matière de protection des données

Slack offre une protection des données de niveau entreprise, de sorte que vous savez que seules les personnes et les appareils approuvés peuvent accéder à vos communications. Vous pouvez également avoir l'esprit tranquille en sachant que vous êtes en parfaite conformité avec les réglementations en matière de protection des données Espaces: Améliore la collaboration et fournit un espace dédié pour conserver et partager des informations, des listes à faire aux notes de synthèse des projets

Limites

Certains utilisateurs ont noté que les forfaits de Slack sont assez chers, surtout par rapport à d'autres plateformes offrant un nombre similaire de fonctionnalités

Prix

Free: 0 $

0 $ Pro: 7,25 $ par utilisateur/mois

7,25 $ par utilisateur/mois Business+: $12.50 par utilisateur/mois

$12.50 par utilisateur/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4,5 sur 5 (31 000+ commentaires)

4,5 sur 5 (31 000+ commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (22 000+ commentaires) Compare Slack Vs Asana !

4. Microsoft Teams

Le meilleur pour la collaboration en équipe

via Microsoft Teams Via Microsoft Teams est une application tout-en-un conçue pour vous aider à vous connecter avec d'autres personnes en ligne. Outre les fonctions de messagerie instantanée, elle offre également des fonctionnalités de visioconférence, la possibilité de partager des fichiers à partir de l'ensemble de l'application Microsoft Office et un créateur de communauté qui réunit des personnes partageant les mêmes idées pour collaborer.

Meilleures fonctionnalités

Communiquez n'importe où : Microsoft Teams propose un intervalle d'applications mobiles qui vous permettent de rester en contact où que vous soyez. Vous pouvez recevoir des notifications de messages instantanés sur votre mobile et répondre par des notes vocales si vous n'avez pas le temps de taper à la machine

Microsoft Teams propose un intervalle d'applications mobiles qui vous permettent de rester en contact où que vous soyez. Vous pouvez recevoir des notifications de messages instantanés sur votre mobile et répondre par des notes vocales si vous n'avez pas le temps de taper à la machine Schedule send: Programmez l'envoi des messages à une date ultérieure, afin de respecter les horaires de travail des employés télétravailleurs, même s'ils se trouvent dans un autre fuseau horaire. Les messages peuvent être modifiés en cours de route avant d'être envoyés. Ce sont des fonctionnalités qui manquent dans de nombreuxLes alternatives à Microsoft Teams *Intégrations: Se synchronise avec un large intervalle d'outils différents. Cela signifie que vous pouvez optimiser vos flux de travail et transférer des données à partir d'autres applications.

Programmez l'envoi des messages à une date ultérieure, afin de respecter les horaires de travail des employés télétravailleurs, même s'ils se trouvent dans un autre fuseau horaire. Les messages peuvent être modifiés en cours de route avant d'être envoyés. Ce sont des fonctionnalités qui manquent dans de nombreuxLes alternatives à Microsoft Teams *Intégrations: Se synchronise avec un large intervalle d'outils différents. Cela signifie que vous pouvez optimiser vos flux de travail et transférer des données à partir d'autres applications. Traduction instantanée: Facilite la communication avec les collègues et les clients internationaux. Grâce à la fonctionnalité de traduction, vous pouvez traduire un message dans plus de 100 langues différentes

Facilite la communication avec les collègues et les clients internationaux. Grâce à la fonctionnalité de traduction, vous pouvez traduire un message dans plus de 100 langues différentes Accès externe: Invitez des personnes extérieures à votre équipe Teams à participer à une discussion. Cela améliore les collaborations et vous aide à conserver toutes vos communications en un seul endroit

Limites

Certains utilisateurs ont noté que Microsoft Teams peut être bogué et peu fiable, avec des connexions ponctuelles lors des discussions vidéo et des liens qui disparaissent dans les discussions

Prix

Essentiels : 4 $ par utilisateur/mois

: 4 $ par utilisateur/mois Business Basic : 6 $ par utilisateur/mois

: 6 $ par utilisateur/mois Business Standard : 12,50 $ par utilisateur/mois

G2: 4,3 sur 5 (13 000+ commentaires)

4,3 sur 5 (13 000+ commentaires) Capterra: 4,5 sur 5 (9 000+ commentaires)

Compare Teams to Slack !

5. Chanty

Meilleur pour la messagerie de groupe et la technologie vidéo intégrée

via Chanty Chanty est une option budgétaire lorsqu'il s'agit d'applications de messagerie d'équipe, avec le forfait Free Forever promettant une messagerie illimitée et sécurisée pour toujours. C'est aussi un outil de collaboration d'équipe, offrant des appels vidéo, la gestion des tâches, tableau Kanban et le partage de fichiers.

Meilleures fonctionnalités

Gestion des tâches: Tout message peut être transformé en tâche, ce qui permet de rationaliser les flux de travail en matière de gestion des tâches, et chaque membre de l'équipe peut être tenu au courant de la progression des projets

Tout message peut être transformé en tâche, ce qui permet de rationaliser les flux de travail en matière de gestion des tâches, et chaque membre de l'équipe peut être tenu au courant de la progression des projets Partage facile du code: Partager rapidement des blocs de code pour assurer le bon déroulement des projets. Cette fonctionnalité est idéale pour les développeurs de logiciels qui souhaitent échanger rapidement des bouts de code

Partager rapidement des blocs de code pour assurer le bon déroulement des projets. Cette fonctionnalité est idéale pour les développeurs de logiciels qui souhaitent échanger rapidement des bouts de code Messages vocaux: Maintenez la communication même lorsque vous n'êtes pas à votre bureau en envoyant des messages audio de haute qualité à toute votre équipe

Maintenez la communication même lorsque vous n'êtes pas à votre bureau en envoyant des messages audio de haute qualité à toute votre équipe Vue Tableau Kanban: Optimisez les flux de travail grâce à la possibilité de passer à une vue Tableau Kanban pour gérer les tâches à partir d'un seul endroit

Optimisez les flux de travail grâce à la possibilité de passer à une vue Tableau Kanban pour gérer les tâches à partir d'un seul endroit Rentabilité: Le forfait Free de Chanty permet à 10 membres de l'équipe de bénéficier de conversations, de messages vocaux et d'appels audio individuels illimités. Le forfait riche en fonctionnalités, qui permet les appels de groupe et le partage d'écran, ne coûte que 3 $

Limites

Certains rapports font état de problèmes de connexion

Prix

Free: 0$

0$ Business: 3$ par utilisateur/mois

G2: 4,5 sur 5 (30+ commentaires)

4,5 sur 5 (30+ commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (30+ avis)

6. Zoho Cliq

Meilleur pour la communication et la collaboration en équipe organisée

via Zoho Cliq Zoho Cliq est un site de outil de communication entre équipes qui vous aide à organiser les discussions, à vous connecter aux outils existants et à automatiser les tâches de routine. Il simplifie la collaboration d'équipe à distance grâce à des fonctionnalités telles que les check-ins et la visibilité de la disponibilité, par exemple lors d'une réunion. Vous pouvez créer des raccourcis et des bots personnalisés pour faire gagner du temps à votre équipe.

Meilleures fonctionnalités

Conversations consultables: Recherchez facilement du texte ou des fichiers qui ont été partagés dans vos discussions, de sorte que vous puissiez toujours retrouver une information importante au moment où vous en avez le plus besoin

Recherchez facilement du texte ou des fichiers qui ont été partagés dans vos discussions, de sorte que vous puissiez toujours retrouver une information importante au moment où vous en avez le plus besoin Mon travail: Les tâches quotidiennes, les calendriers et les horaires sont facilement visibles, ce qui vous permet de toujours rester au courant des échéances à venir. Des paramètres de rappel peuvent être définis pour les évènements et projets à venir, directement depuis vos discussions

Les tâches quotidiennes, les calendriers et les horaires sont facilement visibles, ce qui vous permet de toujours rester au courant des échéances à venir. Des paramètres de rappel peuvent être définis pour les évènements et projets à venir, directement depuis vos discussions Des bots personnalisables: Vous pouvez créer vos propres bots pour automatiser vos flux de travail, vous connecter à vos outils existants et agir en tant qu'assistant virtuel

Vous pouvez créer vos propres bots pour automatiser vos flux de travail, vous connecter à vos outils existants et agir en tant qu'assistant virtuel Sécurité de premier ordre: Avec le cryptage des données, la confidentialité des données pour les intégrations et une fonctionnalité de discussion secrète, vous savez que les données de votre entreprise sont sécurisées

Avec le cryptage des données, la confidentialité des données pour les intégrations et une fonctionnalité de discussion secrète, vous savez que les données de votre entreprise sont sécurisées **Tableau blanc : il facilite la collaboration avec les membres de l'équipe à l'intérieur de la fenêtre de discussion. Le Tableau achevé peut ensuite être partagé dans la discussion sous forme d'image

Limites

Certains évaluateurs ont noté un manque d'intégrations tierces par rapport à ses concurrents. Par exemple, les connexions avec des solutions d'accès à distance telles que VNC Connect sont limitées (voir cette synthèse des solutions d'accès à distance de VNC Connect)Team Viewer vs VNC pour avoir une meilleure idée de ce que les solutions d'accès à distance peuvent offrir)

Prix

Free: 0$

0$ Unlimited: 1$ par utilisateur/mois

G2: 4,4 sur 5 (140+ commentaires)

4,4 sur 5 (140+ commentaires) Capterra: 4,6 sur 5 (70+ commentaires)

7. Google Chat

Le meilleur pour les discussions textuelles, les vidéoconférences et le partage de fichiers

via Google Chat Google Chat est un outil de communication d'équipe au sein de l'environnement de travail de Google. Il dispose de fonctionnalités de messagerie directe et de groupe, accessibles via Gmail ou une application autonome. La recherche est intégrée pour faciliter l'accès aux discussions passées, et la plateforme dispose de solides mesures de sécurité pour le chiffrement des données et la confidentialité.

Meilleures fonctionnalités

Espaces: Les Espaces offrent des zones dédiées aux équipes pour engager des discussions, partager des connaissances, collaborer sur des projets et créer des communautés

Les Espaces offrent des zones dédiées aux équipes pour engager des discussions, partager des connaissances, collaborer sur des projets et créer des communautés Les environnements de travail de Google: Utilisez le système de discussion et les Espaces pour travailler en toute transparencecollaborer avec les membres de l'équipe et les clients dans Google Docs, Slides et Sheets. Des intégrations avec d'autres applications sont également disponibles, notamment avec des logiciels de gestion de la relation client comme Salesforce

Utilisez le système de discussion et les Espaces pour travailler en toute transparencecollaborer avec les membres de l'équipe et les clients dans Google Docs, Slides et Sheets. Des intégrations avec d'autres applications sont également disponibles, notamment avec des logiciels de gestion de la relation client comme Salesforce Vaste choix de forfaits: Google Discute propose plusieurs niveaux différents avec un intervalle de fonctionnalités afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise. Il est également facilement extensible en fonction de la croissance de votre entreprise

Google Discute propose plusieurs niveaux différents avec un intervalle de fonctionnalités afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise. Il est également facilement extensible en fonction de la croissance de votre entreprise Accès invité : Vous permet de fournir un accès invité temporaire afin de faciliter la collaboration avec des personnes extérieures à votre entreprise

Vous permet de fournir un accès invité temporaire afin de faciliter la collaboration avec des personnes extérieures à votre entreprise Intégration: Intégrez Google Disc avec des applications tierces et utilisez des bots pour rationaliser vos flux de travail grâce à l'automatisation

Limites

Certains critiques ont noté que Google Chat manquait quelque peu de fonctionnalités par rapport à des produits similaires, comme la possibilité de partager des écrans ou d'enregistrer des réunions

Prix

Business Starter: 6 $ par utilisateur/mois

6 $ par utilisateur/mois Business Standard: 12 $ par utilisateur/mois

12 $ par utilisateur/mois Business Plus: 18 $ par utilisateur/mois

18 $ par utilisateur/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

Capterra: 4,5 sur 5 (2 100+ commentaires)

8. Twist

Le meilleur pour une application de messagerie asynchrone

via Twist Twist est une application de messagerie axée sur la communication asynchrone pour les équipes distribuées. Elle combine les e-mails, les discussions et les forums, sans aucun des aspects négatifs, pour créer des canaux structurés qui organisent l'information par sujet. Elle dispose également d'une messagerie individuelle pour le renforcement de l'équipe et le retour d'information.

Meilleures fonctionnalités

**Fils de discussion : Twist facilite la discussion et permet d'aller directement à l'essentiel grâce à des fils de discussion dédiés, ce qui garantit que les informations importantes ne sont pas noyées dans la masse. Il est facile de faire passer les nouveaux employés à la vitesse supérieure lors de l'onboarding et les boîtes de réception peuvent être hiérarchisées individuellement

**Les plateformes d'intégration telles qu'Asana, Google Drive et Trello sont toutes assistées. Vous pouvez même créer vos propres automatisations personnalisées pour rationaliser davantage vos flux de travail

Canaux facilement organisés: Vous pouvez structurer les canaux par sujet, projet ou client pour vous assurer que toutes les communications sont claires et accessibles

Vous pouvez structurer les canaux par sujet, projet ou client pour vous assurer que toutes les communications sont claires et accessibles **Twist fournit des fils de discussion faciles d'accès pour que les nouveaux employés puissent rapidement se tenir au courant des discussions et des décisions antérieures

Notifications intelligentes: Toutes les notifications sont regroupées en un seul endroit, ce qui permet aux membres de l'équipe de hiérarchiser les tâches et les messages

Limites

Contrairement à certains de ses concurrents et àLes alternatives à Trello, la fonction de recherche de Twist est quelque peu limitée, ce qui signifie que si vous perdez la trace d'un fil important, il peut être difficile de le retrouver

Prix

Essai gratuit: 0$ pour un mois

0$ pour un mois Unlimited: $6 par utilisateur/mois

G2: 3.9 sur 5 (19 commentaires)

3.9 sur 5 (19 commentaires) Capterra: 4,3 sur 5 (30+ commentaires)

9. Lieu de travail par Facebook

Meilleur pour la messagerie instantanée individuelle et de groupe

via Workplace by Facebook Lieu de travail par Meta (anciennement Facebook) est une solution de communication interne tout-en-un qui offre des fonctionnalités telles que des évènements, des groupes, des sondages et des profils pour améliorer l'engagement des employés et renforcer la culture d'entreprise. Il s'agit d'une version Business de Facebook, qui offre un fournisseur prestataire intranet avec des capacités de communication en équipe.

Meilleures fonctionnalités

Bibliothèque de connaissances: Découvrez et accédez à des informations clés depuis n'importe quel appareil grâce à la fonctionnalité Bibliothèque de connaissances de Workplace. Des permissions flexibles vous permettent de décider qui a accès à quel contenu, et une fonction de recherche intuitive vous aide à trouver rapidement ce que vous cherchez

Découvrez et accédez à des informations clés depuis n'importe quel appareil grâce à la fonctionnalité Bibliothèque de connaissances de Workplace. Des permissions flexibles vous permettent de décider qui a accès à quel contenu, et une fonction de recherche intuitive vous aide à trouver rapidement ce que vous cherchez Faites des connexions: Conçu dans une optique mobile, il est facilement accessible à partir de pratiquement tous les appareils mobiles. Les connexions avec un intervalle d'applications permettent de rester facilement connecté sans basculer entre plusieurs fenêtres différentes

Conçu dans une optique mobile, il est facilement accessible à partir de pratiquement tous les appareils mobiles. Les connexions avec un intervalle d'applications permettent de rester facilement connecté sans basculer entre plusieurs fenêtres différentes **Analyser la façon dont vos employés utilisent l'espace de travail pour découvrir de meilleures façons de connecter votre organisation

Workplace groups: Communiquez facilement avec les bonnes personnes et faites des annonces à des équipes ou des régions spécifiques. Vous pouvez même l'utiliser pour reconnaître un travail bien fait en envoyant un message de réalisation

Communiquez facilement avec les bonnes personnes et faites des annonces à des équipes ou des régions spécifiques. Vous pouvez même l'utiliser pour reconnaître un travail bien fait en envoyant un message de réalisation **Centre de sécurité du lieu de travail : partagez des informations importantes sur la sécurité et gardez le contrôle de la sécurité lors d'un évènement de crise

Limites

En raison du grand nombre de fonctionnalités de Workplace, certains utilisateurs ont eu du mal à trouver exactement ce qu'ils cherchaient au moment où ils en avaient besoin. Cela peut être particulièrement déroutant pour les nouveaux utilisateurs, et certains ont demandé un tutoriel plus complet sur la façon d'utiliser la plateforme de manière optimale

Prix

Forfait de base: 4 $ par utilisateur/mois

4 $ par utilisateur/mois Modules complémentaires: Assistance et administration améliorées pour 2 $ par utilisateur/mois, et Enterprise Live pour 2 $ par utilisateur/mois

G2: 4.0 sur 5 (1,600+ reviews)

4.0 sur 5 (1,600+ reviews) Capterra: 4,4 sur 5 (1 200+ commentaires)

10. Zoom Discuter

Le meilleur pour les réunions vidéo, le chat en équipe, le téléphone VoIP et les webinaires

via Zoom Chat Chat de l'équipe est la fonction de discussion de Zoom One. Peut-être plus connu pour sa fonctionnalité d'appel vidéo, Zoom fournit en fait une foule d'outils de collaboration et d'autres fonctions conçues pour faciliter la vie des entreprises, comme Zoom Phone, son offre de VoIP, et l'une des nombreuses fonctionnalités de Zoom One Alternatives à Vonage disponibles.

Meilleures fonctionnalités

Facilité d'utilisation: Les équipes adoptent facilement la technologie et se mettent rapidement au travail. Les publics internes et externes ont accès à un intervalle de fonctionnalités intelligentes qui les aideront à collaborer

Les équipes adoptent facilement la technologie et se mettent rapidement au travail. Les publics internes et externes ont accès à un intervalle de fonctionnalités intelligentes qui les aideront à collaborer Sécurité: Des fonctionnalités telles que le cryptage avancé et l'authentification multifactorielle permettent de garantir la sécurité et la confidentialité de toute votre correspondance

Des fonctionnalités telles que le cryptage avancé et l'authentification multifactorielle permettent de garantir la sécurité et la confidentialité de toute votre correspondance Capacités de recherche: Retrouvez facilement des messages, des contacts et des fichiers grâce à sa fonctionnalité de recherche. Cela vous évite de perdre du temps à faire défiler les discussions, car toutes les informations sont facilement accessibles

Retrouvez facilement des messages, des contacts et des fichiers grâce à sa fonctionnalité de recherche. Cela vous évite de perdre du temps à faire défiler les discussions, car toutes les informations sont facilement accessibles Contrôles administratifs avancés : Adaptez les paramètres de sécurité, les styles de communication et les permissions aux besoins exacts de votre entreprise

Adaptez les paramètres de sécurité, les styles de communication et les permissions aux besoins exacts de votre entreprise Stockage cloud : Stockez les fichiers, les documents et le contenu de vos canaux de discussion, afin de ne jamais avoir à vous soucier de la perte d'informations importantes

Limites

Certains utilisateurs ont qualifié l'interface de Zoom de maladroite. D'autres ont noté que son prix n'était pas aussi attractif que celui de certains de ses concurrents et qu'il était trop élevéAlternatives à Zoomce qui en fait un choix potentiellement coûteux pour les petites et moyennes entreprises

Prix

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 149 $ par utilisateur et par an

149 $ par utilisateur et par an Business: 199 $ par utilisateur et par an

199 $ par utilisateur et par an Business Plus: $250 par utilisateur/an

$250 par utilisateur/an Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4,5 sur 5 (50 000+ commentaires)

Restez connecté avec les applications de messagerie d'entreprise

Les applications de messagerie instantanée pour entreprises peuvent constituer un moyen rentable pour vos équipes de rester en contact, favorisant ainsi une meilleure collaboration, une meilleure productivité et un meilleur engagement. Elles devraient constituer un élément clé de tout système moderne de messagerie instantanée stratégie de communication sur le lieu de travail .

Il existe toute une série d'applications différentes, chacune ayant ses propres arguments de vente, qu'il s'agisse d'applications de messagerie instantanée, de partage d'écran, d'outils de vidéoconférence, etc. Tenez compte de vos besoins et de votre budget lorsque vous choisissez parmi la variété d'applications disponibles, chacune offrant des fonctionnalités uniques telles que le partage d'écran, la vidéoconférence, les canaux de discussion et l'intégration d'applications tierces, et recherchez celles qui s'intègrent à vos outils actuels et qui sont faciles à adopter par vos employés.

Il est temps de moderniser vos outils de communication - procurez-vous une application de messagerie moderne pour assister votre entreprise en pleine croissance !

Rédacteur invité:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Austin-Guanzon-Headshot.png

/$$$img/ Austin Guanzon est le responsable de l'assistance de niveau 1 pour Dialpad, la principale plateforme d'intelligence client alimentée par l'IA avec des fonctionnalités telles que

il s'agit d'une plateforme d'intelligence client alimentée par l'IA https://www.dialpad.com/features/virtual-fax/ le fax d'entreprise virtuel de Dialpad /%href/

_. Il est expert en fidélisation de la clientèle et en assistance technique et a acquis de l'expérience dans certaines des plus grandes entreprises de services techniques des États-Unis

Austin est également le cofondateur de l'entreprise californienne Infinity Martial Arts et a servi d'instructeur dans ce sport. Il a également écrit pour d'autres domaines, tels que _

il a également écrit pour d'autres domaines, tels que : VMblog

.