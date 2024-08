Nous avons testé les 10 meilleurs calendriers en ligne en 2024 (gratuits et payants)

Gérer efficacement son temps, ce n'est pas seulement être organisé, c'est aussi reprendre le contrôle de sa vie. Lorsque nous planifions nos journées de manière proactive et que nous répartissons judicieusement nos précieuses minutes, nous débloquons un monde de possibilités.

La productivité monte en flèche, le niveau de stress diminue et, soudain, nous disposons de plus de temps pour nous adonner à nos passions et profiter des choses qui comptent vraiment.

Que vous soyez un professionnel très occupé, une équipe de spécialistes du marketing ou un parent qui jongle avec l'emploi du temps familial, l'utilisation d'une application de calendrier peut vous aider à rester organisé et motivé tout au long de l'année. Et si vous vous demandez comment établir des priorités dans votre travail le bon logiciel peut également vous aider à cet égard.

Dans ce guide, je vais vous présenter les 10 meilleurs calendriers en ligne qui vont révolutionner la façon dont vous gérez votre emploi du temps chargé. Ces applications ont été sélectionnées pour leurs interfaces intuitives, leurs puissantes fonctionnalités et leur intégration transparente sur tous les appareils.

Que faut-il rechercher dans les agendas en ligne ?

Lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur agenda mensuel ou applications d'agenda quotidien il y a quelques caractéristiques et facteurs essentiels à prendre en compte.

Voyons ce qu'il en est :

Interface conviviale : Une interface claire et intuitive est indispensable. Recherchez donc des calendriers en ligne gratuits qui sont faciles à naviguer sur les ordinateurs de bureau et les téléphones portables

: Une interface claire et intuitive est indispensable. Recherchez donc des calendriers en ligne gratuits qui sont faciles à naviguer sur les ordinateurs de bureau et les téléphones portables Compatibilité multiplateforme : Assurez-vous que vous pouvez planifier sur tous vos appareils, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur

: Assurez-vous que vous pouvez planifier sur tous vos appareils, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur Flexibilité de la programmation : Trouvez des applications de calendrier qui vous permettent de créer et de modifier des entrées de calendrier sans effort

: Trouvez des applications de calendrier qui vous permettent de créer et de modifier des entrées de calendrier sans effort Notifications : Recherchez une application qui offre la possibilité de définir des rappels récurrents

: Recherchez une application qui offre la possibilité de définir des rappels récurrents Gestion des tâches : que vous recherchiez une application de gestion des tâches en mode natif ou un logiciel de gestion des tâches, vous pouvez choisir une application de gestion des tâches houtil de planification des tâches[/h] ou un planificateur qui s'intègre à votre système actuel de hgestion des tâches[/h] recherchez une plateforme qui réponde à vos besoins spécifiques

: que vous recherchiez une application de gestion des tâches en mode natif ou un logiciel de gestion des tâches, vous pouvez choisir une application de gestion des tâches houtil de planification des tâches[/h] ou un planificateur qui s'intègre à votre système actuel de hgestion des tâches[/h] recherchez une plateforme qui réponde à vos besoins spécifiques Fonctionnalités de collaboration : Pour les projets d'équipe ou la planification familiale, choisissez une application ou une plateforme qui facilite la collaboration ou un système de gestion des tâches hcalendrier marketing[/h]

: Pour les projets d'équipe ou la planification familiale, choisissez une application ou une plateforme qui facilite la collaboration ou un système de gestion des tâches hcalendrier marketing[/h] Sécurité et confidentialité : Assurez-vous que l'application prend au sérieux la confidentialité de vos données et qu'elle offre des fonctions de sécurité robustes pour protéger vos informations

En gardant ces caractéristiques à l'esprit, vous serez bien équipé pour trouver le planificateur de calendrier en ligne idéal qui répond parfaitement à vos besoins et vous aide à gérer votre temps comme un pro ! 📅✨

Les 10 meilleurs agendas en ligne à utiliser en 2024

1. Cliquez sur - Meilleur pour la gestion des tâches

Utilisez le calendrier de ClickUp pour visualiser et suivre les tâches mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes de votre projet de marketing numérique

ClickUp est une plateforme de productivité avec des fonctions de calendrier intuitives conçues pour rationaliser les tâches, les calendriers et les événements en un seul endroit ! Grâce à l'interface conviviale "glisser-déposer" de la plateforme et à la gamme de capacités de personnalisation, la vue Calendrier de ClickUp est un outil de productivité qui permet de rationaliser les tâches, les horaires et les événements Calendrier ClickUp est l'un des meilleurs calendriers gratuits en ligne pour les emplois du temps personnels et les projets de groupe.

Organisez facilement des réunions grâce à un calendrier synchronisé dans les deux sens, créez des tâches et bien plus encore, afin d'optimiser votre emploi du temps quotidien. Et lorsque vous êtes en déplacement, utilisez l'application mobile pour afficher vos tâches planifiées, vos rappels récurrents et les événements de votre calendrier !

Utilisez le modèle de calendrier de ClickUp pour gérer votre charge de travail et diviser votre travail en tâches gérables

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Vues quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles pour ajouter facilement des tâches et de nouveaux événements

Vue du calendrier personnalisable pour créer différents types de calendriers, du contenu à l'agendacalendriers de ressources* Réorganisation instantanée par glisser-déposer de n'importe quel événement ou tâche

Gestion de projet outils permettant de gérer le travail en un seul endroit

Possibilité de joindre des fichiers aux tâches

Calendriers partagés avec d'autres utilisateurs

Tri des tâches par statut, priorité, destinataire, etc

synchronisation bidirectionnelle avec votre calendrier Google, Outlook ou Apple

Limitations de ClickUp

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

La richesse des fonctionnalités peut créer une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise :

hContact pour les prix[/h]

: hContact pour les prix[/h] ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (8,358+ reviews)

4.7/5 (8,358+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,727+ commentaires)

2. Calendly - Le meilleur pour gérer les réunions

via

hCalendly[/h]

Calendly est une plateforme de planification qui facilite la réservation et la gestion de réunions sur le web ou avec un lien. Elle offre des fonctionnalités avancées telles que des rappels automatiques, la détection des fuseaux horaires et des types d'événements personnalisables. Vous pouvez même définir des périodes tampons entre les rendez-vous, afin de vous assurer que vous disposez d'une marge de manœuvre suffisante entre les réunions.

Il est facile à utiliser, s'intègre bien à d'autres programmes et vous permet de travailler avec des sous-calendriers.

Les meilleures caractéristiques de Calendly

S'intègre à Google, Slack, Zoom, etc

Interface utilisateur conviviale qui facilite la prise de rendez-vous

Installation en quelques minutes, sans formation préalable

Limitations de Calendly

Crash occasionnel de l'application

Peut être coûteux pour les entreprises qui ne planifient pas beaucoup de calendriers mensuels

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être incluses dans la version mobile

Prix de Calendly

**Toujours gratuit

Essentielles : 8$/mois par siège

: 8$/mois par siège Professionnel : 12$/mois par siège

: 12$/mois par siège Équipes : 16 $/mois par siège

: 16 $/mois par siège Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Calendly ratings and reviews

G2: 4.7/5 (1,894+ reviews)

4.7/5 (1,894+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,793+ reviews)

3. Google Calendar - Le meilleur pour la planification du travail en interne

via

hCalendrier Google[/h]

Google Agenda vous permet de créer et de gérer facilement des événements, de définir des rappels et d'inviter d'autres personnes à se joindre à vous. Qu'il s'agisse d'une réunion de travail, d'une rencontre familiale ou d'un événement personnel, Google Agenda vous permet de ne rien manquer. De plus, il suggère intelligemment les détails de l'événement en fonction de vos habitudes et de vos entrées précédentes, ce qui facilite la création d'événements.

Choisissez parmi une variété de thèmes colorés et d'options d'affichage pour personnaliser votre agenda et en faire un outil à part entière. Vous pouvez même créer plusieurs calendriers pour différents domaines de votre vie, afin que tout soit bien organisé et facilement accessible.

Meilleures fonctionnalités de Google Calendar

Intégration transparente avec d'autres applications Google telles que Gmail, Google Drive, Google Sheets et Google Meet

Les rappels peuvent être envoyés par courrier électronique, par SMS ou par fenêtre contextuelle

Partagez votre calendrier avec d'autres personnes afin qu'elles puissent consulter les événements que vous avez planifiés dans Google Agenda

Limitations de Google Agenda

Les tâches sont toujours de la même couleur

La visualisation peut être difficile lorsqu'il s'agit de planifier plusieurs choses dans le même créneau horaire

Absence d'intégration avec les outils de vidéoconférence autres que Google Meet

Prix de Google Workspace

**Gratuit

Business Standard : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

: 18 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (2,964+ reviews)

4. Cozi - Meilleur pour un usage personnel

via

hCozi[/h]

Cozi est un calendrier familial en ligne qui vous aide à planifier votre vie personnelle au quotidien.

Il vous aidera à mettre toute l'équipe sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les vacances et les événements à venir, et

hde gagner du temps[/h]

en essayant de se tenir au courant de ce qui va suivre.

Cozi vous permet d'attribuer un code couleur à chaque personne et de suivre toutes ses activités à partir d'un seul endroit. De plus, vous pouvez également partager des liens vers des listes (pensez aux courses et aux recettes).

Que vous jongliez avec les événements scolaires, les rendez-vous chez le médecin ou les horaires de vacances, Cozi tient votre calendrier familial toujours à jour grâce à des notifications automatiques et à des agendas pour tout le monde !

Les meilleures fonctionnalités de Cozi

Les membres de la famille reçoivent un code couleur

Partage de listes de tâches, de listes de courses, de listes d'achats, etc

Fonctionne sur n'importe quel appareil ou ordinateur

Limitations de Cozi

N'est pas adapté à une utilisation professionnelle

Les fonctionnalités premium ne sont disponibles qu'avec la version payante

La version non payante est financée par la publicité

Prix de Cozi

**Gratuit

Or : 39 $/an

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Apple iCalendar App - Le meilleur pour les utilisateurs d'Apple

via

hApple iCalendar App[/h]

iCalendar (iCal) est un excellent agenda en ligne pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad ou d'iPod Touch. Il s'intègre à iCloud, Outlook, Yahoo et Exchange.

iCal vous permet de gérer votre emploi du temps avec des vues quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Vous pouvez coder les événements par couleur et gérer les tâches dans l'application. Sa fonction "glisser-déposer" vous permet de changer facilement les événements de jour ou d'heure.

iCal propose des événements répétitifs personnalisés ainsi que des alertes et des rappels (y compris la fonction "snooze" !). De plus, il vous permet d'accéder aux détails de l'événement et du lieu d'une simple pression.

Apple iCal App meilleures caractéristiques

Bonne synchronisation avec Google

Possibilité d'organiser une conférence téléphonique d'une simple pression

Synchronisation parfaite sur tous vos appareils Apple

Limites de l'application iCal d'Apple

Manque de fonctionnalités avancées nécessaires pour collaborer avec des équipes dans un cadre professionnel

Difficile de collaborer ou de partager des liens de disponibilité avec des utilisateurs non-IOS

Certaines fonctions de copier/coller ne sont disponibles que sur la version web

Prix de l'application Apple iCal

Apple iCal App : 2,99 $ + achats in-app optionnels

Apple iCal ratings and reviews

G2: 4.0/5 (170+ commentaires)

4.0/5 (170+ commentaires) Capterra: N/A

6. Outlook - Le meilleur pour les utilisateurs de Microsoft

via

hCalendrier Microsoft Outlook[/h]

Le gestionnaire d'informations personnelles Microsoft Outlook combine le courrier électronique, le calendrier, les contacts, les tâches et les notes dans une application intégrée.

Le calendrier en ligne gratuit d'Outlook vous aide à créer des rendez-vous et à vous connecter à des réunions et à des événements. Vous pouvez créer et gérer plusieurs calendriers et sous-calendriers, définir des rappels, inviter d'autres personnes à un événement et accéder à votre calendrier de différentes manières.

Les fonctions de calendrier d'Outlook sont faciles à utiliser et peuvent vous aider à rester organisé et productif.

Pour accéder à la suite complète d'outils Microsoft et supprimer les publicités, vous devez passer à un plan Microsoft 365.

Les meilleures fonctionnalités d'Outlook

Interface polyvalente et conviviale

Excellente intégration avec les autres outils Microsoft

Combine le courrier électronique et le calendrier en un seul endroit

Limites d'Outlook

Certains évaluateurs signalent des déconnexions fréquentes

Difficulté à envoyer des courriels à certains serveurs

L'interface utilisateur peut être difficile à comprendre pour les nouveaux utilisateurs

Prix d'Outlook

**Gratuit

Microsoft 365 Basic : 19,99 $/an par utilisateur

: 19,99 $/an par utilisateur Microsoft 365 Personal : 69,99 $/an par utilisateur

: 69,99 $/an par utilisateur Microsoft 365 Family : 99 $/an par utilisateur

: 99 $/an par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (2,414+ reviews)

4.5/5 (2,414+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,676+ commentaires)

7. TickTick - Le meilleur pour créer des listes de choses à faire

via

hTic-tac[/h]

TickTick est une application de productivité puissante qui vous permet de rester organisé grâce à des listes de tâches, des sous-tâches et des rappels personnalisables.

Elle se synchronise avec Google Calendar et Outlook, ce qui signifie que vous pouvez prendre des notes ou consolider des tâches temps concentré avec l'outil Pomodoro.

Créez des tâches et suivez leur état avec le tableau Kanban. Maîtrisez votre emploi du temps grâce au calendrier TickTick !

La version gratuite de TickTick fournit un calendrier limité. Pour accéder à toutes les vues, vous devez passer à la version premium.

Les meilleures caractéristiques de TickTick

Excellente interface conviviale qui facilite son utilisation

S'adapte bien à une utilisation simple ou complète

Excellents outils de suivi des tâches

Limitations de TickTick

Intégrations limitées

Idéal pour un usage personnel, pas professionnel

Fonctionnalités limitées dans sa version non payante

Prix de TickTick

Gratuit

Premium : 27$/mois par an

G2: 4.5/5 (86+ commentaires)

4.5/5 (86+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (101+ avis)

8. Any.do - Le meilleur pour les rappels

via

hTout.fait[/h]

Si vous êtes à la recherche d'un logiciel tout-en-un de calendrier, de rappel et de tâches, Any.do pourrait être celui qui vous permettra de rester organisé et productif !

Any.do offre une gamme complète de fonctionnalités pratiques. Par exemple, il vous permet de créer des tâches récurrentes, des alertes et des notifications au sein d'un système de gestion de calendrier complet.

Il offre également des listes de tâches, des outils de collaboration et de marquage pour les personnes qui ont besoin d'organiser et de créer un calendrier en ligne plus complet.

Pour plus de fonctionnalités, vous pouvez l'intégrer à des applications populaires telles que Gmail et Google Calendar.

Meilleures caractéristiques d'Any.do

Le design minimal aide les utilisateurs à rester concentrés

Fonctionne de manière transparente sur les ordinateurs de bureau et les téléphones portables

Rappels remarquables et aide à la gestion du temps

Limites d'Any.do

Les utilisateurs signalent des pertes de données dues à des interruptions de connexion

Certains utilisateurs signalent de longues attentes pour le service clientèle

Pas de stockage dans le nuage

Prix d'Any.do

**Gratuit

Premium : 3$/mois

: 3$/mois Équipes : 5$/mois

G2: 4.1/5 (193+ commentaires)

4.1/5 (193+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (166+ avis)

9. 24me - Le meilleur pour consolider les notes du calendrier

via

h24me[/h]

24me est un mélange parfait de simplicité et d'immense puissance ! C'est un assistant personnel numérique intelligent qui vous aide à vous organiser et à rester sur la bonne voie.

L'application en ligne conviviale consolide efficacement votre emploi du temps, votre liste de tâches et vos notes pour les informations importantes dans un programme tout-en-un.

24me meilleures caractéristiques

Combine un calendrier en ligne avec un suivi des tâches

Calendrier gratuit qui vous permet de créer des notes vocales

S'intègre à Outlook

Limitations de 24 heures

Possibilité limitée de modifier les événements dans les applications intégrées

Pas d'option d'ajout rapide d'événements

Certains utilisateurs signalent des problèmes de synchronisation avec les applications intégrées

Prix 24me

Gratuit: offre des achats in-app

24me ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Digical - Le meilleur pour la gestion d'événements

via

hNumérique[/h]

Préparez-vous à synchroniser des événements, à vérifier les prévisions météorologiques et à améliorer vos widgets - le tout dans une ambiance amusante et conviviale !

Digical est une application en ligne riche en fonctionnalités qui offre une combinaison parfaite de fonctionnalités et d'esthétique pour tous vos besoins en matière de gestion d'événements.

Ses fonctionnalités avancées, telles que la synchronisation d'événements, les prévisions météorologiques et les widgets personnalisables, en font un bon choix pour rester au courant de vos rendez-vous et de vos tâches personnelles.

Les meilleures fonctionnalités de Digical

Combine de manière transparente d'autres calendriers

Les outils de partage vous permettent d'organiser facilement des réunions

Inclut les prévisions météorologiques pour vos rendez-vous à venir

Limitations numériques

Certains clients signalent des difficultés à modifier les entrées existantes.

Les commentaires font état de dysfonctionnements occasionnels et de chutes de notification

Prix de Digical

Google Play: 5,49

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Des agendas en ligne pour une productivité accrue

Nous avons exploré une variété d'agendas en ligne riches en fonctionnalités qui offrent tout, de l'intégration transparente aux widgets personnalisables, en passant par des outils de gestion des tâches intelligents pour toutes les choses à faire. De la puissante application de productivité de TickTick à l'agenda complet de ClickUp, nous avons découvert des outils de planification en ligne riches en fonctionnalités

hcalendrier de gestion de projet[/h]

il y en a pour tous les goûts !

Si vous voulez booster votre productivité et vous préparer à la croissance professionnelle, essayez ClickUp ! Créez et organisez toute votre équipe avec des fonctionnalités telles que

hmodèles de calendrier de contenu[/h]

et

hgestion de la charge de travail[/h]

caractéristiques.

Grâce à la planification par glisser-déposer, à l'intégration transparente des tâches et aux vues personnalisables, vous serez étonné de voir comment il transforme votre jeu de gestion du temps. Créer un compte gratuit