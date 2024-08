11 modèles gratuits de tableaux Kanban dans OneNote et ClickUp

Vous vous souvenez de l'émission "Show and tell" ? Le jour où vous avez pu enfin apporter votre poisson de compagnie à l'école et le présenter à vos camarades de première année ? C'était le bon temps. 😌

En tant que professionnels, nous sommes aujourd'hui confrontés à des situations similaires sous la forme de présentation d'idées, de brainstorming et d'exécution de projets avec le groupe.

Nous avons depuis appris qu'il est plus efficace de "montrer" que de "raconter", et nous avons trouvé des moyens diversifiés et attrayants de transmettre nos idées. C'est une grande victoire pour les personnes qui traitent l'information différemment, y compris les personnes âgées 65 % de notre population qui s'identifient comme des apprenants visuels.

entrer_ : Tableaux Kanban .

Les tableaux kanban sont une méthode de gestion de projet agile très visuelle qui aide les équipes à optimiser leur flux de travail, à promouvoir la transparence, à identifier les goulets d'étranglement et à changer rapidement de cap si nécessaire. Bien que l'objectif soit de commencer à gagner du temps dès que possible, la mise en place d'un tableau Kanban à partir de zéro peut être longue, voire contre-productive jusqu'à un certain point - c'est là que les modèles se révèlent utiles. 🤓

Les équipes fonctionnent plus rapidement et plus efficacement avec les bons modèles de tableau Kanban adaptés à leurs besoins uniques - mais qui a le temps d'essayer et de faire des erreurs avec tous les modèles Kanban qui inondent sa recherche sur Google ? nous, oui. 🙋🏼‍♀️

Considérez cet article comme un cours accéléré sur tout ce qui concerne Kanban, y compris la structure, les FAQ, les conseils, les avantages et, bien sûr, 11 modèles Kanban gratuits qui vous permettront d'atteindre vos objectifs en matière de flux de travail !

Qu'est-ce qu'un modèle de tableau Kanban ?

Les modèles de tableau Kanban sont des tableaux personnalisables et préconstruits qui accélèrent les phases de préparation et d'installation nécessaires à la création de votre tableau afin que vous puissiez commencer à gagner du temps en un rien de temps. Il s'agit essentiellement de tableaux Kanban prêts à l'emploi que vous pouvez modifier selon vos besoins.

Et comme la méthode Kanban peut être utilisée dans différents services et secteurs, un modèle bien structuré permet à votre équipe de l'utiliser de la manière la plus efficace possible. Mais ce n'est là qu'un aperçu des avantages d'un modèle de tableau Kanban flexible !

Regroupez les tâches par statut, par assigné, par priorité, et plus encore, grâce à la vue intuitive et flexible du tableau Kanban de ClickUp

Avantages de l'utilisation des modèles de tableau Kanban

Plus qu'un simple gain de temps, les modèles de tableau Kanban vous aident à démarrer les choses du bon pied avec une interface propre et bien entretenue, garantissant que votre tableau est toujours prêt à être présenté - même sur un court préavis - aux parties prenantes, aux responsables ou à d'autres départements.

Ils inspirent également l'innovation en matière de personnalisation, d'automatisation et de statuts de tâches plus efficaces. Étant donné que l'approche Kanban peut bénéficier à un large éventail de cas d'utilisation, le fait d'avoir un modèle désigné peut servir de roue d'entraînement, en vous montrant quels sont les statuts, les limites de travail en cours et les automatisations qui sont généralement utiles dans votre secteur.

De plus, il existe un modèle pour chaque niveau de compétence. Si vous êtes novice en matière de tableaux Kanban, il existe de nombreux modèles adaptés aux débutants qui vous permettront de vous familiariser avec ce type de tableau méthodologie agile . Si vous utilisez des tableaux depuis des années et que vous avez besoin d'une nouvelle perspective ou que vous cherchez des moyens d'innover dans votre processus Kanban, les modèles sont un excellent moyen de vous apprendre à améliorer votre tableau.

Ce qu'il faut retenir, c'est que les modèles de tableaux Kanban sont là pour vous aider. Laissez un modèle bien conçu faire le gros du travail pour vous, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre projet et sur l'équipe qui le fait avancer.

Bonus: Storyboard templates !

11 modèles de tableaux Kanban gratuits

Nous parlons ici d'un grand jeu - voyons ces puissants modèles en action ! Voici 11 de nos modèles de tableaux Kanban préférés pour ClickUp, OneNote et Excel, et comment ils peuvent permettre à votre équipe d'atteindre un niveau supérieur.

1. Modèle de tableau Kanban simple par ClickUp

Modèle de tableau Kanban simple par ClickUp

Appliquer le ClickUp Modèle de tableau Kanban simple à votre espace de travail ClickUp et commencez à optimiser votre cycle de publication en un rien de temps. Ce dossier contient cinq statuts pour répartir vos tâches, ainsi qu'un document d'aide avec des conseils et une description de chaque fonctionnalité. Il offre même des ressources supplémentaires pour la mise en place de l'automatisation des tâches la création de listes de contrôle pour les petites tâches et les intégrations suggérées pour faciliter la transition vers l'affichage du conseil d'administration dans ClickUp.

Les statuts des tâches sont suffisamment polyvalents pour s'adapter à presque tous les flux de travail, en particulier si vous avez besoin de modifications ou de commentaires sur vos tâches, qu'il s'agisse du marketing ou de la gestion des ressources humaines développement de produits et même l'édition de blog ou la conception graphique. Bien qu'il s'agisse d'un modèle de niveau intermédiaire, son document d'aide étape par étape est simple et facile à suivre, quelle que soit votre expérience de Kanban. Télécharger ce modèle

2. Modèle de tableau Kanban de gestion agile par ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de tableau Kanban de gestion agile par ClickUp vous aide à mettre en place un flux de travail complexe, rapidement.

L'approche agile peut sembler écrasante au début, mais ce modèle crée un espace dans ClickUp avec tout ce dont vous avez besoin pour mettre en œuvre une approche de base flux de travail agile en quelques minutes.

Pour les équipes agiles travaillant en sprints, vous avez la possibilité d'activer 13 différents ClickApps pour personnaliser la façon dont vous organisez votre carnet de commandes, gérez les charges de travail et travaillez avec votre équipe. Il s'agit notamment des limites de travail en cours, des jalons, des dépendances, des points de sprint, et bien plus encore !

Avec 30 statuts personnalisés, un champ personnalisé, huit balises, six vues et quatre automatisations, ce modèle est doté de toutes les fonctionnalités nécessaires pour fournir un retour d'information, faire pivoter les ressources et commencer à produire des résultats plus rapidement. Télécharger ce modèle

3. Modèle de Tableau Kanban Simple Sprints par ClickUp

Modèle de tableau Kanban Simple Sprints par ClickUp

Plongez vos orteils dans la fontaine des sprints avec le modèle Modèle de tableau Kanban simple pour les sprints par ClickUp ! Moins complexe et plus convivial que le précédent modèle de gestion agile, ce modèle applique un espace à votre espace de travail ClickUp avec neuf statuts, neuf ClickApps, et des vues de tableau et de liste prédéfinies.

Ce modèle couvre toutes les bases du sprint pour Équipes agiles pour expédier les produits plus rapidement et propose un Doc utile pour vous montrer comment aligner ce modèle sur votre flux de travail et tirer le meilleur parti de votre Barre d'outils multitâche . Télécharger ce modèle

4. Modèle de Tableau Kanban de gestion de compte par ClickUp

Modèle de tableau Kanban pour la gestion des comptes par ClickUp

Si vous êtes un gestionnaire de bureau, un conseiller financier, un vendeur ou simplement une personne qui essaie de contrôler son budget, ce modèle est pour vous.

Ce modèle est fait pour vous Modèle de tableau Kanban pour gestionnaire de compte par ClickUp suit tout, de la dernière activité d'un utilisateur aux renouvellements de comptes, en passant par les contacts et les risques. Ce dossier ajoute 19 statuts utiles - comptez-les ! - dont Nurturing, Up For Renewal, Churned, Onboarding, et plus encore - parfaits pour les clients potentiels et le maintien des relations avec les clients actuels.

Il s'agit également d'un modèle idéal pour entrer en contact avec de nouveaux clients grâce à sept types d'affichage permettant d'entretenir l'engagement avec les prospects et les clients potentiels Vue du formulaire pour inscrire de nouveaux clients dans une enquête dont les réponses peuvent être converties en tâches ClickUp exploitables. Et avons-nous mentionné que ce modèle est riche en champs personnalisés ? Avec un choix de 10, vous avez encore plus de possibilités de trier, filtrer et grouper votre tableau Kanban. Télécharger ce modèle

5. Modèle de flux cumulatif Kanban pour Excel

Visualisez vos limites de travail en cours sous forme de diagramme de flux cumulatif avec ce modèle Excel modèle

Nous avons mentionné que les tableaux Kanban peuvent prendre toutes sortes de formes et de tailles, et ce modèle Excel en est un excellent exemple ! Les équipes aiment les tableaux Kanban parce qu'ils mettent l'accent sur un flux de travail continu et cohérent afin de terminer les projets dans les délais, une tâche à la fois. Grâce aux limites de travail en cours, les équipes peuvent contrôler le nombre de tâches sur lesquelles elles travaillent, en s'assurant qu'elles n'ont pas pris plus de travail qu'elles ne peuvent en mâcher. Ce système Tableau Excel Kanban se concentre sur cet aspect des tableaux Kanban.

Il suffit d'indiquer la date associée à votre tâche ou processus et le nombre de tâches en cours autorisé par jour pour voir votre flux de travail s'afficher dans un diagramme de flux cumulatif visuel dans Excel, avec des couleurs associées à chaque tâche.

Ce tableau Kanban Excel est un excellent outil pour les apprenants très visuels qui ont besoin de voir comment les tâches s'empilent les unes par rapport aux autres chaque jour ! Télécharger ce modèle Vous ne jurez que par vos flux de travail basés sur Excel ? Nous avons l'outil qu'il vous faut ! Découvrez comment créer des tableaux Kanban dans Excel, trouvez modèles Excel supplémentaires des ressources, et plus encore sur le site Blog ClickUp !

6. Modèle de tableau Kanban des demandes de l'équipe par ClickUp

Modèle de tableau Kanban pour les demandes de l'équipe par ClickUp

Les tableaux Kanban sont un outil de gestion de projet agile populaire, mais ils sont vraiment utilisés par des équipes de tous les départements, y compris les RH !

Les Modèle de tableau Kanban des demandes de l'équipe par ClickUp est un modèle pour les RH les responsables des ressources humaines, de l'informatique et des bureaux chargés de suivre et d'organiser les demandes de leur équipe à distance.

Ce dossier ajoute quatre vues à votre espace de travail, y compris un tableau Kanban séparé pour les différents types de demandes reçues et un formulaire de demande interne avec des réponses qui peuvent être transformées directement en tâches ClickUp qui apparaissent sur votre tableau. De plus, cinq statuts permettent de s'assurer qu'aucune demande ne passe entre les mailles du filet. Télécharger ce modèle

7. Modèle de tableau Kanban pour la production vidéo par ClickUp

Modèle de tableau Kanban pour la production vidéo par ClickUp

Le Modèle de tableau Kanban pour la production vidéo par ClickUp est un exemple parfait de la polyvalence des tableaux Kanban. Planifiez votre programme de tournage de la préproduction à la postproduction avec ce modèle facile à utiliser pour les débutants. Visualisez votre planning dans une liste ou déplacez les tâches dans le pipeline de production en les faisant glisser et en les déposant sur votre tableau Kanban.

De plus, ce modèle de tableau Kanban de base est accompagné d'un document d'aide pour améliorer votre organisation et permettre à vos projets créatifs de franchir la ligne d'arrivée en toute simplicité. Télécharger ce modèle

8. Modèle de tableau Kanban pour la gestion de projet par ClickUp

Modèle de tableau Kanban pour la gestion de projet par ClickUp

Si tous ces modèles vous semblent intéressants mais qu'ils sont un peu trop compliqués pour votre niveau d'expérience Kanban, voici le modèle qu'il vous faut.

Que vous gériez un projet ou que vous organisiez vos tâches hebdomadaires, ce modèle de gestion de projet facile à utiliser pour les débutants vous aidera à gérer votre projet Modèle de tableau par ClickUp couvre tous les éléments de base de Kanban. Commencez avec un tableau déjà divisé en cinq statuts qui peuvent s'appliquer à pratiquement n'importe quel flux de travail - Ouvert, En cours, Révision, Bloqué et Fermé. Télécharger ce modèle

9. Modèle de Tableau Kanban de suivi de campagne par ClickUp

Modèle de tableau Kanban de suivi de campagne par ClickUp

Voici le modèle dont votre équipe marketing rêvait. ✨

Entre les différents outils, les campagnes multiples, le respect du budget et la pression de la performance, il est facile de se sentir dépassé par son flux de travail marketing Modèle de suivi de campagne et d'analyse par ClickUp est conçu pour assurer le suivi de ces nombreux éléments mobiles.

Ce modèle est doté de 10 champs personnalisés afin que vous puissiez apporter autant de détails que nécessaire à chaque tâche et visualiser vos campagnes de la manière qui vous convient le mieux. Avec plusieurs campagnes et tâches travaillant en tandem, votre tableau Kanban garantit que personne n'est surchargé de travail. Au-delà de votre tableau, vous trouverez vos campagnes planifiées dans une vue claire du calendrier et une liste de toutes les campagnes pour éviter les chevauchements. Télécharger ce modèle

10. Modèle de feuille de route Kanban par ClickUp

Modèle de feuille de route Kanban par ClickUp

Le développement de produits n'a pas d'approche unique. Chaque entreprise possède ses propres exigences, et c'est à chaque équipe de tracer sa propre voie. Améliorez votre processus avec cet outil Kanban. Modèle de feuille de route Kanban de ClickUp vous permet de gérer vos tâches et vos objectifs, de prioriser les éléments critiques, et finalement d'obtenir une perspective lucide de vos activités de développement. Télécharger ce modèle

11. Modèle de tableau Kanban par OneNote

Créer un tableau Kanban à partir de zéro dans OneNote De la même manière que vous pouvez structurer votre tableau Kanban dans Excel ou sur un tableau tableau blanc numérique vous pouvez également créer un tableau dans OneNote ! Créez des colonnes pour gérer votre flux de travail au bureau ou à la maison, avec la possibilité d'ajouter autant de colonnes, de couleurs et de détails que nécessaire. Accéder à ce guide Plus de ressources sur les modèles de gestion de projet :

Notions de base et FAQ sur le tableau Kanban

Nés dans la construction automobile dans les années 1940, les tableaux Kanban se sont adaptés et développés pour offrir aux équipes de tous les secteurs d'activité un cadre simple et flexible de visualisation des flux de travail.

Les équipes reviennent aux tableaux Kanban parce qu'ils sont simples, intuitifs et cohérents. Ils sont suffisamment souples pour s'adapter à presque tous les cas d'utilisation - et une fois que vous avez appris à utiliser les tableaux Kanban, vous pouvez vous en servir pour visualiser les flux de travail interpréter un tableau Kanban vous pouvez essentiellement les lire tous.

Utilisés correctement, les tableaux Kanban créent un flux de travail fluide et continu, favorisent la transparence et définissent clairement les responsables de chaque tâche.

Bien qu'ils ne soient pas limités à une seule apparence, les tableaux Kanban commencent souvent par au moins trois colonnes - ou états - qui représentent les étapes de réalisation, et des cartes de tâches qui se déplacent sur le tableau jusqu'à ce que le projet soit terminé.

Mais à quoi ressemblent-ils réellement ? Eh bien, fabriquons-en un !

Vous pouvez construire votre tableau IRL sur une surface telle qu'un tableau en liège ou un tableau blanc personnel, ou avec l'aide d'un logiciel dynamique de gestion des ressources humaines Logiciel Kanban conçu pour cette approche. Mais que vous préfériez le tableau sur votre bureau ou à l'écran, suivez-nous pour découvrir les principales caractéristiques que doit posséder tout tableau Kanban efficace :

1. Colonnes

Les colonnes de votre tableau Kanban représentent les états par lesquels chaque tâche doit passer avant d'être considérée comme terminée. Si vous débutez dans l'approche Kanban, restez simple avec trois colonnes qui ressemblent à To-Do, In Progress et Done, mais idéalement, vous devriez viser le même nombre de colonnes que d'étapes dans votre flux de travail.

C'est également la première occasion de personnaliser le tableau pour l'adapter au processus de votre équipe.

Si votre équipe travaille régulièrement avec un ensemble différent de statuts personnalisés ou avec des étapes supplémentaires pour la recherche, le développement ou le retour d'information, il vous suffit d'ajouter des colonnes supplémentaires pour représenter ces étapes dans votre flux de travail.

**Astuce : associer une couleur à chaque statut permet d'ajouter une couche de compréhension visuelle à votre tableau et à chaque tâche, même d'un seul coup d'œil. Si vous créez votre tableau Kanban numériquement à l'aide de d'un logiciel de gestion de projet comme Cliquez sur les statuts personnalisés sont automatiquement colorés pour aider les membres à trier, filtrer et organiser leur charge de travail d'une manière très visuelle.

Regrouper les tâches de votre tableau Kanban par statut, champs personnalisés, priorité, et plus encore dans la vue Tableau de ClickUp

2. Tâches

C'est ici que vous inscrivez toutes les tâches liées à votre projet - oui, toutes. C'est l'une des façons dont les tableaux Kanban favorisent la transparence.

Classez les tâches en fonction de leur état d'avancement pour avoir une idée plus précise de l'état d'avancement global de votre projet - le nombre de tâches à commencer, le nombre de tâches en cours et les tâches que vous avez terminées.

Les tâches - ou cartes de tâches - se déplacent sur le tableau de gauche à droite, en commençant par l'état À faire jusqu'à ce qu'elles soient terminées et atteignent la colonne Faites.

Vos colonnes se rempliront rapidement, mais vous voulez que votre tableau reste propre et clair pour que tout le monde puisse le lire facilement à tout moment. Lorsque vous scannez votre tableau, vous souhaitez voir toutes les informations de base relatives à la tâche, notamment le nom, les destinataires, la date d'échéance et l'image (le cas échéant).

**Astuce : si vous utilisez un logiciel de gestion du travail flexible comme ClickUp, vous n'avez pas besoin de choisir les informations sur les tâches que vous partagez ! Il le fait pour vous. 😎

Chargez votre tâche avec des liens, Champs personnalisés , Priorités descriptions détaillées, attributaires multiples à chaque tâche tout en gardant votre tableau organisé et présentable.

3. Limites des travaux en cours

C'est l'un des principaux moyens utilisés par les tableaux Kanban pour maintenir un flux de travail cohérent. Pour éviter que les membres ne jonglent avec plusieurs tâches à la fois, les limites de travail en cours (WIP) restreignent le nombre de tâches qui peuvent passer de à faire à en cours en même temps.

4. Les nageurs

Alors que les colonnes ajoutent une structure verticale à votre tableau, les plans de travail le divisent horizontalement pour vous aider à visualiser plusieurs flux de travail sur un seul tableau. Si vous gérer plusieurs projets ou superviser plusieurs membres d'une équipe, les plans de travail créent des sections sur votre tableau pour indiquer quelles tâches appartiennent à quel membre de l'équipe ou à quel projet.

Si vous utilisez un tableur, vous pouvez considérer les plans de travail comme des lignes contenant uniquement les tâches liées à une catégorie spécifique d'informations.

Et voilà !

Une fois ces informations ajoutées, votre équipe est prête à passer à l'action en utilisant l'approche Kanban ! Cela semble assez simple, mais l'inconvénient de créer votre tableau à partir de zéro est que chacune de ces quatre étapes nécessite un peu de réflexion, de temps et d'efforts. Il est facile d'oublier des tâches et des informations essentielles, surtout si l'on est novice en matière de tableaux Kanban ou si l'on a affaire à des flux de travail complexes.

Mais ce n'est pas tout. Sans modèle ni logiciel de gestion de projet flexible, la maintenance nécessaire à la mise à jour de votre tableau peut entraver le projet plus qu'elle ne l'aide.

C'est pourquoi de nombreux chefs de projet se tournent vers les modèles, une solution prête à l'emploi qui leur permet de commencer à utiliser les tableaux Kanban le plus rapidement possible.

Gérez votre prochain projet avec un modèle Kanban

Bien qu'il y ait des tonnes de modèles dans chaque recherche Google, tous les tableaux Kanban ne sont pas créés de la même manière.

Puisqu'ils ont le pouvoir d'optimiser les processus au sein des départements et des industries, il est important de choisir un modèle déjà adapté à vos besoins. Ainsi, vous pourrez vous inspirer des statuts et des automatismes qu'il propose et servira de tremplin à votre équipe et à vous-même pour aller encore plus loin dans votre approche Kanban.

Notre suggestion ?

Choisissez un modèle créé par et pour un puissant logiciel de gestion du travail comme ClickUp . Puisque vos tâches, votre travail, votre équipe et votre processus existent déjà dans votre Espace de travail, vos tableaux Kanban en feront de même ! Cela vous permet non seulement de gagner du temps lors de la mise en place de votre flux de travail, mais aussi de faire avancer le processus sur un tableau qui reste automatiquement mis à jour au fur et à mesure que vous travaillez.

Mais le plus beau, c'est que c'est gratuit ! C'est gratuit ! 💸

Accédez à des tonnes de modèles de tableaux Kanban, plus 100 Mo de stockage, un nombre illimité de tâches et de membres, plus de 1 000 intégrations docs collaboratifs, et bien plus encore gratuitement et pour toujours dans ClickUp ! 🦄