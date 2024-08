Modèles de diagrammes RACI gratuits

Trop de cuisiniers gâchent la soupe.

Ce vieil adage se vérifie dans gestion de projet . Un projet prend plus de temps à réaliser si les rôles et les responsabilités des membres de l'équipe interfonctionnelle ne sont pas clairs. Dans certains cas, il peut échouer ou prendre plus de temps à réaliser.

Un modèle RACI permet d'éviter le problème du "trop grand nombre de cuisiniers". Il indique clairement qui exécute la tâche X, qui la commente et qui prend la décision finale. Ainsi, les membres de l'équipe de projet connaissent leur rôle, ce qui évite toute confusion et toute perte de temps.

Dans cet article, nous vous présentons 10 de nos modèles RACI préférés et vous expliquons comment les utiliser pour organiser vos projets ! Mais tout d'abord, comprenons la signification d'un Matrice RACI .

Qu'est-ce qu'un modèle de diagramme RACI ?

Un diagramme RACI (ou matrice RACI) est un diagramme qui définit les rôles des membres de l'équipe concernant les tâches du projet. Il utilise les lettres R, A, C et I pour identifier les rôles et les lignes de responsabilité. RACI est l'abréviation de :

Responsable (R): Il s'agit d'une personne responsable de l'accomplissement d'une tâche et qui est sur le terrain lors de l'exécution du travail

Il s'agit d'une personne responsable de l'accomplissement d'une tâche et qui est sur le terrain lors de l'exécution du travail Responsable (A): Il s'agit d'un superviseur qui supervise la tâche. Dans une matrice RACI, cette personne ne s'occupe pas directement de la tâche, mais gère et veille à ce que le travail soit effectué correctement

Il s'agit d'un superviseur qui supervise la tâche. Dans une matrice RACI, cette personne ne s'occupe pas directement de la tâche, mais gère et veille à ce que le travail soit effectué correctement Consulté (C): Il s'agit de la personne ou du groupe qui fournit des informations sur un produit à livrer particulier. Ils sont consultés pour leur expertise sur une tâche spécifique afin d'aider le responsable à mener à bien son travail

Il s'agit de la personne ou du groupe qui fournit des informations sur un produit à livrer particulier. Ils sont consultés pour leur expertise sur une tâche spécifique afin d'aider le à mener à bien son travail Informé (I): Il s'agit d'une personne ou d'un groupe qui doit être tenu au courant de l'avancement des tâches et des décisions prises dans le cadre d'un projet

Partagez un diagramme RACI à l'intérieur d'un ClickUp Doc pour collaborer avec votre équipe

Un diagramme RACI identifie et définit les responsabilités de chacun afin d'éviter la confusion, les erreurs de communication et les pertes de temps dans le cadre d'un projet. Les membres de l'équipe peuvent s'en servir comme d'une boussole pour terminer le projet correctement et dans les temps.

10 modèles gratuits de diagramme RACI

Bien qu'un diagramme RACI soit utile pour chaque projet, les modèles RACI sont construits différemment.

Heureusement, nous avons fait le tri parmi des dizaines de modèles et compilé les 10 modèles les plus performants pour les chefs de projet. Les modèles ci-dessous sont gratuits et dotés des fonctionnalités indispensables pour répondre à vos besoins en matière de diagramme RACI, quel que soit votre secteur d'activité.

Vous êtes prêt ? C'est parti !

Modèle de diagramme RACI par ClickUp

Un diagramme RACI doit clairement définir les rôles et les responsabilités dans un projet ; ce modèle s'en charge. Il s'agit d'un document de planification RACI avec un tableau qui identifie et décrit les rôles des membres de l'équipe dans un projet. Cela vous permet de définir clairement qui accomplit, révise ou est consulté pour une tâche particulière.

Ce modèle RACI est facilement personnalisable pour répondre à vos besoins spécifiques. Il est facile de mettre à jour le contenu et d'ajouter des lignes et des colonnes à votre convenance. Mieux encore, la fonctionnalité de glisser-déposer dans certaines sections rend le modèle convivial pour les débutants et très facile à personnaliser.

Modifiez le modèle en temps réel afin que les différents groupes et tous les membres de l'équipe aient accès aux mises à jour au fur et à mesure. Cela permet de gagner du temps en exportant le diagramme RACI et en le partageant avec des départements individuels ou des membres du groupe.

De plus, vous pouvez attribuer un code couleur aux tâches pour les différencier des autres. Par exemple, vous pouvez utiliser un code couleur pour les tâches à risque ou attirer l'attention sur celles dont les délais sont serrés. Toutes les modifications apportées au modèle seront sauvegardées dans le nuage, ce qui vous permettra de reprendre la personnalisation à votre convenance.

Et le meilleur ?

Le diagramme RACI peut être partagé de différentes manières. Exportez le document au format PDF, Markdown ou HTML. Vous pouvez également le partager à l'aide d'un lien public ou privé, selon les personnes auxquelles vous souhaitez donner accès à la matrice RACI. Vous pouvez également inviter les membres de l'équipe à accéder au tableau par courrier électronique.

Ce modèle gratuit de matrice RACI est sans aucun doute d'un niveau supérieur en raison de ses caractéristiques uniques. Outre le diagramme RACI, le modèle comporte des zones pour définir les attentes, inclure des notes supplémentaires et présenter les outils nécessaires à l'accomplissement des tâches.

Ce modèle vous permet de ne négliger aucun détail pour que les rôles et les responsabilités soient clairs dans votre projet. Télécharger le modèle ClickUp

2. Modèle Excel de matrice RACI

via Excel Downloads

Ce modèle de matrice RACI excel est très facile à personnaliser. Il est facile d'attribuer un code couleur à votre tableau car le processus est automatisé, ce qui rend le modèle convivial pour les débutants. L'attribution des acronymes R, A, C et I est simple : il suffit de choisir dans une liste déroulante. Excel est l'une des meilleures plateformes pour créer un diagramme RACI. La raison ? Il dispose de nombreuses options d'édition et permet de créer des règles spécifiques pour chaque partie du diagramme. Par conséquent, vous pouvez utiliser ce modèle pour d'autres variantes du modèle RACI, telles que DRASCI (Driver, Responsible, Accountable, Support, Consulted, Informed) et RASI (Responsible, Accountable, Support, Informed).

Assurez-vous d'avoir Microsoft Excel sur votre système avant de télécharger ce modèle. Télécharger le modèle Excel de matrice

3. Modèle Excel de diagramme RACI

via Carte des parties prenantes

Ce modèle de diagramme RACI vous permet de décrire rapidement une tâche et la personne ou le service qui y est affecté. Vous pouvez ensuite dresser la liste de chaque tâche sur le tableau et identifier la personne responsable, redevable, consultée ou informée pour chaque travail.

Mieux encore, le modèle est entièrement personnalisable avec Microsoft Excel pour répondre à vos besoins. Ainsi, quel que soit votre secteur d'activité ou la nature du projet, il vous aide à définir clairement les rôles et les responsabilités afin que les membres de l'équipe comprennent le rôle qui leur incombe dans la réalisation des tâches.

Ce modèle gratuit est disponible en deux formats : PDF et feuille Excel. Choisissez celui qui vous convient le mieux et commencez à créer un diagramme RACI bien organisé et adapté aux besoins de votre entreprise. Télécharger le modèle de tableau Excel

4. Modèle RACI Google Sheets

via PM Training

Ce modèle vous permet de dresser la liste des tâches par ordre d'exécution, de sorte que les travaux les plus urgents soient réalisés en premier, suivis des moins urgents. Cela permet d'éviter les dépassements de délais.

Comme son nom l'indique, ce modèle se présente sous la forme d'une feuille Google. L'utilisation de Google permet de sauvegarder le contenu dans le nuage afin de pouvoir modifier le modèle en temps réel et de permettre à plusieurs personnes d'accéder au diagramme RACI. En outre, l'édition en temps réel permet aux personnes concernées d'accéder instantanément aux mises à jour dès qu'elles se produisent, ce qui évite les retards dans un projet.

Parce qu'il repose sur une technologie en nuage, l'utilisation de ce modèle pour créer une matrice RACI simplifie le partage du diagramme entre les membres de l'équipe. Partagez-le par le biais d'un lien et contrôlez facilement l'accès en exploitant les fonctionnalités de la feuille Google.

Contrairement aux modèles Excel qui peuvent facilement disparaître, ce modèle est disponible dans le nuage : vous pouvez y accéder de n'importe où et à n'importe quel moment à partir d'un appareil mobile ou d'un ordinateur de bureau connecté à Internet. Télécharger le modèle Google Sheets

5. Modèle de matrice RACI de Google Sheets pour la distribution des tâches

via PM Training

Alimenté par la technologie "cloud" de Google, ce modèle permet à plusieurs personnes d'y accéder et de l'ajuster si nécessaire. Les membres de l'équipe peuvent ainsi collaborer en temps réel. L'accès au modèle est gratuit et il est facile de le partager après l'avoir personnalisé en fonction des besoins de votre projet.

Il est facile de dresser la liste des tâches et des personnes responsables de chacune d'entre elles afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. En outre, toutes les mises à jour sont synchronisées dans le nuage, ce qui élimine le risque de perte d'un modèle personnalisé - pensez à la suppression accidentelle de documents, de feuilles de calcul Excel ou de fichiers PDF. Télécharger le modèle de matrice Google Sheets

6. Modèle de diagramme RACI de Google Sheets par PM Training

via PM Training

Un modèle RACI doit montrer clairement les tâches et définir qui est responsable de quoi. Ce modèle répond à ces attentes et va au-delà des éléments de base d'un diagramme RACI. Par exemple, en plus des caractéristiques d'une matrice RACI typique, les membres de l'équipe peuvent indiquer s'ils sont prêts ou non à commencer une tâche.

Une section permet d'enregistrer la progression du travail afin de mieux comprendre la rapidité et l'efficacité avec lesquelles une équipe ou un individu accomplit la tâche qui lui a été confiée. Elle permet également de mieux comprendre l'état d'avancement d'un travail en indiquant les tâches qui sont en cours de réalisation :

En cours

Terminées

En attente

Non commencées

Doit être réexaminé

En retard

Cette fonction rationalise la gestion de projet en vous aidant à garantir une productivité optimale et à faire en sorte que les tâches soient achevées dans les délais. Il comporte également des sections permettant d'ajouter des notes à chaque tâche assignée, ce qui permet aux chefs de projet de commenter les performances du travail.

Comme le modèle existe sur le cloud, les membres de l'équipe peuvent facilement accéder au diagramme RACI et collaborer au projet de manière transparente. L'édition en direct permet de s'assurer que tout le monde est impliqué accède aux mises à jour du projet en temps réel afin de lancer les travaux assignés le plus rapidement possible. Télécharger le modèle Google Sheets PM

7. Modèle de diagramme RACI simple Excel par Template Lab

via Template Lab

Ce modèle RACI est fidèle à son nom. Il s'agit d'une matrice des rôles et des responsabilités dont le format est simple et ne nécessite qu'un minimum d'édition. Il indique clairement où lister les tâches et les rôles que vous avez attribués à certaines personnes. Cela permet d'adapter rapidement le modèle à vos besoins et de démarrer un projet le plus rapidement possible.

Le modèle vous permet d'énumérer les tâches dans l'ordre d'exécution afin que les équipes hiérarchisent les travaux urgents. Résultat ? Vous vous assurez de franchir les étapes dans un délai prédéterminé. Télécharger le modèle de tableau Excel simple

8. Modèle de diagramme RACI de gestion de projet Excel par Template Lab

via Template Lab

Si votre projet est de grande envergure et comporte de nombreux éléments livrables, ce modèle de diagramme RACI est celui qui vous convient le mieux. Il vous permet de dresser une liste de dizaines de tâches et de les attribuer à des équipes ou des services spécifiques participant à un projet. Vous pouvez facilement commenter chaque tâche pour fournir un retour d'information ou des informations supplémentaires. Télécharger le modèle de tableau Excel PM

9. Modèle de tableau des responsabilités clés Excel par Template Lab

via Template Lab

Vous cherchez un modèle de tableau RACI pour les ventes ? Ne cherchez plus, ce modèle contient tout ce dont vous avez besoin pour créer une matrice RACI pour les projets de vente. Vous définissez facilement les activités et les rôles que vous avez attribués à des personnes spécifiques. Le modèle vous indique exactement à qui attribuer un rôle commercial spécifique, ce qui facilite la création d'une matrice RACI adaptée à vos besoins.

Si vous souhaitez créer un modèle RACI pour les projets de vente, celui-ci vous orientera dans la bonne direction. Utilisez-le pour créer une matrice qui indique clairement qui est responsable, qui doit rendre des comptes, qui est informé et qui est consulté dans le cadre d'un projet. Télécharger le modèle Excel des responsabilités

10. Modèle de diagramme RACI de base pour Excel par Template Lab

via Template Lab

Ce modèle de tableau RACI simple convient parfaitement à une famille qui cherche à organiser les rôles et les responsabilités. Il vous permet de dresser la liste des tâches et des personnes chargées de les exécuter, tout en indiquant qui est responsable, consulté et informé pour un travail donné.

Si vous voulez un modèle RACI à utiliser à la maison, celui-ci vous conviendra le mieux. Il contient tous les éléments de base dont vous avez besoin pour vous assurer que les tâches sont organisées, attribuées et accomplies correctement. Télécharger le modèle Excel de base

Voici comment utiliser un modèle de diagramme RACI en quatre étapes simples et élémentaires :

Étape 1 : Identifier et répertorier toutes les tâches du projet

Selon le modèle que vous utilisez, dressez la liste de toutes les tâches du projet dans la colonne "tâches" ou "activités". Certains modèles vous permettent d'enregistrer les tâches sur une ligne. La liste peut être établie dans l'ordre des tâches les plus prioritaires, afin de s'assurer que les plus importantes sont accomplies en premier.

Vous pouvez également classer les tâches en phases pour mieux les organiser. La façon dont vous les répertoriez dépend du format qui vous convient le mieux.

Étape 2 : Dresser la liste de toutes les personnes participant au projet

Ensuite, ajoutez tous les membres de l'équipe au modèle RACI, même s'ils travaillent indirectement sur le projet. Vous pouvez les lister par leur nom ou par leur fonction. Nous recommandons la deuxième option pour que le diagramme RACI reste utile aux personnes qui ne connaissent pas le nom de chaque personne dans le plan du projet. Cela permet de rationaliser la communication au sein de l'équipe.

Créer des tâches ClickUp pour construire un SOP et assigner des individus RACI pour la visibilité de tous

Étape 3 : Attribuer les acronymes R, A, C et I à chaque tâche

Chaque tâche figurant sur le modèle doit comporter au moins une de ces lettres (R, A, C ou I). Le sigle R désigne une personne qui sera impliquée dans les tâches du projet. En bref, une personne étiquetée R est l'exécutant de la tâche.

Ensuite, une personne responsable de la tâche doit être désignée par la lettre A. Cette personne supervise la tâche et veille à ce que la personne désignée par la lettre R achève le projet correctement et dans les délais.

Ensuite, la personne consultée pour son expertise afin d'aider R à accomplir une tâche doit être désignée par la lettre C. Cette personne offre des conseils ou des informations supplémentaires sur une tâche. Toutes les tâches de votre tableau RACI ne comporteront pas un C.

Enfin, toute personne qui doit être informée de l'avancement de la tâche est étiquetée I. Il s'agit d'une personne à laquelle les membres de l'équipe ou les dirigeants rendent compte. Il peut s'agir d'un PDG, d'un sponsor ou de hauts responsables d'une organisation.

Étape 4 : Partager le diagramme RACI

Après avoir entièrement personnalisé et rempli le modèle, partagez le document final avec les membres de l'équipe du projet. Une matrice RACI est d'autant plus utile que toutes les personnes impliquées dans un projet comprennent clairement leur rôle. En fonction de votre modèle, vous pouvez partager le tableau final sous la forme d'un lien, d'un PDF, d'un document Word, d'un HTML ou d'une feuille de calcul Excel.

Autres ressources de modèles de gestion de projet:

Gagner du temps et définir les responsabilités du projet avec les modèles RACI

L'utilisation d'un modèle pour créer un diagramme RACI est très utile et vous évite de réinventer la roue pour chaque demande de projet. Au lieu de partir de zéro, vous disposerez déjà d'une structure prête à être personnalisée.

Le modèle RACI de ClickUp est flexible et s'adapte à la taille de l'équipe et aux exigences du projet. Il contient tous les éléments de base nécessaires pour créer une matrice personnalisée afin d'améliorer la productivité de votre équipe à chaque étape du projet. Si vous collaborez avec des départements et des parties prenantes, le modèle ClickUp est un indispensable dans votre boîte à outils. Et le meilleur ? ClickUp est gratuit pour toujours ! Créer un compte gratuit