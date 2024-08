20 modèles de feuilles de calcul gratuits dans Excel et ClickUp

Les feuilles de calcul comptent parmi les outils les plus polyvalents outils d'organisation que vous pouvez trouver. Des listes de diffusion à la gestion de projet, il est pratiquement impossible de trouver une tâche professionnelle qui ne serait pas améliorée par ces cellules, lignes et colonnes pratiques.

Mais nous comprenons.

Il est difficile de regarder une feuille de calcul Google ou Microsoft Excel vide et de créer l'une de ces fonctions à partir de zéro. Mais il y a une bonne nouvelle : avec les modèles de feuilles de calcul, votre cadre est déjà créé et prêt à l'emploi.

20 modèles de feuilles de calcul gratuits à utiliser en 2024

Que vous cherchiez à améliorer la gestion du temps ou établir un budget, nous vous proposons les meilleurs modèles de feuilles de calcul disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques. Commencez avec ces 20 modèles de feuilles de calcul prêts à l'emploi.

1. Modèle de feuille de calcul ClickUp

Restez simple avec ce modèle de feuille de calcul fourni par ClickUp

Parfois, les meilleures choses de la vie sont simples. C'est certainement le cas du Modèle de feuille de calcul ClickUp qui vous fournit une présentation basique mais efficace pour vous aider à suivre vos clients B2B à tout moment.

Il vous suffit de saisir des informations de base telles que type de client dans chaque ligne, vous pouvez indiquer le type de client, le secteur d'activité, le contact, le site web et le chiffre d'affaires. Utilisez ensuite les différentes vues (filtrage par secteur d'activité, client par type, etc.) pour les trier facilement et garder une vue d'ensemble de votre base de clients.

Vous voulez savoir ce qu'il y a de mieux ? L'outil ClickUp's logiciel de tableur comprend même un client formulaire d'admission qui permet de remplir les champs de la feuille de calcul dès le début avec les informations relatives à un nouveau client. Cela simplifie la saisie des données et vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : vendre vos produits et développer votre entreprise ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp

Suivez facilement vos projets avec ce modèle de feuille de calcul de gestion de projet de ClickUp

Toute entreprise a besoin de planifier son projet. Mais toutes les entreprises ne disposent pas des processus et des outils adéquats pour simplifier ce processus. Vous avez besoin d'un de gestion de projet et ce Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp peut vous aider à y parvenir.

Chaque projet constitue une ligne dans le modèle, et vous pouvez facilement modifier son statut ou ses le marquer comme prioritaire . Suivez votre progression à travers les différentes phases du projet, notez les approbations et indiquez les heures de début et de fin de chaque phase. Triez ensuite ces variables afin de toujours savoir quels sont les projets sur lesquels il est le plus urgent de travailler et ceux qui vous permettent de souffler un peu.

Cerise sur le gâteau : ces modèles de gestion de projet s'intègrent également à certains de nos outils de gestion de projet préférés modèles de plan de projet . Conservez la vue d'ensemble dans votre tableur de gestion de projet puis joindre un plan du projet à chacun d'entre eux pour plus de détails. Et voilà ! Un flux de travail simple mais efficace.

Vous pouvez également transformer ce tableau complet en un fichier téléchargé (Excel ou CSV) pour créer rapidement vos propres feuilles de calcul dans d'autres outils. Télécharger ce modèle

3. Modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp

Restez organisé avec ce modèle de feuille de calcul modifiable de ClickUp

Prêt pour votre prochain état financier ? Si vous êtes comme la plupart des gestionnaires, probablement pas. Mais au moins, vous pouvez mettre en place les outils nécessaires pour rendre ce processus douloureux un peu moins pénible.

Les Modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp vient à la rescousse. Ce modèle de budget est spécialement conçu pour vous aider à élaborer des états financiers. Il comprend même une fonction d'examen et d'approbation qui permet de suivre la supervision par laquelle un nouvel état financier doit passer.

Et ce n'est pas tout. Vous disposez également de champs personnalisés pour des postes tels que le chiffre d'affaires brut, le coût des marchandises vendues, les frais administratifs et le chiffre d'affaires net. Vous pouvez même inclure des notes plus nuancées, telles que les étapes d'approbation jusqu'à votre directeur financier et votre PDG, les retours et les provisions, etc. En ajoutant tous ces éléments, vous obtenez un modèle de budget vraiment complet pour les entreprises qui cherchent à faciliter le processus d'établissement de leurs rapports financiers. Télécharger ce modèle

4. Modèle de feuille de calcul ClickUp Real Estate

Rendez votre niche plus agréable avec ce modèle de feuille de calcul pour l'immobilier de ClickUp

Les agents immobiliers expérimentés savent qu'il est rapidement impossible de garder une trace des nombreux biens que vous vendez actuellement. C'est ce qui nous a incités à créer le modèle Modèle de feuille de calcul ClickUp pour l'immobilier .

Suivez l'évolution du statut de l'acheteur ou du vendeur et tous les détails dont vous avez besoin grâce à ce modèle polyvalent. En outre, cette feuille de calcul peut servir de modèle de budget avec des champs personnalisés spécifiques pour suivre le marketing immobilier et les frais de clôture, les honoraires, le prix demandé et le prix final, et bien d'autres choses encore qui sont propres à ce secteur.

Les champs personnalisés peuvent également inclure des questions importantes de gestion financière avec vos clients, telles que les coûts d'assurance de la propriété, les taxes foncières, les prix d'achat estimés, les coûts de réparation et les prévisions d'augmentation du marché. Si vous voulez l'un des modèles gratuits les plus personnalisables pour l'immobilier, c'est celui-ci.

Les modèles Excel ne sont plus nécessaires grâce aux vues personnalisables qui vous permettent d'avoir une vue d'ensemble de tous les biens immobiliers sur le marché ou de filtrer par emplacement (vue carte), par statut de vente (vue liste), et plus encore. Télécharger ce modèle

5. ClickUp Budget de projet avec modèle de feuille de calcul WBS

Gérez facilement les budgets de vos projets grâce à ce modèle

Le processus de gestion des budgets de projets peut se compliquer rapidement. Avant même de vous en rendre compte, vous êtes en retard sur le calendrier et sur le budget, et vous essayez désespérément de rattraper votre retard et de livrer ce dont vous avez besoin à temps. Il doit y avoir une meilleure solution.

Mais bien sûr, il y en a une ! Entrez dans le Budget de projet ClickUp avec modèle d'OTP clickUp Project Budget With WBS Template est une feuille de calcul spécialement conçue pour faciliter le suivi de tous vos projets d'entreprise.

Catégorisez facilement les différents types de dépenses. Marquez ces dépenses à différents niveaux de priorité. Suivez les taux et les heures de travail, les coûts, etc. En prime, vous pouvez attribuer un Étape de l'organigramme technique pour s'assurer que les dépenses s'alignent sur le déroulement et le calendrier du projet dans ce modèle de budget ! Télécharger ce modèle

6. ClickUp Plan de budget personnel Modèle de feuille de calcul

Gérez votre budget personnel avec encore plus de facilité grâce à ce modèle

Tous les budgets ne sont pas nécessairement liés à l'entreprise. Parfois, vous avez simplement besoin de suivre vos propres finances, et c'est là qu'une alternative comme le Modèle de plan budgétaire personnel ClickUp est très utile.

Utilisez ce modèle de liste comme outil de suivi financier pour atteindre vos objectifs financiers et éviter que vos finances ne deviennent incontrôlables. Remplissez les sections Dépenses et Revenus, puis rassemblez le tout dans la synthèse du budget, qui calcule automatiquement les éléments numérotés dans les champs personnalisés (c'est-à-dire le total budgété ou le coût total).

La simplicité est de mise ici, avec seulement six colonnes qui vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte le plus. Ajoutez des dates de dépense ou d'échéance, le budget prévu et le budget réel, et plus encore, pour personnaliser les détails les plus importants à suivre avec votre argent. À la fin, vous aurez la vue d'ensemble dont vous avez besoin pour garder la main sur vos finances. Télécharger ce modèle

7. ClickUp Modèle de feuille de calcul budgétaire simple

Plus de budgets ? Plus de budgets.

Restons sur le thème des budgets, juste pour le plaisir. Les Modèle de budget simple ClickUp fonctionne bien parce qu'il est non seulement facile à utiliser, mais aussi parce qu'il organise tout par mois, ce qui vous permet de vous projeter rapidement dans l'avenir et de planifier.

L'objectif est d'obtenir une vue d'ensemble annuelle, et tout dans ce modèle de gestion va dans ce sens. Sous les sections des revenus et des dépenses, il y a beaucoup d'espace pour les postes individuels, et vous pouvez également désigner des types de dépenses, de revenus et de comptes pour une catégorisation plus facile afin de garder une trace de vos dépenses et de vos revenus les éléments les plus importants de la comptabilité .

Les modèles de saisie de données comme celui-ci présentent également un autre avantage essentiel des feuilles de calcul bien conçues : la capacité d'effectuer des calculs en votre nom. Les dépenses et les revenus mensuels sont calculés automatiquement, ce qui vous permet de toujours garder une vue d'ensemble précise de vos flux financiers annuels. Télécharger ce modèle

8. Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp

Maîtrisez votre emploi du temps grâce à un point de départ complet

Plus besoin d'essayer de comprendre comment calculer le temps dans Excel . Bien sûr, c'est une compétence utile, mais vous n'en aurez plus besoin une fois que vous aurez commencé à utiliser l'outil de calcul du temps Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp .

La gestion du temps est l'un des plus grands défis de la vie quotidienne de la plupart des gens. Les tâches quotidiennes ne manquent pas et il est nécessaire de planifier son temps. Mais vous voulez aussi trouver le temps d'atteindre vos objectifs les plus importants. Ce modèle vous aide à optimiser votre emploi du temps et à en assurer le suivi, afin de mettre de l'ordre dans votre vie quotidienne.

Les activités sont organisées par jour, avec des catégories dans une simple liste déroulante pour sélectionner des éléments tels que la vie personnelle, l'école et le travail, ce qui ajoute à la structure organisationnelle. Vous pouvez estimer à l'avance le temps nécessaire à chaque tâche ou le suivre en temps réel. Mieux encore, ce modèle utilise toutes ces données pour créer une charge de travail qui vous permet de savoir où vous passez votre temps et où vous devriez peut-être ralentir un peu. Télécharger ce modèle

9. Modèle de feuille de calcul Excel pour le budget d'entreprise

via Microsoft Excel

Si vous recherchez un modèle de feuille de calcul budgétaire en dehors de ClickUp, ce modèle pourrait bien être la bonne option pour ceux qui ont des compétences en Excel. Parmi les modèles Excel gratuits de cette liste, le modèle de budget Microsoft Business est le plus efficace pour vous aider à suivre facilement les revenus et les dépenses de votre organisation, le tout formaté de manière à ce que vous puissiez simplement insérer des chiffres pour commencer.

Bien entendu, vous pouvez toujours personnaliser cette feuille de calcul Excel si vous le souhaitez. Tous les textes, images et graphiques sont entièrement déverrouillés et peuvent être modifiés ou personnalisés. Cela inclut les graphiques sur le côté de ce modèle Excel qui résument visuellement les informations afin de donner une vue d'ensemble rapide et efficace à tous ceux qui lisent ou examinent votre budget. Télécharger ce modèle

10. Modèle de feuille de suivi de projet Excel

via Microsoft

Il ne s'agit peut-être pas d'une option de gestion de projet à part entière, mais ce modèle de feuille de calcul Excel pour le suivi des projets peut tout de même devenir un élément essentiel de votre programme de gestion de projet documentation de projet efforts. Comme dans le modèle de gestion de projet ClickUp mentionné ci-dessus, il y a une ligne par projet, ainsi que quelques détails de base sur le projet afin de garder une vue d'ensemble de ce modèle Excel gratuit.

Suivez vos projets par catégorie ou triez-les par propriétaire de projet afin de déterminer les responsabilités et la charge de travail. Ajoutez des dates de début et de fin, une estimation du temps nécessaire, des niveaux de priorité, etc. pour déterminer quels sont les projets les plus importants et déterminer les suivis nécessaires.

Partagez ensuite votre outil de suivi de projet avec les principales parties prenantes pour que tout le monde soit au courant, en téléchargeant les modèles d'exemples en fichiers Excel. Parmi les feuilles de calcul Excel de cette liste, celle-ci constitue un excellent outil de suivi de projet modèle de gestion des stocks pour obtenir tous vos détails les plus importants dans un seul fichier Excel. Télécharger ce modèle

11. Modèle de diagramme de Gantt et de feuille de calcul Excel par Vertex42

via Sommet42 Ah oui, le bon vieux diagramme de Gantt. Il a plus de 100 ans, mais reste populaire pour une bonne raison.

Ce modèle de diagramme de Gantt Excel apporte tous les graphiques et barres visuels à votre écran, vous aidant à comprendre les différentes tâches impliquées dans le calendrier d'un projet plus vaste.

Si vous avez déjà essayé de créer un diagramme de Gantt à partir de zéro, vous allez adorer ce modèle Excel gratuit. Il vous offre tous les avantages de l'outil, sans le casse-tête de la création manuelle des innombrables lignes et colonnes que l'on trouve couramment dans d'autres modèles de feuilles de calcul.

Organisez les différentes tâches en catégories, puis définissez leurs dates de début et de fin dans ce modèle Excel. Bloquez ces tâches automatiquement dans la feuille de calcul Excel, avec un calendrier hebdomadaire catégorisé qui est juste assez détaillé pour que vous restiez sur la bonne voie. Télécharger ce modèle

12. Modèle de feuille de calcul Excel CRM par Salesflare

via Salesflare

Il est temps de se rendre à l'évidence : si vous gérez des clients d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin d'au moins un peu de CRM type de système CRM . Sachez à tout moment où en sont vos clients potentiels et actuels afin de les impliquer le plus efficacement possible grâce à des modèles de feuilles de calcul Excel comme celui-ci.

Cela peut conduire à des solutions logicielles complexes et de grande envergure, avec des investissements à six chiffres. Mais, au moins pour vos débuts, vous pouvez commencer par les bases avec ce modèle Excel.

Saisissez les données de base de vos clients dans les modèles de feuilles de calcul Excel de Salesflare comme celui-ci, puis définissez des étapes personnalisées pour afficher l'étape actuelle du cycle de vente pour chaque client. Enregistrez les informations de contact, la valeur, le revenu attendu, et plus encore, puis travaillez avec votre équipe pour faire avancer ces prospects dans l'entonnoir et suivez les progrès grâce à l'onglet automatisé Insights. Télécharger ce modèle

13. Modèle Excel de planification des ressources par Tactical Project Manager

via Gestionnaire de ressources tactiques Particulièrement pour les grandes équipes et les grands projets, l'allocation des ressources devient un élément essentiel de l'équation de la gestion de projet et de l'organisation. C'est ce qui rend ce modèle Excel de planification des ressources par Tactical Resource Manager si précieux.

Organisé par mois d'un côté et par membre de l'équipe ou responsable de l'autre. Les modèles de feuilles de calcul comme celui-ci offrent un moyen simple et bidimensionnel de garder un œil sur qui reçoit quels fonds et quand.

Tout aussi important, ce document peut fonctionner comme un modèle de gestion des stocks en vous aidant à prévoir qui a besoin de ressources pour les tâches à venir. Ce modèle Excel gratuit s'intègre parfaitement dans n'importe quel type de système de gestion des ressources humaines logiciel de planification de projet conçu pour faire avancer les priorités de votre organisation. Télécharger ce modèle

14. Modèle de rapport trimestriel des ventes Microsoft Excel

Modèle de rapport trimestriel des ventes pour Excel

Vous souhaitez suivre les performances de vos différents produits sur une période de plusieurs mois ? Vous êtes au bon endroit. Le modèle de rapport trimestriel des ventes de Microsoft Excel vous permet de le faire, en mettant l'accent sur les résultats trimestriels.

Saisissez vos produits et leurs ventes exactes par trimestre dans le modèle de calendrier. Ensuite, regardez Excel comptabiliser les ventes annuelles et convertir les données en un diagramme à barres qui vous aidera à analyser les tendances et à prendre des décisions pour l'avenir.

Mieux encore, vous pouvez extraire des rapports de vente uniques pour chaque projet dans des modèles de feuilles de calcul Excel comme celui-ci. Et bien sûr, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités habituelles de Microsoft, telles que les animations, les graphiques et les transitions qui améliorent le partage des fichiers Excel et l'examen des rapports que vous créez. Télécharger ce modèle

15. Modèle Excel de suivi des problèmes par Template.net

Via Template.net

Chaque logiciel ou autre type de produit présente des bogues et des problèmes au cours de ses phases de développement et de mise à jour. Le bon processus de suivi des problèmes peut vous aider à enregistrer et à surveiller ces problèmes afin de les éliminer avant qu'ils ne se transforment en problèmes graves.

La feuille de calcul Excel de suivi des problèmes de Template.net fonctionne comme un modèle de liste de tâches, mais avec beaucoup plus. Enregistrez chaque problème découvert par votre équipe ou votre processus de test, et désignez un membre de l'équipe, une priorité et un délai pour le résoudre.

Ensuite, suivez le processus de résolution du problème. Cela vous permet d'avoir une vue d'ensemble des choses que votre équipe doit encore faire pour résoudre le problème avant ou après le lancement, grâce à ce modèle de liste de tâches. Télécharger ce modèle

5 modèles de feuilles de calcul Excel en prime

Commencer à suivre les projets avec des modèles de feuilles de calcul

Les bons modèles de feuilles de calcul sont une bénédiction. Mais, comme peuvent en témoigner tous ceux qui les ont utilisés, ils existent toujours de manière isolée. Même le meilleur modèle de feuille de calcul Excel ne peut pas être facilement relié au reste du flux de travail de votre projet ou à vos autres travaux.

C'est ce qui rend une plateforme logicielle comme ClickUp si précieuse. Vous pouvez l'utiliser pour gérer des projets, des budgets et des feuilles de temps, interagir avec des équipes, etc. Vous pouvez même l'utiliser comme logiciel de partage de fichiers pour déplacer et collaborer sur des fichiers de tout type - et oui, cela inclut les feuilles de calcul.

Alors, qu'attendez-vous ? Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui pour apprendre comment vous pouvez transformer des feuilles de calcul géniales mais statiques en un élément d'un ensemble plus vaste.