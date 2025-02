Comment calculer l'heure dans Excel (un tutoriel achevé et des formules utiles)

Si vous utilisez Excel pour gérer vos projets et que vous avez besoin d'aide pour calculer le temps, vous n'êtes pas seul. Monter le temps écoulé d'un projet ou d'une tâche est crucial pour les chefs d'équipe qui ont besoin de savoir quel travail doit être priorisé et comment allouer correctement les ressources.

En termes simples, les valeurs de temps sont délicates dans Excel, en particulier lorsqu'il s'agit de calculer la différence de temps, les heures travaillées ou la différence entre deux employés.

Heureusement pour vous, nous avons fait tout le travail nécessaire pour vous aider à mettre en forme les cellules et à calculer plus rapidement le temps écoulé dans Excel. Utilisons Excel en toute confiance pour le suivi du temps d'un projet et découvrez les différentes façons de calculer le temps.

Types de calculs de temps dans Excel

Il n'existe pas de formule ou de forme unique pour calculer le temps dans Excel. Cela dépend de votre ensemble de données et de l'objectif que vous souhaitez atteindre. La plupart mettent en forme de manière personnalisée (fonction nombre sur texte) les valeurs de l'heure et de la date, ou la valeur de la différence de temps.

Mais il existe deux types de calculs pour vous aider à démarrer :

Ajouter du temps : Si vous avez besoin d'obtenir la somme de deux valeurs de temps pour obtenir un total Additionner jusqu'à moins de 24 heures : Lorsque vous avez besoin de savoir combien d'heures et de minutes il vous faudra pour achever deux tâches simples Additionner jusqu'à plus de 24 heures : Lorsque vous avez besoin d'additionner le temps estimé ou réel écoulé de plusieurs tâches lentes et complexes

: Si vous avez besoin d'obtenir la somme de deux valeurs de temps pour obtenir un total Soustraire du temps : Si vous avez besoin d'obtenir le temps total entre une heure de début et une heure de fin Soustraire les heures dont la différence est inférieure à 24 heures : Lorsque vous devez déterminer le nombre d'heures écoulées depuis qu'un membre de l'équipe a commencé à exécuter une tâche simple Soustraire les heures dont la différence est supérieure à 24 heures : lorsque vous devez connaître les heures écoulées depuis qu'un membre de l'équipe a commencé à exécuter une tâche simple : Lorsque vous avez besoin de connaître les heures écoulées depuis le début de votre projet

: Si vous avez besoin d'obtenir le temps total entre une heure de début et une heure de fin

Passons en revue quelques formules de calcul du temps dans Excel afin d'obtenir le nombre exact d'heures, de minutes et de secondes dans votre format d'heure personnalisé.

Différence de temps dans Excel

Avant de vous apprendre à calculer l'heure dans Excel, vous devez d'abord comprendre ce que sont les valeurs temporelles. Les valeurs temporelles sont des nombres décimaux auxquels Excel a appliqué une forme temporelle pour les faire ressembler à des heures (c'est-à-dire les heures, les minutes et les secondes).

Les heures Excel étant des nombres, vous pouvez les additionner et les soustraire. La différence entre une heure de début et une heure de fin est appelée "différence de temps" ou "temps écoulé"

Voici les étapes pour soustraire des temps dont la différence est inférieure à 24 heures :

1. Saisissez la date de début et l'heure dans la cellule A2 et appuyez sur Entrée. N'oubliez pas d'écrire "AM" ou "PM" 2. Saisir l'heure de fin dans la cellule B2 et appuyer sur Entrée 3. Entrez la formule =B2-A2 dans la cellule C2 et appuyez sur Entrée.

Un exemple de soustraction de l'heure du même jour dans Excel

AVERTISSEMENT Comme vous pouvez le constater sur la figure, cette formule ne travaille pas pour des heures appartenant à des jours différents. Cet exemple montre la différence de temps entre deux valeurs de temps au sein d'une période de 24 heures.

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur C2 et sélectionnez Formater les cellules.

La valeur personnalisée peut être mise en forme dans différents paramètres de format de date

5. Choisissez la catégorie Personnalisé et tapez "h:mm"

NOTE D'ORIGINE Vous pouvez souhaiter obtenir le décalage horaire exprimé en heures ou en heures, minutes et secondes. Dans ce cas, tapez "h" ou "h:mm:ss", respectivement. Vous éviterez ainsi les valeurs horaires négatives.

6. Cliquez sur OK pour voir le total passer à une forme décrivant uniquement le nombre d'heures et de minutes du temps écoulé entre A2 et B2.

Exemple de forme mettant en évidence les heures et les minutes

consultez notre blog détaillé pour trouver une liste de**_

il s'agit d'une liste d'informations sur l'heure, la date et l'heure de la journée https://clickup.com/fr-FR/blog/5053/strategies-de-gestion-du-temps/ les stratégies de gestion du temps /%href/

vous pouvez utiliser ces stratégies dès maintenant !

Dans la section précédente, vous avez appris à calculer des heures dans Excel. Mais la formule que vous avez apprise ne s'appliquait qu'aux décalages horaires inférieurs à 24 heures.

Si vous devez soustraire des heures dont la différence est supérieure à 24 heures, vous devez travailler avec des dates en plus des heures. Faites-le comme suit (boîte de dialogue Mettre en forme les cellules) :

1. Saisissez l'heure de début dans la cellule A2 et appuyez sur Entrée.

2. Saisir l'heure de fin dans la cellule B2 et appuyer sur Entrée.

3. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur A2 et sélectionner Formater les cellules.

4. Choisir la catégorie Personnalisé et taper "m/d/yyyy h:mm AM/PM"

5. Cliquez sur OK pour voir A2 passer à une forme commençant par "1/0/1900" et ajuster la date.

6. Utilisez le peintre de format pour copier la mise en forme de A2 vers B2 et ajuster la date.

7. Saisissez la formule =(B2-A2)*24 dans la cellule C2 et appuyez sur Entrée pour voir le total se transformer en un format décrivant le nombre d'heures écoulées entre A2 et B2.

Exemple de combinaison de temps inférieurs à 24 heures dans les formules Excel (colonne B)

PRO TIP Si vous préférez cliquer sur un seul bouton au lieu d'entrer une formule, vous pouvez positionner le curseur en B4 et appuyer sur le bouton Σ (ou AutoSum) dans l'onglet Accueil. Le bouton appliquera la formule =SUM(B2:B3) à la cellule dans l'exemple ci-dessus.

Si la durée totale des tâches de votre projet est supérieure à 24 heures, suivez plutôt les étapes suivantes :

1. Saisissez une durée dans la cellule B2 (en mettant la forme h:mm) et appuyez sur Entrée. (Avertissement: Attention, la durée maximale est de 23 heures et 59 minutes) 2. Saisir l'autre durée dans la cellule B3 et appuyer sur Entrée.

3. Entrez la formule =B2+B3 dans la cellule B4 et appuyez sur Entrée.

4. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur B4 et sélectionner Formater les cellules.

5. Choisissez la catégorie Personnalisé et tapez "[h]:mm;@"

6. Cliquez sur OK pour voir B4 afficher correctement la somme des temps de B2 et B3.

Exemple de combinaison de valeurs supérieures à 24 heures (colonne B)

si vous souhaitez en savoir plus sur_ la gestion de projet en Excel notre blog est l'endroit idéal pour commencer!_

Plus de ressources Excel :

La liste achevée des formules de calcul du temps dans Excel

Il est utile de connaître les formules lorsque vous calculez le décalage horaire dans Excel. Pour que le décalage horaire et la valeur soient correctement paramétrés, nous vous proposons une liste de formules qui faciliteront vos paramètres.

| Formule | Description |

Vous devez également appliquer le format "Nombre" à la cellule contenant la formule de différence d'heure.

| \N-TIMEVALUE("8:02 PM")-TIMEVALUE("9:15 AM") | Avertissement: La différence doit être inférieure à 24 heures.

| Heures entre les valeurs des cellules A2 et B2 Avertissement: Vous devez appliquer le format "Personnalisé" avec le type "h" à A2 et B2. De plus, la valeur dans B2 ne peut pas être inférieure à A2 et la différence doit être inférieure à 24 heures pour éviter une valeur négative. Enfin, la fonction TEXT renvoie une valeur textuelle.

| \N-TEXT(B2-A2, "h:mm") | Minutes et heures entre les valeurs de temps dans les cellules A2 et B2. Avertissement: Vous devez appliquer le format "personnalisé" avec le type "h:mm" à A2 et B2. De plus, la valeur dans B2 ne peut pas être inférieure à A2 et la différence doit être inférieure à 24 heures.

| Heures, minutes et secondes entre les valeurs de temps dans les cellules A2 et B2. Avertissement: Vous devez appliquer le format "personnalisé" avec le type "h:mm:ss" à A2 et B2. Et la valeur dans B2 ne peut pas être inférieure à A2 et la différence doit être inférieure à 24 heures.

\N- \N=INT((B2-A2)\N24) | Nombre d'heures achevées entre les valeurs des cellules A2 et B2 (24 étant les heures d'une journée). *Avertissement: Si la différence est de plus de 24 heures, vous devez mettre en forme "Personnalisé" avec le type "m/d/yyyy h:mm AM/PM" dans les cellules A2 et B2. Et vous devez appliquer le format "Nombre" à la cellule contenant la formule de différence d'heure.

\N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N=(B2-A2)\N1440- \N- \N- Minutes entre les valeurs de temps dans les cellules A2 et B2 (1440 étant des minutes dans une journée). *Avertissement : Si la différence est de plus de 24 heures, vous devez appliquer le format "Personnalisé" avec le type "m/d/yyyy h:mm AM/PM" à A2 et B2. Et vous devez appliquer le format "Nombre" à la cellule contenant la formule de différence d'heure.

| Avertissement: Si la différence est de plus de 24 heures, vous devez mettre en forme "Personnalisé" avec le type "m/d/yyyy h:mm AM/PM" à A2 et B2. Et vous devez appliquer le format "Nombre" à la cellule contenant la formule de différence d'heure. |

| Avertissement : La valeur de B2 ne peut pas être inférieure à celle de A2 et la différence doit être inférieure à 24 heures. De plus, la fonction HOUR renvoie une valeur numérique. |

| Minutes entre les valeurs de temps dans les cellules A2 et B2. Avertissement: La valeur dans B2 ne peut pas être inférieure à la valeur dans A2 et la différence doit être inférieure à 60 minutes. De plus, la fonction MINUTE renvoie une valeur numérique. |

| \N-SECOND(B2-A2) | Secondes entre les valeurs de temps dans les cellules A2 et B2. Avertissement: La valeur dans B2 ne peut pas être inférieure à la valeur dans A2 et la différence doit être inférieure à 60 secondes. De plus, la fonction SECOND renvoie une valeur numérique. |

\N-OW()-A2 | Temps écoulé entre la date et l'heure de la cellule A2 et la date et l'heure actuelles. Avertissement: Si le temps écoulé est de plus de 24 heures, vous devez appliquer le format "personnalisé" avec le type "d "jours" h:mm:ss" à la cellule contenant la formule de différence de temps. De plus, Excel ne met pas à jour le temps écoulé en temps réel. Pour le faire, vous devez appuyer sur les touches Maj+F9.

| \N-TIME(HOUR(NOW()),MINUTE(NOW()),SECOND(NOW()))-A2 | Temps écoulé entre la valeur de la cellule A2 et la date et l'heure actuelles. Avertissement: Excel ne met pas à jour le temps écoulé en temps réel. Pour le faire, vous devez appuyer sur Shift+F9. |

\N-INT(B2-A2)&" jours, "&HOUR(B2-A2)&" heures, "&MINUTE(B2-A2)&" minutes, et "&SECOND(B2-A2)&" secondes" | Temps écoulé entre la date et l'heure ou les valeurs de l'heure dans les cellules A2 et B2, exprimé dans la forme "dd jours, hh heures, mm minutes, et ss secondes" Avertissement: Cette formule renvoie une valeur textuelle. Si vous avez besoin que le résultat soit une valeur, utilisez la formule =B2-A2 et appliquez le format "Personnalisé" avec le type "d "jours", h "heures", m "minutes, et" s "secondes"" à la cellule contenant la formule de différence de temps.

\N-IF=IF(INT(B2-A2)>0,INT(B2-A2)&" jours,","")&IF(HOUR(B2-A2)>0,HOUR(B2-A2)&" heures,"")&IF(MINUTE(B2-A2)>0,MINUTE(B2-A2)&" minutes, et ","")&IF(SECOND(B2-A2)>0,SECOND(B2-A2)&" secondes","") | Temps écoulé entre la date et l'heure ou les valeurs des cellules A2 et B2, exprimé dans la forme "dd jours, hh heures, mm minutes, et ss secondes" avec les valeurs nulles cachées. Avertissement: Cette formule renvoie une valeur textuelle. Si vous avez besoin que le résultat soit une valeur, utilisez la formule =B2-A2 et appliquez le format "Personnalisé" avec le type "d "jours", h "heures", m "minutes, et" s "secondes"" à la cellule contenant la formule de différence d'heure. |

| \N- A2+TIME(1,0,0) | Valeur de la cellule A2 plus une heure. Avertissement: Cette formule ne permet d'ajouter que moins de 24 heures à une valeur. |

| \N- Valeur dans la cellule A2 plus 30 heures (24 étant les heures d'une journée). Avertissement: Cette formule permet d'ajouter n'importe quel nombre d'heures à une valeur.

| \N- A2-TIME(1,0,0) | Valeur de l'heure dans la cellule A2 moins une heure. Avertissement: Cette formule permet uniquement de soustraire moins de 24 heures d'une valeur.

| \N-(30/24) | Valeur du temps dans la cellule A2 moins 30 heures. Avertissement: Cette formule permet de soustraire n'importe quel nombre d'heures d'une valeur. |

Avertissement: Cette formule permet uniquement d'ajouter moins de 60 minutes à une valeur.

Avertissement: Cette formule permet d'ajouter n'importe quel nombre de minutes à une valeur.

| \N- A2-TIME(0,1,0) | Valeur de l'heure dans la cellule A2 moins une minute. Avertissement: Cette formule permet uniquement de soustraire moins de 60 minutes d'une valeur.

| \N-(100/1440) | Valeur du temps dans la cellule A2 moins 100 minutes. Avertissement: Cette formule permet de soustraire n'importe quel nombre de minutes d'une valeur. |

Avertissement: Cette formule permet uniquement d'ajouter moins de 60 secondes à une valeur.

|

| \N- A2-TIME(0,0,1) | Valeur du temps dans la cellule A2 moins une seconde. Avertissement: Cette formule permet uniquement de soustraire moins de 60 secondes d'une valeur.

| \N-(100/86400) | Valeur du temps dans la cellule A2 moins 100 secondes. Avertissement: Cette formule permet de soustraire n'importe quel nombre de secondes d'une valeur. |

| \A2+B2=SUM(A2:B2) | Total des heures, heures et minutes, ou heures, minutes et secondes des valeurs des cellules A2 et B2, en fonction du format que vous avez mis en forme dans ces cellules. Avertissement: Si le total est supérieur à 24 heures, vous devez mettre en forme "Personnalisé" avec le type "[h]:mm;@" à la cellule contenant la formule SOMME. |

Une alternative plus simple au calcul de l'heure dans Excel

Bien que les formules présentées dans cet article fonctionnent, il y a une meilleure méthode qu'Excel pour calculer le temps-ClickUp !

Bien sûr, les tableurs sont parfaits pour gérer les données, mais qu'en est-il de vos tâches quotidiennes ? Et comment faites-vous pour communiquer avec votre équipe afin d'indiquer ces temps de manière simple et effacée ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/table-view-3.0-1400x918.png Vue Tableur dans ClickUp /$$img/

Affichez toutes vos tâches sur une grille avec leurs détails clés (statut, date d'échéance, assignés, etc.) grâce à la vue Tableur de ClickUp Vue Tableur de ClickUp vous permet de suivre facilement toutes vos tâches, y compris les assignés, le statut et les dates d'échéance. De plus, l'affichage Tableur vous permet de vérifier rapidement la progression de chaque tâche du projet.

Utilisation Les fonctions de date et d'heure de ClickUp pour calculer facilement le temps de travail.

Mais ce n'est pas tout : vous pouvez copier et coller votre tableau dans d'autres logiciels, épingler des colonnes spécifiques, redimensionner automatiquement vos colonnes et même partager vos tableaux au moyen d'un lien unique.

Grâce à cette interface simple, il est très facile de faire glisser les lignes et les colonnes pour changer rapidement d'affichage.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/drag-and-drop-tasks-on-a-clickup-table.gif glisser-déposer des tâches sur un tableau ClickUp /$$$img/

Glisser-déposer des tâches sur une vue ClickUp Tableur pour une organisation simple

ClickUp est un logiciel de gestion tout-en-un pour le suivi du temps et de calculer estimations de durée tout en assurant l'Assistance les dates et heures afin que vous puissiez enfin rompre avec Excel pour vos besoins en matière de gestion de projet.

Si vous ne voulez pas repartir de zéro, essayez Modèle d'analyse du temps de ClickUp pour commencer ! Ce modèle vous permet de de suivre l'échéancier des projets de suivre le temps consacré à chaque tâche et d'analyser le temps passé sur chaque tâche ou projet afin d'assurer une supervision complète. En affichant une vue claire et complète de l'état d'avancement d'un projet, le l'utilisation du temps il contribue à la productivité et garantit l'efficacité des activités de l'entreprise l'allocation des ressources . Dites adieu aux formules Excel compliquées et commencez à optimiser la gestion du temps de votre équipe avec ClickUp !

Modèle d'analyse du temps ClickUp

Vous ne nous croyez pas ? Créez votre propre tableau gratuitement dans ClickUp dès aujourd'hui ! Essayez ClickUp