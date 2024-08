Comment utiliser Excel pour la gestion de projets

vous voulez en savoir plus sur la gestion de projets avec Excel ?

ou vous cherchez un outil utile pour Excel ? la gestion de projet _Modèle ?

Vous êtes au bon endroit ! Microsoft Excel est un outil incroyablement polyvalent que vous pouvez utiliser pour un nombre de tâches différentes. Cependant, il n'est pas exempt d'inconvénients.

Dans cet article, nous examinerons l'utilisation d'Excel pour la gestion de projet et nous vous donnerons quelques conseils pratiques sur l'utilisation d'Excel pour la gestion de projet Modèles Excel de gestion de projet à utiliser immédiatement.

Commençons.

La gestion de projet Excel est-elle utile ?

Microsoft Excel est un outil pratique qui peut faire beaucoup de choses différentes pour vous aider, vous et votre équipe de projet. Dans les bons jours, Excel peut fonctionner comme un outil de gestion de projet de base.

Voici ce qu'il peut vous offrir :

1. Feuilles de calcul détaillées c'est la raison la plus évidente de se tourner vers Excel

Excel est parfait pour créer des feuilles de calcul détaillées avec des tonnes de données sur les projets. Classez facilement les informations, mettez en évidence les sections importantes et créez même des feuilles séparées à l'intérieur d'une feuille de calcul.

Par exemple, Excel est parfait pour une longue liste de prospects afin de garder une trace de leurs détails.

Vous pouvez également créer un Relevé de temps dans Excel pour responsabiliser votre équipe ou maintenir les dépenses sur un modèle de budget.

Lorsqu'il s'agit d'enregistrer des données, Excel reste l'un des meilleurs outils de l'entreprise !

2. Mise en forme conditionnelle

Une autre grande fonctionnalité d'Excel est la mise en forme conditionnelle.

Vous pouvez transformer de simples données de projet en informations puissantes.

Il existe des tonnes de formules Excel que vous pouvez employer pour automatiser le processus d'enregistrement des données et créer des calculs détaillés. Avec la bonne formule, vous pouvez organiser de grandes quantités de données en quelques secondes.

vous pouvez ainsi automatiser le processus d'enregistrement des données et créer des calculs détaillés

Par exemple, Excel peut gérer votre budget de votre projet ou Relevé de temps est un jeu d'enfant grâce à ses formules mathématiques avancées.

Le seul problème avec la mise en forme conditionnelle est qu'il faudra un peu de temps pour s'y habituer

3. Stockage et récupération de données

Excel peut gérer toutes les données liées à un projet.

Du budget de votre projet à votre échéancier, vous pouvez les stocker dans Excel sans craindre de les perdre.

En outre, comme la plupart des autres outils Microsoft, Excel dispose d'une fonction intégrée de sauvegarde des données. Ainsi, si, par exemple, les données de votre échéancier sont accidentellement supprimées, vous pouvez toujours les récupérer !

10 modèles de gestion de projet et cas d'utilisation d'Excel

Excel est en quelque sorte le Superman de la gestion de projet de base, suffisamment puissant pour prendre en charge la plupart des tâches que vous devriez autrement accomplir manuellement.

Voici quelques exemples de modèles de gestion de projet et de cas d'utilisation d'Excel :

1. Modèle de diagramme de Gantt Excel

Votre cerveau réagit mieux aux stimuli visuels, et un Diagramme de Gantt n'est rien d'autre que cela !

Il vous donne un aperçu achevé d'un projet, en une seule fois.

Un modèle de projet Gantt Chart permet de mapper facilement le déroulement d'un projet.

Utilisez-le pour ne pas perdre de vue tous les jalons du projet, les dépendances et les tâches du projet qui restent avant vos dates de fin.

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/JwZQYyuBd7UhIHhFyCXkYm1IIa9m9w5SEkKpeAHZs3vv5Y6SQBronaEpVjEotRpSNyzCU63Pp1ORueiOjSGB4mvTCeIc4t69VdUeUTUB8xG\_CPCfEP2QfyPCwgW5qni2YAyTR3\_r diagramme de Gantt modèles excel /$$img/ Télécharger ce modèle

2. Modèle Excel d'échéancier de projet

Une fois le projet lancé, tout le monde ne pensera qu'aux délais.

Mais comment faire pour les suivre ?

Un modèle d'échéancier de projet s'apparente à un feuille de jalons d'un projet .

Utilisez-la pour suivre la progression du projet à mesure que vous vous rapprochez de son achèvement. Grâce à un échéancier précis, vous saurez à quelle étape un projet est arrivé forfait du projet se trouve à tout moment.

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/Tq098CQmkzpm80Qz\_EL2dNzRpPxZyLgiM\_e42HtUv4oVigCD6CYQmIlPTqUHGHwdoWZCHJMw3iw\_lKZPXFvgeBQoK1HqMrODXZnVDptkZNVKy7xwrn2ZCUAFM5uBhgbFhRxPoDm modèle d'échéancier de projet excel /$$img/ Télécharger ce modèle

3. Modèle Excel de liste de tâches ou de suivi de projet

vous n'irez pas faire vos courses sans une liste de courses

alors pourquoi ne pas avoir une liste de tâches pour votre projet aussi ?

Une task list vous donne une liste de produits livrables à achever, ainsi que leurs échéances.

Utilisez ce modèle de suivi des tâches pour suivre les Structure de répartition du travail (SRT) et les phases du projet à suivre le calendrier de votre projet .

Mais qu'est-ce qu'un WBS ? Check out this ventilation détaillée d'un document sur le champ d'application d'un projet pour en savoir plus sur votre WBS.

Télécharger ce modèle

4. Modèle Excel de suivi de projets multiples

Ce modèle de modèle de suivi de projet dans Excel vous permet d'obtenir un aperçu de tous les projets en cours.

très utile pour gérer les projets d'une entreprise

il s'agit d'un outil très utile pour gérer les projets en cours d'une entreprise https://clickup.com/fr-FR/blog/49789/logiciel-de-gestion-de-portfolio-de-projet/ le portefeuille de projets de l'entreprise /%href/

ou mettre en œuvre la gestion de projet de l'entreprise de votre organisation !

Vous pouvez saisir toutes les données du projet dans la feuille de données et afficher la progression globale du projet du forfait du projet dans un tableau de bord. En outre, vous pouvez filtrer les différentes colonnes et visualiser toutes les tâches dans un diagramme de Gantt.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/Screenshot-10-6-2021-9-51-30-AM.png tableau de bord excel de gestion de projet pour plusieurs projets /$$$img/ Télécharger ce modèle

5. Modèle Excel d'analyse SWOT

Une liste simple des avantages et des inconvénients peut vous aider à choisir vos prochaines vacances.

Mais vous avez besoin de plus lorsqu'il s'agit de gestion de projet.

dans la gestion de projet, vous devez faire une analyse SWOT des choses !

A Modèle d'analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) est utilisé pour suivre les forces et les faiblesses d'un projet lors de l'évaluation de votre forfait.

Après avoir effectué cette analyse, reformulez les activités, les phases et les produits livrables de votre projet en fonction de vos conclusions.

/img/ https://lh4.googleusercontent.com/Zu3uO2NgvyGpv8XDVMJ0jrAdQIL\_NFE7mAFtQI3rXPWRTobzbcFEBhANIDAuPEPuOwfSrUbM-Au5YKYAxNxAM4SKcqIzirFLyMGwniPaUERtYSdjY4uFbKLEyMT0BXxwk8y8DhCA modèle excel d'analyse swot /$$img/ Télécharger ce modèle

6. Modèles Excel de budget de projet

Ce modèle modèle de budget de projet détaille votre WBS. Vous pouvez saisir le coût projeté de chaque tâche en fonction de la colonne dans laquelle elle s'inscrit.

Grâce à ce modèle, vous pouvez assurer le suivi de la main-d'œuvre, des matériaux et des coûts fixes, ainsi que des dépenses réelles.

Lorsque les coûts réels sont encourus, les formules pratiques de ce modèle vous permettent de savoir si vous êtes au-dessus ou au-dessous du budget.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/Screenshot-10-6-2021-10-42-14-AM.png modèles de budget de projet /$$img/ Télécharger ce modèle

7. Modèle Excel de gestion coûts-avantages

Le modèle modèle de gestion coûts-avantages vous permet d'évaluer la réussite d'un projet avant de le lancer. En effet, si un projet coûte plus qu'il ne rapporte, c'est déjà une perte.

N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de faire une analyse coûts-avantages pour tous les projets de l'UE développement de logiciels projets de développement de logiciels.

À cette fin, elle fait l'objet d'applications dans certaines industries qui utilisent des logiciels de gestion de l'information La gestion de projet agile . De plus, ce diagramme en Excel est important pour les hauts responsables en charge des comptes et des budgets des projets.

Calculez la valeur des produits livrables d'un projet par rapport au budget du projet et utilisez ces informations pour planifier un projet rentable Structure de répartition du travail ( WBS ) avec les phases correctes du projet.

/img/ https://lh6.googleusercontent.com/1\_5Z08hIrGiLmYhd0NfNSzddzEikPIF9-jy4T6Nm0Hn1XgLxKvBGlc\_xigKLoE4n5-oy-q8t7\_3e3yp6izK47vMd5y3WnMHFVeB713W-tcC-bmUEj2OYbnVrWieEmntZIf6-lqJ modèle excel d'analyse coûts-bénéfices /$$img/ Télécharger ce modèle

8. Modèle Excel de planification de projet Agile

voulez-vous dire adieu aux méthodes traditionnelles de gestion de projet comme La chute d'eau et entrez dans la Agile realm?_

C'est une bonne chose. Vous êtes sur le point d'obtenir de meilleurs résultats, plus rapidement.

Et n'est-ce pas ce que souhaite tout planificateur de projet ?

Cependant, cela n'est possible que si vous le faites sur un outil de gestion de projet qui assiste et améliore l'agilité de votre équipe tout au long du cycle de vie du projet.

Bien que nous ne recommandions jamais de le faire sur Excel, le bon modèle pourrait faire l'affaire pour vous.

Catch up on Gestion de projet agile et Développement de logiciels agiles .

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/V2UHJpBF7Wy0XB96R-3EQxKOhmcd3xEnnnUh1NNqLDpQMlKD37oyENx3y5FOZnreCKLpZHt6VdpQpUIT8nEZ4PAsUkaL53fr-bpx\_acws8pjutmaz47KJ11V-cw7Ve81FN7XItja modèle de gestion de projet agile excel /$$$img/ Télécharger ce modèle

9. Modèle de diagramme Burnup Excel

Dans un Projet Agile , a burnup diagramme est un élément essentiel de votre arsenal.

Il vous aide à garder la trace de tout ce que vous avez accompli au cours de chaque sprint et vous permet de rester dans les limites de votre objectif la portée du projet .

Mais voilà.

Le paramètre d'un diagramme de burnup nécessite des calculs minutieux sur chaque aspect de votre sprint.

Vous pouvez donc commencer à consacrer chaque jour un peu de temps à l'étude des nombres.

Vous pouvez également télécharger un modèle simple de diagramme d'épuisement des ressources pour Excel.

/img/ https://lh6.googleusercontent.com/MHCNwcIqy0JpvtSshxDvJVSVohfR0uBbocSi6q\_1KBcsyd5iU0tzaXLJhgcQEssZrKc0gYZDGOePb-ovqrzHqU7rIgqJiT4FqxqCYd08wp-Vjj5Jr6WU814irwBtVvodB14ZZiD Modèle de diagramme de combustion Excel /$$img/ Télécharger ce modèle

10. Modèle de flux de travail Excel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image6-1400x724.png Modèle de diagramme de flux Excel SmartArt /$$$img/

Le modèle SmartArt Flow Chart de Microsoft Excel est une liste utile de graphiques que vous pouvez manipuler et personnaliser sans effort pour construire votre diagramme. En sélectionnant l'onglet Insérer, les utilisateurs débloquent un tableau de visuels aux couleurs vives auxquels ils peuvent ajouter du texte, des formes et d'autres éléments de mise en forme afin de développer rapidement et efficacement les séquences de travail souhaitées. Télécharger ce modèle

Défis liés à l'utilisation de modèles Excel pour la gestion de projet

Bien que les modèles Excel ajoutent quelques fonctions à votre fichier Excel standard, ils ne sont pas des solutions idéales pour la gestion de projet .

Voici trois raisons importantes :

A. Ce n'est pas un logiciel de gestion de projet dédié

Rappelez-vous, Excel n'a pas été conçu pour la gestion de projet

C'est un excellent outil de gestion de données qui peut compléter votre gestion de projet.

Mais c'est à peu près tout.

alors pourquoi utiliser un modèle de rapport Excel alors que vous avez accès à de bien meilleurs outils de gestion de projet gratuitement ?

De la création de votre charte de projet à la gestion de projet et à l'analyse votre structure de découpage l'outil de gestion ClickUp peut tout gérer !

B. Un modèle de gestion de projet Excel est difficile à personnaliser

Travailler sur des modèles Excel, c'est comme acheter des chaussures.

Il n'est pas possible de les personnaliser une fois que vous les avez achetées.

Vous n'avez donc pas beaucoup de flexibilité lorsqu'il s'agit de personnaliser les modèles pour Excel en fonction des besoins de votre projet.

Par exemple, vous pouvez utiliser un modèle de facture commerciale ou un modèle de rapport budgétaire, mais vous ne pouvez pas le modifier pour qu'il reflète exactement l'interface de budgétisation du projet que vous souhaitez.

C. Il n'y a pas d'entrée automatique des données

Tous les modèles dans Excel requièrent des entrées manuelles à tous les points.

Il n'y a aucun moyen de programmer des mises à jour automatisées ou de créer des notifications à l'échelle de l'équipe comme le font les outils de gestion de projet.

Par exemple, si vous utilisez un modèle de calendrier Excel, vous ne pourrez pas réajuster automatiquement les dépendances des tâches et les délais après des changements de calendrier.

N'oubliez pas que les modèles Excel peuvent être utiles, mais qu'ils ne peuvent pas résoudre tous les problèmes liés à la gestion de projet Excel.

Bonus: Logiciel d'entrée de données Explorons ces limites et les solutions avec un outil de gestion de projet gratuit dédié: ClickUp

Excel Project Management Template Alternatives

Excel n'est pas toujours la solution idéale pour gérer les tâches liées à un projet.

Jetez un coup d'œil à ces modèles de gestion de projet de ClickUp :

1. ClickUp Modèle de gestion de projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Screenshot-1400x878.png Modèle de gestion de projet ClickUp /$$$img/

Ce modèle Modèle de gestion de projet ClickUp est un excellent moyen de démarrer rapidement vos projets et vos tâches. En suivant les modèles préétablis, vous pouvez rationaliser votre processus et vous assurer que toutes vos tâches sont organisées et suivies de manière efficace. Le modèle comprend des étapes pour la création d'un forfait de projet, l'attribution des tâches, le suivi de la progression, le contrôle des échéances, et plus encore.

Le modèle comprend également des vues utiles telles qu'une vue Tableau, un diagramme de Gantt et une vue Liste. Tous les composants sont faciles à personnaliser afin que vous puissiez adapter le système de gestion de projet à vos besoins. Télécharger ce modèle

2. Modèle de gestion de projet ClickUp Agile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/agile-1400x713.png ClickUp Modèle de gestion de projet agile /$$$img/

Le Modèle de gestion de projet agile ClickUp est le choix idéal pour tous ceux qui cherchent à gérer efficacement des projets agiles. Il couvre tous les aspects de la gestion de projet, de la planification du sprint et du story mapping à la création de récits d'utilisateurs et au suivi de la progression des tâches. Ce modèle rationalise non seulement votre flux de travail, mais vous aide également à hiérarchiser les demandes avec clarté, à organiser les sprints dans plusieurs vues, à collaborer avec les membres de l'équipe ainsi qu'avec les parties prenantes de manière transparente ! Télécharger ce modèle Ressources Excel connexes :

Se libérer de la gestion de projet Excel

Excel a de nombreuses utilisations, la gestion de projet ne l'est pas quelque chose qu'il fait très bien.

Même avec les modèles Excel, vous aurez toujours du mal à gérer vos projets dans Excel.

Bien qu'il existe de nombreux Alternatives à Excel à prendre en considération, le choix le plus judicieux serait d'utiliser un outil de gestion des tâches spécialisé comme ClickUp.

En effet, ClickUp est un outil conçu pour la gestion de projet. Ses fonctionnalités ont été conçues pour vous aider à gérer vos projets plus efficacement à un prix très avantageux !

Alors pourquoi ne pas essayer ClickUp gratuitement et faites-en l'expérience vous-même ?