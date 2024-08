10 meilleurs modèles Excel gratuits de gestion de projet pour le suivi de projet

La condition sine qua non d'une grande l'exécution du projet est la planification stratégique.

Elle consiste à définir les la portée du projet la portée du projet consiste à définir les tâches, à fixer les priorités, à estimer le calendrier du projet, à gérer les parties prenantes et à allouer les ressources. 📑

Mais ce n'est pas tout. Vous devez également assurer un suivi constant du projet, garantir la qualité des produits livrables, éliminer les cloisonnements et identifier et prévenir les risques potentiels.

Cela nécessite des efforts manuels et laisse place à des erreurs, surtout si vous travaillez simultanément sur plusieurs projets. Modèles de gestion de projet sont un excellent moyen d'automatiser et de normaliser les processus de gestion de projet. Cela vous permet d'économiser beaucoup de temps et de ressources.

Dans ce blog, nous allons partager les cinq meilleurs modèles Excel de gestion de projet que vous pouvez utiliser pour une gestion de projet efficace planification de projet et le suivi.

Que sont les modèles Excel de gestion de projet ?

Les modèles Excel de gestion de projet sont des feuilles de calcul Excel préformatées avec une mise en page structurée pour la planification et le suivi de projets. Ils constituent des cadres efficaces pour l'affectation des ressources, la création de budgets de projets, la définition de calendriers, la rédaction d'un projet et l'élaboration d'un plan d'action rapports de projet et l'évaluation des progrès.

Vous pouvez personnaliser ces modèles de gestion de projet en fonction de vos besoins, de vos objectifs et des parties prenantes.

Mais comment savoir quel modèle est le plus approprié ? C'est ce que nous allons voir.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel de gestion de projet ?

C'est simple : un bon modèle doit vous faciliter la vie.

Certains des meilleurs modèles Excel pour la gestion de projet sont clairs, conviviaux, facilement personnalisables, évolutifs et peuvent être intégrés de manière transparente dans les systèmes de gestion de projet les plus courants logiciel de gestion de projet .

Voici quelques éléments clés d'un bon modèle.

Flexibilité et personnalisation

Adaptable à différents types de projets : Le modèle doit pouvoir s'adapter à des projets de tailles, de complexités et de méthodologies différentes (par exemple, Agile, Waterfall)

: Le modèle doit pouvoir s'adapter à des projets de tailles, de complexités et de méthodologies différentes (par exemple, Agile, Waterfall) Facile à modifier : Vous devez être en mesure d'ajouter, de supprimer ou de personnaliser des sections facilement

Fonctionnalité clé

Gestion collaborative des tâches : Suivez les tâches, les dépendances, les délais et les progrès. Envisagez des fonctionnalités telles que le glisser-déposer et les barres de progression

: Suivez les tâches, les dépendances, les délais et les progrès. Envisagez des fonctionnalités telles que le glisser-déposer et les barres de progression Budgétisation et allocation de ressources: Suivre les coûts du projet, les dépenses et les écarts budgétaires. Permet une saisie et une visualisation aisées des données financières

allocation de ressources: Suivre les coûts du projet, les dépenses et les écarts budgétaires. Permet une saisie et une visualisation aisées des données financières Rapports : Générer des rapports sur l'avancement du projet, l'utilisation des ressources et la performance du budget

Attrait visuel et facilité d'utilisation

Conception propre et professionnelle : Utilisez un formatage clair, des polices et des couleurs cohérentes pour améliorer la lisibilité et l'attrait visuel

: Utilisez un formatage clair, des polices et des couleurs cohérentes pour améliorer la lisibilité et l'attrait visuel Mise en page intuitive : Organisez l'information de manière logique et utilisez un étiquetage clair pour faciliter la recherche

Autres considérations

Sécurité : En cas d'utilisation collaborative, envisagez une protection par mot de passe ou d'autres mesures de sécurité

: En cas d'utilisation collaborative, envisagez une protection par mot de passe ou d'autres mesures de sécurité Contrôle de version : Mettre en œuvre des mécanismes de contrôle de version pour suivre les modifications et revenir en arrière si nécessaire

En gardant à l'esprit ces capacités essentielles, nous allons vous présenter quelques-uns des modèles Excel les plus utiles pour la gestion de projet.

5 modèles Excel de gestion de projet à utiliser en 2024

Voici les cinq meilleurs modèles Excel que vous pouvez utiliser en 2024 pour optimiser la gestion de projet.

1. Modèle Excel de suivi de projet 📑

il s'agit d'un modèle de suivi de projet en format Excel Microsoft Si vous gérez plusieurs projets simultanément, le Modèle Excel de suivi de projet est fait pour vous. Ce suivi divise les différentes tâches d'un projet en différentes catégories afin de simplifier le suivi.

Ce modèle permet de suivre les dates de début et de fin d'un projet et de savoir quelle catégorie de projet a été attribuée à quel membre de l'équipe. Il permet de gérer les délais et d'allouer efficacement les ressources.

Une fois les projets terminés, vous pouvez analyser le temps passé sur les différents projets et les raisons des retards, et optimiser les autres projets en conséquence.

Le plus intéressant ? Vous pouvez le personnaliser et ajouter des tableaux croisés dynamiques et des graphiques pour mieux comprendre l'évolution des différents projets. Télécharger ce modèle

2. Modèle de liste de tâches pour un projet Excel 📊

il s'agit d'un modèle de liste de choses à faire en Excel Microsoft Si vous souhaitez obtenir une vue d'ensemble claire et détaillée de chaque tâche au sein d'un projet, téléchargez le fichier Modèle Excel de liste des tâches à accomplir dans le cadre d'un projet . Il comporte toutes les caractéristiques essentielles d'une liste de tâches. Vous pouvez prendre les projets les plus importants et les diviser en "activités" spécifiques, chacune avec sa date d'échéance, son budget et son pourcentage d'avancement.

Vous pouvez également ajouter des notes ou des rappels spécifiques pour chaque activité afin de rationaliser le projet et de tenir toutes les parties prenantes informées à tout moment.

Les barres de données Excel ajoutées à la feuille de calcul permettent de visualiser l'état d'avancement global du projet. Il s'agit d'un excellent modèle pour planifier des activités hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles pour vos BHAG (Big, Hairy, Audacious Goals). Télécharger ce modèle

3. Modèle Excel de calendrier de projet 🗓️

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission Microsoft Cette page Modèle Excel de chronologie de projet est un excellent outil pour les chefs de projet qui préfèrent une vue d'ensemble et simplifiée des données plutôt que des informations entassées dans des lignes ou des colonnes interminables.

Le modèle fournit une carte visuelle de la chronologie globale du projet. Ajoutez-y vos étapes, vos échéances et les noms des membres de l'équipe travaillant sur des tâches spécifiques, et vous obtiendrez un diagramme de la chronologie de toutes les étapes du projet.

Quand auriez-vous besoin de ce modèle ? Chaque fois que vous paniquez à l'idée qu'un projet prend du retard. Il vous motivera, vous et votre équipe, à redoubler d'efforts. Télécharger ce modèle

4. Modèle de diagramme de Gantt Excel 📈

il s'agit d'un modèle de diagramme de Gantt en Excel Microsoft Les Modèle de diagramme de Gantt Excel est un outil avancé permettant de suivre visuellement l'avancement d'un projet. Alors que les autres modèles Excel de gestion de projet fournissent une vue d'ensemble du projet, ce modèle entre dans les moindres détails.

Ajoutez les détails de la tâche dans la colonne de description du jalon. Saisissez ensuite les catégories pertinentes, y compris les objectifs et les étapes du projet, ou personnalisez la colonne "Description de l'étape" Modèle de diagramme de Gantt pour inclure des informations pertinentes pour vous, votre équipe et les parties prenantes de votre projet.

Ensuite, mentionnez la date de début de la tâche, attribuez-la à un membre et fixez le nombre de jours nécessaires pour la mener à bien.

Vous devez continuer à ajouter le pourcentage d'achèvement de la tâche. Le résultat ? Vous savez quelles tâches sont en bonne voie, quelles tâches présentent un risque d'achèvement faible/moyen/élevé et quelles tâches ne sont pas assignées.

Bien qu'il faille un peu de temps pour s'habituer à ce modèle, le plus amusant est qu'il est disponible dans des thèmes clairs, foncés et codés en couleur, ce qui en fait un plaisir visuel à utiliser. Télécharger ce modèle

5. Modèle Excel de performance de projet ✅

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage Microsoft Les Modèle Excel de performance de projet est légèrement plus complexe que certains autres modèles Excel de gestion de projet.

Mais une fois que vous vous serez familiarisé avec lui, vous pourrez obtenir des informations financières de haut niveau sur les performances du projet, notamment en ce qui concerne la génération de revenus. Vous pouvez évaluer la santé financière d'un projet en comparant le budget du projet, les coûts totaux encourus et le dépassement du budget.

C'est l'un des meilleurs modèles Excel pour analyser la valeur réelle d'un projet pour une entreprise. Vous pouvez l'utiliser pour suivre les ratios coût-efficacité et calendrier-efficacité. Télécharger ce modèle

Limites de l'utilisation d'Excel pour la gestion et le suivi de projets

Bien que les modèles Excel fournissent un cadre de gestion de projet standard, transparent et efficace, ils peuvent être difficiles à utiliser. Ils peuvent mal tourner en raison d'une dépendance excessive à l'égard de la saisie manuelle des données.

En voici quelques-unes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation d'Excel pour la gestion de projet :

1. Manque d'automatisation

Le suivi des tâches, la gestion des risques et l'engagement avec les parties prenantes demandent du temps et des efforts. Au milieu de ce chaos, la mise à jour manuelle des données est la dernière chose que vous souhaitez faire.

Mais avec Excel, vous n'avez pas d'autre choix. Vous devez tout taper, que ce soit pour générer des informations ou pour mettre à jour l'état d'avancement d'un projet.

2. Difficulté à suivre l'évolution d'un projet

Une collaboration sans faille est la base d'une gestion de projet efficace.

Mais il n'est pas possible de suivre la progression en temps réel ou d'identifier les obstacles dans Excel, en particulier pour les grandes équipes travaillant sur un seul projet.

3. Impossibilité d'intégrer Excel à d'autres outils

La gestion de projet nécessite le partage de données à l'aide de différentes plateformes. Vous avez besoin d'outils qui s'intègrent de manière transparente à d'autres applications.

Par exemple, vous pouvez intégrer une plateforme de gestion de projet comme ClickUp à Slack et créer des tâches à partir de discussions sur le projet. Cependant, Excel ne peut pas être intégré à d'autres plateformes aussi facilement.

4. Visualisation limitée des données

Comment préférez-vous visualiser les échéances du projet - en vérifiant plusieurs fois une colonne dans une feuille Excel ou en accédant à une chronologie visuelle dans un tableau de bord intuitif ?

La deuxième option est plus facile mais n'est pas réalisable dans Excel. Cependant, avec outils de gestion de projet comme ClickUp, vous pouvez visualiser les délais, les ressources, l'affectation du budget et les performances du projet en fonction de plusieurs paramètres.

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative au modèle de gestion de projet Excel

La numérisation transforme les industries pour le mieux ; la gestion de projet ne fait pas exception. Les modèles Excel ne suffisent plus. Vous avez besoin d'un logiciel de gestion de projet comme ClickUp pour des fonctionnalités plus avancées. Les modèles de gestion de projet ClickUp permettent d'améliorer la planification, l'optimisation, le suivi et l'analyse. Voici 10 modèles que vous devriez considérer comme une alternative aux modèles de gestion de projet Excel.

1. Modèle de gestion de projet ClickUp

Améliorez l'efficacité de vos projets en surveillant constamment les tâches dans les différentes phases grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Une planification et une exécution détaillées sont essentielles à la réussite de tout projet. La Modèle de gestion de projet ClickUp est un excellent outil pour planifier efficacement les différentes tâches d'un projet et les identifier les goulets d'étranglement à un stade précoce.

Il fournit une feuille de route qui vous permet de naviguer tout au long du cycle de vie du projet. Voici comment procéder.

Tout d'abord, ajoutez des tâches et regroupez-les dans quatre catégories : non commencé, en cours de révision, en cours de réalisation et mise à jour requise. Vous pouvez ajouter de nouvelles tâches dans chaque catégorie ou répartir les tâches entre les différentes catégories.

Ensuite, ajoutez le département pour chaque projet, sélectionnez la priorité, ajoutez la description du projet et définissez les principales mesures de performance.

De cette manière, vous aurez toutes les informations essentielles sur le projet à portée de main.

Ce modèle propose plusieurs onglets d'activité pour améliorer votre expérience de la gestion de projet. Il comporte un onglet de vue d'ensemble qui décrit les différentes phases du projet, un tableau de progression des tâches de type Kanban et un onglet des tâches urgentes pour vous aider à toujours rester au fait des exigences de votre projet. Télécharger ce modèle

2. Modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp

Identifiez les obstacles dès le début et agissez rapidement pour mener à bien votre projet grâce au modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp

Le modèle Modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp est un outil de suivi de la gestion de projet simple et efficace pour tous les types de projets. Ce modèle vous aide à suivre et à visualiser la progression des différentes tâches et à évaluer leur état d'avancement en fonction du temps alloué à cette tâche spécifique.

Obtenez une vue d'ensemble de chaque composante du projet grâce à des champs tels que la description de la tâche, le destinataire, l'état actuel, la priorité, la phase du projet, les dates de début et de fin et l'état d'avancement du projet.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour anticiper les dépendances ou les obstacles et y remédier avant qu'ils ne fassent dérailler le projet. Ce suivi visuel vous permettra d'analyser les retards potentiels dans l'accomplissement de certaines tâches, ce qui renforcera l'efficacité globale. Télécharger ce modèle

3. Modèle de livrables de projet ClickUp

Utilisez le modèle ClickUp Project Deliverables Template pour définir la portée du projet et allouer les ressources de manière efficace

Le but ultime de la gestion de projet est de fournir des produits livrables de qualité au client. Les Modèle de livrables du projet ClickUp vous aide à atteindre cet objectif. Il fournit une vue d'ensemble des livrables, des tâches et des phases de votre projet.

Ce modèle fournit un tableau ou une vue Kanban de tous les projets pour différents clients. Sous la description du projet, vous devez ajouter une liste détaillée des produits à livrer. Vous pouvez également ajouter des processus spécifiques pour atteindre les résultats, les délais, les budgets et les étapes.

Utilisez ce modèle pour suivre l'avancement de chaque projet. Vous pouvez également aller plus loin et suivre les performances réelles d'un projet sur la base de plusieurs indicateurs. Cela vous aidera à déterminer le taux de réussite des projets et la manière dont ils contribuent à la croissance de l'organisation. Télécharger ce modèle

4. Modèle de rapport de projet ClickUp

Avec le modèle de rapport de projet ClickUp, préparez des rapports croustillants pour les parties prenantes, la communication, le suivi des performances et la prise de décision stratégique

Parmi les autres responsabilités d'un chef de projet, l'établissement de rapports sur le projet est souvent relégué au second plan. Les Modèle de rapport de projet ClickUp vous permet de préparer plus facilement des rapports de projet détaillés pour le suivi interne et de fournir des mises à jour en temps voulu aux parties prenantes.

Ce modèle utilise la mise en page traditionnelle d'un rapport pour décrire les détails et l'état du projet. Vous pouvez également utiliser ce modèle pour visualiser la chronologie des activités du projet, les approbations reçues, les commentaires soulevés, les obstacles, les ressources utilisées et les coûts du projet.

Ce modèle de tableau de bord de projet comprend les détails pertinents suivants pour la préparation de rapports exhaustifs.

Mesures du projet

Statut de l'activité

Résumé des priorités

État du calendrier

Statut du budget Télécharger ce modèle ### 5. Modèle de suivi de projet ClickUp

Augmentez votre productivité en améliorant la planification et le suivi de vos projets grâce au modèle de suivi de projet ClickUp

Le suivi des tâches est l'un des aspects les plus difficiles de la gestion de projet, en particulier pour les projets à grande échelle qui impliquent plusieurs parties prenantes. C'est là que le Modèle de suivi de projet ClickUp entre en jeu.

Il automatise la planification et le suivi des tâches en vous permettant d'ajouter des tâches à une catégorie de projet spécifique. Vous pouvez également créer plusieurs sous-tâches et les assigner à différents membres de l'équipe.

Vous pouvez mettre à jour et suivre l'état de santé des différentes tâches en cliquant sur le bouton déroulant situé à côté de chaque tâche.

Rouge signifie critique et nécessite une attention immédiate

L'orange signifie que la tâche est en retard et qu'elle peut être traitée en priorité

Vert signifie que la tâche est en bonne voie

Vous pouvez également ajouter un champ de date personnalisé pour suivre la durée estimée et réelle de l'achèvement des tâches. Télécharger ce modèle

6. Modèle de clôture de projet ClickUp

Utilisez le modèle de clôture de projet ClickUp pour évaluer le taux de réussite du projet sur la base de différentes mesures

Vous avez finalement soumis un projet dans les délais. Mais est-ce un succès ? Le client a-t-il accepté les produits livrables ? Le projet Modèle de clôture de projet ClickUp vous aide à obtenir ces réponses.

Tout ce que vous avez à faire est de créer une liste de toutes les actions requises pour achever un projet, y compris la finalisation des coûts du projet, l'obtention de l'approbation des parties prenantes et la demande de confirmation de la part du client.

Ajoutez des responsables, une priorité, une date d'échéance, puis sélectionnez le statut de la tâche. Vous pouvez également personnaliser des champs supplémentaires pour ajouter des indicateurs de projet.

Vous avez besoin de ceci fermeture du projet ce modèle est utilisé à la fin du projet, une fois que celui-ci a été remis au client. Il peut être distribué à toutes les parties prenantes pour une discussion finale, après quoi vous pouvez déclarer que le projet est terminé.

Vous pouvez afficher ce modèle dans cinq formats : liste, tableau, Gantt, document et chronologie. Télécharger ce modèle

7. Modèle de feuille de route pour le projet ClickUp

Atteignez les objectifs de votre projet en lui donnant une structure et une direction grâce au modèle de feuille de route ClickUp

En matière de gestion de projet, la feuille de route est souvent gigantesque. L'allocation des ressources, le suivi des progrès, la surveillance des risques et la gestion des parties prenantes ne sont que la partie émergée de l'iceberg.

Vous risquez de vous sentir dépassé, de perdre le fil et de vous éloigner de l'objectif final. Le Modèle de feuille de route du projet ClickUp met les choses en perspective pour chaque projet.

Ce modèle vous permet de garder le contrôle en alignant toutes les tâches sur l'objectif du projet. Il a été conçu du point de vue d'une équipe de développement de produits. Vous pouvez donc l'utiliser pour collaborer avec votre équipe sans effort, suivre les tâches à venir et établir des priorités.

Ce modèle convivial propose cinq vues pour visualiser les détails du projet : liste, charge de travail, calendrier, Gantt et tableau ou vue Kanban. Vous pouvez également personnaliser les différents champs et statuts pour indiquer si la mise en œuvre du projet est en phase avec la feuille de route. Télécharger ce modèle

8. Modèle de portefeuille de gestion de projet ClickUp

Utilisez le modèle de portefeuille de gestion de projet ClickUp pour suivre tous vos projets en un seul endroit et améliorer la gestion des risques, la coordination, les rapports et l'analyse

Le modèle de portefeuille de gestion de projet ClickUp Modèle de gestion de projet ClickUp Portfolio sert de plan directeur pour tous les projets de l'entreprise. Il est similaire à un tableau de bord de portefeuille d'investissement, où vous pouvez suivre les profits et les pertes de tous vos investissements en un seul endroit. Ce modèle donne une vue d'ensemble de tous les projets dans tous les départements de l'organisation.

Vous pouvez ajouter des étiquettes personnalisées telles que "en attente d'examen", "en cours" ou "non commencé" pour suivre l'état d'avancement du projet. Le modèle fournit également plusieurs champs, tels que la description du projet, les commentaires relatifs au projet, le calendrier estimé du projet et le statut de la priorité.

Ce modèle est extrêmement pratique lorsque vous souhaitez préparer un projet des rapports sur l'état d'avancement d'un projet ou de donner aux parties prenantes une mise à jour rapide. Télécharger ce modèle

9. Modèle de chronologie à remplir ClickUp

Utilisez le modèle de chronologie à remplir ClickUp pour visualiser et suivre facilement la chronologie d'événements et de projets

Les chefs de projet sont constamment sous pression pour livrer des projets dans des délais rigoureux. Les Modèle de calendrier à remplir ClickUp réduit le stress en vous aidant à planifier facilement des projets et à établir des calendriers pour des événements comportant des activités séquentielles. Vous pouvez également visualiser des calendriers complexes et les partager avec les parties prenantes concernées.

Vous avez également la possibilité d'ajouter/supprimer/modifier des tâches dans les calendriers, ce qui vous permet de vous concentrer sur les tâches urgentes. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez obtenir un aperçu rapide de l'état d'avancement, partager les échéances avec votre équipe et suivre les coûts du projet. La caractéristique la plus intéressante de ce modèle est que vous pouvez personnaliser la façon dont vous souhaitez visualiser votre chronologie - choisissez entre une vue en liste, des diagrammes de Gantt, une vue de la charge de travail ou une vue du calendrier.

Personnalisez le modèle en ajoutant des étiquettes de priorité, des réactions aux commentaires et des attributions multiples. Ce modèle de gestion de projet ClickUp est excellent pour les projets offrant une certaine flexibilité ou pour les projets à faible priorité. Télécharger ce modèle

10. Modèle de cadre de gestion de projet ClickUp

Rationaliser le processus de planification et d'exécution du projet avec le modèle de cadre de gestion de projet ClickUp

Si vous avez l'impression que la maison brûle et que vous vous efforcez d'éteindre l'incendie, vous avez besoin d'une meilleure planification et d'une meilleure affectation des ressources.

Réduisez le chaos dans la planification des projets grâce au Modèle de cadre de gestion de projet ClickUp . Il s'agit d'un modèle tout-en-un qui facilite la planification détaillée de chaque élément du projet, vous aide à mettre en place des procédures opérationnelles standard (POS) pour les différentes tâches et à suivre les mises à jour en temps réel pour l'atténuation des risques.

Ce modèle fournit un tableau de bord structuré pour l'attribution des tâches, la définition des étapes, le suivi des progrès et l'ajustement des délais. Télécharger ce modèle Bonus: Outils d'IA pour Excel !

Améliorer la gestion de projet avec Excel et les modèles ClickUp

En tant que chef de projet, vous vous attaquez à tous les obstacles et guidez votre équipe sur la bonne voie. Cependant, vous avez besoin d'une feuille de route stratégique et d'une exécution solide pour avancer en toute confiance. C'est ce qu'offrent les modèles de gestion de projet ClickUp.

Ils automatisent la planification et le suivi du projet pour vous aider à identifier et à surmonter les obstacles. De plus, les analyses détaillées offertes par le logiciel de gestion de projet ClickUp vous permettent de tirer des leçons de vos projets en cours afin d'améliorer les résultats des projets futurs. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour optimiser votre cadre de gestion de projet !