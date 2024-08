10 meilleurs logiciels de gestion de portefeuille de projets (outils PPM) en 2024

En dépit des blagues de bureau et des discussions autour de la fontaine à eau, le logiciel de gestion de portfolio de projet est votre meilleur outil de travail gestion de projet le meilleur ami du chef de projet.

Quel que soit le projet que votre entreprise a entrepris, créé ou Fermé, votre logiciel de gestion de portfolio de projet (PPM) l'a vu et s'en souvient !

Doté de nombreuses qualités identiques à celles de votre logiciel préféré, le logiciel de gestion de projet les outils de gestion de projet (PPM) établissent une connexion entre la stratégie et la mise en œuvre grâce à des fonctionnalités telles que les tableaux de bord, la gestion des tâches , des assignés multiples, le suivi de la progression, et bien plus encore.

Mais votre entreprise fait-elle appel à un logiciel de gestion de projets pour fonctionner efficacement ?

Si vous êtes dans ce cas, ou si vous avez mis en place des systèmes compliqués pour faire la même fonction qu'un logiciel de gestion de projets, cet article est pour vous.

Nous avons étudié, essayé et testé les meilleurs outils de gestion de la performance pour vous présenter les 10 meilleurs du marché, avec une description détaillée des fonctionnalités, des inconvénients, des prix et bien plus encore.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de portfolio de projet ?

Un logiciel de gestion de portefeuille de projets est utilisé pour organiser et gérer l'ensemble des projets d'une entreprise avec des des analyses de haut niveau et des rapports pour contrôler la réussite de la mise en œuvre de sa stratégie et les performances en cours. Pensez à la façon dont les photographes organisent leurs tirages dans des albums photo bien rangés et stratégiquement organisés - sauf que les logiciels PPM sont bien plus riches en fonctionnalités, collaboratifs et axés sur les données.

Cet outil peut être utilisé pour approuver ou refuser des projets potentiels sur la base des informations qu'il fournit, et sa réussite dépend de sa capacité à aligner toutes les idées sur les objectifs globaux de l'entreprise.

En particulier si votre entreprise connaît une croissance rapide ou si vous êtes assis sur une mine d'or de nouvelles idées, les outils de gestion de projets peuvent être utilisés pour organiser le chaos et hiérarchiser l'afflux de nouvelles idées de projets en utilisant de puissantes fonctionnalités de gestion de projet et des stratégies basées sur des données.

Créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour obtenir un aperçu de haut niveau de tout votre travail

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un dotée de centaines d'outils de visualisation permettant d'analyser les performances des projets à partir d'un environnement de travail unique. Vous aurez un meilleur contrôle sur la progression de tous les projets et la possibilité de faire des rapports sur ce qui a été accompli. Il est ainsi plus facile pour toutes les personnes impliquées de suivre leurs rôles et responsabilités individuels tout en restant au courant des derniers développements !

L'aspect stratégique et tactique de la gestion de portfolio de projet est un effort de groupe. Avec ClickUp, les équipes peuvent atteindre un haut niveau de productivité et d'efficacité, ce qui leur permet de se concentrer sur des défis plus importants et de réussir à mener à bien des projets. ClickUp possède les fonctionnalités dont vous avez besoin et des intégrations avec vos applications favorites pour garder une trace de tout. Soyez opérationnel en quelques jours, pas en quelques semaines !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tableaux de bord Agile pour obtenir un aperçu de haut niveau de la vélocité de votre projet, du flux cumulatif, du délai et de la durée du cycle, etc

Gestion des risques pour évaluer les performances de plusieurs projets par rapport aux objectifs stratégiques

15+ affichages de projet personnalisables pour s'adapter àAgile, Scrum , Kanban ou tout autre style de projet

Plateforme totalement transparente pour aligner les membres de l'équipe sur les objectifs, les priorités et le temps

Statuts de tâches personnalisés pour des mises à jour instantanées de la progression en un coup d'œil

Plusieurs assignés sur les tâches pour une transparence totale de la progression

Gratuit et ressources d'aide accessibleswebinaires, et assistance en ligne

Un vaste Bibliothèque de modèles pour chaque cas d'utilisation

Limites de ClickUp

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

La richesse des paramètres peut créer une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Prix ClickUp

Forfait Free Forever

Forfait Unlimited: 5$/mois par membre

5$/mois par membre Forfait Business: 12$/mois par membre

12$/mois par membre Forfait Business Plus : 19 $/mois par membre

19 $/mois par membre Formule Enterprise: Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs ClickUp évaluations et critiques

Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

: 4.7/5 (3 500+ commentaires) G2 : 4.7/5 (5,400+commentaires)

2. Planview

via Vue d'ensemble Planview est une solution logicielle qui aide les chefs de projet à gérer leur portefeuille de projets. Il offre un moyen pratique de suivre les charges de travail, classer les tâches par ordre de priorité et de suivre la progression. L'outil dispose également de puissantes capacités d'analyse pour mieux comprendre la dynamique de vos projets, prévoir les problèmes potentiels et prendre des décisions éclairées.

Planview facilite l'élaboration de forfaits complets pour les portefeuilles, afin que les projets futurs soient achevés dans les délais et le budget impartis. Grâce à des fonctionnalités telles que les rapports en temps réel et des options de personnalisation flexibles, Planview offre aux gestionnaires de projets les outils dont ils ont besoin pour gérer avec succès l'ensemble de leur portefeuille de projets.

Les meilleures fonctionnalités de Planview

Planification du portefeuille de projets pour classer les portefeuilles en fonction des priorités et des facteurs d'influence

Analyse de scénarios et hiérarchisation des projets

Gestion des projets et de la demande

Gestion des ressources etle forfait de capacité Limites de Planview

Interface dépassée par rapport à d'autres projetslogiciel de gestion de portfolio* Manque de fonctionnalités de gestion des tâches

Prix de Planview

Contactez Planview pour connaître les tarifs

Capterra: 4.2/5 (170+ commentaires)

4.2/5 (170+ commentaires) G2: 4.2/5 (500+ commentaires)

3. Celoxis

via Celoxis Celoxis est un logiciel de gestion de projet au niveau de l'entreprise conçu pour aider la direction à analyser la performance des projets. Grâce à son interface intuitive et à ses puissantes fonctionnalités, Celoxis permet aux gestionnaires de projet de disposer de tous les outils dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs de l'entreprise.

Celoxis offre des fonctionnalités complètes de suivi de portefeuille pour aider les gestionnaires à garder un œil sur leur travail. Le logiciel permet aux utilisateurs de suivre rapidement les coûts et les budgets de plusieurs projets, garantissant ainsi une allocation efficace des ressources et le respect du budget. Il fournit également la planification des projets pour aider les gestionnaires à forfaiter les projets à l'avance et à identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent. En outre, des analyses avancées permettent aux gestionnaires de rester au courant des tendances et des développements.

Les meilleures fonctionnalités de Celoxis

Suivi du portefeuille de projets avec des capacités d'analyse approfondies

Gestion des ressources

Applications de flux de travail personnalisées

Suivi du temps

Limites de Celoxis

Extensibilité limitée pour les programmes et projets complexes

2GB d'espace de fichier par utilisateur sur le forfait Cloud

Prix de Celoxis

Cloud : 22,50 $/mois pour 5 utilisateurs minimum

: 22,50 $/mois pour 5 utilisateurs minimum Sur Premise : Contactez Celoxis pour plus de détails

Capterra: 4.4/5 (plus de 200 commentaires)

4.4/5 (plus de 200 commentaires) G2: 4.3/5 (60+ commentaires)

4. Projets faciles

via Projets faciles Easy Projects offre un intervalle de fonctionnalités conçues pour rationaliser l'ensemble du processus de projet, depuis le lancement et le forfait jusqu'au déploiement et à la mise en œuvre clôture du projet . Ce logiciel offre une visibilité complète sur tous les projets en cours, ce qui permet aux gestionnaires de projet de rester au fait de la progression et de livrer des produits de qualité dans les délais et le budget impartis.

La plateforme permet aux utilisateurs de mettre en place des des flux de travail automatisés avec des étapes et des responsabilités organisationnelles multiples. Il aide les équipes à décomposer les projets en sous-tâches plus petites, à suivre la progression au moyen de rapports et à analyser les indicateurs clés de performance (Key Performance Indicators) en temps réel. Grâce à son système de flux de travail automatisé, les équipes n'ont pas à se préoccuper du suivi des tâches individuelles et peuvent plutôt se concentrer sur la réalisation des objets stratégiques.

Easy Projects meilleures fonctionnalités

Outil d'archivage permettant d'afficher plus clairement les programmes et les projets

Ajustement de l'échéancier en un clic pour assister la progression des projets

Rapports de projection de la demande répondant aux besoins du projet

Restrictions des données relatives aux utilisateurs, aux portefeuilles et aux projets

Limites de Easy Projects

Les fonctions avancées nécessitent des intégrations avec d'autres applications

La fonctionnalité de dépendances entre projets n'est disponible que sur les forfaits Enterprise

Prix d'Easy Projects

Teams : A partir de $12.58/utilisateur par mois

: A partir de $12.58/utilisateur par mois Enterprise : Contactez Easy Projects pour connaître les tarifs

Capterra: 4.4/5 (200+ commentaires)

4.4/5 (200+ commentaires) G2: 4.1/5 (200+ commentaires)

5. Projet Microsoft

via Projet MicrosoftProjet Microsoft est un logiciel de gestion de projet conçu pour aider les équipes à mieux gérer les projets et les programmes. Convivial et doté de puissantes fonctionnalités, il permet aux équipes de planifier, de programmer, de hiérarchiser, de contrôler et d'établir des rapports sur les projets des clients.

Ce logiciel est conçu pour optimiser la collaboration au sein de l'équipe et faire de la responsabilisation un jeu d'enfant. Toutes les tâches sont affichées en temps réel, ce qui permet de suivre la progression de chacun, où qu'il se trouve. Il offre de puissantes fonctions basées sur le cloud, ce qui facilite le travail des coéquipiers, même lorsqu'ils sont télétravaillés. De plus, l'intégration avec des applications Microsoft populaires telles qu'Office 365 et Outlook permet aux équipes d'accroître leur efficacité opérationnelle.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Project

Planification dynamique basée sur les efforts requis par le projet, sa durée et les membres de l'équipe qui y sont affectés

Rapports prédéfinis pour suivre la progression de vos projets, ressources, programmes et portefeuilles

Vues Tableau, Grille et Échéancier (diagramme de Gantt) pour afficher les plannings

Utilisation des ressources et la gestion

Limites de Microsoft Project

Intégrations limitées avec d'autres produits non Microsoft

Les fonctionnalités de collaboration en équipe nécessitent l'utilisation de l'application Microsoft Teams

Prix de Microsoft Project

Microsoft Project propose deux solutions tarifaires payantes en fonction des besoins de votre équipe et de votre logiciel : Sur le cloud et Sur site

Microsoft Project évaluations et critiques

Capterra: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) G2: 4/5 (1 500+ avis)

6. ActiveCollab

via ActiveCollab ActiveCollab est un logiciel tout-en-un outil de gestion de projet conçu pour aider les agences à gérer facilement leurs clients et leurs projets. Vous pouvez créer des forfaits de projet détaillés, attribuer des tâches aux membres de l'équipe, suivre la progression, respecter les délais et discuter des projets dans un environnement collaboratif.

ActiveCollab fournit à votre agence tous les outils nécessaires pour assurer un flux de travail fluide, depuis la planification des tâches et la fixation des paramètres jusqu'au suivi de la progression et à l'échange d'informations en temps réel. Toutes ces fonctionnalités vous aident à rester au fait des besoins des clients sans avoir à vous soucier d'oublier quoi que ce soit. C'est une solution idéale pour les agences qui souhaitent améliorer leurs processus de réalisation de projets.

Meilleures fonctionnalités d'ActiveCollab

Vues Liste, colonne et échéancier pour gérer les projets en cours

Planification et programmation des projets

Suivi du budget, du temps et des dépenses dans l'application

Échantillons de projets pour s'inspirer

Limites d'ActiveCollab

Extensibilité limitée pour les programmes et projets complexes

Les rapports avancés sont disponibles pour les forfaits les plus chers

Prix d'ActiveCollab

Pro : 8$/mois par membre

: 8$/mois par membre Plus : 9,50$/mois pour 3 membres

: 9,50$/mois pour 3 membres Pro + Get Paid : 11,75 $/mois par membre

Capterra: 4.5/5 (300+ commentaires)

4.5/5 (300+ commentaires) G2: 4.3/5 (80+ commentaires)

7. Jira Portfolio

via JiraJira Portfolio est un outil logiciel conçu pour aider les chefs de produit et les agences à rationaliser leurs processus de développement. Avec Jira Portfolio, les équipes peuvent rapidement et facilement construire des feuilles de route détaillées pour les produits, qui guident les jalons clés et produits livrables tout au long du cycle de développement du portfolio.

Les équipes peuvent créer des diagrammes de Gantt détaillés pour identifier les dépendances entre les tâches et établir des échéanciers raisonnables pour l'achevé. En fournissant un aperçu plus structuré de tous les éléments du projet, les équipes peuvent être sûres que leurs feuilles de route sont exactes du début à la fin.

Les meilleures fonctionnalités de Jira Portfolio

Dépendances inter-projets et inter-équipes

Test des feuilles de route pour essayer différentes approches

Algorithme de planification pour l'exécution des projets

Prévision de la vitesse de sprint attendue

Jira Limites du portfolio

Capacité limitée à gérerdifférents styles de travail et des préférences par rapport à d'autres outils de gestion de projet et de portfolio comme ClickUp

Conçu pour des équipes expérimentées avec la méthodologie SCRUM

Prix de Jira Portfolio

Contactez Jira pour connaître les tarifs

Capterra: 4.4/5 (12,000+ reviews)

4.4/5 (12,000+ reviews) G2: N/A

8. Basecamp

via BasecampBasecamp est un logiciel de gestion de projet conçu pour aider les équipes à suivre visuellement la progression du projet et à collaborer en temps réel. Cet outil offre aux utilisateurs la possibilité de créer des calendriers de projet personnalisés, d'attribuer et de hiérarchiser les tâches, de définir des rappels et des notifications, de stocker des documents et des paramètres, et bien plus encore.

En outre, il offre un accès facile aux rapports et analyses en temps réel, de sorte que les gestionnaires peuvent identifier les domaines nécessitant une amélioration. Par exemple, les responsables peuvent rapidement identifier les activités qui prennent trop de temps et ajuster les ressources avant qu'elles ne deviennent des obstacles à la productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Diagrammes en colline pour visualiser la progression en amont ou en aval au fil du temps

Échéancier LineUp pour afficher les projets du début à la fin

Tableau de bord du projet, de l'affectation et du calendrier sur une seule page

Système de discussion et de messagerie en temps réel

Les limites de Basecamp

Absence de fonctions avancées de suivi de la progression

Pas de priorités dans les tâches

Prix de Basecamp

Utilisateurs illimités : 299 $/mois, facturation annuelle

: 299 $/mois, facturation annuelle Pour les freelances, les startups ou les petites équipes : 15 $/mois par utilisateur

Capterra: 4.3/5 (14,000+ reviews)

4.3/5 (14,000+ reviews) G2: 4.1/5 (5 000+ commentaires)

9. 4castplus

via 4castplus 4castplus est une plateforme de gestion de projet qui facilite l'organisation des tâches, des ressources, des calendriers et des budgets pour les gestionnaires de projet. Grâce à une puissante combinaison de fonctionnalités, 4castplus rationalise le processus de planification des projets du début à la fin.

Il est ainsi facile pour les managers de planifier et de suivre efficacement l'activité de n'importe quel programme, quel que soit le nombre d'équipes ou d'emplacements. Il permet également aux équipes de décomposer un projet en produits livrables clairs afin que chacun puisse suivre le statut et les indicateurs de performance en cours de route.

4castplus meilleures fonctionnalités

Mesures de progression pour les projets en cours

Gestion des commandes de modification

Budgétisation et prévision

Gestion des ressources et des évaluations

4castplus limitations

L'interface est dépassée par rapport à d'autres logiciels de gestion de portfolio de projet

Capacité limitée à gérer des équipes à distance

Prix de 4castplus

Contactez 4castplus pour plus de détails sur les prix

Capterra: 4.5/5 (10+ reviews)

4.5/5 (10+ reviews) G2: 4.4/5 (8 commentaires)

10. Asana

via Asana Asana est un outil de gestion de projet qui vous aide à garder le contrôle de tous vos projets et tâches. Il vous permet d'organiser et de suivre facilement le travail, ainsi que de collaborer avec votre équipe. Avec Asana, vous pouvez créer des tâches et les attribuer aux membres de votre équipe, définir des paramètres, ajouter des commentaires, joindre des paramètres, etc. Vous pouvez également afficher l'avancement du projet en temps réel en attribuant à chaque tâche un statut de progression ou un code couleur pour vous y référer facilement.

Asana dispose de puissantes fonctionnalités de filtrage et de recherche, ainsi que d'outils de rapports et d'analyse. Tous les membres de l'équipe peuvent ainsi mieux comprendre la progression des projets. Les rapports sont personnalisables, de sorte que vous pouvez tirer plusieurs projets simultanés sur un tableau de bord et des projets individuels sur un autre.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Catégorisation par couleur dans les calendriers de projet qui se double d'une valeur de champ personnalisé

Règles d'automatisation pour envoyer des demandes aux membres de l'équipe ou aux projets

Plusieurs affichages de calendrier pour les projets personnels ou les projets d'équipe

Échéanciers élargis pour optimiser l'utilisation des ressources

Limites d'Asana

Ne convient pas aux programmes ou projets complexes

Pas de fonctionnalité d'assignés multiples

Prix d'Asana

Basic : Free

: Free Premium : 10,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 10,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business : 24,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 24,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise : Contactez Asana pour connaître les tarifs

Capterra: 4.5/5 (11 000+ commentaires)

4.5/5 (11 000+ commentaires) G2: 4.3/5 (9 000+ avis)

