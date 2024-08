10 modèles de portefeuilles de projets en Excel & ; ClickUp

Gestion de projet ne se limite pas à cocher des tâches sur une liste à faire. Il s'agit d'un processus complexe qui consiste à rationaliser le travail pour obtenir des résultats. Grâce aux modèles de gestion de portfolio de projet, vous disposerez des outils nécessaires pour visualiser, gérer et optimiser plusieurs projets à la fois.

Dans ce projet, nous allons nous pencher sur 10 modèles qui vous permettront d'améliorer votre processus de gestion portfolio de projets. Que vous soyez à la recherche de délais ou à la tête de projets transformateurs, ces modèles vous serviront de guide !

Qu'est-ce qu'un modèle de gestion de portfolio de projet ?

Un modèle de gestion de portefeuille de projets est un cadre prêt à l'emploi qui vous aide à organiser et à gérer stratégiquement la progression de vos projets. Il s'agit d'un outil dynamique conçu pour offrir clarté, alignement et perspicacité.

Il saisit les indicateurs essentiels, les échéanciers, les ressources et les risques, offrant ainsi une vue d'ensemble de la situation de chaque projet par rapport aux autres et, plus important encore, par rapport aux objectifs de l'entreprise.

Ces modèles ne sont pas seulement une question d'organisation. Ils sont synonymes d'efficacité, d'optimisation et de prévoyance stratégique pour tout bureau de gestion de projet. Avec un modèle PPM robuste, vous ne vous contentez pas de suivre les tâches, vous construisez la réussite.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de gestion de portfolio de projet ?

Lorsque vous gérez une pléthore de projets, l'utilisation d'un modèle générique ou mal adapté peut vous conduire à un résultat désordonné. Tous les modèles ne se valent pas. Quels sont donc les éléments qui différencient un bon modèle d'un modèle médiocre ?

Simplicité et convivialité: Les bons modèles de gestion de projet ne doivent pas vous donner du fil à retordre. Ils doivent être intuitifs et simples. N'oubliez pas que l'objectif d'un modèle de gestion de projet est de vous faciliter la vie, et non de vous la compliquer avec des cloches et des sifflets inutiles

**Chaque projet, chaque équipe et chaque organisation est unique. Un modèle de qualité supérieure offre la flexibilité nécessaire pour l'adapter à vos besoins spécifiques, garantissant ainsi qu'il reste pertinent et fonctionnel, quelle que soit la taille ou le type de projet

Capacités d'intégration: Un bon modèle de PPM doit pouvoir s'intégrer facilement à d'autres outils et plateformes, surtout à l'ère du numérique. Qu'il s'agisse de se synchroniser avec un système CRM ou d'extraire des données d'autres logiciels, une intégration transparente réduit les coûts manuelsl'entrée de données et les erreurs potentielles

Évolutivité: Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vos projets risquent d'en faire autant. Optez pour un modèle capable de gérer avec élégance l'ajout de nouveaux projets sans devenir encombrant ou difficile à manier

10 modèles de gestion de portfolio de projet à utiliser en 2024

Le paysage de la logiciels de gestion de projet les logiciels et les outils de gestion de projet sont en constante évolution. Il est essentiel de s'équiper des meilleures ressources à portée de main.

Dans cette section, nous vous dévoilons 10 modèles de gestion de portfolio de projet qui ne sont pas seulement à la mode, mais aussi extrêmement efficaces. Que vous soyez un gestionnaire de projet chevronné ou que vous débutiez, vous trouverez ici de quoi rationaliser vos processus, améliorer la collaboration et assurer la réussite de vos projets.

1. ClickUp Gestion de projet Portfolios Modèle

ClickUp Modèle de portfolio de gestion de projet

Vous en avez assez de jongler avec de multiples projets au sein de différents départements et programmes ? Saisissez Le modèle de portfolio de gestion de projet de ClickUp . Ce modèle exceptionnel vous permet de suivre facilement les projets individuels et de prendre le pouls en temps réel de leur état de santé et de leur progression.

Avec ses neuf statuts allant de "non commencé" à "en cours d'examen", la gestion des projets devient un jeu d'enfant. Si l'on ajoute les deux champs personnalisés pour les budgets, vous pouvez garder un onglet sur vos finances en toute simplicité.

En outre, les trois types d'affichage, Rapports de statut hebdomadaires, Équipe et Feuille de route PMO, vous garantissent de toujours avoir l'affichage précis dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées.

2. ClickUp Modèle de gestion de portefeuille

ClickUp Modèle de gestion de portefeuille

Passez à l'étape supérieure en matière de gestion de projet avec Le modèle de gestion de portefeuille de ClickUp . Ce modèle complet fait office de centre de commandes, vous permettant de hiérarchiser les projets, de gérer les ressources, les tâches et les objectifs stratégiques sans effort.

Visualisez la progression, veillez à ce que vos équipes soient alignées sur les objectifs et assurez-vous que les parties prenantes disposent toujours des données dont elles ont besoin.

Avec 16 statuts personnalisés tels que "A risque" et "En cours", vous êtes toujours au courant. Les six attributs personnalisés enrichissent vos points de données, notamment les dépenses et les coûts estimés. Enfin, les diverses vues, telles que la liste principale du portfolio et les procédures opératoires normalisées, facilitent l'accès aux informations et leur organisation.

3. ClickUp Modèle de portfolio de design

ClickUp Design Portfolio Modèle

Présenter votre travail n'a jamais été aussi simple. Modèle de portfolio de ClickUp est la clé pour présenter vos projets avec le professionnalisme et la clarté qu'ils méritent.

De l'organisation des projets avec un attrait visuel à l'inclusion de détails vitaux tels que les livrables du projet et des échéanciers, ce modèle vous couvre. De plus, avec des statuts de tâches tels que "Examens par le client" et "Pour approbation", vous pouvez facilement évaluer l'état d'avancement du projet.

Les attributs personnalisés de ce modèle de projet, tels que la catégorie de conception, permettent d'enrichir les données. Grâce à divers affichages, dont l'affichage de tous les designs et l'affichage des projets, l'accès à votre portfolio devient intuitif et efficace.

4. ClickUp Design Portfolio Task Template

ClickUp Design Portfolio Task Template (modèle de tâche)

Rationalisez votre gestion de projet de design comme un pro. Modèle de tâche ClickUp pour le portfolio de design est votre ticket d'entrée pour un processus de conception organisé et efficace.

S'appuyant sur les fondations du modèle de portfolio de design, la version centrée sur les tâches zoome sur les micro-tâches qui constituent des projets de design plus importants. Ce modèle s'apparente à une loupe, se concentrant sur les étapes, les catégories et les résultats individuels de la conception.

La décomposition des projets en tâches gérables permet de s'assurer que chaque détail, aussi minuscule soit-il, reçoit l'attention qu'il mérite. Fixer des priorités les tâches, surveiller les délais, favoriser la collaboration et partager vos chefs-d'œuvre sans effort. Grâce aux champs personnalisés permettant de saisir l'étape de conception, la catégorie de conception et le résultat final, chaque détail important est à portée de main.

5. ClickUp Modèle de plan de projet de haut niveau

ClickUp Modèle de plan de projet de haut niveau

Le forfait de projet peut ressembler à un labyrinthe Modèle de plan de projet de haut niveau de ClickUp . Cet outil puissant transforme la façon dont vous planifiez, en décomposant les processus complexes en tâches faciles à digérer. Ce modèle n'est pas une question de détails ; il s'agit de paramétrer le ton et l'orientation d'un projet.

Sa disposition structurée garantit que les chefs de projet affichent une vue panoramique du projet, y compris les objectifs, les tâches et les résultats attendus. Qu'il s'agisse de créer un aperçu détaillé du projet ou de de paramétrer l'équipe ce modèle vous soutient. Les statuts personnalisés tels que "Déployé" et "En cours" vous permettent d'être toujours en phase avec les battements de cœur de votre projet.

La richesse des données est garantie par des champs personnalisés tels que "Copy Stage" et "Approver". Plongez dans les différents affichages, notamment l'Échéancier et la Liste des livrables, et vous comprendrez pourquoi ce modèle est le meilleur ami du gestionnaire de projet.

6. Modèle de liste de projets informatiques ClickUp

Modèle de liste de projets informatiques ClickUp

Les projets de technologie de l'information sont un réseau complexe de détails, de dépendances et de changements dynamiques. Reconnaître cette complexité, Modèle de liste de projets informatiques de ClickUp fournit une solution tout-en-un, vous permettant de superviser facilement plusieurs projets informatiques. Ce modèle s'impose comme la pierre angulaire de tout responsable informatique soucieux d'une organisation et d'une supervision méticuleuses.

Ce modèle sert de centre de commande en consolidant tous les éléments d'un projet informatique dans un tableau de bord unique et cohérent. Plus qu'un simple outil de suivi, c'est un outil d'alignement, où les équipes gravitent autour de tâches, de délais et d'objets communs.

Parmi les avantages clés, citons la centralisation des informations sur le projet, l'allocation efficace des ressources et un cadre de planification structuré. Le modèle intègre des statuts personnalisés tels que "Bloqué" et "En cours de révision" et des champs personnalisés tels que "Complexité de la tâche" et "Niveau d'effort" afin d'optimiser la visualisation de la progression.

Les affichages intégrés, notamment le "Résumé du projet" et le "Calendrier", facilitent un démarrage rapide et une gestion efficace du projet, avec l'assistance de fonctionnalités telles que l'étiquetage et les notifications par e-mail.

7. Modèle de livrables de projet ClickUp

Modèle de livrables du projet ClickUp

Tous les gestionnaires de projet reconnaissent la valeur d'un produit livrable bien défini pour suivre la progression et fixer les paramètres. Modèle de livrables de projet de ClickUp garantit un compte rendu complet des demandes de projet, de chaque phase et de chaque jalon, en présentant une feuille de route claire vers la réussite.

Il s'agit d'un outil de navigation, qui diagramme le parcours de la conception à l'aboutissement. Chaque phase du projet est méticuleusement décrite, transformant des livrables abstraits en jalons tangibles avec des échéanciers, des responsabilités et des résultats clairs.

En englobant toutes les nuances, des allocations budgétaires aux forfaits pour imprévus, le modèle ne se contente pas de suivre le parcours d'un projet, il le forme. L'inclusion dans le modèle d'éléments cruciaux tels que les coûts, la coordination du projet, les étapes de développement et l'implication des parties prenantes en fait un modèle complet de réussite, garantissant que chaque projet navigue en douceur de ses quais jusqu'à la destination souhaitée.

8. Modèle de projet ClickUp

Modèle de projet ClickUp

Dans le domaine de la gestion de projet, aucune entreprise n'est trop petite pour manquer de complexité. Reconnaître les complexités uniques des projets à petite échelle, Modèle de projet ClickUp offre une structure systématique pour la gestion de projet. Il fournit des cadres clairs pour la collaboration et permet un suivi efficace de la progression.

Ce modèle propose un assemblage de listes de projets, chacune méticuleusement conçue pour assurer une exécution linéaire, structurée et efficace. En même temps, il fournit un cadre clair pour la navigation ; le cœur de sa brillance réside dans sa flexibilité - offrant aux équipes l'autonomie nécessaire pour adapter leurs suivis de projet.

Grâce à plusieurs types de vues, dont les "rapports d'état hebdomadaires" et le "diagramme Gantt", les équipes peuvent afficher une vue d'ensemble de leurs projets. Des statuts et des champs personnalisables, tels que " Budget " et " Type d'élément PMO ", améliorent encore l'expérience de l'utilisateur, garantissant que les projets sont achevés de manière efficace.

9. Tableau de bord Excel de gestion de portfolio par ITSM Docs

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ProjectPortfolioDashboard1\_260bb1da-5bf4-48a7-9c01-7ce81a94d345\_1800x1800.webp Tableau de bord Excel de la gestion du portfolio par ITSM Docs /$$img/

via ITSM Docs

Dans le paysage actuel des entreprises axées sur les données, une gestion de projet efficace est souvent le pont entre les idées et leur réalisation. Exploitant les capacités d'Excel, ce modèle de diagramme de Gantt au sein d'un tableau de bord offre une solution transformatrice pour la gestion de plusieurs projets simultanément.

Au-delà de la simple consolidation, ce tableau de bord retrace le parcours d'un projet, de sa feuille de route à ses facettes fiscales, en passant par la dynamique des ressources et le radar des risques. Conçu de manière complexe dans MS Excel, le modèle peut gérer jusqu'à dix projets avec une facilité déconcertante.

Son intérêt réside dans sa simplicité : il offre aux gestionnaires de projet un moyen simple de mettre à jour les informations relatives à un projet tout en fournissant des informations approfondies. Qu'il s'agisse d'un instantané de l'état de santé d'un projet, d'un affichage détaillé des détails financiers ou d'un spectre des risques du projet, ce tableau de bord cristallise toutes les facettes en indicateurs tangibles.

Il peut contenir jusqu'à dix projets, en regroupant toutes les données pertinentes dans un seul onglet. Le tableau de bord intègre également des indicateurs essentiels, tels que les risques ouverts et les éléments d'action en attente, ce qui en fait un outil indispensable pour les gestionnaires de projet.

10. Modèle Powerpoint de gestion de projet par SlideTeam

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/project\_portfolio\_management\_kpi\_et\_dashboard\_powerpoint\_presentation\_slides\_slide04.jpg Modèle Powerpoint de gestion de projet par SlideTeam /$$$img/

via SlideTeam

L'art de la gestion de portfolio de projet tient autant de la présentation que de l'orchestration. Le modèle Powerpoint de SlideTeam en est l'illustration en transformant les données brutes des projets en un chef-d'œuvre visuel. Avec des diapositives prêtes à l'emploi, les gestionnaires peuvent présenter efficacement les performances du portfolio, l'évaluation des risques et les projets propres à chaque département.

Cette présentation visuellement attrayante intègre des indicateurs clés de performance tels que le "résumé du portefeuille" et les "allocations nettes", offrant ainsi un aperçu global des investissements de l'entreprise. De plus, elle permet d'illustrer les risques potentiels, assurant ainsi une supervision complète de tous les projets. Que vous souhaitiez suivre des projets financiers, informatiques ou marketing, ce modèle est fait pour vous.

Organiser les tâches du projet et aligner les équipes avec ClickUp

Dans le monde rapide et interconnecté des entreprises d'aujourd'hui, la gestion de projet et la supervision sont plus critiques que jamais. Qu'il s'agisse de projets informatiques, de produits à livrer ou d'initiatives à petite échelle, les responsables ont besoin d'une méthode structurée, systématique et rationalisée pour contrôler et guider leurs efforts.

La bibliothèque complète de modèles de ClickUp témoigne de sa validation pour répondre à ces réunions. En proposant des solutions sur mesure, depuis les subtilités des listes de projets informatiques jusqu'aux grandes lignes des livrables de projets généraux, ClickUp s'assure que les organisations, quel que soit leur secteur d'activité, sont en mesure de répondre aux besoins de leurs clients l'étendue du projet ou sa taille, disposent des outils nécessaires pour réussir.

En ce qui concerne la gestion du portfolio de projets, l'intervalle varié de modèles dans l'arsenal de ClickUp démontre sa capacité d'adaptation, garantissant que les entreprises peuvent rester en avance sur leurs projets de manière transparente.