Comment devenir un chef de projet efficace pour votre équipe

Les projets font tourner le monde de l'entreprise. Les professionnels de la gestion de projet se voient généralement attribuer une grande partie du crédit pour la réussite des projets, mais ils ne sont pas les seuls à obtenir des résultats. Les gestionnaires de projet sont peut-être les plus en vue, mais les chefs de projet sont ceux qui font bouger les choses, qui supervisent les projets, qui développent les grandes idées et qui gèrent les ressources.

Être chef de projet, c'est bien plus que respecter des réunions et superviser des tâches. Il faut motiver les membres de l'équipe et obtenir des résultats objectifs du projet . Cela peut sembler assez similaire au rôle d'un gestionnaire de projet, mais les deux emplois ne sont pas tout à fait identiques.

Dans ce guide, nous expliquerons ce qu'est un chef de projet et en quoi il diffère d'un chef de projet. Nous vous dévoilerons également les caractéristiques les plus demandées des chefs de projet efficaces, ainsi que 10 stratégies pour vous aider à devenir le meilleur chef de projet au monde. 🙌

**Qu'est-ce qu'un chef de projet ?

Un chef de projet gère l'ensemble du projet forfait du projet et s'assure que livrables sont achevés dans l'échéancier prévu. Contrairement à un gestionnaire de projet traditionnel, le chef de projet se concentre davantage sur l'orientation et l'inspiration de l'équipe de projet. Ce rôle implique un niveau d'implication plus élevé, se concentrant davantage sur les aspects stratégiques et interpersonnels du projet management d'équipe .

Les chefs de projet s'occupent généralement de tâches telles que :

Définir la portée du projet

Élaborer un forfait de projet avec des tâches, des échéanciers, des ressources et des jalons

Paramétrer les objectifs

La constitution d'une équipe de projet

Gérer les ressources et les budgets

Coordonner l'action de toutes les parties prenantes

Suivre la progression du projet

Motiver et encadrer les membres de l'équipe

Célébrer les réussites et analyser les échecs

Les managers de projet possèdent de solides compétences en matière de leadership et savent comment créer un environnement de travail positif et productif dans lequel chacun a le sentiment de faire partie de l'équipe. Ils doivent faire preuve d'excellentes compétences interpersonnelles, bien que comprendre la gestion de projet des outils et des méthodologies, comme Scrum et les lignes directrices du PMI, ne fait pas de mal non plus.

Chef de projet vs Chef de projet

Si vous êtes à la recherche d'un rôle de chef de projet, il se peut que vous tombiez sur des listes d'offres d'emploi concernant à la fois les chefs de projet et les gestionnaires de projet. Ces rôles se chevauchent quelque peu, mais il s'agit en fait de deux emplois distincts. Découvrez les différences clés entre ces deux rôles pour savoir ce qui correspond le mieux à votre expérience et à vos compétences.

Centre d'intérêt principal

Les gestionnaires de projet sont les exécutants. Ils exécutent le projet et contrôlent tous les éléments mobiles. Ils veillent à la réunion des objets du projet, à ce que tout le travail reste dans le cadre du projet et à ce que le projet soit mené à bien les produits livrables du projet sont achevés dans les délais.

Les chefs de projet, quant à eux, sont des visionnaires. Il n'est pas rare que le chef de projet soit à l'origine de l'idée initiale du projet. Ces maîtres délégués remettent leur vision aux gestionnaires de projet pour l'exécution, tandis qu'ils se concentrent sur la réussite du projet à haut niveau. 💡

Si les chefs de projet restent terre-à-terre et rationnels, ils sont les génies fous de l'entreprise gestion de projet . Ils sont plus disposés à prendre des risques et à accepter des idées qui sortent de l'ordinaire. Les gestionnaires de projet équilibrent cette attitude par une approche plus mesurée et orientée vers l'action, en veillant à ce que les idées du chef de projet soient réellement réalisables.

Créances

Professionnel des gestionnaires de projet sont certifiés par le Project Management Institute en tant que professionnels de la gestion de projet (PMP). Il s'agit d'une certification spécifique qui prouve qu'un gestionnaire sait comment suivre plusieurs méthodologies ou cadres de travail.

Les chefs de projet n'ont pas de titres officiels. La certification PMP est d'une grande valeur pour un chef de projet, mais elle n'est pas toujours obligatoire. Il s'agit d'un rôle plus généraliste, et il est donc plus important que le chef de projet ait des connaissances institutionnelles, des compétences interpersonnelles et une bonne dose d'imagination.

Responsabilités

Les gestionnaires de projet supervisent le forfait et le calendrier du projet, ainsi que le flux de travail de l'équipe. Ils gèrent généralement les ressources et les budgets, bien que certaines organisations confient cette tâche au chef de projet. Les gestionnaires de projet veillent également à ce que les projets respectent les bonnes pratiques du PMI et se conforment aux réglementations du secteur.

Le chef de projet assiste l'équipe d'assistance dans sa vision et aligne cette vision sur les objectifs du projet. Il se concentre sur l'innovation et la résolution créative des problèmes. Étant donné qu'ils sont généralement chargés de la dynamique interpersonnelle, les chefs de projet s'occupent de la résolution des conflits. Qu'il s'agisse d'un problème au sein de l'équipe de projet ou avec un client, il joue le rôle de médiateur.

Rôle dans la dynamique de l'équipe

Les gestionnaires de projet sont davantage axés sur les politiques et suivent des processus de décision structurés. Les chefs de projet sont plus flexibles et adaptatifs que les gestionnaires de projet. À cet effet, le chef de projet travaille davantage comme un superviseur ou un coordinateur de projet. Le chef de projet est également le chef d'équipe qui joue le rôle de mentor. Ils favorisent un environnement de travail collaboratif et responsabilisant qui - s'il est bien exécuté - assiste un travail de qualité et une forte culture d'équipe.

Caractéristiques d'un chef de projet efficace

Les chefs de projet doivent inspirer et guider une équipe non seulement pour qu'elle atteigne ses objectifs, mais aussi pour qu'elle se développe et excelle dans le processus. Il s'agit d'un rôle étonnamment exigeant qui requiert un mélange de compétences non techniques, comme la résolution de conflits, et de compétences techniques, comme la gestion de projet. Chaque entreprise a besoin de quelque chose de différent de la part de ses chefs de projet, mais les professionnels dotés de ces qualités sont incontournables. ✨

Pensée visionnaire

Les chefs de projet doivent être capables d'avoir une vision d'ensemble. Alors que les gestionnaires de projet se concentrent sur les détails de l'exécution d'un forfait, les chefs de projet gardent deux étapes d'avance, en alignant les objectifs du projet sur une vision plus large. Ils anticipent les défis et les opportunités à venir et aident leur équipe à s'adapter si nécessaire pour créer un produit final encore meilleur.

Connaissances techniques ou sectorielles

Même si l'innovation et la créativité sont utiles pour un chef de projet, vous avez besoin de compétences techniques. Certaines organisations peuvent exiger que vous ayez une certification PMP pour ce rôle, tandis que d'autres peuvent exiger une expérience, des certifications ou des compétences spécifiques à l'industrie. Ce qui compte, c'est que vous possédiez les compétences techniques nécessaires pour gérer une équipe expérimentée.

Fortes compétences en communication

Les chefs de projet doivent exceller dans la communication orale et écrite. Ils font avancer le navire, c'est pourquoi une communication claire et directe est indispensable. Les bons leaders interviennent pour dissiper les malentendus et la confusion, il est donc important de savoir comment gérer les ruptures de communication sans frustrer votre équipe.

Intelligence émotionnelle

Les gens sont compliqués, il est donc essentiel pour un chef de projet d'avoir un haut degré d'intelligence émotionnelle. L'écoute active, la gestion du stress, l'empathie et la régulation émotionnelle sont des qualités que tout le monde souhaite trouver chez un chef de projet. Ces compétences vous aideront à résoudre les problèmes épineux qui surviennent inévitablement au cours d'un projet, qu'il s'agisse d'un conflit interpersonnel ou d'une échéance déraisonnable imposée par un client.

Décision

Le chef de projet est celui qui mène la danse, vous devrez donc être capable de prendre des décisions judicieuses et opportunes sous la pression. Mais il ne s'agit pas de prendre n'importe quelle décision ; vous devez être capable de faire des choix novateurs et réfléchis. Cela ne signifie pas non plus que vous devez travailler en vase clos. Les chefs de projet expérimentés savent comment recueillir des informations en retour, les évaluer et les intégrer dans leur processus de prise de décision.

Flexibilité

L'esprit de décision est important, mais il est tout aussi important pour un chef de projet de savoir reconnaître quand il est temps de changer de direction. Vous devez vous adapter à l'évolution de la portée du projet, à la dynamique de l'équipe et à tous les défis imprévus qui se présentent au cours d'un projet.

Compétence en matière de délégation

Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Les chefs de projet qui réussissent comprennent les réussites de chacun dans le projet et délèguent les tâches en conséquence. Cela vous décharge d'un certain travail, mais cela responsabilise également l'équipe et instaure une culture de la confiance.

10 Stratégies pour devenir un chef de projet performant

Un solide chef de projet peut faire la différence entre la réussite et l'échec. Suivez ces stratégies de pro pour booster vos compétences et mener votre équipe vers la réussite.

1. Utiliser les bons outils

Les projets comportent tellement de parties mobiles. Il est facile de s'y perdre si l'on ne dispose pas d'un système d'organisation ou d'une plateforme pour vous soutenir.







2. Structurez votre journée

Vous assistez probablement à de nombreuses réunions. Cela ne vous laisse pas beaucoup de temps pour faire votre travail. Au lieu de vous surcharger de travail, structurez soigneusement votre journée à l'aide d'un outil tel qu'un agenda quotidien . Que vous en fassiez le suivi numériquement ou sur papier, en planifiant votre emploi du temps une semaine à l'avance, il vous sera beaucoup plus facile d'équilibrer vos tâches et vos réunions. Cela vous donne même la possibilité de déléguer du travail, alors n'ayez pas peur de faire des forfaits !

3. Trouver ce qui ne fonctionne pas - et y remédier

Certaines personnes se contentent du statu quo. Mais les chefs de projet savent que le changement est parfois nécessaire à la réussite. Si vous savez que quelque chose est cassé et ne fonctionne pas pour l'équipe, réparez-le ! Amélioration des processus fait partie d'une direction de projet efficace. Interrogez votre équipe sur les inefficacités ou les faiblesses de vos processus, de votre technologie ou de votre approche du leadership. Vous pouvez toujours créer un formulaire de retour d'information pour recueillir des commentaires sincères. La clé est de donner suite à ces suggestions au lieu de les balayer sous le tapis. En agissant, vous renforcez la confiance de votre équipe et vous améliorez l'entreprise - tout le monde y gagne !

4. Devenez un maître de l'établissement des priorités

Vous ne disposez que d'un nombre limité de ressources pour ce projet. En tant que chef de projet, vous devez attribuer les niveaux de priorité appropriés et répartir les ressources en conséquence. Au lieu de prendre des décisions basées sur vos émotions, il est important de classer les priorités en fonction de l'urgence et de l'importance. Pour ce faire, il peut être nécessaire d'utiliser des outils tels que le Modèle de matrice des priorités ClickUp pour prendre des décisions impartiales.

5. Fixer des objectifs pour votre développement personnel

Les chefs de projet se consacrent entièrement à leurs équipes. Mais quand avez-vous investi pour la dernière fois dans votre propre développement ? Fixer des objectifs en matière de leadership et continuez à développer vos compétences en tant que chef de projet. Paramètres Des objectifs SMART comme "Je suivrai un cours de leadership en ligne d'ici la fin du premier trimestre" ou "J'augmenterai la rétention des employés de 5 % d'ici décembre 2024."

6. Clarifiez la façon dont vous travaillez avec les gestionnaires de projet

La dernière chose que vous voulez faire est de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un. Tous les participants au projet doivent avoir des rôles bien définis, sans chevauchement. Évitez les retouches et le ressentiment en précisant qui est responsable de quoi. Vous pouvez toujours assigner des tâches automatiquement dans un outil comme ClickUp afin de minimiser la confusion.

7. Améliorez vos compétences en matière d'animation d'équipe

Et non, nous ne parlons pas des chutes de confiance ou des retraites de week-end. Le renforcement de l'équipe ne se produit pas seulement lors d'évènements organisés une fois par an ; il se produit tous les jours. Les interactions quotidiennes ont un impact plus important sur la culture de votre équipe que n'importe quoi d'autre, alors si vous voulez favoriser un lieu de travail plus productif, devenez un maître du renforcement de l'équipe. Cela pourrait ressembler à ce qui suit :

Fournir des opportunités de formation et d'apprentissage à votre équipe

Donner aux employés de l'autonomie et un pouvoir de décision

Gérer efficacement les réunions d'équipe

Prendre au sérieux les commentaires des membres de l'équipe

Reconnaître les réussites de l'équipe

Faire preuve d'esprit d'équipe, que ce soit en travaillant plus longtemps ou en prenant en charge les tâches que personne d'autre ne veut faire

Rien de tout cela ne semble aussi amusant qu'un exercice de chute de confiance, mais ces stratégies feront réellement bouger les choses et favoriseront la cohésion de l'équipe de projet.

8. Motivez et inspirez votre équipe

L'épuisement professionnel et le manque d'enthousiasme peuvent nuire à la progression du projet et au moral de l'équipe. En tant que chef d'équipe, c'est à vous de maintenir l'engagement de chacun. Reconnaissez le travail de votre équipe par des récompenses tangibles, partagez les indicateurs qui prouvent que leur travail porte ses fruits et donnez suite aux suggestions et aux commentaires des employés.

9. Restez à la pointe des dernières tendances

Les chefs de projet sont des innovateurs et des rêveurs. En tant que chef de projet, les gens attendent de vous que vous apportiez un point de vue neuf et de nouvelles idées au tableau. Lisez les nouvelles, essayez les dernières technologies et soyez au courant de ce qui se passe dans votre secteur d'activité. Consacrez au moins 10 minutes par jour à vous informer sur les tendances afin de pouvoir sortir des sentiers battus.

10. Construisez un réseau diversifié

Si vous passez tout votre temps avec des personnes de votre entreprise ou de votre secteur d'activité, vous n'entendrez probablement pas beaucoup d'idées intéressantes ou nouvelles. Pour avoir des idées fraîches, vous devez quitter votre zone de confort et vous connecter avec de nouvelles personnes. Écoutez des podcasts, lisez des livres et participez à des évènements de réseautage pour d'autres industries ou groupes d'intérêt. Vous ne savez jamais d'où viendra votre prochaine grande idée !

ClickUp fait de la gestion de projets un jeu d'enfant

Les chefs de projet veillent au suivi des projets, mais ils sont bien plus que cela. Ils sont à la fois des génies fous, des visionnaires et des pacificateurs. Ils ne bénéficient peut-être pas du temps d'antenne que font les gestionnaires de projet, mais l'innovation n'est pas possible sans les chefs de projet. 🏎️



