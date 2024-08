11 meilleures certifications en gestion de projet pour faire progresser votre carrière en 2024

Nous vivons une période passionnante : A Étude du Project Management Institute (PMI) rapporte que d'ici 2030, l'économie mondiale aura besoin de 25 millions de professionnels du projet supplémentaires pour répondre à ses besoins.

Sur le marché du travail actuel, les gestionnaires de projet s'interrogent sur l'importance des certifications en gestion de projet et sur la manière dont elles peuvent améliorer leur image de marque auprès des employeurs potentiels. Ces certifications fournissent des preuves tangibles de des connaissances en matière de gestion de projet la gestion de projet est une activité qui nécessite des connaissances, une expertise et la validation d'un développement professionnel. 🌱

Nous avons présélectionné les 11 meilleures certifications avec différents sujets d'intérêt et avons planifié des conseils productifs pour commencer votre parcours de certification. Mais avant d'aller plus loin, commençons par comprendre ce qu'est une certification les fondamentaux pour les gestionnaires de projet .

Qu'est-ce qu'une certification en gestion de projet ?

Une certification en gestion de projet est un titre professionnel qui valide les connaissances, les compétences et l'expertise d'une personne dans le champ de la gestion de projet. Elle signifie que le gestionnaire de projet a satisfait à des exigences spécifiques, telles que la formation, l'expérience et l'examen, fixées par des organismes ou des organisations accrédités.

Les certifications sont conçues pour garantir que les gestionnaires de projet possèdent une connaissance approfondie des différentes méthodologies, principes, bonnes pratiques et techniques de gestion de projet.

Ces certifications couvrent divers aspects de la gestion de projet pour en assurer la réussite : La planification du projet, l'exécution, le suivi, la gestion des risques, la communication, l'engagement des parties prenantes et le leadership.

Mais toutes les certifications en gestion de projet ne sont pas adaptées à tous les secteurs d'activité et à tous les rôles des gestionnaires de projet. Examinons de plus près quelques-unes des meilleures certifications disponibles aujourd'hui ! 🎓

11 meilleures certifications en gestion de projet pour 2024

1. Certification de professionnel en gestion de projet (PMP)

Sujet d'intérêt : Gestion de projet leadership Offert par : Project Management Institute (PMI) Frais d'examen : Non-membres : 575 $, membres du PMI : 405 $

Le Certification de professionnel de la gestion de projet (PMP) reconnaît la maîtrise de la norme de gestion de projet. L'examen de certification évalue les connaissances des candidats dans les domaines suivants l'exécution du projet le projet doit être exécuté dans le respect des principes suivants : intégration, portée, délais, coûts, gestion de la qualité, communication, passation de marchés, et la gestion des parties prenantes . Il évalue leur capacité à appliquer les méthodologies de gestion de projet et des techniques dans des scénarios réels.

Pour obtenir la certification PMP, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires ou d'un diplôme équivalent et avoir acquis cinq ans d'expérience dans la direction de projets au cours des huit dernières années.

Par ailleurs, les candidats titulaires d'un diplôme de quatre ans doivent avoir au moins trois ans d'expérience à la tête de projets au cours des huit dernières années.

Pour maintenir la validité et la devise de votre certification, vous devez obtenir 60 unités de développement professionnel (UDP) au cours d'un cycle de trois ans par le biais d'un apprentissage actif et d'un développement professionnel. Ces UFC témoignent de votre validation de la croissance et de l'expertise dans le champ !

2. Certification Certified Associate in Project Management (CAPM) (Associé certifié en gestion de projet)

Sujet d'intérêt : Gestion de projet au niveau entrée Offert par : Project Management Institute (PMI) Frais d'examen : Non-membres : 300 $, membres du PMI : 225 $ Frais d'examen* : Non-membres : 300 $, membres du PMI : 225

L'examen Certification "Certified Associate in Project Management" (CAPM) est un titre professionnel qui atteste des connaissances et des compétences que vous possédez en matière de gestion de projet. L'examen couvre des domaines tels que l'élaboration du l'étendue du projet le projet doit être conçu de manière à ce qu'il puisse être réalisé dans les délais les plus brefs, en recueillant les besoins, en établissant un budget, en planifiant les activités, en contrôlant la progression, et bien d'autres choses encore.

Vous pouvez suivre des cours de formation et des séminaires qui vous permettront de comprendre en profondeur les concepts de l'examen. En outre, des tests pratiques sont disponibles pour vous aider à évaluer votre préparation à l'examen.

Cette certification de niveau entrée débloque des opportunités pour des rôles de gestion de projet tels que coordinateur de projet et gestionnaire de projet junior. Pour passer l'examen, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, par exemple un diplôme de fin d'études secondaires, et avoir suivi au moins 23 heures de formation à la gestion de projet.

3. Certification de professionnel de la gestion de programme (PgMP)

Sujet d'intérêt : Gestion de programme Offert par : Project Management Institute (PMI) Frais d'examen : Non-membres : 1 000 $, membres du PMI : 800 $ Frais d'examen* : Non-membres : 1 000 $, membres du PMI : 800

L'examen Certification de professionnel de la gestion de programme (PgMP) reconnaît l'excellence et la maîtrise dans les domaines suivants gestion de programme . Il s'agit du plus haut niveau d'expertise en matière de direction et de supervision de programmes complexes. Un programme est un ensemble de projets multiples liés entre eux et gérés comme un tout pour atteindre un objet commun, comme un changement organisationnel, par exemple.

L'examen de certification PgMP évalue les candidats dans des domaines tels que l'alignement de la stratégie du programme, la gouvernance, la gestion du cycle de vie, la gestion des avantages, la gestion des parties prenantes et la gestion des risques. Il évalue leur capacité à appliquer le programme principes de gestion des programmes aux scénarios du monde réel. Le résultat est que les gestionnaires de programme sont en mesure d'orchestrer efficacement des initiatives à grande échelle.

Les prérequis pour le PgMP sont un diplôme secondaire avec quatre ans d'expérience en gestion de projet ou un Project Management Professional (PMP) et quatre ans d'expérience en gestion de programme au cours des 15 dernières années.

Les candidats peuvent également être titulaires d'un diplôme de quatre ans et de quatre ans d'expérience en gestion de projet ou d'un Project Management Professional (PMP) et de quatre ans d'expérience en gestion de programme au cours des quinze dernières années.

Pour que votre certification PgMP reste active, vous devez accumuler 60 unités de développement professionnel (PDU) au cours d'une période de trois ans.

4. Certification PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Sujet d'intérêt : Gestion d'équipe Agile Offert par : Project Management Institute (PMI) Frais d'examen : Non-membres : 495 $, membres du PMI : 435 $

L'examen Certification PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) reconnaît l'expertise dans les domaines suivants Gestion de projet agile pratiques. Il démontre une compréhension globale des principes Agile, des cadres (Scrum, Kanban, Lean, XP) et la capacité à naviguer dans la complexité et à conduire une amélioration continue.

Pour obtenir la certification PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), les candidats doivent remplir certaines conditions préalables. Ces prérequis comprennent une combinaison d'éducation, d'expérience professionnelle et de formation aux pratiques agiles.

Afin de conserver votre certification PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) active, vous devez obtenir 30 unités de développement professionnel (PDU) spécifiquement liées aux sujets agiles au cours d'une période de trois ans.

Learn effective conseils pour la gestion d'une équipe pour gérer des projets!

Créer le parfait Flux de travail agile pour visualiser votre travail avec l'affichage Tableau dans ClickUp

5. Certification "Portfolio Management Professional" (PfMP)

Sujet d'intérêt : Gestion de portfolio Offert par : Project Management Institute (PMI) Frais d'examen : Non-membres : 1 000 $ ; membres du PMI : 800 $

L'examen Certification de Professionnel en Gestion de Portefeuille (PfMP) reconnaît les personnes ayant une expertise exceptionnelle dans l'alignement des projets et des programmes sur les objectifs de l'organisation, l'optimisation des ressources et la maximisation de la valeur de l'entreprise.

La gestion de portefeuille implique une approche holistique de la gestion des projets, des programmes et des initiatives afin d'atteindre les objets stratégiques. Elle met en évidence la capacité d'une personne à gérer des portefeuilles, à hiérarchiser les investissements, à équilibrer les risques et les bénéfices, et à gérer des projets optimiser l'utilisation des ressources .

Les prérequis pour le PfMP comprennent un diplôme secondaire et sept ans d'expérience en gestion de portefeuille. Les candidats doivent avoir huit ans d'expérience professionnelle en entreprise au cours des 15 dernières années.

Afin de conserver votre certification PfMP (Portfolio Management Professional) active, vous devez obtenir 60 unités de développement professionnel (PDU) spécifiquement liées à des sujets de gestion de portefeuille au cours d'une période de trois ans.

6. Certification Certified ScrumMaster (CSM)

Sujet d'intérêt : Les méthodes agiles de travail avec les équipes et les industries Offert par : Plusieurs formateurs avec différents formats d'apprentissage Coût : Contactez un fournisseur, prestataire de Certified ScrumMaster (CSM) pour plus de détails sur les prix

Les Maître Scrum certifié (CSM) valide l'expertise d'une personne en matière de Scrum scrum, un cadre Agile pour une gestion de projet efficace. En tant que gestionnaire de projet certifié, ils acquerront une compréhension complète des principes de Scrum pour guider.. les équipes interfonctionnelles et les organisations dans la mise en œuvre des pratiques Scrum.

Les participants acquièrent des compétences pratiques pour appliquer Scrum dans des scénarios du monde réel. La formation met l'accent sur la collaboration, l'auto-organisation et l'amélioration continue, donnant aux CSM les moyens de favoriser des équipes performantes et autogérées.

L'obtention de la certification CSM en gestion de projet ouvre la voie à de nombreuses opportunités de carrière, notamment dans des rôles tels que Scrum Master , coach Agile, ou gestionnaire de projet Agile.

7. Certification PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)

Sujet d'intérêt : Gestion des risques Offert par : Project Management Institute (PMI) Frais d'examen : Non-membres : 670 $, membres du PMI : 520 $ Frais d'examen* : Non-membres : 670 $, membres du PMI : 520

L'examen Certification du PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) reconnaît les personnes ayant une expertise avancée en matière de gestion des risques. Elle valide les compétences en matière d'identification, d'évaluation et d'atténuation des risques.

Les professionnels certifiés PMI-RMP ont une connaissance approfondie de l'identification proactive des risques, de l'analyse de leur impact et de l'élaboration de stratégies visant à minimiser les effets négatifs les effets négatifs sur les objets du projet . Ils renforcent la confiance des parties prenantes, favorisent une culture du risque proactive et facilitent une meilleure prise de décision.

Le programme de certification couvre la planification, l'identification, l'évaluation, la planification de la réponse et le suivi des risques. Il permet aux professionnels d'adopter une approche globale de la gestion des risques tout au long du cycle de vie du projet.

Comme les autres certifications de gestion de projet du PMI, le PMI-RMP est soumis à des conditions d'éligibilité. Le candidat doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, avoir trois ans d'expérience en gestion de projet au cours des cinq dernières années et avoir suivi 40 heures de formation en gestion de projet.

Les candidats peuvent également être titulaires d'un diplôme de quatre ans, avoir deux ans d'expérience en gestion du risque de projet au cours des cinq dernières années et avoir suivi 30 heures de formation en gestion du risque de projet.

8. Certification ITIL (IT Infrastructure Library) Foundation

Sujet d'intérêt : Gestion des services informatiques Proposé par : Plusieurs fournisseurs mettant en forme différents types d'apprentissage Coût : Contactez un fournisseur, prestataire de la certification ITIL Foundation pour obtenir des détails sur les prix

Les Certification ITIL Foundation permet d'acquérir une connaissance approfondie des concepts, principes et processus de l'ITIL. Elle permet d'aligner les services informatiques sur les objets de l'entreprise, d'optimiser la prestation de services et de favoriser l'amélioration continue.

La certification ITIL Foundation est bénéfique pour les individus en améliorant leur carrière et en validant leur expertise. Elle permet une communication et une collaboration efficaces avec les professionnels de l'informatique.

Pour les organisations, les professionnels certifiés ITIL promeuvent l'excellence et l'orientation vers le service, améliorant la satisfaction des clients et l'efficacité opérationnelle. Ils gèrent efficacement les incidents, les problèmes et les changements informatiques.

Ajouter le suivi du temps et les estimations de durée aux tâches ClickUp

9. Certification Scaled Agile Framework (SAFe)

Sujet d'intérêt : Transformation agile à l'échelle Offert par : Plusieurs fournisseurs, avec des mises en forme d'apprentissage différentes Coût : Contacter Scaled Agile pour plus de détails sur les prix

Les Certification Scaled Agile Framework (SAFe) reconnaît les professionnels expérimentés dans la mise en œuvre de transformations Agile et la création de valeur dans le développement de logiciels et de systèmes à grande échelle.

Les professionnels certifiés SAFe acquièrent une compréhension approfondie des méthodologies agiles telles que Lean, Scrum, Kanban et DevOps pour relever les défis dans les domaines suivants les calendriers des projets et le développement de systèmes.

Les avantages de SAFe s'étendent aux organisations avec une meilleure collaboration, une mise sur le marché plus rapide et une plus grande agilité de l'entreprise. Les professionnels certifiés SAFe sont le moteur de cette transformation et favorisent l'amélioration continue.

10. Certification de professionnel certifié en gestion de projet (CPMP)

Sujet d'intérêt : Équipe commerciale et gestion de projet marketing

Proposé par : American Industrial Certification Institute (AiCi) Coût : Renseignez-vous auprès de l'AiCi pour connaître les tarifs

L'Institut Programme du professionnel certifié en gestion de projet (CPMP) permet aux professionnels d'améliorer leurs compétences en matière de marketing. Des propriétaires de petites entreprises aux gestionnaires de comptes, il existe un contenu spécialisé pour couvrir les différents champs de carrière de la gestion de projet.

Le programme couvre divers aspects du marketing, notamment la définition de cadres de marketing d'entreprise, la réalisation d'audits et d'analyses, la mise en œuvre de systèmes efficaces de gestion du marketing et des ventes, et l'élaboration de stratégies concurrentielles.

Il offre des avantages tels que l'amélioration des CV, la validation des connaissances en matière d'équipe commerciale et de marketing, des possibilités de formation en groupe et la mise en réseau avec des professionnels qui seront bientôt certifiés.

11. Certificat de professionnel en gestion de projet de Google

Sujet d'intérêt : Gestion de projet, réflexion stratégique, gestion des risques Offert par : Google Career Certificates & Coursera Coût : 49 $ par mois sur Coursera après une période d'essai initiale gratuite de 7 jours

Le Certificat de professionnel en gestion de projet de Google fournit une introduction complète aux concepts et pratiques de la gestion de projet. Il est conçu pour les personnes qui souhaitent démarrer ou améliorer leur carrière dans ce champ.

Ce programme couvre cinq cours, des fondamentaux comme la planification de projet, le calendrier, la budgétisation et la gestion des risques aux sujets avancés comme le leadership de projet et la collaboration d'équipe. Il offre également une expérience pratique avec des outils tels que Google Sheets, Docs, Slides et Drive.

Dans le cadre du projet final, les apprenants peuvent mettre en pratique leurs compétences dans un scénario de projet simulé à l'aide de la plateforme Google environnements de travail. Ils seront évalués en fonction de leur capacité à achever les tâches dans les délais et le budget impartis. Une fois achevé, les apprenants reçoivent un certificat reconnu par Google et les employeurs du monde entier.

La certification en gestion de projet en vaut-elle la peine ?

Une certification en gestion de projet en vaut la peine si elle répond à tous vos critères: objectifs de la gestion de projet , les qualifications, les préférences d'apprentissage, le contenu des cours, l'accréditation, le réseau professionnel, le coût et le niveau d'assistance

Lorsque vous examinez les options de certification qui s'offrent à vous, il est utile de vérifier si le programme de formation a été récemment mis à jour pour s'aligner sur les tendances actuelles de l'industrie, par exemple IA (intelligence artificielle) et référencer les derniers outils de gestion de projet. ⚙️

Si vous souhaitez acquérir davantage d'expérience pratique pour améliorer vos compétences en matière de gestion de projet, essayez ClickUp ! Notre programme de formation à la gestion de projet, très bien évalué, a pour but de vous aider à améliorer vos compétences en gestion de projet logiciel de gestion de projet gratuit très bien noté est conçu pour permettre aux équipes de toutes tailles et de tous les secteurs d'activité de travailler ensemble au sein d'une seule et même plateforme.

Votre prochain projet : Créez un programme d'étude pour votre examen de certification dans ClickUp

Les certifications en gestion de projet peuvent prendre plusieurs mois ou années à obtenir, en fonction de votre expérience actuelle et de votre calendrier. ClickUp vous offre de multiples façons de diviser votre vaste programme d'études en sessions d'étude gérables. Définissez des paramètres et des Objectifs, créez des échéanciers flexibles et décomposez les devoirs en tâches et sous-tâches ! 🧑‍💻

Avec ClickUp, vous avez accès à des centaines de outils de productivité pour le suivi de votre matériel d'étude et la création d'un forfait. Voici cinq conseils pour rationaliser votre formation à la gestion de projet.

$$$a Conseil n° 1 : créer un groupe d'étude pour la certification en gestion de projet

Lorsque vous travaillez sur un projet de groupe, vous avez la possibilité d'inviter un nombre illimité de camarades de classe à votre environnement ClickUp Mon travail. Dans cet environnement collaboratif, vous pouvez assigner efficacement des tâches et collaborer de manière transparente, le tout au sein d'une plateforme unifiée.

Pour plus de confidentialité, vous pouvez inviter vos camarades de classe à accéder à votre espace de travail en tant qu'invités. Cela vous permet de garder le contrôle et d'accorder un accès exclusif aux dossiers, listes ou tâches spécifiques de votre choix. Profitez de la liberté de collaborer en toute sécurité tout en gardant les détails de votre projet organisés et confidentiels. 🔐

Pour commencer, appuyez sur le bouton Inviter dans le coin inférieur droit de la barre latérale de votre espace de travail pour inviter rapidement n'importe qui !

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

Conseil n°2 : Suivre tous les supports d'étude

Rassembler le bon matériel d'étude est une excellente façon de commencer à étudier pour un examen de certification en gestion de projet. Commencez par consulter le programme de l'examen que vous prévoyez de passer et assurez-vous que vous disposez de tous les livres, guides et examens pratiques dont vous aurez besoin.

Si possible, demandez à d'autres professionnels du champ s'ils connaissent des ressources telles que des examens pratiques qui pourraient vous être utiles. Il est également conseillé de consulter des forums et des communautés en ligne où vous pourrez poser des questions et obtenir des conseils de la part de gestionnaires de projet expérimentés qui ont déjà passé l'examen. ✔️

Une fois que vous avez rassemblé tout votre matériel, créez une liste de matériel qui indique quand et comment vous utiliserez chaque ressource. Il vous sera ainsi plus facile de rester concentré sur vos études et de vous assurer que vous avez suffisamment de temps pour couvrir tous les sujets sans vous sentir submergé.

Get modèles gratuits de gestion de projet pour gagner du temps avec des flux de travail préconstruits!

Conseil #3 : Ajoutez des Jalons pour visualiser les principales réalisations

L'emploi du temps de chacun est différent, il est donc important de créer un forfait d'étude qui s'adapte à votre style de vie et à vos validations quotidiennes. Savoir quand vous avez prévu de passer l'examen est une étape importante dans votre processus de préparation. 🎯

Fixez une date précise à laquelle vous aimeriez avoir passé l'examen, puis travaillez à rebours à partir de là pour ajouter des paramètres (ou Jalons) à atteindre. Cela vous permettra de disposer d'un échéancier solide pour chaque sujet et de vous responsabiliser.

Une fois la date de l'examen fixée, commencez à compter les semaines qui vous y conduisent. Essayez de terminer la majeure partie de votre préparation quelques semaines avant la date de l'examen afin d'avoir suffisamment de temps pour réviser les sujets ou les questions de dernière minute que vous pourriez avoir !

Conseil n° 4 : Rassemblez toutes vos expériences passées en matière de gestion de projet dans un document

Pour passer l'examen de certification en gestion de projet, vous devrez souvent fournir des preuves de votre expérience passée afin de satisfaire aux conditions d'admissibilité. Pour être sûr de pouvoir soumettre facilement toutes les informations nécessaires, créez un document ClickUp qui contient toutes ces informations dans un emplacement facile d'accès. Ainsi, au moment de vous inscrire à l'examen, vous n'aurez pas à vous démener pour trouver tous les détails nécessaires. 🔍

PRO TIP Avez-vous entendu parler de ClickUp University ? Notre plateforme d'apprentissage en ligne gratuite et autodidacte propose une exploration en profondeur des fonctionnalités principales de la plateforme et délivre des certificats une fois achevée. En sachant comment collaborer avec des équipes, construire des recettes d'automatisation, créer des flux de travail de projet, et plus encore !

Conseil #5 : Gagnez du temps avec les tâches récurrentes

Certaines tâches reviennent régulièrement, chaque semaine ou chaque année mensuelle avant l'examen. En particulier si vous devez concilier vos études avec votre travail et vos validations personnelles, il est préférable de créer des systèmes et des routines afin d'avoir une tâche de moins à accomplir manuellement.

Vous avez la possibilité de personnaliser entièrement la fréquence et la date d'échéance, ce qui vous donne plus de souplesse pour étudier de la manière qui vous convient le mieux ! ⚡️

Développez votre carrière grâce aux certifications en gestion de projet

La plupart des certifications en gestion de projet sont accompagnées de matériel pour vous préparer au jour de l'examen.

Dans une période d'incertitude économique, prendre une décision sur ce qu'il faut faire ensuite avec le temps dont on dispose représente une forte pression. Alors, détendez vos épaules, prenez le temps de l'introspection et explorez les choses qui vous font vibrer. Il existe une formidable communauté de professionnels de la gestion de projet et des passionnés, et nous sommes ravis que vous en fassiez partie !