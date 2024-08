11 exemples d'objectifs de gestion de projet pour 2024

On pourrait croire que le mois de janvier est le plus propice à la fixation d'objectifs dans l'excitation d'une nouvelle année, mais beaucoup d'entre nous, dans le monde du travail, ont la chance de revivre cette excitation trois fois de plus au début de chaque trimestre fiscal. 🎉

À vrai dire, cela fait un peu anxiogène sur le papier, _mais est-ce que quelqu'un d'autre aime secrètement le forfait de ses nouveaux objets ?

Si vous avez répondu oui à cette question, alors nous sommes le même type de bizarre. 🥲💜

Le fait de se fixer de nouveaux objectifs peut être une expérience tellement validante. Même si vous n'avez pas encore mis en place un processus de définition d'objectifs, vous avez probablement travaillé sur une liste officieuse d'objectifs pendant la majeure partie de votre carrière.

À faire ? Parce que ces objectifs ont formé les habitudes qui vous ont permis d'obtenir le poste de vos rêves, ont créé un sentiment d'accomplissement dans votre routine quotidienne ou vous ont peut-être aidé à devenir la personne que votre chien a toujours su que vous étiez.

En bref, il y a quelque chose de naturel et de bon dans le fait de se fixer et d'atteindre des objectifs.

En outre, le fait de paramétrer des objectifs personnels et professionnels est également nécessaire pour s'épanouir dans des carrières telles que celle de la gestion de projet qui innovent en permanence.

Nous avons les outils et les conseils dont vous avez besoin pour définir vos prochains objectifs en matière de gestion de projet et vous y tenir. Sans oublier, onze objectifs détaillés spécifiques à la gestion de projet pour démarrer votre trimestre avec un bon départ. (en anglais)

Pourquoi définir des objectifs de gestion de projet ?

Vous avez la feuille de route de votre projet. Cela doit suffire, n'est-ce pas ? pas tout à fait

Votre feuille de route peut présenter les dispositions à prendre pour assurer la réussite du lancement du projet, mais ce sont les points de repère en cours de route qui font toute la magie, en particulier en ce qui concerne votre objectifs de développement professionnel .

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons une petite clause de non-responsabilité: Dans cet article, nous allons utiliser les mots "objectifs" et "buts" de manière interchangeable. Dans votre expérience professionnelle, vous avez peut-être donné des définitions différentes à ces mots, mais dans le contexte de cet article, ils sont synonymes.

nous sommes heureux d'en avoir terminé avec cette question. Passons maintenant aux choses sérieuses. 🤓 Gestion de projet est passionnante parce qu'elle est en constante évolution et qu'elle permet aux gestionnaires de projet d'apprendre presque chaque jour quelque chose de nouveau grâce à la sophistication de leurs projets. Paramètres des objectifs vous aide à suivre l'évolution des tendances et à livrer un produit qui fera pleurer (de bonheur) vos parties prenantes.

La fixation d'objectifs dans le cadre de la gestion de projet étant un excellent moyen d'améliorer la qualité de vos projets, c'est aussi, par extension, un excellent moyen de vous améliorer vous-même ! En alignant vos propres objectifs de gestion de projet sur l'orientation générale de votre entreprise, vous vous engagez à assurer la réussite de votre futur moi - et cette relation passe toujours avant tout. 🥰

Outre le fait de vous améliorer, le fait de forfaiter les objets clés que vous souhaitez atteindre pour chaque projet à venir est un excellent moyen de rester motivé, de vous démarquer, de mesurer votre croissance et de préparer l'avenir. Mais ce n'est pas tout !

Il existe une autre raison (assez sérieuse !) pour laquelle vous devriez investir un peu plus de temps dans les objectifs de gestion de projet. 😳

Les gestionnaires de projet sont également confrontés à de nouveaux défis avec les l'essor du travail télétravail et freelancing qui rendent encore plus importante la nécessité d'avoir des objectifs clairs et SMART pour rester à la hauteur des changements potentiels à venir..

"Les répercussions du coronavirus (COVID-19) ont mis à l'épreuve la capacité des organisations à mener à bien des projets et des programmes de manière efficace", a déclaré Natasha Moore, partenaire en charge de la transformation de l'entreprise Gestion de programme chez KPMG Australia. "Quelques projets et programmes se sont adaptés rapidement et efficacement... tandis que d'autres ont subi des retards importants ou des annulations"

Selon Moore, les équipes les mieux à même de lutter contre les retards étaient celles qui étaient les plus disposées à pivoter et qui définissaient dès le départ les objectifs clés de leur projet.

Bien que vous puissiez être tenté de griffonner "pivot" sur un note autocollante et l'afficher sur votre écran pour une lecture facile, il en faut un peu plus pour mettre cette pratique en mouvement et créer des habitudes de travail saines. Mais heureusement, ClickUp s'occupe de tout 🙂

Les ingrédients d'un bon objectif de gestion de projet

Chez ClickUp, nous sommes de grands fans de Objectifs SMART et les objectifs de gestion de projet les plus efficaces partagent cette qualité !

Récapitulons rapidement : Les objectifs SMART doivent être l'étoile polaire de votre parcours de définition d'objectifs et sont définis comme étant sspécifiques, measurables, assignables, rpertinents et tdans le temps.

Pour être précis, votre objectif répondra aux questions quoi, qui, quand, où, pourquoi et quoi impliquées dans un forfait détaillé. Vous disposerez d'un ensemble défini d'indicateurs pour mesurer la progression et connaîtrez les compétences ou les paramètres nécessaires pour l'atteindre. Votre objet sera également pertinent pour vous ! C'est-à-dire qu'il s'aligne sur votre évolution de carrière ou vos objectifs personnels à long terme. Enfin, et ce n'est pas le moins important, il est assorti d'une date limite afin de mettre un terme à toute habitude de procrastination.

Ce qui est formidable avec les paramètres SMART, c'est leur rigueur, mais ne vous laissez pas déborder par la création du nouvel objectif trimestriel le plus important du groupe. SMART les objectifs de gestion de projet peuvent être à court ou à long terme et de nombreux objectifs à long terme peuvent être divisés en jalons plus faciles à gérer.

Heureusement, nous partagerons des exemples des deux types d'objectifs et de tout ce qui se trouve entre les deux ! Inclure quelques étapes supplémentaires saines habitudes de travail qui peuvent avoir un impact important sur votre façon d'atteindre de nouveaux sommets.

8 objectifs forts pour les gestionnaires de projet

Cette liste est une combinaison d'objectifs à court et à long terme, mais vous remarquerez peut-être aussi qu'il s'agit d'objectifs que vous pouvez vous fixer encore et encore. Avec chaque nouveau projet, utilisez la même logique SMART pour mesurer votre progression sur une période prolongée en utilisant ces objectifs comme base de référence.

...encore une chose avant de passer aux choses sérieuses. 🍽

Vous pouvez travailler sur tous ces objets en tandem ! L'ordre de la liste vise à ce que chaque objectif s'appuie sur le précédent, mais si vous êtes un gestionnaire de projet chevronné, soyez notre invité et passez d'un objectif à l'autre comme bon vous semble. 🚀

1. Améliorer la communication et la collaboration

Il s'agit peut-être d'un objectif à court terme, mais il est là pour longtemps. Même si nous ne suggérions pas d'améliorer la communication et la collaboration en tant que priorité absolue, cet objet aurait probablement sa place dans votre groupe pour les raisons suivantes une bonne communication nécessite un effort constant !

Maintenant, si vous êtes assis dans votre fauteuil pivotant et que vous vous demandez, _mais si je vais toujours devoir travailler sur la communication, alors l'objectif n'est-il pas limité dans le temps et donc pas SMART ?

Non. Il est toujours SMART.

Soyez clair et réfléchi sur la façon dont vous définissez "l'amélioration" dans ce domaine en vous penchant sur des projets antérieurs ou des défis récents. Le recul est de 20/20, pouvez-vous maintenant retracer les lignes de mauvaise communication jusqu'à leurs causes profondes ?

Peut-être cela se présente-t-il sous la forme d'un trop grand nombre de canaux de communication, c'est-à-dire que Susan adore l'e-mail mais que Jimmy préfère Slack, et vous préférez mettre une épingle jusqu'à ce que tout le monde puisse régler le problème sur Zoom le lundi ?

J'espère sincèrement que ce n'est pas votre situation actuelle. 👀

Mais il n'est jamais trop tard pour mettre en place un processus définitif. Identifiez les points douloureux et commencez à mettre par écrit une solution que l'équipe du projet pourra suivre et à laquelle elle pourra se référer.

S'il y a une forme de communication qui ne fonctionne pour personne, éliminez-la complètement de votre flux de travail quotidien, mais s'il y a quelques difficultés à s'adapter à votre nouveau processus, tenez bon pendant un mois ou deux avant de le modifier à nouveau. La surcommunication existe, et les changements constants peuvent être source de confusion et, en fin de compte, contre-productifs.

Maintenant que votre équipe sait quand, où et comment se parler, assurez-vous qu'elle est encouragée à 100 %.

Lorsque vous managez l'équipe, orientez la discussion de la manière suivante en encourageant une communication ouverte et la collaboration au sein de l'équipe . En particulier pour les équipes de projet télétravail, veillez à ce que personne n'ait l'impression de travailler en vase clos et mettez en place une politique de la "porte ouverte" lorsqu'il s'agit de répondre aux questions, aux besoins et aux commentaires.

Conseil de pro du manager de projet : si vous encouragez l'équipe à se connecter et à partager de nouvelles idées, assurez-vous que vous êtes également prêt à l'écouter.

2. Améliorer la productivité et les performances

Cet objectif de gestion de projet est à la fois un objectif à court et à long terme !

La manière de mettre en œuvre cet objectif dépend des pratiques actuelles de votre entreprise, mais se résume à la façon dont vous mesurez la productivité et la performance en premier lieu.

Examinez les projets, les tâches, les jalons et les échéanciers du passé : respectez-vous toujours vos délais ? Et si ce n'est pas le cas, pouvez-vous trouver la cause d'éventuels problèmes de productivité ? domaines de faible performance ? Les goulets d'étranglement et les bloqueurs sont parfois totalement hors de votre contrôle, mais en réalisant un audit complet de vos charge de travail de votre équipe et le rythme de vos projets n'est jamais une mauvaise idée. Bien que cela demande une certaine validation, cela peut permettre d'identifier de nouveaux domaines d'amélioration que vous n'aviez pas vus auparavant.

Notre conseil ? Investissez dans un outil de productivité qui peut gérer le suivi du temps, les rapports en temps réel, les délais et les flux de travail de l'équipe !

Use these Modèles d'évaluation de la performance !

Par exemple... 👀 Fonctionnalités flexibles de suivi du temps dans ClickUp vous aident à vous concentrer sur votre travail grâce à un chronomètre global, des estimations de durée et des rapports détaillant votre temps par tâche. De plus, avec L'extension Chrome de ClickUp vous pouvez même suivre le temps que vous passez en dehors de ClickUp, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre charge de travail depuis n'importe quel endroit du web.

À partir de là, vous pouvez aller plus loin dans la gestion de votre temps grâce à La vue Charge de travail unique de ClickUp pour voir comment les estimations de durée de vos tâches se comparent au temps dont vous disposez dans votre semaine.

Pour mes collègues apprenants visuels, c'est un excellent moyen de structurer vos journées et de vous assurer que tout le monde sait sur quoi travailler.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image1-3-1400x944.png Affichez la charge de travail de votre équipe dans ClickUp !

/$$img/

La vue Charge de travail de ClickUp vous permet d'aller plus loin dans la gestion du temps et de voir comment votre estimation de la durée de chaque tâche se compare à la durée totale de votre semaine.

Et si vous aimez la vue Charge de travail, attendez d'avoir accès à Tableaux de bord de ClickUp .

Considérez les tableaux de bord comme votre Accueil de haut niveau pour le développement des Sprints, nivellement des ressources et le suivi de la progression. Mais ce qui est vraiment génial avec les tableaux de bord, c'est que vous pouvez en créer un pour pratiquement n'importe quel scénario. Instantanément de la progression en fonction des objectifs des jalons, des tâches, du temps, de l'activité, etc.

Avec plus de 50 widgets pour personnaliser l'affichage de vos résultats, les tableaux de bord ClickUp sont une excellente chose à avoir sous la main pour les présenter aux parties prenantes.

Obtenez instantanément un aperçu de la progression de votre projet en fonction des jalons, des tâches, du temps, de l'activité, etc. dans ClickUp Dashbaords

Mais je m'éloigne du sujet. Revenons à nos objectifs de gestion de projet ! 🤪

3. Atteindre les objectifs du projet dans le cadre des contraintes données

S'il peut être passionnant et nécessiter parfois un peu plus d'attention de se fixer de nouveaux objectifs, veillez à ne jamais perdre de vue la situation dans son ensemble ! Votre objectif du projet l'objectif, la portée, le délai, la qualité et le budget du projet doivent être respectés.

Livrer vos projets dans les délais et le budget impartis sont les deux éléments clés de la réussite d'un projet exigences les plus importantes en tant que gestionnaire de projet . Le fait de ne pas respecter les délais, de prendre du retard et de dépasser le budget n'affecte pas seulement votre réputation en tant que gestionnaire de projet, mais peut également avoir des répercussions sur la rentabilité de votre produit et, en fin de compte, sur votre entreprise.

Bonus: gestion de projet KPIs_ !

4. Rester proactif pour atténuer les risques à l'avance

AKA, toujours avoir un forfait d'urgence .

Prendre du retard sur un projet est parfois indépendant de votre volonté et finit par arriver à tout le monde. Maintenez votre avantage concurrentiel et faites-vous connaître en tant que leader proactif en mettant en place un processus permettant d'aller de l'avant lorsque les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. Ce n'est peut-être pas parfait, mais c'est déjà ça, et ça compte !

En outre, le marché en pleine croissance des gestionnaires de projet peut également être volatile, mais en vous assurant que vous avez des forfaits d'urgence en place pour gérer les risques imprévus peut vous aider à rester sur le suivi à long terme, même avec quelques accrocs ici et là. Organisez une séance de remue-méninges avec l'équipe sur les types de risques, d'obstacles et de résultats que vous pourriez rencontrer sur la feuille de route de votre projet et ajustez-les si nécessaire au cours de l'étape de planification afin de garder une longueur d'avance et d'éviter les écueils potentiels.

Pour la planification d'un projet à objectif à long terme, conservez un document, un modèle ou une tâche d'évaluation des risques afin de vous pencher sur la manière dont les risques ont été gérés dans les projets récents et d'en tirer des enseignements pour l'avenir.

En rapport : En savoir plus sur le_ meilleurs outils de gestion des risques !

5. Acquérir une compréhension stratégique des objectifs de l'entreprise et mettre en œuvre des initiatives similaires

La mise en œuvre de cet objectif à long terme peut vous aider à exécuter des projets à fort impact et à jouer un rôle plus important dans les objectifs de l'entreprise. Prenez-le comme un signe pour sortir de votre bulle habituelle et créer des initiatives qui contribuent à l'objectif plus large de l'entreprise !

Le projet doit toujours être orienté Business et répondre à certaines exigences fixées par les utilisateurs ou les responsables de l'entreprise, mais essayez de faire des recherches et de prendre contact avec d'autres services de l'entreprise pour voir sur quoi ils travaillent également - il n'y a pas de mal à mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise.

Connaître les objectifs généraux de votre entreprise et pourquoi ils sont importants peut vous aider à orienter vos propres objectifs de gestion de projet et à prendre des décisions plus stratégiques concernant vos projets. Il a été constaté que 30 % des bénéfices projetés d'une entreprise sont obtenus grâce à la mise en œuvre d'un nouveau projet, et environ 70 % de ces avantages découlent de la mise en place d'un processus visant à responsabiliser les personnes et d'un système permettant de faire connaître les avantages à long terme d'un projet.

Effacées, ces mesures vous aideront à tracer une ligne claire de l'impact de la réussite de votre projet sur la réussite de l'entreprise dans son ensemble.

6. Gérer les attentes des parties prenantes

Les parties prenantes sont le système d'assistance de votre organisation ; vous pouvez même les considérer comme les sponsors de votre projet.

En tant que gestionnaire de projet, il vous sera demandé de les tenir informés du projet à chaque jalon et d'intégrer leurs commentaires, car croyez-le ou non, ils ont aussi leurs propres objectifs personnels ! Pour atteindre cet objectif, vous devrez augmenter la transparence sur la progression de votre projet de la visibilité sur les efforts de l'équipe et de faire en sorte que tout le monde soit sur la même page le plus rapidement possible.

Nous vous suggérons de commencer par un modèle d'examen ! Incluez un résumé de la situation générale, des mises à jour depuis le dernier examen, des questions, des besoins supplémentaires, etc. Le fait de disposer d'un outil de gestion de projet (comme ClickUp !) permettant de créer des tableaux de bord et d'obtenir instantanément des informations actualisées sur votre projet vous sera également d'une aide précieuse.

Au-delà de la transparence, vous voudrez également créer un processus normalisé pour les tâches suivantes recevoir l'approbation de vos parties prenantes , le retour d'information et la communication 🙂

7. Mettez à jour vos compétences et vos certifications, élargissez vos connaissances en matière de gestion de la performance

Une excellente façon de rester à la pointe de votre secteur est de vous rappeler que nous n'avons jamais fini d'apprendre !

À propos de 51% des organisations exigent désormais que les gestionnaires de projet soient titulaires d'une certification bien que nous ne vous suggérons pas d'obtenir un nouveau diplôme ou d'acquérir de nouvelles compétences chaque année, vous pourriez peut-être envisager d'investir dans l'amélioration de vos compétences en gestion de projet outils de gestion de projet que vous possédez déjà, même si vous les utilisez dans votre champ depuis une dizaine d'années.

Utilisez cet objectif comme une occasion de vous brancher et de faire preuve de créativité. Quelles sont les autres compétences que vous faites valoir et qu'avez-vous intérêt à apprendre de nouveau ?

L'amélioration de vos compétences en gestion de projet peut commencer par quelque chose d'aussi simple que la lecture d'un livre ou d'un blog. 🙌🏼

Il existe également une tonne de cours qui vous permettent d'apprendre à votre propre rythme et de choisir l'option qui fonctionne avec vos contraintes de temps personnelles. De plus, c'est un excellent moyen de montrer que vous prenez l'initiative d'innover et que vous vous tenez pour responsable en voulant vous améliorer.

Check out these Modèles de paramètres de fixation d'objectifs !

8. Maximisez vos contributions

Il s'agit d'un objectif à long terme, principalement parce qu'il faut du temps, des essais et des erreurs, et des compétences pour apprendre à faire le maximum dans le rôle que vous occupez actuellement sans vous épuiser totalement.

Développez votre impact étape par étape et pensez au-delà de vos responsabilités actuelles. Peut-être commencerez-vous à vous intéresser davantage à la formation des nouveaux membres de l'équipe et à leur fidélisation ! Mon travail consiste à définir de nouveaux objectifs pour l'équipe, à effectuer des recherches sur vos concurrents ou à examiner d'anciens projets de l'entreprise rapports de performance pour créer de nouvelles stratégies d'amélioration.

Vous n'êtes pas un poney à un seul tour, alors montrez-leur ! 🙂

Des objectifs de gestion de projet qui ne sont peut-être pas SMART, mais qui sont intelligents

Bien que ces trois objectifs de gestion de projet ne soient pas SMART comme défini plus tôt dans ce billet, ce sont de bonnes habitudes à garder à l'esprit et qui vous mèneront loin sur le chemin du leadership !

1. Mon travail sur vos compétences non techniques

Il est important d'être un atout bien équilibré. Vous devez posséder un bon mélange de connaissances techniques et commerciales, ainsi qu'une connaissance pratique de la manière de communiquer avec votre équipe, vos clients, les parties prenantes, etc. Cela concerne également les compétences en matière de négociation et le fait de savoir comment faire les choses sans brûler les ponts.

Cela peut vous aider à éviter les conflits et à promouvoir une culture de travail collaborative et fonctionnelle !

2. Trouver un équilibre entre les objectifs stratégiques et les besoins des employés

N'oubliez pas : soyez d'abord un être humain.

Nous avons mentionné que l'un des principaux objets d'un bon gestionnaire de projet est de rester à l' le budget du projet , ce qui implique notamment de faire en sorte que votre entreprise n'ait pas à embaucher constamment des remplaçants. 👀

Sans l'équipe, vous n'aurez pas de projet ou de produit. La satisfaction des employés est importante pour que l'équipe reste engagée dans le projet, car il est non seulement dans l'intérêt de l'employé d'avoir ses besoins à l'esprit, mais aussi dans l'intérêt du produit.

Communiquez de manière transparente avec votre équipe et organisez régulièrement des sessions individuelles afin de normaliser les retours d'information et de créer une relation entre vous et les membres de votre équipe. Intéressez-vous à leurs propres objectifs et organisez des entretiens pour les aider à célébrer les objectifs qu'ils ont atteints tout en identifiant les domaines dans lesquels ils peuvent progresser.

Check out these Modèles de proposition de budget_ _Href/%href/* * !

3. Montrer l'exemple

Si vous voulez créer un précédent au sein de votre équipe en lui faisant comprendre qu'elle doit se tenir responsable de ses actes, vous devez être prêt, en tant que leader, à vous tenir responsable vous aussi !

Dans les moments difficiles, essayez de vous demander quel type de leader vous souhaiteriez avoir si les rôles étaient inversés et considérez chaque situation comme un incident isolé. Essayez de ne pas laisser des sentiments personnels ou des influences extérieures modifier votre perception d'une chaîne d'évènements, et n'oubliez pas d'examiner chaque situation sous tous les angles pour évaluer le type de leader dont vous avez besoin à ce moment-là.

Sachez quand déléguer, quand intervenir et quand il vaut mieux écouter.

Vous êtes prêt !

La magie de cette liste réside dans le fait que vous pouvez continuer à appliquer ces objectifs à chaque nouveau projet ou au début de chaque trimestre fiscal. Même s'il existe d'autres objectifs de gestion de projet spécifiques à votre équipe ou à votre entreprise, servez-vous de ces objectifs comme d'un tremplin pour laisser vos rêves s'envoler !

N'oubliez pas : investir dans l'amélioration de la qualité de vos projets, c'est aussi investir en vous-même.

Le ciel est la limite, mais en cas de doute, pensez SMART. Et lorsque vous serez prêt à aller plus loin dans vos objectifs de gestion de projet, téléchargez les documents suivants ClickUp . 🥳