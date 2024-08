10 Outils de collaboration pour la gestion de projet pour les équipes en 2024

Comment votre équipe collabore-t-elle actuellement sur la gestion de projet ? Si vous êtes toujours dans le cauchemar du suivi des tâches récurrentes, de la chasse aux appels manqués et des réunions Zoom interminables, il est temps d'améliorer votre expérience en matière de logiciel de gestion de projet.

Les membres de l'équipe de projet ont besoin de plus de des moyens de communication plus efficaces et efficients et de collaborer. Les responsables de projet ont également besoin de rationaliser leurs flux de travail, afin de pouvoir s'attaquer plus facilement à d'énormes listes de tâches et de mener à bien les projets. C'est là que les solutions modernes de outils de collaboration pour la gestion de projet viennent dans.

Dans ce guide, découvrez les meilleurs outils de collaboration en ligne outils de gestion de projet . Tout est doté de fonctionnalités de gestion de projet essentielles, notamment la collaboration en temps réel, la possibilité de suivre plusieurs projets et l'intégration de tiers pour tout ce qui concerne la messagerie instantanée et le partage des mises à jour de projets.

Que faut-il rechercher dans les outils de collaboration pour la gestion de projet ?

Si vous êtes novice en matière de logiciel de gestion de projet il est facile de se laisser submerger par toutes les options qui s'offrent à vous en matière de gestion de projet collaboration dans le cadre d'un projet des outils. Il existe un grand nombre d'outils de collaboration de projet applications de productivité il existe de nombreuses applications de productivité qui promettent de vous aider à dynamiser votre journée, mais toutes ne donnent pas les résultats escomptés.

Lorsque vous commencez à chercher un logiciel de gestion de projet et des outils de collaboration d'équipe, vous voudrez rechercher des fonctionnalités telles que :

Gestion des tâches: Recherchez des outils de collaboration qui vous permettent de créer, de déléguer, de suivre et de gérer des tâches au sein de votre équipe

Recherchez des outils de collaboration qui vous permettent de créer, de déléguer, de suivre et de gérer des tâches au sein de votre équipe Communication en temps réel: N'attendez plus les e-mails et les rappels. Les meilleurs outils de communication en temps réel sont les suivants outils de collaboration en ligne intègrent des fonctionnalités de communication telles que la vidéoconférence, le chat de groupe et les tableaux de discussion pour faire avancer la discussion

N'attendez plus les e-mails et les rappels. Les meilleurs outils de communication en temps réel sont les suivants outils de collaboration en ligne intègrent des fonctionnalités de communication telles que la vidéoconférence, le chat de groupe et les tableaux de discussion pour faire avancer la discussion **Le partage de fichiers est un excellent moyen de stimuler la collaboration au sein de votre équipe, en particulier si vous pouvez partager des fichiers et travailler simultanément sur le même document au sein de la plateforme

Capacités d'intégration: Votre équipelogiciel de collaboration doit se connecter à toutes vos applications et plateformes favorites, en étendant leurs fonctions et en les intégrant davantage à votre journée

Votre équipelogiciel de collaboration doit se connecter à toutes vos applications et plateformes favorites, en étendant leurs fonctions et en les intégrant davantage à votre journée Une excellente expérience utilisateur : Bien entendu, tout logiciel de gestion de projet que vous choisissez doit être facile à utiliser et présenter une interface intuitive. Plus tôt vous pourrez l'utiliser efficacement, plus l'impact positif qu'il aura sur votre vie professionnelle sera significatif

10 meilleurs outils de collaboration pour la gestion de projet à utiliser en 2024

Prêt à sélectionner le meilleur outil de collaboration de projet pour rester au top des projets complexes ? Nous avons examiné certains des outils de collaboration de gestion de projet les plus populaires sur le marché et mis en évidence nos neuf meilleures recommandations pour les équipes hautement productives à utiliser en 2024.

Les plus de 15 vues de ClickUp permettent d'afficher facilement le statut d'un projet au sein de plusieurs équipes collaboratives

ClickUp est une solution tout-en-un pour la gestion de projet, que vous gériez des projets un par un ou que vous jongliez avec plusieurs utilisateurs et de nombreuses équipes forfaits de projet en une seule fois. La plateforme super conviviale permet aux équipes de projet et de développement de diviser les projets complexes en tâches de taille réduite et de stocker toutes les informations dans une plateforme centralisée.

Les capacités de collaboration de l'équipe sont également inégalées, car tout le monde peut accéder aux données en temps réel et rester sur la même page pendant que les gestionnaires de projet parcourent la liste des choses à faire.

La plateforme de gestion de projet offre également d'excellentes options de personnalisation et d'intégration. Cela signifie que les équipes de projet peuvent la connecter à leur pile technologique actuelle et rationaliser les flux de travail, en éliminant les tâches administratives répétitives afin que les membres de l'équipe puissent concentrer leur énergie et leurs efforts sur leurs compétences spécialisées.

Les équipes désireuses de se lancer dans le grand bain apprécieront les fonctionnalités de la plateforme modèles gratuits de gestion de projet qui permettent de créer de nouveaux environnements de travail en quelques secondes.

Il y a beaucoup à aimer dans les logiciels de gestion de projet collaboratifs gratuits et faciles à utiliser, conçus pour aider à les équipes de projet à atteindre de grands objectifs en moins de temps.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Les environnements de travail personnalisables sont l'une des fonctionnalités clés de ClickUp, permettant aux membres de l'équipe de créer une plateforme adaptée aux besoins de l'équipe et à leur façon de travailler

Des outils de rapports détaillés permettent aux chefs de projet de se plonger dans les données de leur équipe, de suivre la progression et d'obtenir un retour d'information sur des éléments tels que le temps consacré aux tâches et les tendances en matière de productivité sur des projets antérieurs, afin que les chefs de projet puissent prendre de meilleures décisions fondées sur des données pour le prochain projet ou identifier les blocages sur un projet en cours

Avec plus de 1 000 options d'intégration, les membres de l'équipe peuvent connecter ClickUp avec des outils de collaboration en ligne tels que Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Loom, Microsoft Office, et plus encore

Limites de ClickUp

Certains des affichages de l'espace de travail de ClickUp ne sont pas encore disponibles sur les appareils mobiles, mais des mises à jour sont en cours de travail

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contact pour la tarification

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. AdaptiveWork

Via Travail adaptatif En tant que plateforme de gestion de projet, AdaptiveWork (anciennement Clarizen) peut aider les gestionnaires de projet à rationaliser leurs processus de travail, automatisation des tâches et encouragent une meilleure communication. Par exemple, le logiciel de collaboration permet aux gestionnaires de projet d'établir des diagrammes de Gantt détaillés et des feuilles de route de projet en quelques clics, de sorte que les jalons mystérieux et les échéanciers flous appartiennent au passé.

AdaptiveWork offre une visibilité en temps réel sur chaque tâche, de sorte que les équipes connaissent la progression de tout ce qui se passe au sein de leur projet. Cela permet de promouvoir la transparence sur la progression, de maintenir la qualité de l'information et de la communication les acteurs du projet dans la boucle, et contribue à renforcer la responsabilité et le travail d'équipe.

Il s'agit également d'une excellente plateforme logicielle de collaboration de projet pour la gestion d'équipe permettant aux membres de l'équipe de partager les mises à jour et de s'adapter rapidement aux changements.

Les meilleures fonctionnalités d'AdaptiveWork

Outils de forfaits de capacité et la gestion des ressources peuvent aider les chefs de projet à savoir qui est disponible et qui est surchargé sur chaque projet

La gestion de portfolio permet au gestionnaire de projet de centraliser le travail entre les équipes, les départements et les plateformes afin que tout soit là où il faut

Une demande fortefonctions de gestion robustes permettent aux gestionnaires de projets de suivre, de gérer et de hiérarchiser le travail afin que rien ne se perde dans le flot

Limites de l'AdaptiveWork

Cet outil de collaboration et de gestion de projet gratuit est truffé de fonctionnalités, et il faudra peut-être s'habituer à toutes ces options

Prix d'AdaptiveWork

Demander un devis

G2: 4.1/5 (530+ commentaires)

4.1/5 (530+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (170+ commentaires)

3. Preuvehub

via Proofhub Proofhbub est un outil convivial de gestion de projet et d'aide à la décision logiciel de collaboration d'équipe conçu pour rationaliser la communication et améliorer la productivité. Cet outil de collaboration de projet permet de tout organiser tout en suivant la progression du projet et en tenant les membres de l'équipe au courant. Les équipes peuvent utiliser le logiciel de collaboration pour créer des tâches, suivre la progression, fixer des paramètres et afficher des échéanciers sur des tableaux Kanban.

Il existe même des tableaux de discussion pratiques où les membres de l'équipe peuvent apporter leurs idées. L'utilisation de ces outils de collaboration avec des capacités de Révision en ligne permet à l'équipe de collaborer en temps réel sur des documents, des conceptions, etc. Les membres de l'équipe accélèrent le processus d'approbation et évitent les blocages liés à l'historique des révisions, tout en s'assurant que les idées de chacun sont entendues.

Les meilleures fonctionnalités de Proofhub

Sans effortgestion des tâches permet aux gestionnaires de projet de saisir et de déléguer des tâches tout en personnalisant les vues de travail en fonction des préférences de leur équipe de projet

Les outils de collaboration en ligne permettent aux gestionnaires de projet d'entamer des discussions rapides et d'envoyer des commentaires directement sur la plateforme

La vue Tableau permet aux membres de l'équipe de visualiser la progression du projet et de repérer les obstacles qui freinent l'équipe

Limites de Proofhub

La plateforme logicielle de collaboration de projet offre des intégrations très limitées, de sorte que les gestionnaires de projet peuvent avoir à abandonner leurs outils et plateformes de collaboration favoris en faveur d'une solution de contournement dans Proofhub

Le prix peut être un problème pour certains, car il n'y a pas de forfait gratuit pour essayer ses fonctionnalités de collaboration

Prix de Proofhub

Essentiel : 45 $ par mois, facturation annuelle

: 45 $ par mois, facturation annuelle Contrôle ultime : 89 $ par mois, facturé annuellement

Évaluations et critiques de Proofhub

G2: 4.5/5 (80+ commentaires)

4.5/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (80+ avis)

4. Hauteur

via Hauteur Les outils collaboratifs de gestion de projet de Height mettent l'accent sur la simplicité. Commencez par gérer des tâches dans des feuilles de calcul, puis transformez-les en un clic en tableau Kanban, diagramme de Gantt ou calendrier. Les chefs de projet peuvent centraliser toutes les informations du projet au sein de la plateforme par le biais de tâches, ce qui permet de tout organiser et de maintenir un historique achevé de la progression pour les parties prenantes.

Le logiciel de collaboration de projet de Teams permet également aux membres de l'équipe de rester concentrés et productifs grâce à des mises à jour en temps réel au fur et à mesure de la progression du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Height

La messagerie instantanée permet aux équipes de collaborer en temps réel, avec des mises à jour du statut du projet et des médias en ligne pour ajouter du contexte

Une interface intuitive permet aux équipes d'adopter facilement le logiciel de collaboration et de commencer à l'utiliser dès le premier jour

Invitépermet aux membres de l'équipe d'inviter des clientsdes entrepreneurs et d'autres parties prenantes du projet à donner leur avis sur les tâches et à gérer les projets tout en préservant la sécurité des autres données du projet

Limites de hauteur

Faisant partie des logiciels de gestion de projet et des outils de collaboration d'équipe les plus récents, Teams offre moins d'options d'intégration que d'autres plateformes

Prix de Height

Free

Teams: $6.99 par membre et par mois

$6.99 par membre et par mois Entreprise: Appelez pour un devis

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

5. Miro

Via MiroMiro offre une collaboration numérique dans une plateforme visuelle. En tant qu'outil de tableau blanc virtuel, Miro permet aux équipes de réfléchir, de forfaiter et de collaborer en temps réel. C'est ce qui rend ce logiciel de collaboration de projet particulièrement populaire auprès des agences créatives. Il dispose d'une interface intuitive et d'un excellent intervalle de modèles pour lancer le processus de brainstorming de l'équipe de projet.

Teams peut aider une équipe de projet à libérer sa créativité sans être dans la même pièce. Il existe même des notes autocollantes virtuelles et des diagrammes interactifs amusants pour stimuler la collaboration en ligne autour d'un projet.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Les outils de collaboration en ligne en temps réel permettent aux équipes de confronter leurs idées, même à distance

La bibliothèque de Miro contient des dizaines de modèles de collaboration d'équipe prêts à l'emploi

Les options d'intégration de base se connectent à des outils populaires comme Jira, Trello et Slack

Les limites de Miro

C'est un excellent outil de collaboration de projet, mais ses fonctions sont assez limitées ; vous devrez connecter ce logiciel de collaboration à d'autres applications de gestion de projet pour en tirer le maximum

Prix de Miro

Free

Débutant: 8 $ par membre et par mois facturé annuellement

8 $ par membre et par mois facturé annuellement Business: 16 $ par membre et par mois facturé annuellement

16 $ par membre et par mois facturé annuellement Enterprise : Contacter pour un devis

Miro évaluations et critiques

G2: 4.8/5 (4 900+ commentaires)

4.8/5 (4 900+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1,300+ commentaires)

6. Freedcamp

Via Freedcamp Le logiciel de collaboration de projet Freedcamp s'adresse à des équipes de toutes tailles, des petites entreprises aux aux entreprises . Il couvre tous les aspects fondamentaux, comme la possibilité pour les membres de votre équipe de créer des tâches, de fixer des paramètres et de gérer des projets à l'aide d'affichages personnalisables.

Contrairement à certains des logiciels de collaboration de projet que nous avons listés, cette plateforme intègre les fonctionnalités suivantes Outils de gestion de la relation client (CRM) intégrés et des fonctions de facturation. Cela en fait l'un des meilleurs outils de collaboration de projet pour ceux qui ont également besoin d'aide pour la gestion des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Freedcamp

L'outil de suivi du temps permet de savoir où vont les heures de travail et ce qu'il faut facturer aux clients

Le suivi des problèmes permet aux gestionnaires de projet d'identifier les problèmes et de les attribuer à ceux qui les résolvent le mieux

La fonctionnalité Wiki, avec une fonction de recherche, améliore la gestion des connaissances et permet de conserver la documentation de votre organisation dans un espace central, accessible à tous les membres de l'équipe

Les gestionnaires de projet peuvent marquer certaines tâches comme privées, ce qui permet aux membres de mieux contrôler ce que les autres peuvent voir sur leur liste de tâches

Limites de Freedcamp

Le système de gestion de la relation client intégré n'offre pas autant de fonctionnalités qu'une plateforme de gestion de la relation client dédiée

Les outils de collaboration du projet ne permettent pas d'assigner des tâches à plusieurs membres de l'équipe

Prix de Freedcamp

Free

Pro: 1,49 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

1,49 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement Business: 7,49 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

7,49 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement Enterprise : 16,99 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

G2: 4.5/5 (130+ commentaires)

4.5/5 (130+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (460+ avis)

7. Troupeau

via Troupeau Flock est une plateforme logicielle de communication et de collaboration de projet axée sur des outils de gestion de projet simples et économiques. Elle promet de construire un écosystème d'équipe qui empêche les distractions et les changements de contexte inutiles.

En utilisant Flock, les équipes peuvent communiquer en temps réel à l'aide de canaux et de messages directs, ce qui favorise la collaboration et le travail d'équipe. La liste de tâches partagée de la plateforme aide les équipes à gérer leurs tâches plus efficacement et à garder tout le monde sur la même page.

Il existe d'excellentes options d'intégration pour réduire les tâches répétitives et stimuler la productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Flock

Le partage de fichiers permet de sécuriser et d'organiser les informations, quelle que soit la personne qui en a besoin

Les listes de tâches partagées permettent aux équipes de créer et de gérer leur liste de tâches de manière collaborative

Cette plateforme logicielle de collaboration de projet s'intègre à la plupart des applications et services de productivité grand public afin que les membres de l'équipe puissent centraliser les données provenant d'autres plateformes

Limites de Flock

Bien qu'il ait des fonctionnalités de communication robustes, certains utilisateurs peuvent trouver que les fonctionnalités de gestion de projet manquent un peu

Prix de Flock

Free

Pro: 4,50 $ par utilisateur et par mois

4,50 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contact pour un devis

G2: 4.4/5 (235+ commentaires)

4.4/5 (235+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (300+ commentaires)

8. Slack

Via Slack Slack est un outil de communication et de collaboration de projet largement utilisé qui se connecte à des plateformes de gestion de projet populaires comme Asana et Trello. Avec Slack, les équipes peuvent discuter en utilisant des canaux de projet dédiés et des messages directs, créant ainsi une communication plus rapide et plus efficace.

Pour encore plus de fonctions, les membres de l'équipe peuvent intégrer des bots pour délivrer des rappels, aider à la planification ou faire savoir aux membres de l'équipe quand ils ont été étiquetés.

Slack offre également un excellent partage de fichiers afin que les équipes de projet puissent accéder aux documents essentiels chaque fois que nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Une fonction de recherche puissante permet aux membres de l'équipe d'accéder aux discussions passées afin que rien ne se perde

Créez des canaux différents pour les équipes, les départements et les projets afin que chacun puisse organiser sa communication

Slack s'intègre avec des applications de calendrier, ce qui vous permet de voir facilement où se trouvent les gens et sur quoi ils travaillent sans quitter Slack

Limites de Slack

Bien que Slack soit l'un des meilleurs outils de collaboration en ligne lorsque vous avez besoin d'une communication d'équipe rapide, il lui manque des fonctionnalités clés de gestion de projet que d'autres outils de collaboration de projet incluent

Prix de Slack

Free

Pro: 7,25 $/mois

7,25 $/mois Business+: 12,50 $/mois

12,50 $/mois Entreprise: Contact pour un devis

9. Podio

via Podio Podio prend les données du projet et les met dans une plateforme logicielle de gestion de projet collaborative magnifiquement conçue. Au sein de Pdio, vous pouvez créer des environnements de travail et des applications adaptés aux besoins de votre équipe, créant ainsi un espace personnalisé pour la gestion de projet et la communication au sein de l'équipe.

Podio s'intègre à d'autres plateformes pour automatiser le flux de travail et éliminer les tâches répétitives qui font perdre du temps. Cela signifie plus de temps pour ce que vous aimez faire et moins de temps perdu dans l'administration.

Les meilleures fonctionnalités de Podio

Les vues personnalisées permettent à une équipe de projet d'obtenir des mises à jour sur la progression de la manière qui leur convient le mieux, sans rien manquer

Les outils de collaboration en ligne s'intègrent à tous les grands noms de la technologie, notamment Google Drive, Evernote, Zendesk, etc

Offre un suivi du temps et des fonctionnalités CRM de base pour devenir une plateforme tout-en-un pour une organisation

Les limites de Podio

Bien que les options de personnalisation soient étonnantes, certains utilisateurs pourraient trouver le niveau de personnalisation complexe et chronophage

Certains de ses meilleurs outils de collaboration ne sont pas disponibles sur le forfait Free

Prix de Podio

Free

Plus: 11,20 $/mois

11,20 $/mois Premium: 19,20 $/mois

G2: 4.2/5 (460+ commentaires)

4.2/5 (460+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (300+ commentaires)

10. Bit.IA

via IA Bit.ai est une plateforme de collaboration permettant aux équipes de travailler ensemble et de gérer leurs documents, projets, tâches, contacts, notes et autres dans un environnement de travail central. Son système basé sur le cloud permet aux équipes de stocker et de partager des documents en toute sécurité tout en restant organisées, ce qui permet une collaboration plus fluide entre les équipes distribuées.

Il aide les équipes à construire une source de vérité unique pour leurs informations de projet, permettant un accès rapide aux données les plus récentes et les plus pertinentes en cas de besoin.

Meilleures fonctionnalités de Bit.IA

Environnements de travail multiples pour différentes fonctions et équipes

Recherche intelligente à l'aide de mots-clés, de titres, de descriptions et de la source

Intégrations avec SharePoint, OneDrive, Google Drive et Box

Limites de Bit.IA

Les documents illimités sont une fonctionnalité payante

Prix de Bit.ai

Free

Pro: 8$/mois par membre

8$/mois par membre Business: 15$/mois par membre

G2: 4/5 (15+ reviews)

4/5 (15+ reviews) Capterra: 5/5 (5+ avis)

