Meilleures pratiques en matière de gestion de projets logiciels : Conseils pour réussir

La gestion de projet de logiciel couvre tout, de la le recueil des besoins du client au développement, aux tests, à la documentation et à la livraison de votre logiciel dans les délais impartis.

Et bien que ce soit une affaire importante, tout le monde n'y parvient pas toujours.

comme la plupart des gens ne peuvent pas manier Mjolnir comme Thor!😜

Mais ne vous inquiétez pas.

Dans cet article, vous découvrirez ce qu'est la gestion projet logiciel et pourquoi elle est importante. Nous examinerons ensuite ce qui fait partie d'une équipe de gestion de projet de logiciel et les différents processus impliqué.

les vengeurs s'assemblent !

Qu'est-ce que la gestion de projet logiciel ?

La gestion de projet logiciel est un sous-ensemble de la gestion de projet traditionnelle qui vous aide à forfaiter, exécuter, suivre, contrôler et achever les projets logiciels.

En général, la gestion de projets en développement de logiciels implique :Recueillir les besoins du client comme les Avengers !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image23-1.gif clickUp plusieurs assignés /$$$img/

C. Affichage du Calendrier : planifiez les tâches de votre projet en ajoutant des dates de début et d'échéance pour vous aider à créer des logiciels livrables dans les délais impartis.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image9-2.png affichage du calendrier ClickUp /$$img/

D. Priorités : Définissez les priorités des tâches de votre projet comme étant urgentes, élevées, normales ou faibles en fonction de l'importance de l'achevé d'une tâche pour l'avancement du projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image22-1.png priorités ClickUp /$$$img/

4. Collaboration au projet

La gestion de projet logiciel nécessite une collaboration efficace afin d'éviter les problèmes de communication et les contretemps qui pourraient survenir au fil du temps.

Vous devez garder tous les membres de votre équipe et les parties prenantes dans la boucle et envoyer des mises à jour pertinentes sur les récents.. l'évolution du projet . En faisant cela, vous vous assurez que tout le monde est sur la même page.

Avec un outil de collaboration comme ClickUp, vous bénéficiez de plusieurs fonctionnalités telles que :

A. Commentaires : Attribuer des commentaires à n'importe quel membre de l'équipe dans votre Environnement de travail , imbriquer les réponses sous forme de commentaires filés ajouter réactions et mettre en forme vos commentaires pour transmettre le plus d'informations possible.

/img/ https://lh6.googleusercontent.com/N0cdaTiIsqdmlVchmuTPs8PFCsybZtByaDZ7gqEYZ9LC4lMvoBKelvZ2sMtwnQJouuo8PlZSVsDFL2vVnpCrm6Sx4d\_DI6LI6iEn7f1vN0UEZMhRhdNsIJtPLQIAxFEbbZ4kNknV assigner des commentaires dans ClickUp /$$img/

Attribuez des commentaires aux utilisateurs pour créer des éléments d'action rapide.

B. Détection de collaboration : savoir quand d'autres membres de l'équipe affichent, commentent ou modifient la même tâche que vous.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image13-4.gif détection de collaboration ClickUp /%img%

C. Afficher la vue du chat : si vous voulez discuter des mises à jour du projet ou des forfaits pour regarder "The Avengers", l'affichage des discussions offre un espace pour toutes sortes de discussions.

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/ox71o3Fm-rN9j1sqIkgc7vPkWLntOdzOSGmJZ\_8ya7J4FeUAX7\_jBDsYQAmlcu\_LzImSE7KYYkq5XaAhyVSruRvbexUUEWOJMkfz8agpRinXpYZ\_eRGHt\_ywb\_GI64E-TyXN250I clickUp discuter afficher /$$img/

D. ClickApp E-mail : envoyez et recevez vos e-mails liés au projet directement dans les tâches.

/img/ https://lh4.googleusercontent.com/oVIFLidjKIOOQiCxgXy1tJr2ZLIMUx0LBjxhqTcEp7jKkASL4UaugMVKw2tls-7fzxYyquJOcg9Q5IdPycRG8FGwJ7iijj02JxYm9JrKgWzbtnuTq51KD5ij40VveMU-PFs4hQa8 e-mail dans ClickUp /%img%

Envoyez et recevez des e-mails directement depuis ClickUp.

E. Clip : créer des enregistrements d'écran avec audio à partir de n'importe quel endroit de votre ordinateur Environnement de travail pour expliquer des choses à votre équipe.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image25.png clip d'enregistrement d'écran dans ClickUp /%img%

F. Intégration de Slack : créer et gérer des tâches directement à partir de vos discussions Slack.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image32.gif Intégration ClickUp Slack /%img%

Connectez vos comptes ClickUp et Slack en quelques secondes seulement.

G. Intégration du Zoom : Organisez des réunions à partir de vos tâches et soyez informé des réunions à venir.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image11-2-1400x713.png intégration du zoom ClickUp /%img%

H. Partage public : partagez vos Échéanciers, Cartes mentales , Plan et plus encore, avec les membres de votre équipe ClickUp, les parties prenantes ou toute autre personne extérieure à votre organisation Environnement de travail .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image20-3.gif clickUp partage public /$$img/

5. Gestion des ressources du projet

Tout ce qui est impliqué dans le processus de développement du logiciel peut être considéré comme une ressource. Par exemple, les ressources humaines, les outils de développement de logiciels du matériel, etc.

Et il est essentiel de gérer judicieusement les ressources de votre projet car une mauvaise répartition des ressources pourrait ralentir votre projet et entraîner des tonnes de coûts inutiles.

imaginez ce qui se serait passé si les Avengers n'avaient pas alloué leurs ressources correctement lorsqu'ils ont essayé de récupérer les pierres d'infinité... 💎

Il en résulterait la fin du monde, littéralement.

Pour être efficace gestion des ressources du projet il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire, comme par exemple :

Identifier les ressources dont vous avez besoin et vous assurer qu'elles sont prêtes à partir

Répartir les tâches en fonction de la disponibilité des membres de l'équipe, de manière à ce que chacun ait le bon nombre de tâches à accomplir 🍽

Mettre en place un paramètre permettant de générer des demandes de ressources lorsqu'une ressource est nécessaire et de la désaffecter lorsque le besoin a été satisfait

Heureusement, ClickUp peut simplifier la gestion des ressources pour vous.

Voici un bref aperçu de la façon dont cette logiciel de gestion des tâches vous aide à gérer les ressources :

A. Vue Charge de travail : donnez une idée du degré d'occupation des membres de votre équipe et voyez qui est surchargé de travail et qui a un peu de temps gratuit.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image7-4.gif clickUp vue Charge de travail /%img%

B. Vue Équipe : glisser-déposer des tâches entre différentes ressources pour gérer les équipes plus efficacement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image8-2.png clickUp vue Équipe /%img%

C. Profils : affiche les tâches achevées par un membre de l'équipe, ce sur quoi il travaille actuellement et ce dont il s'occuperait plus tard.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image33-1.gif profils ClickUp /%img%

Il suffit de cliquer sur le nom d'un utilisateur dans ClickUp pour voir les détails de son travail.

6. Suivi des projets

Le suivi et la surveillance constants de la progression des projets logiciels vous permettent de gérer les goulots d'étranglement de manière proactive.

Cela permet également de maintenir l'élan de l'équipe, en vous permettant de savoir si vous pouvez raisonnablement achever les projets à temps.

Le suivi, la surveillance et le contrôle des projets logiciels sont très pratiques dans ClickUp grâce à des fonctionnalités telles que :

A. Tableaux de bord : surveiller les performances du projet grâce à des tableaux de bord personnalisables widgets qui fournissent des informations sur les personnes, les projets, les statuts, les sprints, etc.

/img/ https://lh6.googleusercontent.com/HTK0mhxvvleh2Dul\_N4FU2Mzr-5L4-JfOcI5zr6id8B7tyf6crwYymdhGKYZDN8houKn-p\_ehmNwAPxyzFNvwTGjQhj\_6z78GNqipkJH7y6OCGc9vyiJlSuNB8nn6ImacFPeTaG0 tableaux de bord dans ClickUp /$$img/

Créez le tableau de bord parfait pour n'importe quel projet en le personnalisant avec des widgets de rapports.

B. Suivi du temps : suivre combien de temps temps qu'il a fallu pour terminer une tâche spécifique afin que vous puissiez analyser les performances de l'équipe et faire de meilleures prévisions pour les projets à venir.

/img/ https://lh6.googleusercontent.com/bkENtIasXxbRsA3QKyeo0DsuqkydGz7wma-KhS-FWh0IDzmL7LxSyZDAI1AjHbN9F1-Q6ICKXmmxXxmXyBQDpkiRUpzsN\_PCVC-jW5w\_hMnJCK6cl2VBYKNskJ8yiobhafXncv3e suivi du temps dans ClickUp /$$img/

C. Statuts personnalisés : créer et utiliser des statuts de projet personnalisés pour avoir un aperçu rapide de la progression du projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image24.png statuts personnalisés dans ClickUp /%img%

D. Pulsation : obtenir un aperçu en direct des niveaux d'activité de votre personnel ou de votre entreprise équipes à distance au cours de la journée.

/img/ https://lh6.googleusercontent.com/BsiY51OqMCXnJQsqzyqKY6kaBwdRAIMmGM81EaJrfEeYCYqyYu9UsKrWNPLhamg\_V2h3Fg8O2lB23dDjLD3m8ZrSEpvmoKG1-AldmBqwQT\_FiSyu95hWuAO5al1BKxLtzum\_YRb7 clickUp Pulsation aperçu /$$img/

E. Intégration de GitHub-ClickUp : intégrer tous vos GitHub dans ClickUp pour un suivi rapide des bugs et des rapports de problèmes.

7. Gestion du portfolio du projet

En gestion de portfolio de projet dans le cadre de la gestion de portefeuille de projets, un gestionnaire de projet analyse l'ensemble du portefeuille de projets de l'entreprise afin d'évaluer l'efficacité et l'efficience des processus de projets logiciels.

Cela conduit souvent à une réaffectation des ressources ou à des ajustements des processus de projet logiciel.

Heureusement, ClickUp est une application de gestion de projet dotée des fonctions nécessaires pour vous aider dans la gestion du portefeuille de projets.

comment ?

Il suffit d'ajouter le portfolio à votre tableau de bord !

Avec ce widget, vous obtiendrez une vue d'ensemble de toutes vos initiatives de projet, de la stratégie du projet à son achèvement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image1-3-1400x324.png clickUp portfolio widget /%img%

Utilisez le widget portfolio de ClickUp pour :

Organiser les objets de l'équipe: superviser etgérer les lancements de produitsles objectifs de l'entreprise, les campagnes de marketing et bien d'autres choses encore

superviser etgérer les lancements de produitsles objectifs de l'entreprise, les campagnes de marketing et bien d'autres choses encore Élaborez votre stratégie d'entreprise : ajoutez, sélectionnez et hiérarchisez les listes de tâches pour les aligner sur les objets de votre équipe logicielle

Gardez tout le monde dans la boucle: partagez vos portfolios avec différentes parties prenantes pour fournir un aperçu de ce qui se passe

The End Game 💥

Compte tenu de l'étendue de la gestion de projet logiciel, elle peut sembler très difficile au début.

Mais ce n'est pas grave.

Avec un outil comme ClickUp à vos côtés, la gestion de projet logiciel se fait sans effort !

Vous pouvez utiliser Hiérarchie pour une gestion efficace des tâches, Estimation de durée pour prévoir le temps que prendra une tâche du projet, Tableaux de bord pour analyser le statut de votre projet, et utiliser des tonnes d'autres outils de gestion de projet fonctionnalités puissantes .

En plus, vous pouvez collaborer sur des projets illimités avec votre équipe sur le forfait gratuit ! Faites le plein d'énergie avec ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour donner un coup de fouet à vos projets logiciels

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image14-2.gif combat de thor /%img%