Les 16 meilleures alternatives et concurrents à Microsoft Project en 2024 (gratuits et payants)

Microsoft Project est le projet le plus important et le plus connu outil de gestion de projet disponible. Il a été publié en 1984, à une époque où tout type de logiciel de bureau était une nouveauté. Mais en raison de cette histoire, il peut définitivement sembler dépassé.

Bien sûr, il a ouvert la voie aux logiciels modernes logiciels de gestion de projet (comme Microsoft Planner ), mais il manque aujourd'hui d'innovation. Il a trop peur de s'aliéner sa base d'utilisateurs. Cela n'augure rien de bon pour les nouvelles idées !

C'est pourquoi nous allons passer en revue les 16 meilleures alternatives à Microsoft Project. Nous vous fournirons une analyse détaillée de chacune d'entre elles, avec leurs avantages, leurs inconvénients, leurs prix et les avis des utilisateurs.

C'est parti !

Pourquoi chercher une alternative à la gestion de projet Microsoft?

L'une des plus grandes inconvénients de Microsoft Project est sa lourdeur et sa courbe d'apprentissage abrupte. À bien des égards, Microsoft Project protège ceux qui le connaissent le mieux.

Il est si long à maîtriser que ceux qui le font ont l'impression de devoir défendre leur position (et l'utilisation de Microsoft Project).

microsoft Project est puissant lorsqu'il s'agit des aspects les plus détaillés de la gestion de projet, tels que la gestion des ressources, les rapports personnalisés et les feuilles de temps. Puissant ne veut pas dire facile ou simple, bien sûr", déclare le directeur général de Microsoft Project

de MS Project

de MS Project

Il peut effectivement créer une forfait de projet et d'afficher les détails de vos ressources, mais vous ne devriez pas l'utiliser si vous n'avez pas déjà appris à apprivoiser la bête qu'est Microsoft Project.

Et jetez un coup d'œil à ceci... ce n'est pas si facile à utiliser !

**Quels sont les inconvénients de l'utilisation de Microsoft Project ?

Besoin d'unegestionnaire de projet certifié* Dépend des exportations

Long délai d'adoption

Mais heureusement, nous sommes dans un nouveau siècle, et il y a des tonnes d'excellentes alternatives à Microsoft Project que vous pouvez utiliser !

16 Meilleures alternatives à Microsoft Project

Que ce soit ClickUp, Asana, Trello, ou l'une des 16 autres alternatives à Microsoft Project que nous avons listées ici, vous êtes sûr d'en trouver une qui corresponde à vos besoins.

Jetez un coup d'œil à cette liste pour une comparaison des fonctionnalités des meilleures alternatives à Microsoft Project.

1. ClickUp

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

ClickUp est un outil tout-en-un qui offre une méthode de travail fondamentalement nouvelle qui facilite la gestion de plusieurs projets avec votre équipe. C'est une alternative magnifique et facile à MS Project !

Voici un aperçu rapide de quelques fonctionnalités clés de ClickUp :

Puissant tableau de bord Agile le tableau de bord Agile est un endroit central où vous pouvez recevoir des informations sur les activités de l'entreprise Agile des informations sur le projet comme la santé globale du projet, les objectifs du projet, les échéanciers du projet, et bien d'autres choses encore

Commentaires : des discussions dédiées au projet avec partage de documents/de fichiers intégré pour les différents fichiers du projet

Tâches : chaque tâche dispose de sa propre barre de statut et de son propre Tableau pour un meilleur travail d'équipe, et vous pouvez décomposer chaque tâche en sous-tâches et en checklists

Des intégrations puissantes : s'intègre à des outils de suivi du temps et à d'autres outils de gestion des tâchesoutils de productivité pour la gestion de votre site ainsi que des équipes virtuelles *ClickUp Brain : L'outil IA de ClickUp utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les tâches de gestion de projet

Automatisez les flux de travail et faites évoluer votre Business avec ClickUp AI

ClickUp pros :

Belle interface

Peu coûteux

Dispose d'un forfait Free Forever

Assistance pour tous les systèmes d'exploitation comme Windows, Mac, iOS, et l'application Google

Plusieurs vues, y compris une liste, un tableau, une chronologie et une vue Gantt

Intégréfonctionnalités intégrées de planification et d'ordonnancement de projets* Fonctionnalités avancées dédiées aux projets Agile

Application mobile performante pour gestion de projet à distance * Modèles de gestion de projet pour automatiser les flux de travail

ClickUp cons :

100MB de stockage sur le forfait Free

Impossible d'exporter les tableaux de bord

En savoir plus sur la feuille de route de nos produits ici .

Les avis sur ClickUp :

"ClickUp est le couteau suisse des applications de gestion de tâches et de projets." - G2 Crowd "Outil qui change la vie. Redonne la perspective dont on a tant besoin sur les tâches à haute priorité. Aide à suivre ce que nous avons accompli, et sur quoi nous avons passé plus de temps au cours d'une année donnée. Impossible de s'en passer !" - Capterra Verified Review "C'est formidable de voir à quel point le processus de migration a été facile lorsque nous sommes passés à ClickUp. La plateforme travaille pour tous les scénarios de projet dont vous avez besoin : clients, tâches personnelles, projets, et j'en passe. Elle offre une bonne quantité d'outils pour garder le suivi de tout ce qu'un projet implique." - Capterra Verified Review

Les forfaits ClickUp :

Free Forever Plan : Meilleur pour un usage personnel

: Meilleur pour un usage personnel Forfait Unlimited : Idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois)

: Idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois) Forfait Business : La meilleure solution pour les équipes de taille moyenne ou multiples (12$/membre par mois)

: La meilleure solution pour les équipes de taille moyenne ou multiples (12$/membre par mois) Forfait Enterprise : Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée

: Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

2. Asana

Via AsanaAsana a démarré en 2011 et a rapidement acquis une grande notoriété en raison des connexions des fondateurs avec Facebook. Avec ce pedigree, Asana n'a eu aucun mal à lever des fonds et est en bonne voie pour devenir bientôt une entreprise d'un milliard de dollars.

À faire pour autant que cet outil convienne aux membres de votre équipe ? Pas nécessairement.

Asana dispose d'une interface simple avec des sections claires pour être efficace gestion de projet visuelle . Comme son nom l'indique, il possède une interface utilisateur calme qui vous aide à vous sentir à l'aise lorsque vous travaillez. Cette caractéristique à elle seule en fait une excellente alternative à Microsoft Project.

Malgré un démarrage rapide, leur développement de produits a pris du retard ces dernières années. Et Asana n'est pas idéal pour toutes les équipes de votre organisation : la plupart des équipes de développement de logiciels ne l'utiliseraient pas.

Les pros d'Asana :

Très personnalisable

Excellent calendrier partagé synchroniser

Bon système de gestion récurrente des tâches du projet

Alternative gratuite à Microsoft Project

Gestion du portfolio

Les inconvénients d'Asana

Pas de suivi du temps en natif

Diagramme de Gantt uniquement via un module complémentaire

Courbe d'apprentissage importante

Pas de cartes mentales

A des minimums d'utilisateurs

Pas de commandes slash

Critiques d'Asana :

"Nous jonglons avec de nombreux projets et délais concurrents, donc cela aide à garder tout dans une grande image, dans un endroit où nous pouvons parler des tâches individuelles au fur et à mesure. Je préfère ce flux de travail à l'accent mis par Slack sur les discussions, les e-mails, etc. Les perspectives d'Asana en matière de planification du temps s'améliorent, mais sont un peu obscurcies pour l'instant." - G2Crowd " J'utilise Asana tous les jours pour gérer mes tâches. J'encourage mon équipe à assurer la maintenance de leur travail par le biais d'Asana. Dans l'ensemble, c'est un outil agréable et efficace. Dans le contexte actuel, il est très utile pour le travail télétravail. Bien que je pense qu'il est un peu cher par rapport à des applications de gestion de tâches similaires. Mais les fonctionnalités sont vraiment bonnes." - Capterra Verified Review

Asana pricing :

Free à 24,99 $/utilisateur/mois (la version de base est gratuite, les forfaits premium commencent à partir de 10,99 $) Comparez Asana et ClickUp !

3. ProofHub

Via ProofHubPreuveHub est une alternative à Microsoft qui offre un large intervalle de fonctionnalités avancées. Il rassemble tous les aspects importants de votre travail et de vos projets en un lieu centralisé. Comme certains des autres outils ci-dessus, il vous permet de créer des tâches, de les assigner à plusieurs membres de l'équipe et de visualiser la progression des projets dans différentes vues, telles que les tableaux Kanban, les vues en tableau et les vues Gantt.

Il fournit également de solides outils de suivi du travail, tels que le suivi du temps, le suivi de la progression et des analyses approfondies des rapports de projet approfondis pour vous aider à suivre la progression de votre équipe. Le plus grand avantage de Proofhub est sa tarification forfaitaire, ce qui signifie que vos dépenses n'augmentent pas à mesure que votre équipe s'agrandit.

Proofhub est également disponible sous forme d'application mobile pour les utilisateurs d'Android et d'iOS.

Les pros de ProofHub :

Plateforme tout-en-un

Interface intuitive

Excellente personnalisation des projets

Collaboration et communication sans faille au sein de l'équipe

ProofHub contre :

Authentification unique sur Google

La gestion des notifications pourrait être améliorée

" Nous avons choisi ProofHub en raison de l'ensemble étendu de paramètres qu'il fournit à un prix abordable. Vous pouvez utiliser une partie de ProofHub pour des projets internes et une autre complètement différente pour la collaboration avec les clients . En conséquence, il s'agit pour nous d'un package complet." - Capterra "J'adore le fait qu'il y ait un format pour tout ce que vous pourriez avoir besoin de faire ; je l'utilise pour le suivi des projets des clients, la gestion des tâches, le partage des fichiers, la révision des conceptions, la prise de notes, le suivi du temps, la vérification des rapports de progression, et bien plus encore. De plus, la tarification forfaitaire de ProofHub est une cerise sur le gâteau." - G2Crowd

Prix de Proofhub :

Les forfaits payants de ProofHub commencent à partir de 45 $/mois, facturés annuellement (pas de frais par utilisateur).

4. Paymo

Via Paymo Paymo est une application de gestion de projet solide. Rien de tape-à-l'œil ici.

Ils ont un écran d'accueil agréable qui met en évidence ce que vos éléments les plus critiques sont pour la journée, ce qui aide à suivre les délais.

Elle affiche également des vues Tableau, similaires à ClickUp et Trello. Ils disposent de fonctionnalités de tableau de bord robustes pour vous aider à évaluer la progression du projet et offrent un lieu centralisé pour la gestion de projets complexes. Paymo est un choix sûr avec lequel vos gestionnaires de projet seront à l'aise.

Les avantages de Paymo :

Application mobile avec suivi de projet

Relevés de temps personnalisables

Diagrammes de Gantt superbes et interactifs

Planification des tâches et dépendances des tâches

Alternative gratuite à Microsoft Project

Paymo contre :

Intégrations uniquement sur le forfait payant

Seulement trois factures avec le forfait Free

Un grand nombre d'affichages peut rendre la prise en main difficile

Les avis sur Paymo :

"Il n'y a pas de fonction d'importation pour les tâches/projets, il y a donc un processus très manuel requis pour être opérationnel si vous passez de différents outils." - G2Crowd "Pour un utilisateur moyen, petit ou solo, paymo est juste suffisant pour gérer n'importe quel type de projet. Le forfait gratuit est suffisant et offre assez de fonctionnalités pour commencer et ensuite mettre à niveau si nécessaire." - Capterra Verified Review

Prix Paymo :

8,95 $ à 14,25 $/utilisateur/mois

5. Monday.com

Via Monday.com Monday est basé sur le fait de rendre les choses vertes, ce qui signifie qu'ils veulent que vous cochiez un tas de choses. Ils ont également développé un hybride tableau/gestionnaire de tâches très intéressant, avec de nombreux champs personnalisés pour rendre certaines tâches comme vous le souhaitez.

Le problème ? Il n'est pas toujours possible d'adapter cette méthode à des équipes de taille importante pour qu'elle soit efficace collaboration en ligne . Ils ont également une version d'essai gratuite limite qui ne vous donnera pas assez de temps pour explorer toutes leurs fonctionnalités utiles sans payer un prix élevé.

Malgré une campagne publicitaire impressionnante, toute personne ayant une connaissance pratique de Google peut trouver un grand nombre de ses fonctionnalités gratuitement ailleurs ( comme chez ClickUp ! ).

Monday.com pros :

Interface intuitive et

Propose également une extension Chrome

Nombreuses possibilités de personnalisation

Intégration avec Dropbox et OneDrive

Monday.com contre :

Pas de Calendrier

Coûteux

Pas de tâches récurrentes

Pas de sous-tâches

Pas de commande slash

Monday.com critiques :

"Le changement de nom pour "Monday" Personne n'aime les lundis . Il y a là une mauvaise connotation." - G2Crowd "Dans l'ensemble, Monday est un excellent outil pour gérer la charge de travail, les projets et faire en sorte que les gens travaillent ensemble dans un espace collaboratif. Je recommanderais vivement ce produit à d'autres personnes si elles recherchent un outil peu coûteux et facile à mettre en œuvre. Cependant, faites attention, vous devrez avoir une idée de la façon dont vous voulez utiliser cet outil sinon les fonctionnalités peuvent être trop abondantes et pas assez bien expliquées pour aider un utilisateur qui est juste à la recherche d'idées." - Capterra Verified Review 👉 See how Monday compare à Asana_ !

Les prix de Monday.com :

8 à 16 $/mois/5 utilisateurs Comparez ClickUp et Monday !

6. Hitask

Via Hitask Un autre outil de collaboration en équipe, moins puissant que MS Project, mais qui offre certaines des fonctionnalités que vous recherchez dans une perspective de développement, telles que le suivi des problèmes des tâches répétitives et des discussions d'équipe. Il propose également des rapports, mais n'est peut-être pas aussi avancé que Microsoft Project.

Les pros d'Hitask :

Facile à utiliser

Interface claire

Synchronise l'Agenda de Google

Hitask contre :

Peu d'intégrations

Pas de notes privées

Pas de fonctionnalité de diagramme de Gantt

Pas de Tableau Kanban

"L'environnement visuel manque de couleur, pourrait s'améliorer en ajoutant des éléments permettant aux employés de se différencier rapidement sans lire, en attribuant des libellés de couleur à chacun afin de détecter rapidement tout changement ou observation ainsi que sa source..." - - G2Crowd "Ce produit est très facile à utiliser, mais l'interface utilisateur n'est pas très intuitive. Le prix est raisonnable compte tenu de ce que vous obtiendrez en retour. Si vous prévoyez de l'utiliser pour une raison personnelle, alors cet outil peut être suffisant." - Capterra Verified Review

Prix de Hitask :

Free à 20$/utilisateur/mois (Le forfait payant commence à 5$)

7. nTask

Via nTâche nTask s'affiche surtout comme un remplaçant d'Asana, mais c'est aussi un excellent outil plus simple que Microsoft Project.

nTask a de solides outils de rapports autour du suivi du temps, de la progression du travail et des réunions que tous les responsables apprécieront.

Il dispose également de diagrammes Gantt intégrés permettant d'afficher plusieurs projets à un niveau élevé. Ajoutez-y leur suivi des bugs/problèmes et il pourrait s'agir d'une solution facile par rapport à Microsoft Project.

Comme la plupart de ces outils de productivité, il est beaucoup plus abordable que Microsoft Project, ce qui en fait une bonne alternative à MS Project.

Les avantages de nTask :

Très abordable

Outil de gestion des réunions

Suivi des bugs/problèmes

Dépendances des tâches

nTask cons :

Pas de chronomètre

Mauvaise application pour l'accès mobile

Les diagrammes de Gantt ne sont pas interactifs (pour l'instant)

nTask Critiques :

"La plus grande différence dans la fonction de réunion par rapport à quelque chose comme GCal est que vous pouvez créer un agenda détaillé, stocker les minutes de la réunion et les partager automatiquement avec une équipe de projet, sans jamais quitter l'application." - Bombchelle " Il n'y a pas grand chose à ne pas aimer dans cette application. Les intégrations sont irréprochables et fonctionnent parfaitement. Là où, d'un côté, les mises à jour fréquentes complètent et améliorent la convivialité de cette application, il faut parfois un certain temps pour s'habituer à ces changements." - Capterra Verified Review

nTask pricing :

Free à 7,99 $/utilisateur/mois (le forfait payant commence à 2,99 $)

8. Zenkit

Via Zenkit Zenkit est une alternative puissante à Microsoft Project, avec de nombreuses vues différentes, y compris une vue Tableau et une vue Tableau.

Il inclut le suivi des activités et des notifications, de sorte que vous sachiez toujours sur quoi travaille chaque membre de votre équipe. Il est également parfait pour les gestionnaires, qui peuvent ainsi afficher une vue d'ensemble des projets à venir.

Mais en raison de certaines de ses fonctionnalités manquantes, ce n'est peut-être pas la meilleure option pour un projet complexe et de grande envergure. Vous bénéficierez également d'une modification en cours du texte et d'arrière-plans personnalisés pour vous approprier Zenkit.

Les avantages de Zenkit :

Affichages multiples

Gestion de projet de tâche facile

Outils de cartes mentales

Zenkit contre :

Pas de diagramme de Gantt

Pas de suivi du temps

Pas d'API publique

Temps de chargement longs

Critiques de Zenkit :

"L'interface utilisateur peut sembler un peu utilitaire et pas aussi conviviale que certains autres systèmes logiciels." - Capterra "Excellente expérience avec le service personnalisé. Le seul pépin était un petit pépin lorsque j'ai mis à niveau mon forfait, mais ils m'ont aidé à trouver un moyen de le contourner. J'apprécie le fait qu'ils continuent à développer le logiciel au lieu de le laisser stagner." - Capterra Verified Review

Prix Zenkit :

Free à 29$/utilisateur/mois (seul le forfait Personnel/individuel est gratuit, le forfait Équipe commence à 11$)

9. Slenke

Via Slenke Si vous souhaitez un avec la gestion des ressources des diagrammes de Gantt, et d'autres encore attrait visuel que Microsoft Project, Slenke peut être une option.

Il s'agit d'un outil relativement nouveau, ce qui implique une courbe d'adoption. Les membres de l'équipe l'utilisent également pour gérer leur communication interne, ce qui vous permettra de vous en passer Slack si vous le souhaitez.

Ce n'est peut-être pas le meilleur pour plusieurs projets, mais c'est un outil simple pour aider votre petite équipe à rester concentrée et à communiquer.

Les pros de Slenke :

Nombreuses possibilités d'intégration avec des tiers

Communication interne

Interface propre

Slenke contre :

Pas d'application bureau

Pas de forfait Enterprise

Uniquement en anglais

Critiques de Slenke :

"La section des alertes est parfois envahissante, il serait idéal d'avoir plus de contrôle sur le type d'alertes que je reçois - Critique sur Capterra "Ce serait bien de personnaliser un peu plus le logiciel et d'utiliser la marque de notre propre entreprise. Je ne peux pas penser à quelque chose d'autre que nous n'avons pas aimé pour l'instant." - Capterra Verified Review

Prix Slenke :

Free à 15$/utilisateur/mois

10. Basecamp

Via BasecampBasecamp a adopté une approche totalement différente du logiciel de gestion de projet par rapport à Microsoft Project.

Il se concentre sur la communication au sein de l'équipe et les dossiers de projet sur les dates d'échéance et les tâches, ce qui en fait l'un des leaders de la communication avec les grandes équipes, les clients et les fournisseurs. Avec Basecamp vous pouvez paramétrer vos listes à faire, ajouter des paramètres et mettre à jour vos données le calendrier de votre projet . Il s'agit davantage d'informations et de fonctionnalités de collaboration avancées que d'une solution de gestion de projet à proprement parler.

Il s'agit d'un lieu unifié pour les mises à jour, mais pas pour les détails du projet.

Les pros de Basecamp :

Même prix, quel que soit le nombre d'utilisateurs

Utilisateurs et tâches illimités

Fiable

Les inconvénients de Basecamp :

Fonctionnalités limitées

Pas de suivi du temps

Peu attrayanttableau de bord du projet* Pas d'analyse

"Basecamp nécessite un peu d'apprentissage au départ, tout le monde ne pourrait pas le gérer au début, donc je n'aimerais que cela, mais ce n'est pas un contre car c'est vraiment un logiciel qui vaut la peine d'être utilisé." - G2Crowd "Je l'utilise principalement pour collaborer sur des projets avec les membres de mon équipe qui travaillent dans d'autres branches. Nous pouvons communiquer et travailler sur la même tâche en temps réel, ce qui permet d'améliorer la qualité de l'information collaboration sur le projet processus très efficace" - Capterra Verified Review

Prix de Basecamp :

A partir de 99 $/mois Comparer Basecamp et ClickUp et découvrez les meilleurs Alternatives à Basecamp .

11. Celoxis

Via Celoxis Il s'agit de l'un des outils les plus comparables à Microsoft Project. Vous pouvez suivre les finances de votre projet, identifier les risques, mettre en place des flux de travail personnalisés et faciliter la collaboration avec des fichiers de projet et des commentaires comme les autres plateformes de gestion de tâches.

Si vous souhaitez vous débarrasser de Microsoft Project, mais que vous avez besoin d'un outil techniquement similaire, Celoxis est peut-être le programme qu'il vous faut. Ils proposent également des solutions locales, sur site, si vous le souhaitez, mais nous opterions pour leur logiciel de gestion de projet simple basé sur le cloud.

Les pros de Celoxis :

Autoplanification du projet fonctionnalité

Très personnalisable

Bons outils de gestion des ressources du projet

Suivi des statuts du projet

Les inconvénients de Celoxis

Pas d'assistance téléphonique

Un seul type de forfait payant

Pas d'application iPhone ou Google

L'interface utilisateur doit être améliorée pour une meilleure expérience utilisateur

"Je gère 20-25 projets à tout moment, donc le suivi du temps et du statut du projet est un peu difficile. Celoxis me facilite la tâche pour faire cela efficacement, sans prendre trop de temps sur le 'vrai travail'." - G2 Crowd " Notre expérience globale avec Celoxis a été du côté positif. L'outil nous a aidés à garder tous nos projets sur le suivi et à collaborer au sein de l'équipe. Le prix et la valeur sont exceptionnels, surtout pour une petite équipe comme la nôtre. Nous n'utilisons pas beaucoup la gestion des ressources ou d'autres fonctionnalités de l'outil, nous nous contentons de maintenir nos projets sur un échéancier strict et de suivre les efforts déployés pour diverses activités." - Capterra Verified Review

Prix de Celoxis :

25 $/utilisateur/mois à 450 $/utilisateur/une fois

12. RaveTree

Via RaveTree Vous voulez gérer vos contacts commerciaux avec vos tâches ?

RaveTree offre une solide fonction CRM parallèlement à sa plateforme de gestion de projet.

Avec ses outils de gestion des ressources et d'administration, RaveTree constitue une alternative intéressante à ms project.

Les avantages de RaveTree :

Très intuitif

Inclut le CRM

Portail client

RaveTree cons :

Pas de diagramme de Gantt

Pas d'application mobile iOS ou Android

Cher

"Ravetree est assez nouveau, mais pour ce qu'il est nouveau, il fonctionne encore très bien. À fait des changements mis en œuvre de temps en temps, mais il est également utile qu'il s'améliore constamment pour le rendre plus facile à utiliser. La société est plus petite, mais cela a rendu le service client plus attentif !" - G2Crowd "Je l'aime beaucoup dans l'ensemble. Je n'ai rien à redire. Je dirais qu'il pourrait être utile de déplacer mes Box sur ma page Accueil, de sorte que si je veux que mes prochains jalons soient le principal encadré que je vois, je peux le déplacer dans cette section. Je détestais Workamajig, mais il faisait cette fonction." - Capterra Verified Review

RaveTree pricing :

De 29 $/utilisateur/mois à 39 $/utilisateur/mois

13. Wrike

Via WrikeWrike s'adresse aux équipes actives qui recherchent une assistance supplémentaire pour la gestion de leurs projets. Wrike mise sur son accessibilité, c'est-à-dire qu'il permet d'afficher beaucoup de choses en une seule fois sans trop de clics supplémentaires.

La hiérarchie est bien définie. Si vous survolez une tâche de projet, les détails importants sont automatiquement affichés. Cependant, il n'affiche pas de vues multiples et privilégie les vues Liste et Chute d'eau méthodologies.

Si votre équipe a besoin de quelque chose de similaire à MS Project, mais avec moins de fonctionnalités, Wrike pourrait vous accueillir. Même s'il ne s'agit pas d'un outil de gestion de projet open-source il propose une version gratuite.

En savoir plus l'utilisation de Wrike pour la gestion de projet .

Les pros de Wrike :

Affectation des tâches à l'aide du menu "glisser-déposer

Installation rapide

Suivi du temps

Personnalisable

Gestion du travail fonction comme la création d'une structure de répartition du travail

Wrike cons :

Complexe

Mauvaise interface

Service client médiocre

Les avis sur Wrike :

"Wrike est unique par rapport à d'autres applications similaires car ce n'est pas seulement un outil de gestion de projet. Il fonctionne également comme un outil de gestion du travail, ce qui est légèrement différent." - G2Crowd "Avec ses performances solides comme le roc au travail, je n'ai pas pu remarquer de démérites avec l'application. Cependant, son prix est assez élevé. Mais les fonctionnalités que nous obtenons avec l'achat de l'application est au sommet, et ne peut pas nier que c'est beaucoup mieux que d'autres outils de gestion de projet concurrents." - Capterra Verified Review

Prix de Wrike :

Free à 24,80 $/utilisateur/mois Comparez Wrike et ClickUp et découvrez Alternatives à Wrike .

14. PlanView

Via Planview PlanView (anciennement Clarizen) est un outil de projet imposant que tout gestionnaire de projet sérieux (et certifié !) peut envisager. Cet outil est destiné à la planification des projets et à la gravure de chaque détail dans la pierre lorsque vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper.

PlanView vous donne les moyens de définir la portée de votre projet, d'établir les paramètres, d'estimer les durées, d'établir les dates d'échéance et de recruter le personnel nécessaire. La technicité du back-end fait le gros du travail, mais l'interface n'est pas à la pointe de la technologie.

Si vous êtes à la recherche d'une solution technique sérieuse (et qui donne l'impression de l'être aussi), essayez PlanView.

Les pros de PlanView :

Excellente planification de projets avec des tâches récurrentes

Gestion de portfolio et de projets multiples

Planification de la capacité intégrée, allocation des ressourcesetla gestion des ressources* Échéanciers de projet pour une meilleure gestion des tâches

PlanView cons :

Interface encombrante

N'offre pas grand chose pour Agile les équipes de gestion de projet comme lesScrumet Kanban * Mauvaise fonction de recherche

Revue de PlanView :

"La partie la plus difficile de la mise en œuvre de Clarizen dans mon environnement a été la configuration initiale via le portail d'administration de Clarizen. C'était assez impressionnant au début, mais après un peu de pratique, j'ai appris à faire des changements à la volée. J'espère également participer bientôt à l'une des formations sur site de Clarizen pour continuer à développer mes compétences - G2Crowd "Il s'agit d'une suivi du projet nous a permis d'améliorer le suivi de nos projets et d'éviter les retards. L'ajout de notes ou de commentaires aux tâches et aux projets permet de trouver les problèmes et nous aide à augmenter la qualité." - Capterra Verified Review

Prix de PlanView :

Contacter l'équipe commerciale Comparez Clarizen et ClickUp .

15. Jira

Via JiraJira est une alternative à Microsoft Project si vous dirigez une équipe de développement de logiciels, de gestion d'un produit ou d'assurance qualité. Cependant, tout comme Microsoft Project, Jira est devenu une plateforme ancienne et dépassée.

C'est un outil difficile à utiliser à moins d'être immergé dans le processus de développement. Il dispose de nombreuses intégrations, d'un suivi des problèmes et d'un système de gestion de la qualité fonctionnalités de suivi des bugs . Pour d'autres équipes, ce n'est pas un outil précieux.

Apprenez à utiliser Jira pour la gestion de projet .

Les pros de Jira :

Personnalisable

Nombreuses intégrations comme Dropbox

Notifications par texte et e-mail

Alertes de problèmes

Jira contre :

Extrêmement compliqué

Installation difficile

Daté

Jira reviews :

"En général, c'est un excellent outil pour contrôler le travail d'une équipe." - Capterra Verified Review "Le pour est aussi le contre de ce logiciel. Ce n'est pas parce que vous POUVEZ faire n'importe quoi avec, que ce sera facile, efficace ou intuitif. Il est facile de se perdre dans Jira parce qu'il y a tellement de fonctionnalités, de menus, d'options, d'onglets, de barres et de fenêtres - dont beaucoup se ressemblent mais ne travaillent pas de la même manière. On ne sait jamais si quelque chose d'aussi simple que copier et coller des problèmes va fonctionner de la manière attendue (comme CTRL+C, CTRL+V), ou si l'on doit ouvrir plusieurs fenêtres différentes avec des millions d'options différentes pour le faire." - Capterra Verified Review

Tarification Jira :

Free à 14 $/utilisateur par mois Comparer JIRA et ClickUp et apprenez-en plus sur les meilleures alternatives à Jira .

16. Trello

Via Trello Et maintenant, quelque chose d'achevé.

Au lieu d'utiliser de nombreuses listes pour gérer les projets, vous pouvez passer à des cartes et à une fonction de Tableau Kanban pour la gestion de vos tâches. Ce système, rendu populaire par l'industrie manufacturière japonaise, a pris une vie propre, principalement grâce à l'influence de Trello.

Outre la création de tâches multiples, il est également devenu populaire en tant que référentiel de données de projet. Ses fonctionnalités de partage public ont également contribué à en faire un suite de productivité avec des équipes, des amateurs et des amis.

Les pros de Trello :

Facilité d'intégration

Facilité d'attribution des tâches et de suivi de la progression

Plus simple à utiliser que la plupart des autres

Capacités de collaboration en temps réel au sein de l'équipe

Trello contre :

Pas de diagramme de Gantt

Pas de Calendrier

Pas de fonctionnalité de sprint

Les intégrations ne sont disponibles que sur le forfait payant

Pas de documents natifs

Critiques de Trello :

"Son interface est un peu basique, je peux aussi dire que son moteur de recherche n'est pas efficace puisqu'il ne trouve pas ce que je cherche, de plus la version gratuite est très limitée." - G2Crowd "Un excellent outil de gestion de produits pour la coordination. Il m'a fallu un certain temps pour m'habituer à tout ce qu'il pouvait faire et à la façon dont je voulais l'utiliser, mais maintenant je l'apprécie vraiment. La meilleure partie est l'option gratuite pour l'utiliser (ce que j'utilise) et cela fonctionne bien pour mes besoins." - Capterra Verified Review

Trello pricing :

Free à 17,50 $/utilisateur/mois (la version payante commence à 9,99 $ tandis que le forfait Enterprise commence à 17,50 $) Comparez ClickUp avec Trello et Asana et apprenez-en plus sur ces Alternatives à Trello .

Trouvez la meilleure alternative à Microsoft Project pour votre équipe

Il n'y a pas de moyen simple pour les équipes de collaborer efficacement, il n'y a pas beaucoup de tutoriels et il fonctionne de manière bloquée, un peu comme les Modèles de projets Excel . Évidemment, ce n'est pas l'outil le plus attrayant alors qu'il existe tant d'excellents logiciels de gestion de projet basés sur le cloud.

Lorsque toute votre équipe a désespérément besoin de quelque chose que toute l'organisation peut utiliser, il est temps de laisser tomber Microsoft Project pour une nouvelle solution de gestion de projet collaborative. Vous obtiendrez plus de travail terminé et des goulots d'étranglement sans visage. S'inscrire avec ClickUp dès aujourd'hui et faites passer votre gestion de projet à un niveau supérieur.