Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Basecamp en 2024

vous cherchez des alternatives fantastiques au camp de base ?

Rendons à Basecamp le crédit qui lui est dû : c'est un pionnier de la communication d'équipe.

Et ses dirigeants, Jason Fried et David Heinemeier Hansson, ont été très actifs dans la redéfinition de la notion d'équipe le travail et la culture du travail .

Mais revenons à Basecamp, le produit.

Même s'il est bien établi et existe depuis plusieurs années, il n'est peut-être plus la bonne solution pour la collaboration et le travail d'équipe logiciel de gestion de projet pour vous.

Dans ce post, nous allons décomposer certaines de ses fonctionnalités clés et jeter un coup d'œil aux dix meilleures alternatives à Basecamp en 2023, ainsi que leurs avantages, inconvénients, prix et évaluations des clients.

C'est parti !

Alors pourquoi chercher une alternative à Basecamp ?

Nous entendons déjà la question : Si Basecamp fait le travail, pourquoi chercher une alternative ?

Les gestionnaires de projet bénéficient de ces fonctionnalités clés dans Basecamp 3 :

Une excellente plateforme de messagerie qui favorise un travail d'équipe de qualité

Une recherche universelle très pratique

Un lieu centralisé pour le partage de fichiers et de documents

Des fonctionnalités simples de gestion des tâches (parfaites pour les listes de choses à faire d'une petite équipe)

Des questions de vérification automatique

Un portail permettant aux parties prenantes externes d'afficher les tâches et de communiquer

Rapports sur les tâches

Basecamp est un outil parfaitement adéquat un outil de gestion de projet tout à fait adéquat à bien des égards.

personne n'est ici pour le dénigrer ou pour dénigrer le travail que l' équipe derrière lui fait

Un marché concurrentiel alimente l'innovation, et aussi pratique que Basecamp puisse être, le marché a apporté une rude concurrence avec des outils comme Zoho Project , Travail d'équipe , Wrike et Trello .

Basecamp existe depuis un certain temps. Il a été fondé en 1999.

Yeah, that's 22 years ago... 🗿

Il n'y a rien de mal à l'âge, mais l'adaptabilité est un must, et Basecamp a été un peu lent à mettre à jour son outil pour les utilisateurs du monde moderne.

Par exemple, Basecamp n'a toujours pas d'interface professionnelle.. la hiérarchie de l'équipe et ne propose que des intégrations externes pour le suivi du temps.

Basecamp a également été conçu dans l'optique d'un système en cascade à l'ancienne et n'est guère idéal pour La gestion de projet agile .

Même Asana a pris le temps d'ajouter une rubrique Tableau Agile s'affichent dans leur inventaire.

pourquoi n'avons-nous pas vu cela dans _Basecamp ?

Un autre avantage évident qu'une alternative pourrait apporter est une étiquette moins chère.

À 15 $$a par mois et par utilisateur, l'étiquette de Basecamp n'est pas vraiment facile à porter pour le portefeuille.

je ne sais pas si vous avez vraiment besoin de payer autant

pourquoi se ruiner (et casser ses lunettes) quand on peut avoir plus de fonctionnalités pour moins cher (voire rien du tout) ?

Avec ClickUp, vous utilisez la entière plateforme, oui toutes les fonctionnalités et des utilisateurs illimités, pour $$$a par mois !

Note : Vous pouvez importer vos données Basecamp vers ClickUp avec un fichier CSV! Voici comment procéder.

Les fonctionnalités de l'alternative idéale à Basecamp

Choisir une alternative à Basecamp pour votre gestion de projet vous devrez conserver certaines des fonctionnalités de Basecamp.

Un concurrent intelligent s'inspire des réussites de Basecamp tout en les améliorant et en apportant ses propres innovations.

En évitant les conceptions archaïques, en ajoutant des fonctionnalités puissantes et en restant fidèle à nos valeurs, ClickUp a pu exceller sur un marché très compétitif.

Par exemple, tout concurrent réel aura besoin d'un design simple et d'une application mobile pratique, deux des points forts de Basecamp. Cependant, ils auront besoin de prix beaucoup plus raisonnables et d'un logiciel mis à jour de temps en temps.

Et pendant que nous y sommes, pourquoi ne pas ajouter l'option de Tableau et Liste affichés, ainsi que Diagrammes de Gantt ?

Les autres fonctionnalités nécessaires pour remplacer Basecamp sont les suivantes Suivi du temps , des listes à faire (auparavant la fonctionnalité d'Asana), des outils pour les petites entreprises, un excellent.. iPhone et Android l'application, une gestion complète des membres de l'équipe, une fonctionnalité de recherche puissante et des assignés multiples.

Top 10 Basecamp Alternatives

Voici les dix meilleures alternatives à Basecamp qui vous feront quitter ce base camp dans votre randonnée vers la réussite en gestion de projet. ⛰

1. ClickUp

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/pCCUaLdEKqrKnMIyWTuI5ovUBvqJSHPq\_8qHvvXtDhqs1UNeP4XVJGEYuENwPo9SP12V0gGtgjCaSO3Yq2LwFB2BezgxoLTyXpvAr2NAJl9UukIMjBVKJiuWaHeTkeNaPw\_VZhv clickUp /$$img/ ClickUp est le le premier outil de gestion de projet au monde .

Qu'il s'agisse de vous fournir une gestion des ressources ou de stimuler la communication au sein de l'équipe, ClickUp est la solution de gestion de projet par excellence.

ClickUp fonctionnalités clés

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles ClickUp est une excellente alternative à Basecamp :

1. Outil de suivi du temps global

Utilisez le Chronomètre global pour savoir combien de temps les membres de l'équipe passent sur des tâches individuelles ou sur un projet.

Vous pouvez démarrer et arrêter le suivi du temps à partir de n'importe quel ordinateur sur lequel vous êtes connecté.

De plus, si vous arrêtez le suivi du temps dans l'application mobile, vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté dans l'application bureau.

c'est vraiment mondial!* 🌎

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/oz8SQmGWZjDu8WLXXB-Jbox2C11QWx1\_b2802tod7GvH8QrZt7i0pd1HZU7hHUMm0NdBCPnHXTR3WYV3Tb29jMQY6Y6sQYNpQcBwf9f3vIvNSa\_nCxez6UYR4dSveFeHw10NQCe outil suivi du temps /$$$img/ Voici plus d'informations sur le travail de suivi du temps dans ClickUp .

2. Plusieurs affichages

Avec plus de 10 affichages au choix, vous pouvez visualiser vos projets comme vous le souhaitez !

Voici quelques-uns des affichages puissants de ClickUp : Vue Tableau .

Visiter Trello

7. Proofhub

/img/ https://lh6.googleusercontent.com/oK6DfJG-vS-acDVWT90PsolZl3OfesmsQnWEe79utFAIAGXPJDdAzHgD8jH\_on3vuELlkizlC7xkIra0wXXaXrr-lWaJkLHoRz6pyJ3X6fYOr61wyjXUnEQ1EowA\_F2s7e2-TGVk application proofhub /$$img/

Proofhub est une alternative à Basecamp qui permet aux équipes d'avoir un nombre d'utilisateurs illimité, quel que soit le forfait.

mais avec un grand pouvoir, viennent des poches encore plus grandes et plus profondes._💲

Le forfait de cet outil est plus cher que la plupart des alternatives à Basecamp.

Caractéristiques clés de Proofhub

les @mentions stimulent la collaboration et permettent de s'assurer que les commentaires sont vus

Vous pouvez facilement assigner des tâches et définir des paramètres de priorité

Fonctionnalités puissantes de tri et de regroupement

Affichage de l'échéancier pour le suivi du projet

Les pros de Proofhub

Pas de frais par utilisateur puisque vous disposez d'un nombre illimité d'utilisateurs

Rôles personnalisés en fonction des besoins de votre projet

Des rappels automatisés vous permettent de ne pas oublier les échéances à venir

Des espaces sont prévus pour les discussions individuelles et les messages de groupe

Les inconvénients de Proofhub

Coûteux

N'est pas conçu pour les grandes équipes

Limité à 8 intégrations

Prix de Proofhub

Cette application de gestion de projet a des forfaits qui commencent à 50 $/mois.

Evaluations des clients de Proofhub

G2 : 4.4/5 (30+ avis)

Capterra : 4.3/5 (40+ avis)

Visiter le site Preuvehub

8. Kantata

via Kantata Kantata (anciennement Mavenlink) se présente comme une solution unique pour l'automatisation du travail et la gestion des ressources qui offre des possibilités de liaison 😉

Par exemple, les gestionnaires de projet peuvent lier en temps réel le temps, les dépenses et les factures d'un membre de l'équipe à ses tâches et à ses projets.

Malheureusement, la courbe d'apprentissage de cet outil est relativement élevée, de sorte qu'il vous faudra peut-être passer un peu de temps à comprendre comment les choses s'enchaînent.

Les fonctionnalités clés de Kantata

Diagrammes de Gantt intégrés

Modèles réutilisables

Rapports détaillés sur le projet pour une vision précise du projet

Les avantages de Kantata

S'intègre à des outils tels que Slack, Salesforce et Jira

Vous pouvez facilement voir la charge de travail, les compétences et la disponibilité d'un membre de l'équipe

Accédez à des paramètres de permission granulaires pour contrôler ce à quoi chaque membre du projet a accès, dans le cadre du flux de travail du projet

Les avantages de Kantata

Raccourcis clavier limités pour simplifier les choses

Impossible de modifier en cours les commentaires sur les tâches

Cet outil de collaboration présente une courbe d'apprentissage élevée

Prix de Kantata

Contactez Kantata pour connaître ses forfaits.

Evaluations des clients de Kantata

G2 : 4.1/5 (400+ commentaires)

Capterra : 4.2/5 (400+ avis)

Visiter Kantata

9. Paymo

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/lTYX1ZcClexxxE4uFpUgbtWJ\_CTwCYTe3rrKt7xoR2R11ktPPMA74TYW7T3Wx9M3YDNoorwt5CBTrw5qNXukV928\_pvtEd0e2t8yiH9hkNcldV3SC4ThvaH41SPh75qRXnqGBWBs application paymo /$$$img/

Paymo est un logiciel de collaboration destiné aux grandes équipes et aux équipes télétravail qui ont besoin de savoir qui travaille sur quoi, quand et où.

mais pourquoi payer💰 pour cet _outil alors que vous pouvez obtenir la même fonctionnalité _et plus avec ClickUp ?

Les fonctionnalités clés de Paymo

Tâches récurrentes pour rationaliser vos évènements répétitifs

S'affiche sous forme de liste, de tableau et de tableau

Rapports sur les Relevés de temps

Vous pouvez également paramétrer facilement les dépendances des tâches

Les avantages de Paymo

Applications bureau et mobile puissantes

Factures, devis et dépenses illimités

Planificateur d'équipe pour vous aider à mieux gérer le flux de travail de votre équipe

Suivi du temps intégré

Paymo contre

Le forfait Free ne permet aux utilisateurs que de créer jusqu'à 3 factures

Pas de gestion avancée des tâches sur le forfait Free

Les intégrations ne sont disponibles que dans le forfait payant

Prix de Paymo

Cette application de gestion de projet a un forfait gratuit, et les forfaits payants commencent à 11,95 $ /utilisateur par mois.

Evaluations des clients de Paymo

G2 : 4.5/5 (400+ avis)

Capterra : 4.7/5 (400+ avis)

Visiter Paymo

10. Freedcamp

/img/ https://lh3.googleusercontent.com/rL3ZNfzYXUbRA\_T1rZOgPxWbrBXaVKuRzA6od5UPpkB1mcTcocLEDBPPLUFZWxWgXfpQMl\_bPYRA6bRwM6kgcnKDx8XRxGjU\_I0FjNROWlIY2U2mVW-9-7O0dklK0F5TQpfxgVE1 application freedcamp /$$img/

C'est parti, un autre voyage en camping.

Freedcamp est simplement une version plus free de Basecamp.

Nous sommes sérieux, vous obtenez des fonctionnalités similaires pour beaucoup moins de $$$a par mois avec Freedcamp, et c'est un excellent outil de collaboration pour les freelances !

Malheureusement, l'un des inconvénients de cet outil de gestion de projet est que vous ne pouvez pas définir de permissions, ce qui est un peu un problème pour toute équipe créative qui gère des projets pour plusieurs clients.

Les fonctionnalités clés de Freedcamp

Listes de tâches intégrées

Tableaux Kanban avec fonction "glisser-déposer

Vous pouvez diviser de grands projets en sous-tâches plus petites

Les avantages de Freedcamp

Fonctionnalité de facturation qui vous permet de facturer vos clients facilement à partir de vos entrées de suivi du temps

Stockez tous vos contacts et prospects dans l'application pour une organisation et un accès faciles

Application mobile puissante pour iOS et Android

Freedcamp contre

Cet outil de gestion des tâches présente une courbe d'apprentissage élevée

L'outil de gestion des tâches de Freedcamp a une courbe d'apprentissage élevéeDiagramme de Gantt n'est pas aussi fonctionnel que d'autres alternatives gratuites à Basecamp

Les permissions des utilisateurs ne peuvent pas être personnalisées

Prix de Freedcamp

Ce logiciel de collaboration propose un forfait Free$a. Son forfait minimaliste commence à 2,49 $/utilisateur par mois. Cependant, pour la plupart de leurs fonctionnalités, vous devrez débourser 7,49 $/utilisateur.

Évaluation des clients de Freedcamp

G2 : 4.6/5 (80+ reviews)

Capterra : 4.6/5 (400+ avis)

Visiter le site Freedcamp Bonus : Pour plus d'outils comme Basecamp vérifiez ce guide !

Quitter Basecamp pour de bon ⛺

Il ne fait aucun doute que Basecamp a changé la gestion de projet, la collaboration d'équipe et la productivité pour le mieux.

Mais les choses évoluent, et de nouvelles technologies et perspectives émergent.

Ce qui a pu fonctionner dans le passé n'est peut-être plus pertinent, et il est peut-être temps de choisir une nouvelle alternative à Basecamp.

Ouvrez cette porte d'opportunité et voyez pourquoi ClickUp est le logiciel de gestion de projet le mieux évalué ! Laissez votre Basecamp derrière vous et obtenez ClickUp gratuitement pour atteindre de nouveaux sommets !