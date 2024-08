10 modèles de flux de travail gratuits dans ClickUp et Excel

Lorsqu'il s'agit de travailler plus intelligemment, et non plus durement, commencez par un modèle.

Je veux dire, vous ne feriez pas tous les cercles de votre pâte à biscuits à la main, n'est-ce pas ? non !

Vous utilisez un emporte-pièce. 👩🏼‍🍳

Les modèles suivent un concept similaire, et les meilleurs modèles ont deux qualités essentielles :

Ils sont entièrement personnalisables

Et 100 % gratuits

C'est un peu comme avoir son biscuit et le manger aussi, n'est-ce pas ? ! 🍪

Les modèles sont conçus pour vous faciliter la vie et vous faire gagner un temps précieux en pesant de tout leur poids tout au long du processus de votre projet, et pas seulement pendant que vous en planifiez les étapes.

De plus, les modèles ne manquent pas ! Le plus difficile est de trouver les modèles les plus intéressants flux de travail en fonction de votre cas d'utilisation, de votre style de travail préféré, de la taille de votre équipe et de la complexité de votre projet.

Mais nous sommes là pour vous donner un coup de main avec 10 de nos modèles de flux de travail préférés modèles de gestion de projet pour différents flux de travail, styles de travail et niveaux d'expérience. Que vous soyez le nouveau membre de l'équipe ou le manager préféré de tous, ces 10 modèles gratuits sont faits pour vous.

10 modèles de flux de travail pour la gestion de projet Gérer vos flux de travail à l'aide d'un modèle personnalisable est une étape indispensable pour les équipes et les entreprises de tous les secteurs d'activité

cartographier les parcours des clients les parcours des clients peuvent être définis à partir de votre structure organisationnelle, de l'accueil des employés, d'un processus de vente, et bien plus encore.

Le modèle de flux de travail approprié vous soutient grâce à des fonctionnalités adaptées à votre cas d'utilisation, notamment des statuts de tâches personnalisables, plusieurs vues de projets, une structure préconstruite, des champs personnalisés, des automatisations, etc.

c'est parce que la planification d'un flux de travail peut être compliquée, mais les modèles peuvent rendre cette tâche intimidante beaucoup plus facile. ✨

Voici 10 modèles de flux de travail simples et efficaces pour pratiquement toutes les équipes et tous les processus - oh, et ils sont entièrement gratuits. 😎💸

1. Modèle de flux de travail avec carte mentale simple par ClickUp

Visualisez votre flux de travail dans un diagramme flexible avec le modèle Simple Mind Map de ClickUp

Si vous êtes novice en matière de flux de travail de gestion de projet ou de diagrammes en général, commencez par cartes heuristiques !

**Les cartes heuristiques sont un moyen très visuel et créatif d'explorer des idées liées à un sujet central ou à un objectif final. Comme les branches d'un arbre généalogique ou les fils d'une toile d'araignée, les cartes mentales montrent la progression naturelle d'un processus à travers des tâches ou des nœuds qui se produisent dans un ordre spécifique. ♻️

Le guide du débutant Modèle simple de flux de travail pour une carte heuristique de ClickUp est le point de départ idéal pour les utilisateurs de tous niveaux d'expérience, même si vous êtes l'expert en cartes heuristiques désigné par l'équipe.

Avec deux statuts personnalisés et trois vues automatiquement appliquées à votre espace de travail, ce modèle vous guide à travers les débuts de la création d'une carte heuristique Carte heuristique dans ClickUp de deux façons :

Mode tâche : Une représentation visuelle des tâches de votre flux de travail pour étoffer les sous-tâches,solidifier les relations entre les tâcheset d'afficher l'état des tâches

: Une représentation visuelle des tâches de votre flux de travail pour étoffer les sous-tâches,solidifier les relations entre les tâcheset d'afficher l'état des tâches Mode vierge : Une approche plus créative de la cartographie mentale avec des nœuds qui relient une idée à une autre et qui peuvent ensuite être convertis en tâches.

Le plus grand avantage de ce modèle est qu'il permet de faire avancer les choses rapidement. 💨

Avec votre point de départ dans les deux variantes déjà créées, vous pouvez facilement adapter ce modèle Modèle de carte heuristique pour créer n'importe quel type de diagramme de flux de travail. Télécharger ce modèle

2. Modèle d'organigramme Swimlane par ClickUp

Tirez le meilleur parti de vos flux de travail en utilisant des tableaux blancs avec le modèle d'organigramme Swimlane de ClickUp

Vous voulez un peu plus de liberté avec votre modèle de flux de travail ? Planifiez-le sur un tableau blanc virtuel ! Tableaux blancs ClickUp sont un outil de brainstorming hautement visuel et collaboratif qui peut faire passer votre projet de la phase d'idéation à la phase d'exécution.

En particulier lors de la comparaison des résultats possibles ou de la présentation de votre diagrammes de flux de travail , le Modèle d'organigramme Swimlane par ClickUp vous permet de dessiner, déplacer, étiqueter et relier des idées sur un canevas infini.

les trois premiers tableaux blancs de ClickUp sont gratuits

Vous voulez en savoir plus sur ClickUp Whiteboards ? Plongez dans toute la puissance collaborative, créative et totalement personnalisable de La nouvelle fonctionnalité préférée de ClickUp . Télécharger ce modèle

3. Cartographie des concepts Modèle de flux de travail par ClickUp

Décomposez des concepts complexes en flux de travail gérables grâce au modèle de tableau blanc de cartographie conceptuelle de ClickUp

Si vous avez aimé le Couloir de nageModèle d'organigramme alors vous allez aimer le modèle d'organigramme Modèle de carte conceptuelle par ClickUp !

Avec des caractéristiques telles qu'une légende codée en couleur, des descripteurs pour chaque connexion, et un détaillé ClickUp Doc pour vous aider à naviguer dans tous vos nouveaux outils de tableau blanc, ce modèle est la ressource idéale pour cartographier les flux d'utilisateurs et déterminer les relations entre deux idées.

Ajoutez facilement des formes et déplacez-les sur votre tableau blanc pour personnaliser l'aspect et la convivialité de votre flux de travail en fonction de la complexité des tâches à accomplir. Vous pouvez même modifier la couleur, le texte et les médias liés à votre tableau afin de fournir aux membres un contexte aussi complet que possible pour votre flux de travail !

Déplacez, modifiez et ajoutez facilement des connexions ou des formes à votre tableau blanc pour personnaliser votre modèle en quelques secondes

Présentez votre tableau blanc Carte conceptuelle lors d'une réunion ou le partager via un simple lien pour que votre expérience avec ce modèle soit aussi collaborative que personnalisable. Télécharger ce modèle

4. Modèle de flux de travail pour la conception graphique par ClickUp

Gardez une longueur d'avance sur chaque demande de conception grâce aux multiples listes préétablies de ce modèle de conception graphique de ClickUp

Lorsqu'il s'agit de gérer des processus de conception graphique en plusieurs étapes, une structure cohérente est essentielle. Ce modèle Modèle de conception graphique par ClickUp est rempli de fonctionnalités permettant de fixer des délais clairs, d'organiser les fichiers et de hiérarchiser les échéances dans un dossier flexible.

Et quand nous disons chargés de fonctionnalités, nous le pensons vraiment.

L'objectif de ce modèle de conception graphique est de rationaliser votre processus de conception graphique et de rester au courant de vos progrès. Que vous soyez un pigiste ou designer à temps plein, ce modèle vous permet de personnaliser votre flux de travail avec 25 statuts personnalisés, cinq champs personnalisés, cinq vues de flux de travail et une automatisation pour suivre chaque demande de design. 🤩

Et avec L'infrastructure hiérarchique de ClickUp grâce à l'infrastructure hiérarchique de ClickUp, il est facile de naviguer dans ces outils ! Commencez par remplir les listes préétablies de Nouvelles demandes, Demandes actives et Clients, puis laissez votre modèle s'en charger. Télécharger ce modèle

5. Modèle de gestion de contenu par ClickUp

Le modèle de gestion de contenu de ClickUp vous permet de gérer facilement le contenu au sein de plusieurs équipes, projets et tâches.

Modèle de gestion de contenu de ClickUp est indispensable au flux de travail de votre équipe de contenu. Il vous aide à suivre vos objectifs de contenu, à identifier les lacunes dans le contenu et à collaborer avec les autres membres de l'équipe.

Avec le modèle de gestion de contenu de ClickUp, vous pouvez facilement créer un système unifié pour gérer tout le contenu de votre organisation. Il vous aidera à rationaliser le processus de création, d'approbation, de publication et de mise à jour du contenu sur plusieurs canaux. De plus, il permet de collaborer avec d'autres équipes, garantissant ainsi que tout le monde a une visibilité sur le contenu chaque fois que cela est nécessaire.

Et TBH, de la part d'un rédacteur de blog à un autre, vous allez adorer ce modèle. Télécharger ce modèle

6. Modèle de flux de travail "Faire avancer les choses" par ClickUp

Faites avancer l'équipe en utilisant la méthode GTD avec le modèle Getting Things Done de ClickUp

Basé sur La méthodologie GTD de David Allen pour la productivité personnelle, le Modèle Getting Things Done de ClickUp est le dossier ultime pour décomposer les tâches importantes en éléments d'action gérables.

Ce modèle puissant comporte de nombreux éléments, notamment un document d'aide pour maîtriser toutes les fonctions indispensables et sept listes prédéfinies, une pour chaque étape de la méthode GTD 🙂

Grâce à sa polyvalence, le modèle GTD permet de rationaliser n'importe quel processus, de la programmation à la planification de projets complexes, grâce à des vues personnalisables telles que les vues Liste, Tableau, Docs ou Calendrier de ClickUp.

L'efficacité est le maître mot du modèle GTD. Vous disposez de quatre pour maintenir votre flux de travail en mouvement en modifiant les dates de début et d'échéance des tâches, ainsi que les champs personnalisés.

Mais la principale raison pour laquelle nous aimons ce modèle ? Il ne s'agit pas seulement de faire le travail - il s'agit de le faire bien. Télécharger ce modèle

7. Modèle de diagramme de processus en Excel

il s'agit d'un modèle de diagramme de processus pour Excel Microsoft 365Cartes de processus sont un excellent moyen de planifier ou de mettre à jour les flux de travail existants . Ce que nous aimons Modèle de carte de processus pour Microsoft Excel est qu'il permet de représenter automatiquement les données de votre processus sous forme de diagramme afin de visualiser les étapes de votre processus.

Ce modèle vous donnera une idée de ce à quoi ressemblera votre processus lorsqu'il s'agira de le mettre en œuvre, en particulier lorsque vous documentez de nouveaux flux de travail. En effet, il arrive que nos grandes idées ne se déroulent pas toujours comme prévu. Le fait de voir votre tableau Excel recréé sous forme d'organigramme peut vous aider à anticiper les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent.

Si vous êtes novice en matière de les cartes de processus ce modèle vous aidera à apprendre les éléments de base des diagrammes de flux de travail, ce que chaque forme signifie et comment elles sont liées les unes aux autres dans un guide étape par étape pour lire rapidement ou construire des diagrammes plus complexes à l'avenir. Télécharger ce modèle

8. Modèle d'organigramme de flux de travail en Excel

il s'agit d'un modèle d'organigramme pour Excel Microsoft 365 Ce modèle d'organigramme de base présente des caractéristiques similaires à celles de l'autre modèle Microsoft listé ci-dessus.

Comme l'ancien modèle Excel gestion du flux de travail ce modèle complet de flux de travail construit automatiquement le diagramme pour vous en fonction des données ajoutées à votre feuille de calcul. Vous y trouverez également la même décomposition étape par étape de la FAQ sur les organigrammes et les mêmes conseils que dans le modèle ci-dessus. Mais contrairement au modèle de diagramme de processus, cette ressource vous donne la possibilité d'utiliser des dispositions de diagramme supplémentaires pour les équipes interfonctionnelles les organigrammes et les processus opérationnels de base.

Bonus: Logiciel de gestion de projet pour les architectes

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage Microsoft 365 Télécharger ce modèle

9. Modèle d'organigramme SmartArt en Excel

il s'agit d'un modèle de diagramme de flux pour Excel SmartArt Microsoft 365 Le modèle SmartArt Flow Chart de Microsoft Excel est moins un modèle qu'une liste d'instructions sur les graphiques modifiables que vous pouvez ajouter dans Excel.

Accessibles sous l'onglet Insérer, les modèles SmartArt vous aident à planifier des séquences de travail à l'aide de graphiques personnalisables codés par couleur. Vous pouvez ainsi ajouter du texte, des formes et des mises en forme au fur et à mesure que vous construisez votre diagramme dans Excel Microsoft Excel . Télécharger ce modèle

10. Modèle de flux de travail pour la stratégie des médias sociaux par ClickUp

Via ClickUp

Vous avez besoin de coordonner vos campagnes et vos posts sur les médias sociaux ? Avec Modèle de flux de travail pour la stratégie des médias sociaux de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez facilement suivre les tâches, répondre aux demandes des clients et contrôler l'avancement de chaque campagne. Le modèle intègre des listes de contrôle, des rappels, des échéances et des notifications afin que vous ne manquiez rien d'important.

Grâce à ce modèle de flux de travail, vous pouvez facilement optimiser votre médias sociaux et de ne pas perdre de vue les tâches à accomplir. Il permet également la collaboration entre les membres de l'équipe pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit d'activités de médias sociaux. Essayez ce modèle de flux de travail dès aujourd'hui pour rationaliser votre stratégie en matière de médias sociaux. Télécharger ce modèle

Vous l'avez compris, les modèles de flux de travail sont un atout majeur ! Mais votre modèle n'est aussi puissant que le plateforme de gestion de projet à laquelle il est appliqué. C'est pourquoi la recherche du logiciel idéal est tout aussi importante que celle du bon modèle.

Et cette recherche se termine par Cliquez sur . 🏆

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

ClickUp est l'outil de productivité tout-en-un qui vous permet de centraliser votre travail grâce à des outils puissants pour planifier, visualiser et collaborer sur vos flux de travail. Au-delà de son riche ensemble de fonctionnalités, ClickUp offre plus de 1 000 intégrations et des centaines de modèles personnalisables pour organiser, hiérarchiser et rationaliser n'importe quel processus.

Parmi ses meilleurs outils de planification de projet ? ClickUp Whiteboards and Mind Maps! (tableaux blancs et cartes heuristiques)

Grâce à l'interface "glisser-déposer" de ClickUp, vous pouvez facilement ajuster et réorganiser les nœuds de votre tableau blanc et de votre carte heuristique Carte heuristique pour montrer les dépendances des tâches, les relations et les séquences à plusieurs étapes.

Planifiez et organisez des projets, des idées ou des tâches existantes dans ClickUp pour obtenir le meilleur aperçu visuel possible

L'une des raisons pour lesquelles ClickUp Mind Maps est si utile dans le processus de planification du flux de travail est l'option du mode Tâche ou du mode Vierge pour le brainstorming de nouvelles idées. Tout comme le fait d'esquisser vos idées sur une nouvelle feuille de papier, le mode vierge offre une surface propre pour ajouter rapidement des étapes, des idées et du texte à votre diagramme, qui peuvent ensuite être connectés ou convertis en tâches.

Personnalisez votre Mind Map à partir de zéro dans ClickUp avec le mode vide

Mais les Mind Maps ne sont pas la seule façon de créer un diagramme de flux de travail dans ClickUp - vous pouvez également planifier n'importe quel processus en utilisant les tableaux blancs dans ClickUp !

Alors que d'autres outils de gestion de projet gratuits proposent des intégrations pour les fonctionnalités de tableau blanc, ClickUp est l'un des rares à construire sa propre plateforme de tableaux blancs en interne. Cela signifie qu'aucune intégration, aucun add-on ou aucune mise à jour n'est nécessaire. 🙌🏼

Accédez à toutes les fonctions de création et de collaboration dont vous avez besoin pour construire le flux de travail parfait dans ClickUp Whiteboards

Les tableaux blancs de ClickUp sont le moyen le plus rapide, le plus facile et le plus collaboratif d'agir sur vos idées dès qu'elles se présentent. De plus, ils sont suffisamment flexibles pour gérer pratiquement tout, des liens aux images, aux médias intégrés, aux tâches, aux documents et plus encore. Et surtout, vous pouvez convertir n'importe quelle forme de votre tableau en une tâche réalisable.

Convertissez des formes en tâches sur votre tableau blanc ClickUp pour mettre instantanément votre organigramme en action

Bonus: Outils de diagramme de flux

Utiliser un modèle de workflow pour optimiser votre processus d'entreprise

Que vous construisiez un Flux de travail agile que vous partiez de zéro ou que vous mettiez à jour vos processus d'approbation, les modèles de gestion de projet sont votre ressource privilégiée pour gagner du temps et couvrir les moindres détails.

Ces 10 modèles ne se contenteront pas de mettre votre flux de travail en mouvement, ils vous aideront à livrer des produits au mieux de vos capacités. Et si vous êtes toujours à la recherche d'un atout supplémentaire pour faire passer vos flux de travail au niveau supérieur ? Ne cherchez pas plus loin que ClickUp. S'inscrire à ClickUp et accédez gratuitement à un nombre illimité de tâches, aux ClickUp Docs, aux Whiteboards et à bien d'autres choses encore.