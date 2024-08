10 modèles et organigrammes gratuits de Swimlane dans ClickUp

Plus il y a d'acteurs impliqués dans un projet, plus il est facile pour les rôles de se fondre les uns dans les autres et pour les responsabilités de s'entremêler. Les diagrammes de natation ou les organigrammes peuvent vous aider à comprendre des processus complexes en présentant les tâches de chaque membre de l'équipe sous une forme visuelle, comme les couloirs parallèles d'une piscine. 🏊

De cette façon, chacun peut voir qui est responsable d'une tâche ou d'une sous-tâche particulière, et vous pouvez éviter les goulets d'étranglement et les inefficacités du projet en décomposant les étapes du processus. Voici comment créer votre propre organigramme de swimlane à l'aide de l'un de ces 10 modèles gratuits de swimlane de ClickUp.

Qu'est-ce qu'un modèle de swimlane ?

Un diagramme swimlane est un type d'organigramme qui utilise la forme d'une piscine comme représentation visuelle d'un projet ou d'un processus d'entreprise. Le projet est divisé en "couloirs" verticaux ou horizontaux pour chaque équipe ou individu impliqué dans le projet.

Tout comme les nageurs d'une piscine s'en tiennent à leur couloir, les parties prenantes ou les chefs de projet ont leurs propres couloirs dans un diagramme de couloir de nage. Un modèle de diagramme de couloir de nage est utile pour les responsables de projet et les gestionnaires de projet la gestion d'équipe . Il est également utile dans d'autres cas d'utilisation où différents départements ou membres de l'équipe ont un rôle à jouer.

Chaque personne peut voir une représentation visuelle de ses propres responsabilités et de celles des autres parties prenantes. Un couloir de navigation exemple de diagramme ou organigramme est également connu sous le nom d'"organigramme interfonctionnel" et peut constituer une ressource précieuse pour l'élaboration d'un plan d'action équipes interfonctionnelles .

Qu'est-ce qu'un modèle de diagramme swimlane ? Il s'agit d'un organigramme vierge ou d'un organigramme qui peut être modifié pour afficher vos propres processus et sous-processus, souvent à l'aide de lignes horizontales ou verticales.

Vous pouvez utiliser logiciel d'organigramme pour créer des diagrammes de swimlane à partir de modèles de diagrammes de swimlane préexistants. Ces 10 modèles de diagrammes en nappe de ClickUp comportent tous des zones de texte modifiables, ce qui vous permet de les personnaliser et de vous les approprier. 🛠️

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de couloir de nage ?

Un bon modèle de swimlane doit être facile à comprendre et à parcourir. Même si votre projet est compliqué, votre modèle ne doit pas l'être.

Un bon diagramme de swimlane s'apparente à une infographie, utilisant des formes et des couleurs pour montrer comment tout s'imbrique. Il doit indiquer le point de départ et le point d'arrivée de votre flux de travail, ainsi que chaque tâche et chaque point de décision en cours de route.

Contrairement à une piscine réelle dans laquelle les nageurs courent indépendamment les uns des autres, un diagramme swimlane peut inclure des dépendances ou des transferts entre différents services ou membres de l'équipe. Cela signifie que votre organigramme peut présenter à la fois des mouvements verticaux et horizontaux.

Par exemple, le couloir B peut ne contenir qu'une seule étape à franchir à mi-parcours du processus. Vous pouvez utiliser des connecteurs pour montrer quelle tâche du couloir A déclenche la tâche du couloir B, et quelle étape du processus suit ensuite.

Vous pouvez utiliser votre organigramme de swimlane avec une feuille de route de projet ou un diagramme de swimlane carte des processus pour représenter les multiples dimensions d'un projet.

10 modèles de couloir de nage à utiliser en 2024

1. Modèle de plan de baignade ClickUp

Le modèle d'organigramme Swimlane de ClickUp vous aide à visualiser les flux de travail et à identifier les rôles dans les projets

Ce modèle Modèle de volet de navigation ClickUp est idéal pour les débutants car il inclut toutes les caractéristiques clés d'un diagramme swimlane sans trop compliquer les choses.

Il comporte quatre couloirs horizontaux pour les individus ou les équipes (assignés A, B, C et D) et quatre symboles pour représenter les différentes parties du processus :

Des cercles pour les terminaux ou les points de départ et d'arrivée

Des carrés pour une tâche, une activité ou un processus

Des losanges pour une décision ou un point de contrôle

Flèches pour indiquer le flux du processus

Chaque couloir est codé par couleur, et vous devez utiliser la même couleur pour chaque symbole dans ce couloir afin qu'il soit facile de voir qui est responsable de chaque tâche ou décision. 👀

Les couloirs horizontaux ou verticaux de votre modèle peuvent améliorer la collaboration sur le lieu de travail en vous aidant à mettre sur la même longueur d'onde les différentes parties prenantes quant à leur rôle dans le processus, et ce de la manière la plus claire possible. Télécharger ce modèle

2. Modèle de couloir de navigation ClickUp Agile Scrum Management

Ce modèle avancé offre 30 statuts codés par couleur pour une gestion efficace de la mêlée

Le modèle ClickUp Agile Scrum Management Swimlane Template (Modèle de couloir de navigation pour la gestion Agile Scrum) est un modèle plus avancé de Tableau blanc pour les équipes de produits . Il prend en charge le toilettage du backlog et la planification du sprint, les réunions quotidiennes, les rétrospectives de sprint, les étapes du processus, et bien plus encore.

Vous pouvez choisir parmi 30 statuts codés par couleur, dont En développement, Prêt pour le déploiement, En révision et Test. Les flux de travail peuvent commencer par une idée de produit ou un défaut détecté, et se terminer par un statut tel que Pas un bogue ou Impossible à reproduire.

Vous pouvez également utiliser 13 ClickApps différentes, notamment le suivi du temps, les estimations de temps, les jalons, les avertissements de dépendance et les attributions multiples.

Visualisez votre organigramme sous forme de tableau, de processus, de liste ou d'un autre type d'affichage. Ce modèle est également compatible avec Espaces ClickUp afin que vous puissiez contrôler l'accès et accorder des autorisations à l'ensemble de votre groupe de travail.

Utilisez ce modèle pour le suivi des bogues, les sprints, les tests et d'autres flux de travail impliquant vos équipes de produits, d'ingénierie et d'assurance qualité. Télécharger ce modèle

3. Modèle de tableau ClickUp avec Swimlanes

Ce modèle de tableau simple permet de s'initier facilement au format des couloirs de nage

Une autre excellente façon de suivre la situation dans son ensemble est d'utiliser un tableau de bord Tableau ClickUp avec un modèle Swimlanes qui offre cinq options d'état telles que Bloqué, Révision, et En cours.

Ce modèle Tableau de type Kanban est un modèle facile à utiliser pour les débutants. Tout ce que vous avez à faire pour le transformer en diagramme swimlane est de ajouter des swimlanees à la vue Board . Par exemple, si vos tâches sont organisées en colonnes, vous pouvez les regrouper par statut, date d'échéance, destinataire, priorité et autres facteurs.

Activez la fonctionnalité des plans de classement pour créer des lignes en plus des colonnes, que vous pouvez regrouper en fonction de n'importe quel champ qui n'a pas déjà été utilisé pour trier les colonnes. Une fois que vous disposez des plans de travail dont vous avez besoin, vous pouvez créer de nouvelles tâches à partir d'un plan de travail afin de ne pas avoir à les déplacer ultérieurement.

La fonctionnalité des plans de travail dans la vue Tableau est gratuite avec n'importe quel plan ClickUp, et toute personne ayant accès au tableau peut y ajouter des plans de travail. Télécharger ce modèle

4. Modèle de flux d'utilisateurs ClickUp

Ce modèle de cartographie des utilisateurs vous permet de créer des représentations visuelles d'idées complexes telles que les flux d'utilisateurs, les wireframes et les diagrammes d'ingénierie

Le modèle Modèle de flux d'utilisateurs ClickUp est un diagramme de flux de processus qui montre ce que vivent les utilisateurs lorsqu'ils interagissent avec votre site web ou votre application.

Vous pouvez insérer des captures d'écran ou des maquettes de chaque étape du processus, par exemple lorsqu'un utilisateur visite votre page d'accueil ou remplit un formulaire d'inscription. Utilisez des plans de nage pour illustrer plusieurs variantes du flux d'utilisateurs, par exemple ce qui se passe si un formulaire n'est pas complet.

Lorsque vous utilisez l'outil Fonctionnalité des tableaux blancs dans ClickUp, il est facile de faire glisser des documents, des images et d'autres références dans le tableau blanc créateur d'organigramme pour fournir à votre équipe une représentation visuelle pratique du processus. 🤩

Le modèle de flux d'utilisateurs ClickUp utilise les mêmes symboles de connecteurs que les autres modèles de diagramme swimlane, y compris les terminaux et les points de décision, afin que vous puissiez utiliser le même langage visuel sur tous vos diagrammes et organigrammes.

5. Modèle d'organigramme de processus ClickUp

Le modèle de diagramme de processus de ClickUp vous permet de concevoir, de gérer et de visualiser vos processus en toute simplicité.

Le Modèle de diagramme de processus ClickUp comporte des plans verticaux que vous pouvez utiliser pour représenter les différents rôles et responsabilités dans un processus.

Le modèle utilise l'exemple d'un recruteur, d'un responsable du recrutement et d'un prospect, chacun ayant des responsabilités à différentes étapes du processus.

Bien entendu, l'intérêt d'utiliser un modèle est que vous pouvez le personnaliser en y ajoutant vos propres tâches et attributions.

Comme pour tout modèle de swimlane, veillez à utiliser les couleurs, les polices et les symboles de manière cohérente afin de faciliter la visualisation de processus complexes.

Il s'agit d'un modèle convivial pour les débutants, que vous pouvez utiliser pour la gestion de projets, les ressources humaines et le recrutement, l'ingénierie et les produits, ainsi que pour des dizaines d'autres cas d'utilisation. Télécharger ce modèle

6. Modèle de diagramme de flux de données ClickUp

Utilisez ce diagramme de flux de données pour représenter la manière dont les informations circulent dans votre organisation

Ce modèle Modèle de diagramme de flux de données ClickUp peut être utilisé pour suivre la manière dont les informations circulent dans un système. Dans cet exemple, les données circulent entre deux magasins de données différents et deux entités externes dans une série de flux et de processus.

Bien que les symboles d'un diagramme de flux de données (DFD) diffèrent des autres modèles de notre liste, ils servent un objectif similaire : montrer où les données entrent et sortent du système, quels processus se déroulent dans quel ordre, etc.

Vous pouvez utiliser des étiquettes de texte et des flèches pour fournir des détails supplémentaires, tels que des flux de données multidirectionnels ou un transfert de données entre deux systèmes différents.

Ce diagramme de flux de données est compatible avec le logiciel ClickUp's Logiciel de tableau blanc vous pouvez donc l'utiliser en même temps que d'autres outils pour l'élaboration de vos projets la cartographie des processus la cartographie des processus, la planification et le brainstorming. 🧠 Télécharger ce modèle

7. Modèle de flux de processus ClickUp

Rationalisez la visualisation de vos projets grâce à une vue d'ensemble claire et concise de votre flux de travail de bout en bout

Le Modèle de flux de processus ClickUp est une sorte de couloir de nage carte de processus qui montre comment plusieurs étapes s'intègrent dans un processus unique.

Cet exemple de modèle comprend des étapes telles que la planification, l'exécution et l'évaluation, mais vous pouvez le personnaliser avec vos propres étiquettes pour l'adapter à votre processus particulier.

Le modèle de flux de processus convient mieux à une vue d'ensemble de haut niveau, montrant le début et la fin du processus et les étapes intermédiaires en cours de route.

Vous aurez peut-être besoin de modèles supplémentaires pour approfondir les détails de votre processus, mais c'est l'avantage d'utiliser un outil de création d'organigrammes comme ClickUp : vous avez accès à de nombreux modèles, quel que soit votre plan tarifaire, et la plupart des meilleurs modèles sont gratuits !

Utilisez les fonctionnalités du tableau blanc numérique de ClickUp pour tenir les parties prenantes au courant et améliorer la qualité de votre travail collaboration en temps réel avec des équipes distribuées ou des travailleurs à distance. Télécharger ce modèle

8. Modèle ClickUp Kanban pour le développement de logiciels

Ce modèle facile à utiliser combine un format swimlane avec un flux de travail Kanban

Le modèle Modèle ClickUp Kanban pour le développement de logiciels applique un format swimlane au flux de travail Kanban pour faciliter la visualisation de projets complexes.

Vous pouvez utiliser le modèle Tableau Kanban pour organiser les idées et les demandes de produits, et décider s'il convient ou non d'y donner suite. Les particuliers peuvent soumettre leurs propres idées à l'aide d'un formulaire de demande de produit intégré.

Lorsque vous décidez d'aller de l'avant, il vous suffit de changer le statut d'une tâche en À faire et la tâche sera automatiquement déplacée vers le tableau Kanban. Fixez des limites de travail en cours (WIP) pour vous assurer que votre équipe n'accepte pas plus que ce qu'elle peut gérer.

Ce modèle intermédiaire propose sept statuts, quatre champs personnalisés, quatre types d'affichage et une automatisation, ce qui en fait un outil pratique pour les équipes de développement de logiciels ou les entreprises qui tentent de cultiver un esprit d'équipe un état d'esprit agile . Télécharger ce modèle

9. Modèle PowerPoint d'organigramme de processus transversal par SlideTeam

Via SlideTeam

Ce modèle Microsoft PowerPoint de SlideTeam est parfait pour les équipes et les processus interfonctionnels. Il contient quatre plans de travail que vous pouvez personnaliser avec les membres de votre équipe ou des responsables individuels, ainsi que des champs de texte modifiables pour les tâches et les actions.

Des flèches indiquent le sens du mouvement d'une tâche à l'autre. Pour les décisions susceptibles de déboucher sur plusieurs résultats, vous pouvez utiliser des flèches divergentes pour montrer chacun des chemins qui partent d'un point de décision particulier.

La plupart des mouvements dans ce modèle se font de gauche à droite, mais vous pouvez également l'utiliser pour montrer le mouvement vertical des tâches qui se déplacent d'un couloir à l'autre.

Outre les icônes de base pour les tâches et les points de décision, ce modèle propose des connecteurs supplémentaires tels que le ruban adhésif, le délai, la saisie manuelle, etc. Télécharger ce modèle

10. Modèle PowerPoint de diagramme de couloir de nage par SlideTeam

Via SlideTeam

Ce modèle de diagramme des couloirs de natation de SlideTeam est similaire au modèle précédent, mais avec moins d'espace vertical dans chaque couloir pour un organigramme moins encombré.

Vous disposerez toujours de quatre couloirs, de champs de texte modifiables et de dizaines de formes parmi lesquelles choisir. Utilisez des flèches pour montrer la relation entre les tâches afin qu'il soit facile de suivre la direction du mouvement, même lorsque les choses deviennent un peu plus compliquées !

Comme pour tout modèle PowerPoint, vous pouvez modifier le style et la taille de la police afin qu'elle corresponde au style visuel de votre entreprise. Ce modèle est également disponible en deux formats, 16:9 et 4:3, afin que vous puissiez facilement l'exporter pour votre prochaine présentation. Télécharger ce modèle

Les plans de baignade ne sont qu'un début

Les modèles de diagramme en nappe sont une ressource précieuse pour les équipes interfonctionnelles, car ils peuvent être utilisés à presque tous les niveaux de la gestion de projet.

Un diagramme de swimlane de base peut permettre aux différents services et aux parties prenantes externes de se mettre d'accord sur un projet ou un processus. Mais vous pouvez également intégrer les swimlane dans des tableaux Kanban, des diagrammes de flux de données, etc.

Une fois que vous avez choisi un modèle, partagez-le avec tous les membres de votre équipe à l'aide de ClickUp Spaces ou d'un ClickUp Whiteboard pour améliorer la collaboration.

Utilisez des dossiers pour garder les choses organisées, et définissez des permissions pour que seules les bonnes personnes puissent accéder à vos diagrammes finis ou les modifier. Vous pouvez même utiliser des automatismes pour ajouter ou assigner des tâches automatiquement afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les tâches manuelles.

Consultez la page Centre de modèles ClickUp pour encore plus d'idées sur la façon de rationaliser votre flux de travail en utilisant des modèles de diagramme swimlane !