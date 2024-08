10 exemples de diagrammes pour tout type de projet

Nous avons tous entendu l'expression "la qualité prime sur la quantité", n'est-ce pas ?

Pendant que je me battais bec et ongles au collège, c'était le mantra à suivre, et même aujourd'hui, ce sentiment reste vrai pour beaucoup de choses dans la vie.

Mais c'est là tout l'intérêt ! Nous savons maintenant que la qualité et la quantité sont des éléments nécessaires et constants de la vie.

Qu'il s'agisse d'informations qualitatives ou quantitatives, nous devons considérer ces éléments comme des entités distinctes pour les comprendre correctement. C'est là qu'interviennent les graphiques et les diagrammes.

Les informations numériques sont représentées par des éléments tels que des colonnes, des graphiques linéaires, des diagrammes à barres ou - mon favori - des diagrammes circulaires.

Les données qualitatives (informations qui ne sont pas définies par un seul nombre) sont mieux représentées par des diagrammes tels que Cartes mentales ou Diagramme de Gantt .

Les deux sont clés pour la réussite de toute entreprise saine, mais parfois, trouver les bons diagrammes pour transmettre au mieux des informations qualitatives est tough. C'est pourquoi vous allez adorer ce blog.

Considérez cet article comme votre nouveau guide de référence pour les 10 meilleurs diagrammes que vous devez connaître pour tout type de flux de travail, y compris quand les utiliser, des exemples, des témoignages réels et des astuces incontournables pour les rendre rapides.

Avant d'aller plus loin ici, mettons les choses au clair. qu'est-ce qu'une donnée qualitative ?

Les données qualitatives sont toutes les informations qui ne peuvent être exprimées par une valeur numérique ou comptées. Il peut s'agir d'étapes d'un flux de travail, de membres d'une organisation, d'images, de concepts, d'échéanciers, etc.

Comme pour les données quantitatives, il y a une bonne et une mauvaise façon d'exprimer les données qualitatives en fonction de ce que vous essayez d'en faire. C'est pourquoi il est clé de déterminer l'objectif de vos informations avant de valider un type de diagramme spécifique.

Cela peut sembler difficile, mais pour tous mes collègues apprenants visuels, cela aura beaucoup plus de sens lorsque vous verrez des exemples IRL - ce que nous avons pour vous !

Sans plus attendre, voici nos 10 diagrammes favoris accompagnés d'exemples.

des modèles très utiles vous attendent.

Si vous avez déjà utilisé un logiciel gratuit de gestion de projet comme ClickUp vous avez probablement entendu parler de ce diagramme de flux de travail très répandu. Les cartes mentales sont d'excellents outils d'aide à la décision pour la création de diagrammes la planification des flux de travail, la visualisation des données, brainstorming de nouveaux processus -et se sentir créatif en le faisant !

Ces diagrammes partent généralement d'une idée principale ou d'un objectif final en vue d'une branche, et votre diagramme prend naturellement forme à partir de là. Ils sont très visuels et les meilleurs d'entre eux sont également flexibles, personnalisables et collaboratifs.

À l'instar d'une toile ou même d'un flux de conscience, les cartes mentales établissent une connexion entre les idées (nœuds) afin d'illustrer visuellement la manière dont une idée ou un concept peut être intégré dans une autre idée ou un autre concept phase du projet mène à la suivante.

Et ce n'est pas tout ! Les cartes mentales peuvent être aussi structurées ou gratuites que vous le souhaitez. Avec des ressources comme les tableaux blancs numériques vous pouvez construire votre carte mentale comme n'importe quel gribouillis de jour - en ajoutant des formes, des connecteurs, des médias et même en faisant participer l'ensemble de l'équipe.

Bien qu'il s'agisse d'un diagramme populaire pour la planification de nouveaux processus ou projets commerciaux, les cartes mentales sont également utilisées pour des choses telles que les cartes de réseau décrivant les différents rôles dans une entreprise, le remue-méninges sur les réponses possibles à une question centrale ou l'exploration des sous-thèmes d'un thème plus large.

Ne vous laissez pas piéger par les règles, les cartes mentales sont faites pour être personnalisées. De plus, avec l'aide de l'un des nombreux modèles de cartes mentales gratuits et les ressources à votre disposition, vous ne vous sentirez jamais seul dans le processus de création de votre toute première carte mentale.

Utilisez les cartes mentales pour élaborer des forfaits ou des stratégies pour des tâches dans votre vie personnelle et professionnelle, y compris :

et plus encore !

Prêt à créer votre propre carte mentale ? Commencez ici avec ce Modèle de carte mentale simple par ClickUp et regardez votre flux de travail prendre vie. 💜

Si vous écoutez attentivement, vous pouvez presque entendre le "Ahhhhh" unanime et le hochement de tête agréable de chaque ClickUp dans le monde entier . Nous aimons les diagrammes de hiérarchie - c'est la base de notre plateforme !

À l'instar des poupées russes, les diagrammes hiérarchiques partent d'un sujet global (comme l'ensemble de votre organisation ou un grand département) et catégorisent tout ce qui se trouve sous cette ombrelle en les divisant en morceaux similaires, plus faciles à gérer.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/ClickUp\_Hierarchy\_2021-1400x788.gif Hiérarchie ClickUp /$$img/

La hiérarchie unique de ClickUp vous donne la flexibilité d'organiser des équipes de toutes tailles

Nous pourrions parler de notre système de hiérarchie pendant des jours ! En savoir plus sur la façon dont La hiérarchie unique de ClickUp peut vous aider à créer l'infrastructure parfaite pour développer votre entreprise.

Les diagrammes de hiérarchie sont un moyen très visuel d'organiser tout, des organisations aux départements, en passant par les projets complexes et les tâches quotidiennes.

Alors que les diagrammes organisationnels montrent les relations entre les personnes occupant chaque rôle, les diagrammes hiérarchiques montrent comment chaque tâche ou projet quotidien s'inscrit dans une vue d'ensemble.

Vous avez certainement déjà vu ce type de diagramme - peut-être même l'avez-vous utilisé pour comprendre une situation compliquée ou une décision importante !

Idéaux pour classer plusieurs éléments, les diagrammes matriciels sont composés des éléments suivants quatre quadrants sur deux axes. Chaque quadrant représente une catégorie différente, tandis que les deux axes représentent parfois deux thèmes constants opposés - $$$a, la performance ou la médiocrité d'un phénomène, l'importance ou la rareté d'un phénomène, etc. Toutefois, les axes ne doivent pas nécessairement représenter quoi que ce soit. Dans certains cas, les axes servent simplement à diviser visuellement les données en quatre zones.

Comme les cartes mentales, les modèles de matrice sont personnalisables. Les informations peuvent être divisées en quadrants sous forme de liste ou être représentées à des points spécifiques par rapport à ce que les axes représentent.

Les diagrammes matriciels peuvent être utilisés dans les domaines personnel et professionnel. Les gestionnaires de projet peuvent utiliser ce type de diagramme pour :

Utiliser Modèle de matrice de traçabilité de ClickUp pour suivre tous les détails techniques de votre entreprise.

À faire mentionner que les diagrammes matriciels sont utiles dans tous les secteurs d'activité ?

L'un des principaux diagrammes que j'utilise toujours et que je préconise est la matrice d'attribution des responsabilités, également connue sous le nom de RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed)

La matrice RACI fait partie du domaine plus large de gestion des parties prenantes _et d'engagement qui permet à l'équipe et au manager du projet de rester organisés. La matrice RACI a pour but d'évaluer les parties prenantes et de documenter le rôle et la responsabilité de chacun dans un projet spécifique

Les matrices RACI doivent être simples et digestes ; tout membre de l'équipe doit pouvoir afficher et comprendre la matrice sans difficulté. Le principal collaborateur d'une matrice RACI est le gestionnaire de projet et l'équipe de projet, car la meilleure utilisation de ce diagramme est de permettre à chaque membre de se tenir mutuellement compte de son travail tout en servant de référence aux gestionnaires de projet pour > > __déléguer le travail à la bonne personne.