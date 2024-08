Comment utiliser un diagramme de flux cumulatif pour la gestion de projet

Comme le dit un vieux proverbe chinois, "pour déplacer une montagne, il faut commencer par enlever de petites pierres chaque jour" En tant qu'équipe de projet, votre visibilité est souvent à court terme, axée sur les tâches, les sous-tâches et les détails pratiques.

Or, la véritable progression d'un projet réside dans la façon dont ces petits détails s'additionnent pour former un tout significatif. En d'autres termes, la progression de votre projet est mieux mesurée de manière cumulative.

Dans cet article de blog, nous expliquons comment vous pouvez utiliser le diagramme de flux cumulatif (DFC) pour démontrer de manière précise et efficace la réussite du projet.

Qu'est-ce qu'un diagramme de flux cumulatif ?

Un diagramme de flux cumulatif montre l'accumulation de la progression au fil du temps. Dans le cadre du développement Agile, les diagrammes de flux cumulatifs planifient une tâche/un évènement sur l'axe vertical (axe Y), le temps étant représenté sur l'axe horizontal (axe X).

Prenons l'exemple d'un projet d'ingénierie. Vous pouvez planifier n'importe quel indicateur cumulatif, comme les tâches achevées, les bugs résolus ou le débit. Vous pouvez également suivre plusieurs indicateurs sur le même diagramme de flux cumulatif.

Diagramme de flux cumulé sur ClickUp où la ligne verte indique le travail achevé et la ligne grise représente ce qui reste à faire

Une équipe Agile typique utilise des diagrammes de flux cumulés pour suivre trois indicateurs clés :

Durée du cycle : Temps nécessaire pour achever une tâche, du début à la fin, de bout en bout

: Temps nécessaire pour achever une tâche, du début à la fin, de bout en bout Mon travail en cours : Nombre de tâches en cours

: Nombre de tâches en cours Débit brut : Nombre de tâches qu'une équipe peut accomplir dans une période donnée : Nombre de tâches qu'une équipe peut achever dans une période donnée

Avantages de l'utilisation d'un diagramme de flux cumulatif dans les projets agiles

Dans la méthodologie Kanban, le diagramme de flux cumulatif est un outil analytique avancé. Il agit comme un outil de visualisation des données ce qui permet une meilleure clarté et un meilleur contrôle.

Comme un outil de wireframing qui permet de visualiser les éléments essentiels d'une application, un diagramme de flux cumulatif idéal montre les éléments fondamentaux de la progression. Voici quelques avantages clés du diagramme de flux cumulatif.

Suivi de la progression : Affichés dans un seul volet, les diagrammes de flux cumulatifs montrent la progression réalisée et les tâches qu'il reste à achever.

Gardez un œil sur l'état de santé d'un projet en utilisant des analyses avancées dans ClickUp

Meilleure visibilité : Dans un visuel simple, le CFD offre une visibilité claire du flux de travail global, en affichant une vue d'ensemble du projet.

Estimation de l'effort : Le CFD vous permet de calculer le nombre d'heures de travail nécessaires à la réalisation d'un projet délai de production pour les éléments du backlog et estimer l'effort/la durée nécessaire pour achever les histoires d'utilisateurs supplémentaires.

Gestion de la charge de travail : Lorsque vous représentez les tâches assignées et les tâches achevées sur le même diagramme de flux cumulatif, vous pouvez comparer le taux de progression. Si le diagramme est anormalement asymétrique, cela indique qu'il y a un problème de gestion de la charge de travail. Optimisation du flux de travail : La CFD aide à suivre la distribution des projets à travers les étapes du processus, ce qui vous permet de voir la stabilité du flux de travail. Par exemple, si le diagramme montre que les tâches s'accumulent à une étape particulière, vous risquez d'être confronté à une charge de travail disproportionnée.

Identifier les goulets d'étranglement : Lorsque le taux de progression chute (c'est-à-dire que le graphique s'aplatit), vous pouvez immédiatement repérer les problèmes. L'analyse des causes profondes vous permet d'identifier efficacement les goulets d'étranglement et les défis à relever. Optimisation des processus : Les équipes peuvent analyser les tendances et les modèles au fil du temps afin de maintenir une amélioration continue des processus.

Amélioration des performances : Les équipes peuvent représenter les indicateurs de deux périodes différentes sur le même graphique afin de comparer les performances et d'élaborer des stratégies d'amélioration.

En tant qu'outil essentiel de la gestion de projet Agile, il est utile que chaque chef de projet apprenne à créer des diagrammes de flux cumulatifs. À faire avec l'un des outils suivants outils de diagramme d'affinité . Voici comment procéder.

Suivre les éléments du travail

Pour commencer, saisissez toutes vos tâches et sous-tâches dans un système de gestion de projet tel que ClickUp. Rédigez des descriptions détaillées pour vous assurer que les membres de l'équipe comprennent ce que l'on attend d'eux.

Ensuite, classez-les dans des dossiers en fonction de vos besoins. Veillez à ce que toutes les nouvelles tâches soient également téléchargées dans ClickUp.

Établir des relations entre les tâches

Même si tout projet est un ensemble de tâches, celles-ci n'existent pas de manière isolée. Les tâches sont interconnectées les unes aux autres et alimentent les activités en aval.

Utilisez un logiciel de cartes mentales pour brosser un tableau complet des connexions et des dépendances. Découvrez quelques-uns des logiciels de cartographie mentale les plus efficaces logiciels de cartes mentales les plus efficaces pour Planales .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/share-mind-map.png carte mentale /$$$img/

Cartes mentales basées sur des tâches ClickUp

Pendant la phase de forfait, Cartes mentales ClickUp peuvent vous aider à créer des diagrammes de flux illustrant la relation entre chaque tâche et les autres. Vous pouvez également indiquer les dépendances entre les tâches et les membres de l'équipe.

Définir les étapes du flux de travail

Chaque tâche passe par plusieurs étapes de processus dans son cycle de vie. Dans les projets Agile, les étapes d'une tâche peuvent être : à faire, en cours, terminé, en cours de test, etc. Selon la nature du logiciel que vous développez, vous pourriez avoir besoin de statuts personnalisés, que vous pouvez ajouter sans effort sur ClickUp.

statuts personnalisés dans ClickUp

Données du journal

Maintenant que l'installation de votre projet est achevée, il est temps d'enregistrer les données de manière régulière et cohérente. Utilisez l'outil Tableau blanc ClickUp pour faire un brainstorming sur les points de données que vous souhaitez capturer. Encouragez l'équipe à les suivre activement.

ClickUp vous permet d'enregistrer nativement des données sur plusieurs indicateurs tels que :

Dates de début et de fin

Estimation de durée

Suivi du temps

Les priorités

Statut de la tâche

Utilisateur effectuant la tâche

Veillez à ce que ces données soient aussi précises et en temps réel que possible pour que le diagramme de flux cumulatif soit efficace.

Générer le diagramme de flux cumulatif

Utilisez ClickUp pour créer des diagrammes de flux cumulatifs codés par couleur afin de visualiser la progression de votre projet. Le tableau de bord flexible de ClickUp vous permet de créer les graphiques ou diagrammes nécessaires.

Graphes cumulatifs

Représentation graphique du flux cumulatif du projet sur ClickUp

Construire des diagrammes de performance cumulatifs pour les sprints, les tâches, les fonctionnalités, les bugs, etc. Choisissez des sources de données telles que la période et le type de charge de travail pour des rapports personnalisés.

Burndown charts (diagrammes à rebours)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/burn-down-chart.png

/$$$img/

Diagramme de combustion sur ClickUp

Utilisez ClickUp pour suivre la progression réelle de votre projet par rapport à la cible. Obtenez des prédictions automatisées sur la date à laquelle vous achèverez le projet si vous suivez la même trajectoire.

Diagrammes de combustion

Voyez combien de travail vous avez achevé et ce qu'il vous reste sur un diagramme de flux cumulatif de burn up sur ClickUp.

Diagrammes de vélocité

les diagrammes de vélocité des performances des équipes sur ClickUp_

Suivez le taux d'achevé de vos tâches dans le temps. Vous pouvez le faire par jour, semaine, sprint, mois ou plus longtemps sur ClickUp. Utilisez ceci pour repérer les tendances autour de la productivité globale afin de comprendre ce qui fait cliquer votre équipe.

Autres diagrammes de flux cumulatifs

Vous pouvez suivre divers autres indicateurs cumulatifs sur ClickUp. Voici quelques-uns des rapports couramment utilisés par les équipes Agile.

Tâche achevée : Suivez le nombre de tâches achevées par chaque membre de l'équipe.

Tâches travaillées : Suivez la tendance des tâches sur lesquelles un membre de l'équipe travaille à un moment donné. Les utilisateurs doivent avoir effectué une action sur la tâche pour être pris en compte dans le rapport.

Suivi du temps : Mesurez la productivité de l'équipe grâce au rapport de suivi du temps. Voyez combien de temps est consacré à chaque tâche, combien d'heures les membres de l'équipe travaillent, etc. Utilisez ces données pour mieux gérer la charge de travail. Vous pouvez également utiliser ces données pour suivre la durée moyenne du cycle.

Points d'environnement de travail : Gamifier le projet en encourageant les membres de l'équipe à effacer plus de notifications, à ajouter/résoudre plus de commentaires, à travailler sur plus de tâches à haute priorité, à créer.. Documents ClickUp pour la documentation, etc. Voir les points cumulés pour chaque membre sur ce rapport.

Analyser et optimiser

Analysez le diagramme de flux cumulatif et optimisez les indicateurs défaillants. Il peut s'agir de redéfinir les étapes, de redistribuer les ressources ou de mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour gérer efficacement le travail en progression.

Vous n'êtes pas sûr des rapports dont vous avez besoin ? Choisissez parmi Modèles de diagrammes de flux de données de ClickUp . Personnalisez-les en fonction de vos besoins et intégrez-les dans vos projets.

Orientez votre projet dans la bonne direction avec ClickUp

Les outils de ClickUp logiciel de gestion de projet visuel est conçu pour vous afficher une vue d'ensemble ainsi qu'une visibilité sur les rouages complexes et quotidiens du projet grâce à ses nombreuses fonctionnalités de rapports.

Le diagramme de flux cumulatif, une fonctionnalité de rapport puissante, représente visuellement les tendances de haut niveau. Le diagramme de flux cumulatif, une fonction de rapport puissante, représente visuellement les tendances de haut niveau Tableau Kanban vous permet d'aller plus loin et de procéder à des ajustements granulaires. Il donne aux membres de l'équipe les moyens de voir leurs performances par rapport aux résultats escomptés et d'évoluer en conséquence.

En tant que clé technique de gestion de projet elle crée de la transparence et de la visibilité au sein de l'équipe, ce qui leur permet de s'aider et de s'assister mutuellement.

Voir son travail avec plus d'acuité. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .