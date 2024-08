Diagrammes PERT et diagrammes de Gantt : Avantages, inconvénients et comment créer le vôtre

Vous ne savez toujours pas quelle est la meilleure façon d'afficher la gestion de projet ?

Vous pouvez pousser un soupir de soulagement, car vous n'êtes pas le seul.

Ensemble Diagrammes PERT et Diagrammes de Gantt sont des vues de gestion de projet essentielles pour mapper, organiser et exécuter les tâches au sein de votre équipe. C'est particulièrement vrai lors de l'élaboration et de la gestion de projets complexes avec de multiples collaborateurs et dépendances.

Ces deux vues permettent à chacun d'être sur la même page et aux équipes d'être unies autour d'un même objectif. Cela ressemble à une bonne synergie d'équipe, n'est-ce pas ?

Cependant, ces deux outils sont loin d'être interchangeables.

Ils présentent chacun des avantages, des inconvénients et des cas d'utilisation uniques, qui sont essentiels pour les gestionnaires de projet à garder à l'esprit à n'importe quelle étape de leur carrière et quel que soit le secteur d'activité.

Ce guide aborde les nuances de PERT et de Diagrammes de Gantt y compris les avantages et les inconvénients, pour vous aider à comprendre quelles situations requièrent quel outil. En prime, nous vous montrerons également comment les construire dans une outil de gestion de projet comme ClickUp, 🙂

🔍 Que sont les diagrammes PERT ?

Les diagrammes PERT, abréviation de Program Evaluation Review Technique, sont des diagrammes en réseau qui organisent l'échéancier d'un projet à l'aide des éléments suivants représentation graphique pour le décomposer en tâches individuelles sur la base de l'estimation de la durée d'achèvement.

Si vous êtes déjà un Utilisateur de cartes mentales les diagrammes PERT prendront tout leur sens.

Fait amusant : la marine américaine a développé ces diagrammes pour la première fois dans les années 1950 afin de coordonner les sous-traitants chargés de l'armement des sous-marins nucléaires. Bien entendu, les diagrammes PERT ont beaucoup évolué depuis, et sont aujourd'hui principalement utilisés pour atteindre des objectifs beaucoup moins complexes. 😅

Les 4 composantes essentielles d'un diagramme PERT

Les subtilités du diagramme PERT sont restées les mêmes. Quatre parties importantes composent ce diagramme, à savoir :

Chaque jalon du projet est représenté comme un nœud dans le diagramme de réseau Les tâches reliant chaque jalon sont représentées par des flèches Les flèches font également office de dépendances qui indiquent les jalons qui doivent être achevés avant que d'autres puissent être réalisés Chaque flèche comporte jusqu'à trois dates d'achèvement de la tâche : date optimiste, date pessimiste et date la plus probable

Cela semble un peu compliqué, mais en fait, en additionnant toutes les dates, vous obtiendrez une estimation de la durée achevée, ainsi qu'une vue d'ensemble du flux du projet.

N'oubliez pas que tout dépend de la complexité de votre projet. Il y a de fortes chances que vous ayez besoin de plusieurs chemins pour achever votre projet. Par exemple, si vous construisez une plateforme logicielle, la programmation doit se faire en même temps que les tests, la conception frontale, etc.

C'est là que les diagrammes PERT entrent en jeu avec l'outil méthode du chemin critique pour la gestion de projet .

Affichez votre charge de travail en fonction des tâches restantes sur votre chemin critique en un seul geste dans ClickUp !

La méthode du chemin critique vous aide à visualiser les tâches nécessaires et le temps minimum requis pour achever un projet. Elle vous aide essentiellement à visualiser l'échéancier le plus élémentaire de votre projet en éliminant tout encombrement supplémentaire de votre affichage immédiat.

En particulier si vous manquez de temps, cette méthode peut vous aider à donner la priorité aux tâches les plus importantes que vous devez terminer le plus rapidement possible et à ignorer toutes les tâches supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour avancer ou qui peuvent être reportées à une date ultérieure sans avoir d'incidence sur votre projet.

En utilisant votre diagramme PERT comme outil de planification, vous pouvez identifier le meilleur chemin à suivre et le temps qu'il prendra en fonction des échéanciers que vous avez établis.

À quoi ressemble un diagramme PERT ?

À ce stade, vous vous demandez probablement à quoi peut bien ressembler un diagramme PERT dans votre entreprise flux de travail de la gestion de projet . Dans son formulaire le plus simple, un diagramme PERT utilisé pour déterminer le chemin critique d'un projet ressemble à ceci :

le site web de la Commission européenne est en cours de développement Lucidchart Pensez "diagramme" lorsque vous pensez diagramme PERT, et laissez votre créativité s'envoler !

Développez le flux des tâches les plus importantes de votre projet en les connectant les unes aux autres à l'aide de fonctionnalités communes de type PERT que l'on trouve dans tous les types de logiciels de gestion de projet. Il peut s'agir de modèles de diagrammes, d'outils de cartes mentales, voire de des tableaux blancs numériques pour vous aider à élaborer votre flux de travail de la meilleure façon possible.

dessinez des connexions entre les formes, les tâches, les notes et les documents pour créer votre diagramme PERT parfait avec des fonctionnalités telles que les Tableaux blancs ClickUp ou les cartes heuristiques (Mind Maps)

Le pour et le contre des diagrammes PERT dans la gestion de projet

Il n'existe pas de méthode unique pour gérer un projet. Le diagramme PERT peut sembler être la solution idéale pour votre équipe, et bien que personne ne soit PERT parfait, il est important de connaître les forces et les faiblesses de toute méthodologie avant de s'y plonger la tête la première.

Tout d'abord, les bonnes choses. 🥰

Quels sont les avantages de l'utilisation des diagrammes PERT ? Vous pouvez :

Prévoir, suivre et examiner le temps nécessaire pour chaque tâche

Ajouterdes marges de manœuvre pour redistribuer les ressources aux tâches plus critiques au fur et à mesure du travail

Effectuer des analyses de simulation pour voir comment un projet évoluera si vous ajoutez une tâche ou modifiez la durée d'une autre

Identifier les actions répétitives afin ded'échelonner votre gestion de projet au fil du temps

Ajustez le projet au fil du temps - en particulier si vous rencontrez un changement sur votre chemin critique

Ça a l'air pas mal du tout, hein ? Les diagrammes PERT sont populaires pour une bonne raison.

Toutefois, il est essentiel d'en comprendre les faiblesses :

Les échéanciers de chaque tâche sont subjectifs. Si vous ne collez pas la durée de chaque tâche à l'expérience acquise lors de projets antérieurs ou à des attentes réalistes, vous risquez de paramétrer l'équipe pour qu'elle échoue

En vous concentrant trop étroitement sur votre chemin critique, vous risquez de sous-estimer des tâches secondaires importantes qui peuvent également contribuer à la réussite du projet

Les diagrammes PERT ont tendance à être difficiles à mettre en place et à nécessiter des mises à jour fréquentes. Le processus en lui-même peut prendre beaucoup de temps et, comme le chemin critique peut souvent changer, les diagrammes PERT deviennent rapidement obsolètes

Si l'échéancier est important, les coûts et les ressources nécessaires à la réalisation de chaque tâche le sont tout autant. Veillez à ne pas surcharger votre équipe ou à ne pas dépasser votre budget en plaçant votre diagramme PERT au-dessus de tout

Ces avantages et inconvénients font que les diagrammes PERT sont excellents pour certains aspects de la gestion de projet, mais pas pour tous. C'est là que d'autres outils, tels que les diagrammes de Gantt, entrent en jeu.

pour commencer, vous pouvez utiliser les outils suivants

les graphiques PERT sont des outils de gestion de projet qui permettent d'améliorer la qualité de l'informationModèles de diagrammes PERT !

🔍 Qu'est-ce qu'un diagramme de Gantt ?

Un diagramme de Gantt est une vue échéancier d'un projet, mais organisée sous la forme d'un diagramme à barres horizontal à deux dimensions : l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses.

L'axe des Y liste les tâches individuelles associées au projet, ainsi que les variables de base de chaque tâche, comme le propriétaire de la tâche.

liste les tâches individuelles associées au projet, ainsi que les variables de base de chaque tâche, comme le propriétaire de la tâche. L'axe des X affiche un échéancier ou un calendrier, parfois divisé en jours, semaines ou mois pour couvrir la totalité de la durée prévue d'un projet.

Chaque barre de votre diagramme représente une seule tâche. Elle indique le début de la tâche et s'étend le long de l'échéancier pour montrer quand elle doit être terminée. C'est un excellent moyen pour les gestionnaires de projet et les autres membres de l'équipe de suivre facilement les tâches en cours, à venir et en retard.

Au-delà de ces deux dimensions de base, Dépendances du diagramme de Gantt indiquent les tâches qui ne peuvent pas être commencées ou achevées tant que d'autres ne sont pas terminées. Les relations et les dépendances entre les tâches sont présentes dans chaque projet, il est donc important de les surveiller. Il y aura toujours des situations où une tâche attendra qu'une autre soit achevée, en bloquera une autre ou sera liée à d'autres tâches qui se déroulent en même temps.

C'est la simplicité des diagrammes de Gantt qui leur a permis de devenir l'un des outils les plus populaires méthodologies de gestion de projet les plus populaires disponibles. Vous pouvez trouver Cas d'utilisation du diagramme de Gantt allant de la construction à la planification d'évènements, en passant par le marketing, l'éducation, etc. Pour résumer, votre diagramme de Gantt pourrait ressembler à ceci :

la vue Gantt de ClickUp permet d'afficher instantanément les tâches de votre liste dans un diagramme de Gantt simple

Le pour et le contre de l'utilisation d'un diagramme de Gantt pour votre projet

Les diagrammes de Gantt sont populaires pour une raison bien précise. Les gestionnaires de projet de tous les secteurs s'appuient sur eux pour leurs avantages clés :

Les diagrammes de Gantt sont faciles à lire et offrent une grande transparence, ce qui est idéal pour les membres de l'équipe,les équipes interfonctionnelleset les parties prenantes

Ils sont flexibles ! Vous pouvez facilement mettre à jour les dates d'échéance des tâches individuelles

Les diagrammes de Gantt présentent des informations importantes telles que les échéances, les dépendances, etc,les jalons du projet faciles à visualiser en un coup d'œil

Vous pouvez les décomposer en plusieurs sections pour gérer des projets à multiples facettes en morceaux digestes

En même temps, le choix d'un diagramme de Gantt ne garantira pas la réussite du projet comme par magie. Comme pour tout autre outil, vous devrez faire face à certains inconvénients potentiels de cette méthode de planification :

Les diagrammes de Gantt peuvent être trop simplistes pour vous. Dans le cas de projets ou de tâches complexes, les gestionnaires de projet peuvent être amenés à rechercher plus de détails que les seules dates d'échéance, dépendances et échéanciers

Certains diagrammes de Gantt n'ont pas de composantes hiérarchiques, ce qui peut rendre la hiérarchisation des tâches plus difficile

Les diagrammes de Gantt peuvent devenir huge et presque impossible à afficher sous forme d'aperçu unique, en particulier dans le cas de projets de grande envergure comportant de nombreuses tâches

Comme pour les diagrammes PERT, les durées d'achèvement des tâches sur les diagrammes de Gantt sont estimées. Leur précision dépend entièrement de la personne qui construit le diagramme de Gantt et peut être trompeuse si elle est inexacte

Les diagrammes de Gantt ont une capacité limitée à afficher les marges de manœuvre pour les tâches individuelles ou un chemin critique vers l'achèvement du projet

🥊 Le face-à-face ultime : quand utiliser les diagrammes PERT ou Gantt ?

À faire, donc, son choix ?

Basé sur les avantages et les inconvénients des deux styles de gestion de projet, ce diagramme peut vous aider à faire le meilleur choix en fonction de la situation de votre équipe :

Bien entendu, chaque situation est différente. Même avec une comparaison côte à côte, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. De plus, il existe de nombreuses situations où il est judicieux d'avoir à la fois un diagramme PERT et un diagramme de Gantt.

Étant donné que les deux diagrammes sont sensiblement différents, les informations combinées des diagrammes PERT et Gantt peuvent faire beaucoup pour la transparence et la gestion de votre processus de planification.

La dernière étape du processus est simple : transformer le quoi et le pourquoi en comment.

Alors que les diagrammes de Gantt étaient traditionnellement paramétrés dans des feuilles de calcul, il existe aujourd'hui de nombreux autres outils de création de diagrammes de Gantt et de PERT options de logiciels de diagramme de Gantt dynamique pour rendre le processus plus fluide, plus visuel, plus convivial et plus exploitable.

Indépendamment de votre outil gratuit de gestion de projet les mêmes principes que vous verrez ici peuvent être appliqués à tout le Tableau ! Utilisez ceci comme un guide pratique pour créer vos propres diagrammes, en vous basant sur les outils dont vous disposez déjà.

Sachez que ClickUp peut vous fournir toutes les fonctionnalités intuitives dont vous avez besoin pour créer des diagrammes Gantt et PERT gratuitement, pour toujours . 😉

La vue Gantt, les cartes mentales et les Tableaux blancs ClickUp sont entrés dans la discussion

Mais d'abord, qu'est-ce que ClickUp ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image1-9.png Accédez à votre travail sur n'importe quel appareil avec ClickUp /$$$img/

téléchargez ClickUp gratuitement et accédez à votre travail sur n'importe quel appareil, à tout moment_

ClickUp est une application de productivité tout-en-un conçue pour tout gérer, des tâches quotidiennes aux projets complexes, en passant par l'ensemble du flux de travail de votre entreprise. Conçue pour les équipes de toutes tailles et de tous secteurs, ClickUp est dotée de nombreuses fonctionnalités personnalisables et de plus d'un million d'euros d'espace de travail 15 façons d'afficher votre travail dont La vue Gantt de ClickUp , Cartes mentales de type diagramme PERT et un outil de collaboration sous forme de Tableau blanc.

Maintenant que nous avons fait le tour de la question, passons aux choses sérieuses, à commencer par les diagrammes de Gantt !

Puisque ClickUp a pour but d'optimiser les processus et de vous faire gagner du temps, une grande partie du travail que vous auriez habituellement à faire manuellement pour maintenir les diagrammes de Gantt et PERT à jour est automatisée dans cette plateforme. Nous allons vous montrer 🙂

Votre échéancier prendra forme au fur et à mesure que vous exposerez les tâches de votre projet. Et pour créer un diagramme de Gantt dans ClickUp, c'est votre première étape et la plus critique. Tout logiciel de gestion de projet, y compris ClickUp, commence naturellement par une vue Liste.

Il s'agit d'une simple pile verticale de tout ce que vous avez à faire. Cela ressemble beaucoup à une liste d'épicerie. Mais ce qui est formidable avec ClickUp, c'est que vous pouvez simplement passer de la vue Liste à la vue Gantt pour hiérarchiser les informations que vous recherchez.

créez votre propre diagramme Gantt et personnalisez la façon dont vous visualisez votre travail en cliquant sur différentes vues dans ClickUp_

Au fur et à mesure que vous ajoutez des détails tels que les sous-tâches, les dates de début et d'échéance, et que vous mettez à jour les tâches avec des statuts personnalisés, votre diagramme de Gantt affichera automatiquement plus d'informations à chaque coup d'œil. Commencez à ajouter dépendances à vos tâches individuelles pour commencer à construire le flux du projet.

montrez comment une tâche dépend d'une autre en dessinant une connexion entre elles sur votre diagramme de Gantt dans ClickUp_

La plupart des diagrammes de Gantt traditionnels seraient terminés à ce stade, mais nous ne faisons que commencer.

Vous souvenez-vous de l'impossibilité de trouver une marge de manœuvre ou un chemin critique lorsque vous utilisez un diagramme de Gantt classique ? Ce n'est plus nécessaire. Il suffit d'utiliser les fonctions de ClickUp les options de calcul du chemin critique et des marges de ClickUp dans votre vue Gantt diagramme pour les calculer automatiquement.

l'un des avantages de l'utilisation d'un logiciel de gestion de projet tel que ClickUp est la possibilité de calculer votre chemin critique et vos marges d'un simple clic

Et voilà, vous avez votre propre diagramme de Gantt ! De plus, comme il est intégré à ClickUp, il est déjà connecté à votre flux de travail et tout ajustement de la progression ou de la durée des tâches sera automatiquement mis à jour, et clair dès le premier coup d'œil.

Commencez avec plusieurs modèles de diagramme de Gantt pour éviter l'installation :

Les diagrammes PERT sont un peu plus complexes, mais avec votre diagramme de Gantt déjà construit dans ClickUp, vous pouvez facilement commencer à faire des diagrammes votre PERT grâce à deux fonctionnalités clés. Cartes mentales ClickUp vous permettent de créer un diagramme de réseau qui décrit le flux de votre projet et qui présente les mêmes avantages que la plupart des diagrammes PERT.

montrez comment votre flux de travail passe d'une phase à l'autre grâce à des fonctionnalités de diagramme très visuelles comme ClickUp Mind Maps_ Tableaux blancs dans ClickUp vous permettent de créer vos propres diagrammes, y compris des diagrammes PERT ! Ajoutez des formes que vous pouvez convertir directement en tâches ClickUp, et dessinez des connexions entre elles pour montrer facilement le flux du travail.

faites avancer votre diagramme PERT d'une étape avec des notes, des tâches, des documents et des dessins que vous pouvez connecter directement à votre flux de travail et commencer à agir dès que possible avec ClickUp Whiteboards_

Conseil de pro: ClickUp offre une tonne de modèles pour commencer à utiliser les deux outils - et la vue Gantt -pour tous les niveaux d'expérience.

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/UUxECSg-rBgBey4UNK\_zf4lcbd0-IR4n\_Qix51E09dnj8TT-h-kPvi-SBXpGkGB7Sb9nJMPOxqwb2f\_btTstViAPDB8joQ7ncgioUYT4iaYDBdFDmyysEEdlQp0IhcyPeEMZ53buM81IaDAm2w Choisissez l'un des neuf modèles de Tableau blanc de ClickUp /$$img/

ajoutez un peu de structure à votre toile sans fin avec l'un des neuf modèles de ClickUp conçus spécifiquement pour les tableaux blancs

Grâce à son interface intuitive, la création de diagrammes PERT à l'aide de Cartes mentales ClickUp et Tableaux blancs est facile à adopter, mais demande un peu plus de créativité qu'un simple interrupteur pour créer un diagramme de Gantt dans la plateforme. Mais en réalité, c'est là que la véritable puissance des diagrammes PERT entre en jeu.

Les fonctionnalités de cartes mentales et de tableau blanc vous permettent d'exploiter les avantages des diagrammes PERT tout en les connectant automatiquement à votre flux de travail. En d'autres termes, l'idée derrière ces fonctionnalités est de vous permettre de mettre en œuvre vos idées plus rapidement et plus facilement - et qui n'aime pas un processus rationalisé ? 😍

En savoir plus ? Il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour commencer à utiliser ClickUp.

Commencez à rendre votre processus de planification de projet plus facile, visuel et totalement transparent avec les diagrammes de Gantt et PERT automatisés dans ClickUp.

Si vous avez aimé cette comparaison, n'hésitez pas à consulter notre Ventilation Kanban vs Gantt !