11 modèles gratuits de diagramme PERT pour les projets et les tâches

Le secteur de la gestion de projet se développe plus rapidement que jamais. Mais il existe un problème majeur qui entrave sa croissance : une gestion de projet inefficace.

Environ 54% des organisations ne peuvent pas suivre leurs indicateurs clés de performance, ce qui entraîne un gaspillage de 12 % de leurs ressources.

À titre de gestionnaire de projet, faites-vous le souhait d'une outil de gestion de projet qui rend le suivi des dépendances plus facile et les délais plus faciles à respecter ? Terminez votre recherche avec les diagrammes PERT.

Cet article de blog explorera les diagrammes PERT en détail et dressera la liste de nos 11 meilleurs modèles pour vous aider à gérer les projets.

Qu'est-ce qu'un modèle de diagramme PERT ?

Un diagramme PERT représente visuellement les tâches et les dépendances d'un projet et aide à planifier, programmer, organiser et coordonner des projets complexes.

PERT signifie Évaluation du projet Technique d'examen. Après avoir pris en compte l'incertitude, cette technique permet d'identifier le temps optimal nécessaire pour achever un projet.

Le logiciel crée Des diagrammes PERT pour faciliter et accélérer la gestion de projet. Grâce à ces diagrammes, vous pouvez respecter vos délais, en particulier pour les projets dont l'échéancier est changeant.

Les diagrammes PERT sont similaires aux organigrammes et comportent des jalons reliés par des flèches. Les flèches indiquent les dépendances entre les tâches et évitent toute confusion ou goulot d'étranglement. Le nombre de jalons du projet et le temps nécessaire pour achever les tâches déterminent la complexité de votre diagramme PERT.

Il est facile de confondre Les diagrammes PERT avec les diagrammes de Gantt car ils facilitent tous deux la gestion de projet en permettant de planifier et d'organiser les projets. Cependant, le premier est surtout utilisé pour la planification interne, tandis que le second est plus adapté à la communication avec les parties prenantes.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de diagramme PERT ?

Un bon modèle de diagramme PERT possède plusieurs qualités qui facilitent la gestion de projet. De l'interface conviviale au suivi des dépendances, il doit présenter toutes les fonctionnalités qui facilitent la gestion des projets.

Examinons-en quelques-unes.

Convivialité : Un bon modèle est facile à utiliser, même pour les personnes ayant une expérience limitée ou peu expérimentée en matière de gestion de projet. Avec une interface conviviale, vous pouvez créer des diagrammes efficaces et intuitifs

: Un bon modèle est facile à utiliser, même pour les personnes ayant une expérience limitée ou peu expérimentée en matière de gestion de projet. Avec une interface conviviale, vous pouvez créer des diagrammes efficaces et intuitifs Personnalisable : Il doit être facile à personnaliser en fonction des besoins de votre projet. Un modèle avec des champs personnalisés, des statuts et des affichages est la meilleure solution pour l'adapter à vos besoins uniques

: Il doit être facile à personnaliser en fonction des besoins de votre projet. Un modèle avec des champs personnalisés, des statuts et des affichages est la meilleure solution pour l'adapter à vos besoins uniques Visualisation : Le modèle doit offrir des représentations visuelles claires des dépendances, des durées et des jalons de vos tâches

: Le modèle doit offrir des représentations visuelles claires des dépendances, des durées et des jalons de vos tâches Suivi d'état d'avancement : un modèle qui permet de mettre à jour le statut des tâches et de suivre la progression en temps réel vous aide à maintenir le projet sur la bonne voie

: un modèle qui permet de mettre à jour le statut des tâches et de suivre la progression en temps réel vous aide à maintenir le projet sur la bonne voie **Suivi des dépendances : votre diagramme PERT doit vous permettre d'établir et de gérer facilement les dépendances entre les tâches

Parmi les autres points à vérifier lors du choix d'un modèle figurent la gestion des détails des tâches, les notifications et les alertes, ainsi que les outils de collaboration.

11 modèles de diagrammes PERT gratuits

Nous avons présélectionné les 11 meilleurs modèles de diagramme PERT à utiliser en fonction des fonctionnalités ci-dessus pour vous aider à révolutionner votre gestion de projet.

Comme il n'existe pas deux modèles identiques, la sélection de celui qui offre des fonctionnalités répondant à vos besoins est cruciale.

1. ClickUp Modèle de diagramme PERT

Le modèle de diagramme PERT de ClickUp vous aide à créer un échéancier visuel détaillé pour votre projet, afin que vous puissiez rester sur le suivi et vous assurer qu'aucun détail n'est négligé.

Obtenez un échéancier visuel détaillé et identifiez les dépendances avec ce modèle de diagramme PERT de ClickUp.

La création d'un forfait de projet est la pierre angulaire d'un projet achevé avec succès. Le plan de projet /%href/ est la pierre angulaire de la réussite du projet Modèle de diagramme PERT de ClickUp contribue à la réussite de votre projet en veillant à ce que chaque détail soit pris en compte.

Ce modèle vous permet non seulement d'obtenir un échéancier visuel détaillé, mais aussi d'identifier les dépendances et la durée des activités. Vous pouvez également diviser votre projet en petites parties.

Le modèle vous aide également à créer des tâches avec des statuts, des champs et des affichages personnalisés. Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez mieux suivre la progression de votre projet, visualiser son échéancier et identifier facilement l'enchaînement des tâches. Le modèle est adapté aux débutants et son processus est incroyablement facile. Utilisez les documents ClickUp pour dresser la liste des tâches, assigner la durée de chaque tâche, identifier la séquence et créer le diagramme PERT.

Utilisez ce modèle pour achever toutes les tâches de manière efficace, sans conflits de calendrier. Il permet également à tous les membres de votre équipe d'être informés de la progression du projet.

2. ClickUp Modèle de diagramme PERT simple

Vous cherchez quelque chose de plus intuitif et de plus facile à utiliser pour les débutants ? ClickUp Modèle de diagramme PERT simple est un excellent moyen d'assurer la clarté et de promouvoir la collaboration au sein de votre équipe de projet.

Grâce à ce modèle, il est facile de comprendre la structure de votre projet en un coup d'œil. Il vous permet de diviser vos projets en tâches plus simples et plus petites. Vous pouvez définir des statuts personnalisés tels que "ouvert" et "fermé" pour suivre la progression. La facilité d'affichage vous permet d'identifier tout problème potentiel afin de le résoudre de manière proactive.

Avec ce modèle, vous bénéficiez des avantages supplémentaires de l'étiquette, des libellés de priorité, des sous-tâches imbriquées, et plus encore, pour un meilleur suivi et une meilleure gestion des tâches gestion des priorités .

Restez sur la même page, visualisez les tâches de votre projet et collaborez efficacement grâce au modèle de diagramme PERT simple.

3. ClickUp Modèle de Gantt simple

Le ClickUp Modèle de Gantt simple est un excellent complément à votre gestion de projet. Il permet une visualisation facile et attrayante des dépendances et offre un aperçu de votre projet.

Les trois statuts de tâches, "achevé", "en cours" et "à faire", sont codés en couleur pour une compréhension rapide. Le modèle propose également trois champs personnalisés (phase du projet, progression du projet et pièces jointes).

Appliquez les quatre types d'affichages différents du développement de produits à la gestion de projet.

4. Modèle de diagramme de flux du processus ClickUp

Certaines parties de vos projets comporteront plus de processus que d'autres. Ces processus doivent être soigneusement documentés afin d'être standardisés. Le Modèle de diagramme de flux du processus ClickUp est un moyen efficace de normaliser tous vos processus sans passer des heures à créer un diagramme de flux.

Comme les modèles précédents, celui-ci est également adapté aux débutants et offre des capacités améliorées. Vous disposez de statuts personnalisés, de champs, d'affichages et d'excellentes capacités de gestion de projet.

Gérer, planifier et visualisez le processus en créant des diagrammes et en les partageant avec les membres de votre équipe pour les tenir à jour.

Comme vous documentez toutes vos étapes, il est facile de trouver et de résoudre les problèmes. De plus, vous obtenez des dossiers complets que vous pourrez consulter ultérieurement.

Par exemple, vous pouvez utiliser ce modèle pour rationaliser votre processus d'embauche. Paramétrez les tâches et définissez les paramètres à l'aide de l'affichage de l'organigramme d'embauche. Vous pouvez également créer un guide complet avec l'affichage "Guide de démarrage".

L'utilisation du diagramme est facile ; utilisez le document ClickUp pour réfléchir aux objectifs, ajoutez des détails à l'aide des champs personnalisés, visualisez votre processus avec la vue Tableau et utilisez le diagramme Gantt pour identifier les séquences de tâches.

5. ClickUp Modèle de tableau de bord de gestion de projet

Vous voulez un modèle robuste pour dynamiser votre gestion de projet ? Modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp à fait cela et bien plus encore. Il vous aide à garder le contrôle de votre projet, à gérer votre calendrier du projet ce modèle peut répondre à tous vos besoins.

Il est doté de huit champs personnalisés : Coût prévu, Coût réel, Budget restant et Phase du projet. Il améliore également le suivi du projet avec des avertissements de dépendance, des étiquettes et des fonctionnalités de suivi du temps.

Vous disposez de sept affichages pour organiser vos informations et les rendre accessibles. En voici quelques-unes :

Prise en main Vue guide : Pour un aperçu des outils de gestion

Vue Tableau : Pour une représentation visuelle de chaque tâche et de son statut

Vue Activité : pour une représentation visuelle de chaque tâche et de son état : Pour le suivi de la progression

Affichage de la planification des capacités : Pour un aperçu des charges de travail et des ressources

Vue Équipe : Pour un aperçu des performances de l'équipe

Vous pouvez attribuer quatre statuts à vos tâches : achevé, en cours, en attente et à faire. Avec le tableau de bord ClickUp, vous pouvez examiner la progression en temps réel grâce à de puissantes visualisations de données.

Ce modèle permet à votre équipe de collaborer facilement pour assurer la cohésion des opérations. Vous pouvez également envoyer des rappels à votre équipe grâce à la fonctionnalité d'e-mail.

6. Modèle de répartition du travail ClickUp

Les grands projets sont souvent complexes et nécessitent une assistance. Un moyen efficace de gérer des projets complexes consiste à diviser le projet en tâches gérables. Le Modèle de répartition du travail ClickUp permet de décomposer vos tâches et de les organiser en un seul endroit.

Créez des objectifs pour chaque petite tâche, attribuez-les à différents membres de l'équipe et définissez des échéanciers distincts à l'aide de ce modèle. Ensuite, classez les tâches par ordre de priorité en fonction de leur importance.

Le modèle vous donne un aperçu clair et complet de toutes les tâches et de tous les échéanciers de votre projet. Vous pouvez ainsi mieux estimer les coûts et les ressources nécessaires, identifier les risques et trouver des moyens d'améliorer la qualité de votre projet l'efficacité du processus .

Le modèle de répartition du travail affiche des vues, des champs et des statuts personnalisés pour une meilleure gestion. Pour que la structure de répartition du travail soit une réussite, commencez par définir clairement les objectifs de votre projet.

7. Modèle d'évaluation de projet ClickUp

Le modèle d'évaluation de projet ClickUp vous permet de gagner du temps et de renforcer vos capacités de gestion de projet.

Bien qu'il s'agisse d'un modèle adapté aux débutants, il offre des visuels de qualité professionnelle qui facilitent et accélèrent le suivi de la progression.

Vous pouvez évaluer vos performances par rapport à des objectifs prédéterminés et prendre des étapes d'amélioration lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez également vérifier si vos objectifs s'alignent sur les tâches et la progression du projet grâce à une meilleure visualisation.

Le modèle vous permettra de créer un projet pour chaque objectif d'évaluation, d'organiser chaque tâche en catégories et de collaborer avec les parties prenantes. Utilisez la liste, le diagramme de Gantt, le Calendrier, etc. pour développer le flux de travail et paramétrer le projet l'automatisation du flux de travail pour un meilleur suivi de la progression.

Célébrez les jalons en les créant dans ClickUp à l'aide de ce modèle d'évaluation de projet.

8. ClickUp Modèle d'échéancier de projet Tableau blanc

Le Modèle de tableau blanc de l'échéancier d'un projet ClickUp permet de créer un échéancier clair et organisé. Le modèle vous permet de visualiser l'ensemble de votre échéancier sur un seul tableau blanc tableau blanc .

Personnalisez les détails les plus fins, notamment les tâches, les durées et les dépendances, pour une meilleure planification des tâches. Il vous permet d'attribuer deux statuts pour un meilleur suivi de la progression - ouvert et terminé.

Tous les membres de votre équipe et les parties prenantes peuvent suivre directement les mises à jour du statut.

Les visuels attrayants et complets vous aident à mieux comprendre les concepts et les calendriers des projets.

Le modèle est assisté d'une vue unique pour un suivi de la progression sans encombrement, ainsi que de fonctionnalités telles que l'Étiquette, les assignés multiples, les libellés de priorité, etc.

9. Modèle de diagramme PERT pour PowerPoint par Office Échéancier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/image-17-1400x789.png Modèle de diagramme PERT PowerPoint par Échéancier Office /$$$img/

via OfficeTimeline Vous cherchez un diagramme qui convienne à la planification de projets et à l'établissement de rapports ? Le modèle de diagramme PERT PowerPoint d'Office Échéancier est un excellent outil pour faire les deux.

Il vous aide à forfaiter les tâches d'un projet de manière efficace et sans tracas. Décidez de la priorité de vos tâches et visualisez les informations de manière à ce qu'elles puissent être comprises par toutes les personnes impliquées.

PowerPoint crée le modèle, ce qui le rend facilement accessible et partageable entre les membres de votre équipe. Et ce n'est pas tout. Il met également à jour automatiquement votre échéancier grâce au plug-in Office Échéancier pour PowerPoint, ce qui vous évite de le faire manuellement.

10. Présentation Modèle de diagramme PERT par Slide Hunter

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/image-18-1400x745.png Présentation PERT Chart Template by Slide Hunter (Modèle de diagramme PERT par Slide Hunter) /$$$img/

Créez vos propres diagrammes PERT avec PowerPoint 2010 et 2013 à l'aide de ce modèle.

Un autre modèle PowerPoint de premier ordre, ce Modèle de diagramme PERT de présentation de Slide Hunter fait exactement ce qu'il dit. Il rend vos présentations plus attrayantes en utilisant le diagramme PERT.

Utilisez ce modèle pour créer des diagrammes PERT dans PowerPoint 2010 et 2013. Utilisez-le également pour concevoir des flux de travail, créer des calendriers et programmer des diapositives en toute simplicité.

11. Modèle de diagramme PERT Excel par Excelonist

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/PERT-Chart-Template-in-Excel-1.jpeg Modèle de diagramme PERT Excel par Excelonist /$$$img/

Utilisez ce modèle pour créer un diagramme PERT dans Excel

Si vous connaissez bien la gestion des feuilles de calcul et que vous êtes à l'aise dans le travail avec Excel, le modèle de diagramme PERT d'Excelonist est idéal pour vous. Ce modèle vous fournit la polyvalence nécessaire pour créer un diagramme PERT en utilisant les fonctions robustes d'Excel.

Définissez les jalons de votre projet, attribuez des délais à chaque tâche et identifiez les dépendances entre les tâches, le tout dans votre tableur favori. Ce modèle apporte les capacités de gestion de projet d'un diagramme PERT à Excel, et s'ajuste automatiquement en fonction de vos entrées, ce qui facilite la planification, la gestion et la mise à jour de l'échéancier de votre projet.

Que vous soyez un passionné d'Excel ou que vous préfériez simplement le confort d'un outil familier, ce modèle met la puissance des diagrammes PERT à votre portée.

Rationalisez votre processus avec le bon modèle de diagramme PERT

L'époque où l'on créait des diagrammes PERT trop compliqués et qui prenaient beaucoup de temps est révolue. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où la création d'un diagramme PERT est facile ! Ces modèles de diagrammes PERT dynamiques et conviviaux vous permettent de rationaliser votre planification et de suivre la progression sans effort.

ClickUp est une solution moderne qui propose plus d'un millier de modèles préconçus pour différents cas d'utilisation, notamment la conception, le marketing, les opérations et la gestion de la relation client. Il simplifie vos processus et vous rend la vie beaucoup plus facile, sans frais.