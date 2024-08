Diagramme de Gantt Jalons : Guide ultime (2024)

intéressé(e) par l'apprentissage de *[_Gantt chart (graphique de Gantt)](éTIQUETTE:_ https://clickup.com/blog/tag/gantt/)* les jalons de l'histoire de l'humanité ?

Nous avons tous vu des jalons à un moment ou à un autre.

Et si ceux que l'on voit habituellement sur les autoroutes deviennent obsolètes, les jalons du diagramme de Gantt sont définitivement là pour rester.

Lorsque vous tracez une Diagramme de Gantt les jalons marquent les points importants de l'échéancier de votre projet. Ils peuvent signaler la date de début ou de fin d'une phase du projet ou mettre en évidence tout autre évènement clé.

Ce sont des points de contrôle cruciaux qui vous permettent de savoir si votre projet est sur la bonne voie et si vous n'êtes pas en train de dévier de votre trajectoire !

Dans cet article, vous apprendrez ce que sont les jalons du diagramme de Gantt leurs avantages et comment les utiliser avec un outil de gestion de projet.

Commençons par là.

Que sont les jalons du diagramme de Gantt ?

Les jalons du diagramme de Gantt sont des points de contrôle utilisés pour spécifier les points importants du calendrier de votre projet lorsqu'il est visualisé sur un diagramme de Gantt. Les points de données peuvent être des dates et des échéances essentielles, des points de départ et d'arrivée, ou d'autres évènements clés de votre projet.

Non.

Une tâche et un jalon d'un diagramme de Gantt sont deux concepts totalement différents.

Et comme les jalons et les points de contrôle semblent tout droit sortis d'un jeu vidéo, utilisons-en un pour illustrer notre propos.

Par exemple, imaginons que vous jouiez à un jeu d'apocalypse zombie dans lequel un diagramme de Gantt met en évidence la progression du jeu.

c'est une activité amusante !

Les tâches du projet sur ce diagramme de Gantt représenteraient des choses comme détruire des zombies, collecter des bonus géniaux, sauver héroïquement des gens, etc.

En revanche, un milestone dans ce diagramme de Gantt indiquerait chaque niveau que vous avez franchi dans le jeu. Par exemple, disons que vous avez accumulé suffisamment de points pour éliminer définitivement les zombies. Il s'agit d'un jalon dans le jeu, car c'est un évènement clé qui marque une progression significative.

Pourquoi utiliser un diagramme de Gantt ?

Si vous êtes un gestion de projet la réussite d'un projet repose en grande partie sur vous.

Vous êtes en charge de :

De décider qui fait quoi, quand et comment

Veiller à ce que les activités du projet restent sur la bonne voie

Du montant des dépenses et du temps consacrés à une tâche achevée

De la pizza que votre équipe doit commander pour fêter l'achèvement d'un projet

L'un des moyens de garder une longueur d'avance sur le calendrier est d'être un oracle.

Prédire l'avenir et agir en conséquence. C'est facile.

mais vous êtes un oracle ?

♪ Yeah, didn't think so. ♪

Alors votre meilleur choix est d'opter pour un gestion de projet comme un outil de Diagramme de Gantt .

A Diagramme de Gantt est un type de diagramme à barres qui met en évidence la progression du projet dans le temps. Chaque tâche est représentée par une barre horizontale, dont la longueur varie en fonction de la durée de la tâche.

Voici à quoi il ressemble :

/$$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/Gantt\_\_All\_Folders\_\_\_ClickUp\_\_Gantt\_.jpg diagramme de Gantt dans ClickUp /$$img/

Pourquoi ne pas utiliser un diagramme de $ jalon à la place ?

A diagramme de jalon ne vous indique que la date fin pour achever une tâche ou pour atteindre des objets particuliers.

Comme cela ne suffit pas à tenir compte des assignés, des dépendances et d'autres éléments clés d'un projet, il est préférable de créer un diagramme de Gantt avec des jalons pour une gestion de projet efficace.

Pour créer un diagramme de Gantt simple et agréable à utiliser, utilisez la vue Gantt de ClickUp.

ClickUp en ligne Logiciel de diagramme de Gantt vous affiche une vue achevée de l'ensemble du forfait de votre projet.

Avec ClickUp, vous pouvez :

Identifier instantanément unetâche dépendante (la dépendance d'une tâche est indiquée par des flèches entre deux tâches)

Vérifier la durée de la tâche en se référant au calendrier affiché sur l'axe X

Visualiser la tâchestructure de répartition du travail* Déplacez instantanément les projets et les chaînes de dépendance des tâches sur votre diagramme de Gantt grâce à la fonctionnalité Reprogrammer les dépendances

Remplacez automatiquement la date de début et la date de fin lorsque vous modifiez le calendrier

Identifiez leschemin critiquepour tout groupe de tâches

Peu importe ce que vous leur demandez, les diagrammes de Gantt de ClickUp peuvent les gérer toutes !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image10-1.gif

/$$$img/

Pourquoi utiliser les jalons du diagramme de Gantt ?

Nous venons de voir ce qu'est un jalon d'un projet est lorsque vous utilisez un simple diagramme de Gantt.

et bien sûr, les jalons sont cool, mais quels sont les **_réels bénéfices de leur utilisation dans votre Graphique de Gantt _ ?

Voici les 5 avantages clés de l'utilisation des jalons du diagramme de Gantt :

1. Vous affiche une vue d'ensemble de l'échéancier de votre projet

En tant que gestionnaire de projet, vous avez mille choses à faire.

De allocation de ressources aux échéances, il y a beaucoup à gérer.

Mais lorsqu'une partie prenante souhaite une mise à jour rapide du statut du projet, vous ne pouvez pas lui demander d'attendre que votre Équipe informatique essaie de donner un sens à tout. C'est l'un des moyens les plus faciles de les énerver. Et s'il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que vous ne voulez pas de clients énervés !

Au lieu de cela, en utilisant les jalons du diagramme de Gantt, vous obtenez une compréhension de haut niveau de la façon dont le projet progresse et de l'évènement clé qui vient d'être achevé.

Rappelez-vous que vous pouvez facilement ajouter un jalon directement à votre diagramme de Gantt ClickUp pour diviser des sections distinctes de l'échéancier de votre projet. Ainsi, vous connaîtrez le statut du projet en un instant, ce qui vous aidera à gérer les parties prenantes les attentes des parties prenantes.

2. Identifie facilement les goulots d'étranglement du projet

Les jalons du diagramme de Gantt mettant en évidence les échéances cruciales, l'analyse de la liste des tâches de chaque jalon peut vous aider à éliminer les goulets d'étranglement avant qu'ils ne fassent boule de neige.

Par exemple, si vous travaillez sur un projet de logiciel, une fonctionnalité compliquée à développer peut vous empêcher de produire un produit clé à temps.

Grâce aux jalons du diagramme de Gantt, vous pouvez rapidement identifier ces tâches qui vous pèsent.

Une fois qu'une tâche goulot d'étranglement est identifiée, alertez les membres de l'équipe à propos de cette tâche individuelle et prenez des mesures correctives pour remettre votre projet sur les rails.

Oh, et dans le diagramme de Gantt de ClickUp, il vous suffit de faire glisser la tâche goulot retardée vers un nouveau planning, et toutes les autres tâches dépendantes seront automatiquement reprogrammées!

En outre, la fonctionnalité de chemin critique vous aide à vérifier si la tâche du goulot d'étranglement est essentielle pour achever le projet dans les délais. S'il ne s'agit pas d'une tâche critique, vous pouvez probablement l'ignorer pour le moment et vous concentrer sur la réunion de vos échéances.

3. Décompose le projet en phases gérables

Votre projet peut représenter de gros volumes de travail, ce qui fait que la le forfait du projet semblent assez intimidants.

En décomposant votre l'échéancier de votre projet le fait de diviser la liste des tâches en jalons distincts et réalisables sur le diagramme de Gantt rend le travail plus simple. Le fait de diviser la liste des tâches de votre diagramme de Gantt en parties facilement identifiables, ou en jalons, rend le travail qui vous attend moins intimidant.

le fait d'avoir toute la liste des tâches de votre diagramme de Gantt divisée en parties facilement identifiables, ou jalons, rend le travail qui vous incombe moins décourageant

4. Motivation de l'équipe

Votre équipe est soumise à des délais serrés, les attentes n'ont jamais été aussi élevées et l'activité de travail est plus compliquée que jamais.

C'est pourquoi célébrer la progression de votre projet est important.

Bien qu'il soit agréable d'achever une tâche, l'atteinte d'un jalon sur votre diagramme de Gantt, tel qu'une date d'achèvement de la tâche, peut également être une source de satisfaction le lancement d'un produit est une étape importante pour achever le projet. Et cela mérite un toast !

Utilisez les jalons du diagramme de Gantt ClickUp pour remercier votre équipe pour toutes les tâches ClickUp qu'elle a achevées, les longues nuits qu'elle a passées et les exigences farfelues qu'elle a traitées.

Le sentiment d'accomplissement que vous ressentez à chaque étape achevée du projet motivera votre équipe à s'attaquer au prochain jalon du diagramme de Gantt.

5. Favorise le sens des responsabilités

L'existence de jalons définit des attentes claires pour l'équipe et fournit une base pour la responsabilisation.

Tous les membres de l'équipe finissent par accepter que le projet repose sur leurs épaules propriété de chaque barre de tâches sous les jalons. Si un jalon n'est pas correctement réuni, le projet est retardé et le chef d'équipe en est responsable.

Tip : Dans ClickUp, vous pouvez assigner des tâches à une seule personne , plusieurs membres ou un_ l'ensemble de l'équipe du projet vous pouvez ainsi garder un onglet sur la répartition du travail de chacun

Bien sûr, vous pouvez créer un diagramme de Gantt dans Microsoft Excel et y ajouter des jalons.

MS PowerPoint et Word vous permettent également de le faire.

Mais n'oubliez pas que les applications telles que PowerPoint ou Excel ne contiennent pas de fonctions intégrées Modèle de diagramme de Gantt pour commencer. Ils doivent être téléchargés séparément.

Une fois le modèle inséré, vous devrez manuellement créer une liste de tâches, ajouter les données du tableau au diagramme de Gantt et ensuite le mettre en forme en fonction de votre tâche.

Vous devrez ensuite identifier manuellement quelle tâche peut être considérée comme une tâche dépendante et ajouter vos jalons au modèle.

comme si la gestion de projets n'était pas déjà assez délicate ! Tous ces efforts pour créer un diagramme de Gantt ?

autant s'arracher les cheveux de frustration !

le choix de l'eau est une question de santé publique, mais il n'en est rien

Quelle est la meilleure façon de créer des diagrammes de Gantt et d'ajouter des jalons ?

C'est simple.

Il suffit de créer un diagramme de Gantt à l'aide de ClickUp, l'outil d'aide à la création de diagrammes de Gantt outil de gestion de projet qui est également un outil de gestion de projet à part entière Logiciel de diagramme de Gantt. Voici comment il est facile de créer un diagramme de Gantt dans ClickUp :

Identifier les tâches ClickUp cruciales dans votre forfait de projet

Déterminer les relations entre les tâches, comme les dépendances

Saisissez la liste des tâches dans le logiciel de diagramme de Gantt de ClickUp

Et voilà, vous avez un diagramme de Gantt interactif !

Passons maintenant à l'utilisation de la vue Gantt pour marquer les jalons de votre projet.

Pour créer un jalon dans ClickUp :

Activez le ClickApp Jalons dans les paramètres de votre espace de travail Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une tâche individuelle Choisissez l'option Mark as Milestone pour convertir une barre de tâche en jalon

4. La tâche jalon apparaît sous la forme d'un diamant jaune avec un nom de tâche en gras

5. Les jalons sont généralement affichés à la date de fin de la tâche. Si aucune date de fin n'est disponible, les jalons seront affichés à la date de début de la tâche.

6. Pour reconvertir une tâche jalon en tâche normale, il suffit de cliquer sur le menu à trois points (...) de la tâche et de la réinitialiser

Voilà comment il est facile de paramétrer et de modifier les paramètres de votre diagramme de Gantt interactif avec ClickUp !

Les diagrammes de Gantt ne sont que la partie émergée de l'iceberg Fonctionnalités de ClickUp .

ClickUp vous permet de créer beaucoup plus qu'un diagramme de Gantt interactif.

Pour une flexibilité maximale, cet outil de gestion de projet vous offre une grande variété de fonctionnalités géniales telles que :

clickUp est le _seul outil dont vous avez besoin pour gérer des projets efficacement ?

Conclusion

Un jalon du diagramme de Gantt marque un évènement clé dans le déroulement des activités de votre projet. Il offre une compréhension de haut niveau de l'échéancier du projet et permet aux équipes de respecter efficacement le calendrier du projet.

L'ajout de jalons peut s'avérer un véritable casse-tête si vous utilisez des outils tels que Microsoft Excel.

Cependant, avec logiciel de gestion de projet comme ClickUp, c'est un jeu d'enfant.

De la création de diagrammes de Gantt étonnants au marquage des jalons du diagramme de Gantt, un mon travail télétravail OS comme ClickUp vous aidera à chaque étape. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui (gratuitement !) et zoomez sur les jalons de votre diagramme de Gantt en toute simplicité !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image11-2.gif le boulon usane gagne la course /$$img/