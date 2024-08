Que sont les dépendances du diagramme de Gantt ? (Guide ultime)

les dépendances sont partout.

Il est humain de dépendre d'autres choses ou d'autres personnes.

C'est comme dépendre de son café du matin ☕ pour devenir fonctionnel.

De même, projets et tâches ont également leur propre ensemble de dépendances. Elles vous aident à définir la relation entre les activités pour vous permettre de les tenter dans la bonne commande.

mais que sont les Gantt chart (graphique de Gantt) les dépendances, et comment les utiliser ?

Dans cet article, nous allons découvrir les dépendances du diagramme de Gantt et leurs différents types. Nous vous montrerons également comment gérer les dépendances d'un diagramme de Gantt à l'aide d'un excellent outil de productivité .

Commençons.

Que sont les dépendances du diagramme de Gantt ?

Les dépendances sont des relations entre deux tâches ou activités, dans lesquelles l'achèvement (ou le démarrage) d'une tâche dépend de l'achèvement (ou du démarrage) d'une autre.

En général, les dépendances des tâches sont représentées sur un Diagramme de Gantt qui est une sorte de barre diagramme utilisé dans la gestion de projet .

Mais outre les dépendances, les diagrammes de Gantt permettent également de visualiser les :

Les tâches importantes du projet

Le calendrier du projet ouéchéancier Jalons du projet Progression du projet

Albert Ho, chef de projet de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) de l'Union européenne, a été nommé directeur général de l'ESA Système de santé William Osler et fondateur de Héros de la santé déclare : "Les diagrammes de Gantt sont un artefact clé dans la communication avec le personnel de l Les promoteurs de projet et les membres de l'équipe du projet"

Check out our Guide du diagramme de Gantt simple pour plus d'informations.

4 Types de dépendances utilisés dans le diagramme de Gantt

En règle générale, il existe quatre types de dépendances que vous pouvez utiliser pour identifier une relation entre deux tâches :

1. De la fin au début (FS)

La dépendance de fin à début est la plus naturelle.

Ici, la tâche successeur ne peut pas commencer tant que la tâche prédécesseur n'est pas achevée.

Par exemple, disons que vous êtes en train de rénover votre Accueil. Vous devez d'abord créer un forfait (tâche A), sinon vous ne pourrez pas commencer les travaux (tâche B).

2. De la fin à la fin (FF)

Dans ce type de dépendance ou de lien de tâche, la tâche suivante ne peut se terminer que si la tâche précédente est également terminée.

Par exemple, vous ne pouvez pas payer les plombiers et les charpentiers (tâche B) tant qu'ils n'ont pas achevé leur travail mentionné dans le contrat (tâche A).

3. Du début à la fin (SF)

Ce type de dépendance est rare.

Dans ce cas, vous ne pouvez achever la tâche suivante que si la tâche précédente a commencé. Toutefois, la tâche suivante peut s'achever à tout moment après le démarrage de la tâche précédente.

Par exemple, vous ne pouvez pas finir d'installer vos nouveaux meubles (tâche B) tant que la rénovation (tâche A) n'a pas commencé. À Terminé, vous pouvez prendre le temps d'installer les nouveaux meubles.

4. Commencer à commencer (SS)

Dans cette dépendance, la tâche du successeur ne peut commencer qu'après le démarrage de la tâche du prédécesseur.

Par exemple, vous ne pouvez commencer à coller le papier peint (tâche B) qu'après avoir commencé à appliquer la colle sur le mur (tâche A).

Lead and Lag

Le délai de production et le délai de retard sont des termes importants lorsqu'il est question de dépendances.

Le délai de production est le temps dont vous disposez pour commencer la tâche suivante avant d'avoir achevé la tâche précédente.

Le délai de latence est le temps dont vous avez besoin après avoir achevé la tâche précédente avant de commencer la tâche suivante. Dans ClickUp, ce délai s'appelle la marge.

Jon M. Quigley, PMP et gestionnaire de projet certifié CTFL à TE Connectivity et capital de Value Transform, LLC l'exemple suivant montre comment les délais de production et de livraison peuvent être utilisés pour réduire la durée totale du programme.

Par exemple, si vous pouvez commencer une nouvelle tâche avant que la tâche précédente ne se termine, vous pouvez appliquer un délai d'anticipation et de retard délai de production à la nouvelle tâche, de sorte que la durée totale du projet est plus courte.

Source : Jon M. Quigley, PMP

De même, il arrive que la tâche suivante nécessite plusieurs jours d'intervalle, auquel cas vous devrez ajouter un délai de latence ( La marge Slack dans ClickUp ).

Source : Quigley

vous comprenez maintenant les différentes dépendances, mais comment faire pour les paramétrer et les suivre ?

Nous avons l'outil qu'il vous faut.

Dites bonjour à ClickUp l'un des plus grands sites Internet au monde évaluation la plus élevée des plateformes de gestion de projet !

ClickUp vous propose trois types de dépendances de tâches différentes :

Attente sur

Blocage

Lié à

Et ne vous inquiétez pas.

C'est beaucoup plus simple que de savoir quelles dépendances sont FF, SF, SS, etc.

Voyons comment.

Si une tâche nécessite qu'une autre tâche soit achevée avant elle, il suffit de la paramétrer comme dépendance waiting on.

Par exemple, vous avez besoin d'ajouter un jalon à votre projet de l'échéancier de votre projet . Paramétrez-la donc comme en attente. Ajoutez des tâches telles que l'approbation de l'équipe marketing ou des parties prenantes comme tâches en attente.

Si une tâche doit être achevée pour que d'autres tâches puissent commencer, définissez-la comme une dépendance _bloquante. Par exemple, si l'échéancier du projet n'est pas achevé, le projet ne peut pas commencer. Vous pouvez donc ajouter plusieurs tâches que la tâche de l'échéancier du projet bloque.

En outre, la dépendance_lien vers fonctionne mieux lorsque différentes tâches ne sont pas exactement dépendantes les unes des autres, mais qu'elles sont certainement liées.

Et en prime, il n'y a pas moyen de gâcher votre collaboration, grâce à l'option l'avertissement d'incomplétude . Cet avertissement est déclenché lorsque quelqu'un tente de fermer une tâche avec une dépendance.

Voyons maintenant à quel point la gestion des dépendances d'un diagramme de Gantt peut être facile dans ClickUp.

Bonus : Établir des relations entre les tâches avec lien bidirectionnel !

Internet peut vous conseiller d'utiliser un modèle de diagramme de Gantt ou d'en créer un vous-même dans.. Microsoft Excel ou Parole .

Voici comment vous êtes censé gérer cette situation :

voici pourquoi :-)

Si vous ne vous éloignez pas de telles suggestions, vous risquez de finir par à dépenser beaucoup de temps et d'efforts à faire ce que ClickUp peut faire en quelques clics.

Voyons comment vous pouvez utiliser cet outil puissant logiciel de gestion de projet pour gérer les dépendances du diagramme de Gantt.

$$a$ Étape 1 : Créer un Diagramme de Gantt Créer un diagramme de Gantt avec des dépendances n'a jamais été aussi simple.

Dans ClickUp, il suffit de trois clics pour le faire.

Cliquez sur + dans n'importe quelleDossier, ListeouEspaces* Sélection de la vue Gantt

Nommez-la

Et le tour est joué. Vous avez réussi à créer un diagramme de Gantt.

Après avoir créé votre diagramme de Gantt, vous pouvez sélectionner les données que vous souhaitez afficher à partir de la barre de tâches située sur le côté du diagramme.

Choisissez vos tâches dans les Listes, Espaces ou Dossiers pour les ajouter au diagramme de Gantt.

Vous pouvez également utiliser des modèles de diagramme de Gantt prédéfinis : Modèles de diagramme de Gantt pour la planification d'entreprise et apprenez tout sur la gestion de projets avec les diagrammes de Gantt dans notre site Web guide de la gestion de projet avec diagramme de Gantt .

Drag And Drop Your Way To Project Planning (Glisser-Déposer pour planifier un projet)

Les dépendances du diagramme de Gantt sont ingénieuses.

Vous pouvez les paramétrer, les suivre, les réorganiser et les visualiser directement à partir du diagramme.

Mais seulement si vous avez le bon outil de gestion de projet pour cela.

Un Modèle Excel ne vous permettra pas de déplacer les choses facilement avec des formules.

Et les modèles de diagramme de Gantt gratuits en ligne ne sont pas très flexibles.

Le seul outil qui vous offre flexibilité, partage, sécurité et personnalisation est ClickUp.

Ce puissant outil de productivité et de Logiciel de diagramme de Gantt vous permettent de créer tâches , paramètre la durée de la tâche, etassignés , projets de forfaits et bien d'autres choses encore. Sans oublier que vous pouvez créer un diagramme de Gantt pour plusieurs projets dans ClickUp en seulement trois clics.

Tout ce qu'il reste à dire, c'est que Comptez sur ClickUp pour gérer vos dépendances de manière fiable et gratuite, afin que vous puissiez retourner à votre tasse de café du matin dont vous dépendez!