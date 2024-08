Scaled Agile Framework (SAFe) pour l'agilité de l'entreprise : Tout ce qu'il faut savoir

Aucun projet n'est jamais un acte solitaire. Il s'agit d'un chef-d'œuvre de collaboration réalisé par des individus qui s'harmonisent comme un groupe de musiciens. À la tête de cet ensemble se trouve le gestionnaire de projet, un chef d'orchestre compétent qui dirige la troupe.

Mais que se passerait-il si ce petit groupe de musiciens se transformait en un orchestre complexe ? Lorsque les entreprises ou les projets prennent de l'ampleur, de nouvelles approches de la gestion de projet sont nécessaires.

C'est là que le scaled agile framework (SAFe) permet de dépasser les limites de la gestion de projet traditionnelle. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment SAFe aide les organisations à mettre en place un cadre agile à l'échelle des équipes, voire de l'entreprise tout entière, afin d'atteindre une efficacité maximale.

Qu'est-ce qu'un Scaled Agile Framework (SAFe) ?

Le Scaled Agile Framework, ou SAFe, est un cadre agile complet et évolutif développé pour gérer et exécuter des projets complexes et de grande envergure impliquant plusieurs équipes. Il partage les principes, les meilleures pratiques et les flux de travail procéduraux qui permettent aux organisations d'adopter des méthodologies agiles telles que Lean, Scrum ou Kanban de manière plus évolutive.

Elle est très utilisée dans le développement de logiciels et la gestion des produits d'entreprise, car ceux-ci exigent une certaine agilité de la part de l'entreprise, tout en publiant des produits et des mises à jour de haute qualité de manière itérative et dans les délais impartis.

Quels sont les principaux éléments du Scaled Agile Framework ?

Puisque SAFe a été développé pour former des équipes agiles, il met l'accent sur la collaboration, l'alignement et la synchronisation. SAFe utilise les flux de valeurs et les trains de versions agiles (ART) pour s'en assurer

Flux de valeurs

Les flux de valeur sont un ensemble de processus de bout en bout qu'une organisation peut utiliser pour créer un flux continu de valeur pour les parties prenantes internes et externes.

Ces instruments visuels décrivent toutes les étapes, activités et processus qui interviennent dans l'idéation, le développement, la livraison et la consommation du produit ou du service par l'utilisateur final. Ils mettent également en évidence les domaines susceptibles d'être améliorés ou les opportunités inexploitées.

La nature interfonctionnelle des flux de valeur en fait un excellent outil pour aligner les équipes, comprendre les dépendances et garantir un effort collectif pour atteindre des objectifs globaux. Cette approche axée sur la valeur rend les processus opérationnels et les flux de travail plus significatifs pour les utilisateurs finaux.

Trains de mise en production agile (ART)

L'Agile Release Train (ART) est une unité fondamentale de SAFe. Les ARTs sont des équipes de développeurs expérimentés et interfonctionnels équipes agiles et les parties prenantes. Elles conçoivent, développent et fournissent des solutions à la chaîne de valeur. Ces équipes agiles autogérées opèrent dans le cadre d'une cadence fixe et limitée dans le temps, appelée incrément de programme (PI).

La planification inter-domaine du PI implique la réunion des trains de lancement Agile pour développer une mission commune. Chaque PI dure généralement de 8 à 12 semaines et garantit la qualité grâce à des itérations continues, des tests et des inspections périodiques.

Les flux de valeur et les trains de lancement agiles constituent l'épine dorsale des pratiques agiles de mise à l'échelle. Ce sont les éléments les plus critiques de SAFe qui assurent la transparence, la direction stratégique, la livraison agile et une culture d'apprentissage continu.

Quels sont les quatre niveaux de SAFe?

SAFe fonctionne à quatre niveaux qui dépendent de la taille de l'organisation, de ses domaines d'intérêt et de sa maturité. La structure à quatre niveaux qui facilite la mise en œuvre des pratiques agiles de mise à l'échelle comprend :

Niveau de l'équipe

Ce niveau, également connu sous le nom de configuration SAFe essentielle, concerne principalement les activités des équipes de développement. Cet ensemble d'équipes de développement interfonctionnelles s'efforce de produire de la valeur dans un délai défini, connu sous le nom de sprint ou d'itération.

Les équipes de développement s'appuient sur des pratiques agiles comme Scrum , Kanban ou Extreme Programming (XP) pour atteindre ces objectifs et gérer leur travail. Ce niveau est idéal pour les petites organisations comptant moins de trois équipes agiles. Une telle structure les aide à adopter les principes agiles même sans la formation d'Agile Release Train (ART), qui sont des équipes dédiées, à long terme, équipes interfonctionnelles qui travaillent à la réalisation d'un objectif unique.

Niveau du programme

Le niveau programme se concentre sur la coordination d'équipes agiles afin de fournir des solutions plus larges pour un point de douleur commun ou une lacune du marché. C'est à ce niveau que l'on assiste à l'émergence d'ART, composées de 50 à 125 membres répartis en sous-équipes pour se synchroniser et fournir de la valeur dans un intervalle de planification (PI).

Grand niveau de solution

Le niveau des grandes solutions est un surensemble du niveau des programmes, car il implique deux ART ou plus qui se coordonnent pour développer et fournir des solutions plus complexes. Il comprend des éléments supplémentaires tels que les backlogs de solutions, les flux de valeur et les pistes architecturales afin d'aligner les équipes et les projets pour une livraison agile disciplinée.

Niveau du portefeuille

Le niveau du portefeuille est le niveau le plus élevé de la configuration agile de mise à l'échelle. Il aligne la stratégie et l'exécution dans l'ensemble de l'organisation sur ses objectifs commerciaux. Il rassemble les flux de valeur, les programmes et les grandes solutions pour former des portefeuilles thématiques. L'utilisation de lean et agile les opérations et la gestion de portefeuille réduisent le temps de mise sur le marché et mettent à disposition la bonne solution au bon moment pour des résultats commerciaux amplifiés.

Toutes les équipes agiles opèrent au sein de ces systèmes de travail hiérarchiques, comme une poupée russe de l'agilité commerciale. L'interconnexion des différents niveaux favorise l'évolutivité et le flux d'informations afin de créer et de fournir des solutions et d'atteindre les objectifs de l'organisation en permanence.

Principes moteurs du cadre agile échelonné

SAFe s'inspire de diverses méthodes de gestion allégée et de principes agiles . Voici quelques-uns des principes qui définissent SAFe :

Principes Lean-Agile

L'état d'esprit lean-agile est le fondement de SAFe. Il s'agit d'une gouvernance allégée qui met l'accent sur une culture centrée sur le client, l'amélioration continue, la collaboration sans faille et le développement continu de solutions. Elle encourage les équipes de développement à adopter les principes agiles avec une touche de principes lean afin d'améliorer la réactivité aux besoins des clients.

Vue économique

SAFe prend en compte la valeur économique du temps. Elle met l'accent sur l'obtention de résultats précoces et fréquents afin de créer une différenciation et d'améliorer la rentabilité. En même temps, elle cherche à réduire les délais et les coûts, les déblocages de plans et les diffuser de manière itérative afin de maximiser les retours sur investissement.

Pensée systémique

SAFe considère une organisation comme un système interconnecté avec des processus et des pratiques interdépendants. Elle encourage la pensée systémique qui clarifie la façon dont les unités individuelles de l'organisation contribuent aux résultats de l'entreprise et comment un changement dans une partie peut affecter les autres.

Facteur de variabilité

Au lieu de résister à la variabilité, SAFe recommande de l'accepter. Il recommande d'utiliser l'innovation et l'intervention stratégique pour gérer les changements et s'adapter au fur et à mesure que le projet s'achève.

Cycles d'apprentissage intégrés

SAFe encourage la construction progressive par le biais de cycles d'apprentissage rapides et intégrés. Le cycle prend en compte le retour d'information des clients et les recommandations pour l'amélioration continue du produit. Ces cycles s'améliorent à chaque itération, ce qui rend le produit hautement adaptable et réactif à l'évolution des besoins ou des conditions du marché.

Jalons de l'objectif

Avec SAFe, les équipes établissent des jalons réalistes basés sur l'évaluation objective des systèmes en fonctionnement. Ce modèle permet aux équipes de s'adapter à l'évolution des besoins, aux attentes des parties prenantes et aux progrès réalisés tout au long du processus de développement.

Faciliter le flux de valeur

SAFe suggère un flux de valeur ininterrompu en limitant les travaux en cours (WIP), en réduisant la taille des lots et en gérant la longueur des files d'attente. Elle recommande également d'éliminer les inefficacités et les redondances en utilisant les outils suivants des modèles agiles et les tableaux Kanban pour maintenir un rythme de progression constant. Ces stratégies permettront de rationaliser le flux de travail et d'accélérer l'achèvement du projet.

la vue du tableau Kanban de ClickUp, entièrement personnalisable, permet de voir les tâches et les projets d'un seul coup d'œil et de glisser-déposer des tâches, de les trier et de les filtrer sans effort

Appliquer et synchroniser la cadence

SAFe s'assure que les équipes sont alignées et collaborent efficacement grâce à un rythme de travail constant appelé cadence. Cela inclut des événements tels que la planification du sprint, la revue de sprint et les rétrospectives de sprint au début et à la fin de chaque sprint ou itération. Outre la collaboration et la coordination, la cadence permet d'identifier les opportunités commerciales ou les possibilités de développement.

Déverrouiller la motivation intrinsèque

Les dirigeants qui mettent en œuvre la configuration agile de mise à l'échelle doivent s'efforcer de libérer la motivation intrinsèque des travailleurs du savoir. Cela peut se faire en offrant une rémunération attrayante, en partageant un retour d'information constructif, en offrant la propriété du projet et en récompensant l'excellence.

Décentraliser la prise de décision

SAFe encourage le développement d'équipes autonomes et auto-organisées. La décentralisation de la prise de décision consiste à donner à ces équipes transversales les moyens de prendre des décisions rapides, impactantes et critiques sans attendre le leadership. L'autonomisation de vos équipes à la base rendra votre entreprise plus agile et plus efficace.

Organiser autour de la valeur

Ce principe agile de mise à l'échelle place la valeur centrée sur le client au cœur de toutes les opérations et décisions de l'entreprise. SAFe décrit des systèmes et des processus qui visent à apporter de la valeur aux clients et à réagir rapidement à l'évolution de leurs besoins.

Qualité intégrée

Bien que SAFe donne la priorité à la création rapide de valeur, elle ne dilue pas l'importance de la qualité des produits. L'accent mis sur la qualité est intégré dans SAFe grâce à un mécanisme robuste d'évaluation et de révision de la qualité l'exécution du projet et de développement. Ce n'est que lorsque le produit passe ces contrôles de qualité à différents points de contrôle qu'il est mis à la disposition du client.

Avantages de l'utilisation du cadre agile échelonné dans votre organisation

Maintenant que vous avez une bonne compréhension de SAFe et de ses principes sous-jacents, examinons la valeur qu'il apporte à votre organisation. Voici quelques avantages de SAFe :

Mise à l'échelle

SAFe est né de la nécessité d'adapter la méthode agile aux exigences de projets complexes. L'évolutivité est donc son principal avantage. Le cadre est conçu pour répondre aux besoins des grandes entreprises ou des entreprises proposant des produits très dynamiques. Il propose une approche structurée permettant d'appliquer les principes et les pratiques agiles à différents niveaux, équipes et flux de valeur afin d'obtenir les résultats souhaités.

Délai de mise sur le marché plus rapide

SAFe encourage le développement itératif et incrémental de produits. De telles vagues de sorties de produits, dont la dernière version surpasse la précédente, permettent aux entreprises d'apporter de la valeur à leurs clients de manière continue et fréquente. Il en résulte un délai de mise sur le marché plus court pour les produits ou les fonctionnalités. Le mécanisme de développement et de déploiement de produits très réactif peut également conférer aux entreprises un avantage concurrentiel.

Collaboration plus fluide et alignement uniforme

Le leadership agile Lean permet de mettre sur la même longueur d'onde les différentes équipes de développement, les différents départements et les différents niveaux de l'organisation. En liant les ART et les PI à des objectifs communs, SAFe favorise l'alignement entre des équipes disparates, détruit les silos et améliore l'efficacité de l'ensemble de l'organisation.

Augmentation de la productivité

Comme SAFe se concentre sur la création de valeur et minimise les activités inutiles, il pose les bases d'une productivité accrue de l'entreprise. L'alignement stratégique des équipes et l'élimination des inefficacités permettent aux équipes de fonctionner efficacement et d'atteindre leurs objectifs de manière plus efficiente.

Augmentation de l'engagement des employés

SAFe améliore l'engagement des employés en permettant aux équipes de s'approprier leur travail et en les motivant intrinsèquement, améliorant ainsi leur satisfaction au travail. En outre, il élimine les redondances et les gaspillages, ce qui permet aux équipes de se consacrer à des tâches plus exigeantes ou plus complexes.

Amélioration de la qualité

La qualité intégrée est l'un des éléments critiques de SAFe. Pour s'en assurer, le cadre emploie des pratiques telles que le développement piloté par les tests, l'intégration continue et des inspections régulières pour se conformer à des normes de haute qualité. Ces mesures proactives d'amélioration de la qualité permettent de réduire les défauts et d'améliorer la qualité globale du produit.

Adaptabilité

SAFe suit une approche itérative et incrémentale pour le développement et le déploiement de produits ou de fonctionnalités. En procédant par sprints rapides, les entreprises peuvent réagir rapidement à l'évolution des conditions du marché, aux exigences des clients ou aux retours d'information. La culture d'amélioration continue qui en découle permet aux équipes de s'adapter rapidement à l'évolution des besoins et de livrer rapidement les produits attendus.

obtenez un aperçu rapide des sprints de vos équipes avec la vue ClickUp Sprint List_

Réduction des risques

La nature structurée de SAFe, associée à l'accent mis sur la planification et l'inspection régulières, permet de détecter et d'atténuer les risques à un stade précoce. Le fait de s'attaquer rapidement à ces problèmes dès les premières étapes du processus de développement permet d'éviter qu'ils ne fassent boule de neige et ne mettent en péril le projet dans son ensemble.

Naviguer dans les défis de la mise à l'échelle de l'Agile

Bien que SAFe promette de nombreux avantages, il comporte sa part de défis. Se préparer à l'avance à ces défis peut faciliter la mise en œuvre et l'adoption de SAFe. Dans ce contexte, voici quelques défis communs auxquels les entreprises peuvent être confrontées :

Résistance au changement

SAFe rendra votre entreprise plus résistante au changement, mais il faut s'attendre à une certaine résistance à ce changement. Les équipes et les individus qui sont à l'aise avec les méthodes traditionnelles de gestion de projet ne seront peut-être pas aussi ouverts aux perturbations causées par le changement au niveau de l'ensemble de l'organisation.

Solution :

Favoriser une culture de communication ouverte

Sensibilisez vos employés à la manière dont l'adoption de SAFe peut leur être bénéfique

Impliquer les parties prenantes dans le processus de prise de décision et continuer à mettre en avant les avantages attendus afin de donner un élan à la transition

Mener des programmes de formation et d'intégration approfondis pour favoriser l'adoption de SAFe. Encourager les certifications SAFe pour développer un environnement agile

Silos organisationnels

SAFe met l'accent sur la collaboration interfonctionnelle et interdomaine. Pour ce faire, il est impératif que les entreprises brisent les silos. Cependant, les entreprises traditionnelles dotées d'anciens systèmes peuvent être confrontées à des silos de données entre les départements et les équipes, ce qui peut entraver la mise en œuvre de SAFe.

Solution : Utiliser logiciel de gestion de projet pour centraliser les données et supprimer les silos. En plus d'une gestion efficace des données, outils de gestion de projet peuvent faciliter le travail collaboratif en permettant à des personnes d'équipes et de départements différents de travailler sur la même plateforme.

Gestion des dépendances

Plus le nombre d'équipes augmente, plus la complexité des tâches et des activités sous-jacentes s'accroît. S'il est possible de faire évoluer les opérations, la gestion des dépendances peut devenir de plus en plus difficile. De plus, ces dépendances doivent être orchestrées pour garantir une livraison synchronisée. L'absence d'une telle orchestration peut entraîner des retards et des obstacles à la livraison continue.

Solution :

Planification régulièrePlanification de l'IP pour identifier et gérer les dépendances

Permettre aux équipes de collaborer et de prendre des décisions de manière autonome afin d'éviter que les dépendances n'entravent les progrès

Organiser des sprints réguliers pour suivre et contrôler les progrès et gérer les dépendances

Questions d'évolutivité

Bien que SAFe propose quatre niveaux de mise en œuvre, la mise à l'échelle des pratiques agiles n'est possible qu'à l'intérieur d'une taille spécifique. En effet, ce qui peut fonctionner pour une petite équipe ne se traduit pas nécessairement de manière fidèle dans des mises en œuvre à grande échelle.

Solution :

Utiliser les ART pour gérer des équipes plus importantes et passer à l'échelle supérieure par petites étapes incrémentales

Établir des repères pour ajouter le niveau SAFe suivant, par exemple passer au niveau de la grande solution lorsque vous avez dix ART ou plus

Inspecter en permanence la structure organisationnelle et adapter les techniques de mise à l'échelle en fonction des résultats et du retour d'information

Une trop grande importance accordée au processus

SAFe suit une approche structurée des processus métier. Bien que l'accent mis sur les processus puisse améliorer les résultats, une adhésion rigide à ceux-ci peut également entraver la collaboration et l'adaptabilité.

Solution :

Promouvoir un état d'esprit agile en mettant l'accent sur la flexibilité plutôt que sur la rigidité

Encourager les équipes à s'interroger sur le "pourquoi" des processus afin qu'elles puissent s'en affranchir et proposer un flux de travail innovant et contextuel

ajouter des membres de l'équipe aux discussions et collaborer avec ClickUp Chat dans un seul espace et éviter de passer d'un logiciel à l'autre

Maintien de la communication

La communication est un élément fondamental de SAFe. Une mauvaise communication entre les équipes, les leaders, la direction et les parties prenantes peut engendrer des malentendus et mettre tout en danger. Toute erreur de communication peut menacer l'alignement et affecter les résultats.

Solution : Un outil de gestion de projet peut faciliter les échanges synchrones et la communication asynchrone canaux.

La mise en œuvre de SAFe implique une série de stratégies bien pensées et intentionnelles - de la formation à la mise en œuvre.. équipes scrum à une gestion de portefeuille à part entière. C'est beaucoup à gérer.

Heureusement, gestion de projet sur ClickUp est un catalyseur qui accélère et facilite cette transition. Voici un aperçu de la manière dont il y parvient :

le tableau de bord hautement personnalisable de ClickUp 3.0 permet de décomposer les objectifs, les tâches, les points agiles et l'état des projets

Gestion des tâches

Avec son puissant gestion des tâches capacités, ClickUp aide les équipes agiles à planifier, surveiller et exécuter différentes activités. Qu'il s'agisse de la planification de l'IP ou de la gestion du backlog, les équipes peuvent obtenir une vue d'ensemble du travail et suivre l'avancement à l'aide d'un tableau de bord unique.

Vues multiples

le diagramme de Gantt de ClickUp 3.0 permet de regrouper, de filtrer ou de masquer les tâches afin de suivre et de relier les flux de travail sur l'ensemble de votre travail

Les différents sur ClickUp affichent les détails du projet à travers des paramètres modifiables. Elles structurent un environnement agile et facilitent la collaboration. Par exemple, vous pouvez utiliser des tableaux Kanban pour les vues au niveau de l'équipe, des diagrammes de Gantt pour la planification des versions et des sprints, des tableaux blancs pour les tests, etc. Chaque vue offre une nouvelle perspective et un nouvel éclairage sur le processus de développement.

Collaboration

le logiciel ClickUp Docs permet aux membres de l'équipe de personnaliser les polices de caractères, d'ajouter des relations entre les tâches ou de créer des liens vers les tâches directement dans le document

En parlant de collaboration, ClickUp est la plateforme parfaite pour que des équipes de tailles et de capacités différentes puissent travailler ensemble. Avec ClickUp Docs, les équipes peuvent partager des fichiers et des documents entre toutes les parties prenantes et éliminer les silos départementaux. Parallèlement, la communication en temps réel par le biais de la messagerie instantanée, des commentaires, de l'attribution de tâches, etc. aide les équipes à travailler ensemble.

Dépendances des tâches

ajouter des dépendances directement dans la tâche dans ClickUp pour s'assurer que le travail est effectué dans le bon ordre et respecte le calendrier spécifique

La gestion de projet SAFe met l'accent sur la gestion des dépendances, ce qui est possible avec ClickUp. Les fonctionnalités de ClickUp, telles que les lignes de temps et les plans de travail, clarifient les relations entre les tâches et les activités. Cette visibilité facilite l'orchestration des dépendances et la priorisation des différentes tâches afin de gérer le flux ininterrompu de valeur.

Statuts personnalisés

la vue en liste de ClickUp permet de rechercher, de définir ou de trier les statuts des tâches afin de voir l'état d'avancement de l'ensemble du travail

ClickUp permet aux utilisateurs de définir des statuts personnalisés pour adapter le flux de travail à la terminologie SAFe et aux étapes définies. Ainsi, l'équipe de développement peut adapter le statut du projet comme "En planification PI", "Bloqué par dépendance", "Prêt à inspecter", etc. et s'aligner sur les processus SAFe. Il permet également de suivre l'avancement du projet en fonction des cérémonies et des jalons SAFe.

Modèles

Utilisez les modèles de gestion de projet agile sur ClickUp

Avec ClickUp, les praticiens agiles ne perdent plus de temps à réinventer la roue. Vous trouverez une bibliothèque de Modèles de gestion de projet agile sur ClickUp qui sont 100% personnalisables pour correspondre aux spécifications du projet. Apportez quelques modifications et vous serez prêt à donner vie à l'environnement SAFe !

Nous n'avons fait qu'effleurer la manière dont ClickUp soutient la mise en œuvre de SAFe. Cet outil de gestion de projet tout-en-un facilite la planification, la coordination et la communication au sein d'une équipe agile. Non seulement ClickUp aide à relever les défis liés à l'implantation de SAFe, mais il fournit également les outils nécessaires pour adhérer aux principes de SAFe.

On peut même dire que l'adoption de ClickUp est un raccourci vers une mise en œuvre réussie de SAFe. Se connecter avec nos experts pour en savoir plus sur la façon dont ClickUp aide à incarner SAFe .

FAQs

**1. Qu'est-ce que le Scaled Agile Framework (SAFe) ?

Le Scaled Agile Framework (SAFe) est un cadre agile largement utilisé, développé pour aider les entreprises à mettre en œuvre les principes agiles et lean dans des projets à grande échelle. Il aide les entreprises à aller au-delà des équipes individuelles pour atteindre des objectifs plus vastes.

Contrairement à Kanban et Scrum, qui se concentrent sur les capacités des équipes, SAFe met l'accent sur l'évolutivité et l'alignement. Il utilise les principes de l'agilité allégée, les rôles, les cérémonies, les jalons, etc. pour répondre aux défis des grandes entreprises. Elle suit également une structure d'organisation hiérarchique à quatre niveaux pour coordonner et diriger des équipes disparates afin d'atteindre les objectifs de l'organisation.

La mise en œuvre de SAFe nécessite une planification minutieuse et un engagement au niveau de l'organisation. La mise en œuvre se fera par le biais de phases telles que